Ось чому цьогорічна церемонія "Еммі" може бути політичною
Допис "Ось чому цьогорічна премія Еммі може бути політичною" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Комік Нейт Баргатце буде ведучим цьогорічної церемонії вручення премії Еммі в неділю ввечері, і хоча він описує себе як аполітичного коміка, політичні події все ж можуть кинути тінь на церемонію через можливу перемогу скасованого нічного шоу Стівена Колбера та посилену безпеку після вбивства Чарлі Кірка. Еммі транслюватиметься 14 вересня на CBS. (Фото Фрейзера Гаррісона/Getty Images) Getty Images Ключові факти Кріс Абрего, голова Телевізійної академії, повідомив Variety, що переможців не будуть цензурувати щодо політичних заяв під час їхніх промов, заявивши, що вони "вільні говорити, що хочуть і скільки хочуть", хоча продюсери намагаються обмежити промови до 45 секунд. У можливий політичний момент, кілька ЗМІ очікують, що "The Late Show with Stephen Colbert" переможе як найкраща розмовна серія, частково тому, що шоу привернуло значну увагу після його скасування через суперечливе рішення CBS після злиття Paramount зі Skydance. CBS захищав скасування як фінансове рішення, хоча деякі політики-демократи звинуватили CBS у капітуляції перед Трампом після врегулювання позову, який він подав проти CBS і "60 Minutes", тоді як Трамп святкував скасування, оскільки Колбер є частим критиком Трампа. Колбер є одним із десятків знаменитостей, які мають виступати на Еммі, а також Сідні Свіні, актриса, чия реклама для American Eagle викликала негативну реакцію через звинувачення, що вона майже пропагувала євгеніку, тоді як консерватори, включаючи президента Дональда Трампа, підтримували рекламу і хвалили Свіні. Еммі відбудеться в неділю, через кілька днів після вбивства правого діяча Чарлі Кірка, і Deadline повідомив, посилаючись на джерела правоохоронних органів, що Еммі посилює безпеку, включаючи більшу присутність поліцейського департаменту Лос-Анджелеса, а також участь Міністерства внутрішньої безпеки та патрульної служби Каліфорнії. Після вбивства Кірка, Баргатце та продюсери Еммі повідомили Variety, що вони не...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 01:10