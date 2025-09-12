Криптовалютні ринки зростають, але "Bitcoin знаходиться на роздоріжжі", каже Glassnode

Пост "Криптовалютні ринки зростають, але 'Bitcoin знаходиться на роздоріжжі', каже Glassnode" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні ринки завершують тиждень на високій ноті, оскільки трейдери роблять ставки на неминуче зниження ставки ФРС. Криптовалютні ринки закриваються вище в п'ятницю, 12 вересня, оскільки трейдери схиляються до ставок на те, що Федеральна резервна система США (FRS) знизить ставки наступного тижня. Загальна ринкова капіталізація всіх криптовалют додала близько 1%, перевищивши 4,1 трильйона доларів за останні 24 години, підтримана стабільними притоками в біржові фонди криптовалют (ETF) та зростанням серед криптовалют з великою капіталізацією. Bitcoin (BTC) торгується трохи вище 115 000 доларів, зростаючи на 0,7% за день, після того як вчора ввечері перевищив 116 000 доларів. Ethereum (ETH) торгується вище 4 500 доларів, зростаючи на солідні 2,3% сьогодні та повертаючись до рівнів, які востаннє спостерігалися в кінці серпня. Графік ціни BTC за 24 години. Джерело: CoinGecko Dogecoin (DOGE) залишається найкращим за показниками серед топ-10 криптоактивів за тиждень, зростаючи на 21% за цей період і на 6,2% за останній день, оскільки трейдери очікують на неминучий запуск ETF Dogecoin у США, який був відкладений кілька разів. Серед топ-20 активів, HYPE від Hyperliquid також є одним з лідерів зростання, збільшившись на 20% цього тижня, оскільки відомі емітенти стейблкоїнів, включаючи нативні проєкти DeFi, конкурують за право бути обраними емітентом та менеджером нещодавно анонсованого стейблкоїну платформи, USDH. Серед інших активів з великою капіталізацією, Solana (SOL) продовжує мати сильний тиждень, зростаючи на 14,5% до 239 доларів. BNB зріс на 6,3% за тиждень і на 1% за день до 909 доларів, тоді як XRP також трохи зріс сьогодні до 3,04 долара, показуючи зростання на 5,9% за тиждень. BTC на роздоріжжі Аналітики Glassnode зазначили в сьогоднішньому пості в X, що розподіл базової вартості Bitcoin "підкреслює щільну підтримку близько 110-114 тисяч доларів, де була придбана велика частка пропозиції". Вони зазначають, що наступна "основна зона пропозиції" знаходиться близько 117 000 доларів, що може створити "опір, якщо ціна перевірить цей рівень"...