"Останні обряди" надихнули Веру Фарміґу на моторошну нову пісню

"Останні обряди" надихнули Веру Фарміґу на моторошну нову пісню

Допис "Last Rites" надихнув Веру Фарміґу на моторошну нову пісню, що з'явився на BitcoinEthereumNews.com. The Yagas (зліва направо): Майк Девіс, Ренн Хокі, Вера Фарміґа, Марк Вісконті та Джейсон Боуман. Franco Vogt/IG: @franco.vogt Вера Фарміґа не лише має блокбастерний хіт жахів "Закляття: Остання ціна", але й посилює атмосферу поза екраном моторошною новою піснею "Illusion" зі своїм гуртом The Yagas. Через 12 років після першого фільму "Закляття" з Фарміґою та Патріком Вілсоном, "Закляття: Остання ціна" стає їхнім п'ятим і останнім фільмом, де вони грають реальну ясновидицю Лоррейн Воррен та її чоловіка, демонолога Еда Воррена, у кіновсесвіті "Закляття". Forbes "Закляття: Остання ціна" фінальні титри та сцени після титрів, пояснення від Тіма Ламмерса Фільм розповідає про останню сутичку Ворренів з демонічною присутністю у 1986 році під час привидів Смурлів у Вест-Піттстоні, штат Пенсільванія, подію, яка поставила дочку Ворренів, Джуді (Міа Томлінсон), у серйозну небезпеку. "Закляття: Остання ціна" мав рекордні касові збори за вихідні, заробивши 84 мільйони доларів на внутрішньому ринку та 110 мільйонів доларів на міжнародному рівні, загалом 194 мільйони доларів у всьому світі — що робить його найбільшим глобальним відкриттям для фільму жахів усіх часів. Тепер, доповнюючи масштабний театральний дебют "Закляття: Остання ціна", виходить нова пісня The Yagas "Illusion". Forbes Чи вірить зірка "Закляття: Остання ціна" Патрік Вілсон у паранормальне? Від Тіма Ламмерса Створений у 2023 році, альт-рок гурт складається з Фарміґи на головному вокалі, Марка Вісконті на гітарі, Майка Девіса на басу, Джейсона Боумана на барабанах та чоловіка Фарміґи, Ренна Хокі (раніше з альт-метал гурту Deadsy) на клавішних. У "Illusion" також бере участь син Фарміґи та Ренна Хокі, Фінн Хокі, на віолончелі. "'Illusion' — це мій слуховий вираз 'Закляття: Остання ціна'", — сказала Фарміґа у прес-релізі. "The Yagas написали цю пісню, поки я була в густій ектоплазмі зйомок C4. Пісня виникає зі дивного збігу двох подій — мого наляканого...
Законопроєкт США зобов'язує Казначейство вивчити резерв Bitcoin

Законопроєкт США зобов'язує Казначейство вивчити резерв Bitcoin

Пост "Законопроєкт США доручає Міністерству фінансів вивчити резерв Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Комітет з асигнувань Палати представників просунув законопроєкт про фінансування на 2026 рік, який доручає Міністерству фінансів вивчити створення Стратегічного резерву Bitcoin та запасу цифрових активів США. Директива, включена до H.R. 5166, вимагає звітів протягом 90 днів щодо зберігання, кібербезпеки та обліку таких активів. Звіти Міністерства фінансів та політичний контекст Спонсоровано Закон про асигнування на фінансові послуги та загальне урядування виділяє понад 239 мільйонів доларів на операції Міністерства фінансів. Розділи 137 і 138 доручають агентству проаналізувати потенційні перешкоди, визначити партнерів з зберігання та окреслити, як цифрові активи відображатимуться у федеральному балансі. Законопроєкт також вимагає секретного звіту від Міністерства фінансів та Агентства національної безпеки щодо координації в управлінні цифровими активами, сигналізуючи про занепокоєння національною безпекою. Ми швидко рухаємося до світу, підкріпленого нейтральними резервними активами. Поворот США від тарифів до контролю капіталу робить це очевидним. Казначейські облігації США як світовий резервний актив мертві. Портфель 60/40 - це релікт минулого. Хай живе #Bitcoin. Хай живе Satoshi. pic.twitter.com/m1mlbZo6VY — Jack Mallers (@jackmallers) 20 травня 2025 Хоча він не передбачає обов'язкових закупівель, він вперше ставить Bitcoin у центр фіскальних дебатів США. Цей розвиток збігається з ширшими дискусіями щодо регулювання. Сенатор Рубен Гальєго випустив рамкову програму, що пропонує нагляд CFTC за нецінними цифровими активами та новий захист споживачів. Спонсоровано Документ також критикував колишнього президента Дональда Трампа за використання цифрових активів для особистої вигоди. BeInCrypto повідомив, що запуск токена WLFI сім'єю Трампа короткочасно збільшив їхню чисту вартість на 5 мільярдів доларів, посиливши контроль за політичним впливом на криптовалютні ринки. Водночас Ерік Трамп став відвертим прихильником Bitcoin. Виступаючи на заході в Сеулі, він передбачив, що зростання криптовалют буде "вибуховим" у наступні 12-18 місяців і представив Bitcoin як...
Ripple і BBVA об'єднуються для надання безпечних Bitcoin та Ethereum

Ripple і BBVA об'єднуються для надання безпечних Bitcoin та Ethereum

Пост Ripple та BBVA об'єднуються для забезпечення безпечного Bitcoin та Ethereum з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Новини Ripple та BBVA уклали партнерство для забезпечення безпечного зберігання Bitcoin та Ethereum для іспанських клієнтів. BBVA використовує технологію Ripple для дотримання правил MiCA ЄС, забезпечуючи безпечні та легальні послуги з криптовалютами. Ця угода базується на попередніх співпрацях Ripple-BBVA у Швейцарії та Туреччині. Ripple, компанія, що є великою у сфері криптотехнологій, щойно об'єдналася з BBVA. Одним з найбільших банків Іспанії, щоб допомогти трейдерам зберігати та торгувати Bitcoin та Ethereum. Вони оголосили про цю угоду сьогодні, 9 вересня 2025 року. І це дозволяє BBVA використовувати інструменти Ripple для надання цих послуг своїм звичайним клієнтам в Іспанії. Це частина більшого зрушення, коли європейські банки входять у криптовалюту, завдяки новим правилам ЄС під назвою MiCA, які полегшують це. Банки входять у криптовалюту За допомогою Ripple клієнти BBVA в Іспанії тепер можуть зберігати та торгувати Bitcoin та Ethereum, не турбуючись про безпеку чи порушення правил. Це не перший раз, коли Ripple та BBVA співпрацюють, вони вже укладали подібні угоди у Швейцарії та Туреччині. Ripple Custody 🤝 @BBVA 🇪🇸 Ми розширюємо наше партнерство з @BBVA, впроваджуючи нашу технологію зберігання цифрових активів інституційного рівня в Іспанії: https://t.co/28Mkejn1AH BBVA відповідає на зростаючий попит клієнтів на криптоактиви, а Ripple забезпечує безпечну та... — Ripple (@Ripple) 9 вересня 2025 Минулого року турецька філія BBVA, яка називається Garanti BBVA Digital Assets, запустила криптогаманець та опцію торгівлі у своєму мобільному застосунку. Використовуючи Ripple та IBM для забезпечення безпеки та належної роботи всього. Нові правила MiCA ЄС відкривають двері для більшої кількості банків, щоб пропонувати криптовалюту, і BBVA приєднується. Кессі Креддок, яка очолює європейську команду Ripple, сказала, що це партнерство дозволяє BBVA надавати своїм клієнтам криптоопції, які є безпечними та легальними. Ripple працює в цій сфері понад 10 років і має більше...
Bitcoin падає назад до $110 тис. після зникнення майже мільйона робочих місць

Bitcoin падає назад до $110 тис. після зникнення майже мільйона робочих місць

Пост Bitcoin падає назад до $110K, оскільки зникає майже мільйон робочих місць з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Бюро статистики праці оцінює, що за рік, що закінчується березнем 2025 року, економіка США додала майже на мільйон робочих місць менше, ніж повідомлялося раніше. Шокуючий перегляд даних про робочі місця опускає Bitcoin до $110K Майже мільйон робочих місць, якщо бути точним - 911 000, було вилучено з національного показника Поточної статистики зайнятості (CES) після попереднього [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoin-drops-back-to-110k-as-nearly-a-million-jobs-vanish/
Bitcoin ETF залучають $368 мільйонів, тоді як фонди Ether фіксують шостий день відтоку

Bitcoin ETF залучають $368 мільйонів, тоді як фонди Ether фіксують шостий день відтоку

Пост Bitcoin ETFs залучають $368 мільйонів, тоді як фонди Ether фіксують шостий день відтоку з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin ETFs зросли з притоком $368 мільйонів, очолювані Fidelity та Ark 21Shares, тоді як ETF ефіру продовжили свою серію втрат до шести днів. Інституційні ставки віддають перевагу Bitcoin, тоді як Ether бачить відтік $97 мільйонів Інвестори повернулися до біржових фондів bitcoin (ETF) на початку тижня, тоді як фонди ефіру не змогли позбутися своїх червоних [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoin-etfs-pull-in-368-million-as-ether-funds-log-sixth-day-of-exits/
Удар Ізраїлю по Катару ставить ціну Bitcoin та Ethereum під значний ризик

Удар Ізраїлю по Катару ставить ціну Bitcoin та Ethereum під значний ризик

Пост "Удар Ізраїлю по Катару ставить ціни Bitcoin та Ethereum під серйозний ризик" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin та Ethereum різко впали у вівторок після того, як Ізраїль завдав безпрецедентного удару по Катару, націленого на високопоставлених чиновників ХАМАС. Ескалація сколихнула світові ринки, змусивши інвесторів кинутися до золота та нафти, тоді як ціни на криптовалюти впали. Bitcoin та Ethereum миттєво впали більш ніж на 1%, тоді як Solana та XRP втратили по 1,5%. Dogecoin очолив падіння, знизившись на 3,2%. Дані про ліквідацію виявляють більш серйозні ризики попереду. Ще один геополітичний конфлікт, щоб зірвати бичачий ринок? Дані від Coinglass показали масові ліквідації через зростання волатильності. Майже 52 мільйони доларів у позиціях з кредитним плечем були знищені за останню годину. Спонсоровано Спонсоровано Лонг трейдери зазнали найбільших втрат, з ліквідацією на 44 мільйони доларів. Ethereum склав 11,9 мільйонів доларів у ліквідаціях, за ним слідує Bitcoin з 10,5 мільйонами доларів. Масштаб втрат підкреслює, як швидко розвалилося кредитне плече. Загалом, ліквідації склали 370 мільйонів доларів за останні 24 години. Більшість позицій були лонг ставками на продовження зростання, що виявило оптимізм перед ударом. Лонг позиції Bitcoin та Ethereum ліквідовані після удару Ізраїлю по Катару. Джерело: Coinglass На противагу, золото зросло до рекордно високого рівня відразу після того, як Ізраїль атакував Катар, оскільки попит на безпечні активи різко зріс. Ціни на нафту піднялися на 1 долар за барель, торгуючись трохи нижче 67 доларів. Аналітики назвали ці рухи раціональною реакцією на геополітичний ризик, хоча зростання нафти може виявитися короткостроковим. Розбіжність відображає боротьбу Bitcoin за відповідність своєму ярлику "цифрового золота". У той час як золото зросло, Bitcoin поводився як високобетний ризиковий актив. Графік ціни золота. Джерело: BullionVault Дані кореляції підтверджують зміну, з 30-денним зв'язком між двома активами, що став трохи негативним. Удар по Досі має серйозні дипломатичні наслідки, але ринки спочатку відреагували на його безпосередні сигнали ризику. Трейдери швидко знизили ризики, переходячи від волатильних токенів до стейблкоїнів та традиційних безпечних гаваней. Доки впевненість у його якостях безпечної гавані не зміцниться, Bitcoin, ймовірно, буде слідувати за акціями та ризиковими активами під час...
Прогноз ціни Dogecoin проти уповільнення зростання Pepeto

