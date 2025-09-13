Біржа MEXC
Внутрішня справа? Скандал з аірдропом MYX сягає $170 мільйонів
Внутрішня справа? Скандал з аірдропом MYX сягає $170 мільйонів
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 13:59
Coinbase закликає суд до дій після підтвердження спостерігачем SEC втрати текстових повідомлень Генслера
Вибухові нові викриття розкривають масштабне знищення Комісією з цінних паперів і бірж США комунікацій, пов'язаних з криптовалютою, що розпалює юридичну бурю, яку Coinbase використовує для оскарження регуляторної доброчесності в суді. Комісія з цінних паперів і бірж США під вогнем за видалення комунікацій, пов'язаних з Генслером та політикою щодо криптовалют Головний юрисконсульт Coinbase, Пол Гревал, розкрив 11 вересня, що компанія посилила свій юридичний виклик [...]
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 13:49
Албанія звертається до штучного інтелекту в реформах під тиском ЄС
Албанія представляє Діеллу, ШІ-"міністра", для нагляду за державними закупівлями на тлі тиску ЄС щодо антикорупційних реформ. Прем'єр-міністр Еді Рама каже, що Діелла зробить тендери швидшими, ефективнішими та вільними від корупції. Прихильники розглядають ШІ як крок до інтеграції з ЄС; критики відкидають це як неконституційне та символічне. Глобальні приклади показують, що ШІ може допомогти боротися [...]
Coincentral
2025/09/13 13:49
Solana (SOL) підскочила на 5,5% оскільки індекс рухається вгору
CoinDesk Indices представляє щоденне оновлення ринку, висвітлюючи показники лідерів та аутсайдерів в індексі CoinDesk 20. Індекс CoinDesk 20 наразі торгується на рівні 4284,12, зростання на 1,6% (+65,55) з 16:00 за східним часом у четвер. Тринадцять із 20 активів торгуються вище. Лідери: SOL (+5,5%) та AAVE (+2,4%). Аутсайдери: AVAX (-2,4%) та ICP (-1,4%). CoinDesk 20 — це широкий індекс, яким торгують на кількох платформах у різних регіонах світу.
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 13:30
Протокол Velo залучає Lightnet та OpenEden для створення розрахункової мережі АСЕАН
Згідно з Velo Protocol, партнерство з Lightnet та OpenEden об'єднує їхній досвід для створення основи для відповідного цифрового фінансування по всій Азії.
Blockchainreporter
2025/09/13 13:30
Скорочення балансу ФРС підвищує короткострокові витрати на запозичення
Короткострокові позики знову дорожчають у США, і трейдери не ігнорують це. Згідно з даними Bloomberg, сплеск почався, коли Федеральний резервний банк США (FRB) почав скорочувати свій баланс, тоді як Казначейство посилило збір готівки. Обидва виводять ліквідність з ринків фінансування, які були переповнені дешевими грошима майже [...]
Cryptopolitan
2025/09/13 13:07
Ondo Finance зростає на 20% за тиждень на тлі ажіотажу та зростаючого попиту на DeFi
Ondo Finance зростає на 20% за тиждень на тлі прогріву та зростаючого попиту на DeFi
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 12:52
Bitcoin-акули додали 65K BTC за 7 днів: посилюється налаштування стиснення пропозиції
Bitcoin Sharks додають 65K BTC за 7 днів: Посилюється налаштування стиснення пропозиції
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 12:28
Ось чому ця компанія пішла ВА-БАНК зі своєю казначейською грою Solana на $1,65 млрд
Solana зростає, а масштабна угода Forward PIPE тільки додала до цього!
Coinstats
2025/09/13 12:00
Circle випустив понад $677M в USDC, що викликає спекуляції щодо планів ліквідності
Circle, емітент USD Coin (USDC), випустив нові токени вартістю понад $677 мільйонів сьогодні лише за три години, що викликало свіжі спекуляції в криптоспільноті. Цей раптовий крок розпалив дискусії щодо того, чи компанія готується до підвищених потреб у ліквідності або сигналізує про ширшу ринкову стратегію. Цей сплеск випуску відбувається в [...]
Coinstats
2025/09/13 11:38
