Найкраща криптовалюта для купівлі в 2025 році

Передпродажний ажіотаж Lyno AI вартий уваги в 2025 році, де суцільні 22 316 доларів було зібрано в раунді Ранній мерчант, і продано 446 335 токенів. Це сила, яка ставить під сумнів стабільну природу Solana, і тому Lyno AI є привабливим інвестиційним варіантом. З появою нової платформи, що працює на арбітражі ШІ, Екосистема Solana може зіткнутися з екосистемою Lyno AI, яка вже побудована і користується увагою клієнтів. Від Сеула до Кремнієвої долини: чому Solana відчуває тиск Solana також є грізним конкурентом, особливо після вражаючого зростання на 1 200 відсотків у 2023 році. Її токенізовані акції GLXY та плани виплат творцям, такі як нещодавні 2 мільйони від pumpdotfun, продовжують з'являтися в заголовках. Тим не менш, навіть з цим, Solana на сьогоднішній день не має кросчейн арбітражу Lyno AI, який демократизує можливості заробітку в більш ніж 15 блокчейнах. Lyno AI: революція арбітражу штучного інтелекту. Lyno AI зросте до 18 000 відсотків до 2026 року завдяки своєму високотехнологічному арбітражному боту, керованому ШІ. За допомогою цієї платформи користувачі можуть миттєво використовувати цінові розбіжності між мережами, включаючи Ethereum та Optimism. Її смартконтракти, перевірені на Cyberscope, та 30-відсоткова частка комісій для стейкерів вводять два додаткові рівні безпеки та цінності. Ціна Lyno AI становить 0,05 доларів у раунді Ранній мерчант, і є стимул у вигляді розіграшу на 100 тисяч доларів для покупців передпродажу, які інвестують більше 100 доларів, що означає, що ШІ буде оцінено в 180 разів більше на наступному етапі, перш ніж ціна зросте до 0,055 доларів. Дійте зараз: перед сплеском. Lyno AI буде краще позиціонована, щоб перевершити Solana завдяки кращій технології ШІ та збільшеній інвесторській базі. Передпродаж Ранній мерчант надасть унікальну точку доступу з перевіреною безпекою та потенціалом токеноміки. Перш ніж ціна зросте на наступному...