Загальна вартість, забезпечена Chainlink, перевищує $100 млрд

Пост про те, що загальна заблокована вартість Chainlink перевищила 100 мільярдів доларів, з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коли криптовалюти зросли 12 вересня, з Bitcoin, що перевищив 115 000 доларів, і альткоїнами, що послідували за ним, Chainlink оголосив на X, що загальна заблокована вартість (TVL) його мережі перевищила 100 мільярдів доларів. Ця вартість є історичним максимумом, що додатково підтверджує зростання платформи Oracle після перевищення показників TVL для ставок на основі 2021 року. TVL представляє сукупну вартість активів, захищених децентралізованою інфраструктурою Chainlink, тому її зростання є чітким показником збільшення впровадження та довіри серед користувачів DeFi та традиційних фінансів. TVL Chainlink більш ніж подвоїлася цього року, з приблизно 38 мільярдів доларів спочатку до 93 мільярдів доларів у середині серпня, перш ніж прорватися через оцінку в 100 мільярдів доларів. Зростання представляє поширення протоколів DeFi та корпоративних випадків використання, підтримуваних пропозиціями оракулів Chainlink. Основні партнерства стимулюють зростання Останні розробки підживили цей імпульс, включаючи партнерство Chainlink з Intercontinental Exchange для інтеграції даних про валютний обмін та дорогоцінні метали в свої Data Streams та крок Міністерства торгівлі США щодо переміщення ключових економічних даних в ончейн через Chainlink. За даними DeFiLlama, кредитний протокол Aave становить найбільшу частку TVL Chainlink, забезпечуючи понад 70,9 мільярдів доларів, близько 70,75% від загальної суми, на 17 блокчейнах. Основні мережі для Aave v3 включають Ethereum, Arbitrum та Base. Інші помітні учасники включають Maple, Compound v3, SparkLend та Kamino на базі Solana. Коли TVL зростав, нативний токен мережі LINK також набирав обертів. 12 вересня LINK торгувався близько 24,70 доларів, що на 5% більше за день і на 11% більше за тиждень. Polymarket обирає Chainlink як оракул Як раніше повідомляв Cryptopolitan, Polymarket прийняв новий підхід до вирішення певних ринків на своїй платформі, надаючи платформі оракулів Chainlink владу над деякими прогнозами цін своїх користувачів. Приділяючи більше уваги "точності та швидкості" ринків, які залежать від продуктивності цифрових активів, Chainlink зазначив, що...
Ван Юнлі, колишній віце-президент Банку Китаю: Законодавство про стейблкоїни може серйозно зашкодити стейблкоїнам

PANews повідомили 13 вересня, що Ван Юнлі, колишній віце-президент Банку Китаю, заявив у своїй заяві, що стейблкоїни не є ні необхідними, ні незамінними для функціонування ончейн крипто-світу. Законодавство про стейблкоїни неминуче призведе до законодавства для всього класу криптоактивів, що глибоко вплине на ландшафт криптовалютного ринку і потенційно навіть серйозно підірве стейблкоїни. Китай повинен бути більш обізнаним і проактивним. Фокус Китаю має бути не на розробці стейблкоїнів RMB (які вже мають обмежений простір для розвитку), а на випередженні інших шляхом прискорення загального законодавства про криптоактиви, заохочення банків та інших фінансових установ переходити на блокчейн, активного сприяння розвитку RWA та залучення криптовалютних бірж до реєстрації або розміщення в Гонконзі, тим самим прискорюючи ончейн операції RMB.
Джейд заявляє 'Це шоу-бізнес, крихітко' на новому альбомі

Пост Джейд оголошує 'That's Showbiz Baby' на новому альбомі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Джейд Тірлволл готова до свого виходу на сцену. За минулий рік колишня зірка Little Mix дебютувала як сольна виконавиця з синглом "Angel of My Dreams" і продовжила синглами "Fantasy," "Unconditional" та "FUFN." Сьогодні Джейд представляє свій дебютний альбом That's Showbiz Baby!, який вже вийшов. Талант британської співачки повністю розкривається, коли вона демонструє свою здатність легко адаптувати свій голос до широкого спектру поп-треків, від емоційних "Plastic Box," "Natural at Disaster" та "Self Saboteur" до композицій, сповнених характеру, як "Headache" та влучно названа "It Girl." Вона навіть віддає шану The Supremes – і своїй молодшій версії – у пісні "Before You Break My Heart." Замість семплування оригіналу "Stop! In the Name of Love," трек містить її вокал, коли вона співала цю класичну пісню в дитинстві. "Це робить трек ще більш особистим для мене. Йдеться про те, щоб не забувати, хто я і звідки прийшла, і завжди пам'ятати про доступ до своєї внутрішньої дитини," розповіла вона Capricho про пісню. Альбом виходить як захопливий досвід з візуальним супроводом для кожного треку. Можливість випустити декларацію про те, хто вона є як сольна артистка, стала підбадьорливим досвідом для Джейд. Хоча вона співає про щирі переживання в альбомі, вона не витрачає час на занурення у свої почуття. "Коли ти поп-артист, ти не можеш бути весь час у смутку. Я усвідомлюю, що маю велику привілею робити те, що роблю. Я думаю, що виходити і говорити 'Це так сумно' – не той настрій," розповіла вона The Guardian. Для неї створення музики забезпечує звільнення, не схоже на жодне інше. "Якщо щось не так у моєму житті, якщо я напишу гарну поп-пісню, це просто робить світ...
Резервні запаси Bitcoin перевищили $113 мільярдів, хто є основними зацікавленими сторонами?

Допис "Резерви Bitcoin у скарбницях перевищили $113 мільярдів, хто є основними зацікавленими сторонами?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Резерви Bitcoin у скарбницях перевищили $113 мільярдів, хто є основними зацікавленими сторонами? | Bitcoinist.com Реєстрація для отримання нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Скотт Матерсон - провідний криптовалютний письменник у Bitcoinist, який володіє гострим аналітичним розумом та глибоким розумінням ландшафту цифрових валют. Скотт заслужив репутацію автора, що надає змістовні та добре досліджені статті, які знаходять відгук як у новачків, так і у досвідчених крипто-ентузіастів. За межами своєї письменницької діяльності Скотт пристрасно просуває криптовалютну грамотність і часто працює над навчанням громадськості щодо потенціалу блокчейну. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-treasury-holdings/
Віталік: Управління ШІ не рекомендується, оскільки це може призвести до поширення інструментів зламу та обману пожертв

PANews повідомив 13 вересня, що у відповідь на занепокоєння спільноти про те, що "ШІ може бути обманутий і зфішингований надзвичайно дурними способами, тим самим витікаючи дані", співзасновник Ethereum Віталік сказав на платформі X: "Управління ШІ - це не хороша ідея. Якщо ви використовуєте ШІ для розподілу пожертвуваних коштів, люди будуть використовувати інструменти джейлбрейку наскільки це можливо. Як альтернативу, я підтримую інформаційні фінанси, відкритий ринок, де кожен може зробити внесок своїми моделями, які будуть підлягати механізму вибіркової перевірки, який може бути запущений будь-ким і оцінений людським журі".
Масивне накопичення SOL розкрито: приголомшливий хід Galaxy Digital на 1,2 мільярда доларів у Solana

BitcoinWorld Масивне накопичення SOL розкрито: приголомшливий хід Galaxy Digital на $1,2 мільярда в Solana Світ криптовалют наразі гуде від новин про надзвичайну подію: значне накопичення SOL інституційним гігантом Galaxy Digital. Цей масштабний хід, про який повідомив Lookonchain, показав, що адреса, яка, ймовірно, належить Galaxy Digital, зібрала вражаючі 5 мільйонів токенів SOL, вартістю приблизно $1,16 мільярда, лише за три дні. Ця дія підкреслює зростаючу тенденцію інституційного інтересу до екосистеми Solana. Що стоїть за цим безпрецедентним накопиченням SOL? Ця суттєва інвестиція Galaxy Digital - це не просто звичайна покупка; це стратегічний маневр. Основна частина цього накопичення SOL — а саме 4,719 мільйона SOL, вартістю близько $1,11 мільярда — була оперативно переведена на Coinbase Prime. Це вказує на чіткий намір забезпечити безпечне, інституційного рівня зберігання, а не негайну торгівлю. Galaxy Digital, відома фінансова компанія з управління активами в секторі цифрових активів, відома своїм складним підходом до криптовалютних ринків. Їхнє рішення накопичити такий великий обсяг Solana свідчить про сильну впевненість у довгостроковому потенціалі активу. Solana, з її високою пропускною здатністю та низькими витратами на транзакції, продовжує привертати значну активність розробників та користувачів, що робить її привабливим активом для інституційних портфелів. Стратегічні наслідки ходу Galaxy Digital з Solana Це суттєве накопичення SOL великим інституційним гравцем, як Galaxy Digital, посилає потужний сигнал ширшому ринку. Це часто вказує на зростаючу впевненість у базовій технології Solana та її позиції в конкурентному блокчейн-ландшафті. Такі масштабні інвестиції можуть: Підвищити впевненість ринку: Інституційна підтримка часто підтверджує легітимність криптовалюти та її майбутні перспективи. Вплинути на цінову динаміку: Підвищений попит з боку інституційних інвесторів може сприяти стабільності цін та потенційному зростанню. Залучити додаткові інвестиції: Інші інституційні гравці можуть розглядати цей хід як сигнал для дослідження або збільшення власних вкладень у Solana. Той факт, що Galaxy Digital все ще утримує 219 000 SOL, вартістю близько $53,5 мільйона, на початковій адресі, додатково свідчить про постійне стратегічне управління їхніми активами Solana. Чому безпечне зберігання є вирішальним для великих вкладень SOL? Для інвестицій такого масштабу безпека є першочерговою. Переведення значної частини накопичення SOL на Coinbase Prime підкреслює важливість рішень для зберігання інституційного рівня. Coinbase Prime пропонує: Підвищену безпеку: Розширені протоколи безпеки, включаючи холодне сховище, гаманці з мультипідписом та надійні заходи кібербезпеки, захищають активи від крадіжки та втрати. Відповідність нормативним вимогам: Робота в рамках регульованої структури забезпечує юридичні гарантії та відповідність, що є життєво важливим для інституційних інвесторів. Страхування: Багато інституційних кастодіанів пропонують страхові поліси, що забезпечують додатковий рівень захисту для цифрових активів. Операційну ефективність: Оптимізовані процеси для управління великими криптовалютними вкладеннями, включаючи торгівлю, звітність та аудит. Цей перехід до надійного кастодіана, як Coinbase Prime, демонструє прихильність Galaxy Digital до відповідального управління активами та зниження ризиків для їхньої значної позиції в Solana. Погляд у майбутнє: що означає це масивне накопичення SOL для майбутнього Solana? Нещодавнє накопичення SOL Galaxy Digital - це більше, ніж просто транзакція; це потенційний провісник траєкторії Solana. Такого роду інституційне схвалення може прокласти шлях для підвищення адаптації та інтеграції Solana в традиційні фінансові системи. Оскільки все більше установ визнають можливості Solana, її екосистема, ймовірно, побачить подальше зростання в децентралізованих фінансах (DeFi), NFT та корпоративних рішеннях. Однак криптовалютний ринок залишається динамічним. Хоча інституційний інтерес забезпечує міцну основу, такі фактори, як стабільність мережі, залучення розробників та загальний настрій ринку, продовжуватимуть формувати шлях Solana. Ця значна інвестиція служить потужним свідченням поточної привабливості Solana та її потенціалу як провідної блокчейн-платформи майбутнього. На завершення, приголомшливе накопичення SOL Galaxy Digital на $1,2 мільярда всього за три дні знаменує поворотний момент для Solana та ширшого криптовалютного ландшафту. Це підкреслює зростаючу інституційну впевненість у цифрових активах та підкреслює критичну роль безпечного, професійного зберігання в управлінні такими значними інвестиціями. Цей хід великого гравця, як Galaxy Digital, цілком може бути провісником підвищеної інституційної адаптації та яскравішого майбутнього для екосистеми Solana. Часті запитання (FAQ) Що таке Galaxy Digital? Galaxy Digital - це диверсифікована компанія з фінансових послуг та управління інвестиціями, присвячена секторам цифрових активів, криптовалют та блокчейн-технологій. Вона надає повний спектр фінансових послуг установам та приватним особам. Що таке Solana (SOL)? Solana (SOL) - це високопродуктивна блокчейн-платформа, розроблена для децентралізованих застосунків (dApps) та криптопроєктів. Вона відома своєю швидкістю транзакцій та низькими комісіями, спрямована на масштабування блокчейн-технології для підтримки глобальної адаптації. Чому Galaxy Digital перемістила своє накопичення SOL на Coinbase Prime? Galaxy Digital перемістила значну частину свого накопичення SOL на Coinbase Prime для безпечного зберігання інституційного рівня. Coinbase Prime пропонує розширену безпеку, відповідність нормативним вимогам та надійні рішення з управління ризиками, необхідні для управління великими вкладеннями цифрових активів. Чи означає це масивне накопичення SOL, що ціна SOL обов'язково зросте? Хоча велике інституційне накопичення SOL може підвищити впевненість ринку та потенційно вплинути на зростання ціни через підвищений попит, криптовалютний ринок є волатильним. Багато факторів, включаючи ширші ринкові тенденції, технологічні розробки та новини щодо регулювання, можуть впливати на ціну SOL. Що таке інституційне накопичення SOL? Інституційне накопичення SOL відноситься до масштабної покупки та утримання токенів Solana (SOL) фінансовими установами, інвестиційними фондами або корпораціями. Цей тип інвестицій часто свідчить про професійний інтерес та впевненість у довгостроковій цінності та корисності активу. Знайшли цей погляд на масивне накопичення SOL Galaxy Digital захоплюючим? Поділіться цією статтею зі своєю мережею, і давайте продовжимо розмову про еволюцію інституційного ландшафту в криптовалюті! Щоб дізнатися більше про останні тенденції криптовалютного ринку, ознайомтеся з нашою статтею про ключові розробки, що формують інституційну адаптацію Solana. Ця публікація "Масивне накопичення SOL розкрито: приголомшливий хід Galaxy Digital на $1,2 мільярда в Solana" вперше з'явилася на BitcoinWorld.
Вражаюче: Спот ETH ETF у США бачать приголомшливий притік у $402,3 млн

BitcoinWorld Вражаюче: спотові ETH ETF у США зафіксували приголомшливий притік у $402,3 млн Світ криптовалют зараз гуде від захоплюючих новин! Спотові ETH ETF у США щойно відзначили справді вражаюче досягнення, зафіксувавши приголомшливий чистий притік у $402,3 млн 12 вересня. Ця вражаюча цифра означає четвертий день поспіль позитивних інвестицій, що підкреслює зростаючу впевненість в Ethereum як надійному цифровому активі. Для всіх, хто стежить за розвитком цифрових фінансів, це зростання інтересу до спотових ETH ETF у США є розвитком, який просто неможливо ігнорувати. Що підживлює сплеск спотових ETH ETF у США? Останні дані від TraderT чітко показують потужний імпульс за цими новими фінансовими продуктами. Лідерами цих значних притоків були два основні фінансові гіганти: Fidelity та BlackRock. FETH від Fidelity залучив значні $168 млн, тоді як ETHA від BlackRock слідував за ним із $162 млн нових інвестицій. Ці цифри демонструють сильний інституційний апетит до експозиції Ethereum. Однак це були не лише ці два гіганти. Інші видатні гравці також зробили значний внесок у загальну позитивну тенденцію. ETHE від Grayscale Investments зафіксував притік у $23,84 млн, а його продукт Grayscale Mini ETH додав ще $17,57 млн. ETHW від Bitwise також зафіксував здоровий притік нового капіталу в розмірі $16,62 млн. Важливо, що день завершився без жодного спотового ETH ETF у США, який би зазнав чистого відтоку, що підкреслює широкий позитивний настрій на ринку. Цей стійкий притік капіталу в спотові ETH ETF у США свідчить про те, що традиційні фінансові установи все більше комфортно інтегрують цифрові активи у свої портфелі. Цей крок не просто про спекулятивну торгівлю; він відображає глибшу віру в базову технологію Ethereum та її довгостроковий потенціал у глобальній фінансовій системі. Постійні позитивні потоки є чітким індикатором цієї еволюційної перспективи. Чому спотові ETH ETF у США є революційними для Ethereum? Впровадження та подальший успіх спотових ETH ETF у США представляють значну віху для всієї екосистеми криптовалют, особливо для Ethereum. Ці інвестиційні інструменти забезпечують регульований і знайомий шлях для ширшого кола інвесторів – від інституцій до роздрібних – отримати доступ до цінових рухів Ethereum без складнощів прямого володіння криптовалютою. Розгляньте переваги, які приносять ці продукти: Підвищена доступність: традиційні інвестори тепер можуть легко додати експозицію Ethereum до своїх брокерських акаунтів, як акції чи облігації. Покращена ліквідність: більше капіталу, що надходить на ринок через ETF, може призвести до збільшення ліквідності для Ethereum, потенційно стабілізуючи його ціну. Інституційна валідація: участь великих фінансових фірм, таких як BlackRock і Fidelity, надає значну довіру та легітимність Ethereum як серйозному класу активів. Дозрівання ринку: успіх спотових ETH ETF у США сигналізує про дозрівання криптовалютного ринку, де цифрові активи все частіше розглядаються як життєздатні компоненти диверсифікованих інвестиційних стратегій. Це інституційне прийняття є потужним голосом довіри. Це свідчить про те, що Ethereum, з його надійною платформою смартконтрактів та розширеною екосистемою, виходить за межі фази ранніх користувачів і входить у мейнстрім фінансового розгляду. Вплив може бути глибоким, прокладаючи шлях для подальшої інтеграції цифрових активів у традиційні фінанси. З якими викликами стикаються спотові ETH ETF у США? Хоча нещодавні притоки є надзвичайно позитивними, важливо визнати, що шлях для спотових ETH ETF у США не без потенційних перешкод. Криптовалютний ринок відомий своєю волатильністю, і Ethereum не є винятком. Цінові коливання можуть бути значними, що може становити ризики для інвесторів, звиклих до більш стабільних традиційних активів. Ця притаманна ринкова характеристика вимагає ретельної оцінки ризиків від потенційних інвесторів. Крім того, регуляторний ландшафт для криптовалют та пов'язаних фінансових продуктів все ще розвивається глобально. Будь-які раптові зміни або посилений контроль з боку фінансових органів можуть вплинути на роботу та привабливість цих ETF. Також існує аспект конкуренції серед різних провайдерів ETF; фондам потрібно буде постійно впроваджувати інновації та пропонувати конкурентні комісії та послуги, щоб залучати та утримувати інвесторів на переповненому ринку. Незважаючи на ці потенційні виклики, поточний імпульс сильно свідчить про надійний базовий попит на регульовані інвестиційні продукти Ethereum. Як інвестори можуть підходити до спотових ETH ETF у США? Для осіб, які розглядають інвестиції в спотові ETH ETF у США, завжди рекомендується продуманий підхід. Важливо провести ретельне дослідження та зрозуміти нюанси як Ethereum, так і структури ETF. Хоча ці продукти пропонують зручність, вони все ще пов'язані з продуктивністю волатильного активу. Ось кілька практичних порад: Зрозумійте свою толерантність до ризику: оцініть, скільки ризику ви комфортно приймаєте, враховуючи притаманну волатильність криптовалютних ринків. Диверсифікуйте свій портфель: розгляньте можливість виділення частини вашого інвестиційного портфеля на криптоактиви, але переконайтеся, що це відповідає вашій загальній стратегії диверсифікації. Будьте в курсі: слідкуйте за новинами ринку, регуляторними оновленнями та продуктивністю окремих спотових ETH ETF у США. Довгострокова перспектива: багато інвесторів у криптопросторі приймають довгострокову точку зору, зосереджуючись на фундаментальному зростанні технології, а не на короткострокових цінових коливаннях. Прийняття обґрунтованих рішень дозволить вам ефективно орієнтуватися в цьому захоплюючому новому інвестиційному кордоні. Зростання цих ETF відкриває нові шляхи, але відповідальне інвестування залишається першочерговим. На завершення, нещодавні та стійкі чисті притоки в спотові ETH ETF у США представляють поворотний момент для екосистеми Ethereum та ширшого криптовалютного ринку. Сильна участь інституційних гігантів, таких як BlackRock і Fidelity, підкреслює зростаючу впевненість та інтеграцію цифрових активів у мейнстрім фінанси. Ця тенденція не лише підвищує легітимність та доступність Ethereum, але й сигналізує про значне дозрівання ландшафту криптоінвестицій. Оскільки ці продукти набувають подальшої тяги, вони готові відігравати все більш важливу роль у формуванні майбутнього інвестицій у цифрові активи. Часті запитання (FAQ) Q1: Що саме таке спотові ETH ETF у США? A1: Спотові ETH ETF у США (біржові фонди) – це інвестиційні інструменти, які дозволяють інвесторам отримати доступ до цінових рухів Ethereum (ETH) без прямого володіння криптовалютою. Вони тримають реальний Ethereum як свій базовий актив. Q2: Чому нещодавні притоки в спотові ETH ETF у США є значущими? A2: Значні притоки, особливо від великих інституцій, таких як BlackRock і Fidelity, вказують на зростаюче інституційне прийняття та впевненість в Ethereum. Це підвищує легітимність ринку, забезпечує більшу ліквідність та пропонує регульований спосіб для традиційних інвесторів отримати доступ до криптовалютних ринків. Q3: Чим спотові ETH ETF відрізняються від ф'ючерсних ETH ETF? A3: Спотові ETH ETF безпосередньо тримають Ethereum, що означає, що їхня цінова продуктивність тісно пов'язана з ринковою ціною ETH у реальному часі. Ф'ючерсні ETH ETF, з іншого боку, інвестують у ф'ючерсні контракти Ethereum, які є угодами про купівлю або продаж Ethereum за заздалегідь визначеною ціною в майбутньому, і іноді можуть відхилятися від спотової ціни. Q4: Чи підходять спотові ETH ETF у США для всіх інвесторів? A4: Хоча спотові ETH ETF у США пропонують зручний спосіб інвестування в Ethereum, вони пов'язані з волатильним активом. Вони можуть підходити для інвесторів, які розуміють ризики, пов'язані з криптовалютними ринками, і комфортно почуваються з потенційними ціновими коливаннями. Завжди враховуйте свою особисту толерантність до ризику та інвестиційні цілі. Q5: Які основні переваги інвестування в спотові ETH ETF у США? A5: Основні переваги включають легкість доступу через традиційні брокерські акаунти, професійне управління базовими активами, потенціал для підвищеної ліквідності на ринку Ethereum та додатковий рівень регуляторного нагляду порівняно з прямим володінням криптовалютою. Якщо ви вважаєте цей погляд на вражаюче зростання спотових ETH ETF у США цінним, розгляньте можливість поділитися цією статтею зі своєю мережею. Ваша участь допомагає нам продовжувати надавати своєчасні та релевантні новини та аналіз криптовалют. Приєднуйтесь до розмови та поширюйте інформацію! Щоб дізнатися більше про останні тенденції Ethereum, ознайомтеся з нашою статтею про ключові розробки, що формують інституційне прийняття Ethereum. Ця публікація "Вражаюче: спотові ETH ETF у США зафіксували приголомшливий притік у $402,3 млн" вперше з'явилася на BitcoinWorld.
Роб райнер про возз'єднання гурту для "Спайнел теп II"

Допис "Роб Райнер про возз'єднання гурту для 'Spinal Tap II'" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. JIMMY KIMMEL LIVE! "Jimmy Kimmel Live!" виходить в ефір щовечора о 23:35 за східним часом і представляє різноманітний склад гостей, включаючи знаменитостей, спортсменів, музичні виступи, коміків та цікавих особистостей, а також комедійні номери та домашній гурт. Гостями понеділка, 8 вересня, були Spinal Tap (Найджел Тафнел, він же Крістофер Гест, Девід Сент-Хаббінс, він же Майкл МакКін, і Дерек Смоллс, він же Гаррі Ширер) та Марті ДіБерджі (він же Роб Райнер) ("Spinal Tap II: Кінець продовжується"), а також музичний гість Spinal Tap. (Disney/Randy Holmes) SPINAL TAP (Фото Randy Holmes/Disney через Getty Images) Disney через Getty Images Spinal Tap — найвеличніший вигаданий хард-рок гурт в історії кіно — повертається з фільмом Spinal Tap II: Кінець продовжується, і режисер Роб Райнер не міг би бути більш схвильованим. Як він міг не бути? Зрештою, перший фільм Tap, "This is Spinal Tap", випущений у 1984 році, визначив жанр мок'юментарі, коли документаліст Марті ДіБерджі (Райнер) почав хронікувати невдачі британського хард-рок гурту на чолі з гітаристом Найджелом Тафнелом (Крістофер Гест), гітаристом Девідом Сент-Хаббінсом (Майкл МакКін) і басистом Дереком Смоллсом (Гаррі Ширер). Forbes Роб Райнер розповідає про нову книгу Spinal Tap "Тонка межа між дурістю та розумом" Автор: Тім Ламмерс Однак гурт буквально продовжував грати після фінальних титрів "This is Spinal Tap" через нові альбоми, живі концерти, телевізійні спецвипуски, короткометражні фільми та різні ітерації музичного таланту (пам'ятаєте The Folksmen у "A Mighty Wind"?). По суті, те, що почалося як вигадана рок-н-рольна лихоманка, дивним чином перетворилося на реальність. І з цієї причини, як сказав Райнер у розмові через Zoom цього тижня, повернутися до образу для Spinal Tap II було не так вже й складно. "Ми знаємо цих персонажів наскрізь, і у нас є історії та...
Зростання ціни Bitcoin вище $115 тис. стимулює двозначне зростання криптовалютних акцій

Індекс страху та жадібності криптовалют мав показник 57 на момент публікації, що підкреслює жадібність на ринку.
Майже 1 трильйон доларів заповнює ETF, оскільки ринки випереджають ФРС

Уолл-стріт колись рухався переважно в ногу з політикою ставок Федеральної резервної системи США (FRS). Ознаки підвищення ставок змушували інвесторів відступати, тоді як натяки на нижчі ставки підштовхували ціни вгору. Наступного тижня зустріч перевірить, чи зберігається ця модель у рік, який був незвичайним. Інвестори не чекали на Джерома Пауелла цього року. Акції [...]
