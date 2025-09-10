Генеральний директор Tether перелічує 3 активи для "темних часів", згадано Bitcoin

Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно опублікував нетрадиційне повідомлення цього вівторка, написавши, що "Bitcoin, золото та земля є захистом від наближення темніших часів". Це похмуре зауваження має вагу не лише через те, хто його сказав, але й тому, що фон для глобальних ринків зараз навряд чи можна назвати яскравим. Свіжі дані США показують, що зайнятість за березень 2025 року була переглянута в бік зниження на 911 000 робочих місць, величезний промах, який змінює перспективи монетарної політики. У той же час Федеральна резервна система США (FRS) змушена вибирати між зниженням ставки на 0,25% або 0,5% наступного тижня в середу, що підкреслює, наскільки суперечливою виглядає економіка напередодні кінця року. Bitcoin, золото та земля є захистом від наближення темніших часів. — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) 9 вересня 2025 У цьому контексті згадка Ардоіно про "темніші часи" відображає ті самі проблемні моменти, з якими стикаються політики. А як щодо Tether? Tether, однак, досить добре підготовлений, судячи з плану дій Ардоіно. Станом на 30 червня 2025 року компанія повідомила про активи на суму 162,57 мільярда доларів, переважно 105,5 мільярда доларів у казначейських облігаціях США, але також утримує 8,72 мільярда доларів у дорогоцінних металах та 8,93 мільярда доларів у Bitcoin. Отже, сам Tether перемістив частину свого забезпечення в активи, які розглядаються як засоби хеджування, а не чисті грошові еквіваленти. Важливо те, що Ардоіно представляє Bitcoin не як спекулятивну гру, а як частину того ж кошика безпеки, який традиційно включав золото та землю. Для ринку, що шукає напрямок, це сигналізує про те, як криптовалюта стає оборонною стратегією.