2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Bitcoin ETF продовжують серію припливів з доданими 553 мільйонами доларів

Bitcoin ETF продовжують серію припливів з доданими 553 мільйонами доларів

Пост Bitcoin ETF продовжують серію притоку з доданими 553 мільйонами доларів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin ETF продовжили свою переможну серію з притоком у 553 мільйони доларів, на чолі з Blackrock та Fidelity, тоді як ether ETF забезпечили ще 113 мільйонів доларів. Крипто ETF залишаються сильними з послідовними прибутками для Bitcoin та Ether Хвиля притоку в біржових інвестиційних фондах криптовалют (ETF) не показала ознак уповільнення у четвер, 11 вересня, оскільки як bitcoin [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoin-etfs-extend-inflow-streak-with-553-million-added/
BRC20.COM
COM$0.010028-10.44%
GAINS
GAINS$0.02114-10.80%
BitcoinEthereumNews2025/09/12 19:57
Bitcoin: попередження про бичачу пастку після максимумів ІСЦ

Bitcoin: попередження про бичачу пастку після максимумів ІСЦ

Пост Bitcoin досягає максимумів за індексом споживчих цін (ІСЦ) з попередженнями про бичачу пастку з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Bitcoin наближається до тритижневих максимумів, оскільки дані ІСЦ США відповідають очікуванням. Багато учасників ринку бачать, що Bitcoin рухається вище в результаті, можливо, після падіння, щоб заманити пізніх лонгів. ІСЦ спостерігав фейкові рухи ціни BTC в останні місяці. Bitcoin (BTC) продемонстрував характерну волатильність під час відкриття Уолл-стріт у четвер, оскільки макроекономічні дані США посилили шанси на зниження процентних ставок. Годинний графік BTC/USD. Джерело: Cointelegraph/TradingView Точний ІСЦ викликає прогнози про "вищий" Bitcoin Дані від Cointelegraph Markets Pro та TradingView показали, що BTC/USD зріс до $114,731. Серпневий показник індексу споживчих цін (ІСЦ) США виявився таким, як очікувалося, доповнюючи помітне охолодження індексу цін виробників (PPI) попереднього дня. Зміна ІСЦ США за 12 місяців у %. Джерело: Бюро статистики праці США Хоча ІСЦ був найвищим з січня, головною цифрою були початкові заявки на допомогу по безробіттю, які досягли найбільших показників з жовтня 2021 року - 263 000 проти очікуваних 235 000. Щотижневі заявки на допомогу по безробіттю щойно досягли 263 000. Це найвищий щотижневий показник з жовтня 2021 року. pic.twitter.com/5hoLBpNCEM — Josh Schafer (@_JoshSchafer) 11 вересня 2025 На тлі постійних побоювань щодо слабкості ринку праці, ставки на зниження ставок ФРС на засіданні 17 вересня лише посилилися після публікації ІСЦ, при цьому ринки навіть бачать 11% шанс того, що зниження буде більшим за мінімальні 0,25%. "Ринки зараз закладають зниження ставок на 75 базисних пунктів до кінця року", - зазначив торговий ресурс The Kobeissi Letter у наступному треді на X. "Хоча інфляція ІСЦ продовжує зростати, ринок праці просто занадто слабкий, щоб його ігнорувати. Наступний тиждень буде важливим". Ймовірності цільової ставки ФРС (скріншот). Джерело: CME Group FedWatch Tool Коментатори криптовалют побачили підстави для подальшого зростання цін, оскільки Bitcoin перевищив $114 500 вперше з 24 серпня. "PPI набагато нижчий, ніж очікувалося, ІСЦ відповідає очікуванням", - відповів популярний трейдер Jelle у...
ChangeX
CHANGE$0.00147097-7.72%
Bitcoin
BTC$112,037.62-7.68%
Sunrise Layer
RISE$0.009336-8.12%
BitcoinEthereumNews2025/09/12 19:42
Експерименти Уолл-стріт привертають увагу до потенціалу блокчейну Solana

