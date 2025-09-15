Chiefs занадто покладаються на ноги Патріка Магомса

Сейфті "Філадельфія Іглз" Ендрю Мукуба намагається захопити квотербека "Канзас-Сіті Чіфс" Патріка Махоумса під час другої чверті гри 14 вересня 2025 року в Канзас-Сіті, штат Міссурі. Квотербек "Канзас-Сіті Чіфс" Патрік Махоумс набрав найбільшу кількість ярдів на виносі за всю свою кар'єру в регулярному сезоні, і один з них стався під час сенсаційного розіграшу, коли він збив захисника "Філадельфія Іглз". Але насправді це погано з кількох причин. По-перше, Махоумс отримує багато ударів на початку сезону. Після того, як він двічі опустив плече на захисника в першому тижні, вибігаючи на перші спроби, він врізався лівим плечем у сейфті "Іглз" Ендрю Мукубу на шість ярдів у другому тижні, а після цієї першої спроби здійснив 13-ярдовий тачдаун на виносі в наступному розіграші. "Він так тренується", - сказав головний тренер "Чіфс" Енді Рід. "Він не збирається відмовлятися від можливості, якщо вона надається". Хоча Рід захищав цю стратегію, а Махоумс використовував своє неметальне плече, щоб реалізувати третю спробу з п'яти ярдів проти Мукуби, викликає занепокоєння те, що ваш найцінніший актив — буквально вартістю 450 мільйонів доларів за 10 років — кидається на захисників. "Я не хочу бачити, як він отримує сильні удари", - сказав Рід. "Але він дуже конкурентний хлопець". Махоумс сказав, що він набрав 66 ярдів на виносі — показник, який він лише повторив у перемозі в Super Bowl LVIII проти "Сан-Франциско 49ерс" і перевищив у знаменитій "13-секундній" перемозі в дивізіонному плей-офф проти "Баффало Біллс" — тому що "Іглз" грали багато в персональному захисті, залишаючи відкриті коридори для вибігання. "Зазвичай я не намагаюся збивати великих хлопців", - сказав Махоумс. "Я добре захистив себе. Ви повинні бути...