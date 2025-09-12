2025-10-11 Saturday

Топові альткоїни з реальним застосуванням для утримання на наступні 5 років

Топові альткоїни з реальним застосуванням для утримання на наступні 5 років

Пост "Топ Альткоїни з реальним застосуванням для утримання на наступні 5 років" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Спекуляція приходить і йде, але корисність залишається. Коли ви утримуєте активи роками, вам потрібні токени, які мають щоденне застосування, а не просто модні графіки. Дві мережі, які знаходяться в центрі цієї історії корисності, - це Ethereum та XRP. Хоча вони вирішують різні проблеми, всі вони вирішують проблеми для реальних користувачів та реальних підприємств. Ethereum - це програмований базовий рівень для фінансів, культури та ідентичності в блокчейні. Все, від токенізованих активів до кредитування, працює завдяки його смарт-контрактам. XRP, з іншого боку, повністю зосереджений на передачі вартості. Він дозволить здійснювати транскордонні платежі швидше та дешевше, ніж традиційні системи, що є практичною вимогою для банків, фінтех-компаній та гравців ринку грошових переказів. Оскільки інвестори планують довгострокові стратегії, вони також звертають увагу на більш ранні, гнучкіші проекти, які можуть зростати з малої капіталізації. MAGACOIN FINANCE з'являється в цих розмовах як доповнюючий елемент розподілу активів для портфелів, орієнтованих на зростання. Чому Ethereum належить до 5-річного утримання ETH має величезну спільноту розробників та постійний ряд покращень зручності використання. Коли витрати зменшуються, а пропускна здатність збільшується, більше додатків досягають відповідності ринку. Це приваблює більше користувачів та ліквідності, забезпечуючи сильний цикл для власників. MAGACOIN FINANCE: серед перспективних проектів 2025 року З надійною дорожньою картою, сильною залученістю спільноти та фокусом на масштабованій токеноміці, MAGACOIN FINANCE визначено як один з найкращих Альткоїнів для купівлі в 2025 році для портфелів з високим зростанням. Інвестиційна стратегія для довгострокових інвесторів полягає в позиціонуванні на фазі розбудови та дозволі етапам та розширенню доступу виконувати важку роботу з часом. Чому XRP зберігає свою позицію Для платежів все зводиться до швидкості та вартості. XRP розроблений для пропускної здатності та ефективності розрахунків. Якщо популярність партнерських інтеграцій продовжуватиме зростати, а регуляторна ясність покращуватиметься, установи продовжуватимуть подвоювати ставки там, де технологія робить...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 08:38
Ціна Solana готується до зростання на 354,55% на тлі $12 млрд загальної заблокованої вартості SOL

Ціна Solana готується до зростання на 354,55% на тлі $12 млрд загальної заблокованої вартості SOL

Пост "Ціна Solana готується до зростання на 354,55% на тлі TVL SOL у $12 млрд" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: Формування бичачого вимпела SOL вказує на те, що ціна Solana прямує до $300 у найближчій перспективі. Загальна заблокована вартість (TVL) Solana зросла до $12 мільярдів. Якщо налаштування буде успішним, ймовірне масштабне зростання понад $1000. Ціна Solana зросла на 70% між 22 червня та 29 серпня. Це відбулося на тлі ширшого ралі альткоїнів, очолюваного ралі ціни Ethereum до нового історичного максимуму близько $4,950. Ралі Solana було коротким і не змогло перевищити $220. 1 вересня ціна впала нижче $200. З того часу вона відновилася на 12% від свого локального мінімуму. Ончейн дані та технічні дані свідчать про подальше зростання, при цьому ціна SOL готується до масштабного ралі на 354,55%, що може підштовхнути її вартість до чотиризначних цифр. Технічне налаштування показує, що ціна Solana готова до $300 Аналіз цін, яким поділився Broke Doomer на X, показує, що ціна Solana формує модель бичачого вимпела. Це налаштування часто сигналізує про сильне продовження попереднього висхідного тренду. Між червнем і серпнем ціна SOL зросла більш ніж на 70% в рамках ширшого ралі криптовалютного ринку. Після цього руху ціна увійшла у фазу консолідації, що характеризується серією вищих мінімумів і нижчих максимумів. Ця структура сформувала бичачий вимпел, виділений на графіку. Наразі Solana торгується поблизу верхнього рівня опору вимпела. Якщо ціна прорветься вище цього рівня, модель свідчить про можливе значне ралі. Виміряний рух від цієї формації вказує на потенційний приріст понад 36%. Аналіз ціни Solana | Джерело: Broke Doomer, X На основі цього прогнозу ціна Solana націлена на рівень близько $300 у найближчій перспективі. Ця ціль виходить з розширення висоти початкового ралі та застосування його до точки прориву. Що таке бичачий вимпел? А...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 08:05
Команда Shiba Inu підтверджує, що відкладена міграція відбудеться, ось що нас чекає

Команда Shiba Inu підтверджує, що відкладена міграція відбудеться, ось що нас чекає

Після тижнів очікування та затримок, команда розробників Shiba Inu офіційно підтвердила, що довгоочікувана міграція з LEASH v1 на LEASH v2 готова розпочатися. Затримка була спричинена необхідністю усунення недоліків у оригінальному контракті токена LEASH та завершення ретельного аудиту безпеки. Тепер, коли ці перешкоди [...]
Bitcoinist2025/09/12 08:00
Причини, чому Pendle (PENDLE) все ще сильно недооцінений – можливість на $400 трильйонів, яку всі пропустили

Причини, чому Pendle (PENDLE) все ще сильно недооцінений – можливість на $400 трильйонів, яку всі пропустили

Pendle продовжує залишатися непоміченим, хоча створює одну з найперспективніших історій у DeFi. У довгому треді в X, Mesh.hl назвав PENDLE "злочинно недооціненим", і коли ви подивитеся на дані, легко зрозуміти чому. Цифри, які виділяються Pendle наразі має $12,3 мільярда заблокованих у протоколі, зростання
Coinstats2025/09/12 07:00
Yala дозволяє власникам Bitcoin карбувати стейблкоїни, забезпечені USDC, та розблоковувати кросчейн ліквідність

Yala дозволяє власникам Bitcoin карбувати стейблкоїни, забезпечені USDC, та розблоковувати кросчейн ліквідність

Пост Yala дозволяє власникам Bitcoin карбувати стейблкоїни, забезпечені USDC, та розблоковувати кросчейн ліквідність з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: протокол Yala дозволяє власникам Bitcoin карбувати стейблкоїни, забезпечені USDC, зберігаючи при цьому контроль над своїми Bitcoin. Платформа розблоковує кросчейн ліквідність та інтеграцію реальних активів, вирішуючи проблему недостатнього використання Bitcoin у DeFi. Yala запустила протокол, який дозволяє власникам Bitcoin карбувати стейблкоїни, забезпечені USDC, зберігаючи контроль над своїми активами Bitcoin, розширюючи кросчейн функціональність та можливості інтеграції реальних активів. Новий протокол дозволяє користувачам створювати стабільні цифрові валюти, які працюють у кількох блокчейнах, зберігаючи при цьому право власності на свої Bitcoin. Ці стейблкоїни можуть підключатися до інвестицій у реальному світі, включаючи токенізовані облігації та товари. Джерело: https://cryptobriefing.com/bitcoin-cross-chain-liquidity-yala/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 06:58
Фінальний склад чемпіонату AU Pro з волейболу 2025 року представляє найкращих зірок

Фінальний склад чемпіонату AU Pro з волейболу 2025 року представляє найкращих зірок

Публікація про фінальний склад Чемпіонату AU Pro з волейболу 2025 року з найкращими зірками з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Чемпіонат Athletes Unlimited Pro з волейболу 2025 Athletes Unlimited 3 жовтня Athletes Unlimited розпочне Чемпіонат Athletes Unlimited Pro з волейболу, зібравши 44 елітних вітчизняних та міжнародних гравців, які змагатимуться за найвищу нагороду у цьому виді спорту. Ліга нещодавно провела ребрендинг на Чемпіонат AU Pro з волейболу та оголосила Омаху, Небраска, та Медісон, Вісконсин, містами-господарями, що свідчить про розширений фокус на провідних волейбольних ринках. До складу входять таланти з провідних ліг світу, таких як LOVB та MLV США, Superliga Бразилії та Sultanlar Ligi Туреччини. У складі вісім олімпійців та 28 гравців з досвідом виступів за національні збірні. Матчі відбудуться на арені Liberty First Credit Union в Омасі (3–13 жовтня) та у Veterans Memorial Coliseum в Alliant Energy Center у Медісоні (23 жовтня–2 листопада). Ключові гравці включають: Олімпійські медалісти, які дебютують в AU: Міша Хенкок, Джордан Томпсон, Джастін Вонг-Орантес та Наталія Зіліо Перейра. Чемпіонка AU Pro з волейболу 2024 року Бріттані Аберкромбі, яка повертається, щоб захистити свій титул. Додаткові олімпійці: Лоренн Тейшейра (Бразилія), Манамі Коджіма (Японія), Наталія Валентин-Андерсон (Пуерто-Ріко) та Бетті Де Ла Круз (Домініканська Республіка), переможниця Чемпіонату AU Pro з волейболу 2022 року. Гравці з місцевими зв'язками: Брук Нуневіллер, Вонг-Орантес та Валентин-Андерсон у Небрасці; Сідні Хіллі та Клер Шоссі в Медісоні. Найкращі зірки США та колишні All-Americans: Маді Багг, Торі Діксон, Дані Друз, Скайлар Філдс, Серена Грей, Морган Хенц, Клер Хоффман та Моллі МакКейдж. Міжнародні зірки: Хейді Касанова (Куба), Порнпун Гедпард (Таїланд) та Піянут Панной (Таїланд). Трансляція Чемпіонату Athletes Unlimited Pro з волейболу та формат чемпіонату Розклад трансляцій Athletes Unlimited Pro з волейболу 2025 Athletes Unlimited 15 з 24 матчів транслюватимуться ексклюзивно на платформах ESPN, а решта змагань будуть доступні на понад 70 глобальних стрімінгових та регіональних спортивних мережах, включаючи Gray Broadcast Sports Networks, AWSN, Swerve Sports, FanDuel Sports Network, Marquee Sports Network, MSG Networks та NESN. Колишні...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 06:47
Perplexity AI прогнозує, коли Solana (SOL) може подолати позначку $500 та виявляє дешеву криптовалюту, яка може зрости на 9500% у 2025 році

Perplexity AI прогнозує, коли Solana (SOL) може подолати позначку $500 та виявляє дешеву криптовалюту, яка може зрости на 9500% у 2025 році

Криптовалютний ринок знову гуде, і не лише тому, що Bitcoin тримається стабільно вище $60,000. Perplexity AI генерує прогнози, за якими уважно стежать багато трейдерів. Один із найгучніших прогнозів полягає в тому, що Solana (SOL) зрештою може перевищити $500, сміливе передбачення, яке відновило дебати про її місце в наступному бичачому тренді
Coinstats2025/09/12 06:30
Подкасти Меґін Келлі та Бена Шапіро зростають у переглядах після вбивства Чарлі Кірка

Подкасти Меґін Келлі та Бена Шапіро зростають у переглядах після вбивства Чарлі Кірка

Пост Мегін Келлі, подкасти Бена Шапіро зростають у переглядах після вбивства Чарлі Кірка з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Консервативні коментатори знайшли одну з найбільших аудиторій між середою та четвергом, коли вони висвітлювали вбивство Чарлі Кірка, правого активіста, якого застрелили на заході в університеті Юти в середу. Власний подкаст Чарлі Кірка посідає 1 місце в чарті подкастів Apple станом на четвер. (Фото Чіпа Сомодевілли/Getty Images) Getty Images Ключові факти Ведуча консервативного подкасту Мегін Келлі зібрала 3,9 мільйона переглядів під час майже тригодинної трансляції, яка вийшла на її каналі YouTube у середу вдень, другої за величиною трансляції Келлі та одного з її найбільш переглянутих відео, в якому вона висвітлювала вбивство Кірка і дізналася про його смерть в ефірі, що призвело до сліз її та гостя Гленна Бека. Двогодинна трансляція Daily Wire, що транслювалася одночасно на YouTube-каналі Daily Wire, а також на YouTube-каналах ведучих, включаючи Майкла Ноулза та Бена Шапіро, зібрала щонайменше 3,8 мільйона переглядів разом, при цьому завантаження Шапіро стало його другою за переглядами трансляцією на YouTube. Епізоди подкастів Келлі та Шапіро про Кірка посіли 4 та 5 місця відповідно в чарті епізодів подкастів Apple у четвер. Тім Пул, правий стример, зібрав 1,1 мільйона переглядів під час годинної трансляції на YouTube у середу вдень, що стало його найбільш переглянутою трансляцією з більш ніж подвійною кількістю переглядів порівняно з наступною за переглядами. Стівен Краудер, популярний правий стример на Rumble, зібрав понад 1 мільйон переглядів під час поточної трансляції у четвер вдень, однієї з його найбільш переглянутих трансляцій за останні місяці. Власний подкаст Кірка, "The Charlie Kirk Show", посідає 1 місце в чартах подкастів Apple станом на четвер вдень. Проти Хасан Пікер, один з найпопулярніших лівих стримерів, також побачив величезний сплеск переглядів у середу, зібравши 3,7 мільйона переглядів під час 8-годинної трансляції на Twitch. Трансляція Пікера почалася з висвітлення загальних новин, включаючи вибори мера Нью-Йорка та документи Епштейна, але Пікер дізнався про...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 06:17
Рінго Старр каже, що він закінчив свій новий альбом

Рінго Старр каже, що він закінчив свій новий альбом

Допис Рінго Старр каже, що він закінчив роботу над своїм новим альбомом з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Рінго Старр підтверджує, що закінчив роботу над новим кантрі-альбомом з продюсером Ті Боун Бернеттом, який вийде у 2026 році, під час репетиції в Мілуокі зі своїм гуртом All-Starr Band. Британський музикант Рінго Старр позує під час свого щорічного святкування дня народження "Мир і любов" у Беверлі-Гіллз, Каліфорнія, 7 липня 2025 року. На свій день народження щороку глобальна кампанія Старра закликає людей по всьому світу просувати мир і любов. Барабанщику The Beatles сьогодні виповнюється 85 років. (Фото Робін Бек / AFP) (Фото ROBYN BECK/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Рінго Старр останнім часом схиляється до кантрі, і він дотримується цього стилю ще одну епоху. Барабанщик The Beatles перейшов до цього жанру зі своїм повноформатним альбомом Look Up 2025 року, і після натяків на те, що він хотів продовжувати рухатися в цьому напрямку, він уже завершив ще одну колекцію. Рінго Старр розкриває новий альбом Новий набір музиканта – який ще не має назви – запланований до випуску в якийсь момент у 2026 році. Старр розкрив статус проєкту під час прес-конференції в театрі Ріверсайд у Мілуокі, місці, яке він використовує як базу для репетицій зі своїм гуртом All-Starr Band. Оголошення з'являється якраз тоді, коли група знову вирушає в дорогу з американським туром, який розпочнеться 10 вересня в Чикаго. Look Up Як і з Look Up, Старр знову об'єднався з продюсером і автором пісень Ті Боун Бернеттом. "Я щойно закінчив свою частину в іншому кантрі-альбомі", - підтвердив він, перш ніж виразити своє захоплення в одному рядку: "Я люблю кантрі-музику". Бернетт знову взяв на себе більшу частину написання, як він це робив у Look Up, тоді як Старр став співавтором двох композицій з давнім студійним партнером Брюсом Шугаром. Рінго Старр знову виконує кавер на Карла Перкінса Шанувальники також можуть очікувати принаймні один кивок у музичне минуле Старра на...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 05:59
DOGE лідирує в зростанні, BTC підскакує до $114 тис., оскільки налаштування M2 відкриває можливість наздоганяючої торгівлі

DOGE лідирує в зростанні, BTC підскакує до $114 тис., оскільки налаштування M2 відкриває можливість наздоганяючої торгівлі

Допис DOGE лідирує за зростанням, BTC підскочив до $114 тис., оскільки налаштування M2 відкриває можливість для наздоганяючої торгівлі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin BTC$114,532.45 торгувався близько $114,200 в ранкові години четверга в Азії, зростання на 2,4% за 24 години, оскільки основні валюти зміцнилися перед важким макротижнем. Ether (ETH) зріс на 2,4% до $4,400, XRP XRP$3.0173 піднявся вище $3, BNB Chain's BNB (BNB) наблизився до $900, а Solana's SOL (SOL) виріс майже на 3%. Dogecoin DOGE$0.2519 перевершив інших з 5% денним зростанням, що продовжило тижневий рух вгору до 15,9%. Тенденція оцінки привертає увагу деяких трейдерів. CF Benchmarks повідомила у звіті раніше цього тижня, що Bitcoin торгується нижче свого справедливого діапазону вартості при зіставленні з ростом M2 США. Фірма зазначила, що розрив між розширенням M2 та ціною BTC є таким же широким, як і в будь-який час з серпня 2024 року, що перетворилося на сильну точку входу. Подібні дивергенції у 2016, 2019 та 2021 роках передували помітному зростанню. За останнє десятиліття BTC показав позитивну кореляцію з M2, причому зростання грошової маси зазвичай випереджає ціну приблизно на три місяці. Якщо ця історична залежність збережеться, попутний вітер ліквідності пізніше в Q4 може сприяти руху вгору. Тактично, бикам все ще потрібно повернути певні рівні. "Bitcoin продовжує приваблювати покупців на внутрішньоденних падіннях, формуючи плавний і досить крихкий висхідний тренд, з основною битвою зараз навколо $112 тис.", - сказав Алекс Купцикевич, головний ринковий аналітик FxPro, в електронному листі до CoinDesk. "Справжнє випробування знаходиться біля $115 тис., трохи вище 50-денної ковзної середньої. Перебування вище неї сигналізуватиме про повернення до оптимізму, але наразі BTC відстає від акцій на рекордних максимумах", - додав Купцикевич. Опціонні деск повідомляють про більш стійкий попит на захист напередодні цього тижня даних про інфляцію в США, що відповідає нейтрально-ведмежому позиціонуванню в короткостроковій перспективі. Тим часом, заявка SOL відстежувала стабільне зростання загальної заблокованої вартості (TVL) до рекордних $12,2 млрд, що на 57% більше з червня, тоді як мемкоїни залучили свіжі потоки. Аналітики прогнозують цілі SOL на рівні $300...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 05:42
