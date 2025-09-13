2025-10-11 Saturday

Bitcoin був твердим "купуй" для акул минулого тижня, показують нові дані

Bitcoin був твердим "купуй" для акул минулого тижня, показують нові дані

Пост "Bitcoin був твердим 'купуй' для акул минулого тижня, показують нові дані" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Bitcoin "акулячі" гаманці почали купувати на спаді, додавши 65 000 BTC до своїх активів лише за сім днів. Короткострокові власники також перетнули важливу віху, коли коефіцієнт прибутку монет, що рухаються в мережі, став позитивним. Довгострокові власники ще не повернулися до чистого накопичення. Bitcoin (BTC) власники з "переконанням" купили 65 000 BTC лише за сім днів, коли ціна відскочила від двомісячних мінімумів. Нове дослідження від платформи ончейн аналітики CryptoQuant, опубліковане в четвер, показує, що Bitcoin "акули" купують на спаді. Великі гравці Bitcoin переосмислюють розподіл Bitcoin гаманці з балансом від 100 BTC до 1 000 BTC не гаяли часу, скуповуючи монети за нижчими цінами. Дані CryptoQuant показують, що за один тиждень ці "акули" додали 65 000 BTC чистого ринкового впливу. "Нещодавні ринкові дії Bitcoin підкреслюють різкий розрив між короткостроковими трейдерами та більшими покупцями з переконанням. Адреси, що утримують 100-1 000 BTC — відомі як 'акули' — додали 65 000 BTC лише за сім днів, піднявши їх загальну кількість до рекордних 3,65 мільйона BTC", — написав співробітник XWIN Research Japan в одному зі своїх блог-постів Quicktake. "Ці покупки з'явилися навіть коли спотові ціни трималися близько $112 000, що свідчить про зростаючий розрив між волатильністю, керованою роздрібними торговцями, та глибшим структурним попитом." Bitcoin UTXO за вартістю. Джерело: CryptoQuant XWIN посилався на рефлекторні реакції на волатильність ціни BTC від спекулятивної трейдерської бази Bitcoin, або короткострокових власників (STH) — гаманців, що утримують монети менше шести місяців. Дані CryptoQuant показують, що коефіцієнт прибутку витрачених виходів (SOPR) цих інвесторів лише починає ставати позитивним у п'ятницю, після майже місячного періоду, коли STH монети рухалися в мережі зі збитками. Bitcoin STH-SOPR. Джерело: CryptoQuant Прогнозування наступного "сильного підйому" для BTC XWIN спостерігав зниження балансів на біржах як доказ попиту покупців за поточними цінами. Пов'язане: Ціна Bitcoin може досягти $160 тис. у жовтні, оскільки повертається золотий хрест MACD "Чисті відтоки — BTC виведені...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 05:05
Bittensor прагне стати Bitcoin у сфері ШІ, каже засновник xTAO

Bittensor прагне стати Bitcoin у сфері ШІ, каже засновник xTAO

Допис "Bittensor хоче стати Bitcoin ШІ", каже засновник xTAO з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Карія Самару, засновник і генеральний директор xTAO, єдиної публічної компанії, що працює над екосистемою Bittensor, пояснює, чому ШІ потрібно децентралізувати. Резюме Децентралізований ШІ пропонує стійкість, яку не можуть забезпечити великі технологічні компанії, каже генеральний директор xTAO Карія Самару Bittensor винагороджує ШІ-моделі, які добре працюють, функціонуючи на принципах "чистого капіталізму" Користувачі хочуть більшої прозорості щодо того, що входить до моделей ШІ Штучний інтелект захопив уяву громадськості, як мало які технології раніше. Однак під його потенціалом криються серйозні занепокоєння щодо концентрації влади та контролю. Наразі найпопулярніші моделі ШІ є виключною власністю кількох великих технологічних компаній, які повністю контролюють їх дизайн та використання. Crypto.news поспілкувалися з Карією Самару, засновником і генеральним директором xTAO, публічної компанії, що працює над децентралізованою екосистемою ШІ Bittensor (TAO). Самару пояснив, чому існує потреба в альтернативній моделі, яка робить ШІ більш відкритим, децентралізованим і відповідає вимогам його користувачів. crypto.news: Що блокчейн привносить у ШІ, і яку роль відіграє Bittensor? Карія Самару: Централізація - найбільша проблема ШІ. Оскільки ШІ перетворюється на найпотужніший інструмент, який коли-небудь створювало людство, контроль лише кількох компаній створює величезний ризик концентрації. Я часто порівнюю Bittensor з Bitcoin. Bitcoin вирішив проблему централізації грошей: його не можна інфлювати, кожен має до нього доступ, і немає контролерів доступу. Bittensor застосовує ту саму ідею до ШІ. З централізованим ШІ, як OpenAI, один орган вирішує, як навчаються моделі, які дані вони використовують, які упередження мають і що цензурують. Вони також можуть у будь-який момент відключити доступ. Це велика проблема. Bittensor використовує модель Bitcoin для вирішення цієї проблеми для ШІ. CN: Як компанії впроваджують децентралізацію в ШІ? KS: Існує кілька хороших прикладів децентралізованих рішень ШІ...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 04:42
Аналіз зростання Bitcoin на тлі даних ІСЦ, що підживлюють спекуляції щодо зниження ставки

Аналіз зростання Bitcoin на тлі даних ІСЦ, що підживлюють спекуляції щодо зниження ставки

Допис "Аналіз зростання Bitcoin на фоні даних ІСЦ, що підживлюють спекуляції щодо зниження ставки" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Журналіст Опубліковано: 12 вересня 2025 Ключові висновки KOSPI досяг нового історичного максимуму, і трейдерам варто звернути увагу на збільшення обсягу торгівлі протягом 5-7 днів, що сигналізуватиме про початок наступного висхідного тренду. За останні два дні Bitcoin [BTC] зазнав зростання ціни на 3,53%, піднявшись з $111,5 тис. до $115,4 тис. 11 вересня Бюро статистики праці США опублікувало дані ІСЦ за серпень 2025 року. Ці дані виявилися третім випадком у 2025 році, коли показники Індексу цін виробників (PPI) вказували на відверту дефляцію. Ця новина, у поєднанні з підвищеною ймовірністю зниження ставок на засіданні FOMC наступного тижня, може створити умови для довгострокового ралі Bitcoin. Однак трейдерам та інвесторам потрібно бути обережними щодо короткострокової волатильності ціни, особливо в години, що безпосередньо передують та слідують за публікацією важливих новин, пов'язаних з ринком праці США та рішеннями щодо процентних ставок. Дані показують, що бичачий тренд BTC, ймовірно, продовжиться Джерело: CryptoQuant У дописі на CryptoQuant Insights аналітик Arab Chain зазначив, що зростання Bitcoin у серпні було зумовлене збільшенням обсягу торгівлі та покращенням резервів. Інтенсивність спотового обороту підкреслює зв'язок між обсягом та резервами біржі. Високий обсяг відносно резервів показує високу інтенсивність обороту, і що BTC активно торгується, а довіра ринку висока. Низький обсяг порівняно з резервами показує низьку інтенсивність обороту, і що великі обсяги Bitcoin залишаються бездіяльними на біржі, вказуючи на відсутність сильного тиску покупців чи продавців. Аналітик зазначив, що падіння ціни нижче $110 тис. разом зі збільшенням резервів та зменшенням обороту означало б, що продавці беруть контроль над ринком. Однак, продовження зростання більш імовірне, ніж раптовий обвал, виходячи з наявних даних. Джерело: Alphractal на X Корейський композитний...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 04:38
Чи може Bitcoin також різко зрости?

Чи може Bitcoin також різко зрости?

