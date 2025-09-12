DOGE лідирує в зростанні, BTC підскакує до $114 тис., оскільки налаштування M2 відкриває можливість наздоганяючої торгівлі
Допис DOGE лідирує за зростанням, BTC підскочив до $114 тис., оскільки налаштування M2 відкриває можливість для наздоганяючої торгівлі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin BTC$114,532.45 торгувався близько $114,200 в ранкові години четверга в Азії, зростання на 2,4% за 24 години, оскільки основні валюти зміцнилися перед важким макротижнем. Ether (ETH) зріс на 2,4% до $4,400, XRP XRP$3.0173 піднявся вище $3, BNB Chain's BNB (BNB) наблизився до $900, а Solana's SOL (SOL) виріс майже на 3%. Dogecoin DOGE$0.2519 перевершив інших з 5% денним зростанням, що продовжило тижневий рух вгору до 15,9%. Тенденція оцінки привертає увагу деяких трейдерів. CF Benchmarks повідомила у звіті раніше цього тижня, що Bitcoin торгується нижче свого справедливого діапазону вартості при зіставленні з ростом M2 США. Фірма зазначила, що розрив між розширенням M2 та ціною BTC є таким же широким, як і в будь-який час з серпня 2024 року, що перетворилося на сильну точку входу. Подібні дивергенції у 2016, 2019 та 2021 роках передували помітному зростанню. За останнє десятиліття BTC показав позитивну кореляцію з M2, причому зростання грошової маси зазвичай випереджає ціну приблизно на три місяці. Якщо ця історична залежність збережеться, попутний вітер ліквідності пізніше в Q4 може сприяти руху вгору. Тактично, бикам все ще потрібно повернути певні рівні. "Bitcoin продовжує приваблювати покупців на внутрішньоденних падіннях, формуючи плавний і досить крихкий висхідний тренд, з основною битвою зараз навколо $112 тис.", - сказав Алекс Купцикевич, головний ринковий аналітик FxPro, в електронному листі до CoinDesk. "Справжнє випробування знаходиться біля $115 тис., трохи вище 50-денної ковзної середньої. Перебування вище неї сигналізуватиме про повернення до оптимізму, але наразі BTC відстає від акцій на рекордних максимумах", - додав Купцикевич. Опціонні деск повідомляють про більш стійкий попит на захист напередодні цього тижня даних про інфляцію в США, що відповідає нейтрально-ведмежому позиціонуванню в короткостроковій перспективі. Тим часом, заявка SOL відстежувала стабільне зростання загальної заблокованої вартості (TVL) до рекордних $12,2 млрд, що на 57% більше з червня, тоді як мемкоїни залучили свіжі потоки. Аналітики прогнозують цілі SOL на рівні $300...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 05:42