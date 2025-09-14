2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Найкраща криптовалюта для купівлі після досягнення графіком TOTAL2 нового історичного максимуму: чи очікується бум альткоїнів?

Найкраща криптовалюта для купівлі після досягнення графіком TOTAL2 нового історичного максимуму: чи очікується бум альткоїнів?

Допис Найкраща криптовалюта для покупки після того, як графік TOTAL2 досяг нового історичного максимуму (ATH): Чи очікується бум альткоїнів? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Найкраща криптовалюта для покупки після того, як графік TOTAL2 досяг нового історичного максимуму (ATH): Чи очікується бум альткоїнів? Підпишіться на нашу розсилку! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Як криптовалютний письменник, Кріші розділяє свій час між розшифровкою хаосу ринків і написанням про це таким чином, щоб ви не заснули. Він займається цим вже майже два роки в криптовалютних окопах. Так, він шкодує, що пропустив чудові ралі, які були до цього (а хто ні!), але він більш ніж готовий підкріпити свої слова грошима. Перш ніж з головою зануритися в криптовалюту, Кріші провів понад п'ять років, пишучи для деяких з найбільших імен у технологіях, включаючи TechRadar, Tom's Guide та PC Gaming, висвітлюючи все: від гаджетів і кібербезпеки до ігор і програмного забезпечення. Коли він не досліджує і не пише про останні події у криптовалюті, Кріші торгує на форекс-ринку, зберігаючи криптовалюту у своїх довгострокових планах HODL. Він вірить у Bitcoin, хоча ніколи не дозволяє цій упередженості проникати у свої тексти. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/best-crypto-to-buy-after-total2-chart-new-ath-altcoin-boom-incoming/
Threshold
T$0.01195-21.58%
Boom
BOOM$0.028748-13.23%
Moonveil
MORE$0.02611-18.35%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/14 19:14
Поділитись
Новини Ethereum: Фонд представляє довгострокову дорожню карту конфіденційності

Новини Ethereum: Фонд представляє довгострокову дорожню карту конфіденційності

Нещодавно опублікована дорожня карта від перейменованих Охоронців приватності Ethereum (PSE) Ethereum Foundation окреслює, як команда має намір [...] Допис Новини Ethereum: Foundation представляє довгострокову дорожню карту приватності вперше з'явився на Coindoo.
Поділитись
Coindoo2025/09/14 19:00
Поділитись
Сальвадор наголошує, що Bitcoin-банки з'являться цього року

Сальвадор наголошує, що Bitcoin-банки з'являться цього року

Пост "Сальвадор наголошує, що Bitcoin банки з'являться цього року" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Під час святкування четвертого року впровадження Bitcoin у країні, влада заявила, що Bitcoin банки будуть створені найближчим часом. Сальвадор прийняв Закон про інвестиційні банки у серпні, відкривши двері для приватних Bitcoin інвестиційних банків. Сальвадор готується відкрити Bitcoin банки найближчим часом Сальвадор, одна з перших країн, що інтегрувала Bitcoin як [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/el-salvador-stresses-bitcoin-banks-are-coming-this-year/
BRC20.COM
COM$0.01003-10.43%
ELYSIA
EL$0.003579-8.37%
SOON
SOON$0.813-3.86%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/14 18:35
Поділитись
Bitcoin демонструє вражаюче зростання ціни

Bitcoin демонструє вражаюче зростання ціни

Вартість Bitcoin нещодавно зросла, значною мірою завдяки відродженню інституційних інвестицій. Приплив спотових Bitcoin ETF у США. Читати далі: Bitcoin демонструє вражаюче зростання ціни
Union
U$0.008525-14.31%
GAINS
GAINS$0.02099-11.35%
Поділитись
Coinstats2025/09/14 18:08
Поділитись
DefiLlama ставить під сумнів заяву фінтех-компанії Figure про загальну заблоковану вартість (TVL) у розмірі $12 млрд

DefiLlama ставить під сумнів заяву фінтех-компанії Figure про загальну заблоковану вартість (TVL) у розмірі $12 млрд

Допис DefiLlama ставить під сумнів заяву фінтех-компанії Figure про $12 млрд загальної заблокованої вартості (TVL) з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Фінтех 14 вересня 2025 | 16:00 Достовірність повідомлень про ончейн активність Figure опинилася під пильною увагою після того, як DefiLlama виявила серйозні невідповідності в даних компанії. Попередження було опубліковано 0xngmi, псевдонімним засновником аналітичної платформи DeFi, який поділився висновками, що свідчать про значне завищення загальної заблокованої вартості (TVL) Figure. Згідно з оглядом DefiLlama, реальний ончейн слід Figure не відповідає заявленим $12 мільярдам TVL. Аналіз показав, що компанія володіє лише близько $5 мільйонів у Bitcoin та $4 мільйонів у Ethereum на біржах, тоді як повідомлений обсяг торгівлі Bitcoin досяг лише $2,000 за 24-годинний період. Тим часом, циркуляційна пропозиція її стейблкоїна, YLDS, обмежена лише 20 мільйонами одиниць. Дані не відповідають наративу Команда DefiLlama стверджує, що невідповідність полягає в тому, як Figure обліковує свої активи реального світу (RWA). Більшість переказів, за їхніми словами, ініціюються акаунтами, відмінними від фактичних власників, а позики здійснюються переважно у фіаті, а не в криптовалюті. Ончейн платежі, які часто є центральними для активності DeFi, виявилися практично відсутніми. Ця розбіжність викликає питання про те, чи є повідомлені $12 мільярдів у RWA просто відображенням внутрішньої бази даних, а не відображенням справжньої активності на основі блокчейну. Суперечка щодо відхилення та комісій за лістинг Напруга зросла ще більше після того, як DefiLlama зіткнулася з Figure в обговоренні в Telegram. Деякі спостерігачі припустили, що виключення проєкту з платформи було політично мотивованим, навіть стверджуючи, що DefiLlama відхилила Figure через кількість підписників або запитала комісії за лістинг. 0xngmi категорично відкинув ці твердження. "Ми ніколи не стягували з проєктів плату за лістинг і не відхиляли їх на основі присутності в соціальних мережах", - сказав він, підкреслюючи, що місія платформи полягає в підтримці довіри користувачів шляхом публікації надійних, перевірених даних. Довіра в центрі дебатів DefiLlama побудувала свою репутацію на прозорості в...
Threshold
T$0.01195-21.58%
RealLink
REAL$0.07045-13.75%
Trust The Process
TRUST$0.0003093-14.60%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/14 18:01
Поділитись
Яку криптовалюту купити зараз? Прогнози ціни Mutuum Finance (MUTM) вказують на $5 до 2030 року

Яку криптовалюту купити зараз? Прогнози ціни Mutuum Finance (MUTM) вказують на $5 до 2030 року

Mutuum Finance залучає $15,65 млн на попередньому продажі за ціною $0,035, аналітики прогнозують ціну $1,85 до 2026 року та $5 до 2030 року. Бета-запуск та лістинг на біржах Рівня 1 можуть забезпечити зростання у 140 разів.
GAINS
GAINS$0.02099-11.35%
Fuel
FUEL$0.00305-34.54%
Nowchain
NOW$0.0041-1.67%
Поділитись
Blockchainreporter2025/09/14 17:11
Поділитись
Біткоїн-ETF у США зафіксували тижневий приплив понад $2 мільярди — ознака відновлення апетиту інвесторів?

Біткоїн-ETF у США зафіксували тижневий приплив понад $2 мільярди — ознака відновлення апетиту інвесторів?

Допис US Bitcoin ETFs зафіксували понад $2 мільярди притоку за тиждень — показник відновленого апетиту інвесторів? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. US Bitcoin ETFs зафіксували понад $2 мільярди притоку за тиждень — показник відновленого апетиту інвесторів? | Bitcoinist.com Реєстрація для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Opeyemi Sule — пристрасний крипто-ентузіаст, досвідчений контент-райтер та журналіст у Bitcoinist. Opeyemi створює унікальні матеріали, розкриваючи складності технології блокчейн та ділячись інсайтами про останні тенденції у світі криптовалют. Окрім сильного інтересу до криптовалют, Opeyemi любить читати поезію, спілкуватися про політику та слухати музику. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-etfs-post-positive-weekly-inflow-appetite/
BRC20.COM
COM$0.01003-10.43%
Sign
SIGN$0.04149-32.73%
Cookie DAO
COOKIE$0.08425-28.71%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/14 17:11
Поділитись
Ралі ціни HBAR наближається до кінця? Два сигнали кажуть так

Ралі ціни HBAR наближається до кінця? Два сигнали кажуть так

Пост "Ралі ціни HBAR наближається до кінця? Два сигнали кажуть так" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Нативний токен Hedera Hasgraph HBAR зріс майже на 15% за минулий тиждень, що є одним з найсильніших тижневих показників з липня. Однак ончейн дані свідчать про те, що ралі, можливо, вже втрачає силу. Поступовий ведмежий зсув у ринкових настроях може обмежити висхідний імпульс HBAR і підвищити ризик відкату ринку в найближчі дні. Спонсоровано Спонсоровано Настрої щодо HBAR падають у ведмежу зону За даними Coinglass, коефіцієнт лонг/шорт HBAR впав до 30-денного мінімуму, відображаючи ведмежий нахил у ринкових настроях. На момент написання коефіцієнт становить 0,76, що вказує на те, що більше трейдерів роблять ставки проти стійкого ралі альткоїна. Для TA токенів та оновлень ринку: хочете більше таких інсайтів про токени? Підпишіться на щоденну криптовалютну розсилку редактора Харша Нотарії тут. HBAR коефіцієнт лонг/шорт. Джерело: Coinglass Коефіцієнт лонг/шорт активу порівнює кількість його довгих і коротких позицій на ринку. Коли коефіцієнт перевищує 1, довгих позицій більше, ніж коротких, що вказує на те, що трейдери переважно роблять ставки на зростання ціни. І навпаки, як видно з HBAR, коефіцієнт менше одиниці вказує на те, що більшість трейдерів очікують і позиціонуються на зниження ціни. Це відображає посилення ведмежих настроїв і сигналізує про те, що тиск вниз може продовжувати зростати в найближчій перспективі. Крім того, від'ємний зважений настрій HBAR знову опустився нижче нуля, підтверджуючи зростаючий тиск з боку продавців. На момент публікації він становить -0,62. Спонсоровано Спонсоровано Зважений настрій HBAR. Джерело: Santiment Цей показник вимірює баланс позитивних і негативних згадок активу в соціальних мережах, скоригований за частотою обговорення. Коли зважений настрій активу стає негативним, це показує, що ринкові настрої з соціальних даних є ведмежими. Це означає, що трейдери та інвестори схиляються до песимізму, що може вплинути на цінові показники HBAR у наступному тижні. Бики Hedera борються...
NEAR
NEAR$2.409-17.35%
Moonveil
MORE$0.02611-18.35%
Altcoin
ALTCOIN$0.0002642-34.47%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/14 16:57
Поділитись
Прогноз ціни криптовалюти Little Pepe: наступна криптовалюта зі зростанням у 100 разів?

Прогноз ціни криптовалюти Little Pepe: наступна криптовалюта зі зростанням у 100 разів?

Мемкоїни домінували в деяких найбільших зростаннях криптовалют, перетворюючи невеликі ставки на токени, як PEPE та SHIB, у прибутки, що змінюють життя. У цьому циклі Little Pepe (LILPEPE), орієнтований на меми блокчейн Layer 2, вривається на сцену з рекордними показниками передпродажу та величезною підтримкою спільноти. Зі своїм унікальним поєднанням гумору, культурної актуальності та потужності
SHIBAINU
SHIB$0.0000101-15.55%
Life Crypto
LIFE$0.00003702-8.99%
Wink
LIKE$0.007476-8.65%
Поділитись
Coinstats2025/09/14 16:00
Поділитись
Законодавці Каліфорнії повертають законопроєкт про безпеку ШІ на стіл Ньюсома

Законодавці Каліфорнії повертають законопроєкт про безпеку ШІ на стіл Ньюсома

TLDRs; Законодавці Каліфорнії ухвалили законопроєкт про безпеку ШІ, що вимагає прозорості компаній, залишивши губернатору Гевіну Ньюсому складне рішення. Законопроєкт може створити прецедент для загальнонаціонального регулювання ШІ, відображаючи вплив Каліфорнії на стандарти управління технологіями. Технологічні гіганти та лобістські групи виступають проти законодавства, попереджаючи, що воно може зашкодити інноваціям, ігноруючи при цьому менших розробників ШІ. Ньюсом [...] Допис "Законодавці Каліфорнії повертають законопроєкт про безпеку ШІ на стіл Ньюсома" вперше з'явився на CoinCentral.
Suilend
SEND$0.3907-25.06%
Sleepless AI
AI$0.0795-34.40%
Поділитись
Coincentral2025/09/14 15:45
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів