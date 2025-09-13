2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Шукаєте наступну криптовалюту з потенціалом зростання в 100 разів? Імпульс пресейлу Lyno AI неможливо зупинити

Шукаєте наступну криптовалюту з потенціалом зростання в 100 разів? Імпульс пресейлу Lyno AI неможливо зупинити

Пост "У пошуках наступної криптовалюти зі зростанням у 100 разів? Імпульс передпродажу Lyno AI неможливо зупинити" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Шукаєте наступну криптовалюту зі зростанням у 100 разів? Lyno AI серйозно налаштований на цьому етапі передпродажу. Маючи поточну ціну Раннього мерчанта 0,050, попит змушує провідних аналітиків звертати увагу на продаж токенів, оскільки він має величезний потенціал. Ті, хто правильно передбачив зростання Cardano на 200 відсотків у 2023 році, тепер роблять ставку на те, що токен Lyno зросте на 2000 відсотків. Цей прогноз базується на технології кросчейн арбітражу, унікальній для Lyno AI, яка вигідно відрізняється від повільних проєктів, таких як Cardano, та монет з низькою корисністю, таких як Stellar. Вже продано 436 908 токенів, загалом зібрано 21 845, і наступний раунд ціноутворення на рівні 0,055 не за горами. Передпродаж Lyno AI: скористайтеся перевагою Раннього мерчанта Етап Раннього мерчанта продає токени за $0,050 - ціну, яка, за словами експертів, не протримається довго. Ціни зростуть до $0,055 з прогресом передпродажу, що ще більше посилить поспіх придбати токени до того, як їхня вартість злетить. Аудит Lyno AI проводить Cyberscope, що гарантує безпечну інвестиційну базу. Маючи кінцеву цільову ціну 0,100, цей передпродаж є унікальною можливістю для інвесторів приєднатися рано та отримати найвищі прибутки. Крім того, покупці, які використовують понад 100 токенів, матимуть можливість взяти участь у розіграші Lyno AI, де 10 інвесторів виграють частку пулу в 100 тисяч. Чому Lyno AI масштабно зростатиме Lyno AI використовує керовану ШІ технологію кросчейн арбітражу нового покоління, щоб вирівняти ігрове поле для роздрібних інвесторів. На відміну від інституційних трейдерів, які мають дорогу інфраструктуру, Lyno пропонує зручні, блискавично швидкі та повністю автоматизовані угоди на Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism та понад 12 додаткових мережах. Багаторівнева безпека та перевірені аудитом смартконтракти...
Binance Coin
BNB$1,120.99-10.54%
CROSS
CROSS$0.14253-32.73%
TokenFi
TOKEN$0.008369-32.06%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/13 18:40
Поділитись
Група SUI завершила зворотний викуп на $2 млн, схвалює програму зворотного викупу акцій на $50 млн

Група SUI завершила зворотний викуп на $2 млн, схвалює програму зворотного викупу акцій на $50 млн

TLDR: Група SUI викупила 318 743 акцій за середньою ціною $4,30 у період з 10 по 12 вересня, завершивши свій зворотний викуп на $2 млн. Компанія затвердила нову програму зворотного викупу на $50 млн для подальшої підтримки своєї Чистої вартості активів на акцію. Покупки можуть здійснюватися через відкриті ринкові угоди, приватні угоди або інші затверджені методи відповідно до законів про цінні папери. Керівники заявили, що цей крок [...] Публікація SUI Group завершує зворотний викуп на $2 млн, схвалює програму зворотного викупу акцій на $50 млн вперше з'явилася на Blockonomi.
SUI
SUI$2.6883-21.73%
Movement
MOVE$0.0787-27.93%
Octavia
VIA$0.0152-5.00%
Поділитись
Blockonomi2025/09/13 18:37
Поділитись
Чи є ця мемкоїн наступним Dogecoin або наступним Shiba Inu у створенні?

Чи є ця мемкоїн наступним Dogecoin або наступним Shiba Inu у створенні?

Допис "Чи є ця Мемкоїн наступним Dogecoin або наступним Shiba Inu?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта Новини 13 вересня 2025 | 11:45 Криптоаналітики ведуть активні дискусії. Дебати стосуються того, чи є Layer Brett наступним Dogecoin (DOGE) або наступним Shiba Inu (SHIB) з точки зору потенціалу. Обидва порівняння пропонують цікаві перспективи. Але обидва можуть не враховувати унікальні характеристики проєкту. Дебати підкреслюють, як Мемкоїни еволюціонували від чистої спекуляції до змісту та корисності. Спадщина Dogecoin (DOGE) як оригінального мемкоїна Dogecoin створив категорію мемкоїнів. Потім продемонстрував свій потенціал для масштабних прибутків. Проєкт зберіг простоту та зосередився на залученні спільноти понад усе. Успіх DOGE походив від культурної релевантності, а не технологічних інновацій. Однак потенціал зростання Dogecoin сьогодні здається обмеженим через його ринковий простір. Токен потребує безпрецедентного попиту для значного руху ціни. Ця реальність змушує аналітиків шукати новіші проєкти з подібним потенціалом спільноти, але кращою динамікою зростання. Еволюція Shiba Inu (SHIB) за межі статусу чистого мема Shiba Inu побудований на основі Dogecoin, намагаючись додати більше змісту. Проєкт розробив продукти екосистеми, такі як Shibarium, для підвищення корисності. SHIB продемонстрував, як Мемкоїни можуть еволюціонувати до більш стійких моделей. Незважаючи на ці зусилля, Shiba Inu стикається з подібними обмеженнями ринкової капіталізації, як і Dogecoin. Його величезна Циркуляційна пропозиція створює природний тиск продажу, що обмежує зростання. Потенціал зростання проєкту виглядає скромним порівняно з ранніми етапами. Чим Layer Brett (LBRETT) відрізняється від обох попередників Layer Brett включає уроки з досвіду як Dogecoin, так і Shiba Inu. Проєкт зберігає сильну мем-привабливість, додаючи справжню корисність Ethereum Layer 2. Ця комбінація забезпечує як ентузіазм спільноти, так і технологічний зміст. Підхід вирішує основну критику чистих мемкоїнів щодо стійкості. Пропонуючи реальну корисність блокчейну, Layer Brett може досягти більш органічного зростання, ніж його попередники. Ця диференціація робить прямі порівняння дещо обмеженими. Порівняння залучення спільноти Dogecoin підтримує одну з найсильніших спільнот у криптовалюті...
SHIBAINU
SHIB$0.00001011-15.67%
Moonveil
MORE$0.0261-18.05%
Capverse
CAP$0.11527+3.97%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/13 17:56
Поділитись
Tether представляє стейблкоїн, забезпечений доларом і регульований у США

Tether представляє стейблкоїн, забезпечений доларом і регульований у США

Tether, компанія, що стоїть за стейблкоїном USDT, оголосила про плани запуску нового регульованого в США стейблкоїну для американських підприємств та установ.
Поділитись
Cryptodaily2025/09/13 17:53
Поділитись
Засновник Ethereum Віталік Бутерін реагує на витік приватних листів через вразливість ChatGPT

Засновник Ethereum Віталік Бутерін реагує на витік приватних листів через вразливість ChatGPT

Пост "Віталік Бутерін з Ethereum реагує на витік приватних електронних листів через експлойт ChatGPT" вперше з'явився на Coinpedia Fintech News. Останнє оновлення ChatGPT від OpenAI мало зробити ШІ-асистента більш корисним, підключивши його безпосередньо до таких додатків, як Gmail, Календарний графік і Notion. Натомість воно виявило серйозний ризик безпеки – той, який привернув увагу Віталіка Бутеріна з блокчейну Ethereum. Ви не захочете це пропустити... читайте далі. Запрошення в календарі...
Threshold
T$0.01195-21.84%
Moonveil
MORE$0.0261-18.05%
Wink
LIKE$0.007485-8.56%
Поділитись
CoinPedia2025/09/13 17:44
Поділитись
Інституційні інвестори вкладають мільйони в Bitcoin ETF

Інституційні інвестори вкладають мільйони в Bitcoin ETF

Допис "Інституційні інвестори вкладають мільйони в Bitcoin ETF" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. 12 вересня ринок спотових біржових фондів (ETF) Bitcoin зафіксував значний приплив капіталу з чистим збільшенням на 642 мільйони доларів. Дані, надані SoSoValue, підкреслюють думку, що інституційні інвестори все частіше досліджують Bitcoin через офіційно санкціоновані канали. Читати далі: Інституційні інвестори вкладають мільйони в Bitcoin ETF Джерело: https://en.bitcoinhaber.net/institutional-investors-pour-millions-into-bitcoin-etfs
BRC20.COM
COM$0.010028-10.44%
LayerNet
NET$0.00007884+0.29%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/13 17:00
Поділитись
Альткоїни значно зростають, Ethereum лідирує, тоді як Bitcoin відстає

Альткоїни значно зростають, Ethereum лідирує, тоді як Bitcoin відстає

Криптовалютний ринок знову переживає зелений день. Хоча за останні 24 години було чимало руху, загальна ліквідація залишається відносно низькою - $389 мільйонів. Водночас широка група альткоїнів набирає обертів, тоді як домінування Bitcoin саме зменшується. Коротше кажучи, ринок, здається, знову знаходить шлях вгору... Повідомлення Альткоїни значно зростають, Ethereum лідирує, тоді як Bitcoin відстає з'явилося вперше на Blockchain Stories.
Constellation
DAG$0.02218-16.11%
MET
MET$0.2342+7.33%
OP
OP$0.481-32.37%
Поділитись
Coinstats2025/09/13 16:30
Поділитись
Передпродаж XRP Tundra стартує з ексклюзивною пропозицією, оскільки XRP News Today повідомляє про зростання інтересу до стейкінгу

Передпродаж XRP Tundra стартує з ексклюзивною пропозицією, оскільки XRP News Today повідомляє про зростання інтересу до стейкінгу

Передпродаж XRP Tundra стартує за ціною $0,30, пропонуючи два токени за одну покупку та винагороди за стейкінг, оскільки зростаючі новини про XRP підкреслюють підвищений попит на прибутковість.
Ripple
XRP$2.3683-15.66%
SecondLive
LIVE$0.00821-28.10%
Поділитись
Cryptodaily2025/09/13 03:45
Поділитись
Експерт каже, що ви не розбагатієте на 100 XRP; вам потрібні тисячі

Експерт каже, що ви не розбагатієте на 100 XRP; вам потрібні тисячі

Відомий коментатор спільноти XRP знову розпалив давню дискусію про те, скільки XRP інвесторам потрібно утримувати, щоб досягти життєзмінного багатства. Bale, широко відомий експерт з XRP, стверджував, що "XRP - це все про вибір часу" і попередив, що інвестори, які утримують лише 100 XRP, не повинні очікувати стати заможними. Відвідати веб-сайт
Threshold
T$0.01195-21.84%
GET
GET$0.003622-13.16%
Ripple
XRP$2.3683-15.66%
Поділитись
The Crypto Basic2025/09/13 00:27
Поділитись
Спот чи ні? Що насправді містить ETF REX-Osprey XRP

Спот чи ні? Що насправді містить ETF REX-Osprey XRP

Оскільки сьогодні в США запускається ETF XRP від Rex-Osprey, зростають спекуляції щодо того, чи кваліфікується цей фонд як справжній спот-ETF. Численні повідомлення вказують на те, що XRP може сьогодні отримати свій перший в історії біржовий фонд на спотовій основі у Сполучених Штатах. Відвідайте веб-сайт
Union
U$0.008513-14.54%
Ripple
XRP$2.3683-15.66%
Everscale
EVER$0.01788-6.28%
Поділитись
The Crypto Basic2025/09/13 00:26
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів