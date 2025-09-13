Bitcoin-акули додали 65K BTC за 7 днів: посилюється налаштування стиснення пропозиції

Допис Bitcoin Sharks додають 65K BTC за 7 днів: Посилюється налаштування стиснення пропозиції з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Sharks додають 65K BTC за 7 днів: Посилюється налаштування стиснення пропозиції | Bitcoinist.com Реєстрація для отримання нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Подорож Себастьяна у світ криптовалют почалася чотири роки тому, спонукана захопленням потенціалом технології блокчейн революціонізувати фінансові системи. Його початкове дослідження було зосереджено на розумінні складнощів різних криптопроєктів, особливо тих, що зосереджені на створенні інноваційних фінансових рішень. Завдяки незліченним годинам досліджень та навчання Себастьян розвинув глибоке розуміння базових технологій, динаміки ринку та потенційних застосувань криптовалют. Коли його знання зростали, Себастьян відчув потребу поділитися своїми думками з іншими. Він почав активно брати участь в онлайн-дискусіях на платформах, таких як X та LinkedIn, зосереджуючись на контенті, пов'язаному з фінтехом та криптовалютами. Його метою було розкрити цінні тенденції та ідеї для ширшої аудиторії, сприяючи глибшому розумінню швидко еволюціонуючого криптоландшафту. Внесок Себастьяна швидко отримав визнання, і він став довіреним голосом у онлайн-спільноті криптовалют. Щоб додатково покращити свою експертизу, Себастьян здобув сертифікацію UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Ця ретельна програма забезпечила його цінними навичками та знаннями щодо фінансових технологій, подолавши розрив між традиційними фінансами (TradFi) та децентралізованими фінансами (DeFi). Сертифікація поглибила його розуміння ширшого фінансового ландшафту та його перетину з технологією блокчейн. Пристрасть Себастьяна до фінансів та письма очевидна в його роботі. Він любить заглиблюватися у фінансові дослідження, аналізувати тенденції ринку та досліджувати останні розробки у криптопросторі. У вільний час Себастьяна часто можна знайти зануреним у графіки, вивчаючи форми 10-K або беручи участь у провокаційних дискусіях про майбутнє фінансів. Себастьян...