Найкращі запуски передпродажу токенів Офіційне ICO
Пост Best Token Presale запускає офіційне ICO з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини 13 вересня 2025 | 13:43 Новий цифровий актив, Best Token Presale, запустив сьогодні своє ICO через BestTokenPresale.com. Офіційний веб-сайт надає всі деталі проєкту, включаючи білу книгу, і є прозорим щодо токеноміки, аж до цілей проєкту. У цьому передпродажі буде 40 раундів збору коштів. Кожен раунд інвестори платитимуть трохи більше для придбання токенів, що зробить "пізніх покупців" з меншим ROI, коли токен буде розміщено на біржах. Після завершення 40 раундів, Best Token Presale збере $11,000,000. Пул ліквідності на криптобіржах, створений цим передпродажем, становитиме майже 70% від вартості зібраних коштів — 7 мільйонів доларів США. Кошти, не використані для пулу ліквідності, будуть розподілені на персонал, маркетинг, витрати на лістинг на криптобіржі та розробку криптотехнологій. Утиліті токен $BTPS не є пустим звуком. Згідно з білою книгою, це мемкоїн, розроблений для криптотрейдерів, які просто хочуть заробляти гроші на криптотрейдингу. Тут немає театральності, просто криптовалюта, яка виходить на ринок з величезною цінністю бренду та привабливістю. І після лістингу на біржах, маркетингова команда продовжуватиме підвищувати цінність бренду протягом контрактного періоду. У першому з 40 раундів передпродажу інвестори можуть придбати токен $BTPS за $0.00138116, з 5,8 мільйонами токенів, доступних для покупки. Другий раунд побачить перше з поступових підвищень ціни, відправляючи ціну Best Token PreSale до $0.00139635. Як зазначено в білій книзі, кожен раунд ICO Best Token Presale побачить збільшення на 1,1% - 1,5%. Перші інвестори, які куплять перші $10,285 в токенах BTPS, матимуть монети з найнижчою вартістю. Щоб придбати BTPS під час цього початкового раунду, відвідайте BestTokenPreSale.com і підключіть криптовалютний гаманець до веб-сайту. The...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 15:44