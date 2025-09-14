Аналітик попереджає, що ринок близький до вирішального поворотного моменту

Bitcoin 14 вересня 2025 | 14:00 Стабільне зростання Bitcoin знову наближається до цінового діапазону, за яким трейдери уважно спостерігають. Аналітик ринку Жоао Ведсон визначив $117,000 як зону, яка може виявитися ключовою для наступного напрямку криптовалюти. За словами Ведсона, цей рівень історично був точкою, де імпульс часто сповільнюється, формуючи локальні піки або викликаючи відкат ринку. Він пояснив, що цей регіон зазвичай генерує як високий попит, так і сильний опір, що робить його полем битви між покупцями та продавцями. "Будь-яка ціна вище $117,000 входить у зону сильного інтересу та невизначеності", - сказав він, додавши, що рішучий прорив вище $118,000 сигналізуватиме про чітку силу на ринку. Індикатори вирівнюються в одному діапазоні Ведсон вказав на технічні інструменти, які наразі підкреслюють важливість цього рівня. Як канал CVDD, так і скоригована за Фібоначчі середня ціна ринку – два показники з історією виділення поворотних точок Bitcoin – подають сигнали в тому ж регіоні. Конвергенція цих індикаторів свідчить про те, що трейдери не повинні ігнорувати цю зону, коли Bitcoin наближається ближче. Що це може означати для ринку Якщо Bitcoin зможе подолати рівень опору та закріпитися вище $118,000, Ведсон вважає, що це може прокласти шлях для ще одного сильного ралі. З іншого боку, вагання на цьому рівні може призупинити імпульс і призвести до відновлення волатильності ринку. Оскільки BTC вже перебуває поблизу рекордної території, результат може визначити, чи ввійде ринок у фазу консолідації, чи готується до наступного вибухового руху. Очікується, що наступні дні будуть критичними, оскільки Bitcoin тестує рівні, які неодноразово формували його показники в минулих циклах. Інвестори та аналітики будуть уважно спостерігати, щоб побачити, чи має криптовалюта силу рухатися вище — чи продавці знову отримають перевагу на цьому давно випробуваному бар'єрі...