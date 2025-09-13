Dogecoin (DOGE) зростає на 15% до $0,25, але чи це найкраща криптовалюта для купівлі прямо зараз?
Пост Dogecoin (DOGE) зростає на 15% до $0,25, але чи це найкраща криптовалюта для покупки прямо зараз? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin (DOGE) нещодавно зріс на 15% до $0,25, викликаючи дискусію про те, чи можуть мемкоїни підтримувати імпульс на сьогоднішньому криптовалютному ринку. Хоча трейдери були в захваті від цього руху, увага швидко переключається на Mutuum Finance (MUTM), новий DeFI протокол, який позиціонує себе на перетині генерації прибутковості та децентралізованих кредитних ринків. Ціна за MUTM залишається на рівні $0,035. Інвестори побачать зростання ціни на 14,3% у наступній фазі. Понад 16 тисяч інвесторів стоять у черзі, щоб отримати свої токени на дату запуску після ранньої покупки. Mutuum Finance залучає інвесторів, готових дивитися далі короткострокових спекуляцій і вкладатися в блокчейн-проєкти з реальним використанням та потенціалом довгострокового зростання.
Dogecoin зростає на 15% до $0,25
Dogecoin (DOGE) наразі торгується приблизно за $0,2526, з денним діапазоном від $0,2394 до $0,2530. Токен виріс приблизно на 15% за останній час, піднявшись вище позначки $0,25. Остання тепер, схоже, виступає як тест на рівень опору. За словами аналітиків, якщо DOGE зможе впевнено закритися вище $0,25 при високому об'ємі, то він може далі зрости до $0,30 у найближчій перспективі. З іншого боку, слабке продовження може призвести до відступу до рівня підтримки в регіоні $0,22-$0,23. Тим часом, поки зростання DOGE привертає увагу, новіші DeFI-орієнтовані проєкти, такі як Mutuum Finance, також починають викликати інтерес у інвесторів, які шукають диверсифікованого впливу.
Передпродаж Mutuum Finance фази 6
Mutuum Finance наразі перебуває на 6 фазі передпродажу і пропонує токени за ціною $0,035. Продаж відбувається дуже швидко, і інвестори вже вклали понад $15,63 мільйона. Проєкт також запустить стейблкоїн, прив'язаний до USD на блокчейн Ethereum, який буде використовуватися для здійснення безпроблемних транзакцій та як довгостроковий актив для збереження вартості. Mutuum Finance пропонує подвійне кредитування, багатоцільове...
