2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Shiba Inu бореться з серйозною загрозою швидкої позики

Shiba Inu бореться з серйозною загрозою швидкої позики

Пост Shiba Inu бореться з серйозною загрозою Швидкої позики з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Технологія другого рівня Shiba Inu, Shibarium, нещодавно була скомпрометована під час гучної атаки з використанням Швидкої позики, що призвело до крадіжки 224,57 ETH та 92,6 мільярдів SHIB, загалом на суму 2,4 мільйона доларів. Після цього команда розробників Shiba Inu тимчасово призупинила різні функції мережі, щоб зменшити подальші збитки. Продовжити читання: Shiba Inu бореться з серйозною загрозою Швидкої позики Джерело: https://en.bitcoinhaber.net/shiba-inu-battles-major-flash-loan-threat
BitcoinEthereumNews2025/09/14 16:44
Джерело даних: pump.fun викупив PUMP на суму понад $92 мільйони

Джерело даних: pump.fun викупив PUMP на суму понад $92 мільйони

PANews повідомив 14 вересня, що дані fee.pump.fun показали, що з моменту початку зворотного викупу PUMP компанією pump.fun 15 липня, вона викупила PUMP токенів на загальну суму приблизно 92,43 мільйона доларів США, а загальна циркуляційна пропозиція зменшилася на 6,505%.
PANews2025/09/14 16:06
Аналітик попереджає, що ринок близький до вирішального поворотного моменту

Аналітик попереджає, що ринок близький до вирішального поворотного моменту

Пост Аналітики попереджають, що ринок наближається до вирішального поворотного моменту з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 14 вересня 2025 | 14:00 Стабільне зростання Bitcoin знову наближається до цінового діапазону, за яким трейдери уважно спостерігають. Аналітик ринку Жоао Ведсон визначив $117,000 як зону, яка може виявитися ключовою для наступного напрямку криптовалюти. За словами Ведсона, цей рівень історично був точкою, де імпульс часто сповільнюється, формуючи локальні піки або викликаючи відкат ринку. Він пояснив, що цей регіон зазвичай генерує як високий попит, так і сильний опір, що робить його полем битви між покупцями та продавцями. "Будь-яка ціна вище $117,000 входить у зону сильного інтересу та невизначеності", - сказав він, додавши, що рішучий прорив вище $118,000 сигналізуватиме про чітку силу на ринку. Індикатори вирівнюються в одному діапазоні Ведсон вказав на технічні інструменти, які наразі підкреслюють важливість цього рівня. Як канал CVDD, так і скоригована за Фібоначчі середня ціна ринку – два показники з історією виділення поворотних точок Bitcoin – подають сигнали в тому ж регіоні. Конвергенція цих індикаторів свідчить про те, що трейдери не повинні ігнорувати цю зону, коли Bitcoin наближається ближче. Що це може означати для ринку Якщо Bitcoin зможе подолати рівень опору та закріпитися вище $118,000, Ведсон вважає, що це може прокласти шлях для ще одного сильного ралі. З іншого боку, вагання на цьому рівні може призупинити імпульс і призвести до відновлення волатильності ринку. Оскільки BTC вже перебуває поблизу рекордної території, результат може визначити, чи ввійде ринок у фазу консолідації, чи готується до наступного вибухового руху. Очікується, що наступні дні будуть критичними, оскільки Bitcoin тестує рівні, які неодноразово формували його показники в минулих циклах. Інвестори та аналітики будуть уважно спостерігати, щоб побачити, чи має криптовалюта силу рухатися вище — чи продавці знову отримають перевагу на цьому давно випробуваному бар'єрі...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 16:01
Bitcoin News: Аналітик попереджає, що ринок знаходиться біля вирішального поворотного моменту

Bitcoin News: Аналітик попереджає, що ринок знаходиться біля вирішального поворотного моменту

Аналітик ринку Жоао Ведсон визначив $117,000 як зону, яка може виявитися поворотною для наступного напрямку криптовалюти. Згідно [...] Публікація Bitcoin News: Аналітик попереджає, що ринок знаходиться біля вирішального поворотного моменту вперше з'явилася на Coindoo.
Coindoo2025/09/14 16:00
Міністр фінансів Гонконгу Пол Чан Мо-по: HKMA досліджує, як токенізація може покращити випуск і торгівлю вуглецевими кредитами

Міністр фінансів Гонконгу Пол Чан Мо-по: HKMA досліджує, як токенізація може покращити випуск і торгівлю вуглецевими кредитами

PANews повідомив 14 вересня, що міністр фінансів Гонконгу Пол Чан Мо-по заявив у своїх останніх мемуарах, що Гонконг є лідером у сфері зеленого та сталого фінансування в Азії, але що, окрім обсягу, важливо надавати інноваційні продукти, які відповідають потребам розвитку різних країн та регіонів. Катастрофічні облігації та сек'юритизація інфраструктури є хорошими прикладами. Монетарна влада Гонконгу досліджує через проєкт Ensemble Sandbox, як токенізація може покращити випуск та торгівлю вуглецевими кредитами, тим самим підвищуючи ліквідність та глибину ринку вуглецю.
PANews2025/09/14 15:47
Стратегія Bitcoin Сальвадору зміцнюється з новим придбанням 8 BTC

Стратегія Bitcoin Сальвадору зміцнюється з новим придбанням 8 BTC

TLDR Сальвадор зараз володіє 6 318,18 BTC, вартістю 732 мільйони доларів. Країна купує по одному Bitcoin щодня з листопада 2022 року. Впровадження Bitcoin спрямоване на зниження вартості грошових переказів та покращення фінансової інклюзивності. Bitcoin City та гаманець Chivo Сальвадору є ключовими частинами його плану цифрових фінансів. Стратегія Bitcoin Сальвадору продовжує робити [...] Публікація "Стратегія Bitcoin Сальвадору зміцнюється з новим придбанням 8 BTC" вперше з'явилася на CoinCentral.
Coincentral2025/09/14 15:39
Британські торгові групи закликають включити блокчейн та цифрові активи в угоду про технологічний міст між Великобританією та США

Британські торгові групи закликають включити блокчейн та цифрові активи в угоду про технологічний міст між Великобританією та США

Допис "Британські торгові групи закликають включити блокчейн та цифрові активи в угоду про технологічний міст між Великобританією та США" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Торгові та промислові групи Великобританії закликали уряд зробити блокчейн та цифрові активи основним напрямком запланованого "Технологічного мосту" між Великобританією та США напередодні державного візиту президента Трампа. У листі, підписаному організаціями, включаючи Британську раду з криптоактивів, UK Finance та ThecityUK, вони попередили, що виключення блокчейну може залишити Великобританію [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/british-trade-groups-urge-inclusion-of-blockchain-and-digital-assets-in-uk-us-tech-bridge-deal/
BitcoinEthereumNews2025/09/14 15:32
Досвідчений експерт розкриває: "Ринок недооцінює це, але від США може надійти важлива заява щодо Bitcoin"

Досвідчений експерт розкриває: "Ринок недооцінює це, але від США може надійти важлива заява щодо Bitcoin"

Пост "Досвідчений експерт розкриває: "Ринок недооцінює це, але від США може надійти важлива заява щодо Bitcoin"" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Алекс Торн, глобальний директор з досліджень у Galaxy Digital, розкрив, що він вірить у те, що уряд США офіційно створить Стратегічний резерв Bitcoin (BTC) цього року. "Я все ще вважаю, що існує висока ймовірність того, що уряд США оголосить про створення стратегічного резерву Bitcoin цього року. Ринок повністю недооцінює ймовірність такого оголошення", - сказав Торн. США нещодавно зробили заяву про створення резерву, але оголосили, що не будуть активно купувати BTC. Хоча деякі керівники галузі більш обережні щодо такої можливості, є ознаки того, що план рухається вперед. Президент США Дональд Трамп підписав у березні виконавчий указ, що формалізує створення Стратегічного резерву Bitcoin та Резерву цифрових активів США. Однак стратегічний план впровадження резерву ще не завершено. Останні події свідчать про те, що процес триває. У вівторок законодавці США представили законопроєкт до Міністерства фінансів, який вимагатиме підготовки звіту про доцільність та технічні вимоги стратегічного резерву Bitcoin. Торн сказав, що ринки проігнорували цю можливість, зазначивши, що можливе оголошення може стати важливим поворотним моментом для Bitcoin. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram та Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/experienced-expert-reveals-the-market-is-underestimating-it-but-a-major-bitcoin-announcement-from-the-us-could-be-coming/
BitcoinEthereumNews2025/09/14 15:17
Derive пропонує вражаюче збільшення пропозиції монет

Derive пропонує вражаюче збільшення пропозиції монет

Пропозиція передбачає збільшення пропозиції DRV на 50% за рахунок 500 мільйонів нових монет. Нові монети будуть використані для фінансування партнерств та підвищення інституційної ліквідності. Продовжити читання: Derive пропонує вражаюче збільшення пропозиції монет Публікація Derive пропонує вражаюче збільшення пропозиції монет вперше з'явилася на COINTURK NEWS.
Coinstats2025/09/14 14:37
Бики готові очолити ринковий сплеск: 6 найкращих криптовалют, за якими варто спостерігати у 2025 році, що готові до вибухового зростання

Бики готові очолити ринковий сплеск: 6 найкращих криптовалют, за якими варто спостерігати у 2025 році, що готові до вибухового зростання

Що якби вибір правильного цифрового активу сьогодні міг закласти основу для фінансового успіху в 2025 році та надалі? З мемкоїнами, що виросли з грайливої інтернет-культури до управління мільярдами ринкової вартості, справжній виклик полягає не в тому, чи мають значення ці токени – а в тому, щоб з'ясувати, які з них мають найбільший потенціал. Інвестори та ентузіасти […]
Coinstats2025/09/14 14:15
