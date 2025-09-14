Dogecoin відзначає найкращий місяць з 2024 року з майбутнім запуском ETF

Пост Dogecoin відзначає найкращий місяць з 2024 року з майбутнім запуском ETF з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Альткоїни 14 вересня 2025 | 18:17 Dogecoin продемонстрував вражаюче зростання у вересні, і досвідчений трейдер Пітер Брандт каже, що останній рух є не чим іншим, як "величезним". Криптовалюта, що народилася з мему, зросла більш ніж на 30% цього місяця, незважаючи на сезонну слабкість ширшого ринку, і демонструє те, що може стати найсильнішим показником року. За минулий тиждень DOGE виріс на двозначні цифри за кілька днів, продовживши свою переможну серію до п'яти сесій – найдовшу з минулого літа. Цей імпульс підняв монету до рівнів, яких не бачили з липня, коли різкий розворот знищив більше третини її вартості менш ніж за два тижні. Вересень формується зовсім по-іншому. З приростом у 36% на даний момент, він уже став найкращим місяцем для Dogecoin з листопада 2024 року, коли токен злетів більш ніж на 160% за кілька тижнів. Трейдери зараз уважно спостерігають, чи зможе DOGE повернути поріг у $0,30, рівень, який неодноразово обмежував його ралі. Оптимізм підживлює неминучий запуск першого американського ETF Dogecoin, який має відбутися наступного тижня. Фонд, підтриманий REX Shares та Osprey Funds, не структурований як традиційні спотові ETF, але все ж є важливою віхою для інституційного доступу до монети. Спостерігачі ринку розглядають запуск як потенційний каталізатор для DOGE, щоб встановити міцнішу основу вище ключових рівнів опору. Хоча Комісія з цінних паперів і бірж США відклала своє рішення щодо спотового ETF Dogecoin від Bitwise — стандартний крок у регуляторному процесі — очікування навколо продукту REX-Osprey вже додало енергії ринку. З досвідченими аналітиками, такими як Брандт, які вказують на прорив, та інституційними продуктами, які нарешті відкривають двері для основних інвесторів, повернення Dogecoin може тільки починатися. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для освітніх цілей і...