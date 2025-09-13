2025-10-11 Saturday

Кеша та Орвілл Пек вирушають до "Теннессі" у новій колаборації

Кеша та Орвілл Пек вирушають до "Теннессі" у новій колаборації

Пост Kesha та Orville Peck вирушають до "Tennessee" у новій колаборації з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Kesha Getty Images для iHeartMedia після випуску її альбому Period цього літа, Kesha ще не закінчила розважатися. Енергійна поп-зірка повертається з "Nashville", новою співпрацею з хітовим кантрі-зіркою Orville Peck. Дует оживив пісню за допомогою співачки-авторки пісень Tayla Parx та продюсера Hudson Mohawke. За звучанням "Tennessee" відрізняється від переважно поп-орієнтованого Period, за винятком треків, як "Yippee-Ki-Yay" та "Cathedral"; натомість, це нагадує повернення до попередніх альбомів Rainbow та High Road. Кантрі не є зовсім незнайомою територією для Kesha; у віці чотирьох років її сім'я переїхала до Нешвілла, де вона виросла перед поверненням до Лос-Анджелеса для продовження музичної кар'єри. Вона співає про це в треку. "Там я навчилася пити, щоб напитися / Там я навчилася курити, щоб кайфувати / Там я навчилася працювати з 9 до 5 / Там я клянуся, що мама намагалася", - співає вона. Kesha описала безперебійний творчий процес, розмірковуючи про створення пісні з Peck, Parx та Mohawke. "Я відчувала себе в безпеці, досліджуючи своє південне коріння, і була схвильована можливістю увійти в кімнату з цими артистами, якими я захоплювалася роками, і створювати музику, яка відчувалася справжньою та чесною", - розповіла вона Rolling Stone. "Вони всі надихаючі творці, які просто хочуть створювати чудову музику". "Я була божевільною сукою / О, але принаймні життя, яке я прожила / Воно створило хороші історії / Називайте мене як завгодно, але не нудною / Безладною, так, я знаю / Але я чула, що ви всі любите шоу / Тож до біса, ось вам", - співають разом Kesha та Peck у треку. "Але, дорогенький, не забувай, що / Мій некролог краще нехай скаже / 'Чорт, вона залишила чортівськи хорошу спадщину' / Ти...
Метс небезпечно близькі до створення неправильного виду історії

Метс небезпечно близькі до створення неправильного виду історії

Пост "Метс небезпечно близькі до створення неправильного виду історії" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ФІЛАДЕЛЬФІЯ, Пенсільванія – 11 ВЕРЕСНЯ: Перша база Нью-Йорк Метс Піт Алонсо (20) спостерігає під час гри між Нью-Йорк Метс та Філадельфія Філліс 11 вересня 2025 року на Сітізенс Банк Парк у Філадельфії, Пенсільванія. (Фото Теренса Льюїса/Icon Sportswire через Getty Images) Icon Sportswire через Getty Images Фінальна домашня серія регулярного сезону минулого року почалася з хвилюючої невизначеності для Метс, чиє шалене повернення після жалюгідного старту залишило їх у самому центрі боротьби за останнє місце вайлд-кард НЛ з 13 іграми до кінця. Потенційні результати охоплювали спектр від серцевого болю до ейфорії — більше жодних ігор на Сіті Філд чи літньої магії, що переходить у жовтень — але вони були покриті шаром віри, що незалежно від того, як виступлять Метс, результат сезону 2024 року випромінюватиме позитив щодо того, хто такі ці Метс, а також короткострокового та довгострокового майбутнього клубу. Фінальна домашня серія регулярного сезону цього року має той самий шаблон, але жодного з торішніх інгредієнтів. Метс відкривають дев'ятиматчеву домашню серію сьогодні ввечері проти Рейнджерс та Джейкоба деГрома (о ні) з перевагою в 1 1/2 гри над Джаєнтс та Редс у гонці за останнє місце вайлд-кард НЛ з 15 іграми до кінця. Це технічно краща позиція, ніж перед торішньою фінальною домашньою серією, коли Метс ділили останнє місце з Даймондбекс. За винятком, звичайно, того, що цей шлях до межі потрапляння в плей-оф був набагато більш трудомістким, ніж минулого року, коли Метс опустилися до 24-35 і відставали на п'ять ігор від останнього місця вайлд-кард 2 червня. Ці Метс мали найкращий результат у бейсболі 45-24 до 12 червня, коли вони випереджали останній вайлд...
Tether запускає стейблкоїн USAT для виходу на ринок США під федеральним наглядом

