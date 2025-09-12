2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Bitcoin ETF бачить притік у розмірі $552.7M, а Ethereum ETF бачить притік у розмірі $113.1M 11 вересня

Bitcoin ETF бачить притік у розмірі $552.7M, а Ethereum ETF бачить притік у розмірі $113.1M 11 вересня

Пост Bitcoin ETF бачить притік у розмірі $552,7 млн, а Ethereum ETF бачить притік у розмірі $113,1 млн 11 вересня з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки Bitcoin ETF побачили значний притік у розмірі $552,7 мільйона 11 вересня. Ethereum ETF залучили $113,1 мільйона притоку в той же день. Bitcoin біржові фонди зафіксували $552,7 мільйона притоку 11 вересня, тоді як Ethereum ETF побачили $113,1 мільйона притоку в той же день. Притоки представляють покупки інвесторами цифрових активів ETF під час торгової сесії. Bitcoin ETF залучили майже в п'ять разів більше капіталу, ніж їхні аналоги Ethereum. Обидві категорії криптоактивів побачили позитивний попит інвесторів, із загальним притоком у розмірі $665,8 мільйона для двох класів цифрових активів. Джерело: https://cryptobriefing.com/bitcoin-ethereum-etf-inflows-sept-11-2024/
Moonveil
MORE$0.02612-17.52%
BRC20.COM
COM$0.010035-10.37%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/12 13:28
Поділитись
Bitcoin бандити викриті: майнінгові установки знайдені на стелях будинків догляду Гонконгу

Bitcoin бандити викриті: майнінгові установки знайдені на стелях будинків догляду Гонконгу

Пост Bitcoin Bandits Busted: Майнінгові установки знайдені на стелях будинків догляду в Гонконзі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Двох техніків у Гонконзі заарештували за ймовірну крадіжку електроенергії з будинків догляду для людей з інвалідністю для забезпечення роботи таємної операції з майнінгу криптовалюти. Підозріла діяльність призвела до викриття Двох техніків у Гонконзі заарештували за ймовірну крадіжку електроенергії з будинків догляду для людей з інвалідністю для забезпечення роботи таємної операції з майнінгу bitcoin. [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoin-bandits-busted-mining-rigs-found-in-ceilings-of-hong-kong-care-homes/
BRC20.COM
COM$0.010035-10.37%
CyberKongz
KONG$0.00719-17.82%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/12 12:54
Поділитись
Вражаюче зростання притоку Bitcoin та Ethereum!

Вражаюче зростання притоку Bitcoin та Ethereum!

Допис Вражаюче зростання притоку Bitcoin та Ethereum! з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Спотові крипто ETF: Вражаюче зростання притоку Bitcoin та Ethereum! Перейти до вмісту Головна Крипто новини Спотові крипто ETF: Вражаюче зростання притоку Bitcoin та Ethereum! Джерело: https://bitcoinworld.co.in/spot-crypto-etfs-surge/
BRC20.COM
COM$0.010035-10.37%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/12 12:37
Поділитись
Bitcoin стає головною темою для обговорення інвестицій

Bitcoin стає головною темою для обговорення інвестицій

Пост Bitcoin стає головною темою для інвестиційних обговорень з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Прогнози щодо майбутньої вартості Bitcoin продовжують викликати різноманітні реакції серед фінансових експертів. Нещодавній аналіз від Bitwise, компанії, що спеціалізується на управлінні активами, спрогнозував, що майбутня вартість Bitcoin потенційно може досягти близько 1,3 мільйона доларів США до 2035 року. Продовжити читання: Bitcoin стає головною темою для інвестиційних обговорень Джерело: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-emerges-as-a-major-investment-talking-point
BRC20.COM
COM$0.010035-10.37%
Major
MAJOR$0.07851-34.02%
LayerNet
NET$0.00007884+0.29%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/12 12:33
Поділитись
Вражаюче зростання ціни Bitcoin: BTC перевищує позначку в $116,000

Вражаюче зростання ціни Bitcoin: BTC перевищує позначку в $116,000

Допис Вражаюче зростання ціни Bitcoin: BTC перевищує позначку в 116 000 доларів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Вражаюче зростання ціни Bitcoin: BTC перевищує позначку в 116 000 доларів Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Вражаюче зростання ціни Bitcoin: BTC перевищує позначку в 116 000 доларів Джерело: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-surge-milestone-7/
Bitcoin
BTC$112,043.83-7.66%
BRC20.COM
COM$0.010035-10.37%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/12 11:40
Поділитись
Акції модної компанії Mogu зростають на тлі плану придбання Bitcoin, Ethereum, Solana

Акції модної компанії Mogu зростають на тлі плану придбання Bitcoin, Ethereum, Solana

Пост "Акції модної компанії Mogu зростають на тлі плану придбання Bitcoin, Ethereum, Solana" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко: китайська компанія Mogu у четвер повідомила, що її рада директорів схвалила виділення 20 мільйонів доларів на придбання Bitcoin, Ethereum та Solana. Акції модної компанії, що котируються на Nasdaq, нещодавно зросли на 76%. Рада директорів Mogu схвалила план витратити 20 мільйонів доларів на криптовалюти та пов'язані з криптовалютами цінні папери. Акції модної компанії Mogu, що котируються на Nasdaq, різко зросли у четвер після того, як компанія оголосила про купівлю цифрових монет Bitcoin, Ethereum та Solana за рахунок вільних коштів. Китайська MOGU нещодавно торгувалася приблизно на 76% вище за ціною 4,40 долара після того, як в один момент злетіла до понад 7 доларів за акцію. Ціна акцій здебільшого трималася нижче 5 доларів після досягнення історичного максимуму вище 37 доларів на початку 2021 року. Mogu, яка продає одяг та аксесуари онлайн, у четвер повідомила, що її рада директорів схвалила план витратити 20 мільйонів доларів на криптовалюти та пов'язані з криптовалютами цінні папери. "Рада вважає, що інтегруючи цифрові активи у свої основні активи, компанія може диверсифікувати не лише свої казначейські активи, але й операційні можливості, необхідні для продуктів та послуг ШІ наступного покоління", - йдеться у заяві. Decrypt звернувся до Mogu за коментарем. Mogu - це остання публічно торгована компанія, яка купує криптовалюту як спосіб диверсифікації своїх грошових запасів. Фірма стала публічною у 2018 році. Китайський технологічний конгломерат Tencent Holdings був інвестором. Ряд компаній, що котируються на Nasdaq, слідують моделі, започаткованій Strategy (раніше MicroStrategy), яка перейшла від розробки програмного забезпечення до купівлі Bitcoin у 2020 році. Компанія зараз є останнім корпоративним власником активу з 638 460 BTC вартістю понад 73 мільярди доларів. Компанії, що переходять до плану криптовалютної скарбниці - купівлі цифрових активів, щоб інвестори могли отримати доступ до монет - досягли принаймні короткострокового зростання ціни акцій, іноді з масивними стрибками. Незважаючи на успіх Strategy як Bitcoin-скарбниці - її акції зросли більш ніж на 2 000% з 2020 року - S&P Dow Jones Indices останнім...
Bitcoin
BTC$112,043.83-7.66%
GET
GET$0.003622-13.16%
BRC20.COM
COM$0.010035-10.37%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/12 11:13
Поділитись
BlockDAG, ADA, TRX та AVAX

BlockDAG, ADA, TRX та AVAX

Пост BlockDAG, ADA, TRX та AVAX з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні новини 12 вересня 2025 | 05:00 Дізнайтеся, чому залучення BlockDAG майже $405 млн, обговорення ETF для ADA, використання TRX та зростання AVAX роблять їх найкращими варіантами на 2025 рік. Знайдіть наступну хорошу криптовалюту для інвестування зараз. Якщо 2021 рік був про ажіотаж, а 2022 — про виживання, то 2025 рік — про докази. Криптовалютний ринок більше не обмежується лише великими обіцянками. Люди хочуть бачити, що працює на практиці. Доказом є активні користувачі, реальні застосунки та показники зростання, які можна відстежувати вже сьогодні. Багато проєктів все ще женуться за історіями, щоб залишатися в центрі уваги, але інші вже демонструють реальну тягу з даними, що підтверджують це. Від стрес-тестування перед запуском до обговорень біржових фондів та впровадження мережі, список хороших криптовалют для інвестування у 2025 році вказує на монети, які виходять за межі теорії. Ось чотири провідні назви, що задають темп, починаючи з тієї, яка вже майнить під реальним тиском. BlockDAG (BDAG): тестування масштабованості перед запуском Що означає побудова для масштабування на практиці? Для BlockDAG (BDAG) це означає тестування під реальним тиском. Його мобільний застосунок для майнінгу X1 зараз має понад 3 мільйони людей, які майнять щодня. Це не просто гра "натисни, щоб заробити". Кожна сесія тестує швидкість блоку, затримку та пропускну здатність. Команда не чекає, щоб побачити, що станеться після запуску. Вони збирають результати в режимі реального часу вже зараз. Зібрані кошти показують ту ж історію. BlockDAG залучив майже $405 мільйонів. Понад 26,2 мільярда монет вже продано, з 312 000 власників у реєстрі. Спільнота активна і швидко зростає. Ціна монети також привертає увагу. У партії 30 BDAG коштує $0,03. Проте протягом обмеженого часу він пропонується за $0,0013. Це дорівнює 2 900% ROI порівняно з першою партією. Мало проєктів демонструють такий...
NEAR
NEAR$2.398-17.90%
Threshold
T$0.01197-21.66%
RealLink
REAL$0.07041-13.93%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/12 10:05
Поділитись
Захоплюючий дебют RexShares, ймовірно, відбудеться наступного четверга

Захоплюючий дебют RexShares, ймовірно, відбудеться наступного четверга

Пост "Захоплюючий дебют RexShares, ймовірно, наступного четверга" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Очікуваний запуск DOGE ETF: захоплюючий дебют RexShares, ймовірно, наступного четверга Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Очікуваний запуск DOGE ETF: захоплюючий дебют RexShares, ймовірно, наступного четверга Джерело: https://bitcoinworld.co.in/doge-etf-launch-delayed/
BRC20.COM
COM$0.010035-10.37%
DOGE
DOGE$0.19193-23.10%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/12 10:01
Поділитись
Незважаючи на пропуск плей-офф серії Xfinity, Крістіан Екес вважає 2025 рік успішним

Незважаючи на пропуск плей-офф серії Xfinity, Крістіан Екес вважає 2025 рік успішним

Пост "Незважаючи на пропуск плей-офф серії Xfinity, Крістіан Екес вважає 2025 рік успішним" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крістіан Екес, водій автомобіля №16 Celsius Chevrolet, сідає у свій автомобіль під час кваліфікації NASCAR Xfinity Series Tennessee Lottery 250 на трасі Nashville Superspeedway 31 травня 2025 року в Лебаноні, штат Теннессі. (Фото: Шон Гарднер/Getty Images) Getty Images Крістіан Екес освоюється в серії Nascar Xfinity після складного початку своєї кар'єри з Kaulig Racing. 24-річному гонщику знадобилося кілька місяців, щоб пристосуватися до іншого типу гоночного автомобіля, і він пропустив плей-офф серії Xfinity 2025 з командою №16. "Це був досить масштабний навчальний досвід", - сказав Екес. "Цей рік, безумовно, інший рівень з багатьма невдачами, помилками з мого боку, помилками команди, і багато речей не склалися правильно. У нас була швидкість у топ-8 щотижня, а іноді й швидкість, достатня для перемоги в гонці. Це ніколи не складається разом, і це поставило нас у ситуацію, коли ми не потрапили в плей-офф, що прикро, тому що ми добре виступали протягом останніх чотирьох-п'яти тижнів". Екес очолив флагманський автомобіль №16 Kaulig Racing в рамках багаторічної угоди після того, як команда повернула Ей Джей Аллмендінгера до Кубкової серії. Аллмендінгер був постійною загрозою для перемог у серії Xfinity і посів третє місце в рейтингу 2024 року, навіть коли Kaulig в цілому відставав за темпом протягом більшої частини сезону. Ця нестача швидкості перейшла і на 2025 рік, оскільки Kaulig Racing зіткнувся з труднощами у всій серії Xfinity. Екес, однак, був єдиним яскравим моментом для команди. "Мені знадобився час, щоб зрозуміти, що мені потрібно в цих типах гоночних автомобілів", - сказав Екес. "Я так довго керував вантажівкою, а це більше схоже на автомобіль ARCA, на якому я змагався сім років тому. Я вивчаю різні речі про...
MemeCore
M$2.21693+8.16%
Threshold
T$0.01197-21.66%
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/12 09:29
Поділитись
Феноменальне зростання BTC вище $115,000

Феноменальне зростання BTC вище $115,000

Допис "Феноменальне зростання BTC вище $115,000" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Стрімке зростання ціни Bitcoin: феноменальний підйом BTC вище $115,000 Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Стрімке зростання ціни Bitcoin: феноменальний підйом BTC вище $115,000 Джерело: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-surge-analysis-14/
Bitcoin
BTC$112,043.83-7.66%
BRC20.COM
COM$0.010035-10.37%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/12 09:13
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів