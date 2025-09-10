Удар Ізраїлю по Катару ставить ціну Bitcoin та Ethereum під значний ризик

Bitcoin та Ethereum різко впали у вівторок після того, як Ізраїль завдав безпрецедентного удару по Катару, націленого на високопоставлених чиновників ХАМАС. Ескалація сколихнула світові ринки, змусивши інвесторів кинутися до золота та нафти, тоді як ціни на криптовалюти впали. Bitcoin та Ethereum миттєво впали більш ніж на 1%, тоді як Solana та XRP втратили по 1,5%. Dogecoin очолив падіння, знизившись на 3,2%. Дані про ліквідацію виявляють більш серйозні ризики попереду. Ще один геополітичний конфлікт, щоб зірвати бичачий ринок? Дані від Coinglass показали масові ліквідації через зростання волатильності. Майже 52 мільйони доларів у позиціях з кредитним плечем були знищені за останню годину. Лонг трейдери зазнали найбільших втрат, з ліквідацією на 44 мільйони доларів. Ethereum склав 11,9 мільйонів доларів у ліквідаціях, за ним слідує Bitcoin з 10,5 мільйонами доларів. Масштаб втрат підкреслює, як швидко розвалилося кредитне плече. Загалом, ліквідації склали 370 мільйонів доларів за останні 24 години. Більшість позицій були лонг ставками на продовження зростання, що виявило оптимізм перед ударом. Лонг позиції Bitcoin та Ethereum ліквідовані після удару Ізраїлю по Катару. Джерело: Coinglass На противагу, золото зросло до рекордно високого рівня відразу після того, як Ізраїль атакував Катар, оскільки попит на безпечні активи різко зріс. Ціни на нафту піднялися на 1 долар за барель, торгуючись трохи нижче 67 доларів. Аналітики назвали ці рухи раціональною реакцією на геополітичний ризик, хоча зростання нафти може виявитися короткостроковим. Розбіжність відображає боротьбу Bitcoin за відповідність своєму ярлику "цифрового золота". У той час як золото зросло, Bitcoin поводився як високобетний ризиковий актив. Графік ціни золота. Джерело: BullionVault Дані кореляції підтверджують зміну, з 30-денним зв'язком між двома активами, що став трохи негативним. Удар по Досі має серйозні дипломатичні наслідки, але ринки спочатку відреагували на його безпосередні сигнали ризику. Трейдери швидко знизили ризики, переходячи від волатильних токенів до стейблкоїнів та традиційних безпечних гаваней. Доки впевненість у його якостях безпечної гавані не зміцниться, Bitcoin, ймовірно, буде слідувати за акціями та ризиковими активами під час...