Ціна BTC націлена на нові максимуми, оскільки трейдери прагнуть повторно протестувати історичні максимуми; останні новини Chainlink сьогодні
Пост "Ціна BTC націлена на нові максимуми, оскільки трейдери прагнуть повторно протестувати історичні максимуми; Останні новини Chainlink сьогодні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Для багатьох криптоінвесторів Bitcoin (BTC) має особливий статус. Це перша криптомонета і, безсумнівно, найвпливовіша. Зазвичай те, що відбувається з Bitcoin (BTC), також має тенденцію відгукуватися по всьому ринку, призводячи до ширшого ралі. Хоча цінова динаміка BTC на деякий час охолола, інвестори залишаються впевненими в іншому ціновому прориві. Аналогічно, Chainlink (LINK) рухається на подібному імпульсі зі зростаючим інтересом до ETF та запуском резерву. Дійсно, і BTC, і LINK пропонують стабільне зростання та надійний прибуток для власників, але для тих, хто полює на вибухову короткострокову прибутковість, Layer Brett ($LBRETT) є наступною великою річчю. Наразі за ціною $0,0058, Layer Brett продав понад $3,5 мільйона завдяки своїй інфраструктурі Layer 2 та високим винагородам за стейкінг. Рух Bitcoin до нових історичних максимумів: Інституційні попутні вітри прискорюються Вражаюче ралі Bitcoin (BTC) після виборів минулого року залишається свіжим у пам'яті криптокитів. Але одна ключова річ, яку слід зазначити, це те, що це ралі зміцнило статус BTC як цифрового золота, а не просто спекулятивного блокбастера, яким він був раніше. Цей статус цифрового золота був додатково підкріплений сильними схваленнями ETF, інституційними притоками та макроекономічними змінами. За словами багатьох аналітиків, цінова динаміка BTC буде піддана більш делікатним випробуванням, коли рік наближається до кінця. Багато хто очікує прибутку в 1,5/2 рази від поточних рівнів ціни BTC, але це не є захоплюючою перспективою для китів, враховуючи ринкову капіталізацію BTC понад $2 трильйони, що обмежує його цінові коливання. Для ветеранів ринку, які бачили, як альткоїни, такі як Solana, Doge, вибухнули на 100x, інституційне зростання BTC більше схоже на розрахунковий ризик, ніж на високоставковий з високою винагородою. Якщо є щось, що зараз виглядає так, то це Layer Brett. Chainlink привертає увагу: Новини Chainlink демонструють схвалення ETF Chainlink (LINK), ...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 02:34