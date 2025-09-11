2025-10-11 Saturday

GrowHub підписує угоду з ESG блокчейном з Республікою Сербською

2025-10-11 Saturday

Пост GrowHub підписує угоду про ESG блокчейн з Республікою Сербською з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сінгапурська компанія GrowHub підписала меморандум про взаєморозуміння (MoU) з Республікою Сербською, політичним утворенням у Боснії і Герцеговині. Угода впроваджує блокчейн та цифрові інструменти для підтримки екологічних, соціальних та управлінських (ESG) ініціатив. Обидві сторони прагнуть покращити прозорість у відстеженні вуглецю, одночасно зміцнюючи місцеві програми сталого розвитку. Блокчейн для прозорості в екологічних програмах Спонсоровано Спонсоровано Згідно з угодою, GrowHub впровадить системи відстеження на основі блокчейну, які підтримують ESG-проєкти Сербської. Ці системи створюють перевірені записи про збереження лісів та зусилля з відновлення лісів. Таким чином, уряд може ефективніше відстежувати прогрес і демонструвати відповідність цілям сталого розвитку. Крім того, GrowHub надасть платформи для аналітики даних на основі штучного інтелекту та управління вуглецем. Республіка може використовувати ці інструменти для моніторингу викидів та оцінки результатів проєктів збереження. Більше того, поєднання блокчейну та ШІ сприяє структурованій звітності та надійнішому прийняттю рішень. Меморандум також окреслює плани з вивчення цифрових рішень для вуглецевих ринків. Інтегруючи блокчейн в екологічні бази даних, Сербська може вести аудитовані записи про викиди та компенсаційні заходи. Як наслідок, зацікавлені сторони отримують доступ до чіткішої інформації при оцінці екологічних результатів. Тим часом, інструменти цифрових активів GrowHub можуть забезпечити основу для прозорих систем торгівлі вуглецем. Однак довгостроковий успіх таких структур залежатиме від регуляторної підтримки та міжнародного співробітництва. Республіка Сербська, одне з двох утворень у складі Боснії і Герцеговини, має переважно сербське населення. Її вибір співпрацювати з міжнародним технологічним провайдером демонструє зусилля з впровадження передових інструментів для екологічної та управлінської політики. Глобальні тенденції у впровадженні ESG-технологій На глобальному рівні уряди експериментують з блокчейном та ШІ для покращення підзвітності ESG. Кілька європейських держав вже протестували цифрові платформи для моніторингу викидів. Як результат, ініціатива Сербської відображає ширший перехід до узгодження внутрішніх практик з міжнародними стандартами сталого розвитку. Хоча залишаються проблеми щодо масштабування та вартості, менші юрисдикції...
BitcoinEthereumNews 2025/09/11 20:34
Експерт аналізує, чи зможе ціна Bitcoin утримати прорив трикутника?

Експерт аналізує, чи зможе ціна Bitcoin утримати прорив трикутника?

Пост "Експерт аналізує, чи може ціна Bitcoin утримати Прорив трикутника?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Бюро статистики праці США (BLS) планує опублікувати дані Індексу споживчих цін (ІСЦ) за серпень, одного з найбільш відстежуваних показників інфляції для Федеральної резервної системи США. У той час як трейдери активно очікують публікації даних ІСЦ, ширший криптовалютний ринок уже відновився, а ціна Bitcoin утримується вище рівня $114 тис. Оцінки ІСЦ США від гігантів Уолл-стріт Після того, як дані PPI у середу показали охолодження інфляції до 2,6%, криптовалютний ринок тепер очікує ключових даних Індексу споживчих цін пізніше сьогодні для подальших орієнтирів щодо напрямку, оскільки невизначеність і волатильність зростають. Економісти очікують, що місячний ІСЦ складе 0,3%, трохи вище липневого показника 0,2%. Незначне підвищення призведе до зростання заголовної інфляції ІСЦ до 2,9%, після 2,7% у червні та липні. Економісти обґрунтовують свої міркування вищими імпортними тарифами, а також зростанням цін на бензин і продукти в супермаркетах. Тим часом, базовий ІСЦ, за прогнозами, зросте на 0,3% місяць до місяця, так само як і в попередньому місяці. Ринок прогнозує, що річний базовий ІСЦ залишиться стабільним на рівні 3,1%. Нік Тіміраос з Wall Street Journal повідомив, що медіана очікувань 18 гігантів Уолл-стріт показала зростання індексу споживчих цін на 0,32%, утримуючи 12-місячну ставку стабільною на рівні 3,1%. Найвища оцінка 0,36% була від Goldman Sachs, Citadel Securities та Pantheon Macroeconomics. Крім того, медіанна оцінка для заголовного ІСЦ становить 0,36%, що відповідає 2,9% у річному вимірі. Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Employ America, First Trust, Goldman Sachs, JPMorgan, Moody's, Morgan Stanley, Nomura, TD Securities, UBS та Wells Fargo очікують, що річний ІСЦ складе 2,9%. Оцінки ІСЦ Уолл-стріт. Джерело: Нік Тіміраос Експерт оцінює утримання Bitcoin ціни після Прориву трикутника Більшість трейдерів, здається, надмірно зосереджені на ризику зниження Bitcoin цього місяця через історичну сезонність. Настрій є...
BitcoinEthereumNews 2025/09/11 19:49
Флік може виключити важковаговика ФК Барселона з матчу проти Валенсії

Флік може виключити важковаговика ФК Барселона з матчу проти Валенсії

Пост "Флік може виключити важковаговика ФК Барселона з матчу проти Валенсії" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головний тренер ФК Барселона Хансі Флік може виключити одного зі своїх важковаговиків із домашнього матчу проти Валенсії в Ла Лізі в неділю. Getty Images Головний тренер ФК Барселона Хансі Флік може виключити одного зі своїх важковаговиків із домашнього матчу проти Валенсії в Ла Лізі в неділю. Каталонці спочатку планували провести матч на оновленому Камп Ноу зі зменшеною місткістю близько 27 000 глядачів. Однак, як було оголошено цього тижня, гра відбудеться лише перед 6 000 глядачів, причому пріоритет надається тим, хто мав сезонні квитки на Монжуїк у 2023/2024 та 2024/2025 роках. Зустріч з Валенсією є четвертою для Барси в захисті своєї корони іспанської вищої ліги, яка наразі визначається двома перемогами та нічиєю 1-1 в останньому матчі проти Райо Вальєкано. Ряд зірок Барси представляли свої країни у кваліфікації до Чемпіонату світу з футболу ФІФА, але деякі мали більш виснажливі поїздки, ніж інші, що може допомогти вирішити стартовий склад Фліка на вихідних. Рафінья може бути виключений зі стартового складу ФК Барселона Хоча для таких гравців, як Ламін Ямаль і Педрі, які представляли Іспанію в Європі, поїздка була, очевидно, коротшою, південноамериканцям, таким як Рафінья, довелося перетнути Атлантику. Почавши в перемозі 3-0 над Чилі за Бразилію на Маракані в Ріо-де-Жанейро, вінгер потім вирушив на північ до Болівії, де п'ятиразові переможці Чемпіонату світу програли 1-0. Рафінья був на лаві запасних, коли Карло Анчелотті випустив другий склад команди в Ель-Альто, але він все ж вийшов на поле на короткий час на висоті понад 4 000 метрів. Враховуючи це та тривалість зворотної подорожі до Старого континенту, AS припускає, що потенційно втомлений Рафінья може опинитися на лаві запасних проти Валенсії, з прицілом на те, щоб він був свіжим для...
BitcoinEthereumNews 2025/09/11 19:39
Майнери Bitcoin накопичують, чи може це спровокувати повторний тест історичного максимуму?

Майнери Bitcoin накопичують, чи може це спровокувати повторний тест історичного максимуму?

