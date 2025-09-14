Крипто-спогади неділі: коли MoneyGram обрала Stellar замість XRP на тлі судового позову проти Ripple

На початку 2021 року глобальний гігант грошових переказів MoneyGram припинив своє гучне партнерство з Ripple Labs, посилаючись на проблеми, пов'язані з позовом Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) проти Ripple. Позов, поданий у грудні 2020 року, стверджував, що Ripple здійснював незареєстровані пропозиції цінних паперів через продаж XRP. На той час MoneyGram був одним із найвідоміших партнерів Ripple, використовуючи RippleNet та рішення на основі XRP для транскордонних розрахунків. Однак регуляторна невизначеність зробила неможливим продовження співпраці. Генеральний директор MoneyGram Александр Холмс про вибір Stellar: "Продукт Ripple був дуже іншим." Позов SEC проти Ripple був головною причиною припинення партнерства, Stellar і Ripple все ще можуть доповнювати один одного унікальними способами. pic.twitter.com/kVb8WBkkYR — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) 12 вересня 2025 "У нас був чудовий досвід з Ripple," сказав генеральний директор MoneyGram Александр Холмс в інтерв'ю CoinDesk. "Але зі змінами та викликом, який висунув SEC, нам було дуже складно продовжувати ці відносини. Ми обидва погодилися рухатися далі." Чому Stellar став наступним вибором MoneyGram пізніше звернувся до Stellar (XLM), блокчейну, співзаснованого Джедом МакКалебом, який також був одним із оригінальних засновників Ripple. За словами Холмса, пропозиція Stellar була принципово відмінною від Ripple, з фокусом на рішеннях, орієнтованих на споживача, та інтеграцією стейблкоїнів. "Продукт Ripple був дуже іншим," пояснив Холмс. "Ripple зазвичай зосереджується на бекенді, транскордонних потоках коштів через RippleNet. Stellar підійшов до нас із фронтенд-моделлю для споживачів — можливістю працювати між фіатом та стейблкоїнами. Це була чудова ідея, і ми хотіли бути проактивними та прогресивними в інноваціях блокчейну." Цей перехід дозволив MoneyGram запустити пілотні сервіси введення/виведення для стейблкоїну USDC, полегшуючи споживачам конвертацію між...