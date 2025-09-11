Як виправити помилки прогнозного ШІ: бізнес-метрики

Пост "Як виправити прогнозний ШІ: Бізнес-метрики" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Дата-вчені вважають бізнес-метрики важливішими за технічні метрики – проте на практиці вони більше зосереджуються на технічних. Це призводить до краху більшості проектів. Чому? Ерік Сігел Прогнозний ШІ пропонує величезний потенціал – але має сумнозвісно поганий послужний список. За межами Big Tech та кількох інших провідних компаній, більшість ініціатив не вдається впровадити, і вони ніколи не реалізують свою цінність. Чому? Фахівці з даних не мають можливості продати впровадження бізнесу. Технічні показники ефективності, про які вони зазвичай звітують, не відповідають бізнес-цілям – і нічого не означають для осіб, які приймають рішення. Щоб зацікавлені сторони та дата-вчені могли планувати, продавати та схвалювати впровадження прогнозного ШІ, вони повинні встановити та максимізувати цінність кожної моделі машинного навчання з точки зору бізнес-результатів, таких як прибуток, заощадження – або будь-який KPI. Тільки вимірюючи цінність, проект може фактично прагнути до цінності. І тільки об'єднавши бізнес та фахівців з даних на одній сторінці, орієнтованій на цінність, ініціатива може рухатися вперед і впроваджуватися. Чому бізнес-метрики так рідко використовуються в проектах ШІ Враховуючи їхню важливість, чому бізнес-метрики такі рідкісні? Дослідження показали, що дата-вчені знають краще, але загалом не дотримуються цього: вони ставлять бізнес-метрики на перше місце за важливістю, але на практиці більше зосереджуються на технічних метриках. Чому вони зазвичай пропускають такий критичний крок – обчислення потенційної бізнес-цінності – що призводить до краху їхніх власних проектів? Це дуже гарне запитання. Галузь застрягла в цій колії не лише з психологічних та культурних причин – хоча це і є факторами, що сприяють цьому. Зрештою, говорити про гроші вважається вульгарним і занадто прямолінійним. Фахівці з даних відчувають себе змушеними дотримуватися традиційних технічних метрик, які демонструють їхню експертизу. Справа не лише в тому, що це робить їх розумнішими – жаргон є поширеним способом для...