Tether запускає стейблкоїн USAT для виходу на ринок США під федеральним наглядом

Допис Tether запускає стейблкоїн USAT для виходу на ринок США під федеральним наглядом з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: USAT — це регульований у США, забезпечений доларом стейблкоїн, що відповідає новому закону GENIUS Act, запуск якого запланований до кінця 2025 року. Колишній директор Криптовалютної ради Білого дому Бо Хайнс очолить новий підрозділ Tether у США з Шарлотти, Північна Кароліна. Anchorage Digital випустить токен, а Cantor Fitzgerald керуватиме резервами та виступатиме основним дилером. Tether, емітент найбільшого у світі стейблкоїна USDT, офіційно представив свій перший регульований у США токен, забезпечений доларом, USAT (USAT), що свідчить про значний прорив на американський фінансовий ринок. Про запуск було оголошено в п'ятницю на заході в Нью-Йорку генеральним директором Tether Паоло Ардоіно. Tether представляє USA₮, свій запланований регульований у США стейблкоїн, забезпечений доларом, і призначить Бо Хайнса генеральним директором Tether USA₮Підписуйтесь на @USAT_io 🇺🇸https://t.co/w0JxBvttwv — Tether (@Tether_to) 12 вересня 2025 Стейблкоїн, що відповідає вимогам США На відміну від флагманського USDT від Tether, який виріс до активу вартістю 170 мільярдів доларів і широко використовується на світових ринках, але залишається поза схваленням регуляторів США, USAT розроблений спеціально для ринку США. Токен відповідатиме закону GENIUS Act, федеральному закону, нещодавно прийнятому для встановлення правил нагляду за емітентами стейблкоїнів. Anchorage Digital, федерально регульований криптобанк, виступатиме емітентом токена. Тим часом Cantor Fitzgerald, інвестор Tether і одна з найстаріших фінансових установ Уолл-стріт, виступатиме кастодіаном резервів і основним дилером. USAT також інтегрує технологію Hadron від Tether, платформу, розроблену для підтримки токенізації реальних активів, що додатково розширює її корисність для американських підприємств та установ. Бо Хайнс очолить операції в США Tether також оголосив про призначення Бо Хайнса генеральним директором свого новоствореного підрозділу в США, Tether USAT. Хайнс, юрист і колишній виконавчий директор Криптовалютної ради Білого дому за президента Дональда Трампа, керуватиме запуском USAT з Шарлотти, Північна Кароліна. НОВИНА: Генеральний директор @Tether_to...
Ще один день, ще один рекорд: обчислювальна потужність Bitcoin стає ще сильнішою

Ще один день, ще один рекорд: обчислювальна потужність Bitcoin стає ще сильнішою

Пост "Ще один день, ще один рекорд: обчислювальна потужність Bitcoin стає ще сильнішою" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Обчислювальна потужність Bitcoin продовжує зростати, і в п'ятницю мережа встановила черговий рекорд — хешрейт злетів до 1 057 екзахешів за секунду (EH/s) або 1,057 зеттахешів за секунду (ZH). Хешрейт Bitcoin досягає 1,057 ZH/s. Ще один день, ще один рекорд для глобального хешрейту Bitcoin. 12 вересня 2025 року дані з hashrateindex.com показали [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/another-day-another-record-bitcoins-computing-muscle-flexes-harder/
США має дефіцит у серпні $345 млрд, чисті відсотки зростають, золото близько до рекордів, BTC перевищує $115 тис.

США має дефіцит у серпні $345 млрд, чисті відсотки зростають, золото близько до рекордів, BTC перевищує $115 тис.

Пост "США мають дефіцит у серпні в розмірі $345 млрд, чисті відсотки зростають, золото близько до рекордів, BTC перевищує $115 тис." з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Уряд США зафіксував дефіцит у розмірі $345 мільярдів у серпні, з надходженнями у $344 мільярди, які були затьмарені витратами у $689 мільярдів. Найбільшими витратами були Medicare у розмірі $141 мільярд та соціальне забезпечення у розмірі $134 мільярди, але особливо виділяються чисті відсотки у розмірі $93 мільярди, які зараз є третьою за величиною статтею витрат. Це підкреслює зростаючий тиск, який зростаючі витрати на запозичення чинять на федеральні фінанси. Очікується, що Федеральний резервний банк США (FRB) знизить ставки на 25 базисних пунктів у вересні, але історія свідчить, що це не буде так просто. У вересні 2024 року ФРС пом'якшила політику на 100 базисних пунктів, лише щоб побачити, як прибутковість на довгому кінці різко зросла. 30-річні казначейські облігації підскочили з 3,9% до 5%, а сьогодні становлять 4,7%. З огляду на нещодавні дані, які вказують на прискорення інфляції, ризик полягає в тому, що зниження ставок може посилити подальший тиск на ціни. Це змусить прибутковість зрости, збільшить витрати на обслуговування боргу та потенційно поглибить фіскальну яму, створюючи складні умови як для політиків, так і для ринків. Ринки реагують рішуче. Золото зросло до нових історичних максимумів, трохи нижче $3,670 за унцію, що означає приріст з початку року майже на 40%. Bitcoin також набирає обертів, піднімаючись вище $115,000, оскільки інвестори шукають альтернативи в середовищі, де стійкість боргу стає все більшою проблемою. Джерело: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/12/us-posts-usd345b-august-deficit-net-interest-at-3rd-largest-outlay-gold-and-btc-rise
Порівняння BlockDAG, Ozak AI та Snorter

Порівняння BlockDAG, Ozak AI та Snorter

Пост BlockDAG, Ozak AI і Snorter у порівнянні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні новини 13 вересня 2025 | 01:00 Порівняння BlockDAG, Ozak AI та Snorter у передпродажах 2025 року. Дізнайтеся, як майже зібрані $405 млн, ШІ-інструменти та торгові функції виводять ці монети попереду інших. Найкращі криптовалютні передпродажі 2025 року привертають увагу не через галас, а через докази прогресу. Ozak AI зібрав $2,6 мільйона, продаючи 844 мільйони монет по $0,01 кожна. Snorter, працюючи як торговий бот на базі Solana в Telegram, зібрав $3,7 мільйона, пропонуючи корисні функції, як-от снайпінг, копі-трейдинг та виявлення rug pull (витягування килимка). Проте жоден не зрівнявся з охопленням BlockDAG (BDAG). З майже $405 мільйонами зібраних коштів, понад 26,2 мільярдами проданих монет та зростаючою мережею майнінгу з 3 мільйонів користувачів X1, він перевершив те, що більшість проєктів досягають навіть після запуску. Покупці першого етапу увійшли за ціною $0,001, тоді як сьогоднішня ціна $0,0013 залишається ранньою. Ця різниця пояснює, чому BlockDAG є найбільш спостережуваним передпродажем цього року. Ozak AI відкриває вікно передпродажу на $2,6 млн Ozak AI перетнув позначку в $2,6 мільйона коштів передпродажу, продавши 844 мільйони монет по $0,01 кожна. Його привабливість більша за доступність; проєкт формує платформу, яка об'єднує штучний інтелект і блокчейн. З фокусом на прогнозні аналітики, фінансовий аналіз та інструменти прийняття рішень, Ozak AI представляє цілеспрямований напрямок. Це не про короткочасні тренди, а про надання практичної цінності, пов'язаної з глобальним зростанням ШІ. Часи невизначеності на ринку часто є тими моментами, коли обережні покупці тихо займають позиції. Ozak AI вписується в цю стратегію, пропонуючи ранній вхід з продуктом, розробленим навколо однієї з найшвидше зростаючих технологій сьогодення. Для тих, хто досліджує монети передпродажу зі збалансованим підходом до ризику та можливостей, цей передпродаж дає рідкісний шанс. Поєднання керованих ШІ послуг та підтримки блокчейну робить його проєктом, вартим спостереження. Передпродаж Snorter зростає понад...
Нік Куртц з Атлетікс явно є найкращим новачком Американської ліги; а як щодо Національної ліги?

Нік Куртц з Атлетікс явно є найкращим новачком Американської ліги; а як щодо Національної ліги?

Пост "Нік Куртц з Athletics явно є найкращим новачком AL; А як щодо NL?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Нік Куртц явно пробився до ймовірної нагороди "Новачок року Американської ліги" серед списку дуже хороших молодих гравців. У NL пітчер Chicago Cubs Кейд Хортон очолює менш вражаючу групу. Окрім Хортона, інші молоді гравці, які, ймовірно, отримають розгляд на нагороду NL, це кетчер Atlanta Braves Дрейк Болдвін, третій бейсмен Cubs Метт Шоу та інфілдер Milwaukee Brewers Калеб Дурбін. Пізні виклики сезону Джейкоб Марсі з Miami Marlins та Нолан Маклін з New York Mets були дуже вражаючими. Однак вони, ймовірно, не зіграли достатньо, щоб отримати серйозний розгляд від виборців. В AL шортстоп Athletics Джейкоб Вілсон був явно найкращим новачком до червня. У 71 грі до 1 липня 23-річний гравець мав показник .339 з 11 хоумранами та 40 RBI. Він боровся з травмами і зіграв лише 30 ігор відтоді, відбиваючи .265 з 3 хоумранами та 16 RBI. САКРАМЕНТО, КАЛІФОРНІЯ: Нік Куртц з Athletics спостерігає за ще одним зі своїх далеких ударів, цього разу проти Detroit Tigers на Sutter Health Park 26 серпня 2025 року. (Фото: Теарон В. Хендерсон/Getty Images) Getty Images Куртц почав повільно після виклику 23 квітня. 6-футовий-5, 240-фунтовий гравець першої бази пішов на абсолютний прорив у липні і в 102 іграх відбиває .302 з 30 хоумранами та 74 RBI. У липні він відбивав .395 з 11 хоумранами та 27 RBI у 24 іграх. "Я б сказав, що я трохи шокований, здивований", - сказав Куртц Гейбу Лаку з USA Today. "Я знав, що я хороший відбиваючий, але мати дійсно хороший рік новачка - це досить круто бачити". Найкрутішим з усього була одна з найбільш колосальних ігор в історії 25 липня проти Houston Astros. Куртц пішов 6-з-6 з 4 хоумранами, 1 даблом, 6 ранами та 8 RBI. Він...
Скарбниця BTC розумнішої вебкомпанії прагне купити конкуренцію

Скарбниця BTC розумнішої вебкомпанії прагне купити конкуренцію

Пост BTC Скарбниця Smarter Web Company планує купити конкурентів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Smarter Web Company, найбільший корпоративний власник Bitcoin у Великобританії, розглядає можливість придбання конкурентів, що зазнають труднощів, для розширення своєї скарбниці, заявив генеральний директор Ендрю Веблі. Веблі повідомив Financial Times, що він "безумовно розглядатиме" можливість викупу конкурентів для придбання їхнього Bitcoin (BTC) зі знижкою. Згідно з даними BitcoinTreasuries.NET, Smarter Web Company є 25-м найбільшим у світі та провідним корпоративним власником Bitcoin у Великобританії. Наразі компанія володіє 2 470 BTC вартістю майже 275 мільйонів доларів. Запаси BTC Smarter Web Company (помаранчевий) та вартість запасів BTC у доларах США (зелений). Джерело: BitcoinTreasuries.NET Генеральний директор Smarter Web Company також заявив, що компанія прагне увійти до FTSE 100 — індексу 100 найкращих компаній Великобританії. Він також зазначив, що зміна назви фірми є "неминучою", але сказав, що йому "потрібно зробити це належним чином". Алекс Обчакевич, засновник Obchakevich Research, повідомив Cointelegraph, що "купівля активів збанкрутілих криптокомпаній часто обіцяє знижки, але реальність насправді набагато складніша, ніж усі думають". Пов'язане: Metaplanet, Smarter Web додали майже 100 мільйонів доларів у Bitcoin до скарбниць Обчакевич навів приклади банкрутства криптобіржі FTX та криптокредитора Celsius. Він пояснив, що хоча спочатку знижки досягали 60-70%, "після вирахування зобов'язань, ліквідованих при банкрутстві, обтяжень, знятих судом, та податків, чиста знижка падає до 20-50%". "Це приваблює інвесторів з досвідом, оскільки активи недооцінені через їхню терміновість". Коментарі Веблі з'явилися після того, як акції Smarter Web впали майже на 22% у п'ятницю, знизившись з 2,01 долара на відкритті до 1,85 долара на момент написання. Падіння відбулося, незважаючи на те, що BTC зріс більш ніж на 1% за останні 24 години. Графік ціни акцій Smarter Web Company. Джерело: Google Finance За останній місяць Bitcoin також втратив понад 4% своєї вартості, тоді як ціна Smarter Web Company впала приблизно на 35,5%. Smarter...
CMS не повинна розширювати свою неефективну модель конкурентних торгів

CMS не повинна розширювати свою неефективну модель конкурентних торгів

Допис "CMS не повинна розширювати свою зламану модель конкурсних торгів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Вашингтон, округ Колумбія, США – 24 червня 2022: getty Довговічне медичне обладнання (DME), таке як апарати CPAP та лікарняні ліжка, допомагає багатьом пацієнтам уникнути дорогого догляду в будинках престарілих і залишатися у власних домівках. На жаль, створення правильної моделі оплати давно не вдається Центрам послуг Medicare та Medicaid (CMS). Тривожно, що зараз вони планують розширити недосконалий процес торгів, включивши урологічні, трахеостомічні та остомічні матеріали, що може створити ще більше негативних наслідків для пацієнтів. Але як ми дійшли до цього? У 2011 році CMS впровадила свою поточну систему конкурсних торгів у відповідь на невдалий фіксований графік оплати для компенсації постачальникам DME. Ця система фіксованих зборів була широко розкритикована як марнотратна, застаріла та позбавлена логічної основи. Серед критиків були Головне бухгалтерське управління (GAO) та Генеральний інспектор Департаменту охорони здоров'я та соціальних служб. Процес торгів, який зрештою впровадила CMS, все ще був недосконалим. CMS встановила виграшну ставку, рівну медіанній (або середній) ціні всіх переможців торгів. Цей "безпрецедентний" процес торгів мало сенсу і створив кілька негативних стимулів. З точки зору пацієнта, структура упереджувала виграшні ставки в бік дешевшого та менш якісного медичного обладнання. Часто ці матеріали були неприйнятними і, отже, знижували якість догляду за пацієнтами. Минулі раунди торгів також страждали від відтоку постачальників та прогалин у доступі. GAO виявило, що в попередніх раундах торгів десятки постачальників за контрактом стали неактивними, залишаючи бенефіціарів без варіантів покриття. Останній раунд конкурсних торгів (Раунд 2021) не досяг своїх цілей економії через занадто мало життєздатних пропозицій, залишивши дворічний "проміжний період", протягом якого CMS повернулася до графіка оплати. Через недоліки попередніх раундів конкурсних торгів, CMS планує змінити свою структуру при перезапуску програми. Вирішуючи деякі з...
Велика Британія прагне блокчейну та стейблкоїнів у майбутньому технологічному мості зі США

Велика Британія прагне блокчейну та стейблкоїнів у майбутньому технологічному мості зі США

Пост "Великобританія прагне включити Блокчейн та Стейблкоїни у Скоро технологічний міст зі США" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Десятки британських торгових асоціацій, включаючи Раду з криптоактивів Великобританії, TheCityUK та Асоціацію британських страховиків, спільно написали листа міністру бізнесу Великобританії Пітеру Кайлу. Головне занепокоєння полягає в тому, що якщо цифрові активи будуть виключені, Великобританія ризикує відстати у формуванні правил та стандартів глобальних фінансів та інновацій. Ще до листа зростав тиск з боку криптоіндустрії на Великобританію щодо створення чіткого плану для стейблкоїнів. Більше десятка британських торгових асоціацій, включаючи Раду з криптоактивів Великобританії, TheCityUK та Асоціацію британських страховиків, спільно написали листа міністру бізнесу Великобританії Пітеру Кайлу (та економічному секретарю Люсі Ріґбі), закликаючи зробити блокчейн, стейблкоїни та токенізацію центральними компонентами майбутньої угоди про технологічний міст між Великобританією та США. Чому торгові групи хочуть включити блокчейн в угоду Їхнє занепокоєння полягає в тому, що якщо цифрові активи будуть виключені, Великобританія ризикує відстати у формуванні правил та стандартів глобальних фінансів та інновацій. Країни Азії та Близького Сходу вже просувають регуляторні рамки для цифрових активів. У листі прямо зазначається, що стейблкоїни та токенізація активів є "стратегічно важливими сферами для обох економік". У листі далі йдеться: "Без скоординованих дій британські компанії можуть зіткнутися з фрагментованим регуляторним середовищем, зменшеним доступом до трансатлантичних ринків та підвищеним конкурентним тиском". Пов'язано: Bitpanda уникає лістингу в Лондоні, оскільки криптовалютні правила Великобританії не приваблюють біржі Загроза відставання Уряд Великобританії вже взяв на себе зобов'язання (оголошено в липні) щодо впровадження технології розподіленого реєстру (DLT) та токенізації у своїй Стратегії оптових ринків, і досліджує, як стейблкоїни можуть бути використані в її Пісочниці цифрових цінних паперів. До цього, у квітні 2025 року був випущений попередній проєкт нормативного акту, який мав на меті встановити регуляторну базу для Великобританії. Це...
