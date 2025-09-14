Tron (TRX) знищив решту криптовалютного ринку величезним доходом за 24 години
Пост Tron (TRX) знищив решту криптовалютного ринку з величезним 24-годинним доходом з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Домінування Tron на ринку Масивний потік доходу З точки зору доходу, Tron перевершив майже всі інші блокчейни, генеруючи неймовірні $1,142 мільйона за один день. Для порівняння, Ethereum заробив $174,677, тоді як Solana, яка посіла друге місце, заробила лише $175,708. Дохід Tron за останні 30 днів склав $49,2 мільйона, що більш ніж утричі перевищує $14,78 мільйона Ethereum і в 10 разів більше $4,61 мільйона Solana. Домінування не є випадковістю. Домінування Tron на ринку Значна кількість пропозиції стейблкоїнів розміщена на Tron, який став основою екосистеми USDT (Tether). Великі обсяги транзакцій зумовлені цим одним фактором у всій мережі Tron, що безпосередньо призводить до високих комісій та стабільного доходу. Оскільки перекази стейблкоїнів підтримують пропускну здатність транзакцій Tron постійно високою, він відрізняється від більшості інших блокчейнів тим, що активність зростає лише під час спекулятивних ралі. Джерело: DefiLIama Tron не лише виживає в поточному криптоциклі, але й процвітає, про що свідчить його ончейн тяга. У той час як швидкість Solana приваблює розробників, а Ethereum залишається лідером в інноваціях смартконтрактів, Tron встановив окрему ринкову нішу, контролюючи розрахунки стейблкоїнів. Це домінування створює сильний захист від конкурентів і гарантує стабільний притік. З точки зору ціни, TRX показав кращі результати, ніж більший ринок альткоїнів. Масивний потік доходу Актив демонструє постійну силу, торгуючись близько до локальних максимумів, уникаючи різкої волатильності, що спостерігається в інших токенах. Оцінка Tron підтримується сприятливим середовищем, створеним завдяки прийняттю мережі, постійному притоку USDT та високому ончейн доходу. Зрештою, Tron показав, що корисність і стабільний дохід важливіші за маркетинг. Tron знаходиться в сильній позиції, щоб продовжувати бути однією з найприбутковіших і найважливіших мереж на ринку, оскільки USDT зміцнює свою позицію як найпопулярніший стейблкоїн у світі. Джерело:...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 20:34