Очікується, що інвестиції в Bitcoin від установ різко зростуть наприкінці 2025 року завдяки притоку коштів в ETF, корпоративному впровадженню та сильному інтересу ринку. Відомий діяч з Уолл-стріт, Джорді Віссер, передбачив значне зростання інвестицій у Bitcoin з боку фінансових установ США. Віссер, який є президентом та головним інвестиційним директором у Weiss Multi-Strategy Advisers, вважає, що це зростання відбудеться до кінця 2025 року. За його словами, ця зміна зробить фінансові портфелі готовими до ще більшого Bitcoin у 2026 році. Його коментарі з'являються в той час, коли Bitcoin торгується близько до $115,000, демонструючи хороші показники на поточному ринку. Компанії утримують Bitcoin на суму $117 мільярдів, оскільки корпоративне впровадження зростає Насамперед, Віссер зробив ці заяви в нещодавньому інтерв'ю з інвестором Ентоні Помпліано. Під час розмови він сказав, що розподіл Bitcoin у традиційних фінансах збільшиться між теперішнім часом і кінцем року. Він додав, що ця зміна не лише ймовірна – вона є певною. Це передбачення вказує на четвертий квартал 2025 року як на значний період для зростання Bitcoin. Це також відбувається в той час, коли на ринку сперечаються про те, чи Bitcoin вже досяг свого піку, чи йому ще є куди рости. Наприклад, цифри з біржових фондів Bitcoin (ETF) підтримують погляд Віссера. Лише за 5 днів спотові ETF Bitcoin у США зафіксували понад $2,3 мільярда чистих притоків. З моменту їх запуску в січні 2024 року ці ETF залучили майже $57 мільярдів загалом. У той же час компанії зараз утримують Bitcoin на суму близько $117 мільярдів на своїх балансах. Це різке збільшення і свідчить про те, що все більше підприємств серйозно ставляться до Bitcoin як до активу.