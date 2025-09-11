2025-10-11 Saturday

Ice Open Network та SINT об'єднуються для підтримки ШІ-агентів у додатках Web3 та соціальній екосистемі

Ice Open Network та SINT об'єднуються для підтримки ШІ-агентів у додатках Web3 та соціальній екосистемі

Ice Open Network співпрацює з SINT для інтеграції ШІ-агентів для покращення Web3 додатків, ігор, оплати та соціальних взаємодій за допомогою автономного інтелекту.
2025/09/11 04:30
Boeing досягає попередньої трудової угоди з працівниками оборонної галузі, що страйкують

Boeing досягає попередньої трудової угоди з працівниками оборонної галузі, що страйкують

Працівники пікетують біля об'єкту Boeing Defense, Space & Security у Берклі, штат Міссурі, США, у понеділок, 4 серпня 2025 року. Neeta Satam | Bloomberg | Getty Images Профспілка, яка представляє страйкуючих працівників оборонного підрозділу Boeing, заявила в середу, що досягла попередньої угоди з компанією, яка підлягає остаточному голосуванню цієї п'ятниці. Угода, розрахована на п'ять років, включає кращу заробітну плату та відновлює бонус за підписання, згідно з Міжнародною асоціацією профспілок машинобудівників та аерокосмічних працівників. Члени профспілки, переважно базовані в Сент-Луїсі, штат Міссурі, голосуватимуть за попередню угоду в п'ятницю вранці. Конкретні деталі нової угоди не були негайно доступні. Страйкуючі працівники в основному збирають та обслуговують винищувачі F-15 та ракетні системи. Понад 3 000 членів профспілки в Boeing перебувають у страйку з початку серпня. Працівники відхилили нову пропозицію контракту, яка включала 20% загального підвищення заробітної плати та бонус за підписання у розмірі 5 000 доларів, серед інших покращень. Страйк був першим майже за 30 років. Перед страйком генеральний директор Boeing Келлі Ортберг сказав, що наслідки потенційного страйку не будуть значними. "Ми впораємося з цим. Я б не надто турбувався про наслідки страйку. Ми знайдемо вихід із цієї ситуації", - сказав він під час телефонної конференції з питань прибутку наприкінці липня. Раніше цього місяця Boeing найняв нерозголошену кількість нових працівників для заміни тих, хто працює в оборонному підрозділі, щоб задовольнити попит. Страйк в оборонній галузі відбувається після того, як понад 32 000 профспілкових машинобудівників, які будують комерційні літаки, припинили роботу на сім тижнів після невдалих переговорів щодо контракту минулого року.
2025/09/11 04:04
Список переможців та номінантів

Список переможців та номінантів

НЕШВІЛЛ, ТЕННЕССІ – 18 ВЕРЕСНЯ: Натаніель Рателіфф вручає нагороду "Артист року" Сьєррі Феррелл на сцені під час 23-ї щорічної церемонії нагородження Americana Honors & Awards в Райман Аудиторіум 18 вересня 2024 року в Нешвіллі, Теннессі. (Фото Джейсона Кемпіна/Getty Images для Americana Music Association) Getty Images для Americana Music Association Церемонія нагородження Americana Honors & Awards повертається цього тижня, щоб відзначити найкращих оповідачів у фолк, соул та традиційній кантрі-музиці. У свій 24-й рік номінантами на головні нагороди є MJ Лендерман, Сьєрра Феррелл, Натаніель Рателіфф & The Night Sweats, Біллі Стрінгс, Джейсон Ісбелл та Чарлі Крокетт, серед інших. Головна подія багатоденного фестивалю AmericanaFest, церемонія відбудеться в середу ввечері в Райман Аудиторіум у центрі Нешвілла. Актор-музикант Джон С. Рейлі буде ведучим цього року. Шоу планує представити виступи Джона Фогерті, Dawes, Марго Прайс, Валері Джун, Medium Build та інших. Шоу включає більше десятка ведучих, таких як Бренді Карлайл, Родні Кроуелл та Розанна Кеш. Читайте далі, щоб побачити повний список номінантів. Перевіряйте Forbes під час шоу для оновленого списку переможців [переможці будуть позначені жирним шрифтом]. Переможці та номінанти Americana Awards 2025 Артист року Чарлі Крокетт Сьєрра Феррелл Джой Оладокун Біллі Стрінгс Waxahatchee Альбом року Lonesome Drifter, Чарлі Крокетт; Продюсер Чарлі Крокетт і Шутер Дженнінгс Foxes in the Snow, Джейсон Ісбелл; Продюсер Джейсон Ісбелл і Джена Джонсон Manning Fireworks, MJ Лендерман; Продюсер Алекс Фаррар і MJ Лендерман South of Here, Натаніель Рателіфф & The Night Sweats; Продюсер Бред Кук Woodland, Джилліан Велч і Девід Роулінгс; Продюсер Девід Роулінгс Дует/Група року Джуліен Бейкер і TORRES Dawes Larkin Poe The Mavericks Джилліан Велч і Девід Роулінгс Прорив року Ноелін Хофманн MJ Лендерман Medium Build Меггі Роуз
2025/09/11 03:49
Dogecoin проти SHIB проти MAGAX: Протистояння мемкоїнів 2025 року

