xAI скорочує сотні посад загального профілю на користь спеціалістів у конкретних галузях

TLDRs; xAI Маска звільнив 500 анотаторів даних, переорієнтовуючись на найм експертів у галузях STEM, фінансів, медицини та безпеки. Ці скорочення відзначають ширшу тенденцію в технологічній індустрії, де загальні ролі зникають із зростанням автоматизації ШІ. xAI планує збільшити свою команду спеціалізованих наставників у десять разів, щоб посилити можливості чат-бота Grok. Понад 130 000 технологічних робочих місць були [...] Публікація xAI скорочує сотні загальних ролей на користь галузевих спеціалістів вперше з'явилася на CoinCentral.
2025/09/14 14:45
Ефіопія перетворює надлишкову гідроенергію на $55 млн через Bitcoin майнінг

Допис "Ефіопія перетворює надлишкову гідроенергію на $55 млн за допомогою Bitcoin майнінгу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ефіопія використовує надлишкову гідроенергію зі своєї греблі для отримання $55 млн за допомогою Bitcoin майнінгу, сприяючи розвитку зеленої енергетики та економіки. Ефіопія використовує свою додаткову гідроенергію новим і прибутковим способом. Країна почала продавати надлишкову електроенергію для Bitcoin майнінгу. Більша частина цієї додаткової енергії надходить від Великої греблі ефіопського відродження. Замість втрати до 11% енергії, Ефіопська електроенергетична компанія тепер перетворює її на прибуток. На сьогодні це принесло близько $55 мільйонів в іноземній валюті за останні десять місяців. Bitcoin майнінг приносить нове джерело доходу для Ефіопії Ця ідея стала популярнішою, коли Китай заборонив криптомайнінг у 2021 році. Багато китайських майнінгових компаній перенесли свої операції за кордон. Сьогодні більшість компаній з Bitcoin майнінгу (понад 80%) в Ефіопії є китайськими. Цією інформацією поділився Addis Insight у листопаді 2024 року. Велика гребля ефіопського відродження, яка була офіційно відкрита 9 вересня 2025 року, генерує шість гігават електроенергії. Частина цієї невикористаної енергії тепер підтримує зростаючу індустрію криптомайнінгу в Ефіопії. Завдяки цьому Ефіопія зараз відповідає за близько 5% загального хешрейту Bitcoin у світі. Це означає, що країна відіграє помітну роль у світових операціях з Bitcoin майнінгу. Також Ефіопія має дуже низькі тарифи на електроенергію, лише три-чотири центи за кіловат-годину. Ця низька вартість приваблює майнінгові компанії, які прагнуть скоротити витрати. Цей додатковий дохід дуже корисний для країни. Ефіопія стикається з політичними та регіональними труднощами. Наприклад, триваючий конфлікт з Єгиптом щодо прав на воду річки Ніл зайшов у глухий кут з 2019 року. Пов'язане читання: Таджикистан повідомляє про втрату $3,5 млн через нелегальний Bitcoin майнінг | Live Bitcoin News Незважаючи на ці напруження, гребля продовжує генерувати стабільне енергопостачання. З 2022 року...
2025/09/14 14:35
Новини XRP: Інвестори готуються до однієї з найважливіших змін

Відомий як XLS-86 Firewall, цей проєкт розроблений для надання власникам токенів нових інструментів захисту своїх рахунків — [...] Публікація XRP News: інвестори готуються до однієї з найважливіших змін вперше з'явилася на Coindoo.
2025/09/14 14:00
dForce планує інтегрувати стейблкоїн $AxCNH від AnchorX, прив'язаний до юаня

Згідно з dForce, пропозиція щодо включення $AxCNH, як повідомляється, розширить доступ споживачів до активів, зосереджених на CNH, у секторі DeFi.
2025/09/14 14:00
Thetanuts Finance співпрацює з Odette для дебюту V4 та RFQ Engine на Base

