Допис "Нові криптовалютні проекти, зосереджені на безпеці після попередження про фішинг від Blockstream" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні новини 13 вересня 2025 | 17:38 Попередження про фішинг від Blockstream привертає увагу до безпеки. Ознайомтеся з 3 новими криптовалютними проектами, спрямованими на безпечніше інвестування. Фішингові атаки зростають у криптовалютній сфері. Нещодавно Blockstream попередив користувачів про фальшиву кампанію електронних листів з оновленням прошивки, націлену на апаратний гаманець Jade. Ці шахрайства коштували користувачам криптовалют понад $12 млн лише у серпні, зачепивши більше 15 тис. людей. Додайте до цього нове шкідливе програмне забезпечення ModStealer, націлене на розширення гаманців, і ви отримаєте ідеальні умови для зловмисників. З втратами, що сягають мільярдів, кожен – від нових користувачів криптовалют до досвідчених трейдерів – потребує кращих інструментів та безпечніших варіантів. Ось три нові криптовалютні проекти, які намагаються надати інвесторам додаткову безпеку в цьому складному середовищі. Чому безпека має покращитися зараз Криптовалютні шахрайства не просто дратують – вони стають складнішими. Зловмисники імітують офіційні оновлення прошивки, клонують домени, використовують фішингові листи, пов'язані з фальшивими особами чи компаніями, і іноді викрадають кошти до того, як ви зрозумієте, що відбувається. Користувачі апаратних гаманців – колись вважалися найбезпечнішими в криптовалютній сфері – також стають мішенями, як у випадку з Blockstream Jade. Водночас зростаючий попит на мемкоїни та інші нові криптовалютні запуски означає більше уваги та більше можливостей для шахраїв. Якщо ви змішуєте прогрів + легкий доступ + страх (або терміновість) у повідомленнях, умови стають ідеальними для шахрайства. Тому проекти, які заздалегідь інтегрують безпеку та прозорість, стають ціннішими, ніж будь-коли. 1. Best Wallet Token ($BEST) – утиліті токен з підвищеною безпекою для безпечнішого інвестування Best Wallet Token ($BEST) – це більше, ніж просто токен на етапі передпродажу, що їде на хвилі хайпу. З ціною $0,025635 на передпродажу та вже залученими $15,7 млн, він формується як проект, створений для винагородження власників, одночасно вирішуючи одну з найбільших проблем криптовалют: безпеку. З фішинговими шахрайствами...