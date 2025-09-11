Флік може виключити важковаговика ФК Барселона з матчу проти Валенсії

Пост "Флік може виключити важковаговика ФК Барселона з матчу проти Валенсії" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головний тренер ФК Барселона Хансі Флік може виключити одного зі своїх важковаговиків із домашнього матчу проти Валенсії в Ла Лізі в неділю. Getty Images Головний тренер ФК Барселона Хансі Флік може виключити одного зі своїх важковаговиків із домашнього матчу проти Валенсії в Ла Лізі в неділю. Каталонці спочатку планували провести матч на оновленому Камп Ноу зі зменшеною місткістю близько 27 000 глядачів. Однак, як було оголошено цього тижня, гра відбудеться лише перед 6 000 глядачів, причому пріоритет надається тим, хто мав сезонні квитки на Монжуїк у 2023/2024 та 2024/2025 роках. Зустріч з Валенсією є четвертою для Барси в захисті своєї корони іспанської вищої ліги, яка наразі визначається двома перемогами та нічиєю 1-1 в останньому матчі проти Райо Вальєкано. Ряд зірок Барси представляли свої країни у кваліфікації до Чемпіонату світу з футболу ФІФА, але деякі мали більш виснажливі поїздки, ніж інші, що може допомогти вирішити стартовий склад Фліка на вихідних. Рафінья може бути виключений зі стартового складу ФК Барселона Хоча для таких гравців, як Ламін Ямаль і Педрі, які представляли Іспанію в Європі, поїздка була, очевидно, коротшою, південноамериканцям, таким як Рафінья, довелося перетнути Атлантику. Почавши в перемозі 3-0 над Чилі за Бразилію на Маракані в Ріо-де-Жанейро, вінгер потім вирушив на північ до Болівії, де п'ятиразові переможці Чемпіонату світу програли 1-0. Рафінья був на лаві запасних, коли Карло Анчелотті випустив другий склад команди в Ель-Альто, але він все ж вийшов на поле на короткий час на висоті понад 4 000 метрів. Враховуючи це та тривалість зворотної подорожі до Старого континенту, AS припускає, що потенційно втомлений Рафінья може опинитися на лаві запасних проти Валенсії, з прицілом на те, щоб він був свіжим для...