Прогноз ціни Dogecoin проти уповільнення зростання Pepeto

Пост Прогноз ціни Dogecoin проти уповільнення зростання Pepeto з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні новини Знайти найкращу криптовалюту для покупки зараз у 2025 році може бути складно, але Pepeto швидко зростає як один із найсильніших кандидатів. Чому Pepeto вважається найкращою криптовалютою для покупки зараз Все ще на етапі передпродажу за ціною лише $0.000000152, Pepeto (PEPETO) поєднує енергію мемів із реальними функціями блокчейну, надаючи інструменти, яких ніколи не було у Dogecoin. З прогрівом, інфраструктурою та низькою вартістю входу, Pepeto формується як серйозний претендент на прорив. Прогноз ціни Dogecoin проти утилітарної переваги Pepeto Dogecoin (DOGE) є оригінальним мемкоїном і все ще має ринкову капіталізацію понад $30 мільярдів. Проте зростання уповільнилося, і більшість прогнозів ціни Dogecoin націлені на $1-$2 у цьому циклі. Це солідні прибутки, але нічого близького до 100-кратних вибухів минулого. Pepeto, з іншого боку, пропонує більший потенціал зростання. З PepetoSwap для торгівлі без комісії та PepetoBridge для безпечних кросчейн переказів, Pepeto забезпечує корисність, яку Dogecoin (DOGE) ніколи не надавав, а винагороди за стейкінг у розмірі 231% APY заохочують довгострокове утримання. Імпульс передпродажу Pepeto: чому ранні покупці входять За ціною передпродажу $0.000000152, Pepeto залишається достатньо дешевим для роздрібних інвесторів, пропонуючи великий потенціал зростання для китів. Вже зібрано понад $6,6 мільйона, зі спільнотою понад 100 000, яка щодня створює ажіотаж. Аналітики кажуть, що це вікно раннього входу є рідкісним, і кити вже накопичують, щоб закріпити мільярди токенів перед лістингом на основних біржах. Прогноз ціни Pepeto: наскільки високо вона може піднятися у 2025 році? Аналітики порівнюють структуру Pepeto з ранніми днями Dogecoin, але з сильнішими фундаментальними показниками. Розподіл передпродажу в $2 500 забезпечує понад 16 мільярдів токенів, і якщо Pepeto підніметься до рівня оцінки Dogecoin, це може перевищити $1 мільйон. З торгівлею без комісії, кросчейн мостами та аудитованими смартконтрактами, Pepeto має структуру для зростання в 100-200 разів, якщо...
Форест робить ставку на Анже Постекоглу на заміну Нуну після раптового звільнення

Форест робить ставку на Анже Постекоглу на заміну Нуну після раптового звільнення

Пост "Ліс робить ставку на Анже Постекоглу, щоб замінити Нуну після раптового звільнення" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. БІЛЬБАО, ІСПАНІЯ – 21 ТРАВНЯ: Анже Постекоглу, головний тренер Тоттенхем Хотспур, святкує з трофеєм Ліги Європи УЄФА після перемоги своєї команди у фіналі Ліги Європи УЄФА 2025 між Тоттенхем Хотспур та Манчестер Юнайтед на стадіоні Сан-Мамес 21 травня 2025 року в Більбао, Іспанія. (Фото: Алекс Пантлінг – УЄФА/УЄФА через Getty Images) УЄФА через Getty Images Перша міжнародна перерва сезону принесла першу тренерську жертву цієї кампанії Прем'єр-ліги, коли Ноттінгем Форест звільнив Нуну Еспіріту Санту. Португалець залишив свою посаду на Сіті Граунд пізно ввечері в понеділок, коли його команда була на 10-му місці в таблиці з чотирма очками після перших трьох матчів. Нуну буде замінений Анже Постекоглу, якого звільнили з Тоттенхем Хотспур у червні, лише через кілька тижнів після того, як він завершив 17-річне очікування клубом великого трофею, вигравши Лігу Європи. "Ми приводимо до клубу тренера, який має доведений і стабільний досвід виграшу трофеїв", - сказав власник Форест Евангелос Марінакіс про Постекоглу. "Його досвід тренування команд на найвищому рівні, разом з його бажанням побудувати щось особливе з нами у Форест, робить його фантастичною людиною, щоб допомогти нам у нашій подорожі та послідовно досягати всіх наших амбіцій. "Після отримання підвищення до Прем'єр-ліги, а потім послідовної розбудови сезон за сезоном для забезпечення європейського футболу, ми тепер повинні зробити правильний крок, щоб конкурувати з найкращими та боротися за трофеї. "Анже має необхідні повноваження та послужний список для цього, і ми раді, що він приєднується до нас у нашій амбітній подорожі". Тепле привітання Марінакіса для Постекоглу, з яким він має грецьке походження, різко контрастувало із заявою про відхід Нуну, яка не містила жодного слова від власника Форест. Це може...
Попит на накопичення Bitcoin злітає до рекордних 266K BTC – сильне переконання власників