Dogecoin проти SHIB проти MAGAX: Протистояння мемкоїнів 2025 року

Чому це протистояння має значення зараз Мемкоїни знову в центрі уваги на 2025 рік. Ліквідність сильна, наративи гучні, а інвестори прагнуть асиметрії — невеликих входів з можливістю примноження. DOGE та SHIB все ще привертають величезну увагу та обсяг торгівлі. Але новий претендент, MAGAX, створює хвилю передпродажу навколо концепції Грати, щоб заробляти, що може визначити наступний [...]
2025/09/11 03:45
Команда DogeOS оголошує про нове партнерство між Dogecoin та Bitcoin

Команда DogeOS оголошує про нове партнерство між Dogecoin та Bitcoin

Команда DogeOS оголошує про нове партнерство між Dogecoin та Bitcoin
2025/09/11 03:35
Не продавайте XRP? Лінії Боллінджера вказують на проблеми для коротких позицій

Не продавайте XRP? Лінії Боллінджера вказують на проблеми для коротких позицій

XRP застряг у бічному русі, тримаючись близько позначки $3 протягом останніх кількох тижнів. На перший погляд, графік ціни виглядає достатньо млявим, щоб надати впевненості продавцям у шорт, також відомим як "ведмеді". Але те, як формуються Лінії Боллінджера на різних часових проміжках, свідчить про щось менш очевидне, і саме такий сетап зазвичай карає тих, хто ставить проти тренду. Середня лінія $2,90 на денних свічках стала точкою балансу, де ринок постійно змінює напрямок. Падіння нижче неї не тривають довго, але водночас відскоки вгору зупиняються прямо перед верхньою смугою на рівні $3,09. Коли ціни роблять це, це зазвичай не просто повільне згасання, а справжній сплеск. Джерело: TradingView Щоб зробити цей сетап для XRP повною ведмежою пасткою, нам потрібен чистий прорив через $3,10. Ті, хто сприймав літню флат-активність як слабкість, можливо, захочуть подумати ще раз. Ведмеді XRP, будьте обережні Тиск такий самий на 12-годинному огляді, тільки більш безпосередній. XRP провів майже весь серпень нижче середньої лінії, нарешті прорвався у вересні і зараз залишається сильним, хоча обсяги торгів низькі. Тепер смуги починають розширюватися, що часто сигналізує про те, що наступний рух буде швидким. Ризик тут не в тому, що XRP відкотиться — а в тому, що ціна зростає занадто швидко для трейдерів, які стали занадто песимістичними. На поверхні може здатися, що ціна XRP зупинилася, але Лінії Боллінджера пропонують глибше повідомлення: легкий шорт може виявитися неправильним, і ведмеді, які стрибають занадто рано, можуть прямо потрапити в пастку.
2025/09/11 03:02
Як виправити помилки прогнозного ШІ: бізнес-метрики

Як виправити помилки прогнозного ШІ: бізнес-метрики

Дата-вчені вважають бізнес-метрики важливішими за технічні метрики – проте на практиці вони більше зосереджуються на технічних. Це призводить до краху більшості проектів. Чому? Ерік Сігел Прогнозний ШІ пропонує величезний потенціал – але має сумнозвісно поганий послужний список. За межами Big Tech та кількох інших провідних компаній, більшість ініціатив не вдається впровадити, і вони ніколи не реалізують свою цінність. Чому? Фахівці з даних не мають можливості продати впровадження бізнесу. Технічні показники ефективності, про які вони зазвичай звітують, не відповідають бізнес-цілям – і нічого не означають для осіб, які приймають рішення. Щоб зацікавлені сторони та дата-вчені могли планувати, продавати та схвалювати впровадження прогнозного ШІ, вони повинні встановити та максимізувати цінність кожної моделі машинного навчання з точки зору бізнес-результатів, таких як прибуток, заощадження – або будь-який KPI. Тільки вимірюючи цінність, проект може фактично прагнути до цінності. І тільки об'єднавши бізнес та фахівців з даних на одній сторінці, орієнтованій на цінність, ініціатива може рухатися вперед і впроваджуватися. Чому бізнес-метрики так рідко використовуються в проектах ШІ Враховуючи їхню важливість, чому бізнес-метрики такі рідкісні? Дослідження показали, що дата-вчені знають краще, але загалом не дотримуються цього: вони ставлять бізнес-метрики на перше місце за важливістю, але на практиці більше зосереджуються на технічних метриках. Чому вони зазвичай пропускають такий критичний крок – обчислення потенційної бізнес-цінності – що призводить до краху їхніх власних проектів? Це дуже гарне запитання.
BitcoinEthereumNews2025/09/11 02:10
Швидко заробляйте гроші на майнінгу XRP з BTCMiner!

Швидко заробляйте гроші на майнінгу XRP з BTCMiner!

