Найкращі проєкти DAO за соціальною активністю: $TAO, $APE та $HYPE провідні в галузі

Найкращі проєкти DAO за соціальною активністю: $TAO, $APE та $HYPE провідні в галузі

LunarCrush ранжує топові проєкти DAO за соціальною активністю, де $TAO, $APE та $HYPE лідирують за соціальною взаємодією та інтеракціями у Web3.
Blockchainreporter2025/09/14 11:30
Розпродаж біткоїнів китами досяг $12.7 млрд — найкращі альткоїни для купівлі під час падіння

Розпродаж біткоїнів китами досяг $12.7 млрд — найкращі альткоїни для купівлі під час падіння

Пост Bitcoin Кит Продаж на $12,7B—Найкращі Альткоїни для купівлі під час падіння з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin пережив складний вересень, оскільки глибокі продажі китами на біржах перевищили $12,7 мільярдів BTC. Інвестори починають відчувати тиск продажів на bitcoin, оскільки ціна падає нижче $27 000. Враховуючи те, як учасники ринку змінюють свої вподобання, провідні учасники ринку, схоже, готуються до значного відродження у 2023 році. Під час волатильних циклів капітал все більше спрямовується до Ethereum, XRP, Solana та нещодавно з'явленого MAGACOIN FINANCE. Ethereum тримається міцно незважаючи на падіння, Ethereum продовжує бути основою. Центральна роль Ethereum у DeFi та масштабуванні Layer-2 разом із позитивними притоками ETF утримали токен вище $2500. Після дворічного падіння трейдери швидко купували на спаді, що зробило ETH довгостроковим активом. XRP знаходить нову силу XRP перетворив регуляторну невизначеність на імпульс. Завдяки інституційному попиту та спекуляціям ETF, ціна знаходиться на радарі і змінюється в діапазоні від $2,20 до $2,30. У той час як кити Bitcoin розвантажувалися, XRP був розумним контраріанським вибором для накопичення. Solana підтримує імпульс Стійкість Solana є ще одним яскравим моментом. Вона торгувалася трохи вище позначки $155 перед нещодавнім розпродажем, але швидко відновилася. Фокус на активності розробників та інституційному інтересі позиціонував її для досягнення цілі між $197 та $290 до кінця року. Це робить Karura одним із найкращих альткоїнів для спостереження після вересневого падіння. Можливість прориву для нових учасників Коли розгортається драма з китами, аналітики вважають, що MAGACOIN FINANCE стане найкращим проривним альткоїном 2025 року. Підкріплений подвійним аудитом та моделлю токена, вільною від домінування VC, він пропонує той вид дефіциту та імпульсу, орієнтованого на спільноту, який приваблює як китів, так і роздрібних інвесторів. MAGACOIN FINANCE з'явився як один із найсильніших претендентів на прорив у 2025 році. Багато людей вважають цей токен прихованою криптоперлиною, яка може...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 11:20
Є підозра, що Yala була зламана, і SlowMist повідомила, що отримала офіційну допомогу від Yala.

Є підозра, що Yala була зламана, і SlowMist повідомила, що отримала офіційну допомогу від Yala.

PANews повідомив 14 вересня, що головний співробітник з інформаційної безпеки SlowMist Technology, 23pds, опублікував на платформі X, що вони отримали офіційний запит про допомогу від Yala сьогодні вранці і займаються цим питанням. Більше інформації очікується після офіційного розкриття від Yala. Попередні чутки припускали, що протокол був зламаний. Раніше повідомлялося, що стейблкоїн Yala YU відв'язався і впав до мінімуму $0,2074.
PANews2025/09/14 11:19
Передпродаж BullZilla лідирує з Hyperliquid та Cronos

Передпродаж BullZilla лідирує з Hyperliquid та Cronos

Пост BullZilla Presale лідирує з Hyperliquid та Cronos з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Гонка за найкращими криптовалютними передпродажами з потенціалом 100x у 2025 році набирає обертів, оскільки інвестори полюють на наступні проривні проєкти. З мемкоїнами та новими платформами DeFi, що керують розмовою, рання участь ніколи не була більш важливою. Серед натовпу BullZilla домінує увагою зі стратегією передпродажу, створеною для винагороди ранніх користувачів. Hyperliquid, протокол децентралізованого обміну, що зростає, та Cronos, блокчейн, підтримуваний Crypto.com, додають глибини до найкращих варіантів цього тижня. Разом ці проєкти демонструють спектр можливостей від високооктанового мем-потенціалу до інфраструктури інституційного рівня. Для тих, хто шукає найкращу криптовалюту для купівлі сьогодні, цифри розповідають переконливу історію. BullZilla Presale: Вибуховий ріст та амбіції 1000x Bull Zilla переосмислює, як працюють передпродажі мемкоїнів. Зараз на етапі 2D, $BZIL коштує $0,00005241, з етапами, що просуваються кожні 48 годин або після збору $100 000. Вже зібрано понад $360 000, з більш ніж 1 200 власниками та 24,7 мільярдами проданих токенів. Аналітики прогнозують надзвичайний ROI у 11 422% від поточного етапу до очікуваної ціни лістингу $0,00527. Ранні учасники на етапі 1 вже побачили прибуток у 695%, а заплановане підвищення ціни на 14,55% встановлено протягом кількох днів. Для інвесторів, які націлені на топ-100x криптовалютні передпродажі у 2025 році, BullZilla ($BZIL) виділяється як найкраща криптовалюта для купівлі сьогодні та потенційний наступний виконавець 1000x. Інформація про передпродаж BullZilla Метрика | Деталі --- | --- Поточний етап | 2D (Мертві гаманці не брешуть) Фаза 4 Поточна ціна | $0,00005241 Загальна сума передпродажу | Зібрано понад $360 000 Власники токенів | Понад 1200 Продані токени | 23,4 мільярда Як купити BullZilla Інвестори, які прагнуть приєднатися до передпродажу BullZilla ($BZIL), можуть взяти участь безпосередньо через офіційний веб-сайт. Процес зазвичай включає: 1. Підключення гаманця (такого як MetaMask або Trust Wallet). 2. Вибір варіанту оплати (ETH) 3. Купівля токенів BullZilla за поточною ціною передпродажу...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 10:50
Міністерство юстиції США шукає 5 млн доларів у Bitcoin, пов'язаних зі схемою SIM-свопінгу та відмивання грошей через казино

Міністерство юстиції США шукає 5 млн доларів у Bitcoin, пов'язаних зі схемою SIM-свопінгу та відмивання грошей через казино

Хакери викрали мільйони в криптовалюті, використовуючи вразливості SIM-своп, відмиваючи кошти через казино в зухвалому цифровому пограбуванні, яке зараз перебуває під дією вилучення активів Міністерством юстиції. Федерали посилюють боротьбу з хакерами SIM-своп, які стоять за крадіжкою криптовалюти на 5 мільйонів доларів та схемою відмивання грошей. Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило цього тижня, що воно подало [...].
Coinstats2025/09/14 10:30
Дані: 24-годинний дохід Tron досяг $1,42 мільйона, значно перевищивши інші блокчейни та посівши перше місце

Дані: 24-годинний дохід Tron досяг $1,42 мільйона, значно перевищивши інші блокчейни та посівши перше місце

PANews повідомив 14 вересня, що згідно з моніторингом Lookonchain та даними Defilama, добовий дохід Tron досяг 1,42 мільйона доларів США, що значно перевищує інші блокчейни та посідає перше місце; добовий дохід Solana досяг 175 700 доларів США.
PANews2025/09/14 10:22
Найкращий криптовалютний пресейл для спостереження — MAGACOIN FINANCE долає позначку $14 млн з понад 13 500 власників

Найкращий криптовалютний пресейл для спостереження — MAGACOIN FINANCE долає позначку $14 млн з понад 13 500 власників

Криптоінвестори женуться за найкращим криптопресейлом 2025 року, оскільки кілька нових проектів набирають популярність у різних секторах. Від [...] Допис Найкращий криптопресейл, за яким варто стежити — MAGACOIN FINANCE долає позначку $14 млн з понад 13 500 власників вперше з'явився на Coindoo.
Coindoo2025/09/14 10:00
Бики Ethereum лідирують, ліквідовано шортів на $14M – $5000 на горизонті?

Бики Ethereum лідирують, ліквідовано шортів на $14M – $5000 на горизонті?

Недооцінка Ethereum, зростання відкритого інтересу та короткі сквізи вказують на прорив за межі $4700.
Coinstats2025/09/14 10:00
Fidelity перетнув позначку в 200 млн доларів AUM з фондом грошового ринку, забезпеченим Ethereum

Fidelity перетнув позначку в 200 млн доларів AUM з фондом грошового ринку, забезпеченим Ethereum

Токенізований фонд грошового ринку Fidelity на блокчейні Ethereum перевищив позначку в $200 млн у постачанні, що свідчить про значне зростання інституційної довіри.
Blockchainreporter2025/09/14 10:00
Запізно для корони Bitcoin? Звірячий наступний 1000x мемкоїн міг би змінити гру

Запізно для корони Bitcoin? Звірячий наступний 1000x мемкоїн міг би змінити гру

Що якби хтось сказав вам у 2010 році, що кілька сотень баксів могли б змінити ваше життя назавжди? Це був пропущений шанс з Bitcoin, королем, який перетворив ранніх дегенеративних віруючих на мільйонерів. Перенесемося в сьогодення, і мемкоїни стали новими лотерейними квитками криптовалюти, але гострішими, швидшими та з набагато [...]
Coinstats2025/09/14 09:15
