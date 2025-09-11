Bitcoin відривається від золота, оскільки короткострокова кореляція стає негативною
Пост Bitcoin відривається від золота, оскільки короткострокова кореляція стає негативною з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin нарешті розірвав зв'язок. Короткострокова кореляція між Bitcoin та золотом стала негативною, сягнувши -0,53 за 30 днів, згідно з Glassnode. Це чистий розрив. На довшому часовому проміжку 365-денна кореляція все ще показує слабкий позитивний зв'язок на рівні 0,65, але цей короткостроковий зсув є помітним. Це означає, що два активи більше не рухаються синхронно. У той час як золото завмерло трохи нижче рекордних максимумів, Bitcoin консолідується і залучає покупців нижче $111,100. Цей рівень поглинається попитом. Якщо Bitcoin підніметься вище $114,100, ринок може зіткнутися з наступною зоною опору на рівні $118,000. Золото, з іншого боку, майже не рухається. Воно просто коливається навколо $3,623 за унцію, майже не реагуючи. У вівторок воно піднялося вище $3,674, але не втрималося. Це сталося після перегляду даних про зайнятість, які показали масове скорочення 911,000 робочих місць, що є рекордом. Тепер усі чекають на наступні показники інфляції. Федеральна резервна система США (FRS) має вирішити питання політики наступного тижня, і ці дані, що будуть опубліковані в середу та четвер, сформують їхні дії. Трейдери вже роблять ставки на зниження ставок. Ніхто не впевнений, але тріщини вже є. Трамп просуває тарифи, Ізраїль завдає ударів, а золото залишається стабільним Золото танцює не лише через розмови про ставки. Геополітичний безлад також важкий. У вівторок Ізраїль здійснив військовий удар у Досі, націлений на старших лідерів Хамасу. Такого раніше не було. У той же час Дональд Трамп, виступаючи перед європейськими лідерами, заявив, що готовий накласти нові тарифи на Китай та Індію, але лише якщо ЄС зробить те саме. Його мета? Тиснути на Путіна для переговорів щодо України. Ці шари ризику є частиною причини, чому золото зросло майже на 40% цього року. Між купівлею центральними банками та потоками ETF, золото мало...