Пост Швидко заробляйте гроші на майнінгу XRP з BTCMiner! з'явився на BitcoinEthereumNews.com. З швидким розвитком технології блокчейн, ринок цифрових валют зазнав безпрецедентного зростання. XRP, як один із провідних цифрових активів світу, привернув значний інтерес інвесторів. Однак, максимізація прибутку від інвестицій в XRP стала ключовим питанням для багатьох власників XRP. BTCMiner, інноваційна платформа, пропонує власникам XRP новий спосіб заробляти гроші — через майнінгові контракти. Почніть заробляти гроші зараз Як приєднатися до BTCMiner? Користувацький досвід BTCMiner простий та легкий, що дозволяє будь-кому легко почати: 1. Реєстрація: Швидко зареєструйтеся за допомогою електронної пошти. Зареєструйтеся та отримайте $500 миттєво. 2. Виберіть контракт: Оберіть прибутковий майнінговий контракт на основі ваших інвестиційних цілей. 3. Почніть майнінг: Внесіть XRP на платформу та активуйте контракт, щоб почати отримувати стабільний потік доходу. Чому обрати BTCMiner? BTCMiner прагне надавати прості та ефективні рішення для прибутку всім інвесторам у цифрові валюти, особливо власникам XRP. Переваги платформи включають: 1. Зручна робота: Приєднуйтесь лише за три простих кроки, без необхідності складних технічних знань. 2. Стабільні прибутки: BTCMiner використовує смартконтракти для забезпечення стабільного грошового потоку інвесторам. 3. Безпека: Платформа використовує передові технології блокчейну та алгоритми шифрування для забезпечення безпеки активів користувачів. 4. Професійна підтримка: Цілодобова служба підтримки клієнтів доступна для відповіді на запитання інвесторів у будь-який час. Демонстрація контракту BTC Miner виглядає наступним чином: Бачення платформи: Створення більше можливостей для інвесторів BTCMiner — це більше, ніж просто майнінгова платформа; це інноваційна сила, присвячена сприянню розвитку екосистеми цифрових валют. Надаючи власникам XRP зручний та ефективний спосіб заробляти гроші, BTCMiner прагне допомогти більшій кількості інвесторів збільшити своє багатство, одночасно сприяючи глобальному впровадженню та застосуванню технології блокчейн. Про BTCMiner BTCMiner — це провідна платформа, що спеціалізується на рішеннях для майнінгу цифрових валют, присвячена наданню глобальних...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 02:04
Дональд Трамп виграв у Верховному суді призупинення наказу про витрати на іноземну допомогу в розмірі 4 млрд доларів

Дональд Трамп виграв у Верховному суді призупинення наказу про витрати на іноземну допомогу в розмірі 4 млрд доларів

TLDR Верховний суд США задовольняє екстрену вимогу Трампа про призупинення, зупиняючи розпорядження про витрати на іноземну допомогу в розмірі 4 млрд доларів перед кінцевим терміном фіскального року. Тимчасове призупинення суду дає Трампу більше часу для аргументації щодо утримання 4 млрд доларів іноземної допомоги, затвердженої Конгресом. Скорочення іноземної допомоги Трампа спрямовані на програми ООН та миротворчі операції, при цьому юридичні суперечки щодо виплати допомоги тривають. Екстрений [...] Допис "Дональд Трамп виграє призупинення Верховного суду щодо розпорядження про витрати на іноземну допомогу в розмірі 4 млрд доларів" вперше з'явився на CoinCentral.
Coincentral2025/09/11 01:53
Покупці GBP/USD вагаються, оскільки ключовий опір тримається

Покупці GBP/USD вагаються, оскільки ключовий опір тримається

Пост GBP/USD покупці вагаються, оскільки ключовий рівень опору тримається з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Прогноз GBP/USD: покупці фунта стерлінгів вагаються, оскільки ключовий рівень опору тримається GBP/USD коливається вище 1.3500 на європейській сесії в середу після невеликих втрат у вівторок. Пара може привернути технічних покупців, якщо їй вдасться подолати зону опору 1.3590-1.3600. Долар США (USD) продемонстрував відновлення у другій половині дня і спричинив рух GBP/USD на південь, оскільки ринки стали більш обережними через ескалацію геополітичної напруженості на Близькому Сході. Читати далі... Прогноз GBP/USD: бичачі настрої можуть ігнорувати умови перекупленості GBP/USD набирає тягу на європейській сесії у вівторок і просувається до 1.3600 після помірних прибутків у понеділок. Хоча технічна картина починає показувати умови перекупленості для пари, інвестори можуть утриматися від позиціонування на корекцію, якщо не буде переконливого відновлення долара США (USD). Розчаровуючі дані з ринку праці США минулої п'ятниці, які показали збільшення лише на 22 000 у несільськогосподарських платіжних відомостях (NFP) у серпні, спричинили початок тижня для долара США під ведмежим тиском і дозволили GBP/USD зрости. Читати далі... Джерело: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-buyers-hesitate-as-key-resistance-holds-202509101130
BitcoinEthereumNews2025/09/11 01:04
