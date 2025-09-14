DefiLlama ставить під сумнів заяву фінтех-компанії Figure про загальну заблоковану вартість (TVL) у розмірі $12 млрд

Допис DefiLlama ставить під сумнів заяву фінтех-компанії Figure про $12 млрд загальної заблокованої вартості (TVL) з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Фінтех 14 вересня 2025 | 16:00 Достовірність повідомлень про ончейн активність Figure опинилася під пильною увагою після того, як DefiLlama виявила серйозні невідповідності в даних компанії. Попередження було опубліковано 0xngmi, псевдонімним засновником аналітичної платформи DeFi, який поділився висновками, що свідчать про значне завищення загальної заблокованої вартості (TVL) Figure. Згідно з оглядом DefiLlama, реальний ончейн слід Figure не відповідає заявленим $12 мільярдам TVL. Аналіз показав, що компанія володіє лише близько $5 мільйонів у Bitcoin та $4 мільйонів у Ethereum на біржах, тоді як повідомлений обсяг торгівлі Bitcoin досяг лише $2,000 за 24-годинний період. Тим часом, циркуляційна пропозиція її стейблкоїна, YLDS, обмежена лише 20 мільйонами одиниць. Дані не відповідають наративу Команда DefiLlama стверджує, що невідповідність полягає в тому, як Figure обліковує свої активи реального світу (RWA). Більшість переказів, за їхніми словами, ініціюються акаунтами, відмінними від фактичних власників, а позики здійснюються переважно у фіаті, а не в криптовалюті. Ончейн платежі, які часто є центральними для активності DeFi, виявилися практично відсутніми. Ця розбіжність викликає питання про те, чи є повідомлені $12 мільярдів у RWA просто відображенням внутрішньої бази даних, а не відображенням справжньої активності на основі блокчейну. Суперечка щодо відхилення та комісій за лістинг Напруга зросла ще більше після того, як DefiLlama зіткнулася з Figure в обговоренні в Telegram. Деякі спостерігачі припустили, що виключення проєкту з платформи було політично мотивованим, навіть стверджуючи, що DefiLlama відхилила Figure через кількість підписників або запитала комісії за лістинг. 0xngmi категорично відкинув ці твердження. "Ми ніколи не стягували з проєктів плату за лістинг і не відхиляли їх на основі присутності в соціальних мережах", - сказав він, підкреслюючи, що місія платформи полягає в підтримці довіри користувачів шляхом публікації надійних, перевірених даних. Довіра в центрі дебатів DefiLlama побудувала свою репутацію на прозорості в...