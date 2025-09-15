2025-10-11 Saturday

Прогноз ціни Cardano: ADA готовий до 15% зростання у вересні, але інвестори віддають перевагу цьому DeFi альткоїну для більших прибутків під час бичачого ралі

Допис Прогноз ціни Cardano: ADA готова до зростання на 15% у вересні, але інвестори віддають перевагу цьому DeFi альткоїну для більших прибутків під час бичачого ринку з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Cardano (ADA) демонструє хороші результати цього вересня з прогнозами можливого зростання ціни на 15%. Тим часом, більший імпульс зміщується до перспективного проєкту DeFi, Mutuum Finance (MUTM), який, на думку більшості інвесторів, принесе набагато вищі прибутки протягом наступного бичачого ринку. Mutuum Finance вже завершив п'ять раундів передпродажу, а шостий раунд все ще триває за ціною токена $0,035. Ті інвестори, які купують токени зараз, отримають величезний ROI, коли монета вийде на відкриті ринки. Передпродаж має 16280 прихильників і вже зібрав понад 15,68 мільйона коштів. У той час як Cardano (ADA) утверджує свою присутність як один із провідних блокчейнів першого рівня, Mutuum Finance набирає імпульсу завдяки своєму новому підходу до децентралізованого кредитування та продуктивності капіталу, надаючи інвесторам альтернативну перспективу на ринку. Аналіз ціни Cardano та прогноз на вересень ADA наразі торгується за ціною $0,90, і аналітики прогнозують, що вона може зрости на 15 відсотків у вересні завдяки існуючій силі ринку. Блокчейн все ще орієнтований на розвиток і впровадження ширшої екосистеми, а його продуктивність безпосередньо залежить від загальної ситуації на криптовалютному ринку. Одночасно, увага на ринку також приділяється новим проєктам DeFi, таким як Mutuum Finance Mutuum Finance та CertiK запроваджують винагороду за виявлення помилок у розмірі $50,000 Mutuum Finance (MUTM) оголосив про партнерство з CertiK для впровадження програми винагород за виявлення помилок на суму $50,000, щоб запросити розробників, експертів з безпеки та етичних хакерів до проєкту. Учасники отримують винагороду, коли знаходять і повідомляють про слабкі місця, які можуть вплинути на безпеку протоколу. Сума виплати залежить від характеру проблеми (від незначних помилок до критичних загроз), а максимальна виплата становить $50,000 в USDT. Це зробить протокол більш стійким, захистить користувачів,...
2025/09/15 09:09
Криптовалюта — це не Web 3.0, а наступна фаза капіталізму, стверджує крипто-керівник

Тривала дискусія щодо природи технології блокчейн та її ширших наслідків продовжує формувати майбутнє цифрових активів. Нещодавній аналіз ставить під сумнів популярну думку про те, що криптовалюта та децентралізовані додатки представляють майбутнє Web 3.0, стверджуючи натомість, що те, що ми спостерігаємо, краще описати як "Капіталізм 2.0". Ця перспектива спонукає [...]
2025/09/15 08:47
Стейблкоїн YU від Yala, забезпечений Bitcoin, втрачає прив'язку до долара після експлойту

Пост Yala's Bitcoin-Backed Стейблкоїн YU втрачає прив'язку ціни до долара після експлойту з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Команда повідомила, що вони співпрацюють з SlowMist, стартапом з блокчейн безпеки, та іншими партнерами з безпеки у розслідуванні хакерської атаки. Крім того, команда запевнила користувачів, що їхні активи будуть у безпеці і що інші функції протоколу не постраждають. Після стрімкої "спроби атаки" рано в неділю, яка призвела до падіння Bitcoin-забезпеченого стейблкоїну YU Yala нижче $0,2046, він не зміг відновити свою прив'язку ціни до долара. У дописі в X команда Yala підтвердила подію і заявила, що вона "короткочасно вплинула на прив'язку YU". Крім того, команда повідомила, що вони співпрацюють з SlowMist, стартапом з блокчейн безпеки, та іншими партнерами з безпеки у розслідуванні хакерської атаки. Команда написала у своєму останньому дописі в X: "Оновлення: всі кошти в безпеці. Bitcoin, депонований в Yala, залишається самостійним або в сховищах, нічого не втрачено. Ми виявили проблеми і, як запобіжний захід, призупинили деякі функції продукту. Будь ласка, дочекайтеся нашого зеленого світла перед повторним використанням". Щоб зробити ситуацію ще стабільнішою, Yala вимкнула функції Конвертувати та Кросчейн міст. У наступному дописі команда запевнила користувачів, що їхні активи будуть у безпеці і що інші функції протоколу не постраждають. Збитки ще не розкриті Чи була хакерська атака успішною і чи спричинила збитки, команда Yala не розкрила. Тим не менш, за даними Lookonchain, компанії з аналітики блокчейну, зловмисник скористався протоколом Yala, створивши 120 мільйонів токенів YU на Polygon (MATIC), а потім обмінявши 7,7 мільйона YU на 7,7 000 000 USDC на Solana та блокчейн Ethereum. За даними Lookonchain, хакер згодом розділив USDC на 1 501 ETH і відправив гроші на кілька гаманців. Ще 90 мільйонів YU залишаються непов'язаними на Polygon, а у зловмисника все ще є 22,29 мільйона YU на Solana та Ethereum. Прив'язка ціни в $1 призначена для...
2025/09/15 08:44
Чи з'являються тріщини в компаніях з біткоїн-скарбницями?

Допис "Чи з'являються тріщини в компаніях зі скарбницею Bitcoin?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Протягом деякого часу компанії зі скарбницею Bitcoin здавалися непереможними. Акції стрімко зростали з кожним підвищенням BTC, а обіцянка утримувати стоси Bitcoin освітлювала баланси від Нью-Йорка до Токіо. Але медовий місяць офіційно закінчився для деяких компаній зі скарбницею Bitcoin. Вересневий ринок був жорстоким, виявляючи тріщини та випробовуючи кожного гравця в цьому просторі. Це тому, що нова форма "Bitcoin банків" не захищена від цінових шоків, заплутаних бізнес-моделей чи нервів інвесторів. І нещодавно кілька фірм спостерігали, як їхні ціни на акції та премії падають у режимі реального часу. NAKA: стрес-тест, якого ніхто не хотів Наприклад, акції NAKA. Лише за 10 днів NAKA впали майже на 35% протягом дня і залишалися волатильними, оскільки опціони ревіли, а ринок став ведмежим. Виконавчий голова NAKA, Девід Бейлі, написав у Twitter: "Останній раз, коли я перевіряв, наші опціони IV передбачають 2000% вартості запозичення (найвища в країні, наскільки мені відомо), що означає, що ринок сильно ставить проти нас". Що спричинило такі потрясіння? Відповідь не така проста, як "Bitcoin волатильний". NAKA знаходиться в секторі, який стикається з більшим скептицизмом. Гібрид охорони здоров'я та скарбниці стикається з регуляторною невизначеністю та інтенсивними спекуляціями в опціонному ланцюжку. Ця волатильність посилюється, коли кредитне плече розгортається або настрої змінюються. На останніх сесіях NAKA спостерігала сплеск обороту, а технічні індикатори сигналізували про "перепроданість". За межами NAKA: премії, MNAV та невдача Strategy's S&P 500 Проблеми не обмежуються Nakamoto, як прокоментував Бейлі в окремому дописі: "Весь сектор скарбниці проходить випробування, і це правильно. Токсичне фінансування, невдалі альткоїни, перейменовані в DAT, занадто багато невдалих компаній без плану чи бачення. Сам термін компанії скарбниці заплутаний". Для Бейлі переконання - це все, але він попереджає: ті, хто не зможе створити реальну цінність, будуть торгуватися зі знижкою або будуть витіснені сильнішими операторами. По всьому...
2025/09/15 08:18
Прогноз криптовалютного ринку: Bitcoin ризикує втратити $100,000? Shiba Inu (SHIB): масовий фейкаут завершує ралі до $0.00002, небезпечна модель Ethereum (ETH) на рівні $4,800

Ринок стикається з ризиками швидкого відновлення Фібоначчі, оскільки Bitcoin бореться 15 вересня
2025/09/15 08:10
Шокуючі вироки у справі про криптовалютне шахрайство на 1,6 млрд доларів у Південній Кореї

BitcoinWorld Шокуючі вироки у справі про криптовалютне шахрайство на $1,6 млрд у Південній Кореї Світ криптовалют, пропонуючи величезний потенціал, також приваблює витончених шахраїв. Нещодавня подія з філії окружного суду Даеджона в Чеонані підкреслює цю реальність: трьом спільникам у масштабній справі про криптовалютне шахрайство в Південній Кореї винесено вироки. Цей важливий юридичний результат підкреслює глобальні зусилля у боротьбі зі складними криптошахрайствами. Вироки у справі про криптовалютне шахрайство на $1,6 млрд у Південній Кореї Трьом особам винесено тюремні вироки за їхню роль у сумнозвісній інвестиційній афері "V Global". Ця складна схема вплинула на понад 50 000 жертв, що призвело до колективних збитків приблизно 2,2 трильйона вон — приголомшливих $1,6 млрд США. Шахрайство діяло з липня 2020 року до квітня 2021 року, виявивши широкомасштабне фінансове спустошення. Вердикт: Кожен підсудний отримав трирічний тюремний вирок, відкладений на п'ять років, за умови хорошої поведінки. Фінансові штрафи: Суд наказав конфіскувати незаконні прибутки, від 259 мільйонів вон ($188 000) до 606 мільйонів вон ($439 000) на особу. Масштаб цієї справи про криптовалютне шахрайство в Південній Кореї служить потужним нагадуванням про важливість надійних регуляторних рамок та обережності інвесторів. Розуміння механіки шахрайства "V Global" Шахрайство "V Global" було класичною схемою Понці, замаскованою під легітимні криптовалютні інвестиції. Злочинці заманювали жертв обіцянками високих, гарантованих прибутків, часто використовуючи структуру багаторівневого маркетингу (MLM). Кошти від нових інвесторів виплачувалися попереднім, створюючи ілюзію прибутковості до краху. Такі схеми експлуатують відсутність розуміння криптотехнологій. Багато жертв, приваблених швидким багатством, не розпізнають ознаки шахрайства. Інцидент V Global підтверджує: якщо інвестиція здається занадто гарною, щоб бути правдою, це майже напевно так і є. Захист від криптошахрайства Запобігання майбутнім інцидентам, подібним до цієї справи про криптовалютне шахрайство в Південній Кореї, вимагає індивідуальної обережності, громадської освіти та пильного регуляторного нагляду. Ось практичні поради для інвесторів: Комплексна юридична перевірка: Ретельно досліджуйте будь-яку інвестиційну платформу. Перевіряйте інформацію про компанію, засновників та операційну історію. Сумнівайтеся в гарантованих прибутках: Легітимні криптоінвестиції не можуть гарантувати високі прибутки. Фіксовані, незвично високі прибутки є серйозним сигналом тривоги. Навчайтеся: Вивчайте основи криптовалют та блокчейну. Ці знання допомагають виявляти нереалістичні або оманливі твердження. Перевіряйте відповідність нормативним вимогам: Перевіряйте, чи зареєстрована платформа у відповідних фінансових органах. Протистояти тактиці тиску: Шахраї використовують агресивні продажі. Беріть час, консультуйтеся з довіреними радниками і ніколи не відчувайте примусу. Повідомляйте про підозрілу активність: Повідомляйте про потенційні шахрайства фінансовим регуляторам або правоохоронним органам. Ваше повідомлення допомагає захистити інших. Прийняття цих практик значно зменшує вразливість до складних шахрайських схем. Ширший вплив випадків криптошахрайства Наслідки масштабного шахрайства, як-от афера V Global, виходять за межі безпосередніх фінансових втрат. Такі інциденти підривають суспільну довіру до легітимної криптоіндустрії, роблять потенційних інвесторів нерішучими та часто призводять до закликів до жорсткіших правил. Ця справа про криптовалютне шахрайство в Південній Кореї підкреслює довгострокові суспільні витрати цифрових фінансових злочинів. Правоохоронні та судові системи адаптуються для боротьби з цими складними цифровими злочинами. Вирок надсилає чіткий сигнал: криптошахраї постануть перед правосуддям. Це підкреслює міжнародну співпрацю у відстеженні незаконних коштів та затриманні злочинців. Вирок у справі про шахрайство V Global на $1,6 млрд знаменує значну перемогу проти криптовалютного шахрайства. Хоча справедливість відновлено у цій справі про криптовалютне шахрайство в Південній Кореї, це служить потужним нагадуванням для всіх учасників криптовалютного ринку. Пильність, освіта та надійна комплексна перевірка — ваш найкращий захист. Залишатися поінформованим та обережним залишається першочерговим для захисту інвестицій та сприяння безпечнішій криптоекосистемі. Часті запитання (FAQ) Q1: Що таке шахрайство "V Global"? A1: Шахрайство "V Global" було масштабною схемою Понці, замаскованою під легітимну криптовалютну інвестиційну платформу, яка обіцяла жертвам високі, гарантовані прибутки. Q2: Скільки жертв постраждало від цієї справи про криптовалютне шахрайство в Південній Кореї? A2: Понад 50 000 жертв були обмануті, втративши приблизно 2,2 трильйона вон, що еквівалентно $1,6 млрд США. Q3: Якими були вироки для спільників у цій справі про шахрайство? A3: Три особи отримали трирічні тюремні вироки, відкладені на п'ять років, разом з наказами конфіскувати сотні мільйонів вон незаконних прибутків. Q4: Як інвестори можуть уникнути подібних криптошахрайств? A4: Інвестори повинні проводити ретельну комплексну перевірку, бути обережними щодо гарантованих високих прибутків, навчатися основам криптовалют, перевіряти відповідність нормативним вимогам, протистояти тактиці тиску та повідомляти про підозрілу діяльність. Q5: Який ширший вплив таких масштабних випадків криптошахрайства? A5: Ці випадки підривають суспільну довіру до легітимної криптоіндустрії, відлякують нових інвесторів та часто призводять до закликів до жорсткіших правил, підкреслюючи значні суспільні та репутаційні витрати. Чи знайшли ви цю статтю інформативною? Поділіться нею зі своєю мережею, щоб допомогти підвищити обізнаність про криптовалютне шахрайство та надати іншим можливість захистити свої інвестиції у просторі цифрових активів! Щоб дізнатися більше про останні тенденції криптовалютного ринку, ознайомтеся з нашою статтею про ключові розробки, що формують інституційне прийняття криптовалют. Цей пост "Шокуючі вироки у справі про криптовалютне шахрайство на $1,6 млрд у Південній Кореї" вперше з'явився на BitcoinWorld.
2025/09/15 07:55
Співзасновник Ethereum каже, що правило ШІ може закінчитися катастрофою

Його попередження з'являється в той час, коли розмова навколо ШІ-агентів, що керують фінансовими та організаційними системами, набирає обертів, [...] Допис "Співзасновник Ethereum каже, що правило ШІ може закінчитися катастрофою" вперше з'явився на Coindoo.
2025/09/15 07:50
Аналітики порівнюють прогнози Cardano та Solana, а Pepeto оголошено найкращою криптовалютою для купівлі у 2025 році

Пост Аналітики порівнюють прогнози Cardano та Solana, а Pepeto оголошено найкращою криптовалютою для купівлі у 2025 році з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта Новини 15 вересня 2025 | 01:55 Яка криптовалюта очолить цей бичачий ринок і принесе прибутки, що можуть трансформувати портфелі? З халвінгом Bitcoin позаду та початком нового циклу, інвестори уважно стежать за Cardano та Solana, обидві з сильними історичними показниками. Однак, інший зростаючий претендент - Pepeto (PEPETO), все ще на етапі передпродажу за ціною лише $0.000000153 і вже зібрав понад $6.6 мільйонів. Головне питання зараз: чи зможе Pepeto перевершити ці добре встановлені проекти і стати найкращою криптовалютою для купівлі зараз, захопивши ранній ентузіазм ринку та потенційні прибутки. Прогноз ціни Cardano: траєкторія повільного зростання Cardano (ADA) відомий своїм дослідницько-орієнтованим розвитком, але його повільний темп часто випробовує терпіння інвесторів. Поточні аналітики прогнозують, що ADA торгуватиметься між $0.40 та $0.65 у короткостроковій перспективі, з прогнозами на 2025 рік в середньому близько $1.20, якщо прискориться впровадження. Хоча його екосистема зростає з новими смарт-контрактами та проектами DeFi, прогрес залишається стабільним, а не швидким. Без швидшого зростання чи збільшення роздрібної підтримки, прибутки Cardano можуть залишатися скромними порівняно з іншими високопотенційними проектами, що домінують у цьому циклі, обмежуючи його короткостроковий потенціал зростання. Прогноз ціни Solana: швидкі прибутки з підвищеним ризиком Solana (SOL) залишається одним з найактивніших блокчейнів, завдяки своїй швидкості та низьким витратам на транзакції, що стимулює NFT, DeFi та запуски токенів. Однак, занепокоєння все ще існують. Мережа зазнала повторних відключень, які зупиняють транзакції, викликаючи питання щодо її довгострокової надійності. Спостерігачі ринку також відзначають високу волатильність, з pump-and-dump токенами, що змушують більших інвесторів бути обережними. Наразі Solana торгується за $240, коливаючись між $230 та $240 за останні 24 години, а її ринкова капіталізація перевищує $118 мільярдів. Аналітики вважають, що прорив вище $250 може підштовхнути SOL до $270-$280, з довгостроковими прогнозами на 2025 рік в середньому близько $330 та максимумами близько $390. Проте, ризики включають відступ до $200, якщо імпульс згасне. З такими...
2025/09/15 06:57
Найкращі нові покерні сайти для кеш-ігор, турнірів і фріролів

У швидко мінливому ландшафті iGaming, де інновації стимулюють конкурентоспроможність, найкращі нові покерні сайти — це не обов'язково нещодавно запущені платформи, а ті, що постійно додають нові ігри, промо-акції та турніри, забезпечуючи гравцям завжди щось свіже для насолоди під час їхніх візитів. Цікаво, що досить багато імен відзначаються в цьому аспекті, залишаючись при цьому послідовними з [...]
2025/09/15 06:41
Ціна XRP скоро вибухне? Трейдер попереджає: 'Не кажіть, що вас не попереджали'

Трейдери XRP останнім часом мали багато тем для обговорення, але один голос, який виділяється серед шуму, належить ютуберу та трейдеру Stock Moe. У своєму останньому оновленні він не стримувався – вказуючи, що ситуація з XRP виглядає щодня все сильнішою і що наступний рух може застати багатьох зненацька. Його пряме попередження
2025/09/15 06:30
