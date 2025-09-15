2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Bitcoin наближається до $116 тис., оскільки оновлення Solana та передпродаж Layer Brett привертають глобальну увагу

Bitcoin наближається до $116 тис., оскільки оновлення Solana та передпродаж Layer Brett привертають глобальну увагу

Ці три історії разом підкреслюють, як криптовалютний ринок балансує між стабільністю, інноваціями та спекуляцією. Layer Brett: Мемна енергія з [...] Допис Bitcoin наближається до $116K, оскільки оновлення Solana та передпродаж Layer Brett привертають глобальну увагу вперше з'явився на Coindoo.
NEAR
NEAR$2.413-17.22%
Solayer
LAYER$0.2873-26.52%
Memecoin
MEME$0.001513-37.58%
Поділитись
Coindoo2025/09/15 07:30
Поділитись
Оновлення Cardano: Яка криптовалюта найкраща для купівлі сьогодні для найвищої прибутковості?

Оновлення Cardano: Яка криптовалюта найкраща для купівлі сьогодні для найвищої прибутковості?

Пост Оновлення Cardano: Яка криптовалюта є найкращою для купівлі сьогодні для найвищої прибутковості? з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Для тих, хто досліджує прибуткові криптовалютні можливості, визнані гравці, такі як Cardano, та проєкти, що розвиваються, як Layer Brett, домінують у розмовах. Але $LBRETT починає лідирувати як найкраща криптовалюта для купівлі сьогодні. Цей мемкоїн нового покоління Layer 2 поєднує мем-культуру з реальною корисністю блокчейну, пропонуючи унікальне поєднання енергії спільноти та технічної продуктивності. Чому трейдери звертають увагу на Layer Brett для високої прибутковості Layer Brett представляє переконливу відповідь на питання, яка криптовалюта є найкращою для купівлі сьогодні для найвищої прибутковості? Традиційні мемкоїни часто застрягають на повільних, перевантажених ланцюгах без корисності. Layer Brett уникає цього. Цей проєкт використовує технологію Ethereum Layer 2, розблоковуючи пропускну здатність з блискавично швидкими транзакціями та значно зниженими комісіями за газ, до $0.0001. Його цільовий дизайн забезпечує масштабування та продуктивність, що перевершують базові мем-токени, роблячи його потужним конкурентом. Layer Brett - це мемкоїн Layer 2 нового покоління, побудований на Ethereum, що поєднує вірусну культуру з легітимними рішеннями для масштабування блокчейну. Це не просто ще один мем-токен; це Layer Brett з метою, що має екосистему, яка розвивається та включає стейкінг, винагороди токенами та плани повної функціональності Layer 2. Проєкт прагне порушити ландшафт мем-токенів, забезпечуючи реальне масштабування блокчейну. Layer Brett досягає своєї швидкості та низьких витрат, обробляючи транзакції поза ланцюгом, при цьому все ще прив'язуючись до Ethereum для децентралізації та безпеки. Цей дизайн стискає комісії та скорочує час очікування. Користувачі можуть купувати та стейкати $LBRETT за секунди: підключіть MetaMask або Trust Wallet, виберіть оплату (ETH, USDT або BNB) та здійсніть покупку. Винагороди за стейкінг збільшуються завдяки нижчим операційним витратам, які забезпечуються масштабуванням Layer 2. Це безперебійний процес. Оновлення Cardano змінюють розмову про альтернативи ринку Загальна альтернатива ринку довгий час була домінована старішими мем-токенами або застарілими мережами Layer 1, яким бракує реальних інновацій...
Binance Coin
BNB$1,123-10.25%
RealLink
REAL$0.07053-13.66%
Trust The Process
TRUST$0.0003089-14.71%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/15 07:16
Поділитись
Ціна Ethereum: Layer Brett набирає популярність у всьому світі після того, як AAVE і $LBRETT визнані найкращою криптовалютою для покупки зараз

Ціна Ethereum: Layer Brett набирає популярність у всьому світі після того, як AAVE і $LBRETT визнані найкращою криптовалютою для покупки зараз

Зараз два токени ERC-20, Layer Brett та AAVE, вважаються найкращою криптовалютою для купівлі з метою отримання значних прибутків. [...] Допис Ethereum Price: Layer Brett Trends Worldwide After AAVE & $LBRETT Tipped As The Best Crypto To Buy Now вперше з'явився на Coindoo.
GAINS
GAINS$0.02099-11.35%
Solayer
LAYER$0.2873-26.52%
AaveToken
AAVE$226.8-17.41%
Поділитись
Coindoo2025/09/15 06:30
Поділитись
Прогноз ціни Shiba Inu: мільйонери SHIB переходять на цей утиліті токен вартістю $0,035, націлений на прибуток у 50 разів

Прогноз ціни Shiba Inu: мільйонери SHIB переходять на цей утиліті токен вартістю $0,035, націлений на прибуток у 50 разів

Допис "Прогноз ціни Shiba Inu: мільйонери SHIB переходять на цей утиліті токен за $0,035, націлений на прибуток у 50 разів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Власники Shiba Inu діють на стратегічному рівні, переходячи до новіших проєктів, оскільки SHIB залишається волатильним. Їхня увага тепер звернена на Mutuum Finance (MUTM), монету вартістю $0,035, яка набирає популярності серед інвесторів, що шукають більш прибуткові інвестиції. Проєкт залучив суму понад $15,68 мільйонів і має підтримку більш ніж 16280 людей. Оскільки Shiba Inu продовжує залишатися в центрі уваги, проникливі трейдери також звертаються до Mutuum Finance через його екосистему, що розширюється, і те, як вона може змінити ринок. Shiba Inu тримається на рівні $0,0000134 Стабільність в умовах ринкового тиску Shiba Inu (SHIB) також торгується за низькою ціною $0,00001341, залишаючись у діапазоні протягом останніх кількох днів, і має середню внутрішньоденну волатильність. Ця відносна стабільність токена спостерігається порівняно з часом, коли він був більш волатильним у попередні роки, що відображає загальні ринкові умови та настрій власників токена. Обсяг торгівлі стабільний, що показало, що люди все ще зацікавлені в SHIB, і не було сильних спрямованих змін. Токен все ще перебуває на стадії консолідації, оскільки рух ціни обмежений рівнем опору близько $0,0000137 і рівнем підтримки близько $0,0000129. Учасники ринку все ще стежать за макротенденціями та активністю, які можуть вплинути на SHIB, але проєкти, що з'являються, такі як Mutuum Finance, також є загрозою. Передпродаж Mutuum Finance набирає обертів Передпродаж токенів MUTM раунду 6 доводить, що багато інвесторів впевнені в проєкті, оскільки він уже залучив понад $15,68 мільйонів і мав більше 16280 учасників. Ті, хто інвестує на цьому етапі, зможуть отримати величезні потенційні прибутки після запуску токена. За межами передпродажу Mutuum Finance будує багатогранну екосистему, яка складається...
SHIBAINU
SHIB$0.00001013-15.30%
Moonveil
MORE$0.02611-18.35%
TokenFi
TOKEN$0.00834-32.30%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/15 06:24
Поділитись
Пакистан відкриває двері для глобальних криптовалютних компаній з новою програмою ліцензування

Пакистан відкриває двері для глобальних криптовалютних компаній з новою програмою ліцензування

Пост "Пакистан відкриває двері для глобальних криптовалютних компаній з новою програмою ліцензування" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Пакистан зробив важливий крок у світі криптовалют. Країна тепер запрошує глобальні криптовалютні компанії подавати заявки на ліцензії для роботи там. Це означає величезний зсув від попередньої позиції Пакистану проти цифрових валют. 14 вересня 2025 року Пакистанське управління регулювання віртуальних активів (PVARA) оголосило, що хоче, щоб міжнародні криптовалютні біржі та постачальники послуг подавали заявки. Цей крок показує, що Пакистан серйозно налаштований стати гравцем у просторі цифрових грошей. Нові правила та вимоги PVARA було створено відповідно до Постанови про віртуальні активи 2025 року, яка стала законом у липні. Управління дотримується стандартів, встановлених основними міжнародними групами, такими як Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Світовий банк. Подавати заявки можуть лише певні компанії. Вони повинні вже мати ліцензії від відомих регуляторів, таких як Комісія з цінних паперів і бірж США, Управління фінансової поведінки Великобританії або подібних агентств в ЄС, ОАЕ чи Сінгапурі. Компанії, які хочуть працювати в Пакистані, повинні надати детальну інформацію. Це включає історію компанії, поточні ліцензії, які послуги вони пропонують, їхні заходи безпеки та скільки грошей вони управляють. Найголовніше, їм потрібен конкретний бізнес-план для Пакистану. Білал бін Сакіб, який очолює PVARA і є державним міністром Пакистану з питань криптовалют і блокчейну, заявив, що це запрошення спрямоване на побудову "прозорого та відкритого цифрового фінансового майбутнього для Пакистану". Зростаючий криптовалютний ринок Пакистану Цифри показують, чому глобальні компанії можуть бути зацікавлені. У Пакистані понад 40 мільйонів користувачів криптовалют з річним обсягом торгівлі понад 300 мільярдів доларів. Країна піднялася на третє місце в Глобальному індексі прийняття криптовалют Chainalysis 2025 року, піднявшись на шість позицій порівняно з попереднім роком. Це зростання відбулося, незважаючи на те, що криптовалюта роками працювала в правовій сірій зоні. Спочатку Пакистан заборонив торгівлю Bitcoin у 2018 році, але поступово пом'якшив свою позицію. Тепер уряд...
SIX
SIX$0.01682-14.05%
Moonveil
MORE$0.02611-18.35%
Movement
MOVE$0.0788-27.50%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/15 05:55
Поділитись
Прогноз цін на 2025 рік: Bitcoin до $200K, XRP до $8, Solana до $900, але Little Pepe (LILPEPE) залишається найкращим активом з потенціалом зростання у 85 разів

Прогноз цін на 2025 рік: Bitcoin до $200K, XRP до $8, Solana до $900, але Little Pepe (LILPEPE) залишається найкращим активом з потенціалом зростання у 85 разів

Пост "Прогноз цін на 2025 рік: Bitcoin до $200 тис., XRP до $8, Solana до $900, але Little Pepe (LILPEPE) залишається найкращим з потенціалом зростання у 85 разів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютний ринок 2025 року розігрівається, інвестори знову прогнозують величезне зростання основних токенів. Bitcoin є основою ринку і, ймовірно, досягне $200 000, тоді як інституційне прийняття підштовхне XRP до $8. Solana, найшвидше зростаючий Layer 1, може протестувати позначку $900 у наступному бичачому циклі. Незважаючи на ці видатні оцінки, аналітики вважають, що Little Pepe (LILPEPE), мем-проєкт Layer 2, може принести найбільші винагороди. З майже розпроданим пресейлом і ціною запуску $0,003, LILPEPE пропонує чудову асиметричну ставку з потенціалом зростання у 85 разів. Bitcoin (BTC): Шлях до $200 000 Bitcoin домінує в заголовках, оскільки інституційний попит підштовхує його до нових максимумів. Ринкова вартість Bitcoin становить $2,21 трильйона, а ціна торгівлі - $111 035, що свідчить про стійкість після бурхливого 2024 року. Щоденні обсяги торгів, що перевищують $24 мільярди, підкреслюють його значення як глобального двигуна ліквідності криптовалютного ринку. Аналітики вважають, що притоки ETF і шок від скорочення пропозиції можуть підштовхнути Bitcoin вище $200 000 до 2025 року. Незважаючи на високий потенціал зростання, розмір Bitcoin робить 2-кратну прибутковість більш імовірною, ніж експоненціальне зростання. Bitcoin пропонує стабільність, але не вражаюче зростання активів з меншою капіталізацією для інвесторів, що шукають високі мультиплікатори. XRP (XRP): На шляху до $8 XRP драматично відновився. Завдяки своєму домінуванню в рішеннях для транскордонних розрахунків, XRP знову привертає увагу при ціні $2,87 та капіталізації $171 мільярд. З великими партнерствами та розширеним використанням у рамках цифрових валют центральних банків (CBDC), економісти очікують, що XRP зросте до $8, якщо прийняття прискориться, що означає 3-кратну прибутковість від поточних рівнів. Хоча зростання XRP є сильним, воно залишається прив'язаним до регуляторної ясності та ширшого інституційного прийняття, що навряд чи відповідатиме профілю високого ризику та високої винагороди новіших учасників, таких як LILPEPE. Solana (SOL): Потенційний стрибок до $900 Зі своєю блискавичною швидкістю транзакцій та яскравою екосистемою DeFi та NFT, Solana є головним конкурентом Ethereum. Solana, що торгується за ціною $206 з ринковою вартістю $111 мільярдів, демонструє стійкий прогрес...
Solana
SOL$184.92-16.12%
Bitcoin
BTC$112,217.13-7.43%
Moonveil
MORE$0.02611-18.35%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/15 05:12
Поділитись
Чому Chainlink може досягти $102 швидше, ніж ви усвідомлюєте: ключові причини

