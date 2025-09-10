2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Більше інвестицій та великі цілі для головної ліги крикету Америки на тлі саги

Більше інвестицій та великі цілі для головної ліги крикету Америки на тлі саги

Пост "Більше інвестицій та великі цілі для Головної ліги крикету Америки на тлі саги" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Гленн Максвелл був зіркою в Головній лізі крикету (Фото: Арджун Сінгх / Sportzpics для MLC) Надано Після особливо похмурого періоду на тлі нескінченних потрясінь, що викликають серйозне занепокоєння з наближенням Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі, з'явилися деякі вкрай необхідні позитивні новини для американського крикету. Нещодавно завершивши свій третій сезон, відзначений проведенням серії ігор на легендарному стадіоні Oakland Coliseum, Головна ліга крикету – забезпечена T20 франчайзингова ліга США – оголосила, що продаж квитків зріс на 53 відсотки, а кількість підписників у соціальних мережах збільшилася на 45 відсотків. Четвертий сезон відбудеться з 18 червня по 18 липня 2026 року, це бажаний період у календарі для MLC з невеликою конкуренцією з боку інших внутрішніх ліг. "Сезон 3 показав, що попит на крикет вищого рівня в США є реальним і зростає", – сказав керівник MLC Джонні Грейв. "MLC завойовує нових фанатів, підписників та глядачів по всій території США та у всьому світі". За підтримки інвесторів високого рівня, за допомогою впливових індійських бізнесменів, деякі з яких закріпилися в Кремнієвій долині, інвестиції від American Cricket Enterprises – стратегічного партнера MLC – тепер перевищили 150 мільйонів доларів. З "принаймні такою ж сумою", яка буде інвестована протягом наступних кількох років, до 2030 року планується створити 10 міжнародних крикетних майданчиків по всій країні. Як я повідомляв в останні місяці, запропоновані домашні майданчики для франшиз MLC Seattle Orcas та Washington Freedom починають наближатися до реалізації. "Наступний етап – подальші інвестиції в інфраструктуру", – сказав Грейв. "За постійної підтримки ACE наша мета – мати 10 майданчиків міжнародного стандарту до 2030 року, надаючи більшій кількості фанатів доступ до крикету світового класу та створюючи кращі умови для розвитку американських гравців". Seattle Orcas наближаються до отримання домашнього майданчика (Фото: Шон Рой / Sportzpics для MLC) Sportzpics / MLC Все це відіграло...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 11:32
Bitcoin (BTC) застосунок від easyGroup

Bitcoin (BTC) застосунок від easyGroup

Допис про застосунок Bitcoin (BTC) від easyGroup з'явився на BitcoinEthereumNews.com. easyGroup, компанія, що стоїть за easyJet та easyHotel, входить у криптосферу із запуском easyBitcoin.app, мобільної платформи, створеної з Uphold, щоб зробити купівлю та утримання Bitcoin BTC$111,592.60 простішими для роздрібних користувачів, повідомила компанія у прес-релізі у вівторок. Цей крок відбувається, коли Bitcoin торгується поблизу історичних максимумів, а опитування показують зростання довіри до цього активу. Найбільша криптовалюта світу торгувалася близько $112,650 на момент публікації. Дослідження, замовлене Uphold, виявило, що 88% респондентів зі США довіряють Bitcoin для збільшення свого багатства протягом наступного десятиліття, причому 39% ставлять його серед своїх трьох найкращих інвестицій, випереджаючи золото і поступаючись лише нерухомості. Незважаючи на це, майже половина сказала, що торгівля залишається занадто складною. easyBitcoin прагне знизити бар'єри за допомогою стимулів, включаючи 1% бонус за повторні покупки, 2% щорічні винагороди для довгострокових власників та 4,5% APY на баланси в USD, що виплачуються в Bitcoin, забезпечені $2,5 мільйонами страхування FDIC, повідомила компанія. "Інвестування в Bitcoin відчувалося як ексклюзивний клуб, недоступний для широкої публіки з дуже високими транзакційними витратами", - сказав засновник easyGroup Стеліос Хаджі-Іоанну у релізі. "З easyBitcoin ми хочемо це змінити". Uphold замовив опитування 1,001 респондентів зі США віком від 25 до 50 років, усі з яких мають щонайменше університетський ступінь і заробляють мінімум $80,000 на рік, між червнем та липнем цього року. Версія застосунку для Великобританії запланована на кінець цього року, повідомила easyGroup. Джерело: https://www.coindesk.com/business/2025/09/09/easygroup-launches-bitcoin-app-for-u-s-retail-investors
BitcoinEthereumNews2025/09/10 11:24
Актив Ентітіс схвалює масштабний план придбання Bitcoin

