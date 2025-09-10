2025-10-11 Saturday

Чому інвестори зараз віддають перевагу Bitcoin Hyper

Пост "Чому інвестори зараз віддають перевагу Bitcoin Hyper" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Бюро статистики праці США (BLS) повідомило вчора, що показники зайнятості знизилися на 911 тис., що є найбільшим скороченням в історії. Ослаблення ринку праці на мить похитнуло Bitcoin, опустивши його з понад $113 тис. до менш ніж $111 тис. менш ніж за день. Як зазначає The Kobeissi Letter, більшість скорочень робочих місць зосереджено в сферах, орієнтованих на споживачів, таких як дозвілля, гостинність, торгівля та комунальні послуги. Загалом 880 тис. робочих місць зникло з приватного сектору та 31 тис. з державного. Цифри не брешуть. Перегляд перевищує рівні 2009 року і поступається лише Великій депресії. Джерело: X/@KobeissiLetter Новина одразу вплинула на ціну $BTC, поширюючи FUD – страх, невизначеність і сумніви. Проте є і позитивний момент. Тепер більше уваги приділяється передпродажу Bitcoin Hyper ($HYPER) на $14,8 млн, який, схоже, готовий до вражаючих результатів після запуску. Чи виживе Bitcoin після "ревізіопокаліпсису"? Bitcoin скоротився майже на $2 тис. менш ніж за 24 години після новини, але чи відображає це шлях монети вперед? Ні. Навпаки, "власники активів отримають винагороду", згідно з The Kobeissi Letter, який вважає, що зниження ставок неминуче. Джерело: X/@KobeissiLetter "Ринок входить у нову еру монетарної політики. Макроекономіка змінюється, і її наслідки для акцій, товарів, облігацій та криптовалют є інвестиційними." — The Kobeissi Letter, на X. Історія підтверджує цю точку зору. Під час рецесії 1990-1991 років фондовий ринок обвалився на 20%, але через рік відскочив на 30% після зниження кредитних ставок ФРС. Незважаючи на майбутній перегляд, золото зросло на 40% у 2025 році, а Bitcoin на 20%, що означає, що нещодавній відкат – це лише тимчасова заминка, спричинена невпевненістю інвесторів. Заминка, яка вже розсіюється. Bitcoin знову тестує позначку $112 тис., націлюючись на психологічний бар'єр у $115 тис. Успішний прорив...
Потрібна робота? ChatGPT стає поєднанням LinkedIn з ШІ-репетитором та рекрутером

Допис "Потрібна робота? ChatGPT стає LinkedIn у поєднанні з ШІ-репетитором та рекрутером" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Потрібна робота? OpenAI's ChatGPT стає LinkedIn у поєднанні з ШІ-репетитором та рекрутером (Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images) Getty Images ChatGPT входить на ринок праці, який намагається знайти стабільність. Мільйони шукачів роботи скаржаться, що надсилання резюме нагадує крик у порожнечу, тоді як роботодавці визнають, що не можуть легко відрізнити реальні навички від роздутих модних слів. За даними Resume Genius, станом на липень 2025 року 7 мільйонів безробітних конкурували за 7,7 мільйона вакансій, що вперше з 2021 року кількість шукачів роботи перевищила кількість доступних позицій. Водночас працівники турбуються про те, що їх можуть витіснити саме ті технології, які змінюють бізнес, особливо штучний інтелект. У це середовище приходить OpenAI з потенційно революційною концепцією: платформою для пошуку роботи, керованою ШІ. Повідомлення від CNBC свідчать, що компанія готується запустити екосистему найму та сертифікації, яка може конкурувати з LinkedIn від Microsoft. У разі успіху це може змінити функціонування ринку праці. Що ChatGPT може принести у сферу найму Уявіть собі концепцію як поєднання LinkedIn, ШІ-репетитора та рекрутера — але з підтримкою ChatGPT. Це не традиційна дошка вакансій. ChatGPT може інтегрувати три основні функції. По-перше, сертифікація навичок: через режими навчання ChatGPT люди можуть отримати мікро-сертифікати, підтверджені ШІ, від вільного володіння ШІ до інженерії промптів, за дні, а не роки. По-друге, підбір на основі ШІ: замість перегляду списків, переповнених ключовими словами, ChatGPT може підбирати користувачам ролі на основі продемонстрованих здібностей, а не лише минулих посад. ChatGPT може змінити найм та навчання навичкам (Фото: Leon Neal/Getty Images) Getty Images По-третє, підвищення кваліфікації: якщо кандидатам не вистачає певних вимог, той самий ШІ може провести їх через навчальні модулі, щоб вони швидко опанували необхідне. Уявіть, що ви входите на платформу OpenAI і просите ChatGPT показати вам відкриті вакансії з маркетингу Web3. ШІ визначає відповідні вакансії та виявляє прогалини у ваших...
Оновлення щодо Solana ETF: що ETF зробить з цінами SOL і трендовими Альткоїнами, як Layer Brett?

Пост "Оновлення щодо Solana ETF: Як ETF вплине на ціни SOL і трендові Альткоїни, такі як Layer Brett?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Solana знову в центрі уваги, оскільки чутки про схвалення спот-ETF набирають обертів у криптовалютних колах. З Ethereum та Bitcoin вже в розмовах про ETF, трейдери розглядають Solana як наступного великого кандидата. Але справжнє питання не лише в тому, що ETF Solana може зробити для цін SOL, а в тому, як це може вплинути на настрої щодо Альткоїнів, особливо новіших проєктів, таких як Layer Brett, які пропонують вибуховий потенціал зростання за частку вартості. Спекуляції щодо Solana ETF підживлюють цінову динаміку та інтерес широкого загалу Можливість ETF Solana викликала оптимізм на всьому ринку. Як один із провідних блокчейнів Layer 1 за обсягом, Solana відома своєю швидкістю, масштабуванням та низькими комісіями за газ. Природно, інституції, які шукають наступний Ethereum, звертають увагу. SOL наразі торгується приблизно від $210 до $215 і залишається вище ключової підтримки на рівні $197, аналітики очікують, що імпульс, пов'язаний з ETF, підштовхне його до $250-$300 у найближчій перспективі. Проте ралі, спричинені ETF, часто відбуваються швидко. Хоча ETF Ethereum викликав значні прибутки, подальший розвиток був обмеженим. Більший вплив ETF Solana може бути непрямим, привертаючи підвищену увагу до Альткоїнів з високим потенціалом, включаючи Layer Brett. Layer Brett пропонує високий потенціал зростання в пост-ETF ринковому циклі Layer Brett — це мемкоїн, побудований на інфраструктурі Ethereum Layer 2, який нещодавно привернув увагу своєю вірусною енергією та сильною токеномікою. У той час як Solana може отримати вигоду від припливу коштів, пов'язаних з ETF, $LBRETT стає гарячою темою серед роздрібних трейдерів, які шукають наступну можливість зростання в 50-100 разів. Проєкт наразі знаходиться на етапі передпродажу за ціною рівно $0,0055 і вже залучив понад $3,2 мільйона від ранніх інвесторів. На відміну від старіших мемкоїнів, таких як Dogecoin або Shiba Inu, Layer Brett зосереджений як на швидкості, так і на корисності. Він підтримує надшвидкі транзакції, майже нульові комісії за газ та прямі...
Нова пропозиція Paxos для стейблкоїна USDH від Hyperliquid включає інтеграцію з PayPal

Paxos Labs випустила оновлену пропозицію щодо випуску стейблкоїну USDH від Hyperliquid, пут стратегію, яка включає інтеграцію з PayPal.
Закінчення розширених субсидій ACA може підвищити страхові внески Obamacare у 2026 році

