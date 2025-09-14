2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Ripple та Monero лідирують на ринку, в той час як BullZilla стає найкращою новою криптовалютою для приєднання зараз

Ripple та Monero лідирують на ринку, в той час як BullZilla стає найкращою новою криптовалютою для приєднання зараз

Пост Ripple та Monero провідні угоди на ринку, в той час як BullZilla стає найкращою новою криптовалютою для приєднання зараз з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ринок криптовалют у 2025 році - це швидкозмінний ландшафт, де рання участь може зробити різницю між звичайними прибутками та експоненціальними доходами. Мемкоїни та нові токени трансформували ринок, приваблюючи як роздрібних, так і інституційних користувачів. Час та вибір є критичними, оскільки передпродажі та ранні запуски часто визначають потенційний зріст проєкту. BullZilla ($BZIL) з'явився як одна з найбільш обговорюваних можливостей. Його передпродаж рухається швидко, зі зміною етапів кожні 48 годин або після досягнення $100,000 у фінансуванні. Для інвесторів, які шукають наступний великий мемкоїн, BullZilla представляє рідкісну комбінацію дефіциту, ентузіазму спільноти та структурованого зростання. Поряд з Bull Zilla, усталені монети, такі як Ripple (XRP) та Monero (XMR), забезпечують контекст та стабільність. Ripple залишається провідним токеном для транскордонних платежів з інституційною підтримкою, тоді як Monero - це орієнтована на конфіденційність криптовалюта, яка постійно підтримує сильну присутність на ринку. Разом ці монети ілюструють спектр можливостей та ризиків для криптоінвесторів у 2025 році. BullZilla: вибуховий передпродаж та потенціал наступного 1000x BullZilla передпродаж наразі знаходиться на етапі 2D, за ціною $0.00005241. Рання участь є критичною, оскільки 24-етапний передпродаж токена зменшує пропозицію, одночасно підвищуючи ціни кожні 48 годин або коли збирається $100,000. Поточний передпродаж вже зібрав понад $360,000 та залучив більше 1,200 власників, з продажем 24.7 мільярдів токенів. Аналітики прогнозують, що ранні покупці можуть побачити до 11,422% ROI, якщо токен досягне очікуваної ціни лістингу $0.00527. З опціями стейкінгу та кінематографічною, керованою спільнотою екосистемою, BullZilla позиціонується як наступний 1000x мемкоїн для тих, хто входить у правильний час. Швидкий рух цього передпродажу, у поєднанні з чіткою токеномікою та зростаючою соціальною взаємодією, робить його основним фокусом для інвесторів, які шукають високий потенціал зростання, беручи участь у трендовому ринку криптовалют 2025 року. Інформація про передпродаж BullZilla Метрика Деталі Поточний етап 2D (Мертв...
Moonveil
MORE$0.02611-18.35%
CROSS
CROSS$0.14307-32.44%
Monero
XMR$291.01-14.97%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/15 01:34
Поділитись
Найбільший крадій криптовалюти в Канаді отримує тюремний термін після нової серії злочинів

Найбільший крадій криптовалюти в Канаді отримує тюремний термін після нової серії злочинів