Пост Thetanuts Finance співпрацює з Odette для дебюту V4 та RFQ Engine на Base з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Thetanuts V4 побудований як блокчейн-агностичний, безтрустовий та сумісний фреймворк, що служить основою системи Theta. Центральним елементом V4 є його RFQ-двигун, який дозволяє користувачам запитувати та отримувати індивідуальні котирування безпосередньо від постачальників ліквідності. Thetanuts Finance оголосила, що "Odette" стане першим партнером, що працює на нещодавно представленій системі V4 платформи, започатковуючи тестову фазу перед її офіційним запуском. Це велике оновлення представляє двигун Request For Quote (RFQ) і закріплює роль Thetanuts як ключового постачальника інфраструктури у просторі децентралізованих фінансів (DeFi). DeFi опціони завжди стикалися з однією проблемою: ліквідність. З Thetanuts V4 ми представляємо двигун Request For Quote (RFQ), який перетворює кожну угоду на паливо для самопідсилюючого маховика ліквідності. Чим більше він використовується, тим сильнішим стає. V4 є блокчейн-агностичним,… pic.twitter.com/zaYZEtZ9JZ — Thetanuts Finance (@ThetanutsFi) 11 вересня 2025 Оголошення, зроблене через офіційний канал Thetanuts у X (раніше Twitter), підтверджує Odette як перший проект, що інтегрується з V4. Odette - це протокол опціонів нульового дня, що будується на Base, розроблений для надання швидких, гнучких та керованих подіями продуктів. За словами Thetanuts, ці якості є саме тим, для чого була створена модель RFQ, що робить Odette ідеальним партнером для дебюту V4. Thetanuts V4 побудований як блокчейн-агностичний, безтрустовий та сумісний фреймворк, що служить основою системи Theta. Він об'єднує сховища, опціони, керовані подіями, індивідуальні стратегії та доступ інституційного рівня в безшовній архітектурі. Ця гнучкість дозволяє розробникам та фінансовим протоколам створювати індивідуальні рішення, забезпечуючи при цьому інтероперабельність блокчейнів. Центральним елементом V4 є його RFQ-двигун, який дозволяє користувачам запитувати та отримувати індивідуальні котирування безпосередньо від постачальників ліквідності. На практиці ця модель забезпечує вужчі спреди, глибшу ліквідність та більшу прозорість виконання - функції, давно пов'язані з традиційними фінансовими ринками, але тільки зараз повністю...
2025/09/14 13:45
PUMP зростає на 22% за день, оскільки Bitcoin тримається стабільно на рівні $116K: огляд вихідних

PUMP на сьогодні є безумовно найкращим виконавцем серед альткоїнів з більшою капіталізацією.
2025/09/14 13:33
BlockSec: Вразливість "transferFrom" спричинила втрату приблизно $90,000 на мережі Base

PANews повідомили 14 вересня, що BlockSec Phalcon попередив свою систему про проблему "transferFrom", що призвело до втрати приблизно $90,000 USD на мережі Base. Ця проблема виникла через недостатній контроль доступу, що дозволяє довільні низькорівневі виклики в функціях зворотного виклику. В попередженні рекомендувалося негайно відкликати всі дозволи для невідомого контракту 0xD9f4a3238154ff6439e37F98c9B11489353715Bb.
2025/09/14 13:30
Огляд тижня криптовалютного ринку: головні події, рушії та впливові гравці

Прочитайте повну статтю на coingape.com.
2025/09/14 13:30
Велика Британія та США планують підписати технологічну угоду, зосереджену на ключових технологіях, таких як ШІ та квантові обчислення

PANews повідомив 14 вересня, що згідно з Jinshi, посольство Великої Британії у Вашингтоні заявило в суботу, що Велика Британія та США готуються підписати знакову технологічну угоду в найближчі дні в рамках візиту Трампа до Великої Британії. Угода спрямована на зміцнення співпраці між технологічними галузями двох країн вартістю трильйони доларів та створення більше можливостей для бізнесу та споживачів по обидва боки Атлантики. Посольство заявило, що партнерство зосередиться на ключових технологіях, включаючи штучний інтелект, напівпровідники, телекомунікації та квантові обчислення. Очікується, що Трамп вирушить до Великої Британії у вівторок для свого другого триденного державного візиту. Його супроводжуватиме делегація американських керівників, включаючи генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга та Сема Альтмана з OpenAI.
2025/09/14 12:56
Традиційні фінансові установи збільшать розподіл Bitcoin до кінця року, прогнозує ветеран Волл-стріт

Ветеран Уолл-стріт Джорді Віссер каже, що розподіл Bitcoin у портфелях традиційних фінансів "буде вищим" наступного року. Ветеран Уолл-стріт і макроаналітик Джорді Віссер прогнозує, що фінансові установи США готові збільшити свої розподіли Bitcoin до кінця року. "Між теперішнім часом і кінцем року розподіли для Bitcoin на наступний рік зі світу традиційних фінансів будуть збільшені", - сказав Віссер Ентоні Помпліано під час інтерв'ю, опублікованого на YouTube у суботу. "Я думаю, що показник розподілу Bitcoin буде вищим у всіх портфелях", - сказав Віссер. "Це станеться", - підкреслив він. Читати далі
2025/09/14 12:32
