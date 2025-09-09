2025-10-11 Saturday

Історія стадіону морозива

Історія стадіону морозива

Допис "Історія морозива на стадіонах" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Історія морозива на спортивних стадіонах пройшла довгий шлях. Цього року Сіетл та Sodexo Live! представили начос з морозивом. Jack Ellis/Seattle Mariners Сіетл Марінерс подають тарілку начос з морозивом, жителі Бостона мають безліч спеціальних видань морозива Gifford's, створених на основі їхніх улюблених професійних команд, а фанати у Філадельфії мають вісім різних сувенірних шоломів на вибір для їхнього улюбленого морозива-сандей у домі Філліс. Сучасна епоха морозива зазнала швидкої еволюції, і все це відбувається під керівництвом бейсболу, історичного дому морозива на спортивних стадіонах. "Морозиво, ймовірно, існує з самого початку", - розповідає мені Джеймі Слоттербек, віце-президент з маркетингової стратегії та інновацій Aramark Sports + Entertainment. "Воно набагато поширеніше в бейсболі, і я припускаю, що це повертається до тієї [історії] як сезонного десерту". Кармен Калло, старший віце-президент Sodexo Live! і корпоративний шеф-кухар, розповідає мені, що він вважає, що морозиво пов'язане з історією концесій та продажу в бейсболі. М'яке морозиво в бейсбольному шоломі було одним з найпопулярніших ласощів на стадіонах протягом десятиліть. Sodexo Live! Винахід м'якого морозива близько 1930-х років дійсно допоміг відвідувачам стадіонів насолоджуватися ще більше, відкриваючи можливість для унікальних посудин для цього творіння. Згадайте сувенірний бейсбольний шолом, що містить морозиво-сандей, який, ймовірно, з'явився в бейсболі близько 1970 року і не припиняється з тих пір. БІЛЬШЕ: Як спорт приймає спонсорство сиру, новий стадіонний чеддер У той же час, шеф-кухар Рон Крівосік, старший віце-президент з кулінарії Levy, розповідає мені, що в 70-х роках були популярні лимонний лід та солодові чашки. "Не було нічого кращого за ту дерев'яну ложку з морозивом", - каже він. Ця дерев'яна...
BitcoinEthereumNews 2025/09/10 02:31
Китай імпортує великі обсяги мідної руди в серпні – Commerzbank

Китай імпортує великі обсяги мідної руди в серпні – Commerzbank

Пост "Китай імпортує Великі кількості мідної руди в серпні – Commerzbank" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціна міді знову впала нижче позначки 10 000 доларів за тонну в п'ятницю після публікації даних про ринок праці США, зазначає аналітик товарних ринків Commerzbank Барбара Ламбрехт. Імпорт міді в Китаї падає порівняно з попереднім місяцем "Зрештою, слабкий звіт про ринок праці США посилив занепокоєння щодо економіки та попиту, що, принаймні в короткостроковій перспективі, переважає надії на швидке зниження процентних ставок. Показники торгового балансу Китаю також були досить розчаровуючими: по-перше, імпорт міді знизився порівняно з попереднім місяцем, опустившись до найнижчого рівня з лютого цього року. Це сигналізує про досить стриманий попит у Китаї". "По-друге, імпорт мідної руди значно зріс другий місяць поспіль, до 2,76 мільйона тонн, що є другим найвищим місячним показником за всю історію. Рекордний імпорт у квітні цього року був лише приблизно на 6% вищим. Загалом імпорт мідної руди за перші вісім місяців був майже на 8% вищим, ніж за аналогічний період минулого року, і становив понад 20 мільйонів тонн. Це зменшує занепокоєння щодо нестачі сировини для виплавки міді в найбільшій країні-виробнику та вказує на продовження високого виробництва міді в Китаї". "Однак сьогодні вранці інше повідомлення підвищує ціну міді: після інциденту довелося призупинити роботу другої за величиною у світі мідної шахти, шахти Грасберг в Індонезії. Масштаб і стійкість пошкоджень все ще незрозумілі".
BitcoinEthereumNews 2025/09/10 02:16
CBOE запустить безперервні ф'ючерси для Bitcoin та Ethereum 10 листопада

CBOE запустить безперервні ф'ючерси для Bitcoin та Ethereum 10 листопада

Пост CBOE запустить безперервні ф'ючерси для Bitcoin та Ethereum 10 листопада з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти CBOE представить безперервні ф'ючерсні контракти для Bitcoin та Ethereum 10 листопада. Ці нові контракти дозволяють трейдерам підтримувати вплив на криптоактиви без необхідності пролонгації контрактів, термін дії яких закінчується. CBOE планує запустити безперервні ф'ючерси для Bitcoin та Ethereum починаючи з 10 листопада, згідно з Reuters. Чиказька біржа опціонів додасть нові деривативні продукти цифрових активів до своїх ф'ючерсних пропозицій наступного місяця. Безперервні ф'ючерсні контракти забезпечать трейдерам постійний вплив на Bitcoin та Ethereum без необхідності пролонгації контрактів, термін дії яких закінчується. Запуск представляє розширення інфраструктури торгівлі цифровими активами CBOE, спираючись на існуючі пропозиції криптодеривативів біржі.
BitcoinEthereumNews 2025/09/10 01:18
BNP Paribas та HSBC приєднуються до блокчейн-мережі Canton

BNP Paribas та HSBC приєднуються до блокчейн-мережі Canton

Пост BNP Paribas та HSBC приєднуються до блокчейн-мережі Canton з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: BNP Paribas та HSBC приєднуються до мережі Canton, покращуючи стратегії ринку цифрових активів. Участь відповідає цілям цифрової трансформації. Очікується підвищена ліквідність у транзакціях з різними активами. BNP Paribas та HSBC приєдналися до мережі Canton, блокчейну, орієнтованого на конфіденційність для інституційних активів, разом з Goldman Sachs та Moody's, зміцнюючи свої стратегії цифрових фінансів. Ця співпраця може трансформувати ліквідність цифрових активів та ефективність транзакцій, ознаменувавши зміну в інноваціях фінансових технологій для інституційних гравців. BNP Paribas та HSBC зміцнюють блокчейн-стратегії BNP Paribas та HSBC приєдналися до мережі Canton, яка також включає фінансових гігантів, таких як Goldman Sachs, Moody's та Hong Kong FMI Services. Це партнерство підтримує їхні стратегії цифрової трансформації та спрямоване на розширення застосування блокчейну для клієнтських послуг. Дизайн Canton зосереджений на конфіденційності та синхронізації фінансових ринків. Приєднання до цієї мережі дозволяє BNP Paribas та HSBC досліджувати покращену ліквідність та можливості транзакцій з різними активами. Безпосередні наслідки їхньої участі обертаються навколо вдосконалення послуг на основі блокчейну та покращення пропозицій для клієнтів. Обидві установи розглядають мережу Canton як шлях до підвищення ліквідності та ефективності в транзакціях з цифровими активами, забезпечуючи надійну інфраструктуру для взаємодії між різними активами. Реакція фінансової спільноти включає увагу до стратегічних кроків обох банків. Однак, жодних прямих заяв у соціальних мережах від керівництва BNP Paribas чи HSBC щодо цього розвитку не з'явилося. Реакція загалом позитивна, оскільки цей крок відповідає галузевій тенденції до цифрового вдосконалення. Здатність мережі Canton з'єднувати значні активи підкреслюється галузевими аналітиками. Роль мережі Canton в інноваціях та динаміці ринку Чи знали ви? Мережа Canton може похвалитися засновниками, такими як Deutsche Börse та Microsoft, прагнучи революціонізувати інституційні фінанси. Їхній спільний вплив підкреслює стратегічний перехід до блокчейн-рішень з підтримкою конфіденційності.
BitcoinEthereumNews 2025/09/10 00:54
Консолідується навколо 1.3800 напередодні перегляду NFP США

Консолідується навколо 1.3800 напередодні перегляду NFP США

Пост Консолідація навколо 1.3800 напередодні перегляду NFP США з'явився на BitcoinEthereumNews.com. USD/CAD коливається навколо 1.3800, оскільки інвестори очікують публікації звіту про перегляд базового показника NFP США. Федеральний резервний банк США (FRB) майже напевно знизить процентні ставки на засіданні з питань політики наступного тижня. USD/CAD торгується нижче 200-денного експоненціального ковзного середнього (EMA), що вказує на загальний ведмежий ринок. Пара USD/CAD торгується у вузькому діапазоні в межах понеділкового діапазону близько 1.3800 під час європейської сесії у вівторок. Пара луні консолідується, оскільки інвестори очікують звіту про перегляд базового показника несільськогосподарських платіжних відомостей (NFP) Сполучених Штатів (США), який буде опубліковано о 14:00 за Гринвічем. Звіт про перегляд базового показника NFP охопить 12-місячний період до березня 2025 року, перш ніж остаточний перегляд базового показника буде повідомлено у звіті про зайнятість за лютий 2026 року. Напередодні звіту про перегляд зайнятості в США, долар США (USD) показує гірші результати порівняно з основними конкурентами на тлі твердих очікувань, що Федеральна резервна система США (FRS) знизить процентні ставки на засіданні з питань політики наступного тижня. На момент написання, індекс долара США (DXY), який відстежує вартість долара США відносно шести основних валют, демонструє новий шеститижневий мінімум близько 97.25. Тим часом, канадський дол
BitcoinEthereumNews2025/09/10 00:31
Новий сингл Bon Jovi стає миттєвим бестселером

Новий сингл Bon Jovi стає миттєвим бестселером

Пост Новий сингл Bon Jovi стає миттєвим бестселером з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Новий сингл Bon Jovi "Red, White, and Jersey" дебютує в чартах завантажень синглів та продажів синглів Великобританії, що є першим новим хітом гурту за більш ніж рік. РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, БРАЗИЛІЯ – 29 ВЕРЕСНЯ: Джон Бон Джові з гурту Bon Jovi виступає на сцені під час третього дня Rock In Rio в Cidade do Rock 29 вересня 2019 року в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. (Фото Александра Шнайдера/Getty Images) Getty Images Минуло більше року відтоді, як Bon Jovi випустили Forever, шістнадцятий альбом гурту. Цей альбом вийшов у червні 2024 року і недовго протримався в чартах таких країн, як Сполучені Штати чи Велика Британія. Щоб вдихнути нове життя в проєкт — а також компенсувати відсутність туру, оскільки вокаліст Джон Бон Джові все ще має проблеми з голосовими зв'язками — група випускає Forever (Legendary Edition) у жовтні. Проєкт переосмислює всі пісні з Forever як колаборації, а також включає абсолютно новий сингл, який стає бестселером у Великій Британії цього тижня. "Red, White, and Jersey" дебютує у двох чартах "Red, White, and Jersey" вперше з'являється у двох чартах по той бік Атлантики цього тижня. Трек дебютує на 57 місці в офіційному списку завантажень синглів і на 62 місці в офіційному рейтингу продажів синглів. Bon Jovi додає нові перемоги в чартах З "Red, White, and Jersey" Bon Jovi здобуває важливі перемоги в обох рейтингах. Пісня стає десятим успіхом гурту в офіційному рейтингу продажів синглів і п'ятнадцятим в офіційному чарті завантажень синглів. Перший новий хіт за більш ніж рік В офіційному чарті завантажень синглів Bon Jovi отримує свій перший новий запис за більш ніж рік. Гурт востаннє з'явився в цьому списку з "Living Proof"...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 00:16
Bitcoin Knots досягає 19% вузлів, оскільки випуск Core v29.1 викликає негативну реакцію

Bitcoin Knots досягає 19% вузлів, оскільки випуск Core v29.1 викликає негативну реакцію

Пост Bitcoin Knots піднімається до 19% вузлів, оскільки розгортання Core v29.1 викликає негативну реакцію з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Згідно з доступними даними, клієнт вузла Bitcoin, відомий як Bitcoin Knots, зараз становить 19% активних адрес, за даними кількох трекерів та аналітичних платформ, які збирають та представляють статистику щодо кількості вузлів Bitcoin та інформації про клієнтів. Bitcoin Core залишається домінуючим, але 19% Knots висвітлюють зростаючий розкол у політиці транзакцій Розкол має [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoin-knots-climbs-to-19-of-nodes-as-core-v29-1-rollout-draws-blowback/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 23:29
CAD утримує нейтральний діапазон проти USD – Scotiabank

CAD утримує нейтральний діапазон проти USD – Scotiabank

Пост "CAD утримує нейтральний діапазон проти USD – Scotiabank" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Канадський долар (CAD) залишається абсолютно незмінним протягом сесії, при цьому ні загалом слабший тон USD, ні попит на його товарні аналоги не допомагають підняти настрої (AUD/CAD торгується поблизу найвищого рівня з кінця 2024 року), повідомляють головні стратеги Форекс (FX) Scotiabank Шон Осборн та Ерік Теорет. CAD знижується на кросах проти USD "Новини про злиття Anglo American/Teck в (переважно) угоді з обміну акціями навряд чи матимуть значний вплив на CAD на цьому етапі. Зміна настроїв щодо ставки політики Банку Канади (BoC) не сприяє CAD на перший погляд, але з ринками, що рухаються до ціноутворення потенційно більшого пом'якшення ФРС у найближчі місяці, реальна шкода завдається на кросах, залишаючи CAD головним аутсайдером G10 за останній місяць." "Спреди свопів США/Канади на 2 роки в основному стабільні і тримаються близько до недавніх мінімумів. Спот залишається значно переоціненим відносно нашої оцінки рівноваги (справедливої вартості) на рівні 1,3608. Торговий діапазон понеділка утримувався в межах широкого торгового діапазону, який спостерігався в п'ятницю, а сьогоднішній торговий діапазон утримується в межах вчорашньої смуги. Ринки мають мало мотивації штовхати CAD в будь-якому напрямку на цьому етапі, як здається." "Відсутність подальшого зростання спота після різкого відскоку USD у п'ятницю від внутрішньоденного мінімуму дійсно свідчить про деяку базову слабкість у динаміці цін на тлі загалом змішаних сигналів на графіках для USD/CAD. Звідси, більш значний рух/імпульс може залежати від того, чи USD піднімається значно вище 1,3850/55 або нижче 1,3730/40." Джерело: https://www.fxstreet.com/news/cad-holds-neutral-range-vs-usd-scotiabank-202509091131
BitcoinEthereumNews2025/09/09 23:10
Бічний рух може вибухнути у величезне ралі

Бічний рух може вибухнути у величезне ралі

Пост "Бічний рух може вибухнути величезним ралі" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Аналіз альткоїнів Протягом більше місяця монета Pi була замкнена у вузьких діапазонах, розчаровуючи трейдерів, які шукають напрямок. Токен наразі торгується близько $0,345, з індикаторами імпульсу, що вирівнялися. Індекс відносної сили (RSI) на годинному графіку знаходиться близько 50, відображаючи ринок, затиснутий між обережними покупцями та терплячими продавцями. Виділяється не відсутність руху, а саме стиснення. Ринки, що торгуються бічно так довго, часто вирішуються різкою волатильністю. Pi вже довела свою стійкість у зоні $0,30–$0,34, де повторні падіння були поглинуті. Ця стійкість свідчить про те, що продавці втрачають силу, навіть якщо бики ще не повністю взяли контроль. Спостереження за патерном: чи може $1,20 бути в грі? Під поверхнею формується потенційна база Адама і Єви. Ця конфігурація, якщо підтвердиться, може вказувати на ціль прориву близько $1,20 — більш ніж утричі вище сьогоднішньої ціни. Ключові рівні для спостереження — $0,49 та $0,69, ті самі бар'єри, які зупинили ралі раніше цього року. Подолання їх з переконанням може нарешті звільнити тиск, який накопичувався у фазі консолідації Pi. До того часу трейдери повинні очікувати більше бічного руху, де кожен невдалий поштовх вгору додає ваги майбутньому руху. Звужені денні свічки натякають, що енергія накопичується для цього моменту. Розвиток екосистеми додає підтримки Відходячи від графіків, Pi Network закладає основи для своєї довгострокової розповіді. Проект вбудовує верифікацію KYC у свій протокольний шар, прагнучи створити блокчейн, де правила відповідності та децентралізація працюють разом. Понад 14,8 мільйона користувачів вже пройшли верифікацію, із спільноти, яка зараз перевищує 60 мільйонів. Також наголошується на оновленнях безпеки. PassKeys, які додають біометричну та пристрійну автентифікацію до гаманців, впроваджуються, тоді як модератори продовжують боротися з адресами, пов'язаними з шахрайством. Ці кроки розроблені для зміцнення довіри серед користувачів та розробників...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 22:07
Dogecoin готується до зростання після ажіотажу навколо ETF, Shiba AInu поступається можливостям майнінгу BTC від Pepenode, та інше...

Dogecoin готується до зростання після ажіотажу навколо ETF, Shiba AInu поступається можливостям майнінгу BTC від Pepenode, та інше...

Пост Dogecoin to Rally After ETF Buzz, Shiba AInu Loses Out to Pepenode's BTC Mining Capabilities, and More… з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Поточна ціна Next Crypto to Explode Updates: Dogecoin to Rally After ETF Buzz, Shiba AInu Loses Out to Pepenode's BTC Mining Capabilities, and More… Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Як криптовалютний письменник, обов'язки Богдана розділені між дослідженням і написанням статей та розвагою команди своїм гумором на межі політичної некоректності, як майбутній Білл Берр, якщо хочете. Завдяки своєму 12+ річному досвіду написання в такій же кількості галузей, включаючи технології, кібербезпеку, моделювання, фітнес, криптовалюту та інші теми, які не можна називати, він став справжнім активом для команди. У той час як його посада старшого письменника в PrivacyAffairs навчила його цінним урокам про силу самоуправління, вся його письменницька кар'єра була і є вправою в самовдосконаленні. Тепер він готовий зануритися в криптовалюту і навчити людей, як взяти під контроль свої власні гроші на блокчейні. З фіатом як вічно знецінюваною валютою, Bitcoin і альткоїни здаються найкращою альтернативою для Богдана. Найбільшим професійним досягненням Богдана, окрім забезпечення посади головного письменника для Bitcoinist, був його 5-річний досвід роботи менеджером з написання в Blackwood Productions, де він координував команду з чотирьох письменників. За цей час він дізнався про цінність командної роботи та створення робочого середовища, яке породжує ефективність, позитив та дружбу. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я згоден Джерело: https://bitcoinist.com/next-crypto-to-explode-live-news-september-9-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 21:53
