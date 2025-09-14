2025-10-11 Saturday

Bitcoin як міжпланетна валюта? Нещодавнє дослідження розмірковує

Пост Bitcoin як міжпланетна валюта? Нещодавнє дослідження розмірковує з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Уявіть собі! Це відбувається в недалекому майбутньому, і людям вдалося колонізувати Марс. Перші поселенці на червоній планеті отримують щедру оплату за будівництво інфраструктури та робочих систем для підтримки подальшої міграції. Марсіанська економіка ще молода, але раннім поселенцям все ще потрібно підтримувати свої сім'ї на Землі, і тому Bitcoin стає першою міжпланетною валютою. Хоча це має ознаки науково-фантастичної розповіді, це цілком можливо, згідно з нещодавно опублікованим дослідженням. Генеральний директор Tesla Ілон Маск не так давно представив ідею колонізації Марса та перетворення людей на мультипланетний вид. Bitcoin як міжпланетна валюта означає, що вона використовуватиметься для здійснення транзакцій між обома планетами. Вражаючий масштаб і, безумовно, той, який позначив би вершину економічних досягнень людства. Хоча на папері це звучить як прогулянка в парку, одразу виникають серйозні проблеми. Наприклад, великі відстані між двома планетами створюють проблему затримки, яка внесла б неефективність у поточну систему перевірки транзакцій Bitcoin. За звичайних обставин, завершення транзакції було б проблемою навіть для Bitcoin. Це тому, що велика відстань займала б занадто багато часу для завершення. Ця затримка, ймовірно, порушила б остаточність транзакцій блокчейну Bitcoin. Дослідники пропонують міжпланетний стандарт Bitcoin з підтвердженням часу транзиту Jose E. Puente та Carlos Puente нещодавно опублікували статтю, що детально описує революційну нову ідею, яка могла б зробити міжпланетний Bitcoin реальністю. Ключовим компонентом їхньої ідеї була революційна криптографічна система квитанцій, яку вони назвали Proof-of-Transit Timestamping (PoTT). PoTT пропонує, щоб вузли могли існувати як супутники на шляху, і вони б ставили цифрові квитанції на дані під час їх проходження через відстані. Цей підхід був би ідеальним для вирішення спорів...
3 мемкоїни з реальними перспективами зростання в 25 разів у 2025 році

Пост "3 Мемкоїни з реальними перспективами зростання в 25 разів у 2025 році" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Зараз Little Pepe (LILPEPE) привертає саме таку увагу в криптопросторі. З передпродажем на етапі 12 за ціною $0,0021 та ранніми інвесторами, які вже отримали прибуток у 110%, він виділяється серед найкращих криптовалют для купівлі у 2025 році. Аналітики припускають, що LILPEPE може забезпечити зростання до 25 разів наступного року – сміливий прогноз, але такий, що ґрунтується на видимій тязі, а не лише на хайпі. Поряд з LILPEPE, токени як SPX та Dogwifhat (WIF) також демонструють імпульс, але перспективи Little Pepe виглядають особливо сильними. Little Pepe (LILPEPE): Мемкоїн з реальною інфраструктурою Історія навколо Little Pepe відрізняється від того, що ми зазвичай бачимо в мемкоїнах. Його передпродаж знаходиться на етапі 12, вже заповнений на 97,68%, зібравши $24 707 265 з цільових $25 475 000. Понад 15,38 мільярдів токенів було продано з 15,75 мільярдів, виділених для цього етапу. Передпродаж розпочався за ціною $0,0014 і зараз піднявся до $0,0021, забезпечивши раннім інвесторам понад 110% прибутку. Ті, хто купує сьогодні, все ще можуть побачити потенційне зростання з очікуваною ціною запуску $0,0030, що пропонує 45% підвищення ще до того, як токен потрапить на біржі. Що виділяє LILPEPE, так це його фундамент. Проєкт пройшов повний аудит Certik, що вселяє впевненість у безпеці його смартконтрактів. Зараз він офіційно розміщений на CoinMarketCap, крок, який сигналізує про довіру роздрібним інвесторам. Спільнота також активно обговорює проєкт, а Little Pepe посідає перше місце в трендах пошуку мемкоїнів ChatGPT з червня по серпень, випереджаючи Dogecoin та SHIB. Це може здатися дрібницею, але на ринку, керованому наративом, це показує, куди спрямована цікавість людей. Крім цього, проєкт запустив розіграш на $777 тис. для своєї спільноти та додав Мега-розіграш, який винагороджує найкращих покупців передпродажу між етапами 12 та...
Найкраща криптовалюта для купівлі у 2025 році: 15 монет, на які варто звернути увагу у вересні

Якщо ви купили Solana на премаркеті, ви знаєте цю історію. Якщо ви встигли придбати Shiba Inu до її зростання, ви пам'ятаєте [...] Допис "Найкраща криптовалюта для купівлі у 2025 році: 15 монет, на які варто звернути увагу у вересні" вперше з'явився на Coindoo.
BullZilla, Official Trump та Baby Dogecoin

Пост BullZilla, Official Trump та Baby Dogecoin з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини 14 вересня 2025 | 04:15 Дізнайтеся, чому вибуховий передпродаж BullZilla домінує в заголовках і чому Official Trump та Baby Dogecoin залишаються ключовими гравцями на сцені Мемкоїнів. Дізнайтеся, як ранній вхід у топові передпродажі Мемкоїнів цього тижня може принести величезний прибуток. Арена Мемкоїнів знову привертає увагу в 2025 році. Те, що почалося як нішевий куточок криптовалюти, перетворилося на швидкорухливий ринок, де сила спільноти та розумні наративи можуть перетворити невеликі інвестиції на прибутки, що змінюють життя. Досвідчені трейдери та нові інвестори однаково полюють за найкращими передпродажами Мемкоїнів для інвестування цього тижня, сподіваючись спіймати наступну можливість 1000x, перш ніж ціни вибухнуть. Серед незліченних нових проєктів виділяються три назви. BullZilla переписує рекорди передпродажу своєю унікальною кінематографічною екосистемою. Official Trump, натхненний політичним фандомом та вірусною культурою, зберіг лояльну базу, яка підтримує його популярність. А Baby Dogecoin, знайомий фаворит з масивною спільнотою, продовжує доводити, що Мемкоїни можуть існувати поза циклами хайпу. Разом ці токени представляють суміш вибухового зростання передпродажу, сили бренду та тривалої залученості спільноти. BullZilla: потужний передпродаж Зіркою моменту, безсумнівно, є Bull Zilla. Наразі на етапі 2D свого передпродажу за ціною $0,00005241, BullZilla ($BZIL) демонструє, чому інвестори поспішають приєднатися до найкращих передпродажів Мемкоїнів для інвестування цього тижня. Його унікальна структура підвищує ціни кожні 48 годин або коли збирається $100 000, забезпечуючи дефіцит і винагороджуючи ранніх учасників. Цифри розповідають історію: понад $360 000 зібрано, понад 1 200 власників і 24,7 мільярда проданих токенів, і все це до того, як токен навіть з'явиться на основних біржах. З очікуваною ціною лістингу $0,00527, ранні учасники можуть побачити прогнозований ROI, що перевищує 11 000%, надаючи BullZilla чіткий потенціал стати найкращою криптовалютою...
Торгова угода між Китаєм та США призупинена через зростаючу невизначеність у їхніх переговорах

Китай запросив президента США Дональда Трампа на саміт у Пекіні з Сі Цзіньпіном, але Білий дім не відповів.
Фонд Ethereum випускає дорожню карту конфіденційності з PSE

Фонд Ethereum випустив дорожню карту для додавання приватності на всіх рівнях мережі.
Підказки та відповідь на сьогоднішній Wordle #1548 на неділю, 14 вересня

Пост "Сьогоднішній Wordle #1548 підказки та відповідь на неділю, 14 вересня" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Як вирішити сьогоднішній Wordle. SOPA Images/LightRocket через Getty Images Ще одна лінива неділя настала. Остання лінива неділя літа. Я, звичайно, люблю осінь. Мені подобається прохолода в повітрі вночі. Я не люблю бачити, як зникає зелень, але мені подобається зміна листя. Я вже думаю про те, яким буде мій костюм на Хелловін (мій син буде одним із Нічної Варти з "Гри престолів", і я думаю, що можу просто скопіювати його!) Однак до цього свята ще близько шести тижнів, тому не поспішаємо. Мій путівник по вихідним трансляціям вже доступний, тому обов'язково перегляньте його для нових ідей шоу та фільмів. Якщо ви дивитеся щось хороше, я також хотів би про це почути. І у нас є Wordle для вирішення! Давайте вирішимо його! Forbes"Що дивитися цими вихідними: нові шоу та фільми для перегляду на Netflix, Hulu, Prime Video, Apple TV та інших"Автор: Ерік Кейн Шукаєте суботній Wordle? Перегляньте наш путівник прямо тут. Як грати в Wordle Wordle - це щоденна словесна головоломка, де ваша мета - вгадати приховане п'ятилітерне слово за шість спроб або менше. Після кожної спроби гра дає відгук, щоб допомогти вам наблизитися до відповіді: Зелений: літера є в слові і в правильному місці. Жовтий: літера є в слові, але в неправильному місці. Сірий: літери взагалі немає в слові. Використовуйте ці підказки, щоб звузити свої здогадки. Кожен день приносить нове слово, і весь світ намагається вирішити одну й ту саму головоломку. Деякі гравці Wordle також грають у Змагальний Wordle проти друзів, сім'ї, Wordle Bot або навіть проти мене, вашого скромного оповідача. Дивіться правила Змагального Wordle в кінці цього посту. Сьогоднішній...
Ethereum Foundation запускає програму «Охоронці приватності» та представляє дорожню карту

Фонд Ethereum представив комплексну дорожню карту, спрямовану на підвищення приватності та безпеки для користувачів Ethereum. Ініціатива під назвою "Дорожня карта розпорядників приватності" відображає постійні зусилля в спільноті криптовалют щодо пріоритезації конфіденційності користувачів на тлі зростаючого регуляторного контролю та розширення секторів DeFi та NFT. Фокус на вдосконаленні приватності для безпечнішого блокчейн Ethereum [...]
Криптовалютний бичачий ринок може тривати до 2026 року – Артур Хейс

На рівні $117K була куплена масивна пропозиція, яка може сповільнити биків
Чому Digitap може перемогти Ripple в банківській революції

Криптовалютний ринок входить в один із найважливіших періодів року. BTC відновив силу, ETH зростає, а альткоїни позиціонуються для того, що, на думку багатьох, може стати великим кварталом. У цьому середовищі DigiTap набирає популярності як новий гравець у глобальному фінансовому секторі. Його передпродаж приніс майже
