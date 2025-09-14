2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Як кореляція ціни Bitcoin – S&P 500 може вплинути на його наступний рух

Як кореляція ціни Bitcoin – S&P 500 може вплинути на його наступний рух

Допис "Як кореляція ціни Bitcoin – S&P 500 може вплинути на його наступний рух" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Еволюція сприйняття інвесторами BTC перетворила його на класичний ризиковий актив. Це означає, що відносна динаміка ціни Bitcoin схожа на динаміку акцій на NASDAQ та S&P 500. Для ілюстрації, Bitcoin показав 76% кореляцію з NASDAQ 100 за останній рік. Хоча волатильність ціни BTC дійсно зменшилася за останні кілька років, більш детальний погляд на макрофактори, що впливають на традиційні акції, може допомогти нам оцінити ціновий потенціал Bitcoin. З падінням Bitcoin приблизно на 4% за останній місяць, очевидно, що оптимізм щодо потенційного зниження ставки Федеральним резервним банком США (FRB) ще не спровокував відокремлене зростання. Спостерігачі ринку зараз очікують ймовірного рішення про зниження ставки від Федеральної резервної системи США (FRS) на засіданні FOMC наступного тижня. Це рішення може призвести до тимчасового підвищення як для BTC, так і для традиційних акцій, але чи є інші фактори, які можуть вплинути на ціну Bitcoin? Як зниження ставок ФРС та ETPs пов'язують ціну Bitcoin з технологічними акціями Нещодавня траєкторія ціни BTC USD підтвердила сильніший зв'язок із настроями навколо технологічних акцій США. Щоб повністю зрозуміти контекст, кореляція ціни Bitcoin з NASDAQ зросла до вражаючих 92% за останні шість місяців. Як ми бачимо, кореляція між ними почала різко зростати у вересні минулого року і залишається відносно високою відтоді. Кілька макрофакторів сприяли цій кореляції, найбільш значущим з яких є агресивне зниження ставок центральним банком США. ФРС знизила свою базову ставку на 50 базисних пунктів у вересні 2024 року, що збільшило кореляцію між криптовалютою та традиційними акціями. Фактично, запуск кількох біржових продуктів Bitcoin (ETPs) гравцями TradFi за останній рік також сприяв цьому збільшенню кореляції...
Threshold
T$0.01196-21.67%
SIX
SIX$0.01681-14.32%
Bitcoin
BTC$112,214.54-7.50%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/14 08:43
Поділитись
Експерт розкриває, у чому полягає справжня сила Bitcoin – ось що це таке

Експерт розкриває, у чому полягає справжня сила Bitcoin – ось що це таке

Допис "Експерт розкриває, у чому полягає справжня сила Bitcoin – ось що це таке" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Експерт розкриває, у чому полягає справжня сила Bitcoin – ось що це таке | Bitcoinist.com Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Мене звати Godspower Owie, і я працюю для новинних платформ NewsBTC та Bitcoinist. Іноді я люблю думати про себе як про дослідника, оскільки мені подобається досліджувати нові місця, вивчати нові речі, особливо цінні, та зустрічати нових людей, які впливають на моє життя, незалежно від того, наскільки малий цей вплив. Я ціную свою сім'ю, друзів, кар'єру та час. Справді, це, ймовірно, найважливіші аспекти існування кожної людини. Я прагну не ілюзій, а мрій. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/where-bitcoins-true-strength-lies/
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/14 08:16
Поділитись
Прогноз ціни Dogecoin: чи може DOGE забезпечити 15-кратний ROI з відновленням ротації мемкоїнів?

Прогноз ціни Dogecoin: чи може DOGE забезпечити 15-кратний ROI з відновленням ротації мемкоїнів?

