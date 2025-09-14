Чинний олімпійський чемпіон з штовхання ядра Раян Краузер виграє третій поспіль світовий титул

Допис "Діючий олімпійський чемпіон зі штовхання ядра Раян Краузер виграє третій поспіль титул чемпіона світу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Раян Краузер зі Сполучених Штатів під час фіналу штовхання ядра серед чоловіків у перший день Чемпіонату світу з легкої атлетики 2025 року на Національному стадіоні в Токіо, Японія. (Фото: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto через Getty Images) NurPhoto через Getty Images Він легенда не просто так. У перший день змагань на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в Токіо в суботу, зірка США Раян Краузер досяг неймовірного результату, вигравши свій третій поспіль титул чемпіона світу в штовханні ядра серед чоловіків, не маючи жодних інших змагань у своєму активі в 2025 році. Американська легенда та рекордсмен світу, який кваліфікувався на чемпіонат світу завдяки автоматичному допуску до змагань після свого титулу 2023 року в Будапешті, закрив питання своїм п'ятим кидком, встановивши результат 22,34 метра (73 фути, 3,5 дюйма), на який суперники не змогли відповісти. Краузер, який також є діючим триразовим олімпійським чемпіоном у цій дисципліні, завершив свої змагання всього шістьма кидками, включаючи один у кваліфікаційному раунді. За лаштунками великої перемоги Раяна Краузера на Чемпіонаті світу 2025 року Цікаво, що переможний результат був найнижчим сезонним максимумом Краузера з 2015 року і п'ятим найкращим кидком у світі в 2025 році – після американців Джо Ковача, Джоша Авотунде та Пейтона Оттердала. Однак легендарним це виступ зробило те, як 32-річний спортсмен взагалі потрапив у сектор. За даними Associated Press, Краузер лікував досить серйозну травму ліктя, яка називається защемлення нерва, що вимагало МРТ для оцінки стану його правої руки. Контрастна рідина була введена в суглоб, перш ніж пізніше витекла, що свідчило про серйозний стан. Травма звела нанівець більшу частину його тренувань протягом року, сказав він. "Я справді не кидав сильно", - сказав Краузер AP. "Не бачив, щоб ядро летіло більше ніж на 20 метрів у...