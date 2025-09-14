2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Кампанія стейкінгу Falcon Finance перевищує $1,57M протягом 24 годин після запуску Buidlpad

Пост Кампанія стейкінгу Falcon Finance перевищила $1,57 млн протягом 24 годин після запуску Buidlpad з'явився на BitcoinEthereumNews.com. З APY від 9,6 відсотка до 13,8 відсотка, програма також забезпечує потенціал для підвищеної прибутковості. Програма стейкінгу Falcon знаменує новий поворотний момент у розвитку капіталу, керованого спільнотою, з понад $1,6 мільярда USDf в обігу. За повністю розведеною оцінкою в $350 мільйонів, Falcon Finance сьогодні оголосила, що понад $1,57 мільйона було застейкано в перший день її кампанії стейкінгу на Buidlpad, що підкреслює високий ранній попит на доступ до її токена $FF. Учасники можуть випустити $FF за бажаною оцінкою, стейкаючи USDf або sUSDf з мінімальною сумою $3,000 та одномісячним блокуванням. Разом із щоденними 2x Miles на їхню суму розміщення, ранні стейкери також отримують додаткові Buidlpad Miles, які можуть варіюватися від 15x на місяць до 60x для 12-місячного розміщення. З APY від 9,6 відсотка до 13,8 відсотка, програма також забезпечує потенціал для підвищеної прибутковості. Стейкери можуть заробити до 1,5x понад базову прибутковість, максимізуючи свій термін та розміщення, що відкриває доступ до $FF та забезпечує привабливі постійні переваги. Програма стейкінгу Falcon знаменує новий поворотний момент у розвитку капіталу, керованого спільнотою, з понад $1,6 мільярда USDf в обігу. Запуск демонструє розширення функції платформ доступу до токенів у наданні раннім прихильникам значних можливостей розподілу до ширшої видимості на ринку. Партнерство між Falcon Finance та Buidlpad розширює історію платформи з проведення популярних кампаній для перспективних криптовалютних проєктів. Лише у трьох кампаніях цього року Buidlpad вже розмістив понад $220 мільйонів з Solayer, Sahara AI та Lombard. Ви можете зареєструватися для участі в кампанії стейкінгу на https://buidlpad.com/hodl/falcon. Будь-який актив, готовий до зберігання, включаючи цифрові активи, токени, забезпечені валютою, та токенізовані активи реального світу, може бути конвертований у прив'язану до USD онлайн-ліквідність за допомогою універсальної інфраструктури забезпечення Falcon Finance. Falcon полегшує доступ до безпечних та...
REAL$0.07052-13.76%
USDF$0.9889-0.54%
TOKEN$0.00834-32.13%
BitcoinEthereumNews2025/09/14 13:12
Farcaster додає сповіщення про торгівлю в реальному часі на Base та Solana

Пост Farcaster додає сповіщення про торгівлю в режимі реального часу на Base та Solana з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Farcaster додає сповіщення про торгівлю та ціну в режимі реального часу на Base та Solana, допомагаючи користувачам миттєво слідкувати за найкращими трейдерами та рухами ринку. Farcaster представив значну нову функцію, яка покращує функціональність платформи. Нещодавно децентралізований соціальний протокол запустив сповіщення про токени та торгівлю для мереж Base та Solana. Це оновлення дозволило користувачам відстежувати торгову активність у режимі реального часу та отримувати сповіщення за секунди про те, що роблять трейдери. Ця інтеграція соціальних мереж з інструментами криптотрейдингу в реальному часі є важливим розвитком для Farcaster та його спільноти. Новий інструмент Farcaster дозволяє користувачам відстежувати найкращих трейдерів Нова система торгових сповіщень дозволяє користувачам уважно слідкувати за своїми улюбленими трейдерами. Користувачі можуть вмикати сповіщення, які попереджають їх, коли ці трейдери купують або продають токени в мережі. Крім того, Farcaster пропонує можливість встановлення персоналізованих сповіщень про ціну в блокчейнах Base та Solana. Це означає, що трейдери можуть встановлювати цінові пороги або цілі ринкової капіталізації та отримувати своєчасні оновлення на основі цих цілей відповідно до торгових стратегій. Команда Farcaster випустила оновлення в X, разом з візуальними посібниками щодо нових функцій. Одне з виділених зображень зосереджено на опції "Вчіться у найкращих трейдерів", яка показує, як користувачі можуть бути в курсі торгових дій людей, за якими вони слідкують. Інше зображення показало список трейдерів з перемикачами, щоб користувачі могли легко вимикати або вмикати сповіщення для конкретних трейдерів. Цей дизайн призначений для забезпечення персоналізованого, але керованого досвіду сповіщень. Пов'язане читання: Asphere запускає блокчейн-мережі на основі Solana для підприємств | Live Bitcoin News Реакція спільноти на запуск поки що була переважно позитивною, хоча є деякий скептицизм. Багато користувачів поділилися своїм ентузіазмом щодо миттєвих сповіщень, кажучи, що ця функція робить торгівлю більш плавною та чутливою. Деякі...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 13:11
Ripple's XRP повертається до топ-100 глобальних активів за ринковою капіталізацією, оскільки Bitcoin змагається зі сріблом

Ethereum також близький до прориву серед 20 найбільших активів.
CAP$0.11527+4.10%
XRP$2.3732-15.40%
TOP$0.000096--%
CryptoPotato2025/09/14 12:59
The Graph проти охоронців: чи може децентралізована індексація врятувати Web3?

Допис The Graph проти охоронців: чи може децентралізована індексація врятувати Web3? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Індексація блокчейну є важливим процесом, який робить дані децентралізованих застосунків (dApps) доступними та зручними для використання. Незважаючи на успіх The Graph, залишаються проблеми, особливо з переносимістю даних та фрагментацією між різними блокчейнами. Індексація блокчейну: робимо дані DApp придатними для використання. Поява децентралізованих застосунків (dApps) відкрила нову парадигму взаємодії з технологіями. Однак, створення [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/the-graph-vs-the-gatekeepers-can-decentralized-indexing-save-web3/
RISE$0.009337-8.12%
COM$0.01003-10.43%
BitcoinEthereumNews2025/09/14 12:35
Керівник Web3 попереджає, що кінцева гра стейблкоїнів у доларах США не буде в тікерах

Домінування долара США у світовій фінансовій системі стикається з новими викликами, оскільки регуляторний нагляд та ринкова динаміка ставлять стейблкоїни під пильну увагу. Останні події в криптовалютній екосистемі виявляють складний ландшафт, де традиційні фіатні валюти переплітаються з блокчейн-інноваціями, що викликає питання щодо майбутнього стейблкоїнів та їхньої ролі в децентралізованих фінансах [...]
T$0.01196-21.67%
FUTURE$0.11929+3.04%
Crypto Breaking News2025/09/14 12:33
Тайчжоу розкрив шахрайську схему "високоприбуткового фінансового управління", яка використовувала "U-coin" як засіб для переказу вкрадених грошей, із загальною сумою понад 6 мільйонів юанів.

PANews повідомив 14 вересня, що офіційний акаунт інтернет-поліції Тайчжоу розкрив шахрайську схему "фінансового управління з високими відсотками". Жертва на прізвище Цзінь познайомилася з онлайн другом і була заманена на шахрайську інвестиційну платформу з обіцянками гарантованого прибутку та фінансового управління з високими відсотками. Спочатку кілька невеликих депозитів і зняття коштів були успішними, переконавши Цзіня в надійності платформи та обіцянці значних прибутків. Потім шахраї неправдиво заявили, що "доступ до юанів" на платформі закрито, вимагаючи, щоб Цзінь обміняв свої гроші на віртуальну валюту "U-coins", перш ніж продовжувати "інвестувати" або знімати свої заброньовані "прибутки". Маніпулюючи обіцянками "обмежених за часом депозитів для вищих прибутків" та "великих депозитів, необхідних для зняття коштів", Цзінь продовжував інвестувати великі суми готівки, навіть позичаючи у друзів, зрештою втративши понад 6 мільйонів юанів. Поліція виявила ефективний конвеєр з відмивання грошей "U-coin", що діяв за лаштунками. Шахрайське кільце "вийшло в онлайн", дистанційно керуючи кількома "обробниками", які подорожували до Хуаньяня, Тайчжоу, Чжецзян, і безпосередньо збирали сотні тисяч і навіть мільйони юанів готівкою від Цзіня частинами. У червні 2025 року Народна прокуратура району Хуаньянь міста Тайчжоу висунула обвинувачення підсудному Лі у приховуванні доходів від злочину. Районний суд засудив Лі до трьох років і шести місяців ув'язнення та штрафу в розмірі 80 000 юанів.
U$0.008525-14.37%
SIX$0.01681-14.32%
CITY$0.7598-21.38%
PANews2025/09/14 12:05
Coinbase спонукає суд розслідувати видалені повідомлення SEC

Пост Coinbase вимагає від суду розслідування видалених повідомлень SEC з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Coinbase вимагає судових дій після видалення SEC ключових текстових повідомлень, що викликає занепокоєння щодо прозорості, справедливості та стандартів цифрової комунікації в регулюванні. Coinbase вживає рішучих правових заходів проти Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). У четвер криптовалютна біржа подала клопотання до федерального суду. Вона попросила провести слухання для розслідування видалення важливих повідомлень SEC. Зокрема, ці повідомлення включають колишнього голову SEC Гері Генслера та інших високопоставлених посадовців. SEC видалила рік текстових повідомлень, Coinbase вимагає судових дій Згідно зі звітом Управління генерального інспектора SEC (OIG), агентство видалило текстові повідомлення майже за рік. Ці видалення відбулися з жовтня 2022 року по вересень 2023 року. У звіті пояснюється, що втрата даних була спричинена "уникненними" помилками. В результаті Coinbase зараз вимагає відповідей. Компанія хоче знати, чому SEC не провела повний пошук своїх записів. Це включає текстові повідомлення та інші комунікації від високопоставлених посадовців. Coinbase вже подала кілька запитів на свободу інформації (FOIA) у 2023 та 2024 роках. Однак SEC не надала ці записи. Головний юрисконсульт Coinbase, Пол Гревал, обговорив це питання на X (раніше Twitter). Він заявив: "SEC під керівництвом Генслера знищила документи, які вони були зобов'язані зберігати та надавати". Він додав, що компанія тепер має докази від власного генерального інспектора SEC. У своєму судовому поданні Coinbase просить Окружний суд США округу Колумбія діяти швидко. По-перше, вона хоче, щоб суд наказав прискорене розслідування. Це означає прискорення процесу збору доказів. Потім Coinbase вимагає санкцій проти SEC. Нарешті, вона закликає до негайного надання всіх відсутніх повідомлень. Пов'язане читання: Coinbase об'єднує технологічних гігантів і криптовалюти в нових індексних ф'ючерсах | Поточна ціна...
T$0.01196-21.67%
U$0.008525-14.37%
INDEX$0.917-8.75%
BitcoinEthereumNews2025/09/14 12:02
Tether випускає 1 мільярд USDT у мережі Ethereum

PANews повідомили 14 вересня, що згідно з моніторингом Onchain Lens, близько 10 хвилин тому Tether випустив 1 мільярд USDT у мережі Ethereum.
PANews2025/09/14 11:51
Бики на ходу: 4 найкращі криптовалюти для приєднання у 2025 році, які можуть зробити мільйонерами ранніх трейдерів

Що якщо наступний мемкоїновий мільйонер знаходиться лише за один клік від вас? Криптосвіт процвітає завдяки вчасності, і правильний крок у потрібний момент змінював життя за одну ніч. У 2025 році пошук проєктів з високим потенціалом набирає обертів, і інвестори зосереджуються на монетах з вірусною енергією, сильними спільнотами та здатністю [...]
MOVE$0.0788-27.64%
TOP$0.000096--%
BULLS$741.79+0.27%
Coinstats2025/09/14 11:45
Від мему до основи: Чому шлях Dogecoin не жарт!

З ETF на підході, DOGE доводить, що іронія має ціну... і люди готові за неї платити.
DOGE$0.19169-23.20%
PEOPLE$0.01175-29.76%
MEME$0.001509-37.87%
Coinstats2025/09/14 11:00