Експерименти Уолл-стріт привертають увагу до потенціалу блокчейну Solana

Пост "Експерименти Уолл-стріт привертають увагу до потенціалу блокчейну Solana" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Альткоїни 12 вересня 2025 | 14:01 Криптомільярдер Майк Новограц вважає, що наступний розділ впровадження цифрових активів пишеться на Solana, а не Bitcoin. У заявах, які привернули увагу інвесторів цього тижня, керівник Galaxy Digital сказав, що ринок "безперечно перебуває в сезоні Solana", вказуючи як на технічний прогрес, так і на хвилю інституційного інтересу. Замість того, щоб зосереджуватися виключно на цінах, Новограц побудував свою аргументацію навколо формування капіталу. Він підкреслив рекордний збір коштів у розмірі 1,65 мільярда доларів компанією Forward Industries, проєкту, підтриманого Galaxy Digital, Jump Crypto та Multicoin Capital. Ініціатива спрямована на розробку казначейських стратегій, властивих Solana — ознака, як він стверджував, що корпорації починають розглядати блокчейн-мережі як фундаментальні фінансові рейки, а не спекулятивні активи. Час збігається з регуляторним ландшафтом, який починає змінюватися у сприятливий для альткоїнів спосіб. Голова SEC Пол Аткінс нещодавно заявив, що більшість токенів не повинні підпадати під закон про цінні папери, заяву, яку Новограц назвав "різким відходом від минулого мислення". Якщо цей підхід набере обертів, сказав він, це може усунути давні бар'єри, які тримали великих керуючих активами та банки осторонь. Запит Nasdaq на торгівлю токенізованими акціями та ETF поряд із традиційними цінними паперами лише підкреслив темп змін, з можливим впровадженням блокчейн-кліринга вже у 2026 році. Для Новограца технічна перевага Solana робить її унікально позиціонованою для використання цього імпульсу. Зі швидким розрахунком та здатністю обробляти величезну кількість транзакцій, він стверджував, що мережа має якості, необхідні для корпоративних фінансів. Він описав Solana та Ethereum як "перегони двох коней" для перебудови інфраструктури глобальних ринків. Його прогноз щодо Bitcoin був більш стриманим. Генеральний директор Galaxy Digital зазначив, що хоча BTC залишається наріжним каменем цифрового багатства, його ціна була заблокована в бічному русі, оскільки потоки ліквідності...
ChangeX
CHANGE$0.00147097-7.72%
Bitcoin
BTC$112,037.62-7.68%
Shiba Inu Treat
TREAT$0.00092-11.96%
BitcoinEthereumNews2025/09/12 19:29
Meliuz представляє стратегію Bitcoin на основі опціонів для збільшення скарбниці

Meliuz представляє стратегію Bitcoin на основі опціонів для збільшення скарбниці

Допис Meliuz представляє стратегію Bitcoin на основі опціонів для розширення Скарбниці з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Meliuz нещодавно представила нову стратегію, яка дозволить збільшити прибуток від Bitcoin, що зберігається як частина її скарбниці. Бразильська компанія тепер використовуватиме опціони з попередньо визначеними цінами виконання, щоб продовжувати придбання Bitcoin і отримувати прибуток від волатильності ринку. Meliuz використовуватиме опціони Bitcoin з грошовим забезпеченням для розширення своєї Скарбниці Meliuz, [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/meliuz-unveils-options-based-bitcoin-strategy-to-enlarge-treasury/
BRC20.COM
COM$0.010028-10.44%
Particl
PART$0.2587-1.78%
Nowchain
NOW$0.00411-1.43%
BitcoinEthereumNews2025/09/12 18:12
Біткоїн ETF залучають значний капітал

Біткоїн ETF залучають значний капітал

Пост Bitcoin ETFs залучають значний капітал з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Спотові біржові фонди Bitcoin (ETFs), що котируються в США, отримали значний приплив у розмірі $552,78 мільйона в четвер, продовжуючи чотириденну позитивну серію, яка зібрала $1,7 мільярда загальних інвестицій. Цей сплеск відображає зростаючий інтерес до Bitcoin, позиціонуючи його як цінний фінансовий актив для інвесторів. Продовжити читання: Bitcoin ETFs залучають значний капітал Джерело: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-etfs-draw-significant-capital
Union
U$0.008518-14.49%
BRC20.COM
COM$0.010028-10.44%
LayerNet
NET$0.00007884+0.29%
BitcoinEthereumNews2025/09/12 17:54
SocialGrow AI співпрацює з Openverse для розвитку токенізації активів реального світу

SocialGrow AI співпрацює з Openverse для розвитку токенізації активів реального світу

Партнерство має на меті використовувати стандартизований механізм токенізації Активів реального світу та інтероперабельність Openverse для надання оптимізованих Кросчейн рішень.
CROSS
CROSS$0.14243-32.77%
Sleepless AI
AI$0.0794-34.65%
Allo
RWA$0.004912-21.39%
Blockchainreporter2025/09/12 17:30
Bitcoin (BTC) досягає $116,000: чи насувається відкат ринку?

Bitcoin (BTC) досягає $116,000: чи насувається відкат ринку?

Bitcoin (BTC) досяг горизонтального рівня опору $115,700 рано в п'ятницю, а також торкнувся верхньої межі висхідного каналу. Ціна відскочила від цих бар'єрів, і враховуючи, що короткостроковий імпульс досяг свого піку, чи є це ідеальною точкою для початку наступного низхідного цінового імпульсу?
Bitcoin
BTC$112,037.62-7.68%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Cryptodaily2025/09/12 17:20
Акції китайської MOGU зросли на 84% після криптокупівлі на $20 млн

Акції китайської MOGU зросли на 84% після криптокупівлі на $20 млн

Пост "Акції китайської компанії MOGU зростають на 84% після купівлі криптовалюти на $20 млн" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Китайська модна компанія MOGU побачила зростання своїх акцій понад 80% після того, як оголосила інвесторам, що виділить $20 мільйонів на додавання криптоактивів до свого балансу. Чому компанія вирішила інвестувати в криптовалюту? Резюме Ціна акцій MOGU зросла на 84% після оголошення про те, що компанія соціальних медіа почне купувати криптоактиви вартістю $20 мільйонів. Голова Чен Ці відповідатиме за прийняття рішень щодо того, коли використовувати кошти для купівлі криптовалюти для компанії. Згідно з нещодавнім прес-релізом, рада директорів онлайн-платформи моди та способу життя вирішила виділити до $20 мільйонів корпоративних активів у криптоактиви. Ці активи включають Bitcoin, блокчейн Ethereum, екосистему Solana та багато інших. Заснована у 2011 році, MOGU Inc є платформою електронної комерції в соціальних мережах, що базується в Китаї. Платформа спеціалізується на контенті, пов'язаному з модою, товарами для дому та послугами. Сайт MOGU служить для об'єднання продавців, лідерів думок та користувачів. Додаючи криптовалюту до свого балансу, MOGU сподівається почати диверсифікацію не лише своїх казначейських активів, але й операційних можливостей, готуючись до впровадження ШІ-продуктів поряд із поточними послугами, пов'язаними з модою. Рада директорів надає повноваження голові компанії Чен Ці приймати рішення щодо того, коли кошти будуть використані для купівлі криптоактивів. З цим оголошенням компанія приєднується до невеликої кількості китайських фірм, які інвестували свої кошти в криптовалюти, таких як DayDayCook Enterprise, Aurora Mobile, Yunfeng Financial Group та інші. Ці компанії також спостерігали зростання акцій після оголошення про те, що вони виділять частину своїх коштів на купівлю криптовалюти. Наприклад, коли Aurora Mobile оголосила в червні 2025 року, що її рада схвалила план конвертації до 20% готівки та еквівалентів у Bitcoin...
Sunrise Layer
RISE$0.009336-8.12%
Moonveil
MORE$0.02612-17.99%
Helium Mobile
MOBILE$0.0002834-19.60%
BitcoinEthereumNews2025/09/12 17:19
Сем Бенкман-Фрід подав апеляцію на 25-річний тюремний вирок

Сем Бенкман-Фрід подав апеляцію на 25-річний тюремний вирок

Одна з найбільших судових драм у світі криптовалют готується до відновлення, оскільки Сем Бенкман-Фрід готується оскаржити свій 25-річний вирок з потенційним новим судовим процесом на горизонті. Сем Бенкман-Фрід, колишній генеральний директор збанкрутілої біржі FTX, здійснить чергове повернення...
Crypto.news2025/09/12 17:06
Дослідження Coinbase прогнозує силу криптовалютного ринку в 2025 році

Дослідження Coinbase прогнозує силу криптовалютного ринку в 2025 році

Допис "Дослідження Coinbase прогнозує силу криптовалютного ринку в 2025 році" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: дослідження Coinbase прогнозує сильний криптовалютний ринок наприкінці 2025 року. Ринок зміцнюється завдяки ліквідності та регулюванням. Домінують активи з великою капіталізацією, менші токени консолідуються. Дослідницька команда Coinbase під керівництвом Девіда Дуонга прогнозує зміцнення криптовалютних ринків на початку четвертого кварталу 2025 року завдяки ліквідності, макросередовищу та регуляторним розробкам. Інституційне накопичення основних криптовалют може стабілізувати ринкові ціни, тоді як менші активи стикаються з потенційною консолідацією, оскільки капітал переміщується до більших, ліквідних активів. Криптоіндустрія стикається зі зміною інституційної конкуренції Coinbase повідомив, що криптовалютний ринок переходить у фазу "гравець проти гравця", що характеризується посиленою конкуренцією серед інституційних та великих інвесторів. Девід Дуонг, глобальний керівник досліджень Coinbase, прогнозує, що сприятливі макроекономічні умови та сильна ліквідність продовжуватимуть підтримувати ринок до четвертого кварталу 2025 року. В результаті цих ринкових умов активи з великою капіталізацією, такі як Bitcoin, Ethereum та Solana, бачать підвищений інституційний інтерес, тоді як менші учасники цифрових активів можуть зіткнутися з тиском консолідації. Звіт підкреслює значний вплив фінансування, зазначаючи, що станом на 10 вересня, 1 мільйон BTC, 4,9 мільйона ETH та 8,9 мільйона SOL утримувалися скарбницями цифрових активів, що свідчить про інституційну впевненість. Дослідницька команда Coinbase: "Наближаючись до останнього кварталу, ми очікуємо, що сильна ліквідність, сприятливе макроекономічне середовище та регуляторний імпульс продовжуватимуть підтримувати криптовалютні ринки. Очікується, що попит на блокчейні від скарбниць цифрових активів також забезпечить підтримку цін". Історична стійкість та інституційний попит на активи Чи знали ви? Bitcoin історично мав труднощі у вересні, показуючи низьку ефективність шість років поспіль до 2022 року, тенденцію, яка вважалася ненадійною у 2023 та 2024 роках. Цей історичний зсув означає значне відхилення та підкреслює зміну ринкової динаміки в криптовалютному ландшафті. Останні дані від CoinMarketCap показують, що ціна Bitcoin стабілізується на рівні $115 048,20 з ринковою капіталізацією, що досягає $2,29 трильйона. Активність вказує на 24-годинне зростання на 0,77%. Незважаючи на короткострокові коливання цін, Bitcoin...
SIX
SIX$0.01681-14.19%
Solana
SOL$183.94-16.82%
Bitcoin
BTC$112,037.62-7.68%
BitcoinEthereumNews2025/09/12 16:46
