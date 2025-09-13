Порівняння BlockDAG, Ozak AI та Snorter
Пост BlockDAG, Ozak AI і Snorter у порівнянні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні новини 13 вересня 2025 | 01:00 Порівняння BlockDAG, Ozak AI та Snorter у передпродажах 2025 року. Дізнайтеся, як майже зібрані $405 млн, ШІ-інструменти та торгові функції виводять ці монети попереду інших. Найкращі криптовалютні передпродажі 2025 року привертають увагу не через галас, а через докази прогресу. Ozak AI зібрав $2,6 мільйона, продаючи 844 мільйони монет по $0,01 кожна. Snorter, працюючи як торговий бот на базі Solana в Telegram, зібрав $3,7 мільйона, пропонуючи корисні функції, як-от снайпінг, копі-трейдинг та виявлення rug pull (витягування килимка). Проте жоден не зрівнявся з охопленням BlockDAG (BDAG). З майже $405 мільйонами зібраних коштів, понад 26,2 мільярдами проданих монет та зростаючою мережею майнінгу з 3 мільйонів користувачів X1, він перевершив те, що більшість проєктів досягають навіть після запуску. Покупці першого етапу увійшли за ціною $0,001, тоді як сьогоднішня ціна $0,0013 залишається ранньою. Ця різниця пояснює, чому BlockDAG є найбільш спостережуваним передпродажем цього року. Ozak AI відкриває вікно передпродажу на $2,6 млн Ozak AI перетнув позначку в $2,6 мільйона коштів передпродажу, продавши 844 мільйони монет по $0,01 кожна. Його привабливість більша за доступність; проєкт формує платформу, яка об'єднує штучний інтелект і блокчейн. З фокусом на прогнозні аналітики, фінансовий аналіз та інструменти прийняття рішень, Ozak AI представляє цілеспрямований напрямок. Це не про короткочасні тренди, а про надання практичної цінності, пов'язаної з глобальним зростанням ШІ. Часи невизначеності на ринку часто є тими моментами, коли обережні покупці тихо займають позиції. Ozak AI вписується в цю стратегію, пропонуючи ранній вхід з продуктом, розробленим навколо однієї з найшвидше зростаючих технологій сьогодення. Для тих, хто досліджує монети передпродажу зі збалансованим підходом до ризику та можливостей, цей передпродаж дає рідкісний шанс. Поєднання керованих ШІ послуг та підтримки блокчейну робить його проєктом, вартим спостереження. Передпродаж Snorter зростає понад...
