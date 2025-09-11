Аналітик прогнозує ціну XRP якщо Ethereum зросте до $25,000
Пост "Аналітики прогнозують ціну XRP, якщо Ethereum зросте до $25,000" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Анонімний трейдер прогнозує екстремальні цільові ціни для основних альткоїнів під час наступного памп-циклу. Ціль XRP вимагає зростання на 10,069%, щоб досягти ринкової капіталізації у $17,8 трильйонів. Прогнози включають Solana на рівні $2,000 і Dogecoin, що досягає рівня ціни $5. Ринковий аналітик Кит Гуру опублікував амбіційні прогнози цін для провідних альткоїнів напередодні очікуваного наступного великого циклу зростання. Самопроголошений "мисливець за криптоперлинами зі зростанням у 100 разів" окреслив цілі, які вимагатимуть масивного відсоткового зростання від поточних торгових рівнів для різних криптовалютних активів. Прогноз з'являється в період змішаної ринкової ефективності, коли XRP, Solana, Dogecoin і Cardano демонструють зростання понад 4% за минулий тиждень, тоді як Ethereum знизився на 0,24%. Незважаючи на нещодавню слабкість Ethereum, Кит Гуру прогнозує, що актив може досягти $25,000 під час наступного ралі альткоїнів.
Прогноз XRP стикається з математичними викликами
Найамбіційніша ціль Кита Гуру передбачає досягнення XRP рівня $300, що представляє зростання на 10,069% від поточної торгової ціни $2,95. Цей прогноз вимагатиме від XRP досягнення приблизно 101-кратного зростання, щоб досягти зазначеного рівня. При ціні $300 за токен, ринкова капіталізація XRP досягне $17,8 трильйонів на основі поточної циркуляційної пропозиції у 59,61 мільярдів токенів. Ця оцінка перевищить сумарну ринкову капіталізацію Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet і Amazon. Подвійні цілі аналітика для XRP і Ethereum створять цікаву динаміку в торговій парі XRPETH. Наразі торгуючись на рівні 0,00068, пара теоретично може досягти 0,012, якщо обидва активи досягнуть своїх відповідних цілей, що представляє зростання на 1,664% у продуктивності XRP відносно Ethereum. Аналітики Changelly визнали математичну можливість досягнення XRP рівня $300, але прогнозують, що ця ціль не матеріалізується до лютого 2040 року, приблизно через п'ятнадцять років від поточних ринкових умов. Додаткові прогнози альткоїнів від Кита Гуру включають просування Solana до $2,000, що принесе 813% прибутку від поточного рівня ціни $218,90. Dogecoin має ціль у $5, що вимагає зростання на 1,979%...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 11:56