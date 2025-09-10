2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Південноафриканська Altvest планує Bitcoin скарбницю, шукає мільйони у фінансуванні

Південноафриканська Altvest планує Bitcoin скарбницю, шукає мільйони у фінансуванні

Допис "Південноафриканська Altvest планує створити Bitcoin Скарбницю, шукає мільйони для фінансування" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Південноафриканська фінансова компанія Altvest Capital планує залучити мільйони для купівлі bitcoin та створення криптовалютного резерву скарбниці. Altvest Capital змінить назву на Africa Bitcoin Corp Південноафриканська компанія фінансових послуг Altvest Capital оголосила про плани залучити мільйони доларів для придбання bitcoin та створення криптовалютного резерву скарбниці. Хоча кілька повідомлень [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/south-africas-altvest-plans-bitcoin-treasury-seeks-millions-in-funding/
BRC20.COM
COM$0.010031-10.41%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/10 16:09
Поділитись
Ціна PEPE зростає на 10% за тиждень, випереджаючи Bitcoin та інші основні токени

Ціна PEPE зростає на 10% за тиждень, випереджаючи Bitcoin та інші основні токени

Пост "Ціна PEPE зростає на 10% за тиждень, випереджаючи Bitcoin та інші основні токени" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Популярна криптовалюта, натхненна мемами, PEPE зросла більш ніж на 4% за останні 24 години, торгуючись майже на 10% вище за минулий тиждень. Сплеск відбувається на тлі відновленого інтересу до мемкоїнів, при цьому індекс CoinDesk Memecoin (CDMEME) зріс більш ніж на 11% за минулий тиждень, перевершивши рух Bitcoin на 1,4%. За 24 години сектор мемкоїнів зріс на 2,5% порівняно з 0,2% BTC. PEPE зріс з $0.00001013 до $0.00001074, встановивши новий короткостроковий рівень опору близько $0.00001082, згідно з моделлю даних технічного аналізу CoinDesk Research. Торгова активність значно зросла, понад 5,89 трильйона токенів PEPE змінили власників під час піку ралі, що більш ніж удвічі перевищує середньодобовий показник. Динаміка цін показує стабільний патерн вищих мінімумів, сигнал того, що покупці послідовно входять на все вищих рівнях. Така структура часто інтерпретується як ознака накопичення більш залученими інвесторами. Під час найактивнішої фази руху токен також досяг $0.00001081, перш ніж трохи знизитися. Цей швидкий стрибок створив нову лінію опору, тоді як міцний рівень підтримки з'явився близько $0.00001017. Ці цінові межі, перевірені кілька разів, допомагають формувати очікування трейдерів щодо того, куди монета може рухатися далі. Ралі характеризувалося сильною ліквідністю та стійким попитом. Активність зросла навколо кількох повторних тестів позначки $0.00001069, рівня, який тримався кожного разу, підсилюючи свою міцність. Відмова від відповідальності: Частини цієї статті були створені за допомогою інструментів ШІ та перевірені нашою редакційною командою для забезпечення точності та дотримання наших стандартів. Для отримання додаткової інформації див. повну політику CoinDesk щодо ШІ. Джерело: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/09/pepe-rallies-10-in-a-week-outpaces-bitcoin-and-other-major-tokens
NEAR
NEAR$2.398-18.01%
Bitcoin
BTC$112,076.92-7.61%
Moonveil
MORE$0.02619-17.14%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/10 15:51
Поділитись
Оператора криптовалютних банкоматів Athena Bitcoin звинувачено у шахрайському скандалі у Вашингтоні

Оператора криптовалютних банкоматів Athena Bitcoin звинувачено у шахрайському скандалі у Вашингтоні

Допис Оператор криптовалютних банкоматів Athena Bitcoin звинувачений у шахрайському скандалі в окрузі Колумбія з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Термінове попередження: оператор криптовалютних банкоматів Athena Bitcoin звинувачений у шахрайському скандалі в окрузі Колумбія Перейти до вмісту Головна Криптовалютні новини Термінове попередження: оператор криптовалютних банкоматів Athena Bitcoin звинувачений у шахрайському скандалі в окрузі Колумбія Джерело: https://bitcoinworld.co.in/crypto-atm-athena-indicted/
Chainbase
C$0.11138-31.40%
DAR Open Network
D$0.02153-32.21%
BRC20.COM
COM$0.010031-10.41%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/10 14:40
Поділитись
Asset Entities зростає на 35% після того, як акціонери схвалили злиття зі Strive Bitcoin

Asset Entities зростає на 35% після того, як акціонери схвалили злиття зі Strive Bitcoin

Пост Asset Entities зростає на 35%, оскільки акціонери схвалили злиття зі Strive Bitcoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Акції Asset Entities Inc.(ASST) зросли під час розширеної сесії пізно у вівторок після того, як компанія повідомила, що акціонери схвалили злиття зі Strive Enterprises. Очікується, що угода створить одну з найбільших у світі публічно торгованих компаній з Bitcoin скарбницею і прагнутиме залучити до 1,5 мільярда доларів для придбання Bitcoin активів. Акції Asset Entities закрилися у вівторок зростанням на 17% на рівні $6,28, але зросли на 35% після закриття торгів на фоні новин про схвалення акціонерами. Сильний вотум довіри наближає Asset Entities на крок ближче до свого плану стати провідною компанією з Bitcoin скарбницею. Однак остаточне схвалення, включаючи підписання Nasdaq заявки на лістинг, все ще очікується. Asset Entities прагне залучити 750 мільйонів доларів через приватне розміщення Після завершення злиття, яке отримало сильну підтримку від акціонерів Asset Entities, компанія проведе ребрендинг на Strive, Inc., але продовжить торгуватися під тікером ASST на Nasdaq. Метт Коул стане генеральним директором і головою ради директорів, тоді як Аршія Сархані, який наразі є президентом і генеральним директором Asset Entities, стане головним маркетинговим директором. Коул прокоментував схвалення акціонерів: "Це схвалення акціонерів є визначальним моментом у нашій місії побудувати світового класу компанію з Bitcoin скарбницею. [...] Наш фокус на дисциплінованих, довгострокових стратегіях, розроблених для перевершення самого Bitcoin з часом і створення постійної вартості для акціонерів." Сархані також поділився, що компанія рада схваленню, яке він розглядає як великий крок до побудови одного з найуспішніших бізнесів з Bitcoin скарбницею і турботи про існуючих акціонерів. Підтриманий сильним голосуванням на користь злиття від акціонерів Asset Entities, цей крок є стратегічним рішенням зробити компанію лідером у криптовалютній індустрії. Запропонована угода на 1,5 мільярда доларів складається з 750 мільйонів доларів у...
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/10 14:05
Поділитись
Проблеми з відповідністю правилам змушують Alt5 Sigma замінити Еріка Трампа в раді директорів

Проблеми з відповідністю правилам змушують Alt5 Sigma замінити Еріка Трампа в раді директорів

Пост "Проблеми з Правилами відповідності змушують Alt5 Sigma замінити Еріка Трампа в раді директорів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Фінтех 10 вересня 2025 | 08:30 Очікуване призначення Еріка Трампа до ради директорів криптоплатформи Alt5 Sigma було тихо відкладено. Нещодавня заява до Комісії з цінних паперів і бірж США виявила, що Трамп виконуватиме лише роль спостерігача ради, а співзасновник World Liberty Financial Зак Фолкман був номінований як його заміна після того, як Nasdaq висловив занепокоєння щодо відповідності. Alt5 Sigma, яка має тісні зв'язки з World Liberty Financial (WLFI), заявила, що коригування відбулося після консультацій з Nasdaq для відповідності вимогам лістингу, хоча не уточнила, які саме правила були проблемними. Аналітики вказують на вимогу Nasdaq щодо більшості незалежних директорів, але залишаються спантеличеними, чому кандидатура Трампа була заблокована, тоді як Фолкмана - дозволена. Поточні обмеження Трампа в судах Нью-Йорка технічно не застосовуються тут, оскільки Alt5 Sigma зареєстрована в Неваді. WLFI, представлена минулого року як DeFI платформа, натхненна економічними посланнями Дональда Трампа, розгорнула план збору коштів на 1,5 мільярда доларів і представила власний токен $WLFI. Токен надає права управління, але не капітал, тоді як пов'язана з Трампом ТОВ зберігає 38% частки та понад 22 мільярди токенів, що дає право на майбутні доходи. Ціни змінилися з 0,015 долара в першому раунді до 0,05 долара в другому, залучаючи акредитованих та закордонних інвесторів. Ранні прихильники нещодавно отримали дозвіл продати частину своїх активів, хоча засновники залишаються обмеженими. Турбулентність на цьому не закінчується. Alt5 Sigma розкрила в тій же заяві, що суд Руанди наказав розпустити її канадський підрозділ, посилаючись на незаконне збагачення та відмивання грошей, з вилученням активів на 3,5 мільйона доларів. Компанія подає апеляцію, стверджуючи, що стала жертвою шахрайства. Водночас фірма залишається втягнутою в справу про фінансове банкрутство в США, пов'язану з її колишнім фінансовим директором, якого звинувачують у приховуванні акцій у 2024 році. Рішення Nasdaq тихо заблокувати місце Трампа в раді додає ще один шар невизначеності для Alt5 Sigma та WLFI...
Threshold
T$0.012-21.46%
Union
U$0.008435-15.85%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.618-25.42%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/10 13:38
Поділитись
Генеральний директор Tether перелічує 3 активи для "темних часів", згадано Bitcoin

