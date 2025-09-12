2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Cardano, Dogecoin та 3 токени, які можуть зрости на 800%, оскільки Bitcoin націлюється на $140,000

Cardano, Dogecoin та 3 токени, які можуть зрости на 800%, оскільки Bitcoin націлюється на $140,000

Пост Cardano, Dogecoin та 3 токени, які можуть зрости на 800%, оскільки Bitcoin націлюється на $140,000, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коли Bitcoin починає рухатися до $140,000, ефект хвилі часто відчувається на всьому ринку альткоїнів. Трейдери вже розмірковують про те, які токени можуть принести найбільшу прибутковість, і в центрі уваги не лише звичні підозрювані. У той час як такі назви, як Cardano та Dogecoin, продовжують викликати інтерес, новіші проекти, як-от Little Pepe, привертають увагу своєю продуктивністю та зростаючою спільнотою. З передпродажем, що зараз перебуває на 12 етапі, і ранніми покупцями, які вже отримали прибуток у 110%, багато інвесторів вважають, що він має потенціал зрости більш ніж на 800%, коли Bitcoin розпочне свій наступний великий рух. Cardano (ADA): побудований на терпінні та прогресі Cardano ADA завжди був відомий тим, що грає в довгу гру. ADA торгується близько $0,82 після падіння приблизно на 2% за останній день і майже на 6% за минулий тиждень. Останнє оновлення Plomin, яке переводить управління в більш децентралізовану структуру, позиціонує Cardano як мережу, побудовану для майбутнього, а не для швидких перемог. Аналітики, які спостерігають за графіками, припускають, що ADA може будуватися в напрямку прориву, якщо Bitcoin візьме на себе ініціативу. Деякі прогнози вказують на те, що ADA може повернути зону $3, якщо ширший ринок переживе відродження. Dogecoin (DOGE): все ще підживлюється культурою Dogecoin DOGE існує достатньо довго, щоб довести, що культура спільноти може підтримувати монету живою протягом будь-якого циклу. DOGE торгується близько $0,216 з щоденними обсягами торгівлі, що перевищують $1,5 мільярда. Він консолідується у вузькому діапазоні з опором, що формується близько $0,24. Якщо Bitcoin підніметься до $140,000, є всі підстави вважати, що DOGE може вийти зі свого діапазону і піднятися на хвилі вгору. Хоча рух на 800% вимагатиме суттєвої зміни наративу, ця можливість ніколи не є далекою з Dogecoin. Little Pepe (LILPEPE): енергія мемів зі структурою Серед токенів, які могли б...
NEAR
NEAR$2.397-17.93%
holoride
RIDE$0.00072-24.21%
Moonveil
MORE$0.02612-17.52%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/12 16:20
Поділитись
ФК Барселона готується прийняти "нового гравця" до складу першої команди

ФК Барселона готується прийняти "нового гравця" до складу першої команди

Пост FC Barcelona готується прийняти "нового гравця" до складу першої команди з'явився на BitcoinEthereumNews.com. FC Barcelona та її головний тренер Ганзі Флік готуються прийняти того, хто по суті стане "новим підписанням" для першої команди цього вихідного дня. Europa Press через Getty Images FC Barcelona та її головний тренер Ганзі Флік готуються прийняти того, хто по суті стане "новим підписанням" для першої команди цього вихідного дня. Марк Бернал був одним із головних відкриттів передсезонної кампанії 2024 року, коли німець познайомився з гравцями в тренувальному центрі Жоан Гампер незабаром після того, як перейняв керівництво від звільненої легенди клубу Хаві Ернандеса. Скориставшись можливістю вразити Фліка, коли його викликали з резерву для тренувань з основним складом, Бернал, разом із майже тезкою Марком Касадо, зумів забронювати собі квиток до Сполучених Штатів, де Блауграна зіграла ряд товариських матчів проти таких команд, як Реал Мадрид і Манчестер Сіті. Два Марки почали в подвійному опорному півзахисті для Фліка на американській землі і зуміли утримати свої місця, коли кампанія Ла Ліги 2024/2025 розпочалася, а вболівальники були зачаровані їхньою сміливою та розумною грою. Трагедія сталася в Райо Вальєкано для FC Barcelona Однак під час виїзної поїздки до Вальєкаса траєкторія Бернала була зупинена неприємною травмою передньої хрестоподібної зв'язки, отриманою під час переможного матчу проти Райо Вальєкано. Тоді 17-річний юнак змушений був спостерігати з лави запасних, як його товариші по команді стали чемпіонами Іспанії з требла, але отримання медичного дозволу 7 серпня цього року дало півзахиснику поштовх. Бернал отримав дозвіл на гру з 9 вересня, і Mundo Deportivo очікує, що його викличуть до складу на домашню зустріч з Валенсією, яка відбудеться на маленькому міні-стадіоні Йохана Кройфа, а не на Камп Ноу зі зменшеною місткістю. Чи зможе Бернал...
NEAR
NEAR$2.397-17.93%
Manchester City Fan
CITY$0.7603-21.32%
RealLink
REAL$0.07039-13.95%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/12 16:05
Поділитись
Based Eggman $GGs та BlockDAG набирають популярність на ринку

Based Eggman $GGs та BlockDAG набирають популярність на ринку

Пост Based Eggman $GGs та BlockDAG набирають популярність на ринку з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини 12 вересня 2025 | 10:23 Передпродажі токенів, такі як Based Eggman $GGs та BlockDAG, домінують у 2025 році. Дізнайтеся, чому ці нові передпродажі криптотокенів очолюють список передпродажів криптовалют завдяки високому попиту, корисності та довірі інвесторів. Криптовалютний ринок у 2025 році формується новою хвилею криптопроєктів на передпродажі. Ці запуски привертають увагу як роздрібних, так і інституційних інвесторів, які шукають найкращий передпродаж криптовалют для покупки прямо зараз. Два імені, які виділяються у списку передпродажів криптовалют, — це Based Eggman ($GGs) та BlockDAG. Обидва доводять, що попит на передпродажі токенів залишається високим, коли проєкти забезпечують цінність для спільноти та мають міцну структуру. Оскільки щомісяця запускається все більше передпродажів криптовалют, визначення проєктів, які поєднують інновації з потенціалом для впровадження, стало пріоритетом. Based Eggman та BlockDAG показують, як це виглядає на практиці. Based Eggman ($GGs): зростаюча сила у передпродажах токенів Based Eggman $GGs набрав популярності як один із найкращих передпродажів криптовалют, поєднуючись з ігровою культурою та мережею Base. Його сильні показники передпродажу підкреслюють, як швидко він привернув інтерес. Проєкт уже зібрав 71 049,52 USDT і продав понад 9 031 378 токенів за ціною передпродажу $0,006389. Зосереджуючись на корисності, Based Eggman забезпечує центральну роль $GGs у своїй екосистемі. Токен можна використовувати для ліквідності, ігрових додатків, майнінгу, оплати та навіть комісій за газ у смартконтрактах. Цей дизайн прив'язує монету безпосередньо до функціональності, а не є чисто спекулятивним. Ще один аспект, який зміцнює $GGs, — це його зв'язок із екосистемою Base, що швидко зростає. Base, за підтримки Coinbase, швидко став центром для проєктів передпродажу криптовалют web3. Зі зростанням активності на Base, Based Eggman має хороші позиції для отримання вигоди. Ця комбінація ігрової культури та практичних випадків використання робить $GGs одним із найкращих токенів передпродажу криптовалют для...
LooksRare
LOOKS$0.010299-25.01%
Brainedge
LEARN$0.01436-7.71%
Moonveil
MORE$0.02612-17.52%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/12 15:26
Поділитись
Based Eggman $GGs та BlockchainFx ($BFX) у фокусі інвесторів

Based Eggman $GGs та BlockchainFx ($BFX) у фокусі інвесторів

Пост Based Eggman $GGs та BlockchainFx ($BFX) у фокусі інвесторів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини 12 вересня 2025 | 09:30 Дослідіть найкращий криптовалютний передпродаж для покупки прямо зараз з Based Eggman ($GGs) та BlockchainFx ($BFX). Отримайте інформацію про токени передпродажу, екосистеми та інвестиційні тенденції у 2025 році. Токени передпродажу стали однією з найбільш обговорюваних тенденцій у 2025 році, оскільки інвестори шукають нові способи долучитися до блокчейн-проєктів до їх виходу на великі біржі. Ці запуски на ранній стадії часто висвітлюють свіжі ідеї в іграх, фінансах та цифрових екосистемах. Входячи на етапі передпродажу, учасники можуть оцінити як корисність проєкту, так і його дорожню карту у формуванні ширшого криптовалютного ринку. Цього року два імені виділяються зі зростаючого списку криптовалютних передпродажів: Based Eggman ($GGs) та BlockchainFx ($BFX). Обидва прокладають окремі шляхи, привертаючи увагу в світі токенових передпродажів, що розширюється. Інсайти токенів передпродажу 2025: Ігри зустрічаються з інноваціями в торгівлі Передпродажі токенів у 2025 році стосуються не просто раннього входу; вони стосуються розпізнавання змін у тому, як проєкти Web3 поєднують культуру та фінанси. Інвестори тепер шукають екосистеми, які роблять більше, ніж просто запускають монету передпродажу. Найкращий криптовалютний передпродаж для покупки прямо зараз часто зводиться до того, чи пропонує проєкт унікальну точку входу на ширші ринки чи спільноти. У цьому просторі криптопроєкти передпродажу, такі як Based Eggman та BlockchainFx, показують, як інновації переосмислюють те, що можуть запропонувати передпродажі токенів. Обидва проєкти також підкреслюють зростаючий попит на криптовалютні монети на передпродажі, які поєднують культурну взаємодію з практичними торговими рішеннями. Для тих, хто оцінює наступну хвилю передпродажів криптовалют, ці два токени ілюструють, чому токени передпродажу все частіше розглядаються як входи до повномасштабних екосистем, а не спекулятивні ігри. Based Eggman ($GGs): Де ігрова культура підживлює корисність Web3 Based Eggman $GGs позиціонує себе як один із найкращих токенів передпродажу 2025 року, поєднуючи мем-енергію з ігровою інфраструктурою...
Moonveil
MORE$0.02612-17.52%
TAP Protocol
TAP$0.343-23.09%
TokenFi
TOKEN$0.00839-31.84%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/12 15:17
Поділитись
Вересневе зниження ставки ФРС зафіксовано — але на скільки?

Вересневе зниження ставки ФРС зафіксовано — але на скільки?

Вересневе зниження ставки ФРС підтверджено — але наскільки? вперше з'явилося на Coinpedia Fintech News Зворотний відлік до першого зниження ставки ФРС у 2025 році розпочався, і Уолл-стріт сприймає це як вирішену справу. До рішення залишилося лише 5 днів, і головне питання не в тому, чи знизить ФРС ставку, а наскільки. Менший крок у 25 базисних пунктів здається майже гарантованим, але ходять чутки про глибше зниження...
Threshold
T$0.01197-21.66%
Movement
MOVE$0.0787-27.79%
Поділитись
CoinPedia2025/09/12 14:57
Поділитись
Головний юрисконсульт Coinbase Гревал кидає виклик SEC після зникнення ключових комунікацій Генслера

Головний юрисконсульт Coinbase Гревал кидає виклик SEC після зникнення ключових комунікацій Генслера

TLDR: Головний юрисконсульт Coinbase Пол Гревал звинувачує Комісію з цінних паперів і бірж США у втраті критично важливих комунікацій Генслера щодо криптовалют. Звіт OIG SEC підтверджує, що майже рік текстових повідомлень Генслера було знищено. History Associates, що представляє Coinbase, вимагає прискореного розслідування та санкцій. Повідомлення понад 20 інших високопоставлених посадовців SEC також можуть бути назавжди втрачені. Головний юрисконсульт Coinbase Пол Гревал очолює цю ініціативу [...] Допис "Головний юрисконсульт Coinbase Гревал кидає виклик SEC після зникнення ключових комунікацій Генслера" вперше з'явився на Blockonomi.
MAY
MAY$0.02934-22.05%
Поділитись
Blockonomi2025/09/12 14:55
Поділитись
Ціна TRON (TRX): мережа знижує комісії за транзакції на 60%, що призводить до зростання на 17%

Ціна TRON (TRX): мережа знижує комісії за транзакції на 60%, що призводить до зростання на 17%

TLDR Управління TRON зменшило вартість транзакцій на 60%, знизивши середню комісію за переказ з 4,4 TRX до 2,1 TRX TRX торгується за $0,3447, зростання на 2,4% за 24 години, незважаючи на зниження обсягів торгівлі Мережа щодня обробляє понад $21 мільярд у переказах USDT, створюючи стабильний попит TRON Inc. розширила казначейство на $110 мільйонів і запустила застосунок Ledger Enterprise [...] Допис TRON (TRX) Ціна: Мережа знижує комісії за транзакції на 60%, що призводить до зростання на 17% вперше з'явився на CoinCentral.
Tron
TRX$0.3175-5.73%
RWAX
APP$0.001741+2.29%
Поділитись
Coincentral2025/09/12 14:37
Поділитись
MoonPay та Birdeye спільно прискорюють купівлю та торгівлю криптовалютою

MoonPay та Birdeye спільно прискорюють купівлю та торгівлю криптовалютою

MoonPay та Birdeye разом спрощують купівлю криптовалюти, пропонуючи швидкі та безпечні транзакції на глобальному рівні з використанням різних способів оплати.
Поділитись
Blockchainreporter2025/09/12 14:30
Поділитись
Чи скоро закінчиться бичачий ринок Bitcoin?

Чи скоро закінчиться бичачий ринок Bitcoin?

Пост "Чи скоро помре Бичачий ринок Bitcoin?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 12 вересня 2025 | 09:09 Оскільки Bitcoin торгується в Бічний ринок після невдалої спроби утримати недавні максимуми, спостерігачі ринку розділилися щодо того, чи вже настав пік циклу. Легендарний трейдер Пітер Брандт вважає, що пік може бути позаду, тоді як інші аналітики бачать ще потенціал для зростання — а майбутнє рішення Федеральної резервної системи США (FRS) щодо ставки додає невизначеності. Брандт б'є на сполох Брандт натякнув, що серпневий стрибок до $124 000 міг позначити максимум циклу. Його погляд узгоджується з класичними моделями циклів халвінгу, де піки зазвичай відбуваються незабаром після скорочення винагород за блоки. Якщо він правий, наступний розділ Bitcoin може бути менше про ейфорію і більше про консолідацію. Не всі готові оголосити кінець. Аналітик JDK стверджує, що поведінка Bitcoin відповідає теорії "подовжених циклів", що передбачає потенційний пік у жовтні чи листопаді. Для нього структура ринку важливіша за календар — і поточне середовище ще не нагадує вершини минулих циклів. Джокер ліквідності: зниження ставок ФРС Ускладнює картину Федеральна резервна система США (FRS). Зі зниженням інфляції ринки бачать 90% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на наступному засіданні FOMC. Вливання ліквідності теоретично могло б підживити ще одне зростання Bitcoin. Але історія не така однозначна. У 2019 році Bitcoin сильно зріс перед зниженням ставок ФРС, але втратив імпульс, коли вони почалися. У 2024 році BTC досяг шестизначних цифр — але цей рух збігся з перемогою Трампа на виборах, що ускладнює виділення впливу монетарної політики. Ширша картина Незважаючи на дебати щодо термінів, більшість погоджується щодо напрямку: довгострокова траєкторія Bitcoin залишається висхідною. Як сказав Ентоні Помпліано, зниження ставок може не бути тим тригером, якого всі очікують — але загальна тенденція все ще сприяє зростанню вартості. Відкрите питання полягає в тому, чи феєрверки вже позаду, чи ще один останній...
Threshold
T$0.01197-21.66%
SIX
SIX$0.01681-14.27%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.61-25.49%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/12 14:17
Поділитись
Костюмована вечірка Bitcoin та полювання за прихованими скарбами

Костюмована вечірка Bitcoin та полювання за прихованими скарбами

Пост Bitcoin Costume Party and Hidden Treasure Hunt з'явився на BitcoinEthereumNews.com. HODLween 2025 Charlotte HODLween 2025 Місце: Great Wagon Road Distilling Company. 610 Anderson St, United States Дата: Пт, 31 жовтня – Пт, 31 жовтня, 2025 Час: 15:00 – 19:00 (UTC-04:00) Eastern Daylight Time (US & Canada) Тип події: Bitcoin подія Офіційний веб-сайт: https://hodlween.party/ Огляд події Зануртеся у кролячу нору bitcoin на HODLween 2025, 5-й щорічній події, де на вас чекають захоплюючі враження та скарби! Одягніть свій найкращий костюм для конкурсу "Найкращий Satoshi Nakamoto" та полюйте за прихованим bitcoin. Приєднуйтесь до веселощів у п'ятницю, 31 жовтня, 15:00 – 19:00, у Great Wagon Road Distillery в мистецькому районі NoDa! HODLween – це тематична Halloween вечірка у стилі bitcoin, що включає живу музику, виступи, приховані bitcoin, вражаючий декор та епічний конкурс костюмів на найкращого Satoshi Nakamoto. Це найтриваліша у світі Halloween вечірка, присвячена Bitcoin, організована Bitcoin Charlotte. HODLween не є подією Web3, NFT, криптовалютною, блокчейн чи альткоїновою подією. Чому варто відвідати? Насолоджуйтесь унікальним святкуванням Halloween у тематиці bitcoin. Беріть участь в інтерактивних заходах, таких як конкурс костюмів. Спілкуйтеся з іншими ентузіастами bitcoin та новачками. Знаходьте приховані bitcoin та насолоджуйтесь захоплюючими виступами. Основні особливості Спікери: Буде оголошено пізніше Сесії: Конкурси костюмів, живі виступи Теми: Bitcoin, принципи HODL, децентралізовані технології Спеціальні функції: Полювання за прихованими bitcoin скарбами, можливості для нетворкінгу, вражаючий декор Часті запитання Що таке HODLween 2025? HODLween – це тематична Halloween вечірка у стилі bitcoin, що включає живу музику, конкурси костюмів та полювання за прихованими bitcoin. Коли і де вона проводиться? Пт, 31 жовтня – Пт, 31 жовтня, 2025, 15:00 – 19:00, у Great Wagon Road Distilling Company. 610 Anderson St, United States Хто повинен відвідати? Ентузіасти Bitcoin, новачки та всі, хто цікавиться унікальним досвідом Halloween. Які теми обговорюються? Обговорення включає Bitcoin, його спільноту та стратегії HODL. Відмова від відповідальності: Текст вище є рекламною статтею, яка не є частиною редакційного контенту Coincu.com. Джерело: https://coincu.com/blockchain-event/hodlween-2025/
Omnity Network
OCT$0.05068-31.07%
FUNToken
FUN$0.005572-35.26%
Epic Chain
EPIC$1.0001-33.13%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/12 13:55
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів