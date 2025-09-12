Перекази Bitcoin з Землі на Марс тепер можливі за три хвилини

Пост "Перекази Bitcoin з Землі на Марс тепер можливі за три хвилини" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Очевидно, існує спосіб доставити Bitcoin з Землі на Марс всього за три хвилини, використовуючи вже доступні технології. Нам просто потрібен хтось або щось, щоб отримати його. Наприкінці минулого місяця технологічний підприємець Хосе Е. Пуенте та його колега Карлос Пуенте опублікували білу книгу, що розкриває концепцію Proof-of-Transit Timestamping — концепцію, яку він назвав Cointelegraph відсутньою частиною, необхідною для того, щоб зробити Bitcoin міжпланетним. Концепція передбачає, що коли користувач Bitcoin захоче відправити платіж на Марс у майбутньому, транзакція може переходити від користувача через різні станції, такі як наземні антени, супутники або навіть ретранслятор навколо Місяця. На кожній зупинці транзакція "штампується" перед продовженням, поки не досягне свого призначення. У розмові з Cointelegraph Пуенте сказав, що PoTT служить "квитанція" на Bitcoin та Lightning Network, використовуючи оптичні з'єднання, побудовані Національним управлінням з аеронавтики та дослідження космічного простору, Starlink Ілона Маска або іншим супутниковим провайдером. "Технологія по суті готова. Як тільки з'явиться стабільний зв'язок Земля-Марс, PoTT може працювати поверх нього, роблячи Bitcoin першою валютою, яка чисто працює між планетами", — сказав він. "Симулюючи затримки на рівні Марса, ми могли б запустити переконливу демонстрацію від початку до кінця прямо зараз". Марсохід NASA нещодавно натрапив на деякі камені на Марсі, які можуть бути доказом минулого життя. Джерело: NASA Mars Коли система запрацює, Пуенте сказав, що перекази Bitcoin Lightning можуть досягти Марса всього за три хвилини, або до 22 хвилин у найгіршому випадку. Середня транзакція Lightning займе від 12 до 15 хвилин, тоді як перекази базового рівня Bitcoin займуть звичайний 10-хвилинний час блоку плюс затримку сигналу. Щодо двотижневого періоду затемнення на Марсі, який відбувається кожні 26 або близько того місяців, Пуенте сказав, що рішення може "навмисно обходити Сонце за допомогою супутників-ретрансляторів" для...