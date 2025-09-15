2025-10-11 Saturday

Індія утримується від повного закону про криптовалюту, посилаючись на системні ризики

Індія утримується від повного закону про криптовалюту, посилаючись на системні ризики

Допис "Індія утримується від повного закону про криптовалюту, посилаючись на системні ризики" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Індія утримується від прийняття комплексного закону про криптовалюту, обираючи натомість підтримувати частковий нагляд через занепокоєння щодо системних ризиків, згідно з внутрішнім урядовим документом, який переглянув Reuters. Влада застерігає, що формальне регулювання легітимізувало б цифрові активи та ризикувало б їх вбудовуванням у фінансову систему, тоді як повна заборона не змогла б [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/india-holds-back-from-full-crypto-law-cites-systemic-risks/
BitcoinEthereumNews2025/09/15 11:31
Зростання RWA (Активи реального світу) у криптовалюті: чому токенізовані активи - це наступна велика хвиля

Зростання RWA (Активи реального світу) у криптовалюті: чому токенізовані активи - це наступна велика хвиля

Якщо ви стежите за останніми ринковими тенденціями у 2025 році, ви помітите, що все більше інвесторів, інвестиційних установ і навіть урядів говорять про токенізацію. Чому? Тому що RWA створюють міст між традиційними фінансами (TradFi) та Web3 такими способами, які можуть змінити те, як ми заощаджуємо, інвестуємо та накопичуємо багатство.
MEXC NEWS2025/09/15 10:50
Який мемкоїн найкращий для 2025 року?

Який мемкоїн найкращий для 2025 року?

Пост "Який Мемкоїн найкращий для 2025 року?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Мемкоїни знову набирають популярності, і кінець 2025 року може визначити, який з них дійсно буде правити. Dogecoin має власний ETF у США, Shiba Inu спалює токени з рекордною швидкістю, а новий претендент — Layer Brett — поєднує енергію мемів з реальною потужністю блокчейну. Але яка монета найкраще позиціонована для зростання, коли ринок зміниться? У цій статті ми розглянемо імпульс ETF Dogecoin, вибуховий підйом Shiba Inu та чому Layer Brett вважається найкращою криптовалютою для інвестування прямо зараз. Layer Brett: культура мемів зустрічається з реальною потужністю блокчейну За оцінками, Ethereum Layer 2 будуть обробляти понад 10 трильйонів доларів щорічно до 2027 року. Масштабування, дешевші комісії за газ та швидкість стимулюють це зростання. Layer Brett створений для задоволення цієї потреби. Він забезпечує майже миттєві транзакції та знижує витрати на газ до копійок, при цьому залишаючись прив'язаним до Ethereum для безпеки. На відміну від мемкоїнів без корисності, Layer Brett поєднує енергію мемів з реальною продуктивністю блокчейну. Ось чому багато хто вважає його однією з найкращих криптовалют для інвестування прямо зараз. Ранні користувачі $LBRETT можуть стейкати та отримувати великі винагороди – наразі понад 700% APY. Ця ставка швидко знижується, оскільки все більше людей стейкають, створюючи терміновість. Винагороди розподіляються по 385,8 $LBRETT за блок ETH протягом 2 років, гарантуючи інвесторам довгостроковий потік доходів. Ціна передпродажу становить лише $0,0058, і вже зібрано понад $3,5 мільйона. Також є розіграш на $1 мільйон для інвесторів передпродажу. Зі швидкістю, стейкінгом та ентузіазмом спільноти, Layer Brett формується як найкраща криптовалюта для купівлі в 2025 році. Імпульс ETF Dogecoin Ціна Dogecoin вже наближається до $0,30. Вона зросла майже на 40% за останній тиждень після запуску першого ETF Dogecoin у США. Обсяг торгівлі майже досяг $7 мільярдів, демонструючи значний інтерес. Кити придбали...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 10:28
Що таке MYX Finance і чому він зріс на 1100% за останні 7 днів – чи це найкраща криптовалюта для покупки зараз?

Що таке MYX Finance і чому він зріс на 1100% за останні 7 днів – чи це найкраща криптовалюта для покупки зараз?

Пост "Що таке MYX Finance і чому він виріс на 1100% за останні 7 днів – чи це найкраща криптовалюта для покупки зараз?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. MYX Finance нещодавно привернув значну увагу ринку, зрісши більш ніж на 1100% лише за останні сім днів. Такий вибуховий ріст змушує багатьох задуматися: чи це найкраща криптовалюта для покупки зараз, чи з'являються альтернативні можливості? Поки MYX демонструє, що можливо, передпродаж Layer Brett пропонує інший шлях, поєднуючи привабливість мемкоїнів з відчутною корисністю Layer 2 та високими винагородами за стейкінг. Це переконлива альтернатива. Вибуховий ріст MYX Finance та його ринковий контекст Нещодавні показники MYX були нічим іншим, як вражаючими. Ця децентралізована біржа деривативів побачила зростання ціни від історичного мінімуму в червні до майже $19 у вересні, що означає приріст понад 40 000%. MYX має ринкову капіталізацію приблизно $1,88 мільярда та обсяг торгівлі за 24 год близько $209 мільйонів. Його історичний максимум у $18,92 був досягнутий лише кілька днів тому, 11 вересня 2025 року. Однак це швидке зростання супроводжується надзвичайною волатильністю, включаючи внутрішньоденні коливання, які можуть перевищувати 200%. Для деяких інвесторів питання стає: наскільки стійкий цей імпульс? Layer Brett: де культура мемів зустрічається з корисністю блокчейну Серед волатильних підйомів токенів, таких як MYX, новий претендент пропонує інший підхід. Layer Brett — це мемкоїн Layer 2 нового покоління, побудований на блокчейн Ethereum, що поєднує культуру мемів з корисністю блокчейну. $LBRETT розроблений для продуктивності. Він обробляє активність офчейн, тим самим розблоковуючи пропускну здатність і скорочуючи час очікування. Ця особлива функціональність Layer 2 позиціонує Layer Brett як проект з енергією спільноти та практичною масштабованістю. Розблокування цінності: перевага Layer Brett Layer Brett представляє надійну екосистему, побудовану на швидкості, ефективності та винагородах. Використовуючи технологію Ethereum Layer 2, він забезпечує блискавично швидкі транзакції та значно зменшені комісії за газ; джерела вказують на комісії всього $0,0001 за транзакцію. Передпродаж триває, і $LBRETT продається всього за $0,0058. Ранні учасники...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 10:00
Chiefs занадто покладаються на ноги Патріка Магомса

Chiefs занадто покладаються на ноги Патріка Магомса

Пост "Chiefs занадто покладаються на ноги Патріка Махоумса" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сейфті "Філадельфія Іглз" Ендрю Мукуба намагається захопити квотербека "Канзас-Сіті Чіфс" Патріка Махоумса під час другої чверті гри 14 вересня 2025 року в Канзас-Сіті, штат Міссурі. (AP Photo/Reed Hoffmann) Copyright 2025 The Associated Press. Усі права захищені. Квотербек "Канзас-Сіті Чіфс" Патрік Махоумс набрав найбільшу кількість ярдів на виносі за всю свою кар'єру в регулярному сезоні, і один з них стався під час сенсаційного розіграшу, коли він збив захисника "Філадельфія Іглз". Але насправді це погано з кількох причин. По-перше, Махоумс отримує багато ударів на початку сезону. Після того, як він двічі опустив плече на захисника в першому тижні, вибігаючи на перші спроби, він врізався лівим плечем у сейфті "Іглз" Ендрю Мукубу на шість ярдів у другому тижні, а після цієї першої спроби здійснив 13-ярдовий тачдаун на виносі в наступному розіграші. "Він так тренується", - сказав головний тренер "Чіфс" Енді Рід. "Він не збирається відмовлятися від можливості, якщо вона надається". Хоча Рід захищав цю стратегію, а Махоумс використовував своє неметальне плече, щоб реалізувати третю спробу з п'яти ярдів проти Мукуби, викликає занепокоєння те, що ваш найцінніший актив — буквально вартістю 450 мільйонів доларів за 10 років — кидається на захисників. "Я не хочу бачити, як він отримує сильні удари", - сказав Рід. "Але він дуже конкурентний хлопець". Махоумс сказав, що він набрав 66 ярдів на виносі — показник, який він лише повторив у перемозі в Super Bowl LVIII проти "Сан-Франциско 49ерс" і перевищив у знаменитій "13-секундній" перемозі в дивізіонному плей-офф проти "Баффало Біллс" — тому що "Іглз" грали багато в персональному захисті, залишаючи відкриті коридори для вибігання. "Зазвичай я не намагаюся збивати великих хлопців", - сказав Махоумс. "Я добре захистив себе. Ви повинні бути...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 09:42
Yala: Викрадені активи були ідентифіковані в блокчейні і ми активно співпрацюємо з правоохоронними органами для їх повернення.

