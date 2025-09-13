2025-10-11 Saturday

Акції Joby Aviation (JOBY): зростають після вибору компанії Білим домом для пілотної програми повітряного таксі

Акції Joby Aviation (JOBY): зростають після вибору компанії Білим домом для пілотної програми повітряного таксі

TLDR Акції Joby Aviation (NYSE:JOBY) зросли на 5% після приєднання до Пілотної програми інтеграції електричних літальних апаратів вертикального зльоту та посадки Білого дому Компанія знаходиться на четвертому з п'яти етапів процесу сертифікації типу FAA для комерційного використання Joby очікує, що перший відповідний літак буде завершено цього року, а пілотні випробування FAA розпочнуться на початку 2026 року [...] Публікація Joby Aviation (JOBY) Stock: Злітає після того, як Білий дім обрав компанію для Пілотної програми повітряного таксі вперше з'явилася на CoinCentral.
Coincentral2025/09/13 22:36
Ціна Cardano готова впасти більш ніж на 50% у 2026 році, оскільки інвестори поспішають увійти в цей новий вірусний пресейл Альткоїна

Ціна Cardano готова впасти більш ніж на 50% у 2026 році, оскільки інвестори поспішають увійти в цей новий вірусний пресейл Альткоїна

Пост "Ціна Cardano готова впасти більш ніж на 50% у 2026 році, оскільки інвестори поспішають увійти в цей новий вірусний пресейл Альткоїнів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціна Cardano тримається близько $0,88; аналітики попереджають про можливе падіння на 50% у 2026 році. Remittix пропонує реальну корисність, транскордонні платежі та запуск бета-гаманця 15 вересня. Пресейл зібрав $25,4 млн; 15% реферал USDT і розіграш $250 тис. стимулюють впровадження та інтерес інвесторів. Криптовалютний ринок гуде від спекуляцій, оскільки основні токени, такі як Cardano, Litecoin та швидко зростаючий претендент PayFi, борються за увагу. У той час як ціна Cardano трималася стабільно близько $0,88, аналітики попереджають, що довгостроковий тиск може призвести до різкого падіння у 2026 році. Водночас Remittix (RTX) вийшов на перший план як проєкт, орієнтований на утиліті, з прогнозами зростання в 25-30 разів. З розіграшем $250 000, запуском бета-гаманця 15 вересня та 15% реферальною програмою, яка виплачує USDT щодня, Remittix привертає як роздрібний, так і інституційний інтерес як одна з найкращих можливостей у останньому кварталі року. Ціна Cardano стикається з серйозним тиском Ціна Cardano залишалася вище ключового рівня підтримки $0,81, який формував основу для її короткострокових підйомів. Аналітики зазначають, що цей рівень також збігається із зоною відновлення Фібоначчі 0,618. Хоча бикам вдалося утримати ринок стабільним, зниження обсягів показує, що імпульс може бути нестійким. Прорив нижче $0,81 може досить легко перерости у більший обвал. Cardano також довелося мати справу з гострою критикою від свого засновника, Чарльза Хоскінсона, в останні місяці, коли він визнав, що минулі рішення щодо дизайну блокчейну уповільнили впровадження. Навіть коли розробники адаптуються, відкриваючи платформу для кодування на Rust і TypeScript, ринок залишається обережним. Якщо ведмеді знову візьмуть гору, прогнози такі, що ціна Cardano може впасти більш ніж на 50% у 2026 році, знищивши більшість її недавніх прибутків. Remittix набирає обертів як лідер PayFi На відміну від Cardano та Litecoin, Remittix...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 22:20
Наступна криптовалюта зі зростанням у 100 разів у 2025 році вже тут

Наступна криптовалюта зі зростанням у 100 разів у 2025 році вже тут

Допис "Наступна криптовалюта зі зростанням у 100 разів у 2025 році вже тут" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні новини 13 вересня 2025 | 17:10 Кожен криптовалютний бичачий ринок залишає історії людей, які пропустили можливості, що змінюють життя — Ethereum по $0,30, Solana менше $1, або ранні дні TRON, коли покупці ICO примножили своє багатство. Жаль реальний. Якщо ви запитуєте, що таке криптовалютний передпродаж і чи не пізно зловити наступну криптоперлину з потенціалом зростання в 1000 разів, відповідь очевидна: BlockchainFX (BFX) може бути вашим другим шансом. Вже зібравши понад $7,2 мільйона від більш ніж 9 000 учасників, BlockchainFX називають найкращим криптовалютним передпродажем 2025 року з потенціалом зростання в 100 разів. З підтвердженою стартовою ціною $0,05 і працюючим супер-додатком, який вже обробляє мільйони в обсязі торгівлі, це не просто черговий продаж токенів — це працююча бізнес-модель. Ті, хто діють зараз, позиціонують себе перед тим, як наступна вибухова криптовалюта злетить. Забезпечте собі знижку на токени BFX сьогодні, використовуючи BLOCK30 для додаткових 30% перед наступним підвищенням цін. BlockchainFX ($BFX): чому цей вибуховий передпродаж виділяється BlockchainFX продає не мрії, а результати. Вже пройшовши аудит CertiK, додаток дозволяє користувачам торгувати криптовалютою, акціями, на Форексі (FX) та товарами в одному місці. Понад 10 000 користувачів активні щодня, створюючи реальний дохід і доводячи, що впровадження вже відбувається. Ранні учасники, які купили по $0,01, вже побачили, як їхні активи подвоїлися, оскільки передпродаж зростає щотижня, зараз на рівні $0,023 і рухається до стартової ціни $0,05. З прогнозами між $0,10 і $0,25 після запуску та довгостроковими прогнозами вище $1, цей передпродаж порівнюють з ранніми днями Solana, коли вона злетіла від центів до трьохзначних цифр. Ще краще, BFX пропонує до 70% комісій за торгівлю, які щодня перерозподіляються в USDT. Власники вже заробляють пасивний дохід у криптовалюті з APY до 90%. Додайте до цього такі переваги, як дебетові картки BFX Visa, розіграш на $500 000 та підтверджену біржу...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 22:12
Pi Network підвищує блокчейн з оновленням версії 20, а Pi Coin зростає на 3%

Pi Network підвищує блокчейн з оновленням версії 20, а Pi Coin зростає на 3%

TLDR Оновлення блокчейну Pi Network до версії 20 спричиняє зростання ціни Pi Coin на 3%. Pi Coin демонструє короткострокове зростання після оновлення блокчейну Pi Network до версії 20. Аукціон доменів Pi Network, який триватиме до 30 вересня, сприяє розширенню екосистеми. Оновлення блокчейну Pi Network є ключовим кроком до майбутніх активностей Mainnet. Pi Network [...] Публікація Pi Network підвищує ефективність блокчейну з оновленням до версії 20, а Pi Coin зростає на 3% вперше з'явилася на CoinCentral.
Coincentral2025/09/13 22:07
Роль хмарного майнінгу Quid miner в екосистемі ETF зростає

Роль хмарного майнінгу Quid miner в екосистемі ETF зростає

Quid Майнер надає сумісні, контрактні послуги хешрейту з масивними бонусними винагородами для глобальних інвесторів. Ринки криптовалюти зіткнулися з оновленою турбулентністю в серпні. XRP, підтриманий оптимізмом щодо ETF, прорвав опір у липні, перш ніж відступити, оскільки регуляторний імпульс сповільнився і збільшилося фіксування прибутку. Оновлення Ethereum...
Crypto.news2025/09/13 22:05
Спостереження за ціною Bitcoin: Чи зросте Bitcoin чи зупиниться біля зони опору?

Спостереження за ціною Bitcoin: Чи зросте Bitcoin чи зупиниться біля зони опору?

Допис "Спостереження за ціною Bitcoin: Чи зросте Bitcoin чи зупиниться біля зони опору?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin торгувався за $115,975 13 вересня 2025 року, з ринковою капіталізацією $2.31 трильйона та обсягом торгівлі за 24 год у $43.07 мільярда. Внутрішньоденна ціна криптовалюти коливалася між $114,838 та $116,705, продовжуючи консолідувати нещодавні прибутки. Bitcoin Bitcoin тримався стабільно біля своєї верхньої межі, консолідуючи прибутки від нещодавнього зростання [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-will-bitcoin-surge-or-stall-near-resistance-zone/
BitcoinEthereumNews2025/09/13 21:43
DOGE, BONK, хто ще? Найкращі мемкоїни перевершують ринок сьогодні

DOGE, BONK, хто ще? Найкращі мемкоїни перевершують ринок сьогодні

Пост DOGE, BONK, хто ще? Топові Мемкоїни перевершують ринок сьогодні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціна Dogecoin (DOGE) у зеленій зоні, оскільки ринок відновлюється, BONK і PENGU слідують за ним Bitcoin (BTC), BNB, XRP відстають Сьогодні, 12 вересня 2025 року, ринок криптовалют зростає. Мемкоїни, зазвичай найбільш волатильні альткоїни, лідирують тут. У той же час найбільші криптовалюти демонструють слабку продуктивність. Ціна Dogecoin (DOGE) у зеленій зоні, оскільки ринок відновлюється, BONK і PENGU слідують за ним Мем-криптовалюти є одними з найкращих активів у Топ-100 найбільших криптовалют за версією CoinGecko. Dogecoin (DOGE), найбільша мем-криптовалюта за ринковою капіталізацією, додав 6,3% до своєї ціни за останні 24 години. Зображення від CoinGecko Сьогодні ціна Dogecoin (DOGE) перевищила критичний рівень у $0,25. Зростання розширило ралі, збільшивши тижневий прибуток Dogecoin (DOGE) більш ніж на 25%. Bonk (BONK), ще одна велика криптовалюта, керована спільнотою, додала 7,7% за ніч. Ціна BONK досягла $0,00002515 при зростаючому обсязі торгівлі. Pudgy Penguins (PENGU), мемкоїн, пов'язаний з однойменною колекцією NFT, додав 5,6% за 24 години. При ціні PENGU $0,0356 капіталізація наближається до $650 мільйонів. MemeCore (M), нова мем-криптовалюта, додала 15% за ніч, ставши активом, що найшвидше зростає в топ-100. У той же час обсяг торгівлі залишається низьким. Ціна M досягла історичного максимуму в $2,28 сьогодні. Bitcoin (BTC), BNB, XRP відстають PUMP, основна нативна криптовалюта найбільшого no-code лаунчера мемкоїнів Solana, також серед найкращих. Ціна PUMP зросла на 7,8% і досягла $0,005921. Ринкова капіталізація PUMP перевищила $2 мільярди. На противагу цьому, найбільші криптовалюти демонструють апатію. Bitcoin (BTC), перша криптовалюта, зріс на 0,6%. Ціна BTC намагається утриматися вище критичного рівня $115 000. BNB і XRP обидва зросли на 1%. Обидва криптовалютні важковаговики змогли захистити критичні рівні; BNB стабілізувався вище $900, тоді як XRP залишається вище $3. Ethereum (ETH) і Solana...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 20:46
XRP націлюється на прорив до $3.60 після повернення до індексу Bloomberg Crypto

XRP націлюється на прорив до $3.60 після повернення до індексу Bloomberg Crypto

Пост XRP націлюється на Прорив до $3.60 після повернення до індексу Bloomberg Crypto з'явився на BitcoinEthereumNews.com. XRP націлюється на $3.60, якщо спадний трикутник прорветься, говорить аналітик Алі Мартінес XRP знову привернув увагу на ринку криптовалют, оскільки технічні патерни вказують на потенційний прорив. За словами ринкового аналітика Алі Мартінеса, XRP вийшов із формації спадного трикутника, широко визнаного технічного графічного патерну, який часто передує значним ціновим рухам. XRP пережив справжні американські гірки, зрісши на 3,5% за останні 24 години до $3.16, згідно з даними CoinGecko. Спадний трикутник часто сигналізує про консолідацію, коли продавці тиснуть нижче, а покупці захищають рівень підтримки. Для XRP ця підтримка залишалася стійкою, незважаючи на волатильність, демонструючи сильний попит. Аналітик Алі Мартінес зазначає, що коли бики прориваються вище верхньої межі трикутника, імпульс може швидко прискоритися, залучаючи нових покупців і спричиняючи потенційний рух до $3.60. Джерело: Алі Мартінес Ціль у $3.60, якщо буде досягнута, стане одним із найсильніших ралі XRP за останні місяці та значним відновленням після тривалої консолідації. Крім того, цей рівень ціни наблизить XRP до його нинішнього історичного максимуму (ATH) у $3.65. Тим часом, XRP також може націлюватися на ціль у $4.50 після виходу з місячної консолідації. XRP повертається до індексу Bloomberg Galaxy Crypto з третьою за величиною вагою Згідно з даними постачальника ончейн даних Digital Asset Investor, XRP офіційно повернувся до індексу Bloomberg Galaxy Crypto (BGCI), що є важливою віхою для цього цифрового активу. Джерело: Digital Asset Investor Індекс, який відстежує показники найбільших і найліквідніших цифрових активів, що торгуються в доларах США, тепер ставить XRP на третє місце за значимістю криптовалюти після Bitcoin та Ethereum. BGCI наразі призначає Bitcoin та Ethereum однакову вагу по 35% кожен, тоді як XRP забезпечив собі значну 14% алокацію. Цей розвиток є примітним, враховуючи, що у квітні 2022 року XRP навіть не був включений до ваги індексу, що підкреслює відродження токена...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 20:41
Яка криптовалюта має найбільший потенціал зростання? Аналітики порівнюють перспективи Ethereum, Solana і Layer Brett Price

Яка криптовалюта має найбільший потенціал зростання? Аналітики порівнюють перспективи Ethereum, Solana і Layer Brett Price

Дебати про те, яка криптовалюта має найбільший потенціал зростання до 2025 року, набирають обертів. Важковаговики, як блокчейн Ethereum (ETH) і Екосистема Solana (SOL), залишаються сильними претендентами, підкріплені процвітаючими екосистемами та глибокою ліквідністю. Але новий гравець — Layer Brett (LBRETT), привертає увагу своїми вибуховими показниками передпродажу та імпульсом, підживленим мемами. Аналітики зважують, чи наступний [...] Публікація "Яка криптовалюта має найбільший потенціал зростання? Аналітики порівнюють перспективи цін Ethereum, Solana та Layer Brett" вперше з'явилася на Blockonomi.
Blockonomi2025/09/13 20:18
Polymarket націлюється на оцінку в $10 мільярдів після зеленого світла в США

Polymarket націлюється на оцінку в $10 мільярдів після зеленого світла в США

Polymarket готується отримати безпрецедентно велике вливання капіталу. Нове вливання капіталу може щонайменше потроїти оцінку платформи прогнозування, з піками до $10 мільярдів. Цей величезний стрибок в оцінці слідує за новиною про те, що компанія отримала дозвіл працювати в... Повідомлення Polymarket націлюється на оцінку в $10 мільярдів після зеленого світла в США з'явилося вперше на Blockchain Stories.
Coinstats2025/09/13 19:26
