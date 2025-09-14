Розпродаж біткоїнів китами досяг $12.7 млрд — найкращі альткоїни для купівлі під час падіння

Пост Bitcoin Кит Продаж на $12,7B—Найкращі Альткоїни для купівлі під час падіння з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin пережив складний вересень, оскільки глибокі продажі китами на біржах перевищили $12,7 мільярдів BTC. Інвестори починають відчувати тиск продажів на bitcoin, оскільки ціна падає нижче $27 000. Враховуючи те, як учасники ринку змінюють свої вподобання, провідні учасники ринку, схоже, готуються до значного відродження у 2023 році. Під час волатильних циклів капітал все більше спрямовується до Ethereum, XRP, Solana та нещодавно з'явленого MAGACOIN FINANCE. Ethereum тримається міцно незважаючи на падіння, Ethereum продовжує бути основою. Центральна роль Ethereum у DeFi та масштабуванні Layer-2 разом із позитивними притоками ETF утримали токен вище $2500. Після дворічного падіння трейдери швидко купували на спаді, що зробило ETH довгостроковим активом. XRP знаходить нову силу XRP перетворив регуляторну невизначеність на імпульс. Завдяки інституційному попиту та спекуляціям ETF, ціна знаходиться на радарі і змінюється в діапазоні від $2,20 до $2,30. У той час як кити Bitcoin розвантажувалися, XRP був розумним контраріанським вибором для накопичення. Solana підтримує імпульс Стійкість Solana є ще одним яскравим моментом. Вона торгувалася трохи вище позначки $155 перед нещодавнім розпродажем, але швидко відновилася. Фокус на активності розробників та інституційному інтересі позиціонував її для досягнення цілі між $197 та $290 до кінця року. Це робить Karura одним із найкращих альткоїнів для спостереження після вересневого падіння. Можливість прориву для нових учасників Коли розгортається драма з китами, аналітики вважають, що MAGACOIN FINANCE стане найкращим проривним альткоїном 2025 року. Підкріплений подвійним аудитом та моделлю токена, вільною від домінування VC, він пропонує той вид дефіциту та імпульсу, орієнтованого на спільноту, який приваблює як китів, так і роздрібних інвесторів. MAGACOIN FINANCE з'явився як один із найсильніших претендентів на прорив у 2025 році. Багато людей вважають цей токен прихованою криптоперлиною, яка може...