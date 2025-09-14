Підказки та відповідь на сьогоднішній Wordle #1548 на неділю, 14 вересня

Пост "Сьогоднішній Wordle #1548 підказки та відповідь на неділю, 14 вересня" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Як вирішити сьогоднішній Wordle. SOPA Images/LightRocket через Getty Images Ще одна лінива неділя настала. Остання лінива неділя літа. Я, звичайно, люблю осінь. Мені подобається прохолода в повітрі вночі. Я не люблю бачити, як зникає зелень, але мені подобається зміна листя. Я вже думаю про те, яким буде мій костюм на Хелловін (мій син буде одним із Нічної Варти з "Гри престолів", і я думаю, що можу просто скопіювати його!) Однак до цього свята ще близько шести тижнів, тому не поспішаємо. Мій путівник по вихідним трансляціям вже доступний, тому обов'язково перегляньте його для нових ідей шоу та фільмів. Якщо ви дивитеся щось хороше, я також хотів би про це почути. І у нас є Wordle для вирішення! Давайте вирішимо його! Forbes"Що дивитися цими вихідними: нові шоу та фільми для перегляду на Netflix, Hulu, Prime Video, Apple TV та інших"Автор: Ерік Кейн Шукаєте суботній Wordle? Перегляньте наш путівник прямо тут. Як грати в Wordle Wordle - це щоденна словесна головоломка, де ваша мета - вгадати приховане п'ятилітерне слово за шість спроб або менше. Після кожної спроби гра дає відгук, щоб допомогти вам наблизитися до відповіді: Зелений: літера є в слові і в правильному місці. Жовтий: літера є в слові, але в неправильному місці. Сірий: літери взагалі немає в слові. Використовуйте ці підказки, щоб звузити свої здогадки. Кожен день приносить нове слово, і весь світ намагається вирішити одну й ту саму головоломку. Деякі гравці Wordle також грають у Змагальний Wordle проти друзів, сім'ї, Wordle Bot або навіть проти мене, вашого скромного оповідача. Дивіться правила Змагального Wordle в кінці цього посту. Сьогоднішній...