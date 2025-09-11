Ентоні Ріццо оголошує про завершення бейсбольної кар'єри після 14 сезонів

Ентоні Різзо готується обійняти Кріса Браянта після того, як Кабс перемогли Клівленд і виграли Чемпіонат світу 2016 року, першу перемогу команди в Чемпіонаті світу за 108 років. (Фото Езри Шоу/Getty Images) Getty Images Ентоні Різзо, останнім часом гравець першої бази Нью-Йорк Янкіз, оголосив про завершення кар'єри в середу, про що повідомила Головна бейсбольна ліга через соціальні мережі. Різзо, який був ключовою фігурою в перемозі Чикаго Кабс у Чемпіонаті світу 2016 року, що зламала прокляття козла, і який зловив останній аут у сьомій грі того Чемпіонату світу, завершить кар'єру як член Кабс. У суботу він буде на Ріглі Філд, щоб разом з командою відсвяткувати свою кар'єру. Драфт і ранні роки Бостон Ред Сокс обрали Різзо в шостому раунді драфту MLB 2007 року з середньої школи Марджорі Стоунман Дуглас у Паркленді, Флорида, яка стала відомою десятиліття потому, коли сімнадцять людей загинули і вісімнадцять інших отримали поранення внаслідок масової стрілянини. Різзо негайно залишив весняні тренування, щоб бути на місці та надати підтримку і натхнення тим, хто постраждав від трагедії. У 2010 році колишній керівник Ред Сокс Джед Хоєр, який тоді був генеральним менеджером Сан-Дієго Падрес, обміняв Адріана Гонсалеса до Бостона, щоб отримати Різзо, пітчера Кейсі Келлі та аутфілдерів Реймонда Фуентеса і Еріка Паттерсона. Різзо дебютував у MLB через рік, 11 червня 2011 року, проти Вашингтон Нешнлз, здобувши свій перший хіт у вищій лізі. Згодом він зібрав ще 1 643 хіти. Чикаго Кабс Пізніше того ж року Хоєр переїхав до Чикаго, і вдруге він почав обмінювати Різзо, відправивши пітчера Ендрю Кешнера та аутфілдера Кюнг-Міна На до Сан-Дієго в обмін на гравця першої бази та пітчера Зака Кейтса. У своєму першому сезоні на Північній стороні Різзо мав показники .285/.342/.463...