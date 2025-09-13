Кеша та Орвілл Пек вирушають до "Теннессі" у новій колаборації

Kesha Getty Images для iHeartMedia після випуску її альбому Period цього літа, Kesha ще не закінчила розважатися. Енергійна поп-зірка повертається з "Nashville", новою співпрацею з хітовим кантрі-зіркою Orville Peck. Дует оживив пісню за допомогою співачки-авторки пісень Tayla Parx та продюсера Hudson Mohawke. За звучанням "Tennessee" відрізняється від переважно поп-орієнтованого Period, за винятком треків, як "Yippee-Ki-Yay" та "Cathedral"; натомість, це нагадує повернення до попередніх альбомів Rainbow та High Road. Кантрі не є зовсім незнайомою територією для Kesha; у віці чотирьох років її сім'я переїхала до Нешвілла, де вона виросла перед поверненням до Лос-Анджелеса для продовження музичної кар'єри. Вона співає про це в треку. "Там я навчилася пити, щоб напитися / Там я навчилася курити, щоб кайфувати / Там я навчилася працювати з 9 до 5 / Там я клянуся, що мама намагалася", - співає вона. Kesha описала безперебійний творчий процес, розмірковуючи про створення пісні з Peck, Parx та Mohawke. "Я відчувала себе в безпеці, досліджуючи своє південне коріння, і була схвильована можливістю увійти в кімнату з цими артистами, якими я захоплювалася роками, і створювати музику, яка відчувалася справжньою та чесною", - розповіла вона Rolling Stone. "Вони всі надихаючі творці, які просто хочуть створювати чудову музику". "Я була божевільною сукою / О, але принаймні життя, яке я прожила / Воно створило хороші історії / Називайте мене як завгодно, але не нудною / Безладною, так, я знаю / Але я чула, що ви всі любите шоу / Тож до біса, ось вам", - співають разом Kesha та Peck у треку. "Але, дорогенький, не забувай, що / Мій некролог краще нехай скаже / 'Чорт, вона залишила чортівськи хорошу спадщину' / Ти...