Пост "Найбільший криптовалютний злодій Канади отримує тюремний термін після нової серії злочинів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Злочин 14 вересня 2025 | 20:17 Канадський суд засудив чоловіка з Гамільтона до одного року ув'язнення після того, як він зізнався у крадіжці мільйонів у криптовалюті, включаючи те, що вважається найбільшою індивідуальною крадіжкою криптовалюти в історії країни. Справа датується 2020 роком, коли чоловік — тоді лише 17-річний — успішно здійснив схему SIM-свопінгу, яка дозволила йому вивести 48 мільйонів канадських доларів (близько 34,6 мільйонів доларів США) від однієї жертви. Обманувши співробітника телефонної компанії, щоб перепризначити номер цілі, він зміг перехопити коди 2FA, захопити контроль над онлайн-акаунтами та перевести цифрові активи у гаманці, які він контролював. Пізніше слідчі виявили його слід після того, як він передав частину вкраденого Bitcoin користувачу PlayStation в обмін на ігровий нікнейм. Незважаючи на арешт і звинувачення, його звільнили під заставу у 2022 році. Замість того, щоб триматися подалі від неприємностей, він розпочав другу серію злочинів. Прокурори заявили, що він захопив популярні акаунти в соціальних мережах і використовував їх для просування шахрайських посилань, обманюючи підписників, щоб вони надали доступ до своїх криптовалютних гаманців. Ця схема націлена на сотні жертв і принесла додатковий 1 мільйон канадських доларів. Хоча більша частина вкрадених грошей не була повернута, суд постановив, що чоловік відбуде рік у в'язниці за другу хвилю крадіжок. Його оригінальне пограбування, скоєне неповнолітнім, залишається одним із найвідоміших злочинів, пов'язаних із криптовалютою, в Канаді. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для освітніх цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не підтримує і не рекомендує жодну конкретну інвестиційну стратегію чи криптовалюту. Завжди проводьте власне дослідження та консультуйтеся з ліцензованим фінансовим консультантом перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. Автор Алекс — досвідчений фінансовий журналіст та ентузіаст криптовалюти. З...
ALEX Lab
ALEX$0.00391-26.22%
BRC20.COM
COM$0.01003-10.43%
Matrix AI Network
MAN$0.00579-12.27%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/15 01:27
Поділитись
Tron випереджає ключові блокчейни зі сплеском доходів

Tron випереджає ключові блокчейни зі сплеском доходів

Tron значно випередив основних конкурентів блокчейну, показавши вражаючі показники доходу за останні 24 години. Дані від Defillama показали, що Tron накопичив $1,14 мільйона лише за один день, тоді як блокчейн Ethereum та Solana зафіксували $174 000 та $175 000 відповідно. Продовжити читання: Tron випереджає ключові блокчейни зі сплеском доходу
Major
MAJOR$0.08075-32.14%
Поділитись
Coinstats2025/09/15 00:18
Поділитись
Tron випереджає основні блокчейни з вражаючим генеруванням прибутку

Tron випереджає основні блокчейни з вражаючим генеруванням прибутку

Tron відзначається генеруванням значного прибутку за разову конвертацію. Високі транзакції стейблкоїнів стимулюють виробництво прибутку Tron. Продовжити читання: Tron випереджає основні блокчейни з вражаючою генерацією прибутку. Публікація Tron випереджає основні блокчейни з вражаючою генерацією прибутку вперше з'явилася на COINTURK NEWS.
Major
MAJOR$0.08075-32.14%
Поділитись
Coinstats2025/09/15 00:17
Поділитись
Шар Бретт викликає роздрібні емоції FOMO, але MAGACOIN FINANCE отримує підтримку аналітиків для зростання в 1000 разів

Шар Бретт викликає роздрібні емоції FOMO, але MAGACOIN FINANCE отримує підтримку аналітиків для зростання в 1000 разів

Пост Layer Brett викликає роздрібні емоції FOMO, але MAGACOIN FINANCE отримує підтримку аналітиків для зростання в 1000 разів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новини 14 вересня 2025 | 19:00 Дослідіть потенціал зростання MAGACOIN FINANCE у 1000 разів, оскільки аналітики підтримують його замість роздрібного FOMO Layer Brett у 2025 році. Криптовалютний ринок пропонує вражаючі історії, оскільки нові проєкти отримують неймовірну перевагу у роздрібній торгівлі. Інвестори та трейдери шукають як прогрів, так і корисність, щоб отримати наступні проривні проєкти. Завдяки своїм високим винагородам за стейкінг та мем-орієнтованій моделі Layer 2, Layer Brett швидко привернув цю увагу. Однак, оскільки він керує роздрібним ажіотажем, інвестори інвестують в інші місця. MAGACOIN FINANCE стає передпродажем, який може підтримувати своє зростання, забезпечуючи роздрібний ентузіазм та тип довгострокового потенціалу зростання, який аналітики рідко приписують токенам на ранній стадії. Ефект роздрібного FOMO Layer Brett Layer Brett (LBRETT) - це протокол Ethereum Layer 2, розроблений для поєднання мем-культури та високопродуктивної блокчейн-технології. Він має вражаючі 10 000 транзакцій за секунду та низькі комісії за газ. Це вирішує проблему масштабування, яка вплинула на попередні мемкоїни, такі як Dogecoin та Shiba Inu. Тим не менш, його натхненням є токеноміка та прогрів на основі спільноти. Гіперстимульована схема стейкінгу передбачає 895% річної прибутковості. Ці величезні цифри неминуче викликають емоції FOMO у роздрібних трейдерів, які шукають швидкі прибутки. Проєкт вже зібрав понад 2,7 мільйона доларів передпродажного капіталу. Кити та звичайні інвестори всі захоплюють розподіли у вигляді підвищення цін у наступних раундах. Ранні учасники мають можливість отримати прибуток у 50 разів при ціні менше 0,01 долара за токен. Ажіотаж посилюється маркетингом Layer Brett. Проєкт також використовує вірусні цикли участі, розвинуті через інтеграцію NFT, роздачі та гейміфікований стейкінг. Цей імпульс підживлює постійні розмови в соціальних каналах, підвищуючи його профіль далеко за межі типових передпродажів. Його також порівнюють з раннім Dogecoin та Shiba Inu, що допомагає підсилити спекуляцію щодо його проривного зростання...
Hyperlane
HYPER$0.18038-31.18%
Hyperliquid
HYPE$38.68-12.23%
GET
GET$0.003622-13.16%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/15 00:03
Поділитись
Прогноз ціни Cardano (ADA) на 14 вересня