Пост "Чи може Bitcoin Hyper також різко зрости?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новини 12 вересня 2025 | 20:36 Ми розглядаємо, чому аналітики вважають, що Bitcoin може повторити історичне ралі золота і як це може вивести Bitcoin Hyper у мейнстрім. Аналітики QCP Capital вважають, що Bitcoin може повторити історичний ріст золота, і активно спостерігають за обома активами перед випуском свого прогнозу на Q4 для $BTC. Аналітики повідомили Decrypt Media: "Ми спостерігаємо, чи наблизиться співвідношення золота до Bitcoin до 0,041, рівня, який історично збігався з періодами, коли золото росло, а Bitcoin стабілізувався. З посиленням інституційних грошових потоків, ця зона варта моніторингу як потенційний маркер зміни ринкової динаміки". На думку експертів, зростаюче інституційне прийняття Bitcoin та довіра інвесторів є основними каталізаторами ефективності активу на графіку. Bitcoin Hyper ($HYPER), ймовірно, сприятиме цьому, оскільки він спрямований на підвищення продуктивності мережі Bitcoin для швидших і дешевших транзакцій. Чи перевершить Bitcoin золото у 2025 році? Це питання, яке Myriad, платформа прогнозування ринку, поставила своїм користувачам для оцінки настроїв ринку, і результати були несподіваними: 62,7% відповіли "ні". Джерело: Myriad Ось цікава частина. Вчора, за кілька годин до того, як світ дізнався, що ціна золота досягла рекордно високого рівня з урахуванням інфляції вперше за 45 років, лише 54% (порівняно з 62,7%) респондентів були в таборі "ні". Це означає, що майже половина (46%) користувачів вважала, що Bitcoin може повторити історичне ралі золота. Ще цікавіше питання - чи зможе Bitcoin перевершити золото через п'ять років чи більше. Відповідь могла б бути зовсім іншою. Крипто-аналітик Фред Крюгер вважає, що Bitcoin може досягти загальної ринкової вартості $200T+ протягом наступних 20 років, перевищивши ринкову капіталізацію золота на 500%. Причини його віри? Bitcoin...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 03:22
Більші податкові кредити Байдена перекладають зростаючі витрати на охорону здоров'я на платників податків

Більші податкові кредити Байдена перекладають зростаючі витрати на охорону здоров'я на платників податків

Допис "Більші податкові кредити Байдена перекладають зростаючі витрати на охорону здоров'я на платників податків" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Вигляд зверху на японську доглядальницю, яка займається домашніми фінансами онлайн на комп'ютері разом зі своїм стурбованим літнім пацієнтом у його будинку. getty Два нещодавні опитування роботодавців свідчать, що страхові премії працівників, ймовірно, зростуть приблизно на 6,5% у 2026 році. Це зростання відбувається в невдалий час для споживачів, оскільки інфляція залишається вище цільового показника Федеральної резервної системи США (FRS) у 2%, а ринок праці слабшає. Це також погана новина для платників податків, які субсидують плани медичного страхування, придбані на ринках Закону про доступну медичну допомогу (ACA), оскільки вищі витрати означають більші субсидії платників податків. На щастя, платники податків отримають певне полегшення, якщо Конгрес дозволить розширеним податковим кредитам на страхові внески, впровадженим під час адміністрації Байдена, закінчитися наприкінці року. У 2021 році Конгрес розширив податкові кредити на страхові внески (PTC) ACA як частину Закону про Американський план порятунку (ARPA). Прийнятий за партійними лініями, коли всі республіканці проголосували проти, ARPA розширив податкові кредити двома способами. По-перше, він усунув максимальний ліміт доходу для права на субсидію. По-друге, він зменшив і, в деяких випадках, усунув індивідуальний внесок на страхові премії. Демократи спочатку представляли розширений PTC як тимчасовий захід для допомоги людям впоратися з пандемією COVID, але пізніше його було продовжено Законом про зниження інфляції 2022 року до кінця 2025 року. Розширений PTC коштував платникам податків значну суму грошей. Згідно з розширенням PTC, від домогосподарств, які заробляють від 100% до 150% федерального рівня бідності, не очікується сплата будь-яких страхових внесків за їхнє страхове покриття. До розширення від подібних домогосподарств очікувалося, що вони матимуть певну участь у грі, сплачуючи від 2% до 4% свого місячного доходу на свої страхові внески. Згідно зі звітом Центру інновацій економічної політики, це вимагає від платників податків додаткових 2 000 доларів на рік для...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 03:16
Альткоїни стрімко зростають – Bitcoin знову тестує 113 000 USD (2025)

Альткоїни стрімко зростають – Bitcoin знову тестує 113 000 USD (2025)

Допис Альткоїни стрімко зростають – Bitcoin знову тестує 113 000 USD (2025) з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Альткоїни стрімко зростають – Bitcoin знову тестує 113 000 USD (2025) Зареєструйтеся для отримання нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Мартін Шімек – словацький експерт з криптовалют та технології блокчейн з понад 8-річним досвідом у сфері цифрових фінансів. Регулярно публікує аналізи, посібники та новини зі світу DeFi, NFT та Web3 на своєму блозі та в професійних журналах. Зосереджується на навчанні словацької громадськості щодо безпеки інвестування, а також практичного використання криптовалют у повсякденному житті. Його метою є наблизити децентралізований світ навіть до людей з меншими технічними навичками. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/altcoins-surge-as-bitcoin-btc-retakes-113k-market-update-sk/
BitcoinEthereumNews2025/09/13 02:41
ULTILAND залучає Cwallet для розвитку мережі культурних активів реального світу з уніфікованими рішеннями Web2.5

ULTILAND залучає Cwallet для розвитку мережі культурних активів реального світу з уніфікованими рішеннями Web2.5

Партнерство спрямоване на об'єднання культурної екосистеми активів ULTILAND із безпечною платіжною інфраструктурою та найновішим гаманцем Cwallet.
Blockchainreporter2025/09/13 02:40
15 млн доларів у Bitcoin пробуджуються після 10-річного сну, коли BTC досягає 116 тис. доларів

15 млн доларів у Bitcoin пробуджуються після 10-річного сну, коли BTC досягає 116 тис. доларів

Пост "$15M у Bitcoin прокидається після 10-річного сну, коли BTC досягає $116K" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Кажуть, що журналісти ніколи по-справжньому не відключаються. Але для Крістіана це не просто метафора, це спосіб життя. Вдень він орієнтується у мінливих течіях ринку криптовалют, володіючи словами як досвідчений редактор і створюючи статті, які розшифровують жаргон для широких мас. Коли ж комп'ютер переходить у режим гібернації, його заняття набувають більш механічного (а іноді й філософського) характеру. Подорож Крістіана зі словом почалася задовго до епохи Bitcoin. У священних залах академії він відточував свою майстерність як автор статей для студентської газети. Ця рання любов до розповідей проклала шлях до успішної роботи редактором у фірмі з інженерії даних, де перемога його есе в перший місяць фінансувала багатомісячний запас ласощів для собак і котів – свідчення його відданості пухнастим компаньйонам (про це пізніше). Потім Крістіан мандрував світом журналістики, працюючи в газетах Канади і навіть Південної Кореї. Нарешті він осів у місцевому новинному гіганті у своєму рідному місті на Філіппінах на десятиліття, ставши справжнім новинним наркоманом. Але потім щось нове привернуло його увагу: криптовалюта. Це було схоже на пошук скарбів, змішаний з розповіддю історій – саме те, що йому подобається! Тож він отримав чудову роботу в NewsBTC, де є одним із головних експертів з усього, що стосується криптовалют. Він розбиває цей заплутаний матеріал на невеликі частини, роблячи його зрозумілим для будь-кого (він вітає свою команду менеджменту за навчання цій навичці). Думаєте, Крістіан тільки працює і не відпочиває? Ні в якому разі! Коли він не за комп'ютером, ви знайдете його захопленим своєю пристрастю до мотоциклів. Справжній технар, Крістіан любить возитися зі своїм мотоциклом і насолоджуватися радістю відкритої дороги на своїй Yamaha R3 об'ємом 320 куб. см. Колись демон швидкості, який досягав...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 02:20
Ось чому цьогорічна церемонія "Еммі" може бути політичною

Ось чому цьогорічна церемонія "Еммі" може бути політичною

Допис "Ось чому цьогорічна премія Еммі може бути політичною" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Комік Нейт Баргатце буде ведучим цьогорічної церемонії вручення премії Еммі в неділю ввечері, і хоча він описує себе як аполітичного коміка, політичні події все ж можуть кинути тінь на церемонію через можливу перемогу скасованого нічного шоу Стівена Колбера та посилену безпеку після вбивства Чарлі Кірка. Еммі транслюватиметься 14 вересня на CBS. (Фото Фрейзера Гаррісона/Getty Images) Getty Images Ключові факти Кріс Абрего, голова Телевізійної академії, повідомив Variety, що переможців не будуть цензурувати щодо політичних заяв під час їхніх промов, заявивши, що вони "вільні говорити, що хочуть і скільки хочуть", хоча продюсери намагаються обмежити промови до 45 секунд. У можливий політичний момент, кілька ЗМІ очікують, що "The Late Show with Stephen Colbert" переможе як найкраща розмовна серія, частково тому, що шоу привернуло значну увагу після його скасування через суперечливе рішення CBS після злиття Paramount зі Skydance. CBS захищав скасування як фінансове рішення, хоча деякі політики-демократи звинуватили CBS у капітуляції перед Трампом після врегулювання позову, який він подав проти CBS і "60 Minutes", тоді як Трамп святкував скасування, оскільки Колбер є частим критиком Трампа. Колбер є одним із десятків знаменитостей, які мають виступати на Еммі, а також Сідні Свіні, актриса, чия реклама для American Eagle викликала негативну реакцію через звинувачення, що вона майже пропагувала євгеніку, тоді як консерватори, включаючи президента Дональда Трампа, підтримували рекламу і хвалили Свіні. Еммі відбудеться в неділю, через кілька днів після вбивства правого діяча Чарлі Кірка, і Deadline повідомив, посилаючись на джерела правоохоронних органів, що Еммі посилює безпеку, включаючи більшу присутність поліцейського департаменту Лос-Анджелеса, а також участь Міністерства внутрішньої безпеки та патрульної служби Каліфорнії. Після вбивства Кірка, Баргатце та продюсери Еммі повідомили Variety, що вони не...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 01:10
Альткоїни різко зростають – Bitcoin знову тестує 113 000 USD (2025)

Альткоїни різко зростають – Bitcoin знову тестує 113 000 USD (2025)

Допис Альткоїни різко зростають – Bitcoin знову тестує 113 000 USD (2025) з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Альткоїни різко зростають – Bitcoin знову тестує 113 000 USD (2025) Підпишіться на нашу розсилку! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Томаш Новотний – чеський ентузіаст блокчейну та автор, який пише переважно про криптовалюти, децентралізовані застосунки та технологічні тренди. Має за плечима кілька років практики в ІТ та фінансах, що дозволяє йому поєднувати технічні аспекти з практичними інвестиційними стратегіями. Його статті та відео популярні серед чеських інвесторів завдяки їхній ясності, об'єктивності та практичній цінності. Він вірить, що майбутнє фінансів є децентралізованим. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-btc-tests-113k-again-altcoins-explode-market-watch-ch/
BitcoinEthereumNews2025/09/13 00:47