Генеральний директор Tether перелічує 3 активи для "темних часів", згадано Bitcoin

Пост "Генеральний директор Tether називає 3 активи для 'темних часів', згадується Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно опублікував нетрадиційне повідомлення цього вівторка, написавши, що "Bitcoin, золото та земля є захистом від наближення темніших часів". Це похмуре зауваження має вагу не лише через те, хто його сказав, але й тому, що фон для глобальних ринків зараз навряд чи можна назвати яскравим. Свіжі дані США показують, що зайнятість за березень 2025 року була переглянута в бік зниження на 911 000 робочих місць, величезний промах, який змінює перспективи монетарної політики. Вам також може сподобатися У той же час Федеральна резервна система США (FRS) змушена вибирати між зниженням ставки на 0,25% або 0,5% наступного тижня в середу, що підкреслює, наскільки суперечливою виглядає економіка напередодні кінця року. Bitcoin, золото та земля є захистом від наближення темніших часів. — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) 9 вересня 2025 У цьому контексті згадка Ардоіно про "темніші часи" відображає ті самі проблемні моменти, з якими стикаються політики. А як щодо Tether? Tether, однак, досить добре підготовлений, судячи з плану дій Ардоіно. Станом на 30 червня 2025 року компанія повідомила про активи на суму 162,57 мільярда доларів, переважно 105,5 мільярда доларів у казначейських облігаціях США, але також утримує 8,72 мільярда доларів у дорогоцінних металах та 8,93 мільярда доларів у Bitcoin. Вам також може сподобатися Отже, сам Tether перемістив частину свого забезпечення в активи, які розглядаються як засоби хеджування, а не чисті грошові еквіваленти. Важливо те, що Ардоіно представляє Bitcoin не як спекулятивну гру, а як частину того ж кошика безпеки, який традиційно включав золото та землю. Для ринку, що шукає напрямок, це сигналізує про те, як криптовалюта стає оборонною стратегією. Джерело: https://u.today/tether-ceo-lists-3-assets-for-dark-times-bitcoin-mentioned
Union
U$0.008435-15.85%
LooksRare
LOOKS$0.010305-25.00%
PlaysOut
PLAY$0.03294-27.65%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/10 13:06
Поділитись
Ethena прагне випустити стейблкоїн USDH від Hyperliquid, забезпечений Anchorage та Blackrock

Ethena прагне випустити стейблкоїн USDH від Hyperliquid, забезпечений Anchorage та Blackrock

Ethena офіційно запропонувала керувати USDH, запланованим нативним стейблкоїном Hyperliquid, позиціонуючи себе проти конкурентів Sky, Frax, Agora та інших. Згідно з поданням до управління Ethena (ENA) від 9 вересня, стейблкоїн буде забезпечений USDtb, платіжним токеном, який буде...
TokenFi
TOKEN$0.00836-32.08%
Ethena
ENA$0.4395-20.82%
Поділитись
Crypto.news2025/09/10 12:59
Поділитись
Bitcoin бичачий ринок наближається до фінальної стадії, говорить аналітик CryptoQuant

Bitcoin бичачий ринок наближається до фінальної стадії, говорить аналітик CryptoQuant