Прогноз ціни Cardano (ADA) на 14 вересня

Пост Прогноз ціни Cardano (ADA) на 14 вересня з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ринок швидко змінився на червоний в останній день тижня, згідно з CoinMarketCap. Топ монети за CoinMarketCap ADA/USD Курс Cardano (ADA) впав на 6,36% з учорашнього дня. За останній тиждень ціна зросла на 5%. Зображення від TradingView На годинному графіку ціна ADA знаходиться поблизу локальної підтримки $0,8851. Якщо денна свічка закриється біля цієї позначки або нижче, падіння, ймовірно, продовжиться до зони $0,87. Зображення від TradingView На більшому часовому проміжку ведмеді намагаються перехопити ініціативу. На даний момент слід зосередитися на закритті бару на рівні $0,8825. Вам також може сподобатися Якщо станеться прорив, є високі шанси на триваючу корекцію до зони $0,84-$0,86. Зображення від TradingView З середньострокової точки зору, ціна ADA далека від основних рівнів. У цьому випадку слід звернути увагу на життєво важливу зону $1. Якщо станеться прорив, є можливість тесту наступного рівня опору $1,1662. ADA торгується за ціною $0,8836 на момент публікації. Джерело: https://u.today/cardano-ada-price-prediction-for-september-14
NEAR
NEAR$2.404-17.53%
Union
U$0.008525-14.31%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/14 23:55
Поділитись
Dogecoin відзначає найкращий місяць з 2024 року з майбутнім запуском ETF

Dogecoin відзначає найкращий місяць з 2024 року з майбутнім запуском ETF

Пост Dogecoin відзначає найкращий місяць з 2024 року з майбутнім запуском ETF з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Альткоїни 14 вересня 2025 | 18:17 Dogecoin продемонстрував вражаюче зростання у вересні, і досвідчений трейдер Пітер Брандт каже, що останній рух є не чим іншим, як "величезним". Криптовалюта, що народилася з мему, зросла більш ніж на 30% цього місяця, незважаючи на сезонну слабкість ширшого ринку, і демонструє те, що може стати найсильнішим показником року. За минулий тиждень DOGE виріс на двозначні цифри за кілька днів, продовживши свою переможну серію до п'яти сесій – найдовшу з минулого літа. Цей імпульс підняв монету до рівнів, яких не бачили з липня, коли різкий розворот знищив більше третини її вартості менш ніж за два тижні. Вересень формується зовсім по-іншому. З приростом у 36% на даний момент, він уже став найкращим місяцем для Dogecoin з листопада 2024 року, коли токен злетів більш ніж на 160% за кілька тижнів. Трейдери зараз уважно спостерігають, чи зможе DOGE повернути поріг у $0,30, рівень, який неодноразово обмежував його ралі. Оптимізм підживлює неминучий запуск першого американського ETF Dogecoin, який має відбутися наступного тижня. Фонд, підтриманий REX Shares та Osprey Funds, не структурований як традиційні спотові ETF, але все ж є важливою віхою для інституційного доступу до монети. Спостерігачі ринку розглядають запуск як потенційний каталізатор для DOGE, щоб встановити міцнішу основу вище ключових рівнів опору. Хоча Комісія з цінних паперів і бірж США відклала своє рішення щодо спотового ETF Dogecoin від Bitwise — стандартний крок у регуляторному процесі — очікування навколо продукту REX-Osprey вже додало енергії ринку. З досвідченими аналітиками, такими як Брандт, які вказують на прорив, та інституційними продуктами, які нарешті відкривають двері для основних інвесторів, повернення Dogecoin може тільки починатися. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для освітніх цілей і...
Threshold
T$0.01195-21.58%
Union
U$0.008525-14.31%
Moonveil
MORE$0.02611-18.35%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/14 23:27
Поділитись
Bitcoin проти Magnificent 7: Чому BTC є "більш цікавим", на думку Майкла Сейлора

Bitcoin проти Magnificent 7: Чому BTC є "більш цікавим", на думку Майкла Сейлора

Пост Bitcoin проти Magnificent 7: чому BTC є "більш цікавим" за словами Майкла Сейлора з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки Стратегія, зосереджена на Bitcoin, відрізняє компанію від технологічних гігантів. 91% річна прибутковість фірми підкреслює роль головної монети як вищої стратегії казначейства. Стратегія Майкла Сейлора (раніше MicroStrategy) знову в центрі ринкових обговорень завдяки своєму сміливому підходу, орієнтованому на Bitcoin [BTC]. Давно визнана як піонер у корпоративному впровадженні Bitcoin, фірма перетворила свою стратегію казначейства на приклад для вивчення як традиційними компаніями, так і крипто-ентузіастами. Стратегія Майкла Сейлора потрапляє в заголовки У нещодавньому пості Сейлор підкреслив, наскільки далеко просунулася Стратегія, не лише в експозиції цифрових активів, але й у прибутках та Ціні відкриття, розмістивши компанію значно вище так званої "Magnificent 7". Джерело: Michael Saylor/X Стратегія зафіксувала вражаюче співвідношення Ціни відкриття до ринкової капіталізації у 100,5%, випереджаючи 26% Tesla та залишаючи інших технологічних важковаговиків, як Meta, Alphabet та Amazon, далеко позаду. Реакція спільноти Однак спільнота швидко відреагувала змішаними реакціями, один користувач зазначив у X, Джерело: Against the Wall Street/X Тим часом кілька користувачів погодилися з точкою зору Сейлора, заявивши: "$MSTR, маючи в 9 разів більший OI, ніж Mag 7, є чіткою ілюстрацією того, що відбувається, коли ви позбавляєте компанію волатильності. Монетизуйте волатильність через BTC." Порівняння річних прибутків Сейлора У наступному пості Сейлор розширив порівняння, представивши те, що він назвав "Ерою стандарту Bitcoin". Річні прибутки Стратегії Він розкрив домінування Стратегії з точки зору річних прибутків — вражаючі 91%, значно випереджаючи 72% Nvidia та 32% Tesla. Alphabet і Meta показали 26% і 23% прибутку відповідно, тоді як Microsoft, Apple та Amazon зареєстрували набагато нижчі результати. Для Сейлора дані підкріплюють повідомлення, яке він відстоює роками: впровадження Bitcoin — це не просто стратегія казначейства, а драйвер вищих прибутків. MSTR...
Threshold
T$0.01195-21.58%
Bitcoin
BTC$112,106.32-7.53%
Moonveil
MORE$0.02611-18.35%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/14 23:10
Поділитись
Найбільша загроза Bitcoin може надходити зсередини корпоративних скарбниць

Найбільша загроза Bitcoin може надходити зсередини корпоративних скарбниць

Пост "Найбільша загроза Bitcoin може надходити зсередини корпоративних скарбниць" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 14 вересня 2025 | 17:00 Девід Бейлі, генеральний директор компанії Bitcoin-скарбниці Nakamoto, висловив розчарування тим, як компанії змінюють корпоративний криптонаратив. Він стверджує, що додаючи слабші альткоїни до балансових звітів, фірми розмивають те, що колись було простою стратегією: утримання Bitcoin як резервного активу. Бейлі критикував те, що він назвав "токсичним фінансуванням" і перепакуванням невдалих проєктів як нових інструментів. Він попередив, що занадто багато фірм переслідують тренди без бачення, підриваючи легітимність усього сектору скарбниць. Шлях вперед, за його словами, простий: ефективно нарощувати та монетизувати балансові звіти. Ті, хто досягне успіху, розширять активи, тоді як тими, хто неправильно керує, заволодіють сильніші гравці. Порівнюючи фірми Bitcoin-скарбниць з традиційними банками, Бейлі сказав, що галузь по суті будує "Bitcoin-банки" або, як мінімум, фінансові установи, орієнтовані на Bitcoin. На його думку, сектор входить у критичну фазу тестування, де виживуть лише деякі. Його коментарі з'являються, коли все більше публічних компаній диверсифікуються за межі Bitcoin. Деякі фірми, як-от Mill City Ventures III, навіть представили стратегії, зосереджені на альткоїнах, таких як Sui, підживлюючи дебати щодо ризику та довгострокової життєздатності. Дані показують, що компанії зараз володіють Bitcoin вартістю майже 118 мільярдів доларів, тоді як інтерес до Ethereum та інших токенів зростає. Ethereum, зокрема, набрав популярності завдяки прибутковості стейкінгу, з понад 3% його пропозиції вже в корпоративних скарбницях. Не всі інвестори вітають цей зсув. Майк Новограц з Galaxy Digital припустив, що нещодавня бічна торгівля Bitcoin може бути пов'язана з попитом скарбниць, що переливається в інші активи. Тим часом деякі венчурні фірми попереджають, що виживе лише кілька фірм Bitcoin-скарбниць, прогнозуючи, що погано керовані можуть увійти в спіраль смерті. Зростаючий апетит до скарбниць, не пов'язаних з Bitcoin, підкреслює як дозрівання корпоративних криптостратегій, так і...
Manchester City Fan
CITY$0.7606-21.32%
SUI
SUI$2.6867-21.61%
BRC20.COM
COM$0.01003-10.43%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/14 22:03
Поділитись
Найкраще нове шоу Netflix отримує ідеальні 100% на Rotten Tomatoes

Найкраще нове шоу Netflix отримує ідеальні 100% на Rotten Tomatoes

Пост "Найкращий новий серіал Netflix отримує ідеальні 100% на Rotten Tomatoes" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Це шоу, яке навряд чи є на радарі багатьох людей, але на даний момент воно має ідеальну оцінку на Rotten Tomatoes, що є перемогою для Netflix. Серіал зі 100% рейтингом - це "Мертві дівчата", шоу, яке ледве потрапило до топ-10 списку Netflix, наразі на 10 місці, але зачепило критиків, які його бачили. Це обмежена за часом подія, мексиканський серіал, заснований на книзі Хорхе Ібаргуенгойтії. Ось як його описав Салман Рушді: "Це перша поява англійською мовою мексиканського романіста величезного таланту. Його блискучий роман заснований на факті: виявлення на подвір'ї борделю маленького містечка трупів шести повій. Лаконічним тоном поліцейського звіту Ібаргуенгойтія досліджує вбивства та їхні мотиви, суспільство та професію - найстарішу з усіх, але не менш таємничу - які їх спричинили. Але це не суха робота з соціології чи кримінології; це художній твір, чорна комедія, яка одночасно зворушлива і жорстоко смішна, потужне та розважальне поєднання сексу та хаосу..." Крім того, це також засновано на реальній історії Лас Покіанчіс, родини серійних вбивць 1960-х років. Серіал складається з шести епізодів, але це тривалий перегляд, враховуючи, що всі вони тривають від 60 до 80 хвилин, що означає, що це така ж інвестиція часу, як деякі інші шоу, якби вони мали 12 епізодів, що є рідкістю для Netflix. Це обмежена серія, заснована на книзі, заснована на реальних подіях, тому ні, тут не йдеться про пошук продовження сезону з точки зору глядацької аудиторії, яку він може отримати або не отримати. Я не впевнений, чи...
Sex Token
SEX$39,162.32-13.74%
MemeCore
M$2.21879+8.24%
SIX
SIX$0.01682-14.05%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/14 21:48
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів