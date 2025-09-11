2025-10-11 Saturday

Bitcoin перевищує 1 ZH/s: історичний рекорд для хешрейту

Bitcoin перевищує 1 ZH/s: історичний рекорд для хешрейту

Пост Bitcoin перевищує 1 ZH/s: історичний рекорд для хешрейту з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin перевищив поріг зеттахешу: 7-денна ковзна середня хешрейту піднялася вище 1 ZH/s, з останніми оцінками близько ~1,03 ZH/s. Дані, оновлені станом на 11 вересня 2025 року за UTC, були повідомлені Hashrate Index і також висвітлені галузевими виданнями, такими як CoinDesk. Недолік очевидний: хешпрайс падає до приблизно $53,10 на день за PH/s, що на -8,39% менше в місячному вимірі. У цьому контексті мережа стає більш надійною та безпечною, але зростаюча конкуренція серед майнерів стискає маржу. Згідно з даними, зібраними Hashrate Index і перевіреними нашою аналітичною командою, перевищення порогу пояснюється новими установками та оновленнями обладнання в Північній Америці та Азії. Галузеві аналітики також зазначають, що багато ферм прагнуть підвищити ефективність через оновлення ASIC та стратегії закупівлі енергії. Що означає цей рекорд хешрейту для мережі Bitcoin? Хешрейт вище 1 зеттахешу на секунду вказує на більш стійку та децентралізовану мережу. Приплив нової потужності – включаючи оновлення ферм, оновлення ASIC та оптимізацію енергії – робить атаки на мережу набагато дорожчими. Проте це також призводить до ширшого розподілу винагород, з менш щедрими доходами на одиницю для кожного майнера. Ключові цифри: тенденції та джерела Хешрейт (7-денна ковзна середня): вище 1 ZH/s з поточними оцінками близько ~1,03 ZH/s (дані оновлені станом на 11 вересня 2025 року; основне джерело: Hashrate Index). Історичний рекорд: підтверджено перевищенням порогу 1 ZH/s, як повідомляють галузеві видання, включаючи CoinDesk. Нещодавня волатильність: короткочасний спад, за яким слідувало швидке відновлення темпу обчислень. Примітка щодо одиниці виміру: 1 ZH/s = 1 000 EH/s = 1 000 000 PH/s. Новий пік, "понад 1 ZH/s", був досягнутий після правильної конвертації, на відміну від деяких неправильних вимірювань, про які повідомлялося раніше. Складність: очікується збільшення Оскільки середні блоки видобуваються швидше, ...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 00:13
Bitcoin перевищує $114 тис., оскільки ринки очікують пом'якшення політики ФРС після звіту PPI

Bitcoin перевищує $114 тис., оскільки ринки очікують пом'якшення політики ФРС після звіту PPI

Пост Bitcoin перевищує $114 тис., оскільки Ринки очікують пом'якшення політики ФРС після звіту PPI з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Кажуть, що журналісти ніколи по-справжньому не відключаються від роботи. Але для Крістіана це не просто метафора, це спосіб життя. Вдень він орієнтується у постійно мінливих течіях ринку криптовалют, володіючи словами як досвідчений редактор і створюючи статті, які розшифровують жаргон для широких мас. Однак, коли комп'ютер переходить у режим гібернації, його заняття набувають більш механічного (а іноді й філософського) характеру. Подорож Крістіана зі словом почалася задовго до епохи Bitcoin. У священних залах академії він відточував свою майстерність як автор статей для студентської газети. Ця рання любов до розповіді історій проклала шлях до успішної роботи редактором у фірмі з інженерії даних, де перемога його есе в перший місяць фінансувала багатомісячний запас ласощів для собак і котів – свідчення його відданості пухнастим компаньйонам (про це пізніше). Потім Крістіан подорожував світом журналістики, працюючи в газетах Канади і навіть Південної Кореї. Нарешті він осів у місцевому новинному гіганті у своєму рідному місті на Філіппінах на десятиліття, ставши справжнім новинним наркоманом. Але потім щось нове привернуло його увагу: криптовалюта. Це було схоже на пошук скарбів, змішаний з розповіддю історій – саме те, що йому подобається! Тож він отримав чудову роботу в NewsBTC, де є одним із головних експертів з усього, що стосується криптовалют. Він розбиває цю заплутану інформацію на невеликі частини, роблячи її зрозумілою для будь-кого (він вітає свою команду менеджменту за навчання цій навичці). Думаєте, Крістіан тільки працює і не відпочиває? Ні в якому разі! Коли він не за комп'ютером, ви знайдете його захопленим своєю пристрастю до мотоциклів. Справжній технар, Крістіан любить возитися зі своїм мотоциклом і насолоджуватися радістю відкритої дороги на своїй Yamaha R3 об'ємом 320 куб. см. Колись демон швидкості, який розганявся...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 00:09
2,128 BTC переміщено з Coinbase на невідомий гаманець

2,128 BTC переміщено з Coinbase на невідомий гаманець

Пост 2,128 BTC переміщено з Coinbase на невідомий гаманець з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Загадковий переказ Bitcoin: 2,128 BTC переміщено з Coinbase на невідомий гаманець Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Загадковий переказ Bitcoin: 2,128 BTC переміщено з Coinbase на невідомий гаманець Джерело: https://bitcoinworld.co.in/mysterious-bitcoin-transfer/
BitcoinEthereumNews2025/09/11 23:25
Китай запроваджує нові заборони на криптовалюти! Ось деталі...

Китай запроваджує нові заборони на криптовалюти! Ось деталі...

Уряд Китаю, який ненавидить Bitcoin, за повідомленнями, обмежить діяльність стейблкоїнів та криптовалют своїх філій та відділень у Гонконзі. Продовжити читання: Китай запроваджує нові заборони на криптовалюти! Ось деталі...
Coinstats2025/09/11 23:23
Bitcoin націлився на $115 тис. на основі даних ІСЦ, оскільки трейдери розходяться у думках щодо нового падіння ціни BTC

Bitcoin націлився на $115 тис. на основі даних ІСЦ, оскільки трейдери розходяться у думках щодо нового падіння ціни BTC

Цінова динаміка Bitcoin пожвавлюється, оскільки дані ІСЦ США відповідають очікуванням, але трейдери зовсім не єдині щодо короткострокових цінових цілей. Ключові моменти: Bitcoin наближається до трьохтижневих максимумів, оскільки дані ІСЦ США відповідають очікуванням. Багато учасників ринку бачать, що Bitcoin рухається вище як результат, можливо, після падіння, щоб спіймати пізні лонги. Читати далі
Coinstats2025/09/11 23:16
Bitcoin ETF демонструють безпрецедентні притоки

Bitcoin ETF демонструють безпрецедентні притоки

Допис Bitcoin ETF бачать безпрецедентні притоки з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Місяць вересень розпочався на нестабільній ноті для криптовалютного сектору, але є сигнали, що вказують на потенційний поворот, оскільки з'являються нові дані. Обсяги знизилися через обережну поведінку інвесторів, що викликає питання про те, що чекає на вартість криптовалют у решті вересня. Продовжити читання: Bitcoin ETF бачать безпрецедентні притоки Джерело: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-etfs-see-unprecedented-inflows
BitcoinEthereumNews2025/09/11 23:03
ТЕРМІНОВІ НОВИНИ! Опубліковано критичні дані про інфляцію в США! Ось перша реакція Bitcoin (BTC)!

ТЕРМІНОВІ НОВИНИ! Опубліковано критичні дані про інфляцію в США! Ось перша реакція Bitcoin (BTC)!

ТЕРМІНОВІ НОВИНИ! Опубліковані критичні дані про інфляцію в США! Ось перша реакція Bitcoin (BTC)! з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) та альткоїни зростають, оскільки зростають очікування щодо зниження процентної ставки на 50 базисних пунктів від ФРС наступного тижня. BTC піднявся вище $114,000, Ethereum (ETH) піднявся вище $4,400, а XRP вище $3. Dogecoin (DOGE) досяг $0,25, показавши 5% денний приріст із загальним прибутком 15,9% за минулий тиждень. Хоча майже напевно, що ФРС знизить процентні ставки наступного тижня, сьогодні були опубліковані критичні дані про інфляцію, яким ФРС надає значення при прийнятті рішень щодо процентних ставок. Ось розкриті дані: Річний індекс споживчих цін: Оголошено 2,9% – Очікувалося 2,9% – Попередній 2,7% Місячний індекс споживчих цін: Оголошено 0,4% – Очікувалося 0,3% – Попередній 0,2% Річний базовий індекс споживчих цін: Оголошено 3,1% – Очікувалося 3,1% – Попередній 3,1% Місячний базовий індекс споживчих цін: Оголошено 0,3% – Очікувалося 0,3% – Попередній 0,3% Індекс споживчих цін є важливою змінною, яка використовується для вимірювання тенденцій споживчих покупок та змін інфляції в США. Перша реакція Bitcoin після даних ІСЦ! *Це не інвестиційна порада. Підписуйтесь на наш Telegram та Twitter акаунт зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/breaking-news-critical-us-inflation-data-released-heres-bitcoins-btc-first-reaction/
BitcoinEthereumNews2025/09/11 22:09
Прогноз Bitcoin сьогодні, оскільки Африка приймає криптовалюту, передпродаж Bitcoin Hyper Viral перевищує $15 млн, та інше...

Прогноз Bitcoin сьогодні, оскільки Африка приймає криптовалюту, передпродаж Bitcoin Hyper Viral перевищує $15 млн, та інше...

Допис Bitcoin прогноз сьогодні, оскільки Африка приймає криптовалюту, вірусний пресейл Bitcoin Hyper перевищує $15 млн та інше... з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Останні оновлення Bitcoin Hyper сьогодні: Bitcoin прогноз сьогодні, оскільки Африка приймає криптовалюту, вірусний пресейл Bitcoin Hyper перевищує $15 млн та інше... Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Ліа - британська журналістка з дипломом бакалавра журналістики, медіа та комунікацій і майже десятирічним досвідом написання контенту. Протягом останніх чотирьох років її увага була зосереджена переважно на технологіях Web3, що зумовлено її щирим ентузіазмом щодо децентралізації та новітніх технологічних досягнень. Вона співпрацювала з провідними криптовалютними та NFT виданнями – Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport та NFT Lately – що підняло її до керівної ролі в криптовалютній журналістиці. Незалежно від того, чи створює вона останні новини чи поглиблені огляди, вона прагне залучити своїх читачів найновішими ідеями та інформацією. Її статті часто охоплюють найпопулярніші криптовалюти, біржі та регуляторні зміни. В рамках своєї стратегії залучення новачків у криптовалюті до Web3, вона пояснює навіть найскладніші теми в легкозрозумілий та захопливий спосіб. Додатково підкреслюючи її динамічний журналістський досвід, вона писала для різних секторів, включаючи тестування програмного забезпечення (TEST Magazine), подорожі (Travel Off Path) та музику (Mixmag). Коли вона не занурена глибоко в криптовалютну тематику, вона, ймовірно, подорожує островами (Галапагоси та Хайнань - її улюблені місця). Або, можливо, малює крейдяні ескізи, слухаючи Pixies, свій улюблений гурт усіх часів. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-11-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/11 21:48
ЄЦБ утримує ставки на рівні 2%, оскільки тарифи Трампа затьмарюють перспективи

ЄЦБ утримує ставки на рівні 2%, оскільки тарифи Трампа затьмарюють перспективи

Пост ЄЦБ утримує ставки на рівні 2%, оскільки тарифи Трампа затьмарюють перспективи з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ЄЦБ залишив свою ключову депозитну ставку незмінною на рівні 2% у четвер, вирішивши залишитися на місці другу зустріч поспіль. Це рішення було широко очікуваним, ринки оцінювали ймовірність відсутності змін у 99%. Але причина, чому це має значення, полягає в тому, що зараз оточує це рішення, і це не дуже добре. Єврозона застрягла в циклі повільного зростання, і повторення торгової війни Дональда Трампа загрожує погіршити ситуацію. Останній раз ЄЦБ коригував ставки в червні, коли нарешті знизив їх з минулорічного історичного максимуму в 4%. Зараз, коли інфляція приблизно відповідає цілі, "близько 2% середньострокової цілі", як сказав банк, немає безпосередньої причини для паніки. Але також немає ясності щодо того, що буде далі. "Оцінка Керівної ради щодо перспектив інфляції залишається в цілому незмінною", - йдеться у заяві. Жодних прогнозів. Жодного напрямку. Лише спостереження за даними та більше очікування. Загрози Трампа похитнули економічні перспективи Більша проблема - це хаос, що надходить з-за меж Європи. ЄЦБ прийняв своє рішення, тоді як глобальна невизначеність продовжує зростати. Так, інфляція здається нормальною. Але решта економіки? Не зовсім. Єврозона ледве зросла у другому кварталі, лише на 0,1%, порівняно з 0,6% у попередньому кварталі. І хоча ЄЦБ вдає, що контролює ситуацію, зростання все ще стримується силами, що далеко за межами його політичних інструментів. Європа та США підписали торговельну угоду в липні, яка наклала 15% загальний тариф на експорт ЄС до США. Це здебільшого допомогло таким секторам, як фармацевтика, але інші (особливо вино та спиртні напої) залишилися в підвішеному стані. Потім з'явився Трамп. Він погрожував відплатою ЄС після того, як Брюссель оштрафував Google на 3,45 мільярда доларів. Тепер ринки готуються до нового раунду взаємних тарифів. І кожен новий заголовок ускладнює роботу ЄЦБ. Тож поки...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 21:26
Спостереження за ціною Bitcoin: короткостроковий ралі стикається з випробуванням на рівні 115 000 доларів

Спостереження за ціною Bitcoin: короткостроковий ралі стикається з випробуванням на рівні 115 000 доларів

Допис Bitcoin Price Watch: Короткостроковий ралі стикається з випробуванням на рівні $115,000 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin торгувався за ціною $114,011 11 вересня 2025 року, підкріплений ринковою капіталізацією у $2.27 трильйона та обсягом торгівлі за 24 год у $48.11 мільярда. Внутрішньоденний ціновий діапазон дня коливався від $112,255 до $114,451, що вказує на щільну консолідацію в межах ключової зони опору. Bitcoin Денний графік Bitcoin показує поступове відновлення після попереднього спаду, який [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-short-term-rally-faces-test-at-115000-wall/
BitcoinEthereumNews2025/09/11 20:48
