Дослідження Coinbase прогнозує силу криптовалютного ринку в 2025 році
Допис "Дослідження Coinbase прогнозує силу криптовалютного ринку в 2025 році" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: дослідження Coinbase прогнозує сильний криптовалютний ринок наприкінці 2025 року. Ринок зміцнюється завдяки ліквідності та регулюванням. Домінують активи з великою капіталізацією, менші токени консолідуються. Дослідницька команда Coinbase під керівництвом Девіда Дуонга прогнозує зміцнення криптовалютних ринків на початку четвертого кварталу 2025 року завдяки ліквідності, макросередовищу та регуляторним розробкам. Інституційне накопичення основних криптовалют може стабілізувати ринкові ціни, тоді як менші активи стикаються з потенційною консолідацією, оскільки капітал переміщується до більших, ліквідних активів. Криптоіндустрія стикається зі зміною інституційної конкуренції Coinbase повідомив, що криптовалютний ринок переходить у фазу "гравець проти гравця", що характеризується посиленою конкуренцією серед інституційних та великих інвесторів. Девід Дуонг, глобальний керівник досліджень Coinbase, прогнозує, що сприятливі макроекономічні умови та сильна ліквідність продовжуватимуть підтримувати ринок до четвертого кварталу 2025 року. В результаті цих ринкових умов активи з великою капіталізацією, такі як Bitcoin, Ethereum та Solana, бачать підвищений інституційний інтерес, тоді як менші учасники цифрових активів можуть зіткнутися з тиском консолідації. Звіт підкреслює значний вплив фінансування, зазначаючи, що станом на 10 вересня, 1 мільйон BTC, 4,9 мільйона ETH та 8,9 мільйона SOL утримувалися скарбницями цифрових активів, що свідчить про інституційну впевненість. Дослідницька команда Coinbase: "Наближаючись до останнього кварталу, ми очікуємо, що сильна ліквідність, сприятливе макроекономічне середовище та регуляторний імпульс продовжуватимуть підтримувати криптовалютні ринки. Очікується, що попит на блокчейні від скарбниць цифрових активів також забезпечить підтримку цін". Історична стійкість та інституційний попит на активи Чи знали ви? Bitcoin історично мав труднощі у вересні, показуючи низьку ефективність шість років поспіль до 2022 року, тенденцію, яка вважалася ненадійною у 2023 та 2024 роках. Цей історичний зсув означає значне відхилення та підкреслює зміну ринкової динаміки в криптовалютному ландшафті. Останні дані від CoinMarketCap показують, що ціна Bitcoin стабілізується на рівні $115 048,20 з ринковою капіталізацією, що досягає $2,29 трильйона. Активність вказує на 24-годинне зростання на 0,77%. Незважаючи на короткострокові коливання цін, Bitcoin...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 16:46