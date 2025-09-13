DOGE, BONK, хто ще? Найкращі мемкоїни перевершують ринок сьогодні
Пост DOGE, BONK, хто ще? Топові Мемкоїни перевершують ринок сьогодні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціна Dogecoin (DOGE) у зеленій зоні, оскільки ринок відновлюється, BONK і PENGU слідують за ним Bitcoin (BTC), BNB, XRP відстають Сьогодні, 12 вересня 2025 року, ринок криптовалют зростає. Мемкоїни, зазвичай найбільш волатильні альткоїни, лідирують тут. У той же час найбільші криптовалюти демонструють слабку продуктивність. Ціна Dogecoin (DOGE) у зеленій зоні, оскільки ринок відновлюється, BONK і PENGU слідують за ним Мем-криптовалюти є одними з найкращих активів у Топ-100 найбільших криптовалют за версією CoinGecko. Dogecoin (DOGE), найбільша мем-криптовалюта за ринковою капіталізацією, додав 6,3% до своєї ціни за останні 24 години. Зображення від CoinGecko Сьогодні ціна Dogecoin (DOGE) перевищила критичний рівень у $0,25. Зростання розширило ралі, збільшивши тижневий прибуток Dogecoin (DOGE) більш ніж на 25%. Bonk (BONK), ще одна велика криптовалюта, керована спільнотою, додала 7,7% за ніч. Ціна BONK досягла $0,00002515 при зростаючому обсязі торгівлі. Pudgy Penguins (PENGU), мемкоїн, пов'язаний з однойменною колекцією NFT, додав 5,6% за 24 години. При ціні PENGU $0,0356 капіталізація наближається до $650 мільйонів. MemeCore (M), нова мем-криптовалюта, додала 15% за ніч, ставши активом, що найшвидше зростає в топ-100. У той же час обсяг торгівлі залишається низьким. Ціна M досягла історичного максимуму в $2,28 сьогодні. Bitcoin (BTC), BNB, XRP відстають PUMP, основна нативна криптовалюта найбільшого no-code лаунчера мемкоїнів Solana, також серед найкращих. Ціна PUMP зросла на 7,8% і досягла $0,005921. Ринкова капіталізація PUMP перевищила $2 мільярди. На противагу цьому, найбільші криптовалюти демонструють апатію. Bitcoin (BTC), перша криптовалюта, зріс на 0,6%. Ціна BTC намагається утриматися вище критичного рівня $115 000. BNB і XRP обидва зросли на 1%. Обидва криптовалютні важковаговики змогли захистити критичні рівні; BNB стабілізувався вище $900, тоді як XRP залишається вище $3. Ethereum (ETH) і Solana...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 20:46