Бічний рух може вибухнути у величезне ралі

Пост "Бічний рух може вибухнути величезним ралі" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Аналіз альткоїнів Протягом більше місяця монета Pi була замкнена у вузьких діапазонах, розчаровуючи трейдерів, які шукають напрямок. Токен наразі торгується близько $0,345, з індикаторами імпульсу, що вирівнялися. Індекс відносної сили (RSI) на годинному графіку знаходиться близько 50, відображаючи ринок, затиснутий між обережними покупцями та терплячими продавцями. Виділяється не відсутність руху, а саме стиснення. Ринки, що торгуються бічно так довго, часто вирішуються різкою волатильністю. Pi вже довела свою стійкість у зоні $0,30–$0,34, де повторні падіння були поглинуті. Ця стійкість свідчить про те, що продавці втрачають силу, навіть якщо бики ще не повністю взяли контроль. Спостереження за патерном: чи може $1,20 бути в грі? Під поверхнею формується потенційна база Адама і Єви. Ця конфігурація, якщо підтвердиться, може вказувати на ціль прориву близько $1,20 — більш ніж утричі вище сьогоднішньої ціни. Ключові рівні для спостереження — $0,49 та $0,69, ті самі бар'єри, які зупинили ралі раніше цього року. Подолання їх з переконанням може нарешті звільнити тиск, який накопичувався у фазі консолідації Pi. До того часу трейдери повинні очікувати більше бічного руху, де кожен невдалий поштовх вгору додає ваги майбутньому руху. Звужені денні свічки натякають, що енергія накопичується для цього моменту. Розвиток екосистеми додає підтримки Відходячи від графіків, Pi Network закладає основи для своєї довгострокової розповіді. Проект вбудовує верифікацію KYC у свій протокольний шар, прагнучи створити блокчейн, де правила відповідності та децентралізація працюють разом. Понад 14,8 мільйона користувачів вже пройшли верифікацію, із спільноти, яка зараз перевищує 60 мільйонів. Також наголошується на оновленнях безпеки. PassKeys, які додають біометричну та пристрійну автентифікацію до гаманців, впроваджуються, тоді як модератори продовжують боротися з адресами, пов'язаними з шахрайством. Ці кроки розроблені для зміцнення довіри серед користувачів та розробників...