Ціна BTC націлена на 140 000 $ у 2025 році, але цей альткоїн може зрости з 0,10 $ до понад 1,80 $ до грудня
Bitcoin, найбільший криптоактив на ринку, був відносно тихішим, ніж зазвичай, консолідуючись вище ключових рівнів після відкату ринку минулого тижня. Покращені ринкові умови можуть підштовхнути Bitcoin до зони $140,000. Тим часом, з'явився новий альткоїн під назвою Remittix (RTX), який може зрости до $1,80 з поточного рівня ціни близько $0,10 за токен. Експерти ринку впевнені, що з цим платіжним рішенням загальна фінансова взаємодія користувачів покращиться. Давайте розглянемо останні новини Bitcoin, перш ніж розглянути, чому експерти впевнені в цьому новому альткоїні.
Новини Bitcoin: покращені зниження ставок можуть підштовхнути BTC до зони $140,000
Останні новини Bitcoin свідчать, що найбільша криптовалюта на ринку переживає період консолідації вище ключових рівнів після відкату минулого тижня. На момент написання, BTC коливається близько $112,000, і багато трейдерів уважно стежать за тим, куди прямує наступна блакитна фішка. Інше оновлення новин Bitcoin підтверджує, що ринок спостерігає постійну ротацію від Bitcoin до Ethereum та вибраних альткоїнів, таких як XRP, Solana та Remittix тощо. Незважаючи на це, очікується, що цього місяця будуть покращені зниження ставок. Цей очікуваний макроекономічний зсув відновить довіру роздрібних інвесторів і сприятиме входженню криптоактивів на ринок у четвертому кварталі. Ці покращені ринкові умови можуть підштовхнути Bitcoin до зони $140,000.
Remittix: ралі до $1,80 більш ніж можливе, на думку експертів
Remittix (RTX) діє як рейка для миттєвих фіатних розрахунків, руйнуючи неефективність застарілих систем транскордонних платежів: довгі дні очікування, накопичені банківські комісії та непрозорий FX. Токени RTX наразі коштують $0,105, один з найнижчих рівнів цін, які актив зафіксує цього року. Є кілька причин, чому інсайдери ринку...
