Центральні банки тепер утримують більше золота, ніж казначейських облігацій США

Центральні банки тепер утримують більше золота, ніж казначейських облігацій США вперше з 1996 року, що викликає серйозні питання щодо стану долара та майбутнього "твердих грошей" у глобальній фінансовій системі. Чи це лише тимчасова фаза, чи сейсмічне перезавантаження в управлінні резервами? І, можливо, ще цікавіше, що означає цей поворот центральних банків для майбутнього Bitcoin як резервного активу, що розвивається? Історичний зсув: від казначейських облігацій США до золота Почнемо з цифр. Центральні банки утримують близько 36 700 тонн золота вартістю приголомшливих 4,5 трильйона доларів, порівняно з 3,5 трильйона доларів у казначейських облігаціях США, що є зміною, якої не спостерігалося з середини 90-х. Ця віха не сталася випадково. Рекордна серія закупівель золота (понад 1 045 тонн придбано минулого року) показує, що уряди віддають перевагу постійності золота перед паперовими обіцянками Вашингтона, оскільки повторювані фіскальні протистояння та зростаючий борг США викликають реальні сумніви щодо надійності казначейських облігацій. Чому центральні банки купують золото замість доларів? Останнє опитування Світової ради золота говорить саме за себе: центральні банки накопичили понад 1 000 тонн золота в кожному з останніх трьох років (більш ніж удвічі перевищує середньорічний показник у 400-500 тонн попереднього десятиліття). По суті, центральні банки хеджуються від валютного ризику, інфляції та системної нестабільності у фіатній грошовій системі. Як стратег із золота Крістофер Луні сказав Reuters: Довіра до фіату тріщить Цей рух також психологічний, як попереджає Мішель Макорі з CNN: "Довіра до фіату тріщить". Прийняття золота центральними банками показує ерозію віри в суверенний борг і сигналізує, що самі уряди готуються до більш бурхливих часів, шукаючи матеріальне страхування. Баладжі Срініваcан, виступаючи на Bitcoin Asia, підкріпив цю тезу: Джерело: X Баладжі стверджує, що нові монетарні мережі, такі як Bitcoin, тепер розглядаються як основні резерви, а не...