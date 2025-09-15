Pump.fun перевершив Rumble, засновник хвалиться

Співзасновник провідного лаунчпаду мемкоїнів на базі Solana, Pump.fun, заявив, що вже випередив Rumble на ринку прямих трансляцій, хоча незалежних даних для підтвердження цього твердження залишається мало. Алон Коен написав на X, що платформа "вже обійшла Rumble за середньою кількістю одночасних прямих трансляцій", додавши, що "наразі наближається до ~1% частки ринку Twitch і ~10% частки Kick". Він завершив попередженням конкурентам: "Ми відкушуємо їхній обід і ПРИЙДЕМО ЗА БІЛЬШИМ". Pump.fun повертається після скандалу 2024 року Функція стрімінгу Pump.fun була вперше представлена у 2024 році як спосіб інтеграції прямих трансляцій із запуском токенів. Однак наприкінці 2024 року компанія призупинила прямі трансляції на невизначений термін після повідомлень про образливі та небезпечні сесії, включаючи випадки, коли користувачі вдавалися до трюків із самоушкодженням для просування запусків токенів. На початку цього року функцію було повторно представлено для обмеженої групи приблизно 5% користувачів із суворішими правилами модерації та безпеки. Незабаром після цього вона стала доступною для всіх користувачів. Після повернення з мертвих, це додало більше життя платформі, команда просуває збільшення її прийняття, і схоже, що у вересні вони зробили ще один крок вперед. Алон очолює виклик моделі прямих трансляцій Компанія представляє модель як радикальну альтернативу таким платформам, як Twitch, Kick і YouTube. У наступному дописі на X Алон перерахував ключові переваги платформи, однією з яких, за його словами, є миттєві гонорари для творців, додавши, що творці зароблятимуть у 100 разів більше, ніж деінде. Іншою перевагою є миттєва аудиторія зі спільнотою, яка мотивована підтримувати творців. Інші переваги включають безкоштовне створення кліпів на X та цілодобову підтримку від команди. Пропозиція орієнтована на молодших творців, розчарованих тим, що Алон описав в іншому дописі як "відсутність монетизації або цензура" на...