Yala: Викрадені активи були ідентифіковані в блокчейні і ми активно співпрацюємо з правоохоронними органами для їх повернення.

PANews повідомив 15 вересня, що Yala опублікувала оновлення на своїй платформі X щодо нещодавнього інциденту безпеки. В оновленні зазначалося, що вразливість призвела до несанкціонованих переказів коштів, але ситуація зараз повністю під контролем. Компанія ідентифікувала вкрадені активи в мережі та активно співпрацює з правоохоронними органами для відшкодування збитків. Компанія зобов'язалася впровадити такі заходи: 1. Повна гарантія ліквідності: всі виснажені фонди фінансування будуть повністю поповнені, що гарантує кожному користувачеві можливість конвертувати токени YU в USDC у співвідношенні 1:1; 2. Інформаційна прозорість: чітка дорожня карта, що окреслює план відновлення ліквідності та вдосконалення системи безпеки, буде опублікована протягом наступних 48 годин. Дані Coingecko показують, що ціна стейблкоїна YU від Yala наразі становить $0,11 і ще не відновила свою прив'язку.
PANews2025/09/15 09:23
Повернення Monero до $300: Незважаючи на реорганізацію, трейдери згоріли, коли шорти пішли з димом

Повернення Monero до $300: Незважаючи на реорганізацію, трейдери згоріли, коли шорти пішли з димом

У той час як мережа Monero нещодавно зазнала удару через реорганізацію 18 блоків, XMR виріс майже на 7% за останні 24 години, легко перевищивши позначку в $300. Блокчейн Monero зазнав реорганізації, але ціна зростає з прибутками. О 19:55 неділі ввечері, прямо перед початком тижня, monero (XMR) торгувався за ціною $306 за [...]
Coinstats2025/09/15 09:05
Пропозиція Стейблкоїнів на блокчейн Ethereum досягає нового історичного максимуму в $168 мільярдів

Пропозиція Стейблкоїнів на блокчейн Ethereum досягає нового історичного максимуму в $168 мільярдів

PANews повідомив 15 вересня, що згідно з Cointelegraph, пропозиція стейблкоїнів на блокчейні Ethereum досягла рекордного рівня у 168 мільярдів доларів США.
PANews2025/09/15 09:03
Як зниження комісії TRON на 60% може змінити платежі стейблкоїнами

Як зниження комісії TRON на 60% може змінити платежі стейблкоїнами

Середній розмір транзакцій за останні місяці залишався стабільним у TRON, але зменшився в Ethereum
Coinstats2025/09/15 09:00
Чи проведе Ripple IPO у 2025 році? Джон Дітон розпалює дебати серед інвесторів

Чи проведе Ripple IPO у 2025 році? Джон Дітон розпалює дебати серед інвесторів

Допис "Чи проведе Ripple IPO у 2025 році? Джон Дітон викликає дебати серед інвесторів" вперше з'явився на Coinpedia Fintech News Нещодавно інвестор поділився листом від Cherokee Acquisition, фірми, яка купує претензії з банкрутства та проблемні претензії. У листі розкрито інтерес Cherokee до придбання претензій, пов'язаних з Linqto Texas, LLC (Справа № 25-90186) за зниженими цінами. Пропозиція Cherokee Cherokee визначила два діапазони для своєї пропозиції: претензії понад $100,000 були оцінені між 70% і 75%, …
CoinPedia2025/09/15 00:14
