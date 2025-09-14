Thetanuts Finance співпрацює з Odette для дебюту V4 та RFQ Engine на Base

Пост Thetanuts Finance співпрацює з Odette для дебюту V4 та RFQ Engine на Base з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Thetanuts V4 побудований як блокчейн-агностичний, безтрустовий та сумісний фреймворк, що служить основою системи Theta. Центральним елементом V4 є його RFQ-двигун, який дозволяє користувачам запитувати та отримувати індивідуальні котирування безпосередньо від постачальників ліквідності. Thetanuts Finance оголосила, що "Odette" стане першим партнером, що працює на нещодавно представленій системі V4 платформи, започатковуючи тестову фазу перед її офіційним запуском. Це велике оновлення представляє двигун Request For Quote (RFQ) і закріплює роль Thetanuts як ключового постачальника інфраструктури у просторі децентралізованих фінансів (DeFi). DeFi опціони завжди стикалися з однією проблемою: ліквідність. З Thetanuts V4 ми представляємо двигун Request For Quote (RFQ), який перетворює кожну угоду на паливо для самопідсилюючого маховика ліквідності. Чим більше він використовується, тим сильнішим стає. V4 є блокчейн-агностичним,… pic.twitter.com/zaYZEtZ9JZ — Thetanuts Finance (@ThetanutsFi) 11 вересня 2025 Оголошення, зроблене через офіційний канал Thetanuts у X (раніше Twitter), підтверджує Odette як перший проект, що інтегрується з V4. Odette - це протокол опціонів нульового дня, що будується на Base, розроблений для надання швидких, гнучких та керованих подіями продуктів. За словами Thetanuts, ці якості є саме тим, для чого була створена модель RFQ, що робить Odette ідеальним партнером для дебюту V4. Thetanuts V4 побудований як блокчейн-агностичний, безтрустовий та сумісний фреймворк, що служить основою системи Theta. Він об'єднує сховища, опціони, керовані подіями, індивідуальні стратегії та доступ інституційного рівня в безшовній архітектурі. Ця гнучкість дозволяє розробникам та фінансовим протоколам створювати індивідуальні рішення, забезпечуючи при цьому інтероперабельність блокчейнів. Центральним елементом V4 є його RFQ-двигун, який дозволяє користувачам запитувати та отримувати індивідуальні котирування безпосередньо від постачальників ліквідності. На практиці ця модель забезпечує вужчі спреди, глибшу ліквідність та більшу прозорість виконання - функції, давно пов'язані з традиційними фінансовими ринками, але тільки зараз повністю...