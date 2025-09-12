2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
MegaETH називає Lombard основним партнером Bitcoin перед запуском основної мережі

MegaETH називає Lombard основним партнером Bitcoin перед запуском основної мережі

Пост MegaETH називає Lombard основним партнером Bitcoin перед запуском основної мережі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Цей крок відбувся лише через три дні після того, як MegaETH представив свій новий стейблкоїн MegaUSD. MegaETH обрав Lombard Finance – протокол, який дозволяє користувачам отримувати прибутковість зі свого Bitcoin (BTC) із загальною заблокованою вартістю 1,6 мільярда доларів – як свого основного партнера Bitcoin перед запуском основної мережі, про що компанії оголосили у четвер, 11 вересня. Партнерство дозволить користувачам карбувати та погашати Bitcoin безпосередньо в мережі MegaETH без використання кастодіальних обгорток, згідно з блог-постом Lombard. Bitcoin наразі є найбільшим цифровим активом з ринковою капіталізацією майже 2,3 трильйона доларів. Bitcoin на MegaETH буде нативним (повністю забезпеченим, а не IOU) та безперешкодним. Тим часом, інтеграція розроблена для того, щоб дозволити розробникам вбудовувати BTC у додатки через набір для розробки програмного забезпечення Lombard. Цей крок підкреслює зусилля з розширення ролі Bitcoin у децентралізованих фінансах (DeFi). Компанії зазначили, що хоча централізовані біржі (CEX) щороку обробляють трильйони доларів у торгівлі Bitcoin, мало цієї ліквідності потрапляє в DeFi. BTC наразі торгується за ціною 114 500 доларів, що на 99% більше, ніж рік тому, згідно зі сторінкою цін The Defiant. Інтеграція також відбувається на тлі ширшої тенденції в традиційних фінансах (TradFi), де установи все частіше купують Bitcoin для скарбниць цифрових активів (DAT), щоб використовувати його ліквідність та зберігати як засіб збереження вартості. 'Ринки капіталу Bitcoin' MegaETH та Lombard кажуть, що цей крок тепер може надати подібні інструменти для децентралізованих додатків, щоб принести інституційний стиль управління скарбницею в DeFi. "З інституційною інфраструктурою Bitcoin від Lombard та виконанням у реальному часі від MegaETH, ми відкриваємо щось абсолютно нове: ринки капіталу Bitcoin", – заявили представники MegaETH у дописі на X, раніше відомому як Twitter. Оголошення з'явилося лише через кілька днів після того, як MegaETH Labs, команда, що стоїть за блокчейном MegaETH, представила MegaUSD (USDm), нативний стейблкоїн, створений у партнерстві з Ethena Labs з використанням стеку Ethena Stablecoin-as-a-Service. USDm розроблений...
2025/09/12
FTC перевіряє OpenAI, Meta, xAI щодо безпеки ШІ-чатботів для дітей

FTC перевіряє OpenAI, Meta, xAI щодо безпеки ШІ-чатботів для дітей

Допис FTC розслідує OpenAI, Meta, xAI щодо безпеки ШІ-чатботів для дітей з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Федеральна торгова комісія у четвер розпочала розслідування щодо Alphabet, Meta, xAI Ілона Маска, OpenAI та інших компаній стосовно того, як вони захищають дітей і підлітків від потенційно негативного впливу своїх чатботів зі штучним інтелектом, оскільки зростають занепокоєння щодо безпеки цієї технології. Регулятори попередили, що ШІ може "ефективно імітувати" людські характеристики, спонукаючи молодших користувачів "довіряти та формувати стосунки" з чатботами. Gado через Getty Images Ключові факти FTC надіслала запити до Alphabet, Character Technologies, Instagram, Meta, OpenAI, Snap та xAI з вимогою надати інформацію про те, як вони "вимірюють, тестують і відстежують потенційно негативний вплив" ШІ-чатботів на дітей і підлітків, повідомило агентство. Розслідування здебільшого охопить кроки, які компанії вжили для захисту дітей, коли їхні ШІ-чатботи виступають як компаньйони, включаючи те, як вони обмежують використання і як користувачі та батьки інформуються про потенційні ризики, пов'язані з чатботами, заявила FTC. ШІ-чатботи можуть "ефективно імітувати людські характеристики", такі як емоції та наміри, спілкуючись "як друг або довірена особа", попередила FTC, припускаючи, що діти та підлітки можуть "довіряти та формувати стосунки з чатботами". Ні Alphabet, Character Technologies, Meta, OpenAI, Snap, ні xAI не відповіли негайно на запити Forbes щодо коментарів. Дотично Сенатор Джош Хоулі, республіканець від штату Міссурі, минулого місяця заявив, що розслідуватиме ШІ-чатбот Meta, посилаючись на звіт Reuters, який цитує внутрішній документ, що вказує на те, що керівні принципи компанії вважали "прийнятним" для чатбота Meta вести романтичні розмови з дітьми. Речник Meta Енді Стоун повідомив Reuters, що компанія переглядає свою політику, і "такі розмови з дітьми ніколи не повинні були дозволятися". Хоулі встановив Meta термін до 19 вересня для надання відповідних документів і заявив, що розслідування буде спрямоване на те, чи продукти Meta на базі ШІ "уможливлюють експлуатацію, обман та інші кримінальні шкоди для дітей". Ключовий контекст Федеральне розслідування популярних ШІ-чатботів отримало схвалення від...
2025/09/12
Bitcoin не можна надрукувати чи контролювати – головна причина HODL BTC від Jeremie Davinci

Bitcoin не можна надрукувати чи контролювати – головна причина HODL BTC від Jeremie Davinci

Пост "Bitcoin не можна надрукувати чи контролювати – ключова причина HODL BTC від Jeremie Davinci" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключова причина HODL Bitcoin від Davinci iPhone стає дешевшим у Bitcoin Ранній користувач Bitcoin та мільйонер Jeremie Davinci звернувся до криптоспільноти з важливим повідомленням щодо BTC. Посилаючись на основні переваги Bitcoin, Davinci пояснив, чому важливо його утримувати. Вам також може сподобатися Ключова причина HODL Bitcoin від Davinci Jeremie Davinci нагадав спільноті, що Bitcoin є обмеженим активом з лімітом у 21 мільйон монет. Тому неможливо виробити більше цієї кількості, і він несприйнятливий до інфляції. Крім того, Davinci нагадав про децентралізовану природу BTC: "Bitcoin не можна надрукувати, не можна інфлювати, не можна контролювати". Це ключова причина, чому спільнота утримує BTC: "Ось чому ми його HODL". #Bitcoin не можна надрукувати, не можна інфлювати, не можна контролювати. Ось чому ми його HODL. — Davinci Jeremie (@Davincij15) 11 вересня 2025 iPhone стає дешевшим у Bitcoin У попередньому твіті освітянин Bitcoin Davinci зазначив, що з часом Apple iPhone став дешевшим для купівлі в цінах Bitcoin. Він сказав, що хоча 10 років тому iPhone коштував приблизно 2,66 BTC, зараз, у 2025 році, цей популярний гаджет Apple можна придбати приблизно за 0,006 Bitcoin. 10 років тому iPhone коштував ~2,66 BTC. Сьогодні найновіша базова модель iPhone коштує лише ~0,006 BTC! — Davinci Jeremie (@Davincij15) 10 вересня 2025 Раніше цього тижня криптоспільнота активно обговорювала нову лінійку Apple iPhone 17 Pro. Один із телефонів цієї лінійки був випущений у помаранчевому кольорі – кольорі Bitcoin. Джерело: https://u.today/bitcoin-cant-be-printed-or-controlled-key-reason-to-hodl-btc-from-jeremie-davinci
2025/09/12
Звіт ІСЦ: зростання інфляції у сфері охорони здоров'я

Звіт ІСЦ: зростання інфляції у сфері охорони здоров'я

Повідомлення про зростання інфляції в сфері охорони здоров'я після звіту про Індекс споживчих цін (ІСЦ) з'явилося на BitcoinEthereumNews.com. Jose Luis Pelaez Inc | Digitalvision | Getty Images Інфляція в сфері охорони здоров'я призводить до зростання витрат на страхове покриття, створюючи умови для того, що може стати найбільшим зростанням витрат на охорону здоров'я великими роботодавцями за останні 15 років. Витрати на медичне обслуговування в серпні зросли на 4,2% у річному обчисленні, згідно з Індексом споживчих цін Міністерства праці, порівняно із загальним рівнем інфляції 2,9%. Вартість візитів до лікарів зросла на 3,5%, а послуги лікарень та амбулаторне обслуговування підскочили на 5,3%. Ці підвищення цін сприяють зростанню витрат на медичне страхування до 2026 року. Споживачі, які не мають права на державні субсидії для придбання медичного страхування на біржах Закону про доступне медичне обслуговування, можуть зіткнутися з двозначним зростанням страхових внесків на наступний рік, згідно з ранніми заявками страховиків. Працівники з медичним страхуванням від роботодавця також можуть зіткнутися з вищими страховими внесками та додатковими витратами в наступному році. Великі роботодавці прогнозують, що їхні загальні витрати на медичне страхування зростуть у середньому на 9% у 2026 році, згідно з кількома опитуваннями бізнес-груп, що стане найвищим рівнем інфляції в сфері охорони здоров'я з 2010 року. Більше половини компаній, опитаних консалтинговою фірмою Mercer на початку цього року, заявили, що розглядають можливість перекласти частину цих підвищень на працівників, але Business Group on Health стверджує, що більшість великих роботодавців у їхньому опитуванні шукають інші способи скорочення витрат. "Роботодавці всіляко уникали перекладання витрат на працівників. Цього року ми бачимо перші ознаки того, що вони можуть розглянути можливість перекласти частину цих витрат на працівників, але знову ж таки, лише як останній засіб. Вони намагатимуться використати якомога більше інших важелів", - сказала Еллен Келсей, президент і генеральний директор BGH. Фактори витрат роботодавців: протиракові препарати та GLP-1 Shana Novak | Stone | Getty Images Ціни на рецептурні препарати зросли на 0,9% у серпні, згідно з Індексом споживчих цін...
2025/09/12
Ціна Ethereum падає, оскільки інвестори поспішають до Layer Brett, а аналітики прогнозують прибуток у 70 разів цього року

Ціна Ethereum падає, оскільки інвестори поспішають до Layer Brett, а аналітики прогнозують прибуток у 70 разів цього року

Нещодавнє падіння ціни Ethereum створило ідеальні умови для криптоінвесторів, які шукають альтернативні можливості, і багато хто переорієнтовується на Layer Brett ($LBRETT), оскільки аналітики прогнозують потенційну прибутковість у 70 разів до кінця року. У той час як ETH бореться з інституційним тиском та волатильністю після об'єднання мереж, передпродаж Layer Brett вже зібрав $3,3 мільйона за ціною лише $0,0055 за токен. Це […]
2025/09/12
Перекази Bitcoin з Землі на Марс тепер можливі за три хвилини

Перекази Bitcoin з Землі на Марс тепер можливі за три хвилини

Пост "Перекази Bitcoin з Землі на Марс тепер можливі за три хвилини" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Очевидно, існує спосіб доставити Bitcoin з Землі на Марс всього за три хвилини, використовуючи вже доступні технології. Нам просто потрібен хтось або щось, щоб отримати його. Наприкінці минулого місяця технологічний підприємець Хосе Е. Пуенте та його колега Карлос Пуенте опублікували білу книгу, що розкриває концепцію Proof-of-Transit Timestamping — концепцію, яку він назвав Cointelegraph відсутньою частиною, необхідною для того, щоб зробити Bitcoin міжпланетним. Концепція передбачає, що коли користувач Bitcoin захоче відправити платіж на Марс у майбутньому, транзакція може переходити від користувача через різні станції, такі як наземні антени, супутники або навіть ретранслятор навколо Місяця. На кожній зупинці транзакція "штампується" перед продовженням, поки не досягне свого призначення. У розмові з Cointelegraph Пуенте сказав, що PoTT служить "квитанція" на Bitcoin та Lightning Network, використовуючи оптичні з'єднання, побудовані Національним управлінням з аеронавтики та дослідження космічного простору, Starlink Ілона Маска або іншим супутниковим провайдером. "Технологія по суті готова. Як тільки з'явиться стабільний зв'язок Земля-Марс, PoTT може працювати поверх нього, роблячи Bitcoin першою валютою, яка чисто працює між планетами", — сказав він. "Симулюючи затримки на рівні Марса, ми могли б запустити переконливу демонстрацію від початку до кінця прямо зараз". Марсохід NASA нещодавно натрапив на деякі камені на Марсі, які можуть бути доказом минулого життя. Джерело: NASA Mars Коли система запрацює, Пуенте сказав, що перекази Bitcoin Lightning можуть досягти Марса всього за три хвилини, або до 22 хвилин у найгіршому випадку. Середня транзакція Lightning займе від 12 до 15 хвилин, тоді як перекази базового рівня Bitcoin займуть звичайний 10-хвилинний час блоку плюс затримку сигналу. Щодо двотижневого періоду затемнення на Марсі, який відбувається кожні 26 або близько того місяців, Пуенте сказав, що рішення може "навмисно обходити Сонце за допомогою супутників-ретрансляторів" для...
2025/09/12
Дізнайтеся, чому ми прогнозуємо зростання Bitcoin Hyper на 1,200%

Дізнайтеся, чому ми прогнозуємо зростання Bitcoin Hyper на 1,200%

Допис "Дізнайтеся, чому ми прогнозуємо зростання Bitcoin Hyper на 1,200%" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin є найпопулярнішим криптоактивом у світі, але блокчейн Bitcoin не має такої ж репутації. Він повільний, дорогий і несумісний з більшістю Web3. Тому не дивно, що інвестори поспішають накопичувати токени $HYPER, нативну криптовалюту майбутнього рішення другого рівня, спрямованого на модернізацію Bitcoin. У середу вірусний передпродаж перевищив $15 млн, залишаючи інвесторам мало часу для забезпечення $HYPER перед його очікуваним TGE. Читайте далі, щоб дізнатися, чому Bitcoin Hyper привертає увагу ранніх інвесторів і чому він може зрости на 1200-1500%. Що таке Bitcoin Hyper і чому він у тренді Bitcoin Hyper - це відсутній рівень виконання Bitcoin, який пропонує субсекундні розрахунки, майже нульову вартість транзакцій та сумісність з DeFi. Це стає можливим завдяки використанню віртуальної машини Solana (SVM) та канонічного мосту. SVM допомагає рішенню другого рівня обробляти виконання смартконтрактів зі швидкістю, яка іноді перевершує саму Solana. Розробники, знайомі з Solana, можуть легко створювати рішення для DeFi, NFT та інших ніш Web3, використовуючи цю платформу. Канонічний міст, з іншого боку, є децентралізованою системою, яка дозволяє $BTC безперешкодно переміщатися між першим та другим рівнями. Це дозволяє власникам $BTC використовувати свої монети в різних dApps без втрати контролю. Ось чіткіша картина того, як працює інфраструктура: Криптоінвестори бачили свою частку проектів, які обіцяють занадто багато, але не виконують обіцянок, що природно викликає питання про довіру. Тут також Bitcoin Hyper виділяється серед інших монет передпродажу. Технічний прогрес Bitcoin Hyper вселяє впевненість Bitcoin Hyper ($HYPER) регулярно публікує оновлення про технічний прогрес з початку розробки продукту, і це виглядає перспективно. Наприклад, згідно з останнім оновленням, ось що команда вже досягла: - Основні дослідження моделей розрахунків rollup, сумісних з Bitcoin L1. - Ранні прототипи, що підтверджують виконання SVM всередині...
2025/09/12
Starknet запустить стейкінг BTC на мейннеті 30 вересня

Starknet запустить стейкінг BTC на мейннеті 30 вересня

Пост Starknet запустить стейкінг BTC у мережі 30 вересня з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Starknet запустить стейкінг Bitcoin у своїй мережі 30 вересня. Функція стейкінгу підтримуватиме кілька варіантів обгортки та коротші періоди розстейкінгу. Starknet запустить можливості стейкінгу Bitcoin у своїй мережі 30 вересня, з підтримкою кількох варіантів обгортки та скороченими періодами розстейкінгу. Нова функціональність стейкінгу рішення масштабування Layer 2 дозволить користувачам стейкати Bitcoin через різні токени-обгортки на платформі. Джерело: https://cryptobriefing.com/bitcoin-staking-starknet-mainnet/
2025/09/12
Розкриття проривних інновацій на Bitcoin World Disrupt 2025

Розкриття проривних інновацій на Bitcoin World Disrupt 2025

Допис "Розкриття проривів на Bitcoin World Disrupt 2025" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Інновації в апаратному забезпеченні ШІ: розкриття проривів на Bitcoin World Disrupt 2025 Перейти до вмісту Головна Новини ШІ Інновації в апаратному забезпеченні ШІ: розкриття проривів на Bitcoin World Disrupt 2025 Джерело: https://bitcoinworld.co.in/ai-hardware-innovation-disrupt/
2025/09/12
Bitcoin спричиняє зростання акцій криптовалютних компаній

Bitcoin спричиняє зростання акцій криптовалютних компаній

Пост Bitcoin стимулює зростання акцій криптовалют з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У винятковому сплеску в секторі криптовалют, Bitcoin досяг найвищої вартості з серпня, стимулюючи широкий інтерес та значне підвищення акцій афілійованих компаній. Акції таких компаній, як Galaxy Digital, Bitfarms та Circle Internet, зазнали помітного зростання, привертаючи увагу ринку та відображаючи мінливий характер цифрових валют. Читати далі: Bitcoin стимулює зростання акцій криптовалют Джерело: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-drives-surge-in-crypto-stocks
2025/09/12
