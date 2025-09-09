Ціна Bitcoin консолідується між $109,000
Пост Bitcoin ціна консолідується між $109,000 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новини Ціна Bitcoin застрягла у вузькому діапазоні між $109,000 та $112,000 цього тижня, залишаючи трейдерів розчарованими після падіння на 11% від серпневого максимуму $124,517. Хоча бики підкреслюють стійкість BTC вище позначки $110K, графіки подають попереджувальні сигнали про те, що імпульс слабшає. Тим часом Layer Brett ($LBRETT) став вірусною історією тижня, з передпродажем, що перевищив $3 мільйони при ціні лише $0,0055 за токен, а ранні стейкери все ще фіксують прибутковість близько 800% APY. Для трейдерів, які шукають наступний прорив, $LBRETT швидко стає найгарячішою назвою на ринку. Аналіз ціни Bitcoin: BTC застряг у звужуючомуся діапазоні Bitcoin наразі торгується близько $111,000, консолідуючись після тижнів тиску продажів. Провідна криптовалюта втратила майже 11% з кінця серпня, навіть короткочасно тестуючи $107,270 перед відскоком вище $110K. Ринкова капіталізація становить близько $2,2 трильйона, але щоденні обсяги скоротилися до $22B-$90B, підкреслюючи звуження ліквідності. Графіки також не виглядають добре. Нижчі максимуми та нижчі мінімуми формуються з моменту піку BTC на $124K, зі свічковими патернами, такими як доджі, що вказують на невизначеність. Наразі ціна стискається у вузькій смузі між $110,032 та $112,000 — налаштування, яке зазвичай передує більшому руху. Більша частина наративу навколо Bitcoin зараз обертається навколо ETF. IBIT від BlackRock лідирує з понад 746,000 BTC, за ним слідує FBTC від Fidelity з майже 200,000. Хоча ці притоки колись викликали ажіотаж, серпень насправді показав $749 мільйонів чистого відтоку, демонструючи, наскільки циклічним і ненадійним може бути інституційний попит. Простими словами: Bitcoin — це гігант, але гіганти не рухаються швидко. Для трейдерів, які шукають прибуток у 20x або 50x у майбутньому бичачому циклі, BTC більше схожий на повільне сховище вартості, ніж на можливість, що змінює життя. Layer Brett: Прорив передпродажу, який інсайдери мають на своїх...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 20:34