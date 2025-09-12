Акції китайської MOGU зросли на 84% після криптокупівлі на $20 млн

Китайська модна компанія MOGU побачила зростання своїх акцій понад 80% після того, як оголосила інвесторам, що виділить $20 мільйонів на додавання криптоактивів до свого балансу. Чому компанія вирішила інвестувати в криптовалюту? Резюме Ціна акцій MOGU зросла на 84% після оголошення про те, що компанія соціальних медіа почне купувати криптоактиви вартістю $20 мільйонів. Голова Чен Ці відповідатиме за прийняття рішень щодо того, коли використовувати кошти для купівлі криптовалюти для компанії. Згідно з нещодавнім прес-релізом, рада директорів онлайн-платформи моди та способу життя вирішила виділити до $20 мільйонів корпоративних активів у криптоактиви. Ці активи включають Bitcoin, блокчейн Ethereum, екосистему Solana та багато інших. Заснована у 2011 році, MOGU Inc є платформою електронної комерції в соціальних мережах, що базується в Китаї. Платформа спеціалізується на контенті, пов'язаному з модою, товарами для дому та послугами. Сайт MOGU служить для об'єднання продавців, лідерів думок та користувачів. Додаючи криптовалюту до свого балансу, MOGU сподівається почати диверсифікацію не лише своїх казначейських активів, але й операційних можливостей, готуючись до впровадження ШІ-продуктів поряд із поточними послугами, пов'язаними з модою. Рада директорів надає повноваження голові компанії Чен Ці приймати рішення щодо того, коли кошти будуть використані для купівлі криптоактивів. З цим оголошенням компанія приєднується до невеликої кількості китайських фірм, які інвестували свої кошти в криптовалюти, таких як DayDayCook Enterprise, Aurora Mobile, Yunfeng Financial Group та інші. Ці компанії також спостерігали зростання акцій після оголошення про те, що вони виділять частину своїх коштів на купівлю криптовалюти. Наприклад, коли Aurora Mobile оголосила в червні 2025 року, що її рада схвалила план конвертації до 20% готівки та еквівалентів у Bitcoin...