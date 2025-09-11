ЄЦБ утримує ставки на рівні 2%, оскільки тарифи Трампа затьмарюють перспективи

ЄЦБ залишив свою ключову депозитну ставку незмінною на рівні 2% у четвер, вирішивши залишитися на місці другу зустріч поспіль. Це рішення було широко очікуваним, ринки оцінювали ймовірність відсутності змін у 99%. Але причина, чому це має значення, полягає в тому, що зараз оточує це рішення, і це не дуже добре. Єврозона застрягла в циклі повільного зростання, і повторення торгової війни Дональда Трампа загрожує погіршити ситуацію. Останній раз ЄЦБ коригував ставки в червні, коли нарешті знизив їх з минулорічного історичного максимуму в 4%. Зараз, коли інфляція приблизно відповідає цілі, "близько 2% середньострокової цілі", як сказав банк, немає безпосередньої причини для паніки. Але також немає ясності щодо того, що буде далі. "Оцінка Керівної ради щодо перспектив інфляції залишається в цілому незмінною", - йдеться у заяві. Жодних прогнозів. Жодного напрямку. Лише спостереження за даними та більше очікування. Загрози Трампа похитнули економічні перспективи Більша проблема - це хаос, що надходить з-за меж Європи. ЄЦБ прийняв своє рішення, тоді як глобальна невизначеність продовжує зростати. Так, інфляція здається нормальною. Але решта економіки? Не зовсім. Єврозона ледве зросла у другому кварталі, лише на 0,1%, порівняно з 0,6% у попередньому кварталі. І хоча ЄЦБ вдає, що контролює ситуацію, зростання все ще стримується силами, що далеко за межами його політичних інструментів. Європа та США підписали торговельну угоду в липні, яка наклала 15% загальний тариф на експорт ЄС до США. Це здебільшого допомогло таким секторам, як фармацевтика, але інші (особливо вино та спиртні напої) залишилися в підвішеному стані. Потім з'явився Трамп. Він погрожував відплатою ЄС після того, як Брюссель оштрафував Google на 3,45 мільярда доларів. Тепер ринки готуються до нового раунду взаємних тарифів. І кожен новий заголовок ускладнює роботу ЄЦБ. Тож поки...