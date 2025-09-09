2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Прогноз Bitcoin на рівні $200K сьогодні, оскільки Казахстан планує створити криптовалютний резерв до 2026 року, та інше...

Прогноз Bitcoin на рівні $200K сьогодні, оскільки Казахстан планує створити криптовалютний резерв до 2026 року, та інше...

Допис «Прогноз Bitcoin на $200K сьогодні, оскільки Казахстан планує Стратегічний резерв Bitcoin до 2026 року, та інше...» з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Поточна ціна Bitcoin Hyper сьогодні: прогноз Bitcoin на $200K сьогодні, оскільки Казахстан планує Стратегічний резерв Bitcoin до 2026 року, та інше... Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Ліа - британська журналістка з дипломом бакалавра журналістики, медіа та комунікацій, яка має майже десятирічний досвід написання контенту. Протягом останніх чотирьох років її увага була зосереджена переважно на технологіях Web3, що зумовлено її щирим ентузіазмом щодо децентралізації та новітніх технологічних досягнень. Вона співпрацювала з провідними виданнями про криптовалюту та NFT - Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport та NFT Lately - що підняло її до керівної ролі в криптожурналістиці. Незалежно від того, чи створює вона останні новини чи поглиблені огляди, вона прагне залучити своїх читачів найновішими ідеями та інформацією. Її статті часто охоплюють найпопулярніші криптовалюти, біржі та нормативні акти, що розвиваються. Як частина своєї стратегії залучення новачків у криптовалюті до Web3, вона пояснює навіть найскладніші теми в легкозрозумілий та захопливий спосіб. Додатково підкреслюючи її динамічний журналістський досвід, вона писала для різних секторів, включаючи тестування програмного забезпечення (TEST Magazine), подорожі (Travel Off Path) та музику (Mixmag). Коли вона не занурена глибоко в криптовалютну тематику, вона, ймовірно, подорожує островами (Галапагоси та Хайнань - її улюблені місця). Або, можливо, малює крейдяні малюнки, слухаючи Pixies, свій улюблений гурт усіх часів. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-9-2025/
Hyperlane
HYPER$0.18169-30.84%
Moonveil
MORE$0.0262-17.11%
DeepBook
DEEP$0.101034-24.08%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 20:56
Поділитись
Банк BBVA залучає Ripple для зберігання Bitcoin, Ether для роздрібних клієнтів

Банк BBVA залучає Ripple для зберігання Bitcoin, Ether для роздрібних клієнтів

Пост "Банк BBVA залучає Ripple для Зберігання Bitcoin, Ether для роздрібних клієнтів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У важливій новині про Ripple у вівторок, провідний іспанський банк BBVA розширив своє партнерство з Ripple Custody. Ripple надаватиме своє рішення для зберігання цифрових активів інституційного рівня для захисту Bitcoin (BTC), Ether (ETH) та токенізованих активів для роздрібних інвесторів. Ripple та BBVA розширюють існуюче партнерство Криптогігант Ripple підписав угоду про надання послуг зберігання цифрових активів для іспанського банківського гіганта BBVA вартістю 106 мільярдів доларів, згідно з оголошенням 9 вересня. Цей крок є відповіддю на запуск послуг торгівлі та зберігання криптовалют, які BBVA запустив у липні. Банк дозволив торгівлю BTC та ETH виключно через додаток для роздрібних інвесторів, після успішного запуску торгівлі Bitcoin та Ether для інституційних клієнтів раніше. BBVA планує використовувати рішення Ripple для зберігання цифрових активів інституційного рівня, щоб забезпечити масштабовану та безпечну послугу зберігання для криптовалют та токенізованих активів в Іспанії. "Тепер, коли регулювання ринків криптоактивів ЄС (MiCA) встановлено по всій Європі, банки регіону сміливіше запускають пропозиції цифрових активів, які запитують їхні клієнти", - сказала Кессі Креддок, керуючий директор Ripple в Європі. Ripple вже зберігає криптоактиви, включаючи Bitcoin, Ether, USDC, Solana, XRP, AVAX та Chiliz для турецького Granti BBVA та BBVA Switzerland. Новини Ripple: підвищення прийняття криптовалют та подолання розриву з традиційними фінансами Компанія з криптоінфраструктури Ripple продовжує допомагати підвищувати прийняття криптовалют та подолати розрив між криптовалютами та традиційними фінансами за допомогою своїх послуг, включаючи зберігання криптовалют. Зокрема, криптогігант придбав Metaco та Standard Custody & Trust Company раніше для надання послуг зберігання для установ. Зі зростанням попиту на токенізацію, він співпрацює з такими банками, як HSBC, DBS та Societe Generale, зміцнюючи свою позицію в галузі. За даними криптогіганта, очікується, що до 2030 року буде токенізовано 10% світових активів. Ripple Custody забезпечує збереження приватних ключів, випуск стейблкоїнів та ончейн управління та...
Bitcoin
BTC$112,080.26-7.61%
Trust The Process
TRUST$0.0003129-14.03%
GET
GET$0.003622-13.16%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 20:47
Поділитись
Гаманці додали рекордні 266K BTC, що це означає

