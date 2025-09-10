2025-10-11 Saturday

Бенсон Бун стрімко піднімається в чартах — і все ще завдяки одному хіту

Бенсон Бун стрімко піднімається в чартах — і все ще завдяки одному хіту

Benson Boone стрімко піднімається в чартах — і все ще завдяки одному хіту

American Heart та Fireworks & Rollerblades від Benson Boone повертаються до чартів Великобританії, а "Beautiful Things" продовжує підтримувати його дебют. Benson Boone виступає на сцені під час світового туру American Heart у Madison Square Garden 05 вересня 2025 року в Нью-Йорку. Benson Boone випустив лише два альбоми за свою кар'єру до цього часу. Перший, Fireworks & Rollerblades, створив його найбільший хіт, "Beautiful Things", і перетворив його на суперзірку. На початку 2025 року він повернувся з American Heart, своїм швидким продовженням, який також породив кілька успішних композицій. Поки Boone продовжує свій світовий тур American Heart — який прямує до Сполученого Королівства пізніше цієї осені — обидва його повноформатні альбоми повертаються принаймні до одного чарту у Великобританії, і вся його музика на підйомі. American Heart знову з'являється в кількох рейтингах American Heart присутній у трьох рейтингах у Великобританії і повертається до двох із них. Повноформатний альбом знову з'являється на 87 місці в Official Album Sales і повертається до Official Physical Albums на 100 місці, останньому в списку. Зростання для American Heart Той самий альбом, другий проєкт Boone, також злітає майже на 25 позицій вгору в чарті Official Album Downloads. Минулого тижня він був на 75 місці, а зараз піднімається до 52. Віха для другого альбому Benson Boone American Heart досягає віхи в 10 тижнів в обох чартах, до яких він повертається, і вже 11 тижнів у списку Official Album Downloads. Найвище він піднімався в рейтингу завантажень, на другому місці, і зупинився на 4 місці в інших двох рейтингах, в яких він зараз присутній.
BitcoinEthereumNews 2025/09/11 01:07
Киргизстан просуває резерв Bitcoin з державним планом майнінгу

Киргизстан просуває резерв Bitcoin з державним планом майнінгу

Киргизстан просуває резерв Bitcoin з державним планом майнінгу

Киргизстан просуває Стратегічний резерв Bitcoin з державним планом майнінгу.
BitcoinEthereumNews 2025/09/11 00:38
Bitcoin націлений на прорив до історичного максимуму (ATH), оскільки шанси на зниження ставки ФРС на 50 базисних пунктів зростають до 17%

Bitcoin націлений на прорив до історичного максимуму (ATH), оскільки шанси на зниження ставки ФРС на 50 базисних пунктів зростають до 17%

Bitcoin націлений на прорив до історичного максимуму (ATH), оскільки шанси на зниження ставки ФРС на 50 базисних пунктів зростають до 17%

Ринки оцінюють близько 30 базисних пунктів пом'якшення для рішення Федерального комітету відкритого ринку 17 вересня, розділених між базовим сценарієм зниження на чверть пункту та меншою ймовірністю на 50 базисних пунктів. Якщо ставки знизяться на 50 базисних пунктів, Bitcoin може націлитися на повернення до історичного максимуму. Згідно з інструментом FedWatch від CME Group, ймовірності станом на 10 вересня о 7:30 ранку за центральним часом становили близько 90 відсотків для руху на 25 базисних пунктів, близько 10 відсотків для 50, і майже нуль для відсутності змін, з очікуваним розміром зниження приблизно від 27 до 29 базисних пунктів. Крім того, прогнозний контракт Polymarket на 21 мільйон доларів ще більше схиляється до потенційного зниження на 50 базисних пунктів. Прогнози групуються навколо 81 відсотка для 25, 17 відсотків для 50, і 3 відсотки для утримання, що відповідає приблизно 28,8 базисним пунктам пом'якшення. Фон для рішення суттєво змінився за останні два місяці. Еталон Бюро статистики праці показує, що Сполучені Штати створили приблизно на 911 000 менше робочих місць до березня 2025 року, ніж повідомлялося спочатку, що є найбільшим зниженням з 2009 року. Прогрес інфляції нерівномірний за показниками, з базовим ІСЦ близько 3,1 відсотка рік до року в серпні за даними BLS і базовим PCE на рівні 2,9 відсотка в липні згідно з Бюро економічного аналізу. Передня частина кривої Казначейства відображає шлях пом'якшення, тоді як довгий кінець залишається прив'язаним до премії за термін та фіскальної динаміки. Опитування стратегів Reuters вказує на більш круту криву до кінця року, з дворічною прибутковістю близько 3,40 відсотка через дванадцять місяців і десятирічною прибутковістю близько 4,25 відсотка, що передбачає спред між двома і десятьма близько 85 базисних пунктів. Економісти ФРБ Клівленда розміщують номінальну нейтральну ставку політики близько 3,7 відсотка, що означає, що політика залишатиметься вище нейтральної навіть після зниження на чверть або півпункту.
BitcoinEthereumNews 2025/09/10 23:51
Cboe прокладає шлях для довгострокової торгівлі Bitcoin та Ether

