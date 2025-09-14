Бюджет Міністерства фінансів США показує, що дефіцитні витрати виходять з-під контролю

Пост "Бюджет Казначейства США показує, що дефіцитні витрати виходять з-під контролю" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Останні цифри з Вашингтона більш ніж тривожні; вони історичні. Казначейство США зафіксувало дефіцит бюджету в розмірі $345 мільярдів за серпень 2025 року. Це не лише найбільший місячний дефіцит цього року, але й другий найгірший серпень, коли-небудь зафіксований у федеральних книгах. І це спричиняє спіраль дефіцитних витрат США, що виходить з-під контролю. З одним місяцем, що залишився у фіскальному циклі, уряд США готовий відзначити третій поспіль рік приголомшливих дефіцитів, доводячи річний підсумок до $1,97 трильйона. Бюджет Казначейства США показує, що дефіцитні витрати зростають щомісяця Лише місяць тому дефіцит липня становив $291 мільярд. Хоча це велика сума, вона блідне порівняно з останньою цифрою. Тільки серпень минулого року показав вищий місячний дефіцит, який склав $380 мільярдів. У серпні державні витрати зросли до $689 мільярдів. Цей бум витрат відбувається на тлі зростання витрат на соціальне страхування та постійного підвищення відсоткових платежів за боргом. Незважаючи на деякі гучні хороші новини щодо тарифів, фінансова траєкторія рухається лише в одному напрямку. Митні збори США встановили рекорд із $30 мільярдів, зібраних у серпні. Але навіть із цим майже 300% річним стрибком тарифних надходжень, зібрані гроші ледве зменшують дефіцит. США все ще позичали майже половину кожного долара, який вони витратили в липні, згідно з даними Казначейства. Третій найбільший річний дефіцит в історії Цифри за перші одинадцять місяців розповідають сувору історію. Фіскальний дефіцит 2025 року становить $1,97 трильйона, трохи нижче лише за дефіцити, спричинені пандемією у 2020 та 2021 роках. Країна на шляху до третього найбільшого дефіциту у своїй історії і, виходячи з тенденцій витрат та відсотків, може навіть здивувати в бік збільшення. Що спричиняє цей вибух? Федеральні доходи зросли на $38 мільярдів, на 12% у річному обчисленні, значною мірою завдяки тарифам та деяким податковим надходженням. Але...