2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Фінансовий інструмент, який може принести користь трейдерам, інвесторам та користувачам

Пост "Фінансовий інструмент, який може принести користь трейдерам, інвесторам та користувачам" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. BitShares - це децентралізована блокчейн-платформа, яка пропонує широкий спектр фінансових послуг та функцій. BitShares керує децентралізованою біржею (DEX), де користувачі можуть торгувати різними криптовалютами безпосередньо без потреби в посередниках. Вона прагне забезпечити децентралізовану біржу, торгову платформу та різні фінансові інструменти, все побудовано на її блокчейн-інфраструктурі. BitShares дозволяє користувачам випускати та торгувати розумними монетами, які забезпечені реальними активами або заставою. Ці розумні монети можуть використовуватися для стейблкоїнів, токенів, прив'язаних до товарів, та іншого. BTS - це нативна криптовалюта платформи BitShares. Токени BTS використовуються для оплати комісій за транзакції та різних операцій у мережі BitShares. Відмова від відповідальності. Ця стаття призначена лише для інформаційних цілей і не повинна розглядатися як схвалення від CoinIdol. Це не рекомендація купувати або продавати криптовалюту. Читачі повинні провести власне дослідження перед інвестуванням коштів. Джерело: https://coinidol.com/bitshares-bts-token/
BitcoinEthereumNews2025/09/14 21:13
Мільярдер-інвестор прогнозує, що Bitcoin перевершить золото як глобальний засіб збереження вартості

Допис "Мільярдер-інвестор прогнозує, що Bitcoin перевершить золото як глобальний засіб збереження вартості" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 14 вересня 2025 | 15:46 Довгострокова роль Bitcoin як глобального засобу збереження вартості може бути ближчою, ніж багато хто очікує, за словами мільярдера-інвестора Чамата Паліхапітії. Говорячи про поточний ринковий цикл, він стверджував, що BTC може піднятися до 1,14 мільйона доларів до кінця циклу, зрештою витіснивши золото як найкращий інструмент хеджування у світі. Замість того, щоб зосереджуватися на короткостроковій торгівлі, Паліхапітія сформував свою думку навколо двох сил, що формують ринок: шоки пропозиції, спричинені халвінгом Bitcoin, та сплеск інституційних притоків через спотові ETF. Він описав ETF як "переломний момент", зазначивши, що вони створили поворотний пункт у впровадженні, зробивши Bitcoin більш доступним для великих інвесторів. Озираючись на попередні ринкові цикли, Паліхапітія сказав, що його ціль була виведена із середніх моделей зростання, а не зі спекуляції чи фінансових порад. Він підкреслив, що минулі дані з другого та третього циклів вказують на значний потенціал зростання на поточному етапі. Інвестор також поділився своїм баченням того, як Bitcoin може вписатися у повсякденну економіку. Хоча національні валюти навряд чи зникнуть, він прогнозує, що більше країн працюватимуть за подвійною моделлю — використовуючи фіатні гроші для щоденних транзакцій, а Bitcoin — як довгостроковий резерв. У цій структурі BTC природно поглине роль, яку золото відігравало протягом століть. Якщо Bitcoin досягне рівнів, окреслених Паліхапітією, це стане одним із найбільших зрушень у сучасній фінансовій історії, розміщуючи цифровий актив у центрі збереження багатства у глобальному масштабі. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для освітніх цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не підтримує і не рекомендує жодну конкретну інвестиційну стратегію чи криптовалюту. Завжди проводьте власне дослідження та консультуйтеся з ліцензованим фінансовим консультантом перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. Автор Алекс є досвідченим фінансовим журналістом та криптовалютним...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 20:51
Tron (TRX) знищив решту криптовалютного ринку величезним доходом за 24 години

Пост Tron (TRX) знищив решту криптовалютного ринку з величезним 24-годинним доходом з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Домінування Tron на ринку Масивний потік доходу З точки зору доходу, Tron перевершив майже всі інші блокчейни, генеруючи неймовірні $1,142 мільйона за один день. Для порівняння, Ethereum заробив $174,677, тоді як Solana, яка посіла друге місце, заробила лише $175,708. Дохід Tron за останні 30 днів склав $49,2 мільйона, що більш ніж утричі перевищує $14,78 мільйона Ethereum і в 10 разів більше $4,61 мільйона Solana. Домінування не є випадковістю. Домінування Tron на ринку Значна кількість пропозиції стейблкоїнів розміщена на Tron, який став основою екосистеми USDT (Tether). Великі обсяги транзакцій зумовлені цим одним фактором у всій мережі Tron, що безпосередньо призводить до високих комісій та стабільного доходу. Оскільки перекази стейблкоїнів підтримують пропускну здатність транзакцій Tron постійно високою, він відрізняється від більшості інших блокчейнів тим, що активність зростає лише під час спекулятивних ралі. Джерело: DefiLIama Tron не лише виживає в поточному криптоциклі, але й процвітає, про що свідчить його ончейн тяга. У той час як швидкість Solana приваблює розробників, а Ethereum залишається лідером в інноваціях смартконтрактів, Tron встановив окрему ринкову нішу, контролюючи розрахунки стейблкоїнів. Це домінування створює сильний захист від конкурентів і гарантує стабільний притік. З точки зору ціни, TRX показав кращі результати, ніж більший ринок альткоїнів. Масивний потік доходу Актив демонструє постійну силу, торгуючись близько до локальних максимумів, уникаючи різкої волатильності, що спостерігається в інших токенах. Оцінка Tron підтримується сприятливим середовищем, створеним завдяки прийняттю мережі, постійному притоку USDT та високому ончейн доходу. Зрештою, Tron показав, що корисність і стабільний дохід важливіші за маркетинг. Tron знаходиться в сильній позиції, щоб продовжувати бути однією з найприбутковіших і найважливіших мереж на ринку, оскільки USDT зміцнює свою позицію як найпопулярніший стейблкоїн у світі. Джерело:...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 20:34
Прогноз ціни Ethereum: ETH націлюється на $5,000 та нові максимуми, оскільки альткоїни, такі як Layer Brett, перехоплюють увагу

Аналітики уважно спостерігають, оскільки інституційний попит продовжує нарощувати імпульс для ETH. Однак, у той час як прогнози ціни Ethereum домінують у заголовках, [...] Допис Прогноз ціни Ethereum: ETH націлюється на $5,000 і нові максимуми, оскільки альткоїни, такі як Layer Brett, перехоплюють увагу вперше з'явився на Coindoo.
Coindoo2025/09/14 20:30
Біржа опціонів Onchain планує сміливе розширення токенів для конкуренції з гігантами

Співзасновник Нік Форстер запропонував збільшити пропозицію DRV наполовину, додавши 500 мільйонів токенів для зміцнення платформи [...] Допис Onchain Options Exchange планує сміливе розширення токенів для конкуренції з гігантами вперше з'явився на Coindoo.
Coindoo2025/09/14 20:20
Фонд Ethereum випускає дорожню карту для наскрізної конфіденційності

Пост Ethereum Foundation випускає дорожню карту для наскрізної конфіденційності з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ethereum Foundation випускає дорожню карту для наскрізної конфіденційності – ось що потрібно знати. Реєстрація за домогою електронної пошти для нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Semilore Faleti працює крипто-журналістом у Bitconist, надаючи останні оновлення про розвиток блокчейну, регулювання криптовалют та екосистему DeFi. Він є сильним крипто-ентузіастом, який захоплюється висвітленням зростаючого впливу технології блокчейн у фінансовому світі. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Особистий кабінет або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/ethereum-foundation-releases-roadmap-to-privacy/
BitcoinEthereumNews2025/09/14 20:14
Японія планує масштабну податкову реформу криптовалюти, знижуючи ставку до 20% до 2026 року

TLDR Японія знизить податок на приріст капіталу від криптовалюти з 55% до 20% до 2026 року, щоб залучити більше інвесторів. Нова податкова реформа спростить правила відповідності для криптовалют і збільшить участь на ринку в Японії. Фіксована ставка податку на криптовалюту у 20% узгоджується з глобальними цілями фінтеху, покращуючи конкурентоспроможність. Будуть введені правила перенесення збитків для інвесторів у криптовалюту, що дозволить [...] Публікація "Японія планує масштабну реформу оподаткування криптовалют, знижуючи ставку до 20% до 2026 року" вперше з'явилася на CoinCentral.
Coincentral2025/09/14 20:12
Крипто-спогади неділі: коли MoneyGram обрала Stellar замість XRP на тлі судового позову проти Ripple

Допис Криптовалюта Флешбек Неділя: Коли MoneyGram обрав Stellar замість XRP на тлі судового позову проти Ripple з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Допис Криптовалюта Флешбек Неділя: Коли MoneyGram обрав Stellar замість XRP на тлі судового позову проти Ripple вперше з'явився на Coinpedia Fintech News На початку 2021 року глобальний гігант грошових переказів MoneyGram припинив своє гучне партнерство з Ripple Labs, посилаючись на проблеми, пов'язані з позовом Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) проти Ripple. Позов, поданий у грудні 2020 року, стверджував, що Ripple здійснював незареєстровані пропозиції цінних паперів через продаж XRP. На той час MoneyGram був одним із найвідоміших партнерів Ripple, використовуючи RippleNet та рішення на основі XRP для транскордонних розрахунків. Однак регуляторна невизначеність зробила неможливим продовження співпраці. Генеральний директор MoneyGram Александр Холмс про вибір Stellar: "Продукт Ripple був дуже іншим." Позов SEC проти Ripple був головною причиною припинення партнерства, Stellar і Ripple все ще можуть доповнювати один одного унікальними способами. pic.twitter.com/kVb8WBkkYR — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) 12 вересня 2025 "У нас був чудовий досвід з Ripple," сказав генеральний директор MoneyGram Александр Холмс в інтерв'ю CoinDesk. "Але зі змінами та викликом, який висунув SEC, нам було дуже складно продовжувати ці відносини. Ми обидва погодилися рухатися далі." Чому Stellar став наступним вибором MoneyGram пізніше звернувся до Stellar (XLM), блокчейну, співзаснованого Джедом МакКалебом, який також був одним із оригінальних засновників Ripple. За словами Холмса, пропозиція Stellar була принципово відмінною від Ripple, з фокусом на рішеннях, орієнтованих на споживача, та інтеграцією стейблкоїнів. "Продукт Ripple був дуже іншим," пояснив Холмс. "Ripple зазвичай зосереджується на бекенді, транскордонних потоках коштів через RippleNet. Stellar підійшов до нас із фронтенд-моделлю для споживачів — можливістю працювати між фіатом та стейблкоїнами. Це була чудова ідея, і ми хотіли бути проактивними та прогресивними в інноваціях блокчейну." Цей перехід дозволив MoneyGram запустити пілотні сервіси введення/виведення для стейблкоїну USDC, полегшуючи споживачам конвертацію між...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 19:32
Уолл-стріт збільшить розподіл Bitcoin до кінця року, стверджує досвідчений аналітик

Досвідчений стратег з Уолл-стріт Джорді Віссер очікує, що фінансові установи США збільшать свою присутність у Bitcoin до кінця 2025 року.
Coinstats2025/09/14 19:11
Прогноз ціни Bitcoin: чи можуть ці дані онлайн-ланцюга передбачити параболічний рух для BTC?

Bitcoin стабілізується біля $115 800, оскільки ETF показують приплив у $2,3 млрд, а кити додають 237 тис. BTC. Технічний прорив націлений на $119,5 тис.–$124,5 тис., з перспективою досягнення $130 тис.
Coinstats2025/09/14 18:26
