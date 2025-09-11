Експерт аналізує, чи зможе ціна Bitcoin утримати прорив трикутника?
Бюро статистики праці США (BLS) планує опублікувати дані Індексу споживчих цін (ІСЦ) за серпень, одного з найбільш відстежуваних показників інфляції для Федеральної резервної системи США. У той час як трейдери активно очікують публікації даних ІСЦ, ширший криптовалютний ринок уже відновився, а ціна Bitcoin утримується вище рівня $114 тис. Оцінки ІСЦ США від гігантів Уолл-стріт Після того, як дані PPI у середу показали охолодження інфляції до 2,6%, криптовалютний ринок тепер очікує ключових даних Індексу споживчих цін пізніше сьогодні для подальших орієнтирів щодо напрямку, оскільки невизначеність і волатильність зростають. Економісти очікують, що місячний ІСЦ складе 0,3%, трохи вище липневого показника 0,2%. Незначне підвищення призведе до зростання заголовної інфляції ІСЦ до 2,9%, після 2,7% у червні та липні. Економісти обґрунтовують свої міркування вищими імпортними тарифами, а також зростанням цін на бензин і продукти в супермаркетах. Тим часом, базовий ІСЦ, за прогнозами, зросте на 0,3% місяць до місяця, так само як і в попередньому місяці. Ринок прогнозує, що річний базовий ІСЦ залишиться стабільним на рівні 3,1%. Нік Тіміраос з Wall Street Journal повідомив, що медіана очікувань 18 гігантів Уолл-стріт показала зростання індексу споживчих цін на 0,32%, утримуючи 12-місячну ставку стабільною на рівні 3,1%. Найвища оцінка 0,36% була від Goldman Sachs, Citadel Securities та Pantheon Macroeconomics. Крім того, медіанна оцінка для заголовного ІСЦ становить 0,36%, що відповідає 2,9% у річному вимірі. Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Employ America, First Trust, Goldman Sachs, JPMorgan, Moody's, Morgan Stanley, Nomura, TD Securities, UBS та Wells Fargo очікують, що річний ІСЦ складе 2,9%. Оцінки ІСЦ Уолл-стріт. Джерело: Нік Тіміраос Експерт оцінює утримання Bitcoin ціни після Прориву трикутника Більшість трейдерів, здається, надмірно зосереджені на ризику зниження Bitcoin цього місяця через історичну сезонність. Настрій є...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 19:49