Чому Chainlink може досягти $102 швидше, ніж ви усвідомлюєте: ключові причини

$23.4 - це підтримка, яку бики повинні захищати, щоб зберегти висхідний імпульс Chainlink.
BULLS
BULLS$741.79+0.27%
WHY
WHY$0.00000002676-11.12%
Поділитись
Coinstats2025/09/15 05:00
Поділитись
Ціна XRP 22–50 доларів все ще можлива, говорить експерт, оскільки SEC розглядає заявки на ETF

Ціна XRP 22–50 доларів все ще можлива, говорить експерт, оскільки SEC розглядає заявки на ETF

Відомий криптовалютний коментатор підтвердив сміливий ціновий діапазон для XRP, оскільки регулятори США продовжували відкладати кінцеві терміни щодо кількох заявок на спотові ETF на XRP.
Union
U$0.008419-15.37%
PlaysOut
PLAY$0.0329-27.72%
Ripple
XRP$2.3743-15.20%
Поділитись
Coinstats2025/09/15 04:55
Поділитись
Ціна Hedera (HBAR) може встановити новий історичний максимум цього місяця – ось як це може відбутися

Ціна Hedera (HBAR) може встановити новий історичний максимум цього місяця – ось як це може відбутися

Криптоаналітик Steph Is Crypto робить сміливу заяву: ціна Hedera може досягти нового історичного максимуму до кінця цього місяця. У твіті, опублікованому раніше сьогодні, Steph вказав на сезонні сприятливі фактори та сильні сигнали технічного аналізу як ключові причини того, чому HBAR може бути на порозі ще одного великого руху. Графік Steph
PlaysOut
PLAY$0.0329-27.72%
Movement
MOVE$0.0788-27.50%
SphereX
HERE$0.00022-8.33%
Поділитись
Coinstats2025/09/15 04:00
Поділитись
Бульбашка ШІ: оптимістичний погляд Брета Тейлора на феноменальну економічну трансформацію

Бульбашка ШІ: оптимістичний погляд Брета Тейлора на феноменальну економічну трансформацію