Гаманці додали рекордні 266K BTC, що це означає

Допис Гаманці додають рекордні 266K BTC, що це означає з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сплеск накопичення Bitcoin: гаманці додають рекордні 266K BTC, що це означає Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Сплеск накопичення Bitcoin: гаманці додають рекордні 266K BTC, що це означає Джерело: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-accumulation-record-high/
Bitcoin
BTC$112,080.26-7.61%
BRC20.COM
COM$0.010031-10.41%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 20:39
Поділитись
Ціна Bitcoin консолідується між $109,000

Ціна Bitcoin консолідується між $109,000

Пост Bitcoin ціна консолідується між $109,000 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новини Ціна Bitcoin застрягла у вузькому діапазоні між $109,000 та $112,000 цього тижня, залишаючи трейдерів розчарованими після падіння на 11% від серпневого максимуму $124,517. Хоча бики підкреслюють стійкість BTC вище позначки $110K, графіки подають попереджувальні сигнали про те, що імпульс слабшає. Тим часом Layer Brett ($LBRETT) став вірусною історією тижня, з передпродажем, що перевищив $3 мільйони при ціні лише $0,0055 за токен, а ранні стейкери все ще фіксують прибутковість близько 800% APY. Для трейдерів, які шукають наступний прорив, $LBRETT швидко стає найгарячішою назвою на ринку. Аналіз ціни Bitcoin: BTC застряг у звужуючомуся діапазоні Bitcoin наразі торгується близько $111,000, консолідуючись після тижнів тиску продажів. Провідна криптовалюта втратила майже 11% з кінця серпня, навіть короткочасно тестуючи $107,270 перед відскоком вище $110K. Ринкова капіталізація становить близько $2,2 трильйона, але щоденні обсяги скоротилися до $22B-$90B, підкреслюючи звуження ліквідності. Графіки також не виглядають добре. Нижчі максимуми та нижчі мінімуми формуються з моменту піку BTC на $124K, зі свічковими патернами, такими як доджі, що вказують на невизначеність. Наразі ціна стискається у вузькій смузі між $110,032 та $112,000 — налаштування, яке зазвичай передує більшому руху. Більша частина наративу навколо Bitcoin зараз обертається навколо ETF. IBIT від BlackRock лідирує з понад 746,000 BTC, за ним слідує FBTC від Fidelity з майже 200,000. Хоча ці притоки колись викликали ажіотаж, серпень насправді показав $749 мільйонів чистого відтоку, демонструючи, наскільки циклічним і ненадійним може бути інституційний попит. Простими словами: Bitcoin — це гігант, але гіганти не рухаються швидко. Для трейдерів, які шукають прибуток у 20x або 50x у майбутньому бичачому циклі, BTC більше схожий на повільне сховище вартості, ніж на можливість, що змінює життя. Layer Brett: Прорив передпродажу, який інсайдери мають на своїх...
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 20:34
Поділитись
Том Лі впевнено прогнозує, що Bitcoin досягне $200 000 до кінця року

Том Лі впевнено прогнозує, що Bitcoin досягне $200 000 до кінця року

Пост "Том Лі впевнено прогнозує, що Bitcoin досягне $200,000 до кінця року" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Том Лі, голова Bitmine Technologies, спрогнозував, що Bitcoin "легко" досягне $200,000 протягом цього року, в той час як найбільша криптовалюта торгується приблизно на рівні $113,000. Лі пояснив, що потенційне зниження процентних ставок Федеральним резервним банком США (FRB) стане ключовим каталізатором для зростання ціни Bitcoin. Монетарна політика та чутливість ринку Спонсоровано Спонсоровано У телевізійному інтерв'ю Лі пояснив, що криптовалюти, такі як Bitcoin та Ethereum (ETH), чутливі до змін у монетарній політиці. Він підкреслив, що майбутня зустріч з питань монетарної політики ФРС 17 вересня стане вирішальним моментом для рішення про зниження ставки та подальшого зростання BTC. Його нещодавні дії можуть вплинути на цей прогноз. Лі, давній аналітик, фінансовий консультант та підприємець, нещодавно обійняв посаду голови Bitmine, компанії Ethereum DAT. Тепер він має подвійну роль у Fundstrat Capital, самостійно заснованій фінансовій компанії, та Bitmine. Згідно з інструментом FedWatch від CME Group, учасники ринку очікують трьох знижень ставок цього року та шести до вересня наступного року, що еквівалентно зниженню на 1,5% протягом наступного року. Однак поточний стан економіки США виглядає надто міцним для таких масштабних знижень ставок. Рівень безробіття становить 4,3%, залишаючись близьким до повної зайнятості, а три основні фондові індекси США неодноразово досягали історичних максимумів з кінця червня. Можливість спаду, що насувається Незважаючи на позитивні показники, деякі експерти вказують на потенційне різке погіршення ситуації із зайнятістю. Останні дані про зайнятість, включаючи дані NFP за липень та серпень, показали ознаки швидкого спаду. У вівторок BLS, ймовірно, опублікує попередній перегляд своїх даних про ринок праці, що показує зменшення приблизно на 800,000 робочих місць. Якщо ці дані відповідатимуть очікуванням, ФРС, можливо, доведеться впровадити більше ніж шість знижень ставок. А...
SIX
SIX$0.01681-14.45%
Bitcoin
BTC$112,080.26-7.61%
Sunrise Layer
RISE$0.009333-8.14%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 19:14
Поділитись
Аналітики кажуть, що Bitcoin ще має довести свою роль "цифрового золота"

Аналітики кажуть, що Bitcoin ще має довести свою роль "цифрового золота"

Пост "Аналітики кажуть, що Bitcoin ще має довести свою роль "цифрового золота"" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Gold може злітати до рекордних висот, але Bitcoin все ще рухається більше як технологічна акція, ніж безпечний актив. Аналітики попереджають, що доки макроекономічні хмари не розвіються, наступне велике ралі криптовалют залишатиметься на паузі. Геополітика та ринкова тривога Інвестори зіткнулися з хвилею тривожних подій цього тижня: розчаровуючі показники зайнятості в США, ескалація торгових суперечок, війни в кількох регіонах та політична нестабільність у Франції. Цей коктейль ризиків відправив золото до нових максимумів, але Bitcoin не зміг повторити цей шлях. Натомість він віддзеркалював Nasdaq 100, підтверджуючи свій тісний зв'язок з акціями. Ecoinometrics: наратив "цифрового золота" все ще відсутній Дані, зібрані дослідницькою групою Ecoinometrics, показують, що кореляція Bitcoin із золотом та казначейськими облігаціями США тримається близько нуля. Натомість його зв'язок з ризиковими активами залишається сильним, а Ethereum ще тісніше прив'язаний до торгових патернів, подібних до акцій. Аналітики компанії підкреслили, що довгоочікуваний перехід до режиму "цифрового золота" ще не відбувся. Засідання ФРС стає вирішальним фактором Увага тепер переключається на засідання Федерального резерву наступного тижня. Трейдери розглядають результат як поворотний момент: підтвердження стабільного або прискореного шляху зниження ставок може викликати оптимізм на ризикових ринках, тоді як яструбиний поворот, ймовірно, потягне Bitcoin і технологічні акції вниз разом. Bitwise: макро все ще диктує тренд Андре Драгош, який очолює європейські дослідження в Bitwise, стверджує, що поточний спад взагалі не пов'язаний з фундаментальними показниками криптовалют. Натомість він вказав на уповільнення глобального зростання та зменшення апетиту до ризику як на справжні причини слабкості. Незважаючи на це, Драгош залишається оптимістичним у довгостроковій перспективі. Він очікує, що зростаюча ліквідність і продовження пом'якшення політики ФРС створять основу для здоровішого ринкового середовища пізніше цього року. Тим не менш, він застеріг, що короткострокові перспективи є крихкими, називаючи засідання ФРС "подвійною подією" для Bitcoin: або трампліном для відновлення імпульсу, або...
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 19:12
Поділитись
Bitcoin може досягти $150K до Різдва, аналітики повідомляють Майклу Сейлору

Bitcoin може досягти $150K до Різдва, аналітики повідомляють Майклу Сейлору

Допис "Bitcoin може досягти $150 тис. до Різдва, Аналітики повідомляють Майклу Сейлору" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Кажуть, що журналісти ніколи по-справжньому не відключаються від роботи. Але для Крістіана це не просто метафора, це спосіб життя. Вдень він орієнтується у мінливих течіях ринку криптовалют, володіючи словами як досвідчений редактор і створюючи статті, які розшифровують жаргон для широких мас. Коли ж комп'ютер переходить у режим сну, його заняття набувають більш механічного (а іноді й філософського) характеру. Подорож Крістіана зі словом почалася задовго до епохи Bitcoin. У священних залах академії він відточував свою майстерність як автор статей для студентської газети. Ця рання любов до розповідей проклала шлях до успішної роботи редактором у фірмі з обробки даних, де перемога в конкурсі есе в перший місяць фінансувала багатомісячний запас ласощів для собак і котів – свідчення його відданості пухнастим друзям (про це пізніше). Потім Крістіан подорожував світом журналістики, працюючи в газетах Канади і навіть Південної Кореї. Нарешті він осів у місцевому новинному гіганті у своєму рідному місті на Філіппінах на десятиліття, ставши справжнім новинним наркоманом. Але потім щось нове привернуло його увагу: криптовалюта. Це було схоже на пошук скарбів, змішаний з розповіданням історій – саме те, що йому подобається! Тож він отримав чудову роботу в NewsBTC, де є одним із головних експертів з усього, що стосується криптовалют. Він розбиває цей заплутаний матеріал на невеликі частини, роблячи його зрозумілим для будь-кого (він вітає свою команду менеджменту за навчання цій навичці). Думаєте, Крістіан тільки працює і не відпочиває? Ні в якому разі! Коли він не за комп'ютером, ви знайдете його захопленим своєю пристрастю до мотоциклів. Справжній технар, Крістіан любить возитися зі своїм мотоциклом і насолоджуватися радістю відкритої дороги на своїй Yamaha R3 об'ємом 320 куб. см. Колись демон швидкості, який досягав...
STUFF.io
STUFF$0.00334-13.47%
Mode Network
MODE$0.000901-25.22%
PlaysOut
PLAY$0.03293-27.67%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 18:43
Поділитись
Роздрібне захоплення Bitcoin – Ось чому кити BTC відступають!

Роздрібне захоплення Bitcoin – Ось чому кити BTC відступають!

Допис "Роздрібне захоплення Bitcoin – Ось чому кити BTC відступають!" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки Bitcoin втратив імпульс, оскільки запаси китів зменшилися, тоді як роздрібні трейдери домінували на ринку ф'ючерсів. BTC залишався в діапазоні близько $112 тис., з наростаючими ризиками падіння, якщо не повернеться сильніший попит. Найбільші прихильники Bitcoin [BTC], схоже, відступають. Після місяців накопичення запаси китів зменшилися, залишаючи роздрібним трейдерам заповнювати прогалину. Ринки ф'ючерсів чітко показують цей зсув, і це може визначити напрямок, куди BTC рухатиметься далі. Кити відступають, BTC відчуває тиск Найбільші власники Bitcoin почали скорочувати позиції після місяців стабільного накопичення. Останні дані вказують, що загальні баланси китів впали нижче 3,36 мільйона BTC, а 30-денна відсоткова зміна стала від'ємною. Цей розворот збігся зі зростанням тиску продажів, що призвело до зниження цін, оскільки кити перейшли від накопичення до розподілу. Джерело: CryptoQuant Такі відкати часто є ознакою ротації або високої волатильності. Коли запаси китів зменшилися, ціновий імпульс Bitcoin послабився. В результаті великі гравці вже не підтримували ринок так, як це було на початку року. Ринок ф'ючерсів стає орієнтованим на роздрібних трейдерів Джерело: TradingView Далі: Чому сьогодні криптовалюта зростає? Ставки на зниження ставки ФРС, притоки ETF та інше... Джерело: https://ambcrypto.com/bitcoins-retail-takeover-heres-why-btc-whales-are-backing-off/
NEAR
NEAR$2.399-17.98%
ChangeX
CHANGE$0.00147002-7.76%
Bitcoin
BTC$112,080.26-7.61%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 18:13
Поділитись
Hyperliquid бачить, як Sky приєднується до перегонів із запуску стейблкоїну USDH

Hyperliquid бачить, як Sky приєднується до перегонів із запуску стейблкоїну USDH

Пост Hyperliquid бачить, як Sky приєднується до перегонів із запуску стейблкоїну USDH з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптогігант Sky приєднався до перегонів із запуску стейблкоїну USDH від Hyperliquid з планом, що забезпечує сильну ліквідність, мультичейн доступ та стабільні прибутки для спільноти Hyperliquid. Sky використовує свій баланс у $8 мільярдів, сім років безпеки та кредитний рейтинг S&P, щоб позиціонувати USDH як новий стандарт у просторі стейблкоїнів. Sky Frontier Foundation заявив, що пропозиція змусить USDH працювати так само, як інші стейблкоїни Sky, DAI та USDS, одночасно безпосередньо пов'язуючи його з торговою системою Hyperliquid. План зосереджується на чіткій прозорості, легко перевірюваному забезпеченні та сильному контролі ризиків, побудованому на банківських моделях. Sky використовує свою систему стейблкоїнів для підтримки Hyperliquid Sky (раніше відомий як MakerDAO) має понад $8 мільярдів свого стейблкоїну USDS в обігу. Він забезпечений понад $13 мільярдами забезпечення, що складається з криптоактивів та фінансових інструментів реального світу, таких як облігації Казначейства США. Sky Frontier Foundation хоче пов'язати Sky з Hyperliquid, створивши стейблкоїн USDH. Якщо пропозицію буде прийнято, монета перейме ту саму структуру, що й поточні стейблкоїни Sky DAI та USDS. Оскільки ці дві монети використовувалися понад сім років без будь-яких повідомлених втрат для власників, навіть під час величезних ринкових спадів, Sky створив стійку репутацію, з якою інші не можуть порівнятися. З Hyperliquid, USDH може отримати доступ до Модуля стабільності прив'язки (PSM) Sky та його негайної ліквідності USDC у розмірі $2,2 мільярда. З цим користувачі можуть викупити величезні суми USDH без затримок або прослизання. Ці мільярди також доводять, що будь-хто може обміняти USDH на стабільну вартість. У той же час, USDH працюватиме на кількох блокчейнах через технологію LayerZero без залежності від стороннього програмного забезпечення. Таким чином, користувачі можуть легко та безпечно взаємодіяти з різними екосистемами. Користувачі Hyperliquid, які володіють USDH, також отримуватимуть прибуток у розмірі 4,85% від великого балансу Sky...
Threshold
T$0.01199-21.53%
Union
U$0.008431-15.89%
RealLink
REAL$0.07041-13.90%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/09 17:30
Поділитись
Прогноз ціни Ripple (XRP): схвалення XRP ETF тепер має 50% ймовірність у 2026 році, то що це означає для Layer Brett?

Прогноз ціни Ripple (XRP): схвалення XRP ETF тепер має 50% ймовірність у 2026 році, то що це означає для Layer Brett?

Трейдери розділилися щодо того, що це може означати для XRP від Ripple, який продовжує стискатися у звужуючомуся ціновому діапазоні. [...] Допис Прогноз ціни Ripple (XRP): схвалення ETF XRP тепер на рівні 50% у 2026 році, то що це означає для Layer Brett? вперше з'явився на Coindoo.
Ripple
XRP$2.377-15.37%
Solayer
LAYER$0.2869-26.66%
Nowchain
NOW$0.00411-1.43%
Поділитись
Coindoo2025/09/09 15:29
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів