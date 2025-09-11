2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Remittix привертає заголовки, але MAGACOIN FINANCE викликає найсильніше переконання аналітиків щодо передпродажу 2025 року

Аналітики бачать, що Remittix привертає увагу, але MAGACOIN FINANCE заслуговує більшої довіри як провідний альткоїн попереднього продажу 2025 року.
Blockchainreporter2025/09/11 12:00
Аналітик прогнозує ціну XRP якщо Ethereum зросте до $25,000

Аналітик прогнозує ціну XRP якщо Ethereum зросте до $25,000

Пост "Аналітики прогнозують ціну XRP, якщо Ethereum зросте до $25,000" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Анонімний трейдер прогнозує екстремальні цільові ціни для основних альткоїнів під час наступного памп-циклу. Ціль XRP вимагає зростання на 10,069%, щоб досягти ринкової капіталізації у $17,8 трильйонів. Прогнози включають Solana на рівні $2,000 і Dogecoin, що досягає рівня ціни $5. Ринковий аналітик Кит Гуру опублікував амбіційні прогнози цін для провідних альткоїнів напередодні очікуваного наступного великого циклу зростання. Самопроголошений "мисливець за криптоперлинами зі зростанням у 100 разів" окреслив цілі, які вимагатимуть масивного відсоткового зростання від поточних торгових рівнів для різних криптовалютних активів. Прогноз з'являється в період змішаної ринкової ефективності, коли XRP, Solana, Dogecoin і Cardano демонструють зростання понад 4% за минулий тиждень, тоді як Ethereum знизився на 0,24%. Незважаючи на нещодавню слабкість Ethereum, Кит Гуру прогнозує, що актив може досягти $25,000 під час наступного ралі альткоїнів. Прогноз XRP стикається з математичними викликами Найамбіційніша ціль Кита Гуру передбачає досягнення XRP рівня $300, що представляє зростання на 10,069% від поточної торгової ціни $2,95. Цей прогноз вимагатиме від XRP досягнення приблизно 101-кратного зростання, щоб досягти зазначеного рівня. При ціні $300 за токен, ринкова капіталізація XRP досягне $17,8 трильйонів на основі поточної циркуляційної пропозиції у 59,61 мільярдів токенів. Ця оцінка перевищить сумарну ринкову капіталізацію Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet і Amazon. Подвійні цілі аналітика для XRP і Ethereum створять цікаву динаміку в торговій парі XRPETH. Наразі торгуючись на рівні 0,00068, пара теоретично може досягти 0,012, якщо обидва активи досягнуть своїх відповідних цілей, що представляє зростання на 1,664% у продуктивності XRP відносно Ethereum. Аналітики Changelly визнали математичну можливість досягнення XRP рівня $300, але прогнозують, що ця ціль не матеріалізується до лютого 2040 року, приблизно через п'ятнадцять років від поточних ринкових умов. Додаткові прогнози альткоїнів від Кита Гуру включають просування Solana до $2,000, що принесе 813% прибутку від поточного рівня ціни $218,90. Dogecoin має ціль у $5, що вимагає зростання на 1,979%...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 11:56
Розкриття стратегічної інвестиції в криптовалюту на суму понад $100 млн

Розкриття стратегічної інвестиції в криптовалюту на суму понад $100 млн

Публікація "Розкриття стратегічної криптоінвестиції на суму понад 100 млн доларів" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Придбання Anchorage Digital HYPE: розкриття стратегічної криптоінвестиції на суму понад 100 млн доларів Перейти до вмісту Головна Криптоновини Придбання Anchorage Digital HYPE: розкриття стратегічної криптоінвестиції на суму понад 100 млн доларів Джерело: https://bitcoinworld.co.in/anchorage-digital-hype-investment/
BitcoinEthereumNews2025/09/11 11:47
Тривожний депозит PENGU на $6M сигналізує про потенційний зсув ринку