BitcoinWorld ШІ-бульбашка: оптимістичний погляд Брета Тейлора на феноменальну економічну трансформацію У швидкоплинному світі технологій та цифрових активів спекуляція часто зростає, відображаючи хвилювання та періодичну Волатильність ціни, що спостерігається на ринках криптовалют. Подібно до того, як шлях Bitcoin був позначений періодами вибухового зростання, за якими слідували корекції, сектор штучного інтелекту (ШІ) наразі переживає власний значний сплеск. Серед цього шаленства з'являється переконлива перспектива від Брета Тейлора, голови ради директорів OpenAI та генерального директора стартапу ШІ-агентів Sierra. Він сміливо припускає, що ми зараз перебуваємо в ШІ-бульбашці — заява, яка може викликати тремтіння у декого, але яку він розглядає з дивовижним оптимізмом. Що це означає для майбутнього інновацій та інвестицій? Розуміння ШІ-бульбашки: історична перспектива Термін "бульбашка" часто викликає образи спекулятивного надлишку та неминучого краху. Брет Тейлор, повторюючи думки генерального директора OpenAI Сема Альтмана, однозначно заявляє: "Я думаю, що ми також перебуваємо в бульбашці, і багато людей втратять багато грошей". Це не нове явище у світі технологій; історія рясніє прикладами. Тейлор проводить пряму паралель з бульбашкою доткомів кінця 1990-х та початку 2000-х років. У ту епоху незліченні інтернет-компанії, багато з яких мали амбітні, але зрештою нестійкі бізнес-моделі, бачили, як їхні оцінки злетіли до небес, перш ніж впасти на землю. Однак Тейлор підкреслює важливий нюанс: "усі люди в 1999 році були певною мірою праві". Що зробило їх "правими"? Незважаючи на широкомасштабні невдачі та втрати інвесторів, базова технологія — інтернет — фундаментально трансформувала глобальну економіку та повсякденне життя. Вибух бульбашки доткомів не заперечив довгострокову цінність інтернету; він просто очистив нестійку спекуляцію, прокладаючи шлях для появи та процвітання надійних, орієнтованих на цінність компаній. Цей історичний контекст надає лінзу, через яку можна розглядати поточну ШІ-бульбашку. Це свідчить про те, що хоча короткострокові корекції ймовірні, фундаментальний вплив ШІ залишається незмінним. Візіонерське лідерство OpenAI та ринкова динаміка Як провідна організація на передньому краї розвитку ШІ, OpenAI займає унікальну позицію в цій розгортаючійся історії. Зі своїми революційними досягненнями в великих мовних моделях та генеративному ШІ, OpenAI не лише розсунула межі можливого, але й значно сприяла поточному захопленню ШІ. Сем Альтман, генеральний директор, раніше попереджав, що "хтось втратить феноменальну суму грошей в ШІ", думку, яку підтримує Тейлор. Це відверте визнання з найвищих ешелонів галузі є свідченням їхнього реалістичного погляду на ринкову динаміку. Керівництво OpenAI розуміє, що інновації часто супроводжуються спекулятивними циклами. Їхня увага залишається зосередженою на довгостроковому потенціалі ШІ для вирішення складних проблем та створення нових галузей, а не лише на очікуваннях інвесторів щодо квартальних результатів. Ця перспектива є критичною для навігації на ринку, де ажіотаж іноді може затьмарити справжній технологічний прогрес. Відкрито обговорюючи бульбашку, вони не відмовляють від інвестицій, а скоріше встановлюють реалістичні очікування щодо майбутнього шляху. Подвійна реальність Брета Тейлора: бум і спад Погляди Брета Тейлора особливо цінні, враховуючи його подвійну роль як голови ради директорів OpenAI та генерального директора власного стартапу ШІ-агентів Sierra. Він живе і дихає революцією ШІ як з точки зору стратегічного нагляду, так і з практичної підприємницької. Його заява: "Я думаю, що це правда, що ШІ трансформує економіку, і я думаю, що він, як інтернет, створить величезну кількість економічної цінності в майбутньому. Я думаю, що ми також перебуваємо в бульбашці, і багато людей втратять багато грошей", втілює нюансоване розуміння поточного ландшафту. Ця "подвійна реальність" визнає, що масивні інновації та значна корекція ринку можуть співіснувати. Це не сценарій "або-або". Для інвесторів це означає обережність та Комплексна юридична перевірка. Для підприємців це означає створення компаній з сильними фундаментальними основами та справжніми ціннісними пропозиціями, а не покладання виключно на спекулятивні раунди фінансування. Виважений оптимізм Брета Тейлора свідчить про те, що довгострокові винагороди від ШІ значно переважать короткострокову Волатильність ринку, подібно до тривалої спадщини інтернету після його початкової спекулятивної фази. Обіцянка економічної трансформації через ШІ Незважаючи на попередження про бульбашку, основне переконання, яке поділяють лідери галузі, такі як Брет Тейлор і Сем Альтман, полягає в незаперечному потенціалі ШІ для стимулювання безпрецедентної економічної трансформації. Це не просто про поступові покращення; це про зміну парадигми в тому, як функціонують галузі, як виконується робота і як створюється цінність. Розгляньте наступні сфери, де ШІ готовий революціонізувати економіку: Автоматизація та ефективність: ШІ-агенти можуть автоматизувати рутинні завдання, звільняючи людський капітал для більш творчого та складного вирішення проблем. Це призводить до підвищення продуктивності в різних секторах. Нові галузі та послуги: Подібно до того, як інтернет породив електронну комерцію, соціальні медіа та стрімінг, ШІ створює абсолютно нові ринки, від персоналізованої медицини до передової робототехніки та інтелектуальної інфраструктури. Покращене прийняття рішень: Здатність ШІ обробляти величезні обсяги даних та ідентифікувати закономірності надає бізнесу вищі інсайти, що призводить до більш інформованих стратегічних рішень та оптимізованого розподілу ресурсів. Прискорення інновацій: Інструменти ШІ прискорюють наукові відкриття, розробку ліків та матеріалознавство, розсуваючи межі людських знань та технологічних можливостей. Ця глибока економічна трансформація, ймовірно, переосмислить глобальну конкурентоспроможність та створить нові можливості для генерації багатства в масштабах, порівнянних або навіть перевищуючих минулі технологічні революції. Навігація майбутнього стартапів ШІ Для підприємців та інвесторів у зростаючому секторі ШІ розуміння поточної ринкової динаміки є першочерговим. Хоча перспектива вибуху ШІ-бульбашки може здаватися страшною, вона також представляє можливість для стратегічного позиціонування. Ось деякі практичні інсайти для тих, хто залучений до стартапів ШІ: Фокус на реальних проблемах: Стартапи, які вирішують справжні, нагальні проблеми з відчутними ціннісними пропозиціями, мають більше шансів пережити спади ринку. Уникайте створення рішень у пошуках проблеми. Стійкі бізнес-моделі: Пріоритет генерації доходу та чітких шляхів до прибутковості над чисто стратегіями зростання за будь-яку ціну. Сильна економіка одиниці буде ключовою. Ефективність капіталу: У потенційно жорсткішому середовищі фінансування ефективне використання капіталу стає критичним. Ощадливі операції та розумні витрати можуть продовжити злітну смугу та підвищити стійкість. Стратегічні партнерства: Співпраця з усталеними гравцями або іншими інноваційними стартапами може забезпечити доступ до ресурсів, каналів розповсюдження та експертизи, зменшуючи деякі ризики. Утримання талантів: Залучення та утримання найкращих талантів у сфері ШІ є вирішальним. Побудова сильної корпоративної культури та пропонування захоплюючих викликів може відрізнити стартап у конкурентному ландшафті. Уроки ери доткомів є чіткими: хоча багато спекулятивних підприємств зазнали невдачі, фундаментальні компанії, які зосередилися на створенні цінності, зрештою перемогли. Те саме, ймовірно, буде справедливим для стартапів ШІ. Відверта оцінка Бретом Тейлором ШІ-бульбашки не повинна бути причиною для тривоги, а скоріше закликом до інформованого оптимізму та стратегічних дій. Його порівняння з ерою доткомів підкреслює критичну істину: хоча спекулятивні надлишки будуть очищені, базова технологічна революція триватиме і зрештою принесе величезну цінність. Довгострокова обіцянка ШІ трансформувати економіки та суспільства залишається неймовірно сильною. Для тих, хто залучений до цієї подорожі, будь то як новатори, інвестори чи просто спостерігачі, розуміння цієї подвійної реальності — короткострокової Волатильність ринку поряд з довгостроковою трансформаційною силою — є ключем до навігації захоплюючого, але складного ландшафту штучного інтелекту. Щоб дізнатися більше про останні тенденції ринку ШІ, ознайомтеся з нашою статтею про ключові розробки, що формують функції ШІ. Ця публікація "ШІ-бульбашка: оптимістичний погляд Брета Тейлора на феноменальну економічну трансформацію" вперше з'явилася на BitcoinWorld.
Threshold
T$0.01196-21.52%
RealLink
REAL$0.07053-13.66%
Brainedge
LEARN$0.01442-7.38%
Поділитись
Coinstats2025/09/15 03:55
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів