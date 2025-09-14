Кампанія стейкінгу Falcon Finance перевищує $1,57M протягом 24 годин після запуску Buidlpad
Пост Кампанія стейкінгу Falcon Finance перевищила $1,57 млн протягом 24 годин після запуску Buidlpad з'явився на BitcoinEthereumNews.com. З APY від 9,6 відсотка до 13,8 відсотка, програма також забезпечує потенціал для підвищеної прибутковості. Програма стейкінгу Falcon знаменує новий поворотний момент у розвитку капіталу, керованого спільнотою, з понад $1,6 мільярда USDf в обігу. За повністю розведеною оцінкою в $350 мільйонів, Falcon Finance сьогодні оголосила, що понад $1,57 мільйона було застейкано в перший день її кампанії стейкінгу на Buidlpad, що підкреслює високий ранній попит на доступ до її токена $FF. Учасники можуть випустити $FF за бажаною оцінкою, стейкаючи USDf або sUSDf з мінімальною сумою $3,000 та одномісячним блокуванням. Разом із щоденними 2x Miles на їхню суму розміщення, ранні стейкери також отримують додаткові Buidlpad Miles, які можуть варіюватися від 15x на місяць до 60x для 12-місячного розміщення. З APY від 9,6 відсотка до 13,8 відсотка, програма також забезпечує потенціал для підвищеної прибутковості. Стейкери можуть заробити до 1,5x понад базову прибутковість, максимізуючи свій термін та розміщення, що відкриває доступ до $FF та забезпечує привабливі постійні переваги. Програма стейкінгу Falcon знаменує новий поворотний момент у розвитку капіталу, керованого спільнотою, з понад $1,6 мільярда USDf в обігу. Запуск демонструє розширення функції платформ доступу до токенів у наданні раннім прихильникам значних можливостей розподілу до ширшої видимості на ринку. Партнерство між Falcon Finance та Buidlpad розширює історію платформи з проведення популярних кампаній для перспективних криптовалютних проєктів. Лише у трьох кампаніях цього року Buidlpad вже розмістив понад $220 мільйонів з Solayer, Sahara AI та Lombard. Ви можете зареєструватися для участі в кампанії стейкінгу на https://buidlpad.com/hodl/falcon. Будь-який актив, готовий до зберігання, включаючи цифрові активи, токени, забезпечені валютою, та токенізовані активи реального світу, може бути конвертований у прив'язану до USD онлайн-ліквідність за допомогою універсальної інфраструктури забезпечення Falcon Finance. Falcon полегшує доступ до безпечних та...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 13:12