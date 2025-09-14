3 мемкоїни з реальними перспективами зростання в 25 разів у 2025 році
Пост "3 Мемкоїни з реальними перспективами зростання в 25 разів у 2025 році" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Зараз Little Pepe (LILPEPE) привертає саме таку увагу в криптопросторі. З передпродажем на етапі 12 за ціною $0,0021 та ранніми інвесторами, які вже отримали прибуток у 110%, він виділяється серед найкращих криптовалют для купівлі у 2025 році. Аналітики припускають, що LILPEPE може забезпечити зростання до 25 разів наступного року – сміливий прогноз, але такий, що ґрунтується на видимій тязі, а не лише на хайпі. Поряд з LILPEPE, токени як SPX та Dogwifhat (WIF) також демонструють імпульс, але перспективи Little Pepe виглядають особливо сильними.
Little Pepe (LILPEPE): Мемкоїн з реальною інфраструктурою
Історія навколо Little Pepe відрізняється від того, що ми зазвичай бачимо в мемкоїнах. Його передпродаж знаходиться на етапі 12, вже заповнений на 97,68%, зібравши $24 707 265 з цільових $25 475 000. Понад 15,38 мільярдів токенів було продано з 15,75 мільярдів, виділених для цього етапу. Передпродаж розпочався за ціною $0,0014 і зараз піднявся до $0,0021, забезпечивши раннім інвесторам понад 110% прибутку. Ті, хто купує сьогодні, все ще можуть побачити потенційне зростання з очікуваною ціною запуску $0,0030, що пропонує 45% підвищення ще до того, як токен потрапить на біржі.
Що виділяє LILPEPE, так це його фундамент. Проєкт пройшов повний аудит Certik, що вселяє впевненість у безпеці його смартконтрактів. Зараз він офіційно розміщений на CoinMarketCap, крок, який сигналізує про довіру роздрібним інвесторам. Спільнота також активно обговорює проєкт, а Little Pepe посідає перше місце в трендах пошуку мемкоїнів ChatGPT з червня по серпень, випереджаючи Dogecoin та SHIB. Це може здатися дрібницею, але на ринку, керованому наративом, це показує, куди спрямована цікавість людей.
Крім цього, проєкт запустив розіграш на $777 тис. для своєї спільноти та додав Мега-розіграш, який винагороджує найкращих покупців передпродажу між етапами 12 та...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 09:50