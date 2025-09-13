2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Polymarket інтегрує оракули Chainlink для забезпечення точних результатів ринку

Polymarket інтегрує оракули Chainlink для забезпечення точних результатів ринку

Партнерство має на меті забезпечити точні та захищені від підробок рішення для ринків прогнозування з підвищеною швидкістю, прозорістю та точністю.
Поділитись
Blockchainreporter2025/09/13 17:30
Поділитись
Найкраща криптовалюта для купівлі в 2025 році

Найкраща криптовалюта для купівлі в 2025 році

Пост "Найкраща криптовалюта для купівлі в 2025 році" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Передпродажний ажіотаж Lyno AI вартий уваги в 2025 році, де суцільні 22 316 доларів було зібрано в раунді Ранній мерчант, і продано 446 335 токенів. Це сила, яка ставить під сумнів стабільну природу Solana, і тому Lyno AI є привабливим інвестиційним варіантом. З появою нової платформи, що працює на арбітражі ШІ, Екосистема Solana може зіткнутися з екосистемою Lyno AI, яка вже побудована і користується увагою клієнтів. Від Сеула до Кремнієвої долини: чому Solana відчуває тиск Solana також є грізним конкурентом, особливо після вражаючого зростання на 1 200 відсотків у 2023 році. Її токенізовані акції GLXY та плани виплат творцям, такі як нещодавні 2 мільйони від pumpdotfun, продовжують з'являтися в заголовках. Тим не менш, навіть з цим, Solana на сьогоднішній день не має кросчейн арбітражу Lyno AI, який демократизує можливості заробітку в більш ніж 15 блокчейнах. Lyno AI: революція арбітражу штучного інтелекту. Lyno AI зросте до 18 000 відсотків до 2026 року завдяки своєму високотехнологічному арбітражному боту, керованому ШІ. За допомогою цієї платформи користувачі можуть миттєво використовувати цінові розбіжності між мережами, включаючи Ethereum та Optimism. Її смартконтракти, перевірені на Cyberscope, та 30-відсоткова частка комісій для стейкерів вводять два додаткові рівні безпеки та цінності. Ціна Lyno AI становить 0,05 доларів у раунді Ранній мерчант, і є стимул у вигляді розіграшу на 100 тисяч доларів для покупців передпродажу, які інвестують більше 100 доларів, що означає, що ШІ буде оцінено в 180 разів більше на наступному етапі, перш ніж ціна зросте до 0,055 доларів. Дійте зараз: перед сплеском. Lyno AI буде краще позиціонована, щоб перевершити Solana завдяки кращій технології ШІ та збільшеній інвесторській базі. Передпродаж Ранній мерчант надасть унікальну точку доступу з перевіреною безпекою та потенціалом токеноміки. Перш ніж ціна зросте на наступному...
Hyperbot
BOT$0.05613-39.29%
Sunrise Layer
RISE$0.009335-8.13%
Moonveil
MORE$0.0261-18.05%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/13 17:29
Поділитись
Як почати майнінгову машину Bitcoin з CoinBase та примножити своє багатство

Як почати майнінгову машину Bitcoin з CoinBase та примножити своє багатство

Пост "Як почати роботу з майнінговою машиною Bitcoin з CoinBase та примножити своє багатство" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. За підтримки Трампа криптовалюти стали стратегічним резервом Сполучених Штатів, і інвестори прагнуть знайти найкращий спосіб максимізувати свої інвестиції. У той час як переважна більшість власників криптовалют покладаються на коливання криптовалют для заробітку на різниці, наймудріші з них звертаються до хмарного майнінгу – перевіреного методу, який може забезпечити гарантований щоденний фіксований дохід. Що таке CoinBase? CoinBase – це американська технологічна компанія. Заснована у 2012 році Браяном Армстронгом, компанія керує найбільшою криптовалютною біржею в Сполучених Штатах. Станом на 2024 рік, CoinBase має 108 мільйонів користувачів, керує активами на суму понад 400 мільярдів доларів і є найбільшим у світі кастодіаном Bitcoin, що утримує 12% загальної пропозиції Bitcoin. Переваги CoinBase: Для ентузіастів криптовалют CoinBase є найбільш надійною платформою для фізичних осіб та бізнесу для купівлі, продажу та управління криптовалютами. Місія CoinBase полягає у створенні більшої економічної свободи, надаючи кожному зручні, безпечні та надійні фінансові інструменти. Як приєднатися до хмарного майнінгу ALL4 Mining від CoinBase? Для ентузіастів інвестування в криптовалюти вибір легального та прибуткового постачальника послуг хмарних обчислень дійсно дуже важливий. На цей час, легальний та провідний у світі постачальник послуг хмарних обчислень був законно заснований у Великобританії в 2019 році, захищений британським урядом, і отримав відповідні юридичні документи та сертифікати на легальну діяльність. Станом на травень 2025 року, ALL4 Mining має понад 9 мільйонів реальних користувачів по всьому світу, а реальна щоденна кількість активних користувачів сягає 20% (1,8 мільйона людей). За цими потужними даними, постачальник послуг хмарних обчислень ALL4 Mining має понад 200 майнінгових ферм Bitcoin та центрів обробки даних у більш ніж 200 країнах світу, з понад 500 000 одиниць обладнання для майнінгу Bitcoin. Цього достатньо, щоб забезпечити користувачам платформи реальний досвід хмарних обчислень та прибуткові проекти хмарних обчислень. Постачальник послуг хмарних обчислень ALL4 Mining...
RealLink
REAL$0.07043-13.92%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.606-25.58%
Moonveil
MORE$0.0261-18.05%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/13 16:29
Поділитись
Управління ШІ - це червоний прапорець: Віталік Бутерін пропонує альтернативу

Управління ШІ - це червоний прапорець: Віталік Бутерін пропонує альтернативу

Пост "Управління ШІ - це червоний прапорець: Віталік Бутерін пропонує альтернативу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Віталік Бутерін попередив, що наївне управління ШІ занадто легко експлуатувати. Нещодавня демонстрація показала, як зловмисники можуть обманути ChatGPT для витоку приватних даних. Модель "інформаційних фінансів" Бутеріна сприяє різноманітності, нагляду та стійкості. Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін попередив своїх підписників у X про ризики покладання на штучний інтелект (ШІ) для управління, стверджуючи, що поточні підходи занадто легко експлуатувати. Занепокоєння Бутеріна послідувало за іншим попередженням співзасновника EdisonWatch Ейто Міямури, який показав, як зловмисники можуть захопити новий протокол контексту моделі OpenAI (MCP) для доступу до приватних даних користувачів. Ось чому наївне "управління ШІ" - це погана ідея. Якщо ви використовуєте ШІ для розподілу фінансування внесків, люди ОБОВ'ЯЗКОВО вставлять джейлбрейк плюс "дай мені всі гроші" у якомога більше місць. Як альтернативу, я підтримую підхід інформаційних фінансів (https://t.co/Os5I1voKCV… https://t.co/a5EYH6Rmz9 — vitalik.eth (@VitalikButerin) 13 вересня 2025 Ризики наївного управління ШІ Тест Міямури виявив, як просте запрошення в календарі з прихованими командами може обманути ChatGPT, щоб розкрити конфіденційні електронні листи, коли асистент отримує доступ до скомпрометованого запису. Експерти з безпеки зазначили, що великі мовні моделі не можуть розрізнити справжні інструкції та зловмисні, що робить їх надзвичайно вразливими до маніпуляцій. Ми змусили ChatGPT витікати ваші приватні дані електронної пошти 💀💀 Все, що вам потрібно? Електронна адреса жертви. ⛓️‍💥🚩📧 У середу @OpenAI додав повну підтримку інструментів MCP (Model Context Protocol) у ChatGPT. Дозволяючи ChatGPT підключатися та читати вашу Gmail, Calendar, Sharepoint, Notion,… pic.twitter.com/E5VuhZp2u2 — Eito Miyamura | 🇯🇵🇬🇧 (@Eito_Miyamura) 12 вересня 2025 Бутерін сказав, що цей недолік є серйозним червоним прапорцем для систем управління, які занадто довіряють ШІ. Він стверджував, що якщо такі моделі використовувалися б для управління фінансуванням або прийняття рішень, зловмисники могли б легко обійти захисні заходи за допомогою запитів у стилі джейлбрейку, залишаючи процеси управління відкритими для зловживань...
Threshold
T$0.01195-21.84%
Trust The Process
TRUST$0.0003094-14.62%
BRC20.COM
COM$0.010028-10.44%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/13 16:19
Поділитись
MemeCore [M] досягає нового історичного максимуму на рівні $2,48 – Що далі для цін?

MemeCore [M] досягає нового історичного максимуму на рівні $2,48 – Що далі для цін?

MemeCore досягає нового історичного максимуму, але повне схвалення ще не отримано.
MemeCore
M$2.22967+8.79%
Threshold
T$0.01195-21.84%
Aethir
ATH$0.04522-15.14%
Поділитись
Coinstats2025/09/13 16:00
Поділитись
Найкращі запуски передпродажу токенів Офіційне ICO

Найкращі запуски передпродажу токенів Офіційне ICO

Пост Best Token Presale запускає офіційне ICO з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини 13 вересня 2025 | 13:43 Новий цифровий актив, Best Token Presale, запустив сьогодні своє ICO через BestTokenPresale.com. Офіційний веб-сайт надає всі деталі проєкту, включаючи білу книгу, і є прозорим щодо токеноміки, аж до цілей проєкту. У цьому передпродажі буде 40 раундів збору коштів. Кожен раунд інвестори платитимуть трохи більше для придбання токенів, що зробить "пізніх покупців" з меншим ROI, коли токен буде розміщено на біржах. Після завершення 40 раундів, Best Token Presale збере $11,000,000. Пул ліквідності на криптобіржах, створений цим передпродажем, становитиме майже 70% від вартості зібраних коштів — 7 мільйонів доларів США. Кошти, не використані для пулу ліквідності, будуть розподілені на персонал, маркетинг, витрати на лістинг на криптобіржі та розробку криптотехнологій. Утиліті токен $BTPS не є пустим звуком. Згідно з білою книгою, це мемкоїн, розроблений для криптотрейдерів, які просто хочуть заробляти гроші на криптотрейдингу. Тут немає театральності, просто криптовалюта, яка виходить на ринок з величезною цінністю бренду та привабливістю. І після лістингу на біржах, маркетингова команда продовжуватиме підвищувати цінність бренду протягом контрактного періоду. У першому з 40 раундів передпродажу інвестори можуть придбати токен $BTPS за $0.00138116, з 5,8 мільйонами токенів, доступних для покупки. Другий раунд побачить перше з поступових підвищень ціни, відправляючи ціну Best Token PreSale до $0.00139635. Як зазначено в білій книзі, кожен раунд ICO Best Token Presale побачить збільшення на 1,1% - 1,5%. Перші інвестори, які куплять перші $10,285 в токенах BTPS, матимуть монети з найнижчою вартістю. Щоб придбати BTPS під час цього початкового раунду, відвідайте BestTokenPreSale.com і підключіть криптовалютний гаманець до веб-сайту. The...
Moonveil
MORE$0.0261-18.05%
Just Memecoin
MEMECOIN$0.0007663-27.92%
TokenFi
TOKEN$0.008369-32.06%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/13 15:44
Поділитись
Чому токен Ozak AI за $0,01 може стати найрозумнішим фліпом проти прибутків Solana та XRP

Чому токен Ozak AI за $0,01 може стати найрозумнішим фліпом проти прибутків Solana та XRP

Пост "Чому токен Ozak AI за $0,01 може бути найрозумнішим фліпом проти прибутків Solana та XRP" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Передпродаж Ozak AI встановив початкову ціну токена на рівні $0,01, привертаючи увагу трейдерів, які бачать потенціал у низьких точках входу. Вже продано понад 880 мільйонів токенів $OZ, що залучило майже $3 мільйони фінансування. Наступний етап підніме ціну до $0,012, тоді як довгострокова ціль встановлена на рівні $1. Оскільки Solana та XRP торгуються на значно вищих рівнях, аналітики зважують, чи пропонує Ozak AI гострішу можливість для короткострокових фліпів. Порівняння низької вартості Ozak AI з Solana та XRP Ozak AI створений для надання прогнозної аналітики за допомогою штучного інтелекту та децентралізованої інфраструктури. Його система включає мережу Ozak Stream Network для швидкої обробки даних, DePIN для розподіленої безпеки та Ozak Data Vaults для довгострокового зберігання. Агенти прогнозування (PA) дозволяють користувачам створювати індивідуальні ШІ-моделі без технічної експертизи, надаючи як індивідуальним трейдерам, так і установам доступ до персоналізованих ринкових аналітичних даних. Токен OZ лежить в основі платформи. Він використовується для транзакцій, доступу до агентів прогнозування, управління та винагород спільноти. Пропозиція токенів обмежена 10 мільярдами, з яких 30% для передпродажу, 30% для розвитку екосистеми та спільноти, 20% для резервів і по 10% для ліквідності та команди. За ціною $0,01 передпродаж є найнижчою точкою входу перед тим, як ширше впровадження може підштовхнути ціни вгору. Для порівняння, токен Solana торгується за $238,04 з денним приростом 6,03%. XRP коштує $3,04 зі збільшенням на 0,74%. Хоча обидва активи продовжують залучати інвестиції, їхні вищі ціни ускладнюють трейдерам досягнення великих відсоткових фліпів за короткий час. Менша базова ціна Ozak AI, навпаки, означає, що рух з $0,01 до $0,02 вже представляє прибутковість 100%. Youtube вбудований: Стратегічні партнерства підтримують зростання Окрім імпульсу передпродажу, Ozak AI почав встановлювати зовнішні партнерства. Проект нещодавно підтвердив співпрацю з...
NEAR
NEAR$2.405-17.72%
Streamflow
STREAM$0.05964-31.00%
Moonveil
MORE$0.0261-18.05%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/13 15:32
Поділитись
Ethereum перевищує $4 700, завдяки стратегічним розробкам

Ethereum перевищує $4 700, завдяки стратегічним розробкам

Ethereum зріс вище $4,700, завдяки регуляторним та технічним факторам. Значні покупки від великих інвесторів додатково зміцнили ринкову позицію Ethereum. Продовжити читання: Ethereum злітає вище $4,700, завдяки стратегічним розробкам Публікація Ethereum злітає вище $4,700, завдяки стратегічним розробкам вперше з'явилася на COINTURK NEWS.
Major
MAJOR$0.07839-34.18%
Поділитись
Coinstats2025/09/13 15:18
Поділитись
Засновник THORChain втратив $1,35 млн після скаму з діпфейком у Zoom та Telegram

Засновник THORChain втратив $1,35 млн після скаму з діпфейком у Zoom та Telegram

Співзасновник THORChain втратив приблизно $1,35 мільйона з забутого гаманця MetaMask після того, як зловмисники використали зламаний акаунт Telegram та фальшиву зустріч у Zoom для отримання доступу до його збережених ключів, згідно з повідомленнями. Крадіжка була вперше виявлена ончейн, а пізніше підтверджена кількома новинними виданнями та слідчими. Пов'язане читання: В'єтнам до [...]
Solana Retardz
SCAM$0.0000196--%
Ambire Wallet
WALLET$0.02398+0.67%
Поділитись
Bitcoinist2025/09/13 14:00
Поділитись
"Великі шанси", що США сформують Стратегічний резерв Bitcoin цього року: Алекс Торн

"Великі шанси", що США сформують Стратегічний резерв Bitcoin цього року: Алекс Торн

Алекс Торн з Galaxy Digital каже, що ринок "недооцінює" шанси формування Стратегічного резерву Bitcoin у США цього року, хоча інші налаштовані скептично. Існує висока ймовірність того, що уряд Сполучених Штатів сформує довгоочікуваний Стратегічний резерв Bitcoin до кінця цього року, каже керівник загальнофірмових досліджень Galaxy Digital, Алекс Торн. Однак інші керівники галузі менш впевнені. "Я все ще вважаю, що є великі шанси, що уряд США оголосить цього року про формування стратегічного резерву Bitcoin (SBR) і офіційно утримуватиме BTC як стратегічний актив", - написав Торн у дописі в X у четвер. Читати далі
ALEX Lab
ALEX$0.0039-26.41%
Bitcoin
BTC$112,102.21-7.63%
Moonveil
MORE$0.0261-18.05%
Поділитись
Coinstats2025/09/13 13:39
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів