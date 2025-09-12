Акції модної компанії Mogu зростають на тлі плану придбання Bitcoin, Ethereum, Solana
Пост "Акції модної компанії Mogu зростають на тлі плану придбання Bitcoin, Ethereum, Solana" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко: китайська компанія Mogu у четвер повідомила, що її рада директорів схвалила виділення 20 мільйонів доларів на придбання Bitcoin, Ethereum та Solana. Акції модної компанії, що котируються на Nasdaq, нещодавно зросли на 76%. Рада директорів Mogu схвалила план витратити 20 мільйонів доларів на криптовалюти та пов'язані з криптовалютами цінні папери.
Акції модної компанії Mogu, що котируються на Nasdaq, різко зросли у четвер після того, як компанія оголосила про купівлю цифрових монет Bitcoin, Ethereum та Solana за рахунок вільних коштів.
Китайська MOGU нещодавно торгувалася приблизно на 76% вище за ціною 4,40 долара після того, як в один момент злетіла до понад 7 доларів за акцію. Ціна акцій здебільшого трималася нижче 5 доларів після досягнення історичного максимуму вище 37 доларів на початку 2021 року.
Mogu, яка продає одяг та аксесуари онлайн, у четвер повідомила, що її рада директорів схвалила план витратити 20 мільйонів доларів на криптовалюти та пов'язані з криптовалютами цінні папери.
"Рада вважає, що інтегруючи цифрові активи у свої основні активи, компанія може диверсифікувати не лише свої казначейські активи, але й операційні можливості, необхідні для продуктів та послуг ШІ наступного покоління", - йдеться у заяві.
Decrypt звернувся до Mogu за коментарем.
Mogu - це остання публічно торгована компанія, яка купує криптовалюту як спосіб диверсифікації своїх грошових запасів. Фірма стала публічною у 2018 році. Китайський технологічний конгломерат Tencent Holdings був інвестором.
Ряд компаній, що котируються на Nasdaq, слідують моделі, започаткованій Strategy (раніше MicroStrategy), яка перейшла від розробки програмного забезпечення до купівлі Bitcoin у 2020 році.
Компанія зараз є останнім корпоративним власником активу з 638 460 BTC вартістю понад 73 мільярди доларів.
Компанії, що переходять до плану криптовалютної скарбниці - купівлі цифрових активів, щоб інвестори могли отримати доступ до монет - досягли принаймні короткострокового зростання ціни акцій, іноді з масивними стрибками. Незважаючи на успіх Strategy як Bitcoin-скарбниці - її акції зросли більш ніж на 2 000% з 2020 року - S&P Dow Jones Indices останнім...
