2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Пакистан запрошує криптогігантів подавати заявки на ліцензії

Пакистан запрошує криптогігантів подавати заявки на ліцензії

Допис "Пакистан запрошує криптогігантів подати заявки на ліцензії" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Пакистан запрошує глобальні криптовалютні компанії подавати заявки на ліцензії відповідно до суворих правил, прагнучи побудувати безпечну, інклюзивну та сучасну систему цифрових фінансів. Пакистан рухається вперед у світі цифрових фінансів. Країна запросила глобальні криптовалютні компанії подати заявки на ліцензії. Ці компанії є великими біржами, постачальниками послуг віртуальних активів (VASPs). Запрошення було зроблено Пакистанським регуляторним органом віртуальних активів (PVARA). Це важливий крок для залучення міжнародних криптовалютних фірм на пакистанський ринок. Пакистан впроваджує суворі правила ліцензування криптовалют для глобальних фірм PVARA було створено відповідно до Постанови про віртуальні активи 2025 року. Закон був прийнятий 8 липня і надрукований в офіційному віснику 9 липня. Цей закон надає PVARA повноваження регулювати та контролювати індустрію віртуальних активів. Він також забезпечує дотримання криптовалютними компаніями глобальних правил. Сюди входять правила від Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Міжнародного валютного фонду (IMF) та Світового банку. Ключова мета PVARA - забезпечити безпеку та легальність цифрових фінансів у Пакистані. Орган влади хоче захистити користувачів від шахрайства та незаконної діяльності. З цієї причини всі криптовалютні фірми повинні дотримуватися суворих правил. Вони повинні відповідати стандартам боротьби з відмиванням грошей (AML), фінансуванням тероризму (CFT) та кібербезпеки. Пов'язане читання: Пакистан та Ель-Сальвадор підписали меморандум про співпрацю щодо стратегії Bitcoin | Live Bitcoin News Подавати заявки можуть лише компанії, які вже мають ліцензії від провідних міжнародних регуляторів. Такі регулятори включають Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC), Управління фінансової поведінки Великобританії (FCA) та структуру VASP Європейського Союзу. Інші - це Грошово-кредитне управління Сінгапуру (MAS) та Регуляторний орган віртуальних активів ОАЕ (VARA). Заявники також повинні дотримуватися правил знай свого клієнта (KYC). Міністерство фінансів повідомило, що існує понад 40 мільйонів...
2025/09/15 05:16
5 найкращих криптовалют для покупки сьогодні: один пресейл мчить до прибутку в 1000x у 2025 році

5 найкращих криптовалют для покупки сьогодні: один пресейл мчить до прибутку в 1000x у 2025 році

Від ракети Dogecoin до легендарного сходження Shiba Inu, ці токени запалили культурні революції. Питання, з яким зараз стикаються інвестори, полягає в [...] Допис "5 найкращих криптовалют для купівлі сьогодні: один пресейл прямує до прибутку в 1000x у 2025 році" вперше з'явився на Coindoo.
2025/09/15 05:15
Pump.fun перевершив Rumble, засновник хвалиться