Dogecoin знову в центрі уваги після сильного ринку, і аналітики дають сміливі прогнози. У той же час, MAGACOIN FINANCE, новіший мемкоїн, привертає увагу, оскільки трейдери шукають наступного великого переможця після DOGE. Ралі Dogecoin викликає свіжий ажіотаж навколо ETF Ціна Dogecoin підскочила більш ніж на 15% за [...] Публікація Прогноз ціни Dogecoin: чи може DOGE забезпечити 15-кратний ROI, коли ротація мемкоїнів відновлюється? вперше з'явилася на Blockonomi.
Hyperliquid
HYPE$38.69-12.20%
Moonveil
MORE$0.02608-18.50%
DOGE
DOGE$0.19188-23.12%
Поділитись
Blockonomi2025/09/14 08:00
Поділитись
Наступна криптовалюта, яка вибухне у 2025 році: чому Tapzi може очолити наступ

Наступна криптовалюта, яка вибухне у 2025 році: чому Tapzi може очолити наступ

У 2017 році це був XRP. У 2021 році це були Solana та Shiba Inu. У 2023 році мемкоїни повернулися. [...] Допис "Наступна криптовалюта, яка вибухне у 2025 році: чому Tapzi може очолити цей рух" вперше з'явився на Coindoo.
Ripple
XRP$2.3725-15.43%
BitShiba
SHIBA$0.000000000578-9.11%
Memecoin
MEME$0.001513-37.71%
Поділитись
Coindoo2025/09/14 07:33
Поділитись
Ралі Solana до нових максимумів здається неминучим, але власники BONK та WIF переходять до Layer Brett

Ралі Solana до нових максимумів здається неминучим, але власники BONK та WIF переходять до Layer Brett

Але для власників Bonk (BONK) та Dogwifhat (WIF) шанс збільшити свій портфель тепер полягає в новому токені, [...] Допис Solana Rally To New Highs Seems Imminent, But BONK and WIF Holders Rotate Into Layer Brett вперше з'явився на Coindoo.
Bonk
BONK$0.00001384-27.15%
TokenFi
TOKEN$0.00834-32.13%
Solayer
LAYER$0.2861-26.84%
Поділитись
Coindoo2025/09/14 07:22
Поділитись
Чому BullZilla є зіркою топ 100x криптовалютних передпродажів у 2025 році, поки Hyperliquid та Cronos набирають популярності

Чому BullZilla є зіркою топ 100x криптовалютних передпродажів у 2025 році, поки Hyperliquid та Cronos набирають популярності

Відкрийте для себе найкращі криптовалютні передпродажі з потенціалом зростання 100x у 2025 році. Вибуховий передпродаж BullZilla, разом з Hyperliquid та Cronos, підкреслює найкращі криптовалюти для придбання сьогодні з величезним потенціалом зростання.
TOP Network
TOP$0.000096--%
Starpower
STAR$0.11994-0.57%
WHY
WHY$0.00000002676-11.12%
Поділитись
Blockchainreporter2025/09/14 07:15
Поділитись
Бюджет Міністерства фінансів США показує, що дефіцитні витрати виходять з-під контролю

Бюджет Міністерства фінансів США показує, що дефіцитні витрати виходять з-під контролю

Пост "Бюджет Казначейства США показує, що дефіцитні витрати виходять з-під контролю" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Останні цифри з Вашингтона більш ніж тривожні; вони історичні. Казначейство США зафіксувало дефіцит бюджету в розмірі $345 мільярдів за серпень 2025 року. Це не лише найбільший місячний дефіцит цього року, але й другий найгірший серпень, коли-небудь зафіксований у федеральних книгах. І це спричиняє спіраль дефіцитних витрат США, що виходить з-під контролю. З одним місяцем, що залишився у фіскальному циклі, уряд США готовий відзначити третій поспіль рік приголомшливих дефіцитів, доводячи річний підсумок до $1,97 трильйона. Бюджет Казначейства США показує, що дефіцитні витрати зростають щомісяця Лише місяць тому дефіцит липня становив $291 мільярд. Хоча це велика сума, вона блідне порівняно з останньою цифрою. Тільки серпень минулого року показав вищий місячний дефіцит, який склав $380 мільярдів. У серпні державні витрати зросли до $689 мільярдів. Цей бум витрат відбувається на тлі зростання витрат на соціальне страхування та постійного підвищення відсоткових платежів за боргом. Незважаючи на деякі гучні хороші новини щодо тарифів, фінансова траєкторія рухається лише в одному напрямку. Митні збори США встановили рекорд із $30 мільярдів, зібраних у серпні. Але навіть із цим майже 300% річним стрибком тарифних надходжень, зібрані гроші ледве зменшують дефіцит. США все ще позичали майже половину кожного долара, який вони витратили в липні, згідно з даними Казначейства. Третій найбільший річний дефіцит в історії Цифри за перші одинадцять місяців розповідають сувору історію. Фіскальний дефіцит 2025 року становить $1,97 трильйона, трохи нижче лише за дефіцити, спричинені пандемією у 2020 та 2021 роках. Країна на шляху до третього найбільшого дефіциту у своїй історії і, виходячи з тенденцій витрат та відсотків, може навіть здивувати в бік збільшення. Що спричиняє цей вибух? Федеральні доходи зросли на $38 мільярдів, на 12% у річному обчисленні, значною мірою завдяки тарифам та деяким податковим надходженням. Але...
NEAR
NEAR$2.409-17.50%
Boom
BOOM$0.028732-12.85%
Moonveil
MORE$0.02608-18.50%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/14 07:12
Поділитись
Інвестори Bitcoin повернулися на ринок — чому мітинг, керований імпульсом, може бути близько

Інвестори Bitcoin повернулися на ринок — чому мітинг, керований імпульсом, може бути близько

Допис Bitcoin інвестори повертаються на ринок — чому ралі, кероване Індексом імпульсу (MTM), може бути близько з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin інвестори повертаються на ринок — чому ралі, кероване Індексом імпульсу (MTM), може бути близько | Bitcoinist.com Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Опеємі Суле — пристрасний крипто-ентузіаст, досвідчений контент-райтер та журналіст у Bitcoinist. Опеємі створює унікальні матеріали, розкриваючи складності блокчейн-технології та ділячись інсайтами про останні тенденції у світі криптовалют. Окрім сильного інтересу до криптовалют, Опеємі любить читати поезію, спілкуватися про політику та слухати музику. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-investors-are-back-in-the-market-why-rally/
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/14 07:01
Поділитись
Прогноз ціни Shiba Inu: досвідчені інвестори вважають, що ця інша криптовалюта має кращі шанси обігнати Dogecoin

Прогноз ціни Shiba Inu: досвідчені інвестори вважають, що ця інша криптовалюта має кращі шанси обігнати Dogecoin

Розмови навколо прогнозу ціни Shiba Inu знову набирають популярності, оскільки SHIB бореться за збереження імпульсу в 2025 році. Колись вважався найзапеклішим конкурентом Dogecoin, Shiba Inu зараз стикається зі зниженням попиту, скороченням активності розробників і очевидною втратою домінування на ринку. Хоча дехто все ще сподівається на відскок, багато досвідчених інвесторів вважають, що інший новий мем-проєкт, Little [...] Стаття "Прогноз ціни Shiba Inu: досвідчені інвестори вважають, що ця інша криптовалюта має кращі шанси обігнати Dogecoin" вперше з'явилася на Blockonomi.
SHIBAINU
SHIB$0.00001011-15.53%
BitShiba
SHIBA$0.000000000578-9.11%
Memecoin
MEME$0.001513-37.71%
Поділитись
Blockonomi2025/09/14 07:00
Поділитись
Як розпізнати найкращу пропозицію покеру онлайн

Як розпізнати найкращу пропозицію покеру онлайн

Кожен сучасний гравець знає важливість пошуку найкращої покерної пропозиції для свого загального досвіду. Це виходить далеко за межі карт – це про саме середовище, винагороди, справедливість та кожен інший аспект в онлайн-покері, який робить кожну сесію приємною. По суті, найкраща покерна пропозиція перевершує у всіх цих аспектах, створюючи [...]
Collector Crypt
CARDS$0.1236-23.70%
Farcana
FAR$0.000312-2.80%
Поділитись
The Cryptonomist2025/09/14 05:29
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів