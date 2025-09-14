Farcaster додає сповіщення про торгівлю в реальному часі на Base та Solana

Farcaster додає сповіщення про торгівлю та ціну в режимі реального часу на Base та Solana, допомагаючи користувачам миттєво слідкувати за найкращими трейдерами та рухами ринку. Farcaster представив значну нову функцію, яка покращує функціональність платформи. Нещодавно децентралізований соціальний протокол запустив сповіщення про токени та торгівлю для мереж Base та Solana. Це оновлення дозволило користувачам відстежувати торгову активність у режимі реального часу та отримувати сповіщення за секунди про те, що роблять трейдери. Ця інтеграція соціальних мереж з інструментами криптотрейдингу в реальному часі є важливим розвитком для Farcaster та його спільноти. Новий інструмент Farcaster дозволяє користувачам відстежувати найкращих трейдерів Нова система торгових сповіщень дозволяє користувачам уважно слідкувати за своїми улюбленими трейдерами. Користувачі можуть вмикати сповіщення, які попереджають їх, коли ці трейдери купують або продають токени в мережі. Крім того, Farcaster пропонує можливість встановлення персоналізованих сповіщень про ціну в блокчейнах Base та Solana. Це означає, що трейдери можуть встановлювати цінові пороги або цілі ринкової капіталізації та отримувати своєчасні оновлення на основі цих цілей відповідно до торгових стратегій. Команда Farcaster випустила оновлення в X, разом з візуальними посібниками щодо нових функцій. Одне з виділених зображень зосереджено на опції "Вчіться у найкращих трейдерів", яка показує, як користувачі можуть бути в курсі торгових дій людей, за якими вони слідкують. Інше зображення показало список трейдерів з перемикачами, щоб користувачі могли легко вимикати або вмикати сповіщення для конкретних трейдерів. Цей дизайн призначений для забезпечення персоналізованого, але керованого досвіду сповіщень. Пов'язане читання: Asphere запускає блокчейн-мережі на основі Solana для підприємств | Live Bitcoin News Реакція спільноти на запуск поки що була переважно позитивною, хоча є деякий скептицизм. Багато користувачів поділилися своїм ентузіазмом щодо миттєвих сповіщень, кажучи, що ця функція робить торгівлю більш плавною та чутливою. Деякі...