Pump.fun перевершив Rumble, засновник хвалиться

Пост Pump.fun обійшов Rumble, хвалиться засновник з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Співзасновник провідного лаунчпаду мемкоїнів на базі Solana, Pump.fun, заявив, що вже випередив Rumble на ринку прямих трансляцій, хоча незалежних даних для підтвердження цього твердження залишається мало. Алон Коен написав на X, що платформа "вже обійшла Rumble за середньою кількістю одночасних прямих трансляцій", додавши, що "наразі наближається до ~1% частки ринку Twitch і ~10% частки Kick". Він завершив попередженням конкурентам: "Ми відкушуємо їхній обід і ПРИЙДЕМО ЗА БІЛЬШИМ". Pump.fun повертається після скандалу 2024 року Функція стрімінгу Pump.fun була вперше представлена у 2024 році як спосіб інтеграції прямих трансляцій із запуском токенів. Однак наприкінці 2024 року компанія призупинила прямі трансляції на невизначений термін після повідомлень про образливі та небезпечні сесії, включаючи випадки, коли користувачі вдавалися до трюків із самоушкодженням для просування запусків токенів. На початку цього року функцію було повторно представлено для обмеженої групи приблизно 5% користувачів із суворішими правилами модерації та безпеки. Незабаром після цього вона стала доступною для всіх користувачів. Після повернення з мертвих, це додало більше життя платформі, команда просуває збільшення її прийняття, і схоже, що у вересні вони зробили ще один крок вперед. Алон очолює виклик моделі прямих трансляцій Компанія представляє модель як радикальну альтернативу таким платформам, як Twitch, Kick і YouTube. У наступному дописі на X Алон перерахував ключові переваги платформи, однією з яких, за його словами, є миттєві гонорари для творців, додавши, що творці зароблятимуть у 100 разів більше, ніж деінде. Іншою перевагою є миттєва аудиторія зі спільнотою, яка мотивована підтримувати творців. Інші переваги включають безкоштовне створення кліпів на X та цілодобову підтримку від команди. Пропозиція орієнтована на молодших творців, розчарованих тим, що Алон описав в іншому дописі як "відсутність монетизації або цензура" на...
2025/09/15 04:42
Хітовий фільм жахів "28 років потому" з'явиться на Netflix цього тижня

Хітовий фільм жахів "28 років потому" з'явиться на Netflix цього тижня

Пост "Хітовий фільм жахів '28 років потому' з'явився на Netflix цього тижня" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ральф Файнс і Джоді Комер у "28 років потому". Sony Pictures Entertainment/Columbia Pictures/Miya Mizuno Фільм жахів Денні Бойла "28 років потому" з Ральфом Файнсом, Джоді Комер і Аароном Тейлором-Джонсоном з'явиться на стрімінгу Netflix цього тижня. З рейтингом R, "28 років потому" вийшов у кінотеатрах 20 червня і дебютував на цифровому стрімінгу через преміум-відео на вимогу 29 липня. Режисером фільму є Бойл, а сценаристом - Алекс Гарленд (Warfare), який режисував і написав оригінальний фільм про вірус люті "28 днів потому" у 2002 році. "28 років потому" є продовженням другого фільму серії "28 тижнів потому" 2007 року. Forbes"Коли 'Довга прогулянка' Стівена Кінга з'явиться на стрімінгу?" Автор: Тім Ламмерс Фільм починається зі сцени флешбеку до початку вірусу люті, а потім переноситься на 28 років вперед на ізольований острів біля Шотландського нагір'я, де його жителі ізольовані від зомбі-подібних істот, що блукають материком. Як засіб захисту, батьки беруть своїх синів-підлітків у ритуальну подорож на материк, щоб навчити їх навичкам виживання, полюючи на "інфікованих". Під час однієї з таких небезпечних подорожей 11-річний Спайк (Альфі Вільямс) дізнається від свого батька Джеймі (Тейлор-Джонсон) про місцезнаходження дивного лікаря на ім'я Келсон (Файнс), але батько попереджає сина триматися подалі від божевільного. Forbes"Коли 'Demon Slayer: Infinity Castle' з'явиться на стрімінгу?" Автор: Тім Ламмерс Ігноруючи прохання батька, Спайк після повернення додому вирішує вирушити через небезпечну територію інфікованих зі своєю хворою матір'ю Айлою (Джоді Комер), щоб перевірити, чи зможе Келсон допомогти вилікувати її. Netflix нещодавно оголосив, що "28 років потому", виконавчим продюсером якого є зірка "28 днів потому" Кілліан Мерфі, вийде на платформі в суботу, 20 вересня. Forbes"Відгуки 'Довгої прогулянки' на Rotten Tomatoes: чи витримує історія Стівена Кінга випробування чи спотикається?" Автор...
2025/09/15 04:36
Деривативи Bitcoin нагріваються, оскільки CME лідирує, опціони схиляються до переважання колів

Деривативи Bitcoin нагріваються, оскільки CME лідирує, опціони схиляються до переважання колів

Пост Bitcoin Деривативи нагріваються, оскільки CME лідирує, а опціони схиляються до Кол-важких з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin змінював власників приблизно за $115,685 у неділю вдень, і деривативні столи були чим завгодно, але не сонними, оскільки активність ф'ючерсів та опціонів накопичувалася на різних майданчиках. Спотовим ринкам навіть не потрібна драма; позиціонування робить всю розмову зараз. Відкритий інтерес Bitcoin наближається до циклічних максимумів Спочатку ф'ючерси: загальний відкритий інтерес (OI) bitcoin (BTC), згідно з [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoin-derivatives-heat-up-as-cme-leads-options-lean-call-heavy/
2025/09/15 03:28
Прихильник Баффетта не може насититися Bitcoin

Прихильник Баффетта не може насититися Bitcoin

Пост "Послідовник Баффета не може насититися Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Велика ставка на Сейлора Падіння акцій Згідно з нещодавнім звітом The Wall Street Journal, Марк Кейсі, менеджер портфеля акцій у Capital Group, агресивно інвестує в Bitcoin, незважаючи на те, що є послідовником засновника Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, відомого як один із критиків оригінальної криптовалюти. Кейсі робить ставку на Bitcoin, оскільки переконаний, що провідна криптовалюта за ринковою капіталізацією зрештою зможе замінити золото як основний засіб збереження вартості. Він стверджує, що Capital Group розглядає флагманську криптовалюту як товар. Варто зазначити, що інвестиційний менеджер з Лос-Анджелеса володіє активами приблизно на 3 мільярди доларів. Вам також може сподобатися Впливовий менеджер портфеля, який став одним із найгучніших прихильників Bitcoin у традиційних фінансах, переконаний, що Bitcoin зрештою зможе перевищити ринкову капіталізацію жовтого металу. Водночас він не вважає, що інші криптовалюти взагалі чогось варті. Велика ставка на Сейлора Capital Group наробила шуму в 2021 році, придбавши масивну частку в 500 мільйонів доларів у компанії Strategy Майкла Сейлора (раніше MicroStrategy). Спочатку вона володіла більш ніж 12% компанії, але її частка зараз скоротилася до 8% через розмивання акцій. Після того, як акції Strategy пережили величезне зростання, доларова вартість частки Capital Group тепер становить понад 6 мільярдів доларів. Крім того, група інвестиційних менеджерів зробила ставки на інші відомі компанії з Bitcoin-скарбницями, включаючи японську Metaplanet. Падіння акцій За останні два місяці компанії з Bitcoin-скарбницями показали значно гірші результати, що вказує на те, що ентузіазм інвесторів почав згасати. Крім того, як повідомляє U.Today, аналітики JPMorgan нещодавно попередили, що невдача Strategy потрапити до S&P 500 також може бути зловісним знаком для інших Bitcoin-скарбниць...
2025/09/15 03:19
Пакистан щойно відкрив свої двері для найбільших криптовалютних компаній світу

Пакистан щойно відкрив свої двері для найбільших криптовалютних компаній світу

Замість випуску власного стейблкоїну або обмеження ринку, Ісламабад робить ставку на партнерство з уже встановленими гравцями [...] Допис "Пакистан щойно відкрив свої двері для найбільших криптовалютних компаній світу" вперше з'явився на Coindoo.
2025/09/15 02:35
Ціна BTC націлена на нові максимуми, оскільки трейдери прагнуть повторно протестувати історичні максимуми; останні новини Chainlink сьогодні

Ціна BTC націлена на нові максимуми, оскільки трейдери прагнуть повторно протестувати історичні максимуми; останні новини Chainlink сьогодні

Пост "Ціна BTC націлена на нові максимуми, оскільки трейдери прагнуть повторно протестувати історичні максимуми; Останні новини Chainlink сьогодні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Для багатьох криптоінвесторів Bitcoin (BTC) має особливий статус. Це перша криптомонета і, безсумнівно, найвпливовіша. Зазвичай те, що відбувається з Bitcoin (BTC), також має тенденцію відгукуватися по всьому ринку, призводячи до ширшого ралі. Хоча цінова динаміка BTC на деякий час охолола, інвестори залишаються впевненими в іншому ціновому прориві. Аналогічно, Chainlink (LINK) рухається на подібному імпульсі зі зростаючим інтересом до ETF та запуском резерву. Дійсно, і BTC, і LINK пропонують стабільне зростання та надійний прибуток для власників, але для тих, хто полює на вибухову короткострокову прибутковість, Layer Brett ($LBRETT) є наступною великою річчю. Наразі за ціною $0,0058, Layer Brett продав понад $3,5 мільйона завдяки своїй інфраструктурі Layer 2 та високим винагородам за стейкінг. Рух Bitcoin до нових історичних максимумів: Інституційні попутні вітри прискорюються Вражаюче ралі Bitcoin (BTC) після виборів минулого року залишається свіжим у пам'яті криптокитів. Але одна ключова річ, яку слід зазначити, це те, що це ралі зміцнило статус BTC як цифрового золота, а не просто спекулятивного блокбастера, яким він був раніше. Цей статус цифрового золота був додатково підкріплений сильними схваленнями ETF, інституційними притоками та макроекономічними змінами. За словами багатьох аналітиків, цінова динаміка BTC буде піддана більш делікатним випробуванням, коли рік наближається до кінця. Багато хто очікує прибутку в 1,5/2 рази від поточних рівнів ціни BTC, але це не є захоплюючою перспективою для китів, враховуючи ринкову капіталізацію BTC понад $2 трильйони, що обмежує його цінові коливання. Для ветеранів ринку, які бачили, як альткоїни, такі як Solana, Doge, вибухнули на 100x, інституційне зростання BTC більше схоже на розрахунковий ризик, ніж на високоставковий з високою винагородою. Якщо є щось, що зараз виглядає так, то це Layer Brett. Chainlink привертає увагу: Новини Chainlink демонструють схвалення ETF Chainlink (LINK), ...
2025/09/15 02:34
Великий бик Майкл Сейлор знову сигналізує про Bitcoin

Великий бик Майкл Сейлор знову сигналізує про Bitcoin

Пост "Великий Бик Michael Saylor знову сигналізує про Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Засновник MicroStrategy Michael Saylor повторно опублікував дані Bitcoin Tracker. У своїй заяві Saylor зазначив: "Bitcoin заслуговує на похвалу", що вказує на можливі нові придбання в найближчому майбутньому. Відповідно до минулої практики компанії, MicroStrategy зазвичай офіційно оголошує про свої придбання BTC наступного дня після виходу новини. Це підживило ринкові очікування щодо нового кроку з купівлі. Станом на 14 вересня 2025 року, портфель Bitcoin компанії MicroStrategy досяг 638 460 BTC. Загальні активи компанії становили 73,93 мільярда доларів. Середня вартість становила 73 880 доларів, тоді як загальний прибуток портфеля був розрахований у розмірі 26,76 мільярда доларів, що становить зростання на 56,73%. Компанія здійснила 78 різних придбань до сьогодні. З точки зору ефективності, інвестиції MicroStrategy у Bitcoin принесли прибуток у розмірі 134,28% за минулий рік. За той самий період ціна BTC зросла на 95,85%, що представляє збільшення відносної ефективності компанії проти Bitcoin на 38,43 пункти. З початку року до портфеля було додано 115 983,8 BTC, що еквівалентно 13,43 мільярда доларів. Лише за останній квартал відбулося збільшення на 30 657,67 BTC, що принесло додаткову вартість у розмірі 3,55 мільярда доларів. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram та Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/big-bull-michael-saylor-signals-again-about-bitcoin/
2025/09/15 02:16
Майнінг DOGE, майнінг SHIB та майнінг PEPE мемкоїни зустрічають хмарний майнінг Hashj для досягнення щоденного прибутку

Майнінг DOGE, майнінг SHIB та майнінг PEPE мемкоїни зустрічають хмарний майнінг Hashj для досягнення щоденного прибутку

Hashj пропонує простий хмарний майнінг для DOGE, SHIB та PEPE без витрат на обладнання, щоденні виплати та бонус $118 за реєстрацію, роблячи майнінг мемкоїнів простим у 2025 році.
2025/09/15 01:44