Попит на накопичення Bitcoin злітає до рекордних 266K BTC – сильне переконання власників

Пост Bitcoin Accumulator Demand Skyrockets To Record 266K BTC – Strong Holder Conviction з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Accumulator Demand Skyrockets To Record 266K BTC – Сильний ринок | Bitcoinist.com Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Подорож Себастьяна у світ криптовалют почалася чотири роки тому, спонукана захопленням потенціалом технології блокчейн революціонізувати фінансові системи. Його початкові дослідження були зосереджені на розумінні складнощів різних криптопроєктів, особливо тих, що зосереджені на створенні інноваційних фінансових рішень. Завдяки незліченним годинам досліджень та навчання Себастьян розвинув глибоке розуміння базових технологій, динаміки ринку та потенційних застосувань криптовалют. Коли його знання зростали, Себастьян відчув потребу ділитися своїми думками з іншими. Він почав активно брати участь в онлайн-дискусіях на платформах, таких як X та LinkedIn, зосереджуючись на фінтех та криптовалютному контенті. Його метою було розкрити цінні тенденції та ідеї для ширшої аудиторії, сприяючи глибшому розумінню криптовалютного ландшафту, що швидко розвивається. Внески Себастьяна швидко отримали визнання, і він став довіреним голосом в онлайн-спільноті криптовалют. Щоб додатково покращити свою експертизу, Себастьян отримав сертифікацію UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Ця сувора програма забезпечила його цінними навичками та знаннями щодо фінансових технологій, подолавши розрив між традиційними фінансами (TradFi) та децентралізованими фінансами (DeFi). Сертифікація поглибила його розуміння ширшого фінансового ландшафту та його перетину з технологією блокчейн. Пристрасть Себастьяна до фінансів та письма очевидна в його роботі. Він любить заглиблюватися у фінансові дослідження, аналізувати тенденції ринку та досліджувати останні розробки у криптопросторі. У вільний час Себастьяна часто можна знайти зануреним у графіки, вивчаючи форми 10-K або беручи участь у провокаційних дискусіях про майбутнє фінансів. Себастьян...
CFTC, одна з найважливіших установ у США, готується зробити важливий крок щодо Bitcoin та Альткоїнів!

CFTC, одна з найважливіших установ у США, готується зробити важливий крок щодо Bitcoin та Альткоїнів!

Пост CFTC, одна з найважливіших установ у США, готується зробити важливий крок щодо Bitcoin та Альткоїнів! з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У той час як регуляторні органи США SEC та CFTC вживають важливих заходів щодо криптовалютної індустрії, важливі заяви надійшли від тимчасової виконувачки обов'язків голови Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) Керолайн Фам. Репортерка Fox Business з питань криптовалют Елеонор Террет повідомляє, що Керолайн Фам розглядає можливість дозволу офшорним криптовалютним біржам працювати в США. Відповідно, Фам оголосила, що вони оцінюють, чи визнають США іноземні криптобіржі. Террет зазначила, що Фам нещодавно заявила у своїй промові, що CFTC планує дозволити офшорним криптобіржам пропонувати послуги в США за умови дотримання ними суворих правил, подібних до європейської структури MiCA. "Тимчасова голова CFTC Керолайн Фам заявила в нещодавній промові, що агентство вивчає, чи можуть іноземні криптовалютні торгові платформи, які дотримуються надійних, специфічних для криптовалют правил, таких як структура MiCA в ЄС, бути визнані відповідно до транскордонних правил США." CFTC раніше оголосила, що деякі іноземні криптобіржі можуть зареєструватися як Іноземні торгові ради (FBOTs), надаючи прямий доступ американським інвесторам. Завдяки цій системі біржі можуть працювати як FBOT, а не DCM (Призначений контрактний ринок). 🚨НОВЕ: У нещодавній промові виконувачка обов'язків голови CFTC @CarolineDPham заявила, що агентство вивчає, чи можуть іноземні криптовалютні торгові платформи, які дотримуються надійних, специфічних для криптовалют правил, таких як структура MiCA в ЄС, бути визнані відповідно до транскордонних правил США. Це слідує за... pic.twitter.com/ft1LAmpVrh — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 9 вересня 2025 *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram та Twitter для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/the-cftc-one-of-the-most-important-institutions-in-the-us-is-preparing-to-take-an-important-step-regarding-bitcoin-and-altcoins/
