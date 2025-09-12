2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Drake просуває свій десятирічний сингл у топ-10 вперше

Drake просуває свій десятирічний сингл у топ-10 вперше

Пост Drake виводить свій десятирічний сингл у топ-10 вперше з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сингл Drake 2011 року "Headlines" піднімається на 8 місце в чарті Billboard's Rap Streaming Songs, даруючи реперу сто тридцять другий хіт у топ-10 цього рейтингу. АТЛАНТА, GA – 20 ЧЕРВНЯ: Drake виступає на сцені Hot 107.9 Birthday Bash Block Show в Phillips Arena 20 червня 2015 року в Атланті, Джорджія. (Фото Paras Griffin/Getty Images) Getty Images Drake готується випустити новий альбом під назвою Iceman, хоча фанати не впевнені, коли саме вийде повноформатний реліз. Лише через кілька місяців після випуску Some Sexy Songs 4 U, його спільного проєкту з PartyNextDoor, канадська хіп-хоп суперзірка продовжує випускати треки зі свого майбутнього студійного альбому. Поки що всі композиції стали хітами. У той час як кілька треків із Some Sexy Songs 4 U продовжують жити в чартах Billboard, а кілька синглів з Iceman досягають нових вершин, одна з найстаріших хітових пісень Drake піднімається вгору і вперше потрапляє до топ-10 в одному з рейтингів, який суперзірка дуже добре знає протягом багатьох років. "Headlines" нарешті прориваються до топ-10 "Headlines" піднімається в чарті Rap Streaming Songs, потрапляючи до топ-10 вперше. Минулого тижня композиція посіла 11 місце, а цього тижня піднялася до 8 позиції. Понад 100 хітів Drake у топ-10 Drake отримує 132-й хіт у топ-10 у списку Billboard найбільш стримінгових реп-треків по всій країні. Це одне з найбільших накопичень хітів у топ-10 у будь-якому рейтингу, опублікованому компанією, і він додав до нього кілька разів лише у 2025 році. Два перших місця в Rap Streaming у 2025 році Drake отримав два перших місця в чарті Rap Streaming Songs раніше цього року. У липні сольний трек "What Did I Miss?" стартував на першому місці. Наступного місяця "Which...
2025/09/13 00:22
Чому компанії розширюються за межі Bitcoin та Ethereum

Чому компанії розширюються за межі Bitcoin та Ethereum

Пост "Чому компанії розширюються за межі Bitcoin та Ethereum" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Альткоїни 12 вересня 2025 | 18:16 Корпоративні криптостратегії більше не обмежуються лише накопиченням Bitcoin. Хвиля заявок показує, що компанії розширюють свої цифрові резерви, і XRP тепер приєднується до Ethereum та інших основних альткоїнів у скарбницях, де раніше домінував один актив. Найбільш вражаючий крок зробила Amber International Holdings, яка представила план на 100 мільйонів доларів для створення резерву цифрових активів. Замість того, щоб повністю покладатися на Bitcoin, Amber розподілила свої ставки між кількома активами, включаючи XRP, Solana, BNB, SUI та Ethereum. Компанія вже розкрила свої запаси XRP у фінансових звітах, що свідчить про впевненість у ролі токена як резервного активу. Цей зсув відображає ширшу зміну в мисленні. У той час як компанії на кшталт MicroStrategy дотримуються стратегії виключно Bitcoin, інші все частіше розглядають криптоскарбниці як інвестиційні портфелі. Адвокат Білл Морган описав це як "нову корпоративну норму", де управління ризиками та диверсифікація переважають ідеологічну прихильність до одного блокчейну. Імпульс навколо XRP зростає. Trident Digital Tech Holdings виділила півмільярда доларів на цей актив, Webus International підготувала 300 мільйонів доларів, VivoPower International вкладає 121 мільйон доларів, а Wellgistics Health отримала 50 мільйонів доларів кредиту для збільшення своїх запасів XRP. Ці кроки свідчать про те, що XRP більше не є маргінальною грою — він безпосередньо вписується в корпоративні капітальні стратегії. Час сприятливий. XRP піднявся вище 3 доларів, підтримуваний стабільним накопиченням китами та оптимізмом щодо заявок на ETF, які все ще перебувають на розгляді. Юридична ясність щодо токена також зменшила занепокоєння, яке раніше відлякувало інституції, надаючи компаніям сильніші аргументи для включення поряд з Bitcoin та Ethereum. Формується нова модель корпоративного впровадження. Криптоскарбниці еволюціонують у диверсифіковані кошики цифрових активів, і XRP займає місце близько до центру. Для компаній, які шукають...
2025/09/12 23:58
Криптовалютні ринки зростають, але "Bitcoin знаходиться на роздоріжжі", каже Glassnode

Криптовалютні ринки зростають, але "Bitcoin знаходиться на роздоріжжі", каже Glassnode

Пост "Криптовалютні ринки зростають, але 'Bitcoin знаходиться на роздоріжжі', каже Glassnode" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні ринки завершують тиждень на високій ноті, оскільки трейдери роблять ставки на неминуче зниження ставки ФРС. Криптовалютні ринки закриваються вище в п'ятницю, 12 вересня, оскільки трейдери схиляються до ставок на те, що Федеральна резервна система США (FRS) знизить ставки наступного тижня. Загальна ринкова капіталізація всіх криптовалют додала близько 1%, перевищивши 4,1 трильйона доларів за останні 24 години, підтримана стабільними притоками в біржові фонди криптовалют (ETF) та зростанням серед криптовалют з великою капіталізацією. Bitcoin (BTC) торгується трохи вище 115 000 доларів, зростаючи на 0,7% за день, після того як вчора ввечері перевищив 116 000 доларів. Ethereum (ETH) торгується вище 4 500 доларів, зростаючи на солідні 2,3% сьогодні та повертаючись до рівнів, які востаннє спостерігалися в кінці серпня. Графік ціни BTC за 24 години. Джерело: CoinGecko Dogecoin (DOGE) залишається найкращим за показниками серед топ-10 криптоактивів за тиждень, зростаючи на 21% за цей період і на 6,2% за останній день, оскільки трейдери очікують на неминучий запуск ETF Dogecoin у США, який був відкладений кілька разів. Серед топ-20 активів, HYPE від Hyperliquid також є одним з лідерів зростання, збільшившись на 20% цього тижня, оскільки відомі емітенти стейблкоїнів, включаючи нативні проєкти DeFi, конкурують за право бути обраними емітентом та менеджером нещодавно анонсованого стейблкоїну платформи, USDH. Серед інших активів з великою капіталізацією, Solana (SOL) продовжує мати сильний тиждень, зростаючи на 14,5% до 239 доларів. BNB зріс на 6,3% за тиждень і на 1% за день до 909 доларів, тоді як XRP також трохи зріс сьогодні до 3,04 долара, показуючи зростання на 5,9% за тиждень. BTC на роздоріжжі Аналітики Glassnode зазначили в сьогоднішньому пості в X, що розподіл базової вартості Bitcoin "підкреслює щільну підтримку близько 110-114 тисяч доларів, де була придбана велика частка пропозиції". Вони зазначають, що наступна "основна зона пропозиції" знаходиться близько 117 000 доларів, що може створити "опір, якщо ціна перевірить цей рівень"...
2025/09/12 23:36
Шлях Bitcoin до нового історичного максимуму відкривається з ключовим рівнем опору

Шлях Bitcoin до нового історичного максимуму відкривається з ключовим рівнем опору

Пост "Шлях Bitcoin до нового історичного максимуму відкривається з ключовим рівнем опору" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки: Bitcoin наближається до рівня опору $117,200, який може визначити новий історичний максимум. Аналітики прогнозують, що Bitcoin може досягти $128,000, оскільки він входить у фазу розподілу. Імпульс Bitcoin слабшає, з ризиком повільного зростання або різкого падіння. Шлях Bitcoin до нового історичного максимуму відкривається з ключовим рівнем опору на позначці $117,200 Bitcoin (BTC) наближається до вирішальної цінової точки у своєму прагненні досягти нового історичного максимуму (ATH). Наступний ключовий рівень опору встановлено на позначці $117,200, що може визначити, чи продовжить криптовалюта свій висхідний імпульс або зіткнеться з відкатом. Аналітики уважно стежать за цим рівнем, оскільки він, ймовірно, вплине на рух Bitcoin у найближчі тижні. Bitcoin у фінальній фазі ринкового циклу За словами аналітика MerlijnTrader, Bitcoin знаходиться у фінальній фазі трьохетапного ринкового циклу. Аналітик стверджує, що криптовалюта переходить до етапу 3, відомого як фаза розподілу. Ця фаза зазвичай характеризується значним зростанням цін, оскільки великі інвестори капіталізують свої позиції, тоді як роздрібні трейдери можуть продавати в паніці. Фази накопичення та маніпуляції бачили, як великі інвестори тихо збирали Bitcoin, вводячи в оману роздрібних трейдерів ціновими коливаннями. Фази накопичення та маніпуляції | Джерело: X Тепер, коли Bitcoin наближається до позначки $114,000, він прогнозує подальше зростання до $128,000. Його прогноз узгоджується з ширшими перспективами для Bitcoin у 2025 році, що передбачає продовження висхідного руху. Рівні опору та потенційний прорив Тим часом аналітик Тед Піллоуз вважає рівень $117,200 критичною точкою опору. Він пояснює, що Bitcoin нещодавно повернув рівень $113,500, що було важливою віхою в його відновленні. Тед Піллоуз зазначив, що якщо Bitcoin зможе подолати позначку $117,200, це може відкрити двері до нового історичного максимуму. Якщо ціна не зможе пробити цей опір, може відбутися відкат, що поверне Bitcoin до нижчих рівнів. Потенційний...
2025/09/12 23:27
Чи занадто спокійні ринки напередодні скорочень ФРС?

Чи занадто спокійні ринки напередодні скорочень ФРС?

Пост "Чи занадто спокійні Ринки напередодні скорочень ФРС?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 12 вересня 2025 | 16:33 Оскільки американські акції тримаються поблизу рекордних максимумів, а інвестори готуються до наступного політичного кроку Федеральної резервної системи США (FRS), аналітики попереджають, що ринки можуть бути занадто розслабленими для власного блага. У останньому випуску Market Mavericks стратег Bloomberg Майк МакГлоун і трейдер Скотт Мелкер обговорювали, чи не зайшов оптимізм занадто далеко — і де Bitcoin вписується в цю картину. Акції виглядають сильними, але попередження від золота S&P 500 продовжує зростати, підтримуваний очікуваннями зниження ставки ФРС цього місяця. Проте МакГлоун стверджував, що інвестори недооцінюють ризик, вказуючи на різке зростання цін на золото як попереджувальний знак. Він припустив, що ралі золота відображає зростаючі сумніви щодо стійкості рекордних оцінок акцій, натякаючи, що ринки можуть бути більш крихкими, ніж здається. Тінь ФРС над Волатильністю Спікери погодилися, що очікування зниження ставки на 25 базисних пунктів вже закладені в ціни активів. МакГлоун підкреслив, що це призвело до незвично низьких рівнів показників волатильності, таких як VIX, що є ознакою самовдоволення. Тим часом Мелкер попередив, що хоча слабші дані про робочі місця відкривають шлях для скорочень, інфляція ще не приборкана, створюючи можливість того, що руку ФРС знову змусять пізніше. Bitcoin тримається, Альткоїни зростають Звертаючись до цифрових активів, Мелкер зазначив, що стабільна позиція Bitcoin близько $114,000 демонструє стійкість, але він визнав, що ринок залишається сильно залежним від настроїв. МакГлоун порівняв криптопростір з казино, кажучи, що Bitcoin поводиться більше як товар, ніж "цифрове золото". Обидва зазначили, що зона підтримки $112,000 стала критичною лінією для спостереження, тоді як 50-денна ковзна середня нависає як опір вгорі. Ethereum показав мало імпульсу, залишаючи простір для Solana та інших альткоїнів для залучення інтересу трейдерів. Мелкер описав цю ротацію як "захоплення прапора", з альткоїнами...
2025/09/12 21:55
Спостереження за ціною Bitcoin: BTC тисне на опір; денна структура сприяє силі вище $116K

Спостереження за ціною Bitcoin: BTC тисне на опір; денна структура сприяє силі вище $116K

Допис Bitcoin Price Watch: BTC тисне на опір; денна структура сприяє силі вище $116K з'явився на BitcoinEthereumNews.com. 12 вересня 2025 року, Bitcoin торгувався біля верхньої межі денного діапазону між $114,834 та $115,269, оскільки трейдери оцінювали імпульс до відомих рівнів опору. Bitcoin на денному графіку Bitcoin, ціна відновилася після падіння на початку вересня біля $107,270 і поступово піднімається до області $116,500-$118,000, яка обмежувала ралі в [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-btc-presses-resistance-daily-structure-favors-strength-above-116k/
2025/09/12 21:50
XRP приєднується до Bitcoin та Ethereum у списку 100 найкращих глобальних активів

XRP приєднується до Bitcoin та Ethereum у списку 100 найкращих глобальних активів

XRP приєднується до Bitcoin та Ethereum у списку 100 найкращих глобальних активів, з'явилося на BitcoinEthereumNews.com. XRP повертається до глобального топ-100 з ринковою капіталізацією $181,8 млрд, посідаючи 99 місце. Закриття позову Комісії з цінних паперів і бірж США та подання заявок на ETF стимулюють інституційне впровадження. Технічний прорив позиціонує XRP для наступної фази бичачого циклу 2025 року. XRP повернувся до списку 100 найкращих світових активів за ринковою капіталізацією, посівши 99 місце з оцінкою в $181,8 мільярда, згідно з CompaniesMarketCap. Це ставить його трохи попереду індійського HDFC Bank з $181,1 мільярда і близько до Citigroup. Варто зазначити, що Ethereum посідає 22 місце з ринковою капіталізацією близько $546 мільярдів, тоді як Bitcoin посідає 8 місце. Для перспективи, золото залишається найціннішим активом світу з майже $25 трильйонами, тоді як американські технологічні лідери Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet та Amazon домінують у топ-10. Інституційні подання для спотових XRP ETF прискорюють впровадження Повернення XRP до топ-100 відбувається на тлі зростання інституційного попиту. Більше десятка американських керуючих активами подали заявки на спотові XRP ETF до Комісії з цінних паперів і бірж США. Пов'язано: Canary XRP ETF внесено до списку DTCC, XRP прориває позначку вище $3 напередодні рішення Комісії з цінних паперів і бірж США Хоча остаточне схвалення ще очікується, Canary XRP ETF з'явився на платформі DTCC, що є процедурним кроком, який зазвичай передує запуску на ринку. Публічні компанії додають XRP до казначейських стратегій Окрім фондів, корпорації інтегрують XRP у свої баланси. Trident Digital Tech Holdings (NASDAQ: TDTH) та Webus International (NASDAQ: WETO) розкрили позиції XRP як казначейські активи, посилаючись на його роль як захист від інфляції. Ці кроки підкреслюють ширший корпоративний поворот до впровадження криптовалют. Врегулювання Ripple проти Комісії з цінних паперів і бірж США забезпечує юридичну ясність для XRP Зростання XRP також пов'язане з регуляторною ясністю. Чотирирічний судовий процес Ripple проти Комісії з цінних паперів і бірж США завершився постановою, що продажі XRP на біржах не є цінними паперами, завершуючи роки невизначеності. З того часу американський ринок просунув нові закони про криптовалюти, включаючи GENIUS Act, який посилив відповідність Ripple...
2025/09/12 21:42
Альбом Аріани Гранде знову став бестселером на тлі зростання інтересу до її туру

Альбом Аріани Гранде знову став бестселером на тлі зростання інтересу до її туру

Допис "Альбом Аріани Гранде знову став бестселером, оскільки зростає ажіотаж навколо її туру" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. "Eternal Sunshine" Аріани Гранде повертається до британських чартів, оскільки її нещодавно анонсований тур викликав купівельний ажіотаж, і альбом повернувся до топ-40 у списку продажів. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 06 ТРАВНЯ: Аріана Гранде відвідує Met Gala 2024, присвячений темі "Сплячі красуні: пробудження моди" в Музеї мистецтв Метрополітен 06 травня 2024 року в Нью-Йорку. (Фото Дімітріоса Камбуріса/Getty Images для The Met Museum/Vogue) Getty Images для The Met Museum/Vogue Деякий час здавалося, що Аріана Гранде взагалі не буде проводити тур на підтримку свого альбому "Eternal Sunshine". Повноформатний альбом вийшов на початку 2024 року і подарував кілька хітових пісень, але не було жодної інформації про концертний тур. 2025 рік майже настав і минув без будь-яких таких анонсів, але співачка дивиться в майбутнє після просування другого з двох фільмів "Wicked". Нещодавно Гранде анонсувала тур "Eternal Sunshine", який просуває її однойменний альбом. Перша серія дат була оголошена 28 серпня, а 9 вересня до північноамериканської частини туру було додано кілька додаткових концертів. Тизер анонсу туру, а потім фактичне оприлюднення дат, місць та інформації про те, коли фанати зможуть придбати квитки — включаючи лише кілька шоу в Лондоні — спричинили купівельний ажіотаж навколо "Eternal Sunshine", знову перетворивши його на чартовий успіх у Великобританії. "Eternal Sunshine" повертається "Eternal Sunshine" повертається до двох чартів у Великобританії цього тижня, вибухово повертаючись до топ-40 в одному з них — але ледве-ледве. У списку офіційних фізичних альбомів номінована на Греммі робота повертається на 40 місце. Вона також повертається до загального списку бестселерів країни, офіційного чарту продажів альбомів. "Eternal Sunshine" знову з'являється...
2025/09/12 21:28
Перший у США ETF мемкоїнів запускається у четвер з фокусом на Dogecoin, але ось чому вам варто купити цю нову криптовалюту

Перший у США ETF мемкоїнів запускається у четвер з фокусом на Dogecoin, але ось чому вам варто купити цю нову криптовалюту

Перший у США ETF на мемкоїни починає торгівлю в четвер, висвітлюючи Dogecoin і викликаючи дискусії на криптовалютному ринку. ETF Rex-Osprey Doge, що торгується під тікером DOJE, створений не за звичайним Законом про цінні папери 1933 року. Натомість він підпадає під більш суворий Закон про інвестиційні компанії 1940 року, який включає додатковий захист інвесторів. [...] Публікація "Перший у США ETF на мемкоїни запускається в четвер з фокусом на Dogecoin, але ось чому вам варто купити цю нову криптовалюту" вперше з'явилася на Blockonomi.
2025/09/12 20:50
Ціна Bitcoin, криптовалютний ринок готується до волатильності напередодні закінчення терміну опціонів на суму понад 4,3 мільярда доларів

Ціна Bitcoin, криптовалютний ринок готується до волатильності напередодні закінчення терміну опціонів на суму понад 4,3 мільярда доларів

Пост "Ціна Bitcoin, криптовалютний ринок готується до волатильності напередодні закінчення терміну опціонів на суму понад $4,3 мільярда" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Трейдери криптовалютного ринку очікують волатильність на тлі закінчення терміну опціонів Bitcoin та Ethereum на суму $4,3 мільярда, що очікується сьогодні. Трейдери чекають на це, очікуючи, що ціна Bitcoin внаслідок цього зросте. Крім того, капіталізація криптовалютного ринку знову перевищила $4 трильйони після того, як дані PPI та ІСЦ сигналізували про незначне охолодження інфляції в Сполучених Штатах. Слабкий ринок праці підтримує зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів наступного тижня. Однак очікується відскок, оскільки сьогодні запускаються ETF REX-Osprey XRP, BTC, DOGE, TRUMP та BONK. Очікується волатильність ціни Bitcoin з закінченням терміну опціонів BTC на суму $3,36 мільярда 28 тисяч опціонів BTC з номінальною вартістю $3,32 мільярда закінчуються на найбільшій криптовалютній біржі деривативів Deribit 12 вересня. Співвідношення пут/кол становило 1,31. Це вказувало на те, що трейдери були масово ведмежими, розміщуючи більше пут-ставок, ніж колів. Крім того, ціна максимального болю Bitcoin становила $113 000, що нижче ринкової ціни $115 016 на момент написання. Це передбачало високу ймовірність відкату ціни BTC, коли трейдери коригують свої позиції на тлі інтенсивної волатильності. Крім того, 24-годинний обсяг путів був вищим за 24-годинний обсяг колів. Співвідношення пут/кол становило 1,06, що вказує на те, що трейдери купують більше пут-опціонів, всупереч настроям глобального криптовалютного ринку. Відкритий інтерес до опціонів BTC | Джерело: Deribit За даними GreeksLive, імпліцитна волатильність BTC на ринку опціонів дещо знизилася, незважаючи на неминуче рішення Федерального резервного банку США щодо процентної ставки наступного тижня. Обсяг блокових угод збільшився, складаючи понад половину щоденного обсягу за останні два тижні. Аналіз розподілу угод на Deribit показав, що більшість угод націлені на вересневі опціони, при цьому активні купівлі та продажі відбуваються з подібними темпами. Тим часом досвідчений трейдер Пітер Брандт підтвердив ведмежий прогноз тренду щодо ціни Bitcoin, стверджуючи, що вона досягне піку цього місяця. Однак номінальний відкритий інтерес до криптовалютних опціонів CME досяг...
2025/09/12 20:02
