FTC перевіряє OpenAI, Meta, xAI щодо безпеки ШІ-чатботів для дітей
Допис FTC розслідує OpenAI, Meta, xAI щодо безпеки ШІ-чатботів для дітей з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Федеральна торгова комісія у четвер розпочала розслідування щодо Alphabet, Meta, xAI Ілона Маска, OpenAI та інших компаній стосовно того, як вони захищають дітей і підлітків від потенційно негативного впливу своїх чатботів зі штучним інтелектом, оскільки зростають занепокоєння щодо безпеки цієї технології. Регулятори попередили, що ШІ може "ефективно імітувати" людські характеристики, спонукаючи молодших користувачів "довіряти та формувати стосунки" з чатботами. Gado через Getty Images Ключові факти FTC надіслала запити до Alphabet, Character Technologies, Instagram, Meta, OpenAI, Snap та xAI з вимогою надати інформацію про те, як вони "вимірюють, тестують і відстежують потенційно негативний вплив" ШІ-чатботів на дітей і підлітків, повідомило агентство. Розслідування здебільшого охопить кроки, які компанії вжили для захисту дітей, коли їхні ШІ-чатботи виступають як компаньйони, включаючи те, як вони обмежують використання і як користувачі та батьки інформуються про потенційні ризики, пов'язані з чатботами, заявила FTC. ШІ-чатботи можуть "ефективно імітувати людські характеристики", такі як емоції та наміри, спілкуючись "як друг або довірена особа", попередила FTC, припускаючи, що діти та підлітки можуть "довіряти та формувати стосунки з чатботами". Ні Alphabet, Character Technologies, Meta, OpenAI, Snap, ні xAI не відповіли негайно на запити Forbes щодо коментарів. Дотично Сенатор Джош Хоулі, республіканець від штату Міссурі, минулого місяця заявив, що розслідуватиме ШІ-чатбот Meta, посилаючись на звіт Reuters, який цитує внутрішній документ, що вказує на те, що керівні принципи компанії вважали "прийнятним" для чатбота Meta вести романтичні розмови з дітьми. Речник Meta Енді Стоун повідомив Reuters, що компанія переглядає свою політику, і "такі розмови з дітьми ніколи не повинні були дозволятися". Хоулі встановив Meta термін до 19 вересня для надання відповідних документів і заявив, що розслідування буде спрямоване на те, чи продукти Meta на базі ШІ "уможливлюють експлуатацію, обман та інші кримінальні шкоди для дітей". Ключовий контекст Федеральне розслідування популярних ШІ-чатботів отримало схвалення від...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 04:29