Cboe прокладає шлях для довгострокової торгівлі Bitcoin та Ether

Cboe прокладає шлях для довгострокової торгівлі Bitcoin та Ether

Cboe Global Markets готується запустити безперервну торгівлю ф'ючерсами на bitcoin та ether, стратегічний крок, який може змінити регульовану США торгівлю цифровими активами. Запланований на 10 листопада, за умови схвалення регуляторами, цей проєкт запропонує безперервний доступ до ринку, зменшуючи потребу в частих пролонгаціях контрактів.
BitcoinEthereumNews 2025/09/10 23:11
Генеральний директор Broadcom приєднується до Маска в черзі на великий день виплат, пов'язаних з ШІ, у 2030 році

Генеральний директор Broadcom приєднується до Маска в черзі на великий день виплат, пов'язаних з ШІ, у 2030 році

Генеральний директор Broadcom приєднується до Маска в черзі на великий день виплат, пов'язаних з ШІ, у 2030 році

Головному виконавчому директору Broadcom, Хоку Тану, обіцяно одну з найбільших потенційних виплат у напівпровідниковій галузі корпоративної Америки, якщо виробник чіпів зможе досягти амбітних цілей з продажу штучного інтелекту до кінця десятиліття. Тан може отримати до 616,6 мільйонів доларів у вигляді акцій, якщо компанія досягне 120 мільярдів доларів або більше від продажу продуктів ШІ до 2030 фінансового року, згідно з документом Комісії з цінних паперів і бірж США. Пакет нагадує тип мегаугод, прив'язаних до результатів, які зробили заголовки для Ілона Маска в Tesla, відображаючи, як оплата керівників все більше прив'язується до буму ШІ. Однак він затьмарює пакет, запропонований для Маска. Пакет оплати, прив'язаний до віх ШІ Згідно з умовами його нового контракту, Тан отримає 610 521 одиницю акцій за результатами, якщо дохід Broadcom від ШІ досягне 90 мільярдів доларів до 2030 фінансового року, що коштує приблизно 205,5 мільйонів доларів за сьогоднішньою ціною акцій. Якщо продажі досягнуть 120 мільярдів доларів, винагорода потроїться, що зробить його претендентом на приблизно 616,6 мільйонів доларів компенсації акціями. Такі великі винагороди мають прецедент у Кремнієвій долині. Пакет Tesla для Маска 2018 року, вартістю до 56 мільярдів доларів на той час, встановив шаблон для прив'язки надзвичайних виплат до настільки ж надзвичайних результатів. Цікаво, що минулого тижня рада директорів Tesla запропонувала новий план компенсації для Маска, прив'язаний до результатів, на суму 1 трильйон доларів. Просування Broadcom у сфері ШІ План компенсації підкреслює рішучість Broadcom вибороти більшу роль у обчисленнях ШІ, де Nvidia наразі має вплив зі своїми графічними процесорами. Broadcom позиціонує свої чіпи на замовлення як альтернативу для гіперскейлових клієнтів, які шукають спеціалізований кремній для навчання та запуску моделей ШІ. Ця стратегія, схоже, приносить плоди. Минулого тижня Тан заявив, що Broadcom забезпечила великого нового клієнта у сфері ШІ, про якого широко повідомляється як про OpenAI, в угоді вартістю понад 10 мільярдів доларів.
BitcoinEthereumNews2025/09/10 22:46
Мемкоїни Solana Bonk, Pengu і WIF можуть незабаром бути випереджені трендовими криптовалютами сьогодні, такими як Layer Brett

Мемкоїни Solana Bonk, Pengu і WIF можуть незабаром бути випереджені трендовими криптовалютами сьогодні, такими як Layer Brett

Bonk, Pengu та WIF втрачають популярність, тоді як Layer Brett зростає з передпродажем за $0,0055, зібраними $3M+, стейкінгом з 790% APY та реальними технологіями, що робить його видатним мемкоїном.
Blockchainreporter 2025/09/10 22:40
Ймовірна консолідація між 0,5895 та 0,594 – UOB Group

Ймовірна консолідація між 0,5895 та 0,594 – UOB Group

Ймовірна консолідація між 0,5895 та 0,594 – UOB Group

Новозеландський долар (NZD) ймовірно консолідується між 0,5895 та 0,5945. У довгостроковій перспективі цінова динаміка вказує на те, що NZD, ймовірно, продовжить зростати, але ще невідомо, чи буде досягнуто основний рівень опору на позначці 0,5990, зазначають аналітики FX з UOB Group Квек Сер Ліанг та Пітер Чіа. NZD, ймовірно, продовжить зростати ОГЛЯД ЗА 24 ГОДИНИ: "Після різкого зростання NZD, який досяг максимуму 0,5943 два дні тому, ми вчора підкреслили наступне: 'Сильний імпульс вказує на подальше зміцнення NZD, але перекуплені умови можуть обмежити зростання до тесту рівня 0,5960. Значний рівень опору на позначці 0,5990 навряд чи буде досягнутий сьогодні. Рівень підтримки знаходиться на 0,5925; прорив нижче 0,5910 вказуватиме на те, що NZD більше не зміцнюється.' Наші оцінки виявилися правильними, оскільки NZD зріс до максимуму 0,5960, потім знизився до мінімуму 0,5923, пер
BitcoinEthereumNews2025/09/10 22:34
BTC досягає вражаючого зростання, долаючи ключовий рівень опору

BTC досягає вражаючого зростання, долаючи ключовий рівень опору

Допис BTC досягає приголомшливого зростання, долаючи ключовий рівень опору з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin $113,000: BTC досягає приголомшливого зростання, долаючи ключовий рівень опору Перейти до вмісту Головна Крипто новини Bitcoin $113,000: BTC досягає приголомшливого зростання, долаючи ключовий рівень опору Джерело: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-113000-surge/
BitcoinEthereumNews2025/09/10 22:03
GameStop відроджується завдяки Bitcoin? Акції криптовалют зростають, Bitcoin Hyper вибухає

GameStop відроджується завдяки Bitcoin? Акції криптовалют зростають, Bitcoin Hyper вибухає

Пост GameStop відроджується завдяки Bitcoin? Криптовалютні акції злітають, Bitcoin Hyper вибухає з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Аарон пише для NewsBTC як криптовалютний журналіст, висвітлюючи останні новини та події у світі криптовалют. Аарон займається написанням та редагуванням з 2016 року і на власному досвіді побачив, як еволюціонувало написання для онлайн-видань за цей час під впливом усього: від глобалізованої робочої сили до LLM. Він також став свідком зростання криптовалюти від нішевого інтересу до багатотрильйонної сили, яка змінює світову економіку. Його академічний досвід з кількома післядипломними ступенями та пристрасть до якісного письма, де б воно не було знайдено, живлять власний підхід Аарона до висвітлення криптовалют. Що відрізняє хороше письмо? Сторітелінг – знаходження зв'язків між новинами та людьми, які їх читають, і виявлення цих зв'язків. Саме це Аарон шукає у своїх матеріалах. У вільний час Аарон працює в місцевій благодійній організації та насолоджується тренуваннями в місцевому боксерському клубі. Він навіть іноді читає паперові книги. Джерело: https://www.newsbtc.com/news/gamestop-revival-thanks-to-bitcoin-hyper-explodes/
BitcoinEthereumNews2025/09/10 21:32
Зростання Bitcoin робить ціну iPhone 17 майже на 50% дешевшою

Зростання Bitcoin робить ціну iPhone 17 майже на 50% дешевшою

Пост "Зростання Bitcoin робить ціну iPhone 17 майже на 50% дешевшою" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Останній флагман Apple, iPhone 17, став майже на 50% дешевшим при оцінці в Bitcoin або Ethereum порівняно з моделлю минулого року, згідно з новим звітом від CoinGecko. Дані CoinGecko показують, що iPhone 17 зараз коштує лише 0,0072 BTC порівняно з 0,014 BTC для iPhone 16. Ціна iPhone від Apple в Bitcoin (Джерело: CoinGecko) Ціна Bitcoin майже подвоїлася за цей час, піднявшись з $57 049 під час минулорічного випуску до $111 033 під час цього циклу запуску. Саме це зростання, а не зниження ціни від Apple, пояснює падіння в криптовалютному вираженні. Примітно, що ця тенденція поширюється на всю лінійку Apple. Новий iPhone Air коштує 0,0090 BTC, тоді як iPhone 17 Pro та Pro Max вимагають 0,0099 BTC та 0,0108 BTC відповідно. Цікаво, що Ethereum розповідає подібну історію. Покупцям iPhone потрібно лише 0,1866 ETH для iPhone 17, що менше порівняно з 0,3386 ETH для iPhone 16. Ціна ETH підскочила з $2 359,57 до $4 282,40 за минулий рік, що становить приріст понад 80%. 5 днів до розумніших криптооперацій Дізнайтеся, як професіонали уникають багхолдингу, виявляють інсайдерські фронт-рани та отримують альфу — перш ніж стане запізно. Від CryptoSlate Чудово 😎 Ваш перший урок уже в дорозі. Будь ласка, додайте [email protected] до білого списку вашої електронної пошти. Ціна iPhone від Apple в Ethereum (Джерело: CoinGecko) Тим часом, це не перший випадок, коли зростання криптовалют змінило доступність iPhone. Коли Apple випустила iPhone 4S за $649 у 2011 році, еквівалентна вартість у Bitcoin становила понад 162 BTC, який тоді торгувався приблизно по $4 за кожен. Сьогодні, незважаючи на вищу ціну в $799, iPhone 17 вимагає менше ніж 0,008 BTC. Це 99,9% зменшення кількості Bitcoin, необхідних для купівлі флагманського iPhone за 14 років. Ціна iPhone від Apple в Bitcoin та Ethereum з 2011 року (Джерело: CoinGecko) Траєкторія Ethereum так само вражаюча. У 2015 році...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 21:03
