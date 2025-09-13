2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Найкраща криптовалюта для інвестування: Революція Tapzi на основі навичок проти торгової імперії BlockchainFX: Який пресейл злетить вгору?

Найкраща криптовалюта для інвестування: Революція Tapzi на основі навичок проти торгової імперії BlockchainFX: Який пресейл злетить вгору?

Світ криптовалютних передпродажів сповнений хвилювання та невизначеності. З розгортанням 2025 року кілька проєктів намагаються захопити [...] Допис Найкраща криптовалюта для інвестування: революція Tapzi на основі навичок проти торгової імперії BlockchainFX: який передпродаж злетить? вперше з'явився на Coindoo.
Поділитись
Coindoo2025/09/14 06:33
Поділитись
Продажі NFT показують помірне відновлення, Pudgy Penguins зростають на 110%

Продажі NFT показують помірне відновлення, Pudgy Penguins зростають на 110%

Пост "Продажі NFT показують скромне відновлення, Pudgy Penguins зростають на 110%" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Після тижнів різкого зниження участі, ринок невзаємозамінних токенів (NFT) показує ранні ознаки стабілізації, підтримуваний ширшим відновленням криптовалют. Хоча загальна активність покупців і продавців впала майже на 70%, обсяги транзакцій повільно зростають, а окремі блокчейни та колекції демонструють двозначне зростання. За останніми даними в суботу, Bitcoin (BTC) перевищив $115,800 — зростання на 5,2% за останні сім днів — а Ethereum (ETH) тримався вище $4,600, зростання на 9,1% за тиждень. Підсумок Продажі NFT показали скромне відновлення на 4,7% до $106,6 мільйонів Участь на ринку різко скоротилася, кількість покупців і продавців впала приблизно на 70% Ігрові колекції домінували за показниками, Mythos Chain піднявся на друге місце Згідно з даними від CryptoSlam, це перше позитивне зростання за кілька тижнів після серії падінь. Участь на ринку різко скоротилася: кількість покупців NFT впала на 69,84% до 180,693, а кількість продавців NFT знизилася на 70,87% до 123,713. Транзакції NFT зросли на 2,60% до 1,754,295. Ethereum зріс до рівня $4,700. Загальна капіталізація криптовалютного ринку зараз становить $4,07 трильйона, зростання з минулотижневої капіталізації $3,81 трильйона. Продажі Mythos Chain зросли більш ніж на 40% Кількість покупців знизилася на всіх блокчейнах, при цьому BNB Chain лідирує з зростанням на 84,35% як єдина платформа, що показує приріст. Водночас інші зазнали падіння від 65% до 80%. Ethereum зберігає лідерство з продажами на $34,1 мільйона і падінням на 7,45% порівняно з попереднім тижнем. Вош-трейдинг Ethereum впав на 52,47% до $3,1 мільйона. Mythos Chain просувається на друге місце з $14,3 мільйона, зростання на 41,63%. Polygon (POL) опускається на третє місце з $13,6 мільйона, падіння на 13,82%. BNB Chain (BNB) утримує четверте місце з $10,3 мільйона, зростання на 7,96%. Bitcoin знаходиться на п'ятому місці з $9,4 мільйона, зростання на 19,49%. Immutable (IMX) піднімається на шосте місце з $8,7 мільйона, зростання на 69,41%. Solana (SOL)...
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/14 06:02
Поділитись
Новини Cardano та оновлення XRP відходять на другий план, оскільки Rollblock домінує у списках спостереження спекулянтів

Новини Cardano та оновлення XRP відходять на другий план, оскільки Rollblock домінує у списках спостереження спекулянтів

Останні новини Cardano про прогрес мережі та оновлення XRP щодо регуляторних битв утримували обидва токени в центрі уваги, але спекулянти звертаються в інше місце. Rollblock (RBLK) вже залучив $11,7 мільйонів у передпродажному фінансуванні та обробив мільйони ставок через свій поточний iGaming хаб. З дефляційною токеномікою та швидко зростаючим впровадженням, трейдери розглядають RBLK як [...] Допис "Новини Cardano та оновлення XRP відходять на другий план, оскільки Rollblock домінує у списках спостереження спекулянтів" вперше з'явився на Blockonomi.
Ripple
XRP$2.368-15.59%
SecondLive
LIVE$0.00823-27.93%
Overtake
TAKE$0.22912-8.43%
Поділитись
Blockonomi2025/09/14 06:00
Поділитись
Поки Solana гальмує, Digitap вибухає, перевищивши $100K у перший день передпродажу

Поки Solana гальмує, Digitap вибухає, перевищивши $100K у перший день передпродажу

Digitap зібрав $100K у перший день передпродажу, пропонуючи поточний застосунок "Omnibank" з IBAN, криптовалютним гаманцем та 50% викупом токенів, тоді як Solana бореться біля рівня опору $240.
NEAR
NEAR$2.41-17.46%
TokenFi
TOKEN$0.00834-32.13%
SecondLive
LIVE$0.00823-27.93%
Поділитись
Blockchainreporter2025/09/14 06:00
Поділитись
Дані онлайн-ланцюга показують, що власники Cardano поспішають приєднатися до Remittix після того, як світові ЗМІ зробили його трендовим у всьому світі