Тривожний депозит PENGU на $6M сигналізує про потенційний зсув ринку

Пост Тривожний депозит PENGU на $6 млн сигналізує про потенційний зсув ринку з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Pudgy Penguins: Тривожний депозит PENGU на $6 млн сигналізує про потенційний зсув ринку Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Pudgy Penguins: Тривожний депозит PENGU на $6 млн сигналізує про потенційний зсув ринку Джерело: https://bitcoinworld.co.in/pudgy-penguins-market-shift/
BitcoinEthereumNews2025/09/11 11:32
Прогноз ціни Kaspa (KAS) на сьогодні, 11 вересня

Прогноз ціни Kaspa (KAS) на сьогодні, 11 вересня

Ціна Kaspa торгується приблизно на рівні $0.08260 прямо зараз, досить стабільно тримаючись після тижнів бічного руху. Ціна знаходиться прямо на великій зоні підтримки, і всі спостерігають, чи утримається вона, чи ми побачимо ще одне зниження. Що ми правильно визначили вчора Вчора ми говорили про те, як
Coinstats2025/09/11 11:00
BitcoinEthereumNews2025/09/11 10:48
BitcoinEthereumNews2025/09/11 10:24
ONDO Finance, Cardano або Layer Brett

ONDO Finance, Cardano або Layer Brett

Пост ONDO Finance, Cardano або Layer Brett з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новини 11 вересня 2025 | 04:29 Пошук найкращої криптовалюти для купівлі зараз є постійним завданням для інвесторів. Короткий список містить гіганта Cardano, міст між CeFi/DeFi Ondo Finance та новачка - мемкоїн наступного покоління Layer 2, який зараз знаходиться на передпродажі за ціною $0,0055: Layer Brett. Враховуючи, що Layer Brett є новим, багато хто задається питанням, чи зможе він перевершити таких усталених гравців, як ONDO Finance та Cardano. Layer Brett: революція L2 - найкраща криптовалюта для купівлі зараз Layer Brett виділяється в списку своєю революційною інтеграцією мем-культури з надійною функціональністю блокчейну. Layer Brett побудований на рішенні Ethereum Layer 2. Це надає йому функціональність DeFi, включаючи можливість для розробників створювати dApps, запускати NFT та робити все, що пов'язано з Web3. Передпродаж триває, і учасники можуть просто підключити свій MetaMask або Trust Wallet, поповнити рахунок за допомогою ETH, USDT або BNB, а потім купувати та стейкати LBRETT безпосередньо через dApp. Ранні учасники передпродажу отримують вигоду від високоприбуткових винагород за стейкінг на базі Layer 2 (трохи більше 800% APY, але з часом зменшується), що робить його привабливою монетою DeFi для тих, хто шукає як розваги, так і функціональність. Ondo Finance: надання традиційним інструментам сили блокчейну ONDO робить традиційні торгові інструменти, такі як цінні папери, доступними для користувачів DeFi, даючи нове життя Web2. ONDO є одним із найкращих варіантів для інвестування, з останніми розробками, включаючи подання заявки на ETF у липні 2025 року, придбання Oasis Pro для прискорення ініціатив з токенізації акцій та запуск казначейського токена на суму $693 мільйони на XRP Ledger. Ці стратегічні кроки підкреслюють сильний імпульс ONDO та позицію в секторі токенізованих реальних активів, аналітики спостерігають щомісячний приріст близько 45%. Але чи може він дійсно зрости в 25 разів до грудня? Хоча це можливо, ймовірність слабка, враховуючи, що ONDO має високу ринкову капіталізацію,...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 10:21
Комісія з цінних паперів і бірж США відкладає рішення щодо ETF на Ethereum з включенням стейкінгу

Комісія з цінних паперів і бірж США відкладає рішення щодо ETF на Ethereum з включенням стейкінгу

Деталі: https://coincu.com/news/sec-ethereum-etf-postponement/
Coinstats2025/09/11 10:18
BitcoinEthereumNews2025/09/11 09:12