Актив Ентітіс схвалює масштабний план придбання Bitcoin

Пост Asset Entities схвалює масштабний план купівлі Bitcoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Стратегічний хід: Asset Entities схвалює масштабний план купівлі Bitcoin Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Стратегічний хід: Asset Entities схвалює масштабний план купівлі Bitcoin Джерело: https://bitcoinworld.co.in/asset-entities-bitcoin-buy/
BitcoinEthereumNews2025/09/10 10:16
Майже 5 мільярдів доларів у BTC залишаються неактивними

Майже 5 мільярдів доларів у BTC залишаються неактивними

Пост "Майже 5 мільярдів доларів у BTC залишилися неактивними" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Мене звати Годспауер Оуі, я народився і виріс у штаті Едо, Нігерія. Я виріс із трьома братами та сестрами, які завжди були моїми кумирами та наставниками, допомагаючи мені рости та розуміти життя. Мої батьки буквально є основою моєї історії. Вони завжди підтримували мене в хороші та погані часи і ніколи не залишали мене, коли я почувався загубленим у цьому світі. Чесно кажучи, мати таких чудових батьків дає відчуття безпеки та захищеності, і я не проміняю їх ні на що інше в цьому світі. Я познайомився зі світом криптовалют 3 роки тому і дуже зацікавився, щоб дізнатися про це якомога більше. Все почалося, коли мій друг інвестував у крипто-актив, який приніс йому величезний прибуток від інвестицій. Коли я запитав його про криптовалюту, він пояснив свій шлях у цій галузі. Було вражаюче дізнатися про його послідовність та відданість у цій сфері, незважаючи на пов'язані з нею ризики, і це основні причини, чому я так зацікавився криптовалютою. Повірте, у мене був свій досвід злетів і падінь на ринку, але я ніколи не втрачав пристрасті до розвитку в цій галузі. Це тому, що я вірю, що зростання веде до досконалості, і це моя мета в цій сфері. І сьогодні я працівник новинних видань Bitcoinnist та NewsBTC. Мої керівники та колеги - найкращі люди, з якими я коли-небудь працював, як у криптовалютному просторі, так і поза ним. Я маю намір віддати всі сили, працюючи разом із моїми чудовими колегами для зростання цих компаній. Іноді я уявляю себе дослідником, тому що люблю відвідувати нові місця, люблю вивчати нові речі (корисні...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 09:48
Активи компанії зростають після злиття з Bitcoin скарбницею Strive на суму $1,5 млрд

Активи компанії зростають після злиття з Bitcoin скарбницею Strive на суму $1,5 млрд

Останні дані виявляють помітне зростання кількості суб'єктів активів — компаній та установ, що утримують значні резерви криптовалют — що свідчить про підвищений інтерес до стратегічних криптовалютних активів в умовах мінливого ринку. Зокрема, діяльність зі злиття та придбання в криптовалютному секторі набирає імпульсу, з помітними кроками, що включають Bitcoin та інші цифрові активи, оскільки інвестори прагнуть зміцнити свої [...]
Crypto Breaking News2025/09/10 09:44
Ціна BTC націлена на 140 000 $ у 2025 році, але цей альткоїн може зрости з 0,10 $ до понад 1,80 $ до грудня

Ціна BTC націлена на 140 000 $ у 2025 році, але цей альткоїн може зрости з 0,10 $ до понад 1,80 $ до грудня

Допис "Ціна BTC націлена на $140,000 у 2025 році, але цей альткоїн може зрости з $0,10 до понад $1,80 до грудня" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини 10 вересня 2025 | 03:58 Bitcoin, найбільший криптоактив на ринку, був відносно тихішим, ніж зазвичай, консолідуючись вище ключових рівнів після відкату ринку минулого тижня. Покращені ринкові умови можуть підштовхнути Bitcoin до зони $140,000. Тим часом, з'явився новий альткоїн під назвою Remittix (RTX), який може зрости до $1,80 з поточного рівня ціни близько $0,10 за токен. Експерти ринку впевнені, що з цим платіжним рішенням загальна фінансова взаємодія користувачів покращиться. Давайте розглянемо останні новини Bitcoin, перш ніж розглянути, чому експерти впевнені в цьому новому альткоїні. Новини Bitcoin: покращені зниження ставок можуть підштовхнути BTC до зони $140,000 Останні новини Bitcoin свідчать, що найбільша криптовалюта на ринку переживає період консолідації вище ключових рівнів після відкату минулого тижня. На момент написання, BTC коливається близько $112,000, і багато трейдерів уважно стежать за тим, куди прямує наступна блакитна фішка. Інше оновлення новин Bitcoin підтверджує, що ринок спостерігає постійну ротацію від Bitcoin до Ethereum та вибраних альткоїнів, таких як XRP, Solana та Remittix тощо. Незважаючи на це, очікується, що цього місяця будуть покращені зниження ставок. Цей очікуваний макроекономічний зсув відновить довіру роздрібних інвесторів і сприятиме входженню криптоактивів на ринок у четвертому кварталі. Ці покращені ринкові умови можуть підштовхнути Bitcoin до зони $140,000. Remittix: ралі до $1,80 більш ніж можливе, на думку експертів Remittix (RTX) діє як рейка для миттєвих фіатних розрахунків, руйнуючи неефективність застарілих систем транскордонних платежів: довгі дні очікування, накопичені банківські комісії та непрозорий FX. Токени RTX наразі коштують $0,105, один з найнижчих рівнів цін, які актив зафіксує цього року. Є кілька причин, чому інсайдери ринку...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 09:29
Контроль Лахлана Мердока над Fox і News Corp. створює підґрунтя для злиття та поглинання

Контроль Лахлана Мердока над Fox і News Corp. створює підґрунтя для злиття та поглинання

Пост "Контроль Лахлана Мердока над Fox і News Corp. створює підґрунтя для злиття та поглинання" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Лахлан Мердок, генеральний директор Fox Corp. і голова News Corp. (Фото Drew Angerer/Getty Images) Getty Images Протягом років сімейна драма Мердоків розгорталася як реальна версія серіалу HBO "Спадкоємці" — її спадкоємці та конкуруючі впливові особи створювали квазі-шекспірівську медіа-сагу, яка захоплювала інвесторів, медіа-критиків і політичних оглядачів. Але тепер, коли старший син патріарха Руперта Мердока, Лахлан, забезпечив довгострокове управління Fox і News Corp через новий сімейний траст, що продовжує його лідерство до 2050 року, принаймні одна важлива глава цієї драми — битва за спадкоємність — фактично завершилася. Контроль Лахлана забезпечує, серед іншого, що медіа-імперія родини продовжуватиме схилятися вправо, ідеологічний напрямок, який був основою її ідентичності. "Це означає безпеку для здорового глузду світогляду, критично важливого не лише для бізнесу, але й для аудиторії, яку вони обслуговують", — сказав Кол Аллан, колишній редактор New York Post і союзник Руперта Мердока, виданню The New York Times про лідерство Лахлана. Тим часом аналітики почали розмірковувати про те, що буде далі. Аналітична записка MoffettNathanson, опублікована сьогодні, окреслює одну з таких можливостей: "Можливо, найбільше питання, пов'язане з акціями Fox і News Corp, тепер, коли це вирішено, полягає в тому, чи будуть Руперт і Лахлан прагнути знову об'єднати Fox і News Corp? Чи буде новий сімейний траст досліджувати додаткові злиття та поглинання, забезпечивши власне майбутнє?" Погляд у майбутнє Fox і News Corp. Повторне об'єднання насправді не таке вже й неймовірне, як може здатися. Сам Руперт Мердок просував це повторне об'єднання у 2022-2023 роках (більше деталей тут), стверджуючи, що обидва бізнеси потребують один одного, щоб протистояти відмові від кабельного телебачення та іншим тискам. Акціонери відмовилися, посилаючись на відмінності між телебаченням і видавничою справою, а також на перспективу того, що цей крок просто консолідує владу під Лахланом. Оскільки його брати і сестри більше не можуть...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 09:20
BTS повертається до топ-10 з улюбленою піснею фанатів, якій вже кілька років

BTS повертається до топ-10 з улюбленою піснею фанатів, якій вже кілька років

Пост BTS повертається до топ-10 з улюбленою піснею фанатів, якій вже кілька років з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Через шість років після випуску пісня BTS "Lights" повернулася до топ-10 iTunes, підкреслюючи купівельну здатність ARMY, поки група готує нову музику. ЛАС-ВЕГАС, НЕВАДА – 03 КВІТНЯ: (зліва направо) V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin та J-Hope з BTS відвідують 64-у щорічну церемонію вручення премії GRAMMY в MGM Grand Garden Arena 3 квітня 2022 року в Лас-Вегасі, штат Невада. (Фото Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) FilmMagic Фанати BTS чекають на нову музику від улюбленого септету і продовжують слухати старі композиції. Усі сім учасників завершили обов'язкову військову службу в Південній Кореї, і вони, ймовірно, вже працюють над новим матеріалом, оскільки нещодавно було оголошено, що BTS випустить нові композиції навесні 2026 року. Час від часу ARMY — величезна фанбаза BTS — починає стрімити та купувати той чи інший трек із каталогу групи. Колективна увага тисяч, якщо не мільйонів людей до одного твору може перетворити його на хіт у чартах Billboard навіть через роки після його початкового випуску. Нещодавно BTS здобули новий хіт в Америці з раніше випущеною композицією "21st Century Girl", а тепер ще одна пісня швидко стає бестселером, який може досягти американських чартів за кілька днів. "Lights" повертається до топ-10 iTunes BTS знаходиться в топ-10 чарту iTunes Top Songs в Америці, списку найбільш продаваних треків на неймовірно важливій платформі. "Lights" повертається на 4 місце, одразу потрапляючи у верхню половину топ-10. Конкуренція цього тижня невелика Зараз середина тижня відстеження, тому BTS не стикається з великою конкуренцією щодо нових релізів. Лише три композиції випереджають "Lights": "Ordinary" Алекса Воррена, "Golden" з фільму Netflix KPop Demon Hunters та "The…
BitcoinEthereumNews2025/09/10 08:38
Директор з інвестицій BlackRock рекомендує включити Bitcoin в ідеальний портфель 2025 року

Директор з інвестицій BlackRock рекомендує включити Bitcoin в ідеальний портфель 2025 року

Пост "Директор з інвестицій BlackRock рекомендує включити Bitcoin в ідеальний портфель 2025 року" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: директор з інвестицій BlackRock рекомендує включити Bitcoin у портфелі на 2025 рік. BlackRock розширює свої пропозиції цифрових активів, включаючи спотовий Bitcoin ETF. Директор з інвестицій BlackRock пропонує інвесторам додати Bitcoin до своїх інвестиційних портфелів на 2025 рік. "Я просто думаю, що він буде зростати", - сказав директор з інвестицій BlackRock у сьогоднішній заяві щодо перспектив Bitcoin. Рекомендація з'являється в той час, коли найбільший у світі керуючий активами продовжує розширювати свою присутність у сфері цифрових активів, раніше запустивши спотовий Bitcoin ETF. Джерело: https://cryptobriefing.com/bitcoin-investment-portfolio-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/10 08:37
CMC Labs додає Super Protocol до інкубаційної програми для нової ери інфраструктури ШІ, що підлягає перевірці

CMC Labs додає Super Protocol до інкубаційної програми для нової ери інфраструктури ШІ, що підлягає перевірці

CMC Labs інтегрує Super Protocol у свою інкубаційну програму для розвитку децентралізованого ШІ з верифікованим виконанням для безпеки та стійкої інфраструктури.
Blockchainreporter2025/09/10 07:00