Пост Bitcoin майнери накопичують, чи може це спровокувати повторний тест історичного максимуму? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти Майнери, схоже, зосереджені на накопиченні BTC, а не на участі в короткостроковому розпродажі ліквідності. CryptoQuant використовував такі показники, як Індекс позиції майнерів (MPI) та комісії за транзакції, щоб підтвердити поточні настрої майнерів. Ціна Bitcoin не слідує історичним шаблонам з імовірністю прориву. Згідно з новим аналізом CryptoQuant, майнери Bitcoin BTC $113 982 волатильність за 24г: 1,5% Ринкова капіталізація: $2,27 T Обсяг за 24г: $47,95 B проходять структурні зміни. Ці зміни впливають як на їхню поведінку, так і на зростаючу стійкість мережі Bitcoin. Аналіз вказує на Індекс позиції майнерів (MPI), зазначаючи, що ці майнери накопичують активи. Сценарії халвінгу Bitcoin та етапи бичачого ринку Аналітик Avocado Onchain пояснив, що різкі збільшення MPI історично відбувалися у двох сценаріях. Перший стався безпосередньо перед подією халвінгу Bitcoin, яка зазвичай передбачає зменшення винагород за майнінг. Після останнього халвінгу BTC, який відбувся 20 квітня 2024 року, майнери тепер заробляють 3,125 BTC за кожен видобутий блок. Зміна стратегії майнерів: аналіз MPI, складності та комісій "Комбіновані сигнали від MPI, складності та показників комісій виявляють чіткий відхід від минулих шаблонів. Майнери, схоже, зосереджені на накопиченні, тоді як сама мережа стає сильнішою." – Від @avocado_onchain pic.twitter.com/PJsID70iR3 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) 11 вересня 2025 Після цієї події майнери стратегічно розвантажували свої запаси Bitcoin. Другий сценарій відбувається на пізніх етапах бичачого ринку, коли ці майнери активно продають на тлі нових роздрібних надходжень. Однак цього разу ситуація виглядає трохи інакше. Поточний цикл свідчить про іншу тенденцію. Для контексту, ринок переживає деякі продажі перед халвінгом, але немає агресивних розпродажів наприкінці циклу, які б їх доповнювали. На цій підставі можна стверджувати, що Комісія з цінних паперів і бірж США...
BitcoinEthereumNews 2025/09/11 19:35
Bitcoin все ще може досягти історичних максимумів з наступною ціллю $115K

Bitcoin все ще може досягти історичних максимумів з наступною ціллю $115K

Пост "Bitcoin все ще може досягти історичних максимумів з наступною ціллю $115K" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Bitcoin ще не досяг піку на цьому бичачому ринку, стверджує аналіз після того, як BTC знову досяг $114,000. Історія свідчить, що бичачий ринок був би занадто коротким, якби $124,000 був вершиною. Зміни ліквідності надають "передбачуваності" відновленню ціни BTC. Bitcoin (BTC) "навряд чи" вичерпає паливо для нових історичних максимумів, стверджує новий аналіз, оскільки ціна пробиває ключовий опір. У своєму останньому огляді ринку популярний трейдер і аналітик Rekt Capital натякнув, що відкриття цін BTC має повернутися. Опір ціни BTC "слабшає" після прориву Bitcoin повернувся вище $114,000 у середу завдяки макроекономічним сприятливим факторам США, але є більше причин для биків святкувати. Оновлюючи підписників X щодо руху ціни BTC, Rekt Capital підкреслив, що BTC/USD не лише прорвав локальний низхідний тренд, але також атакував важливу зону опору на рівні $113,000. "Кожне відхилення від $113k (червоний) призводило до все менших і менших відкатів", - прокоментував він разом з пояснювальною діаграмою. "Це зайняло деякий час, але все більше схоже на те, що $113k слабшає як точка відхилення". Денний графік BTC/USD. Джерело: Rekt Capital/X Bitcoin завершив кілька тижнів низхідного руху ціни 2 вересня з денним закриттям свічки вище відповідної лінії тренду, через день після того, як побачив найнижчі рівні майже за два місяці. Незважаючи на ведмежі прогнози, що супроводжували падіння нижче $108,000, Rekt Capital вважає, що бичачий ринок далекий від завершення. "Малоймовірно, що Bitcoin вже досяг піку на своєму бичачому ринку, оскільки це фактично означало б, що цей цикл був одним із найкоротших за всю історію", - обґрунтував він. "Якщо вже на те пішло, цикли стають трохи довшими, а не коротшими". Ліквідність ордербуку Bitcoin показує шлях Продовжуючи, учасники ринку звернули увагу на потенційний короткий сквіз у цей день. Пов'язане: Bitcoin повинен досягти $104K, щоб повторити падіння минулих бичачих ринків: дослідження Популярний коментатор TheKingfisher зазначив...
BitcoinEthereumNews 2025/09/11 18:40
ETF REX-Osprey з BTC, XRP, DOGE пройшли перевірку SEC

ETF REX-Osprey з BTC, XRP, DOGE пройшли перевірку SEC

Пост REX-Osprey ETF з BTC, XRP, DOGE пройшли перевірку SEC з'явився на BitcoinEthereumNews.com. REX-Osprey ETF готуються до запуску в п'ятницю з Bitcoin, XRP, Dogecoin, Bonk та експозицією Trump SEC затримує подання BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, оскільки 92 крипто ETF очікують на перевірку Закон 1940 року прискорює REX-Osprey ETF, тоді як заявки на основі стейкінгу стикаються з розширеною перевіркою REX Shares та Osprey Funds пройшли ключову перевірку Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), що дозволяє їхнім крипто ETF почати торгівлю пізніше цього тижня. Лінійка включає фонди, пов'язані з Bitcoin, XRP, Dogecoin, Bonk та токеном Trump, які просуваються відповідно до Закону про інвестиційні компанії 1940 року. Аналітик Bloomberg Intelligence Ерік Балчунас пояснив, що після закриття 75-денного вікна фонди, подані за законом '40, стають "пост-ефективними", що означає, що вони можуть запуститися, якщо SEC не висуне заперечення в останню хвилину. Очікується, що фонди запрацюють вже в п'ятницю. Відставання ETF демонструє інституційний попит та регуляторну обережність За даними Джеймса Сейффарта з Bloomberg, 92 заявки на крипто ETF залишаються на розгляді в SEC, від токенів з великою капіталізацією до новіших альткоїнів. Відставання підкреслює дві реальності: інституційний апетит до регульованої крипто-експозиції зростає, але регулятори залишаються обережними щодо затвердження продуктів, які виходять за межі Bitcoin та Ethereum. Пов'язано: Osprey та Rex пропонують спотові крипто ETF, включаючи токен TRUMP Як Закон '40 створює швидший шлях до ринку ETF REX-Osprey запускаються через Закон про інвестиційні компанії 1940 року, що є швидшим шляхом порівняно із Законом про цінні папери 1933 року, який використовується для спотових Bitcoin ETF. Згідно із Законом '40, фонди можуть автоматично запускатися після закінчення періоду перевірки, тоді як продукти за Законом '33 вимагають більш ретельної перевірки SEC. Спотові ETF Bitcoin та Ethereum, затверджені у 2024 році, підпадали під рамки Закону '33 і передбачали тривалу оцінку. Натомість продукти REX-Osprey не утримують фізичний Bitcoin, а натомість пропонують структуровану експозицію, що відображає, як емітенти адаптують регуляторні шляхи для виведення продуктів на ринок...
BitcoinEthereumNews 2025/09/11 17:50
Материнська компанія Easyjet запускає спрощений додаток для купівлі Bitcoin

Материнська компанія Easyjet запускає спрощений додаток для купівлі Bitcoin

Допис "Материнська компанія Easyjet запускає спрощений застосунок для купівлі Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Easy Group запустила easybitcoin.app, мобільний застосунок на базі Uphold, розроблений для спрощення купівлі та заробітку Bitcoin для звичайних користувачів, повідомила компанія 9 вересня 2025 року. Застосунок пропонує три механізми заробітку — 1% бонус за реєстрацію на перші $5,000 регулярних покупок щомісяця, 2% винагороди в Bitcoin після трьох місяців регулярних покупок, [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/easyjet-parent-company-launches-simplified-bitcoin-buying-app/
BitcoinEthereumNews 2025/09/11 17:07
Bitcoin може досягти Марса лише за три хвилини

Bitcoin може досягти Марса лише за три хвилини

Пост Bitcoin може досягти Марса всього за три хвилини з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Розроблена Хосе Е. Пуенте та Карлосом Пуенте, система використовує ретранслятори, такі як супутники та місячні станції, для "штампування" транзакцій під час їх подорожі через космос, забезпечуючи підзвітність та швидкість у поєднанні з Lightning Network. Спираючись на минулі космічні досягнення Bitcoin та відповідаючи баченню Ілона Маска щодо міжпланетної грошової системи, PoTT розроблений як планетарно-агностичний і зрештою може підтримувати платежі через Місяць і далі. Bitcoin готовий до міжпланетного використання Bitcoin незабаром може вийти за межі планети. Нова пропозиція припускає, що для відправлення транзакції Bitcoin з Землі на Марс може знадобитися лише три хвилини, використовуючи технологію, яка вже існує сьогодні. Ідея називається Proof-of-Transit Timestamping (PoTT) і була представлена в нещодавній білій книзі технологічним підприємцем Хосе Е. Пуенте та його колегою Карлосом Пуенте. Система працює шляхом маршрутизації транзакції Bitcoin або Lightning Network через серію ретрансляторів — таких як супутники, наземні антени або навіть місячна станція — з кожною зупинкою "штампуючи" транзакцію, як паспорт, перш ніж вона продовжить свою подорож до Червоної планети. Біла книга Хосе Е. Пуенте та Карлоса Пуенте Пуенте пояснив, що PoTT функціонує як "шар квитанцій" для Bitcoin, покладаючись на оптичні зв'язки, розроблені NASA, SpaceX's Starlink або іншими провайдерами. Він сказав, що якби стабільний зв'язок Земля-Марс був доступний, технологію можна було б вже сьогодні протестувати, з переказами Lightning, що досягають Марса всього за три хвилини і не більше 22 хвилин у найгіршому випадку. Щоб вирішити проблему періоду затемнення, який відбувається кожні 26 місяців, коли Марс прихований за Сонцем, Пуенте запропонував перенаправляти транзакції навколо сонячної перешкоди за допомогою супутників-ретрансляторів. Концепція базується на попередніх досягненнях у космічній діяльності Bitcoin. У 2018 році Blockstream підключив Bitcoin до супутників, що обертаються навколо Землі. У 2020 році Spacechain здійснив перший...
BitcoinEthereumNews 2025/09/11 17:02
Alibaba залучає конвертовані облігації на $3,2 мільярда для посилення хмарних обчислень

Alibaba залучає конвертовані облігації на $3,2 мільярда для посилення хмарних обчислень

Пост Alibaba залучає конвертовані облігації на $3,2 мільярда для посилення хмарних обчислень з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Alibaba щойно вклала $3,2 мільярда в гру з новими безкупонними конвертованими облігаціями, термін погашення яких настає у 2032 році. Компанія зробила оголошення у четвер, підтвердивши, що кошти переважно підуть на модернізацію хмарної інфраструктури та міжнародне зростання. За даними Dealogic, це наразі найбільша угода з конвертованими облігаціями цього року, що перевершує угоду DoorDash на $2,75 мільярда від травня. Близько 80% коштів буде використано для розширення центрів обробки даних, вдосконалення технологій та посилення хмарних послуг для задоволення зростаючого попиту. А решта грошей? Вони підуть на вдосконалення управління електронною комерцією компанії та посилення її присутності на ринку. Облігації будуть конвертовані в акції, що котируються в США, і мають премію від 27,5% до 32,5% до поточної ціни акцій Alibaba в США. Це структура без купону, що означає відсутність виплати відсотків протягом терміну дії, вона просто перетворюється на акції при виконанні. Термін погашення облігацій Alibaba настає 15 вересня 2032 року, і вони надають інвесторам можливість конвертації в акції. Це довгострокова ставка, але така, що чітко відповідає тому, як компанія бачить розвиток свого хмарного бізнесу та проєктів ШІ. Alibaba робить велику ставку на ШІ, акції коливаються після угоди Alibaba залучила $1,5 мільярда в липні через обмінні облігації та $5 мільярдів у травні минулого року через конвертовані облігації. Але ця сума в $3,2 мільярда більш цілеспрямована, оскільки вона повністю присвячена масштабуванню хмарного домінування та фінансуванню зарубіжного зростання в той час, коли всі спостерігають, куди рухаються китайські технологічні гіганти. Генеральний директор Едді Ву сказав під час останнього звіту про прибутки компанії: "Наші інвестиції в ШІ почали давати відчутні результати". Він чітко дав зрозуміти, що Alibaba розглядає штучний інтелект як рушійну силу своїх хмарних доходів, хоча загальний дохід компанії виявився нижчим за очікуваний. Компанія наразі вкладає 380...
BitcoinEthereumNews 2025/09/11 16:45
Bitcoin бореться нижче $112K, поки пресейл MAGAX тихо рухається до рентабельності інвестицій у 200x

Bitcoin бореться нижче $112K, поки пресейл MAGAX тихо рухається до рентабельності інвестицій у 200x

Боротьба Bitcoin проти експоненціального зростання Moonshot MAGAX Криптовалютний ринок перебуває у складному стані, оскільки Bitcoin (BTC) намагається подолати ключовий опір. Тим часом існують проєкти на етапі попереднього продажу, такі як Moonshot MAGAX (MAGAX), які привертають увагу інвесторів обіцянками експоненціального зростання. BTC все ще залишається найбільшою криптовалютою у світі, але [...] Допис Bitcoin бореться нижче $112K, поки попередній продаж MAGAX тихо будує шлях до ROI у 200x вперше з'явився на Blockonomi.
Blockonomi 2025/09/11 16:30
