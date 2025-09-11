2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Тривожні сигнали, оскільки рекордні максимуми KOSPI загрожують бичачому руху BTC

Тривожні сигнали, оскільки рекордні максимуми KOSPI загрожують бичачому руху BTC

Кореляція KOSPI і Bitcoin: тривожні сигнали, оскільки рекордні максимуми KOSPI загрожують бичачому ринку BTC
BitcoinEthereumNews2025/09/11 16:05
Розшифровка безстрокових ф'ючерсів Bitcoin: важливі відомості про коефіцієнт лонг/шорт

Розшифровка безстрокових ф'ючерсів Bitcoin: важливі відомості про коефіцієнт лонг/шорт

Розшифровка безстрокових ф'ючерсів Bitcoin: важливі відомості про коефіцієнт лонг/шорт
BitcoinEthereumNews2025/09/11 15:26
AFTER 2049 розкриває хедлайнерів Mind Against та Ajna & Samm для відкриття вікенду Гран-прі Сінгапуру

AFTER 2049 розкриває хедлайнерів Mind Against та Ajna & Samm для відкриття вікенду Гран-прі Сінгапуру

AFTER 2049 розкриває хедлайнерів Mind Against та Ajna & Samm для відкриття вихідних Гран-прі Сінгапуру
BitcoinEthereumNews2025/09/11 14:53
Інституційні ставки зростають, навіть коли Bitcoin консолідується нижче $113K: Аналітики пояснюють чому

Інституційні ставки зростають, навіть коли Bitcoin консолідується нижче $113K: Аналітики пояснюють чому

Інституційні ставки зростають, навіть коли Bitcoin консолідується нижче $113K: Аналітики пояснюють чому
BitcoinEthereumNews2025/09/11 14:37
Центральні банки тепер утримують більше золота, ніж казначейських облігацій США

Центральні банки тепер утримують більше золота, ніж казначейських облігацій США

Центральні банки тепер утримують більше золота, ніж казначейських облігацій США вперше з 1996 року, що викликає серйозні питання щодо стану долара та майбутнього "твердих грошей" у глобальній фінансовій системі. Чи це лише тимчасова фаза, чи сейсмічне перезавантаження в управлінні резервами? І, можливо, ще цікавіше, що означає цей поворот центральних банків для майбутнього Bitcoin як резервного активу, що розвивається? Історичний зсув: від казначейських облігацій США до золота Почнемо з цифр. Центральні банки утримують близько 36 700 тонн золота вартістю приголомшливих 4,5 трильйона доларів, порівняно з 3,5 трильйона доларів у казначейських облігаціях США, що є зміною, якої не спостерігалося з середини 90-х. Ця віха не сталася випадково. Рекордна серія закупівель золота (понад 1 045 тонн придбано минулого року) показує, що уряди віддають перевагу постійності золота перед паперовими обіцянками Вашингтона, оскільки повторювані фіскальні протистояння та зростаючий борг США викликають реальні сумніви щодо надійності казначейських облігацій. Чому центральні банки купують золото замість доларів? Останнє опитування Світової ради золота говорить саме за себе: центральні банки накопичили понад 1 000 тонн золота в кожному з останніх трьох років (більш ніж удвічі перевищує середньорічний показник у 400-500 тонн попереднього десятиліття). По суті, центральні банки хеджуються від валютного ризику, інфляції та системної нестабільності у фіатній грошовій системі. Як стратег із золота Крістофер Луні сказав Reuters: Довіра до фіату тріщить Цей рух також психологічний, як попереджає Мішель Макорі з CNN: "Довіра до фіату тріщить". Прийняття золота центральними банками показує ерозію віри в суверенний борг і сигналізує, що самі уряди готуються до більш бурхливих часів, шукаючи матеріальне страхування. Баладжі Срініваcан, виступаючи на Bitcoin Asia, підкріпив цю тезу: Джерело: X Баладжі стверджує, що нові монетарні мережі, такі як Bitcoin, тепер розглядаються як основні резерви, а не...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 14:00
Що таке криптовалютний ETF? Найкращі ETF для інвестування прямо зараз

Що таке криптовалютний ETF? Найкращі ETF для інвестування прямо зараз

Крипто ETF - це абревіатура від Фонду криптовалют, що торгується на біржі. Це фактично система відстеження, яку часто називають інвестиційним інструментом, що допомагає слідкувати за зміною цін на такі активи, як Bitcoin та Ethereum. Традиційні фондові біржі - це єдиний спосіб, через який можна придбати крипто ETF.
Bitemycoin2025/09/11 13:58
Чи є Bitcoin реальною загрозою для золота?

Чи є Bitcoin реальною загрозою для золота?

Серпень трохи зашкодив довгостроковому висхідному тренду цифрових активів. Bitcoin впав приблизно на 6,5% — перше місячне падіння з березня — після короткочасного досягнення нового історичного максимуму в $125,000 у середині місяця. Ether, навпаки, продовжив свій сильний ріст, збільшившись майже на 19% і підвищивши свою частку загальної ринкової капіталізації приблизно до 13%. Ця ротація від bitcoin до ether також була помітна в ETF: фонди bitcoin зазнали рідкісного чистого відтоку, що свідчить про фіксацію прибутку після цьогорічного надзвичайного ралі, тоді як ETF ether привернули значні притоки, які підштовхнули активи під управлінням до рекордних рівнів. У результаті домінування bitcoin знизилося до найнижчої точки з січня, залишивши загальну ринкову капіталізацію цифрових активів приблизно на тому ж рівні протягом місяця. Незважаючи на цей бічний ринок, активність ринку залишалася підвищеною. Обсяги спотової торгівлі трималися вище середнього показника за дванадцять місяців — незвично для зазвичай спокійного літнього сезону — і ринки деривативів були такими ж жвавими. Відкритий інтерес до опціонів bitcoin та ether досяг нових максимумів, а серпень встановив рекорд за обсягами торгівлі опціонами BTC на рівні $145 мільярдів. Імпліцитна волатильність залишалася відносно приглушеною, але дійсно зросла до кінця місяця, натякаючи, що ринок опціонів може недооцінювати ризик. Поки bitcoin призупинився, золото стрімко зростало. Ідеальний шторм падіння очікувань щодо ставок, стійкої базової інфляції, розширення торгових дефіцитів, слабшого долара, геополітичних ризиків та зростаючої політичної невизначеності підштовхнув жовтий метал до послідовних рекордних максимумів. Звільнення губернатора ФРС Лізи Кук адміністрацією Трампа ще більше посилило занепокоєння щодо довгострокової незалежності Федеральної резервної системи. Дохідність казначейських облігацій майже не змінилася, але золото — як традиційний захист від інфляції та системного ризику — різко підскочило. Bitcoin, однак, торгувався нижче в день, коли новина з'явилася. Це піднімає вічне питання, чи справді bitcoin заслуговує на ярлик "цифрового золота".
BitcoinEthereumNews2025/09/11 13:28
Підприємство Vivek Ramaswamy Strive виходить на публічний ринок через злиття SPAC

Підприємство Vivek Ramaswamy Strive виходить на публічний ринок через злиття SPAC

Asset Entities Inc (ASST) оголосила, що її акціонери схвалили злиття зі Strive Enterprises. Після схвалення акціонерами Strive 4 вересня, це відкриває шлях для об'єднаної компанії, яка буде перейменована на Strive Inc., для реалізації стратегії Bitcoin резерву. Колишній кандидат у президенти Вівек Рамасвамі заснував Strive Enterprises у 2022 році. Метт Коул — наразі керівник Управління активами Strive — очолить об'єднану компанію як голова та генеральний директор, тоді як президент і генеральний директор Asset Entities Аршія Сархані перейде на посаду директора з маркетингу та члена ради директорів. Закриття злиття залишається предметом схвалення лістингу на Nasdaq та інших звичайних умов, згідно з оголошенням. Strive очікує завершити приватне розміщення (PIPE) на суму 750 мільйонів доларів після закриття, з потенційним валовим доходом, що перевищує 1,5 мільярда доларів, якщо варранти будуть реалізовані. Коул підкреслив безборгову структуру компанії та стратегію максимізації Bitcoin на акцію через дисципліновані, довгострокові підходи, розроблені для перевершення самого Bitcoin. Акції ASST зросли на 38% під час ранкових торгів у США.
BitcoinEthereumNews2025/09/11 12:46
Чарлі Кірк застрелений в Юті: союзник Трампа виступав за стратегічний резерв Bitcoin, фінансований за рахунок тарифів, і прогнозував ціну в $1 млн

Чарлі Кірк застрелений в Юті: союзник Трампа виступав за стратегічний резерв Bitcoin, фінансований за рахунок тарифів, і прогнозував ціну в $1 млн

Чарлі Кірк, консервативний активіст і близький союзник президента США Дональда Трампа, був застрелений у середу в Університеті долини Юти. Йому був 31 рік. Трамп підтвердив цю новину в дописі в соціальних мережах, назвавши Кірка відданим прихильником і надійним другом.
CoinPedia2025/09/11 12:28
Розкрийте практичні інсайти Web3 на саміті TGE 2025 у Нью-Йорку

Розкрийте практичні інсайти Web3 на саміті TGE 2025 у Нью-Йорку

Деталі: https://coincu.com/blockchain-event/tge-summit-2025-new-york-city/
Coinstats2025/09/11 11:20
