Cardano, Dogecoin та 3 токени, які можуть зрости на 800%, оскільки Bitcoin націлюється на $140,000

Коли Bitcoin починає рухатися до $140,000, ефект хвилі часто відчувається на всьому ринку альткоїнів. Трейдери вже розмірковують про те, які токени можуть принести найбільшу прибутковість, і в центрі уваги не лише звичні підозрювані. У той час як такі назви, як Cardano та Dogecoin, продовжують викликати інтерес, новіші проекти, як-от Little Pepe, привертають увагу своєю продуктивністю та зростаючою спільнотою. З передпродажем, що зараз перебуває на 12 етапі, і ранніми покупцями, які вже отримали прибуток у 110%, багато інвесторів вважають, що він має потенціал зрости більш ніж на 800%, коли Bitcoin розпочне свій наступний великий рух. Cardano (ADA): побудований на терпінні та прогресі Cardano ADA завжди був відомий тим, що грає в довгу гру. ADA торгується близько $0,82 після падіння приблизно на 2% за останній день і майже на 6% за минулий тиждень. Останнє оновлення Plomin, яке переводить управління в більш децентралізовану структуру, позиціонує Cardano як мережу, побудовану для майбутнього, а не для швидких перемог. Аналітики, які спостерігають за графіками, припускають, що ADA може будуватися в напрямку прориву, якщо Bitcoin візьме на себе ініціативу. Деякі прогнози вказують на те, що ADA може повернути зону $3, якщо ширший ринок переживе відродження. Dogecoin (DOGE): все ще підживлюється культурою Dogecoin DOGE існує достатньо довго, щоб довести, що культура спільноти може підтримувати монету живою протягом будь-якого циклу. DOGE торгується близько $0,216 з щоденними обсягами торгівлі, що перевищують $1,5 мільярда. Він консолідується у вузькому діапазоні з опором, що формується близько $0,24. Якщо Bitcoin підніметься до $140,000, є всі підстави вважати, що DOGE може вийти зі свого діапазону і піднятися на хвилі вгору. Хоча рух на 800% вимагатиме суттєвої зміни наративу, ця можливість ніколи не є далекою з Dogecoin. Little Pepe (LILPEPE): енергія мемів зі структурою Серед токенів, які могли б...