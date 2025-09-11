Виробники не стануть вірусними як Тейлор-Тревіс, але ось як вони можуть перемогти в соціальних мережах

Пост "Виробники не стануть вірусними, як Тейлор-Тревіс, але ось як вони можуть перемогти в соціальних мережах" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Тревіс Келсі та Тейлор Свіфт сколихнули інтернет новиною про свої заручини. Чого можуть навчитися виробники для власних планів у соціальних мережах? Gareth Cattermole/Getty Images for TAS Rights Management Коли Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини, інтернет не просто помітив це — він вибухнув. Чотирнадцять мільйонів лайків за годину. Безліч брендів, що поспішали долучитися до розмови. Але урок для виробників не про поп-культуру. Це про увагу: у сучасному світі вона миттєво масштабується, і перемагають ті, хто її використовує. Керівники виробництв можуть спокуситися відкинути такий ажіотаж як неактуальний — зрештою, вони не займаються створенням вірусних моментів. Але видимість — це нова валюта, і вона підсилюється в режимі реального часу. Якщо ви не з'являєтеся онлайн, ви невидимі для наступного покоління працівників і партнерів. Щоб використати цю можливість, виробникам не потрібно створювати вірусні танцювальні відео чи перетворювати своє виробництво на наступний популярний мем. Справжня можливість — це автентичне розповідання історій, пов'язаних з вашими людьми, продуктами та впливом. Навіть з обмеженими ресурсами виробники можуть стратегічно використовувати соціальні мережі — і результат реальний. Компанії, які роблять це добре, не просто займаються маркетингом, вони залучають таланти, демонструють інновації та доводять, що можуть конкурувати на цифровому ринку. Фактично, ми бачили, як малі фірми в Огайо залучали нових співробітників і клієнтів лише завдяки простому кліпу в LinkedIn. Ось кілька способів, як виробники можуть почати будувати таку присутність. 1. Висвітлюйте своїх людей Ми знаємо, що виробникам потрібні молодші працівники. Бебі-бумери та десятиліття інституційних знань, які вони несуть, виходять на пенсію, і подолання нашого постійного розриву в талантах вимагатиме залучення покоління Z. Немає кращого способу зробити це, ніж показати їм людей, які складають ваш бізнес, а соціальні мережі надають ідеальну платформу. Висвітлення...