Пост Bitcoin Бичачий ринок наближається до фінальної стадії, стверджує аналітик CryptoQuant з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 10 вересня 2025 | 07:01 Нещодавнє падіння Bitcoin з серпневого максимуму вище $124,000 викликало дискусію про те, чи згасає ралі. Деякі вбачають у спаді перший знак ведмежого ринку, але інші стверджують, що це звичайна корекція в рамках більшого висхідного тренду. Аналітик CryptoQuant Аксель Адлер твердо дотримується останньої позиції. Використовуючи історичні цикли халвінгу Bitcoin як орієнтир, Адлер стверджує, що ринок зараз перебуває на останньому етапі бичачого ралі — фазі, яка зазвичай завершується більш ніж через 500 днів після події халвінгу. За його оцінкою, фінальний пік може настати між жовтнем і листопадом. Адлер вказує на активність продажів довгострокових власників на початку року, з основними виходами, зафіксованими близько $70,000, $98,000 та $117,000. Хоча ці розпродажі створили тиск, він зазначає, що інституції почали поглинати пропозицію. Для Адлера це доказ того, що бичачий ринок залишається неушкодженим, навіть якщо імпульс сповільнився. Історично, найвища точка бичачого ринку Bitcoin настає, коли ціни торгуються приблизно в 11 разів вище середньої вартості довгострокових інвесторів. Якщо ця модель збережеться, Адлер вважає, що новий історичний максимум може сформуватися протягом наступних двох місяців, перш ніж цикл нарешті завершиться. Наразі ринок перебуває в зоні невизначеності — трейдери зважують, чи серпневий відкат ринку означає виснаження, чи просто підготовку до останнього, ейфоричного зростання Bitcoin. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не схвалює і не рекомендує жодну конкретну інвестиційну стратегію чи криптовалюту. Завжди проводьте власне дослідження та консультуйтеся з ліцензованим фінансовим консультантом перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. Автор Алекс — досвідчений фінансовий журналіст та ентузіаст криптовалют. З понад 8-річним досвідом висвітлення крипто, блокчейн та фінтех...
NEAR
NEAR$2.398-18.01%
ALEX Lab
ALEX$0.00391-26.22%
Camp Network
CAMP$0.02502-22.87%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/10 12:02
Поділитись
BlockDAG's $403M Presale & Тестова мережа Edge Beats BlockchainFX & TOKEN6900

BlockDAG's $403M Presale & Тестова мережа Edge Beats BlockchainFX & TOKEN6900

Передпродаж BlockDAG на $403 млн і фокус на Тестовій мережі залишає передпродаж BlockchainFX і запуск TOKEN6900 позаду. Що зараз створює хвилі у криптовалюті? Передпродаж BlockchainFX залучив мільйони, тоді як запуск TOKEN6900 викликав Мемкоїни-підживлений прогрів, прибутки від стейкінгу та коливання цін, за якими трейдери уважно стежать. Але інший проєкт грає розумніше, а не швидше, [...] Допис "Передпродаж BlockDAG на $403 млн і перевага Тестової мережі перевершує BlockchainFX і TOKEN6900" вперше з'явився на Live Bitcoin News.
Waves
WAVES$0.7793-18.40%
Hyperliquid
HYPE$38.8-12.01%
Edge
EDGE$0.27064+3.24%
Поділитись
LiveBitcoinNews2025/09/10 12:00
Поділитись
"Купіть більше Bitcoin, поки не пізно," Майкл Сейлор звертається до уряду США

"Купіть більше Bitcoin, поки не пізно," Майкл Сейлор звертається до уряду США

Пост "Купуйте більше Bitcoin, поки не пізно," Майкл Сейлор звертається до уряду США з'явився на BitcoinEthereumNews.com. "Купуйте більше Bitcoin, поки не пізно," Майкл Сейлор звертається до уряду США | Bitcoinist.com Реєстрація для отримання нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Мене звати Годспауер Оуі, і я працюю для новинних платформ NewsBTC та Bitcoinist. Іноді я люблю вважати себе дослідником, оскільки мені подобається досліджувати нові місця, вивчати нові речі, особливо цінні, та зустрічати нових людей, які впливають на моє життя, незалежно від того, наскільки малий цей вплив. Я ціную свою сім'ю, друзів, кар'єру та час. Справді, це, ймовірно, найважливіші аспекти існування кожної людини. Я прагну не ілюзій, а мрій. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/saylor-says-buy-more-bitcoin/
Moonveil
MORE$0.02619-17.14%
Dreams Quest
DREAMS$0.000309-12.93%
BRC20.COM
COM$0.010031-10.41%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/10 11:54
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів