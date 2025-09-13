Продажі NFT показують помірне відновлення, Pudgy Penguins зростають на 110%
Пост "Продажі NFT показують скромне відновлення, Pudgy Penguins зростають на 110%" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Після тижнів різкого зниження участі, ринок невзаємозамінних токенів (NFT) показує ранні ознаки стабілізації, підтримуваний ширшим відновленням криптовалют. Хоча загальна активність покупців і продавців впала майже на 70%, обсяги транзакцій повільно зростають, а окремі блокчейни та колекції демонструють двозначне зростання. За останніми даними в суботу, Bitcoin (BTC) перевищив $115,800 — зростання на 5,2% за останні сім днів — а Ethereum (ETH) тримався вище $4,600, зростання на 9,1% за тиждень. Підсумок Продажі NFT показали скромне відновлення на 4,7% до $106,6 мільйонів Участь на ринку різко скоротилася, кількість покупців і продавців впала приблизно на 70% Ігрові колекції домінували за показниками, Mythos Chain піднявся на друге місце Згідно з даними від CryptoSlam, це перше позитивне зростання за кілька тижнів після серії падінь. Участь на ринку різко скоротилася: кількість покупців NFT впала на 69,84% до 180,693, а кількість продавців NFT знизилася на 70,87% до 123,713. Транзакції NFT зросли на 2,60% до 1,754,295. Ethereum зріс до рівня $4,700. Загальна капіталізація криптовалютного ринку зараз становить $4,07 трильйона, зростання з минулотижневої капіталізації $3,81 трильйона. Продажі Mythos Chain зросли більш ніж на 40% Кількість покупців знизилася на всіх блокчейнах, при цьому BNB Chain лідирує з зростанням на 84,35% як єдина платформа, що показує приріст. Водночас інші зазнали падіння від 65% до 80%. Ethereum зберігає лідерство з продажами на $34,1 мільйона і падінням на 7,45% порівняно з попереднім тижнем. Вош-трейдинг Ethereum впав на 52,47% до $3,1 мільйона. Mythos Chain просувається на друге місце з $14,3 мільйона, зростання на 41,63%. Polygon (POL) опускається на третє місце з $13,6 мільйона, падіння на 13,82%. BNB Chain (BNB) утримує четверте місце з $10,3 мільйона, зростання на 7,96%. Bitcoin знаходиться на п'ятому місці з $9,4 мільйона, зростання на 19,49%. Immutable (IMX) піднімається на шосте місце з $8,7 мільйона, зростання на 69,41%. Solana (SOL)...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 06:02