Не продавайте XRP? Лінії Боллінджера вказують на проблеми для коротких позицій
Пост "Не продавайте XRP? Лінії Боллінджера вказують на проблеми для шортів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. XRP застряг у бічному русі, тримаючись близько позначки $3 протягом останніх кількох тижнів. На перший погляд, графік ціни виглядає достатньо млявим, щоб надати впевненості продавцям у шорт, також відомим як "ведмеді". Але те, як формуються Лінії Боллінджера на різних часових проміжках, свідчить про щось менш очевидне, і саме такий сетап зазвичай карає тих, хто ставить проти тренду. Вам також може сподобатися Середня лінія $2,90 на денних свічках стала точкою балансу, де ринок постійно змінює напрямок. Падіння нижче неї не тривають довго, але водночас відскоки вгору зупиняються прямо перед верхньою смугою на рівні $3,09. Коли ціни роблять це, це зазвичай не просто повільне згасання, а справжній сплеск. Джерело: TradingView Щоб зробити цей сетап для XRP повною ведмежою пасткою, нам потрібен чистий прорив через $3,10. Ті, хто сприймав літню флет-активність як слабкість, можливо, захочуть подумати ще раз. Ведмеді XRP, будьте обережні Тиск такий самий на 12-годинному огляді, тільки більш безпосередній. XRP провів майже весь серпень нижче середньої лінії, нарешті прорвався у вересні і зараз залишається сильним, хоча обсяги торгів низькі. Тепер смуги починають розширюватися, що часто сигналізує про те, що наступний рух буде швидким. Ризик тут не в тому, що XRP відкотиться — а в тому, що ціна зростає занадто швидко для трейдерів, які стали занадто песимістичними. Вам також може сподобатися На поверхні може здатися, що ціна XRP зупинилася, але Лінії Боллінджера пропонують глибше повідомлення: легкий шорт може виявитися неправильним, і ведмеді, які стрибають занадто рано, можуть прямо потрапити в пастку. Джерело: https://u.today/dont-sell-xrp-bollinger-bands-point-to-pain-for-shorts
BitcoinEthereumNews2025/09/11 03:02