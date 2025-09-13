2025-10-11 Saturday

Bitcoin, XRP власники отримують величезні прибутки за допомогою IOTA Майнер

Пост Bitcoin, власники XRP отримують величезні прибутки за допомогою IOTA Майнер з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Розкриття інформації: ця стаття не є інвестиційною порадою. Вміст та матеріали, представлені на цій сторінці, призначені лише для освітніх цілей. IOTA Майнер повідомляє, що користувачі XRP та BTC побачили зростання портфеля до 30%, підвищуючи привабливість пасивного доходу. Резюме користувачі IOTA Майнер повідомляють про зростання портфеля до 30%, оскільки хмарний майнінг XRP та BTC забезпечує значний пасивний дохід. Британський IOTA Майнер допомагає понад 9 мільйонам користувачів перетворювати криптовалюту на стабільну прибутковість за допомогою безпечного хмарного майнінгу на зеленій енергії. Без необхідності в обладнанні IOTA Майнер зараховує прибуток на рахунки, роблячи криптовалютний дохід простим і доступним. Оскільки криптовалютний ринок набирає обертів, інвестори все частіше шукають надійні способи підвищення вартості своїх цифрових активів. Сьогодні IOTA Майнер, провідна британська платформа хмарного майнінгу, оголосила, що власники XRP та Bitcoin (BTC), які користуються її послугами, побачили зростання вартості свого портфеля до 30%. Ця віха підкреслює зростаючу роль IOTA Майнер як надійного партнера як для новачків, так і для досвідчених інвесторів, які шукають стабільний пасивний дохід на мінливому ринку криптовалют. Хмарний майнінг: перетворення пасивних активів на активні прибутки традиційна торгівля вимагає постійного моніторингу та вибору часу на ринку, що може бути непосильним для звичайних інвесторів. На відміну від цього, система хмарного майнінгу IOTA Майнер дозволяє користувачам автоматично змусити свої криптовалютні активи працювати. Без необхідності в дорогому обладнанні чи технічних знаннях інвестори просто орендують обчислювальну потужність через платформу. Прибуток від майнінгу генерується щодня і зараховується безпосередньо на рахунок користувача, створюючи стабільний потік пасивного доходу. Чому інвестори обирають IOTA Майнер доведене зростання: користувачі XRP та BTC повідомляють про зростання портфеля до 30% через контракти хмарного майнінгу. Доступність: ідеально підходить для початківців без досвіду майнінгу, пропонуючи також розширені опції для професіоналів. Стійкість: операції працюють на відновлюваних джерелах енергії, зменшуючи вплив на навколишнє середовище. Глобальна довіра: заснований у 2018 році, IOTA Майнер обслужив понад 9...
Dogecoin (DOGE) зростає на 15% до $0,25, але чи це найкраща криптовалюта для купівлі прямо зараз?

Пост Dogecoin (DOGE) зростає на 15% до $0,25, але чи це найкраща криптовалюта для покупки прямо зараз? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin (DOGE) нещодавно зріс на 15% до $0,25, викликаючи дискусію про те, чи можуть мемкоїни підтримувати імпульс на сьогоднішньому криптовалютному ринку. Хоча трейдери були в захваті від цього руху, увага швидко переключається на Mutuum Finance (MUTM), новий DeFI протокол, який позиціонує себе на перетині генерації прибутковості та децентралізованих кредитних ринків. Ціна за MUTM залишається на рівні $0,035. Інвестори побачать зростання ціни на 14,3% у наступній фазі. Понад 16 тисяч інвесторів стоять у черзі, щоб отримати свої токени на дату запуску після ранньої покупки. Mutuum Finance залучає інвесторів, готових дивитися далі короткострокових спекуляцій і вкладатися в блокчейн-проєкти з реальним використанням та потенціалом довгострокового зростання. Dogecoin зростає на 15% до $0,25 Dogecoin (DOGE) наразі торгується приблизно за $0,2526, з денним діапазоном від $0,2394 до $0,2530. Токен виріс приблизно на 15% за останній час, піднявшись вище позначки $0,25. Остання тепер, схоже, виступає як тест на рівень опору. За словами аналітиків, якщо DOGE зможе впевнено закритися вище $0,25 при високому об'ємі, то він може далі зрости до $0,30 у найближчій перспективі. З іншого боку, слабке продовження може призвести до відступу до рівня підтримки в регіоні $0,22-$0,23. Тим часом, поки зростання DOGE привертає увагу, новіші DeFI-орієнтовані проєкти, такі як Mutuum Finance, також починають викликати інтерес у інвесторів, які шукають диверсифікованого впливу. Передпродаж Mutuum Finance фази 6 Mutuum Finance наразі перебуває на 6 фазі передпродажу і пропонує токени за ціною $0,035. Продаж відбувається дуже швидко, і інвестори вже вклали понад $15,63 мільйона. Проєкт також запустить стейблкоїн, прив'язаний до USD на блокчейн Ethereum, який буде використовуватися для здійснення безпроблемних транзакцій та як довгостроковий актив для збереження вартості. Mutuum Finance пропонує подвійне кредитування, багатоцільове...
Внесіть ADA (Cardano), XRP, DOGE та інші криптовалюти через Coinbase для майнінгу та заробляйте $8,000 щоденного пасивного доходу.

Find Mining просуває хмарний майнінг з ADA, XRP, DOGE та іншими через Coinbase, стверджуючи про пасивний дохід до $8K щодня через безпечні, автоматизовані майнінгові контракти.
Криптовалютний ринок продовжує зростання завдяки Альткоїнам

Криптовалютний ринок зростає під керівництвом альткоїнів, оскільки Ethereum ($ETH) зміцнюється, а також розвиваються DeFi та NFT, тоді як TVS Chainlink перевищив позначку в 100 мільярдів доларів.
Нові криптопроєкти, зосереджені на безпеці після попередження про фішинг від Blockstream

Допис "Нові криптовалютні проекти, зосереджені на безпеці після попередження про фішинг від Blockstream" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютні новини 13 вересня 2025 | 17:38 Попередження про фішинг від Blockstream привертає увагу до безпеки. Ознайомтеся з 3 новими криптовалютними проектами, спрямованими на безпечніше інвестування. Фішингові атаки зростають у криптовалютній сфері. Нещодавно Blockstream попередив користувачів про фальшиву кампанію електронних листів з оновленням прошивки, націлену на апаратний гаманець Jade. Ці шахрайства коштували користувачам криптовалют понад $12 млн лише у серпні, зачепивши більше 15 тис. людей. Додайте до цього нове шкідливе програмне забезпечення ModStealer, націлене на розширення гаманців, і ви отримаєте ідеальні умови для зловмисників. З втратами, що сягають мільярдів, кожен – від нових користувачів криптовалют до досвідчених трейдерів – потребує кращих інструментів та безпечніших варіантів. Ось три нові криптовалютні проекти, які намагаються надати інвесторам додаткову безпеку в цьому складному середовищі. Чому безпека має покращитися зараз Криптовалютні шахрайства не просто дратують – вони стають складнішими. Зловмисники імітують офіційні оновлення прошивки, клонують домени, використовують фішингові листи, пов'язані з фальшивими особами чи компаніями, і іноді викрадають кошти до того, як ви зрозумієте, що відбувається. Користувачі апаратних гаманців – колись вважалися найбезпечнішими в криптовалютній сфері – також стають мішенями, як у випадку з Blockstream Jade. Водночас зростаючий попит на мемкоїни та інші нові криптовалютні запуски означає більше уваги та більше можливостей для шахраїв. Якщо ви змішуєте прогрів + легкий доступ + страх (або терміновість) у повідомленнях, умови стають ідеальними для шахрайства. Тому проекти, які заздалегідь інтегрують безпеку та прозорість, стають ціннішими, ніж будь-коли. 1. Best Wallet Token ($BEST) – утиліті токен з підвищеною безпекою для безпечнішого інвестування Best Wallet Token ($BEST) – це більше, ніж просто токен на етапі передпродажу, що їде на хвилі хайпу. З ціною $0,025635 на передпродажу та вже залученими $15,7 млн, він формується як проект, створений для винагородження власників, одночасно вирішуючи одну з найбільших проблем криптовалют: безпеку. З фішинговими шахрайствами...
Запуск Dogecoin ETF та викуп пропозиції Пут DOGE на Трек для зростання ціни на 111%

TLDR: Ціна Dogecoin зросла на 38,9% за сім днів, перетнувши позначку $0,30 вперше після річного низхідного тренду. Перший ETF Dogecoin запускається наступного тижня, оскільки маркет-мейкери планують викупити 5% циркуляційної пропозиції. DOGE виходить з річного низхідного трикутника, сигналізуючи про потенціал для сильного висхідного руху. Трейдери націлені на $0,6533 як прорив [...] Публікація Запуск ETF Dogecoin та викуп пропозиції ставлять DOGE на трек для зростання ціни на 111% вперше з'явилася на Blockonomi.
Shiba Inu реагує на загрозу Shibarium заморозкою 4,6 млн токенів BONE

TLDR Shiba Inu заморозила 4,6 млн BONE після експлойту флеш-позики, спрямованого на Validator 1. SHIB призупинила стейкінг і перемістила кошти валідатора на мультипідписний апаратний гаманець. PeckShield виявив порушення; команда SHIB розпочала повну перевірку безпеки. Ціна токена BONE зросла більш ніж на 40% протягом 24 годин після екстреної заморозки. Розробники Shiba Inu [...] Повідомлення Shiba Inu реагує на загрозу Shibarium, заморожуючи 4,6 млн токенів BONE вперше з'явилося на CoinCentral.
Власники Dogecoin та Pepe полюють на наступну можливість зростання в 100 разів, оскільки ChatGPT 5 виділяє вірусний новий мемкоїн

Полювання на наступний мемкоїн зі зростанням у 100 разів знову розпочалося. Dogecoin (DOGE) та Pepe coin (PEPE) все ще мають віддану аудиторію, але багато їхніх власників шукають наступний прорив. Layer Brett (LBRETT), новий мемкоїн на блокчейн Ethereum Layer 2, який вже зібрав мільйони на передпродажі та швидко набирає популярність [...] Допис "Власники Dogecoin та Pepe полюють на наступну можливість зростання у 100 разів, оскільки ChatGPT 5 виділяє новий вірусний мемкоїн" вперше з'явився на Blockonomi.
Ціна Bitcoin незворушна на рівні $116K незважаючи на останні погрози Трампа проти Росії та Китаю

BTC знаходиться близько до свого 3-тижневого максимуму, зафіксованого раніше сьогодні.
Китай переглядає цільовий показник продажів автомобілів на 2025 рік у бік зниження через уповільнення місцевих продажів

Китай оприлюднив свою ціль з продажу автомобілів на 2025 рік, і вона вже нижча за очікування провідних автовиробників країни. У п'ятницю Міністерство промисловості та інформаційних технологій разом із сімома іншими відомствами оголосило загальну ціль продажу автомобілів у розмірі 32,3 мільйона одиниць. Ця цифра виявилася нижчою за прогноз у 32,9 мільйона від [...]