Дані онлайн-ланцюга показують, що власники Cardano поспішають приєднатися до Remittix після того, як світові ЗМІ зробили його трендовим у всьому світі

Пост Ончейн дані показують, що власники Cardano поспішають увійти в Remittix після того, як світові ЗМІ зробили його трендовим у всьому світі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини 14 вересня 2025 | 00:45 Cardano перебуває в дилемі, борючись між критичним рівнем опору на рівні $0,90 та значними сценаріями фіксації прибутку. На тлі труднощів ADA, ончейн дані показують, що власники ADA диверсифікуються в Remittix (RTX), проєкт PayFi, що став трендовим у всьому світі після висвітлення у світових ЗМІ. Цінова динаміка Cardano тримає $1 на прицілі, незважаючи на продажі китів Cardano торгується близько $0,89, зберігаючи стабільність навіть після того, як кити вивантажили понад 140 мільйонів ADA за останні два тижні. Ончейн дані показують, що великі інвестори, які володіють 1M–10M токенами ADA, фіксували прибуток після ралі ADA в середині серпня, створюючи короткострокові рівні опору. Графік ціни Cardano | Джерело: CoinGecko Дрібніші інвестори втрутилися, незважаючи на продажі, поглинаючи пропозицію та утримуючи Cardano в межах його висхідного каналу. Технічні показники показують, що ADA захищає рівень підтримки $0,85, одночасно тестуючи опір на рівні $0,90–$0,95. Прорив вище $1,00 може прокласти шлях до вищих цілей, а фрактальний аналіз навіть натякає на рух до $1,86, якщо історичні цикли повторяться. Чому власники Cardano переходять у Remittix Хоча цінові перспективи Cardano залишаються конструктивними, дані показують, що багато інвесторів ADA перерозподіляють кошти в Remittix (RTX), проєкт, розташований у центрі глобальної платіжної індустрії обсягом $183 трильйони. Remittix дозволяє користувачам надсилати понад 40 криптовалют безпосередньо на банківські рахунки в більш ніж 30 країнах, з розрахунками протягом 24 годин. Фрілансери, мерчанти та підприємства можуть використовувати API Remittix Pay для прийому криптовалюти, одночасно отримуючи фіат миттєво, вирішуючи одну з найбільших прогалин у корисності криптовалюти. Чому Remittix став трендовим у всьому світі Передпродаж Remittix вже зібрав $25,3 мільйона, продавши понад 659 мільйонів токенів, з поточною ціною $0,108. Аналітики прогнозують, що RTX може піднятися до $5, що представляє приголомшливий потенціал зростання на 11 200% від рівнів передпродажу. Тим часом команда запустила Реферальну програму для прискорення зростання, пропонуючи 15% бонус USDT за кожного нового покупця за рефералом, який можна миттєво отримати кожні 24 години через...
Moonveil
MORE$0.02608-18.50%
Movement
MOVE$0.0787-27.73%
BRC20.COM
COM$0.01002-10.52%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/14 05:48
Поділитись
Канело Альварес проти Теренса Кроуфорда: результати наживо, особливості, реакції

Канело Альварес проти Теренса Кроуфорда: результати наживо, особливості, реакції

Пост Canelo Alvarez проти Terence Crawford Поточна ціна, Особливості, Реакції з'явився на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 22 ЧЕРВНЯ: (Зліва направо) Canelo Alvarez та Terence Crawford на сцені під час Fanatics Fest NYC 2025 у Javits Center 22 червня 2025 року в Нью-Йорку. (Фото Slaven Vlasic/Getty Images) Getty Images Раз у житті - це сьогодні. Canelo Alvarez проти Terence Crawford за титул абсолютного чемпіона у другій середній вазі першого. Не можете дивитися або просто хочете компанію чи зв'язок із боксерською спільнотою під час перегляду суперфайту? Я вас прикрию. Попередні бої починаються в суботу, 13 вересня, о 12:30 за Києвом. Основна картка починається о 16:00, а головна подія транслюватиметься глобально на Netflix. Як тільки картка розпочнеться, у мене будуть результати боїв та оновлення раунд за раундом і особливості бою Canelo-Crawford. Продовжуйте оновлювати сторінку, оскільки найновіші оновлення з'являтимуться вгорі сторінки. Оновлення та результати Canelo Alvarez проти Terence Crawford ЛАС-ВЕГАС, НЕВАДА – 11 ВЕРЕСНЯ: Canelo Álvarez (Л) і Terence Crawford (П) стоять віч-на-віч, а Dana White (Ц) спостерігає під час прес-конференції Canelo проти Crawford від Netflix на T-Mobile Arena 11 вересня 2025 року в Лас-Вегасі, штат Невада. (Фото David Becker/Getty Images для Netflix) Getty Images для Netflix Анонс головної події Canelo-Crawford - це останній суперфайт, який став можливим завдяки величезним фінансовим внескам та впливу Turki Alalshikh та Riyadh Season у боксі. Захоплення було реальним, і поки що воно принесло більше позитиву, ніж негативу для цього виду спорту. Завдяки Alalshikh та Jake Paul, бокс відчувається популярнішим зараз, ніж був протягом десятиліть. Повна картка та список результатів внизу Дата, час початку та як дивитися Canelo Alvarez проти Terence Crawford Коли: Субота, 13 вересня, о 16:00 за Києвом (попередні бої починаються о 12:30 на YouTube; головна подія наступна на Netflix) Де: Allegiant Stadium, Лас-Вегас — трансляція...
Chainbase
C$0.11099-31.70%
MemeCore
M$2.21277+7.94%
Threshold
T$0.01196-21.67%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/14 05:36
Поділитись
Наступний "Вибуховий рух" Bitcoin буде визначено на цьому рівні – Аналітик ділиться

