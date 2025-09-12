Рінго Старр каже, що він закінчив свій новий альбом

Допис Рінго Старр каже, що він закінчив роботу над своїм новим альбомом з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Рінго Старр підтверджує, що закінчив роботу над новим кантрі-альбомом з продюсером Ті Боун Бернеттом, який вийде у 2026 році, під час репетиції в Мілуокі зі своїм гуртом All-Starr Band. Британський музикант Рінго Старр позує під час свого щорічного святкування дня народження "Мир і любов" у Беверлі-Гіллз, Каліфорнія, 7 липня 2025 року. На свій день народження щороку глобальна кампанія Старра закликає людей по всьому світу просувати мир і любов. Барабанщику The Beatles сьогодні виповнюється 85 років. (Фото Робін Бек / AFP) (Фото ROBYN BECK/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Рінго Старр останнім часом схиляється до кантрі, і він дотримується цього стилю ще одну епоху. Барабанщик The Beatles перейшов до цього жанру зі своїм повноформатним альбомом Look Up 2025 року, і після натяків на те, що він хотів продовжувати рухатися в цьому напрямку, він уже завершив ще одну колекцію. Рінго Старр розкриває новий альбом Новий набір музиканта – який ще не має назви – запланований до випуску в якийсь момент у 2026 році. Старр розкрив статус проєкту під час прес-конференції в театрі Ріверсайд у Мілуокі, місці, яке він використовує як базу для репетицій зі своїм гуртом All-Starr Band. Оголошення з'являється якраз тоді, коли група знову вирушає в дорогу з американським туром, який розпочнеться 10 вересня в Чикаго. Look Up Як і з Look Up, Старр знову об'єднався з продюсером і автором пісень Ті Боун Бернеттом. "Я щойно закінчив свою частину в іншому кантрі-альбомі", - підтвердив він, перш ніж виразити своє захоплення в одному рядку: "Я люблю кантрі-музику". Бернетт знову взяв на себе більшу частину написання, як він це робив у Look Up, тоді як Старр став співавтором двох композицій з давнім студійним партнером Брюсом Шугаром. Рінго Старр знову виконує кавер на Карла Перкінса Шанувальники також можуть очікувати принаймні один кивок у музичне минуле Старра на...