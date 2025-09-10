Ймовірна консолідація між 0,5895 та 0,594 – UOB Group
Пост "Ймовірна консолідація між 0,5895 та 0,594 – UOB Group" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Новозеландський долар (NZD) ймовірно консолідується між 0,5895 та 0,5945. У довгостроковій перспективі цінова динаміка вказує на те, що NZD, ймовірно, продовжить зростати, але ще невідомо, чи буде досягнуто основний рівень опору на позначці 0,5990, зазначають аналітики FX з UOB Group Квек Сер Ліанг та Пітер Чіа. NZD, ймовірно, продовжить зростати ОГЛЯД ЗА 24 ГОДИНИ: "Після різкого зростання NZD, який досяг максимуму 0,5943 два дні тому, ми вчора підкреслили наступне: 'Сильний імпульс вказує на подальше зміцнення NZD, але перекуплені умови можуть обмежити зростання до тесту рівня 0,5960. Значний рівень опору на позначці 0,5990 навряд чи буде досягнутий сьогодні. Рівень підтримки знаходиться на 0,5925; прорив нижче 0,5910 вказуватиме на те, що NZD більше не зміцнюється.' Наші оцінки виявилися правильними, оскільки NZD зріс до максимуму 0,5960, потім знизився до мінімуму 0,5923, перш ніж закритися на рівні 0,5925 (-0,27%). NZD, схоже, увійшов у фазу консолідації. Сьогодні ми очікуємо, що NZD торгуватиметься в діапазоні між 0,5895 та 0,5945." ОГЛЯД НА 1-3 ТИЖНІ: "Два дні тому (08 вересня, спот на рівні 0,5855) ми зазначили, що 'для продовження зростання NZD спочатку має закритися вище 0,5930.' Після того, як NZD зріс і закрився на рівні 0,5941, ми вчора заявили, що 'цінова динаміка вказує на те, що NZD, ймовірно, продовжить зростати, але ще невідомо, чи достатньо імпульсу для досягнення основного рівня опору на позначці 0,5990.' NZD згодом зріс до максимуму 0,5960, а потім відступив. Ми продовжуватимемо дотримуватися тієї ж думки наразі, доки 'сильна підтримка' на рівні 0,5880 (без зміни рівня) тримається." Джерело: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-likely-to-consolidate-between-05895-and-0594-uob-group-202509101002
BitcoinEthereumNews2025/09/10 22:34