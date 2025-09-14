Найбільша загроза Bitcoin може надходити зсередини корпоративних скарбниць
Пост "Найбільша загроза Bitcoin може надходити зсередини корпоративних скарбниць" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 14 вересня 2025 | 17:00 Девід Бейлі, генеральний директор компанії Bitcoin-скарбниці Nakamoto, висловив розчарування тим, як компанії змінюють корпоративний криптонаратив. Він стверджує, що додаючи слабші альткоїни до балансових звітів, фірми розмивають те, що колись було простою стратегією: утримання Bitcoin як резервного активу. Бейлі критикував те, що він назвав "токсичним фінансуванням" і перепакуванням невдалих проєктів як нових інструментів. Він попередив, що занадто багато фірм переслідують тренди без бачення, підриваючи легітимність усього сектору скарбниць. Шлях вперед, за його словами, простий: ефективно нарощувати та монетизувати балансові звіти. Ті, хто досягне успіху, розширять активи, тоді як тими, хто неправильно керує, заволодіють сильніші гравці. Порівнюючи фірми Bitcoin-скарбниць з традиційними банками, Бейлі сказав, що галузь по суті будує "Bitcoin-банки" або, як мінімум, фінансові установи, орієнтовані на Bitcoin. На його думку, сектор входить у критичну фазу тестування, де виживуть лише деякі. Його коментарі з'являються, коли все більше публічних компаній диверсифікуються за межі Bitcoin. Деякі фірми, як-от Mill City Ventures III, навіть представили стратегії, зосереджені на альткоїнах, таких як Sui, підживлюючи дебати щодо ризику та довгострокової життєздатності. Дані показують, що компанії зараз володіють Bitcoin вартістю майже 118 мільярдів доларів, тоді як інтерес до Ethereum та інших токенів зростає. Ethereum, зокрема, набрав популярності завдяки прибутковості стейкінгу, з понад 3% його пропозиції вже в корпоративних скарбницях. Не всі інвестори вітають цей зсув. Майк Новограц з Galaxy Digital припустив, що нещодавня бічна торгівля Bitcoin може бути пов'язана з попитом скарбниць, що переливається в інші активи. Тим часом деякі венчурні фірми попереджають, що виживе лише кілька фірм Bitcoin-скарбниць, прогнозуючи, що погано керовані можуть увійти в спіраль смерті. Зростаючий апетит до скарбниць, не пов'язаних з Bitcoin, підкреслює як дозрівання корпоративних криптостратегій, так і...