Наступний "Вибуховий рух" Bitcoin буде визначено на цьому рівні – Аналітик ділиться

Допис "Наступний "вибуховий рух" Bitcoin буде визначено на цьому рівні – Аналітик ділиться" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Аналітик криптовалют Жоао Ведсон заявив, що рівень $117,000 є критичною зоною для Bitcoin (BTC). У своїй оцінці Ведсон зазначив, що цей рівень був одним із пунктів, де ринок мав тенденцію сповільнюватися або формувати локальні піки в минулому. "Будь-яка ціна вище $117,000 входить у зону сильного інтересу та невизначеності. Тому чіткий прорив вище $118,000 був би ознакою сили", - сказав Ведсон. За словами аналітика, як канал CVDD, так і індикатори відновлення Фібоначчі середньої ринкової ціни, які показували досить точні рівні протягом всієї історії Bitcoin, наразі вказують на той самий регіон. Ведсон попередив послідовників криптовалюти бути обережними, стверджуючи, що ця зона може визначити наступний "вибуховий" рух Bitcoin. На момент написання BTC торгується за ціною $115,609, зростання на 4,95% за минулий тиждень. Тим часом Ethereum зріс на 8,63%, ціна торгується на рівні $4,647. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наш Telegram та Twitter акаунт зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/the-next-explosive-move-in-bitcoin-will-be-determined-at-this-level-analyst-shares/
Bitcoin
BTC$112,088.39-7.60%
Movement
MOVE$0.0787-27.73%
FORM
FORM$0.8101-35.30%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/14 04:52
Поділитись
Зверніть увагу на цю дату для основного альткоїна – на користувачів, які не дотримуються вимог, будуть накладені штрафи

Зверніть увагу на цю дату для основного альткоїна – на користувачів, які не дотримуються вимог, будуть накладені штрафи

Розробники альткоїна оголосили дату остаточного переходу без штрафів для тривалого перехідного періоду. Продовжити читання: Зверніть увагу на цю дату для основного альткоїна – на користувачів, які не дотримаються вимог, будуть накладені штрафи
Altcoin
ALTCOIN$0.000263-34.72%
Major
MAJOR$0.07976-32.94%
FreeRossDAO
FREE$0.00009835-28.22%
Поділитись
Coinstats2025/09/14 03:33
Поділитись
World Liberty Financial пропонує викуп і спалення з використанням доходів від комісій за ліквідність

World Liberty Financial пропонує викуп і спалення з використанням доходів від комісій за ліквідність

Пропозиція направити комісії з ліквідності, що належить протоколу, на викуп токенів викликала значний інтерес у спільноті World Liberty Financial. Пропозиція викупу отримала 99,69% голосів на свою користь, при цьому WLFI зріс майже на 4% з моменту початку голосування. Пропозиція викупу та спалення отримує переважну підтримку спільноти World Liberty [...]
WLFI
WLFI$0.1314-26.30%
Torch of Liberty
LIBERTY$0.03146-3.28%
TokenFi
TOKEN$0.00834-32.13%
Поділитись
Coinstats2025/09/14 03:10
Поділитись
Відомі альткоїни та зростання Pepeto

Відомі альткоїни та зростання Pepeto

Pepeto (PEPETO) - це мемкоїн на мейннеті Ethereum з робочими інструментами, який ще не представлений на великих біржах. Ранній ажіотаж зростає, оскільки він поєднує культуру з утиліті, суміш, яка часто веде наступний альт-сезон для читачів, які шукають найкращу криптовалюту для інвестування у 2025 році. Передпродаж триває за ціною $0,000000152, вже зібрано понад $6,6 млн.
Threshold
T$0.01196-21.67%
Sunrise Layer
RISE$0.009337-8.12%
Moonveil
MORE$0.02608-18.50%
Поділитись
Hackernoon2025/09/14 01:30
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів