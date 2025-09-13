2025-10-11 Saturday

Домінування Bitcoin падає нижче 57%: Чи це початок наступного циклу?

Домінування Bitcoin падає нижче 57%: Чи це початок наступного циклу?

Допис Bitcoin домінування падає нижче 57%: чи це початок наступного циклу? вперше з'явився на Coinpedia Fintech News Bitcoin домінування нещодавно опустилося нижче критичного рівня, що вказує на зміну динаміки ринку. Це зниження показує, що кошти перетікають в альткоїни, сигналізуючи про початок "сезону альткоїнів." Чи це початок нового циклу? За даними Coinmarketcap, домінування Bitcoin впало приблизно до 56,6%, тоді як Ethereum піднявся до ...
2025/09/13
Премія скарбниці Bitcoin під загрозою — що це може означати для ціни BTC?

Премія скарбниці Bitcoin під загрозою — що це може означати для ціни BTC?

Компанії, що зберігають Bitcoin (BTC), стикаються з досить критичною ситуацією, оскільки їхня ринкова премія над базовими активами BTC зменшується на тлі падіння волатильності та різкого уповільнення нових покупок. Зокрема, щомісячні покупки BTC цими компаніями впали на 97% з листопада 2024 року, що відображає вкрай обережний підхід ринку в останні місяці. Однак, нещодавні дані [...]
2025/09/13
Знайдіть найкращий криптовалютний пресейл для покупки: пресейл Nexchain на $10.20M, зростання Pepe Dollar та MAXI DOGE під радаром

Знайдіть найкращий криптовалютний пресейл для покупки: пресейл Nexchain на $10.20M, зростання Pepe Dollar та MAXI DOGE під радаром

Передпродаж Nexchain перевищує $10.20M, оскільки Pepe Dollar набирає популярності, а MAXI DOGE привертає увагу. Дослідіть найкращі криптовалютні передпродажі, особливості токенів та чому Nexchain може бути найкращим криптовалютним передпродажем для купівлі прямо зараз.
2025/09/13
Cache Wallet приєднується до Arichain для зміцнення захищеної мультивіртуальної Web3 мережі

Cache Wallet приєднується до Arichain для зміцнення захищеної мультивіртуальної Web3 мережі

Це останнє партнерство спрямоване на об'єднання керованих ШІ функцій відновлення гаманця Cache Wallet з модульним блокчейном L1 від Arichain.
2025/09/13
Міст Shibarium зазнав експлуатації 4,6 мільйона BONE, команда заморозила кошти

Міст Shibarium зазнав експлуатації 4,6 мільйона BONE, команда заморозила кошти

Пост Кросчейн міст Shibarium зазнав експлуатації на 4,6 мільйона BONE, команда заморозила кошти з'явився спочатку на Coinpedia Fintech News У суботу мережа блокчейну Layer 2 Shiba Inu, Shibarium, зазнала ретельно спланованої атаки на свій міст. Але команда вжила розумних заходів для запобігання крадіжці та оголосила, що заморозила 4,6 мільйона токенів BONE. Зловмисники позичили 4,6 мільйона токенів BONE Розробник Shiba Inu, Каал Дхайрія, підтвердив новину на своєму X...
2025/09/13
Новини Ethereum: інституційні покупки, бум стейкінгу та ціль у $5,000

Новини Ethereum: інституційні покупки, бум стейкінгу та ціль у $5,000

Ціни, що коливаються близько $4,500, — це лише поверхня глибшої історії: інституції накопичують ETH на рекордних рівнях, стейкінг [...] Допис Ethereum News: Institutional Buying, Staking Boom, and a $5,000 Target вперше з'явився на Coindoo.
2025/09/13
Найкраща криптовалюта для інвестування сьогодні: передпродаж Bitcoin Hyper перевищує $15 млн на тлі повернення BTC

Найкраща криптовалюта для інвестування сьогодні: передпродаж Bitcoin Hyper перевищує $15 млн на тлі повернення BTC

Криптовалютний ринок останнім часом демонструє значне зростання, при цьому загальна ринкова капіталізація збільшилася на 1,77% за останні 24 години. Кілька криптовалютних передпродажів, включаючи BlockDAG, Lilpepe, Bitcoin Hyper та BlockchainFX, привертають інтерес інвесторів завдяки розширеному фінансуванню, стратегічним партнерствам та ринковому імпульсу, що додатково стимулює загальну ефективність криптовалютного ринку. Bitcoin, ... Читати далі Публікація Найкраща криптовалюта для інвестування сьогодні: передпродаж Bitcoin Hyper перевищує $15 млн на тлі повернення BTC вперше з'явилася на BiteMyCoin.
2025/09/13
Layer Brett викликає порівняння з раннім сплеском Pepe Coin (PEPE), аналітики оцінюють потенціал

Layer Brett викликає порівняння з раннім сплеском Pepe Coin (PEPE), аналітики оцінюють потенціал

Коли Pepe Coin (PEPE) запустився у 2023 році, він швидко став одним із найбільш обговорюваних мемкоїнів у криптовалютному світі. Його вірусне зростання від невідомості до мільярдів ринкової вартості показало, наскільки потужним може бути хайп, створений спільнотою. Зараз деякі аналітики бачать відлуння цього імпульсу в Layer Brett (LBRETT), новому пресейлі на другому рівні Ethereum [...] Допис Layer Brett викликає порівняння з раннім сплеском Pepe Coin (PEPE), аналітики оцінюють потенціал вперше з'явився на Blockonomi.
2025/09/13
Найкращий довгостроковий крипто вибір 2025 року

Найкращий довгостроковий крипто вибір 2025 року

Пост "Найкращий довгостроковий вибір криптовалюти 2025 року" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ринкова активність знову підпорядкована переказам китів та коливанням цін. 4 вересня Dogecoin побачив переміщення понад 200 мільйонів DOGE між основними гаманцями, що викликало дискусії про те, чи змінюють власники свої позиції на найближчий термін, оскільки монета трималася близько $0,21. Cronos мав складніший шлях, впавши на 25% від свого серпневого піку та повернувшись до рівня підтримки $0,25 з незначними ознаками негайного відновлення. У порівнянні, траєкторія мережі BlockDAG (BDAG) набирає обертів. З $405 мільйонами, зібраними під час передпродажу, понад 3 мільйонами активних майнерів у додатку X1 та понад 19 800 вже доставленими апаратними майнерами, вона забезпечує визнання як один із провідних довгострокових варіантів криптовалюти. На відміну від спекулятивних розмов, її сила полягає в реальному використанні та розширенні інфраструктури. BlockDAG: $405 млн підкріплені реальним використанням та впровадженням Успіх передпродажу BlockDAG перевищив $405 мільйонів, але що робить його помітним, так це підтримка, що стоїть за ним. На сьогодні продано понад 26,2 мільярда монет BDAG, із залученням понад 312 000 власників. Це не просто бездіяльні гроші, що чекають на дорожню карту; вони вже живлять реальні продукти: 3 мільйони людей щодня майнять через додаток X1, доставлено понад 19 800 пристроїв серії X, а тижнева потужність відвантаження зростає до 2 000 одиниць. Різниця тут полягає у вимірюваній активності, а не просто в обіцянках. Там, де інші проєкти згасають після анонсів, BlockDAG продовжує нарощувати присутність. Він демонструє докази перед обіцянками, стимулюючи мобільне та апаратне впровадження у понад 130 країнах, за підтримки спільноти, яка зараз перевищує 325 000. З таким масштабом багато аналітиків вважають BlockDAG головною довгостроковою криптовалютою, за якою варто уважно стежити у 2025 році. Наразі в партії 30 ціна BDAG становить $0,03. Ранні прихильники з початкової точки $0,001 вже мають 2 900% ROI. На обмежений період BlockDAG зафіксував вхідну ціну на рівні $0,0013 до 1 жовтня, пропонуючи новим учасникам рідкісну можливість купити за...
2025/09/13
XRP Tundra позиціонується як найкраща криптовалюта для придбання зараз із подвійною токен-стратегією та винагородами за стейкінг

XRP Tundra позиціонується як найкраща криптовалюта для придбання зараз із подвійною токен-стратегією та винагородами за стейкінг

Пост XRP Tundra позиціонується як найкраща криптовалюта для покупки зараз із стратегією подвійного токена та винагородами за стейкінг з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сезон альткоїнів настав, привертаючи оновлену увагу до проєктів, які поєднують сильні основи з реальною корисністю. Поки інвестори шукають найкращі можливості, XRP Tundra стає однією з найпривабливіших пропозицій на ринку. Зі своєю інноваційною системою стейкінгу та передпродажем подвійного токена за ціною всього $0,30, Tundra пропонує як негайну цінність, так і довгостроковий потенціал. На відміну від спекулятивних токенів, які покладаються виключно на прогрів, XRP Tundra надає щось конкретне: спосіб для власників XRP нарешті отримувати прибутковість, зберігаючи безпеку XRP Ledger. У поєднанні з моделлю передпродажу "два за ціною одного", проєкт позиціонує себе як видатний претендент для інвесторів, які прагнуть отримати вигоду в поточному циклі. Перетворення XRP на актив, що приносить прибуток Протягом років інвестори XRP стикалися з обмеженням. Їхні токени були швидкими, ефективними та широко використовувалися для платежів, але не приносили прибутку при зберіганні. У той час як спільноти Ethereum, Solana та інші збільшували свої активи через стейкінг, XRP залишався статичним. XRP Tundra вирішує цю проблему за допомогою Cryo Vaults, механізму стейкінгу, який дозволяє власникам блокувати XRP на фіксовані терміни — 7, 30, 60 або 90 днів — і отримувати винагороди в токенах TUNDRA. Активи ніколи не залишають XRP Ledger, ніколи не видаються в позику і повертаються автоматично, коли закінчується період стейкінгу. Винагороди розподіляються з прозорого пулу постачання, забезпечуючи безпеку та передбачуваність. Це означає, що XRP більше не є пасивним активом. Він стає продуктивним, генеруючи пасивний дохід без шкоди для безпеки чи швидкості, які зробили його популярним з самого початку. Перевага передпродажу: два активи, одна ціна Окрім стейкінгу, XRP Tundra представляє одну з найбільш дружніх до інвесторів моделей передпродажу на ринку. У фазі 1 передпродажу токени оцінюються всього в $0,30, що дає раннім покупцям значну перевагу при вході. Кожна покупка надає не один, а два активи: TUNDRA-X (XRPL):...
2025/09/13
