Chromia (CHR): Реляційний дизайн блокчейну

Chromia (CHR): Реляційний дизайн блокчейну

Пост Chromia (CHR): Реляційний дизайн блокчейну з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Chromia (CHR) — це блокчейн-платформа, яка має на меті забезпечити створення децентралізованих застосунків (dApps) з акцентом на масштабування, зручність використання та безпеку. Реляційний дизайн блокчейну Chromia дозволяє розробникам моделювати складні відносини між даними, що робить його добре пристосованим для застосунків, які потребують складних структур даних. Проект прагне досягти високого масштабування завдяки своєму реляційному дизайну блокчейну та використанню шардингу, що дозволяє покращити продуктивність у міру зростання мережі. dApps, ігри та токени Chromia зосереджується на сприянні розробці децентралізованих застосунків та ігор, які потребують масштабування, зручності для користувачів та розширених функцій. Вона також підтримує створення користувацьких токенів та цифрових активів, що робить її придатною для проектів, пов'язаних з токенізацією та цифровою власністю. Платформа підтримує розробку та виконання смартконтрактів, що дозволяє розробникам створювати автоматизовані та безтрастові угоди. CHR є нативним утиліті токеном екосистеми Chromia. Він може мати різні випадки використання в межах платформи, включаючи оплату комісій за транзакції, участь в управлінні та доступ до dApps та послуг. Chromia включає функції безпеки для захисту даних користувачів та забезпечення цілісності транзакцій. Відмова від відповідальності. Ця стаття призначена лише для інформаційних цілей і не повинна розглядатися як схвалення від CoinIdol. Вони не є рекомендацією купувати або продавати криптовалюту. Читачі повинні провести власне дослідження перед інвестуванням у фонди. Джерело: https://coinidol.com/chromia-chr-token/
BitcoinEthereumNews2025/09/11 08:52
Після нещодавнього зростання цін на золото, яка вартість Bitcoin потрібна, щоб перевершити золото? Ось критичний рівень

Після нещодавнього зростання цін на золото, яка вартість Bitcoin потрібна, щоб перевершити золото? Ось критичний рівень

Пост "Після нещодавнього зростання цін на золото, яку вартість повинен мати Bitcoin, щоб перевершити золото? Ось критичний рівень" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Порівняння Bitcoin (BTC) із золотом знову з'явилося на ринку криптовалют. Після нещодавніх коливань цін інвестори цікавляться, якого рівня повинен досягти Bitcoin, перш ніж він досягне ринкової вартості золота. Згідно з даними CoinGecko та Світової ради із золота, поточна ринкова капіталізація Bitcoin становить приблизно 2,26 трильйона доларів, тоді як загальна ринкова капіталізація золота оцінюється в 25,39 трильйона доларів. Ця різниця свідчить про те, що для того, щоб Bitcoin "перевернув" — або перевершив золото за ринковою капіталізацією — його ціна повинна зрости приблизно до 1 275 159 доларів. З точки зору продуктивності, Bitcoin виріс на 1012,13% за останні п'ять років, значно перевершивши зростання золота на 89,42%. З точки зору прибутковості з початку року, золото перевершило показник Bitcoin у 21,67% з прибутковістю 39,28%. За останній місяць Bitcoin впав на 2,35%, тоді як золото зросло на 7,89%. Також існують значні відмінності між двома активами з точки зору зростання пропозиції. Щорічне зростання пропозиції Bitcoin становить 0,83%, а винагороди за майнінг зменшуються з халвінгами, які відбуваються приблизно кожні чотири роки. На відміну від цього, щорічне зростання пропозиції золота становить 1,72%, в основному за рахунок нещодавно видобутого та переробленого золота. Це вказує на довгострокову природу Bitcoin з "низькою інфляцією". *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram та Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/after-the-recent-rise-in-gold-prices-how-much-would-bitcoin-need-to-be-worth-to-surpass-gold-heres-the-critical-level/
BitcoinEthereumNews2025/09/11 08:31
Бики Avalanche (AVAX) націлені на прорив до $30 на тлі партнерства з Toyota, що підсилює імпульс

Бики Avalanche (AVAX) націлені на прорив до $30 на тлі партнерства з Toyota, що підсилює імпульс

Пост Avalanche (AVAX) бики націлені на $30 Прорив, оскільки партнерство з Toyota підживлює Індекс імпульсу з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Avalanche (AVAX) бики націлені на $30 Прорив, оскільки партнерство з Toyota підживлює Індекс імпульсу Відмова від відповідальності: інформація, знайдена на NewsBTC, призначена лише для освітніх цілей. Вона не представляє думку NewsBTC щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких інвестицій, і, звичайно, інвестування несе ризики. Вам рекомендується проводити власне дослідження перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. Використовуйте інформацію, надану на цьому веб-сайті, повністю на свій ризик. Пов'язані новини © 2025 NewsBTC. Усі права захищені. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://www.newsbtc.com/news/avalanche/avalanche-avax-bulls-target-30-breakout-as-toyota-partnership-fuels-momentum/
BitcoinEthereumNews2025/09/11 07:47
Прийдіть і постукайте у їхні двері

Прийдіть і постукайте у їхні двері

Пост "Прийдіть і постукайте в їхні двері" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ – 26 ЛЮТОГО: THREE'S COMPANY – Джойс ДеВітт, Джон Ріттер і Сюзанна Сомерс. (Фото ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content через Getty Images) Disney General Entertainment Content через Getty Images Фанати серіалу "Три хвилі", готуйтеся знову зануритися в класичний хаос! 12 вересня Sunset Room у Голлівуді проведе живе читання епізоду 7 сезону "Going to Pot" в рамках гала-вечора Фонду Джона Ріттера від серця 2025. Том Бержерон буде оповідачем, а до оригінальних акторів Прісцілли Барнс (Террі Олден) та Річарда Клайна (Ларрі Даллас) приєднаються Адам Девайн у ролі Джека Тріппера, Кейлі Куоко в ролі Джанет Вуд, Джейсон Александер у ролі Ральфа Фарлі та Рено Вілсон у ролі сержанта Кента серед інших. Очікуйте всі фарси, непорозуміння та пікантний гумор, які зробили шоу рейтинговим хітом. Прокладаючи новий шлях Ідея серіалу "Три хвилі" – самотній чоловік Джек Тріппер (Джон Ріттер), який живе платонічно з двома жінками, Джанет (Джойс ДеВітт) і Кріссі (Сюзанна Сомерс) – вважалася ризикованою на той час. Його суміш фарсу, каламбурів і непорозумінь створила новий шаблон для "пікантних" ситкомів, які могли вирішувати дорослі ситуації, залишаючись доступними для масової аудиторії. За цифрами, він піднявся до 2-го місця за сезон, завершивши в Топ-10 у шести з восьми сезонів. Гала-вечір Фонду Джона Ріттера від серця Не можете прийти особисто? Тоді дивіться пряму трансляцію на веб-сайті Фонду Джона Ріттера або дивіться на вимогу через Pluto TV. Ріттер помер у 2003 році від розшарування аорти, і гала-вечір принесе користь для продовження роботи Фонду Джона Ріттера для здоров'я аорти. Це ваш шанс ще раз постукати в їхні двері для вечора, повного сміху, на честь одного з найбільш новаторських ситкомів на телебаченні! Зрештою, як культова тема пісні...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 07:43
Виробники не стануть вірусними як Тейлор-Тревіс, але ось як вони можуть перемогти в соціальних мережах

Виробники не стануть вірусними як Тейлор-Тревіс, але ось як вони можуть перемогти в соціальних мережах

Пост "Виробники не стануть вірусними, як Тейлор-Тревіс, але ось як вони можуть перемогти в соціальних мережах" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Тревіс Келсі та Тейлор Свіфт сколихнули інтернет новиною про свої заручини. Чого можуть навчитися виробники для власних планів у соціальних мережах? Gareth Cattermole/Getty Images for TAS Rights Management Коли Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини, інтернет не просто помітив це — він вибухнув. Чотирнадцять мільйонів лайків за годину. Безліч брендів, що поспішали долучитися до розмови. Але урок для виробників не про поп-культуру. Це про увагу: у сучасному світі вона миттєво масштабується, і перемагають ті, хто її використовує. Керівники виробництв можуть спокуситися відкинути такий ажіотаж як неактуальний — зрештою, вони не займаються створенням вірусних моментів. Але видимість — це нова валюта, і вона підсилюється в режимі реального часу. Якщо ви не з'являєтеся онлайн, ви невидимі для наступного покоління працівників і партнерів. Щоб використати цю можливість, виробникам не потрібно створювати вірусні танцювальні відео чи перетворювати своє виробництво на наступний популярний мем. Справжня можливість — це автентичне розповідання історій, пов'язаних з вашими людьми, продуктами та впливом. Навіть з обмеженими ресурсами виробники можуть стратегічно використовувати соціальні мережі — і результат реальний. Компанії, які роблять це добре, не просто займаються маркетингом, вони залучають таланти, демонструють інновації та доводять, що можуть конкурувати на цифровому ринку. Фактично, ми бачили, як малі фірми в Огайо залучали нових співробітників і клієнтів лише завдяки простому кліпу в LinkedIn. Ось кілька способів, як виробники можуть почати будувати таку присутність. 1. Висвітлюйте своїх людей Ми знаємо, що виробникам потрібні молодші працівники. Бебі-бумери та десятиліття інституційних знань, які вони несуть, виходять на пенсію, і подолання нашого постійного розриву в талантах вимагатиме залучення покоління Z. Немає кращого способу зробити це, ніж показати їм людей, які складають ваш бізнес, а соціальні мережі надають ідеальну платформу. Висвітлення...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 06:49
Китай, Росія та глобальний ринок природного газу – зараз імовірні великі зміни

Китай, Росія та глобальний ринок природного газу – зараз імовірні великі зміни

Пост Китай, Росія та глобальний ринок природного газу – ймовірні великі зміни з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Президент Росії Володимир Путін приймає президента Китаю Сі Цзіньпіна для зустрічі на високому рівні у 2025 році в Москві. Getty Images Китай і Росія тепер дали зелене світло одній з найважливіших угод щодо природного газу за десятиліття. Під час нещодавньої зустрічі Шанхайської організації співробітництва в Тяньцзіні, Китай, лідери Сі та Путін підписали меморандум про просування газопроводу "Сила Сибіру 2". Це відбулося після років заблокованих переговорів щодо питань ціни та вартості. Не бачачи ознак змін, компанії в багатьох країнах, насамперед у США, реалізовували масштабні плани з будівництва дорогих нових об'єктів для експорту газу, розглядаючи Китай, найбільшого імпортера у світі, як ринок, що постійно зростає. Оголошений меморандум, таким чином, викликав шок у галузі. Деталі угоди ще мають бути опрацьовані. Деякі з її намірів, однак, є зрозумілими. Газопровід став би необхідним поштовхом для військової економіки Росії та сильним знаком російсько-китайських зв'язків. Для Китаю це є гучним і чітким повідомленням Заходу, що Пекін відкине будь-які санкції проти такого постачання з Росії. Не менш важливо, що Китай не проти зірвати бажання Дональда Трампа розширити американське "домінування" у сфері викопного палива. Наслідки будуть серйозними і не лише для США. За даними Міжнародного енергетичного агентства, між 2025 і 2030 роками до 300 мільярдів кубічних метрів нових експортних потужностей для зрідженого природного газу вийдуть на ринок. Це велика цифра, лише трохи менша за те, що весь ЄС спожив у 2024 році. Вид з повітря на завод зрідженого природного газу Cheniere Energy, що будується у 2025 році, Порт-Артур, Техас. (Фото Brandon Bell/Getty Images) Getty Images Близько половини нових потужностей має бути побудовано в США, найбільшому експортері ЗПГ у світі. Це...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 06:10
Bitcoin відривається від золота, оскільки короткострокова кореляція стає негативною

Bitcoin відривається від золота, оскільки короткострокова кореляція стає негативною

Пост Bitcoin відривається від золота, оскільки короткострокова кореляція стає негативною з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin нарешті розірвав зв'язок. Короткострокова кореляція між Bitcoin та золотом стала негативною, сягнувши -0,53 за 30 днів, згідно з Glassnode. Це чистий розрив. На довшому часовому проміжку 365-денна кореляція все ще показує слабкий позитивний зв'язок на рівні 0,65, але цей короткостроковий зсув є помітним. Це означає, що два активи більше не рухаються синхронно. У той час як золото завмерло трохи нижче рекордних максимумів, Bitcoin консолідується і залучає покупців нижче $111,100. Цей рівень поглинається попитом. Якщо Bitcoin підніметься вище $114,100, ринок може зіткнутися з наступною зоною опору на рівні $118,000. Золото, з іншого боку, майже не рухається. Воно просто коливається навколо $3,623 за унцію, майже не реагуючи. У вівторок воно піднялося вище $3,674, але не втрималося. Це сталося після перегляду даних про зайнятість, які показали масове скорочення 911,000 робочих місць, що є рекордом. Тепер усі чекають на наступні показники інфляції. Федеральна резервна система США (FRS) має вирішити питання політики наступного тижня, і ці дані, що будуть опубліковані в середу та четвер, сформують їхні дії. Трейдери вже роблять ставки на зниження ставок. Ніхто не впевнений, але тріщини вже є. Трамп просуває тарифи, Ізраїль завдає ударів, а золото залишається стабільним Золото танцює не лише через розмови про ставки. Геополітичний безлад також важкий. У вівторок Ізраїль здійснив військовий удар у Досі, націлений на старших лідерів Хамасу. Такого раніше не було. У той же час Дональд Трамп, виступаючи перед європейськими лідерами, заявив, що готовий накласти нові тарифи на Китай та Індію, але лише якщо ЄС зробить те саме. Його мета? Тиснути на Путіна для переговорів щодо України. Ці шари ризику є частиною причини, чому золото зросло майже на 40% цього року. Між купівлею центральними банками та потоками ETF, золото мало...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 05:52
7% коливання при покупці цифрових активів казначейства, плани ETF Grayscale

7% коливання при покупці цифрових активів казначейства, плани ETF Grayscale

Пост "7% коливання після покупки цифрових активів для скарбниці та планів ETF від Grayscale" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Нативний токен Chainlink LINK$23.35 призупинив зростання у середу після сильного початку тижня, віддавши частину прибутків після новин про те, що керуючий активами Grayscale подав заявку на перетворення свого закритого фонду в біржовий фонд (ETF). Токен знизився приблизно на 1% за останні 24 години у волатильній сесії, зазнавши 7% коливання ціни, згідно з моделлю технічного аналізу CoinDesk Research. Цінова дія відбулася після того, як компанія Caliber (CWD) з Арізони, що займається нерухомістю та управлінням активами, у вівторок оголосила про завершення своєї першої покупки токенів LINK, що ознаменувало початок її стратегії скарбниці цифрових активів. Її акції злетіли майже на 2000% у вівторок, перш ніж віддати більшу частину прибутків, знизившись ще на 20% у середу на премаркеті. Фірма не розкрила кількість придбаних токенів. Цей крок робить Caliber першою компанією, що котирується на Nasdaq, яка прийняла політику резервної скарбниці, зосереджену на LINK. Компанія заявила, що має на меті накопичувати LINK з часом, використовуючи існуючі кредитні лінії, грошові резерви та цінні папери на основі акцій, з планами стейкати токени для отримання прибутковості. Технічний аналіз Торгові показники: LINK показав скромне зниження на 1% за 24-годинний період, зазнавши волатильних внутрішньоденних коливань у 7% між $22,84 та $24,46, як показала модель технічного аналізу CoinDesk Research. Індикатори обсягу: Торгова активність зросла до 3,78 мільйона одиниць о 14:00 9 вересня UTC, перевищивши середній показник за 24 години та встановивши рівень підтримки близько цінового рівня $23. Тестування опору: Внутрішньоденний максимум $23,49 зіткнувся з тиском продажів перед зниженням через незначні рівні підтримки, що вказує на активність фіксації прибутку та потенційну підготовку до додаткового дослідження цін у бік зниження. Відмова від відповідальності: Частини цієї статті були створені за допомогою інструментів ШІ та перевірені нашою редакційною командою для забезпечення точності та дотримання наших стандартів. Для отримання додаткової інформації див. повну політику CoinDesk щодо ШІ. Джерело: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/10/chainlink-s-link-stalls-after-nasdaq-listed-firm-s-treasury-purchase-grayscale-etf-plans
BitcoinEthereumNews2025/09/11 05:02
Bealls співпрацює з Profitmind для підвищення точності планування товарів

Bealls співпрацює з Profitmind для підвищення точності планування товарів

Публікація "Bealls співпрацює з Profitmind для покращення точності планування мерчу" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Bealls, яка керує 660 магазинами у 22 штатах, працює над покращенням точності розподілу товарів. Надано Bealls Bealls, сімейний рітейлер з більш ніж столітньою історією діяльності, прагнув покращити точність планування мерчу та підвищити прибутковість, тому об'єднався з Profitmind, першою нативною ШІ-платформою для рітейлерів, запущеною в січні 2024 року. "Ми створювали ШІ-агента для планування мерчу і, наскільки нам відомо, це був перший ШІ-агент, який виконував планування мерчу, аналітику та інші завдання", - сказав доктор Марк Крістал, генеральний директор і співзасновник Profitmind. "Bealls мислив дійсно прогресивно і сказав, що це може бути дуже хорошим рішенням для того, що вони намагалися зробити. Ми провели пілотний проєкт з командою Bealls, і він працював дуже добре". "Profitmind був у нашому полі зору протягом кількох років", - сказав Метт Білл, голова та генеральний директор Bealls Inc. "Дані будуть збиратися таким чином, щоб ми приймали логічні рішення щодо того, що купувати більше, що купувати менше, і де розподіляти продукти на рівні локації, тобто на рівні окремого магазину. Це дійсно допоможе нам стати розумнішими з нашими відкритими для купівлі товарами, з тим, що ми купуємо і куди ми це відправляємо". Білл сказав, що Profitmind допоможе Bealls, який базується в Брадентоні, Флорида, і керує понад 660 магазинами у 22 штатах, виявляти та реагувати на малі мікротренди, які виникають на рівні окремого магазину і які покупці могли б інакше пропустити. "Ми могли встановити обмеження і обмежити себе з точки зору планування та розподілу з вікнами доставки на основі сезонності та переходів, які навіть не є реальними", - сказав Білл. "Ми могли приймати нерозумні людські рішення. Це рішення зможе допомогти нам...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 05:01
BNB досягає нового історичного максимуму і рухається до $1.000

BNB досягає нового історичного максимуму і рухається до $1.000

BNB стрімко зростає і досягає нового історичного максимуму в $897. Курс показує щоденне зростання на 2,59%, а обсяг торгів вражає з вартістю $2,79 мільярда. Все більше аналітиків та інвесторів з впевненістю дивляться на магічну... Повідомлення BNB досягає нового історичного максимуму і рухається до $1.000 вперше з'явилося на Blockchain Stories.
Coinstats2025/09/11 03:24