Пост про закінчення розширених субсидій ACA, що може підвищити страхові внески Obamacare у 2026 році, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Morsa Images | Digitalvision | Getty Images Страхові внески за програмою Закону про доступне медичне обслуговування різко зростуть наступного року, якщо Конгрес не втрутиться. Це тому, що розширені субсидії, які знизили витрати для мільйонів учасників медичних планів, придбаних через ринок ACA в останні роки, мають закінчитися після 2025 року. (ACA також називають Obamacare.) Зникнення цих розширених податкових кредитів на страхові внески — так званий "субсидійний обрив" — призведе до зростання середніх страхових внесків приблизно на 75%, згідно з KFF, непартійною дослідницькою групою з питань політики охорони здоров'я. Це становитиме понад 700 доларів додаткових страхових платежів на рік у середньому, як виявив KFF. Переважна більшість — близько 22 мільйонів — із загальних 24 мільйонів людей з медичним планом через ринок ACA отримали податковий кредит на страхові внески у 2025 році, згідно з KFF. "Для цих 22 мільйонів людей це буде величезний шок від страхових внесків у Новий рік, якщо ці податкові кредити закінчаться", — сказав Ларрі Левітт, виконавчий віце-президент групи з питань політики охорони здоров'я. Страхові плани ACA зазвичай призначені для тих, хто не має доступу до робочого плану, таких як студенти, молодші пенсіонери, підрядники, самозайняті та безробітні, серед інших. Розширені кредити значною мірою відповідальні за зниження рівня незастрахованих в останні роки, оскільки нижчі витрати на охорону здоров'я приваблювали домогосподарства, сказав Левітт. Близько 7,9% населення США були незастрахованими у 2023 році, найнижча частка в історії, порівняно з 9,2% у 2019 році, сказав він, посилаючись на федеральні дані. Понад 4 мільйони американців стануть незастрахованими протягом наступного десятиліття, якщо розширені кредити закінчаться, згідно з оцінкою Бюджетного управління Конгресу на початку цього року. Push продовжити розширені субсидії ACA Демократи запропонували розширені субсидії у 2021 році як частину закону про допомогу під час пандемії American Rescue Plan Act. Законодавці...
Трейдери придивляються до Bitcoin на тлі коливань ринку

Пост "Трейдери спостерігають за Bitcoin на тлі коливань ринку" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin наразі торгується поблизу позначки $111,500, спонукаючи трейдерів залишатися пильними, оскільки вони балансують між потенціалом нових максимумів та ризиками значних спадів. Криптовалютний ринок перебуває під пильним наглядом, оскільки економічні показники та політика центральних банків мають силу різко впливати на ринкові тенденції. Читати далі: Трейдери спостерігають за Bitcoin на тлі коливань ринку Джерело: https://en.bitcoinhaber.net/traders-eye-bitcoin-amid-market-fluctuations
Погані новини від генерального прокурора Вашингтона Браяна Швальба! Він подає позов проти популярної Bitcoin компанії!

Пост Погані новини від генерального прокурора Вашингтона Браяна Швальба! Він подає позов проти популярної Bitcoin компанії! з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Попередня адміністрація Комісії з цінних паперів і бірж США, яка намагалася регулювати Bitcoin (BTC) та криптовалютний ринок через правозастосування та судові процеси, поступилася місцем більш поміркованому підходу. Хоча справи, які розпочалися за часів старої ери SEC, були завершені одна за одною, додалася нова справа. Відповідно, генеральний прокурор Вашингтона Браян Швальб подав позов проти оператора криптовалютних банкоматів Athena Bitcoin. Генеральний прокурор округу Колумбія подав позов проти оператора крипто-банкоматів Athena Bitcoin, стверджуючи, що компанія стягувала приховані комісії за депозити, які, як вона знала, були пов'язані з шахрайством, і не впровадила адекватних заходів запобігання шахрайству. Швальб стверджував, що компанія свідомо збирала значні комісійні доходи, незважаючи на те, що 93% депозитів були пов'язані з шахрайством у перші п'ять місяців роботи. Генеральний прокурор округу Колумбія також заявив, що Athena Bitcoin перешкоджала жертвам відшкодовувати збитки від прихованих комісій та шахрайства, і розкритикував політику компанії щодо відмови у відшкодуванні жертвам. "Банкомати Bitcoin від Athena стали інструментом для злочинців, які прагнуть експлуатувати літніх та вразливих жителів округу. Athena знає, що її машини в основному використовуються шахраями, але вирішує закривати на це очі, щоб продовжувати отримувати приховані комісії за транзакції. Сьогодні ми подаємо позов, щоб повернути важко зароблені гроші жителів округу та покласти край цій незаконній, експлуататорській поведінці, перш ніж вона завдасть шкоди комусь іншому." Повідомляється, що середня сума втрат на одну шахрайську транзакцію становила 8 000 доларів, при цьому одна жертва нібито втратила загалом 98 000 доларів у дев'ятнадцяти транзакціях протягом кількох днів. Наразі в США налічується 26 850 крипто-банкоматів, з яких Athena Bitcoin керує 13%. *Це не інвестиційна порада. Підписуйтесь на наш Telegram та Twitter акаунт зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/bad-news-from-washington-attorney-general-brian-schwalb-he-files-lawsuit-against-popular-bitcoin-company/
Bitcoin потрапив у криптовалютний розпродаж на $60 млрд після помилки у даних про робочі місця в США

Одне з найзначніших оновлень даних про робочі місця в США призвело до нестабільного розпродажу, який знищив понад 60 мільярдів доларів ринкової вартості за лічені години. 9 вересня Бюро статистики праці (BLS) переглянуло загальну кількість робочих місць поза сільським господарством на 911 000 робочих місць у бік зменшення, і ця сума [...] Повідомлення Bitcoin потрапив у криптовалютний розпродаж на $60 млрд після помилки в даних про робочі місця в США вперше з'явилося на Blockonomi.
Bitcoin Cash приєднується до лінійки ETF, оскільки Grayscale подає нові заявки

Пост Bitcoin Cash приєднується до лінійки ETF, оскільки Grayscale подає нові заявки з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Grayscale подвоює ставку на біржові фонди на основі альткоїнів. Керуючий активами щойно подав перший в історії Bitcoin Cash ETF до Комісії з цінних паперів і бірж США, разом із двома іншими заявками. Резюме Grayscale подала заявку на перетворення свого Bitcoin Cash Trust в ETF, що стало першою офіційною заявкою на BCH ETF до Комісії з цінних паперів і бірж США. Компанія подала форми S-3 для Bitcoin Cash і Litecoin, а також S-1 для Hedera. Запропонований Bitcoin Cash ETF буде адмініструватися BNY Mellon, а Coinbase виступатиме як кастодіан і головний брокер. Останні заявки Grayscale слідують за заявками на ETF для Chainlink, Dogecoin, Avalanche та XRP, що підкреслює зростаючий попит на регульований доступ до альткоїнів. Grayscale Investments подала нові документи до Комісії з цінних паперів і бірж США, прагнучи розширити свої пропозиції біржових фондів (ETF). Grayscale націлюється на ETF для BCH, LTC та HBAR Компанія подала реєстрацію за формою S-3 для свого Bitcoin Cash (BCH) Trust, що стало першою офіційною заявкою на Bitcoin Cash ETF до Комісії з цінних паперів і бірж США. Згідно з поданням, запропонований ETF буде розміщений на NYSE Arca, при цьому Bank of New York Mellon виступатиме адміністратором фонду, а Coinbase - як головний брокер і кастодіан. У тому ж дусі Grayscale подала форму S-3 для Litecoin (LTC) ETF, прагнучи перетворити свій Litecoin Trust у структуру ETF. Як і у випадку з BCH, цей фонд також буде розміщений на NYSE Arca, якщо буде отримано схвалення. Керуючий цифровими активами приєднується до таких компаній, як Canary і CoinShares, які очікують схвалення Litecoin ETF. Третя заявка компанії базується на токені Hedera (HBAR), хоча з іншим підходом. Grayscale зареєструвала свій HBAR ETF за формою S-1, приєднавшись до Canary Capital як одна з небагатьох компаній у списку очікування. У заявці зазначено, що Nasdaq вже подала пропозицію 19b-4...
Cboe запускає безперервні ф'ючерси на Bitcoin та Ether

Пост Cboe запускає безперервні ф'ючерси на Bitcoin та Ether з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Довгострокові ф'ючерси на bitcoin та ether від Cboe Global Markets розроблені для забезпечення безстрокового типу експозиції на регульованому ринку США. Контракти заплановані до запуску 10 листопада, очікуючи на перевірку регуляторами. Cboe представляє 10-річні ф'ючерси на Bitcoin та Ether, очікуючи на схвалення регуляторів Cboe Global Markets оголосила про плани запровадити контракти безперервних ф'ючерсів для bitcoin [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/cboe-to-launch-continuous-bitcoin-and-ether-futures/
