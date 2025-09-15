2025-10-11 Saturday

Легендарний китайський аналітик попереджає про ціну Bitcoin (BTC) – прогнозує, куди вона може впасти

Легендарний китайський аналітик попереджає про ціну Bitcoin (BTC) – прогнозує, куди вона може впасти

Пост "Легендарний китайський аналітик попереджає про ціну Bitcoin (BTC) – прогнозує, куди вона може впасти" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Онлайн-аналітик Віллі Ву детально описав нещодавню ситуацію на ринку Bitcoin та вплив макроекономічних факторів на криптовалюту. Він зазначив, що наближається криза ліквідності, а тиск продажів від китів зростає. За словами Ву, структурні основи Bitcoin слабшають на поточному бичачому ринку. Він зазначає, що хоча ціни зростають, ліквідність, яка підживлювала ринок протягом останніх шести місяців, зменшується. Він описує це як явище, яке він також спостерігав під час циклу 2017 року. Він зазначає, що нещодавній пік Bitcoin у $120 000, на відміну від попередніх історичних максимумів, не підтримувався вищим притоком інвесторського капіталу, що можна назвати "ведмежою дивергенцією". Ву сказав у звіті, що кити продали від 115 000 до 120 000 Bitcoin за останній місяць або два, що свідчить про те, що навіть довгострокові інвестори намагаються отримати прибуток. Bitcoin розглядається як "провісник кризи ліквідності", оскільки це актив, найбільш чутливий до глобальної ліквідності. Ву вважає, що чотирирічний цикл ліквідності ФРС може бути під впливом виборчих циклів. Він очікує макроекономічний спад у найближчий період і прогнозує, що Bitcoin постраждає від цієї ситуації через його високу чутливість до ліквідності. Він стверджує, що ціни можуть впасти нижче $40 000, але визначення дна є більш надійним, ніж визначення вершини. Аналітик стверджував, що ринок альткоїнів не працює так добре, як у попередніх циклах. Він припустив, що це може бути пов'язано з тим, що інвесторам пропонуються альтернативні шляхи інвестування, такі як публічно торговані компанії та компанії, які додали Bitcoin до своїх балансів. Ву припускає, що кити можуть інвестувати в ці компанії, продаючи свій Bitcoin. Він вважає, що вхід великих інвесторів, таких як BlackRock, у цей простір є позитивним розвитком для класу активів. Зростання Tether зробило...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 14:55
Bitcoin та Ethereum ETF демонструють рекордні тижневі притоки

Bitcoin та Ethereum ETF демонструють рекордні тижневі притоки

Публікація "Bitcoin та Ethereum ETF демонструють рекордні щотижневі притоки" вперше з'явилася на Coinpedia Fintech News З 8 вересня по 12 вересня спотові ETF Bitcoin зафіксували масивний чистий вхідний переказ у розмірі 2,34 мільярда доларів, без зареєстрованих відтоків, що відзначає третій поспіль тиждень зростання. Спотові ETF Ethereum також залучили 638 мільйонів доларів чистих вхідних переказів за той самий період, знову без відтоків. Ця серія підкреслює зростаючу впевненість інвесторів у обох провідних ...
CoinPedia2025/09/15 14:42
Сальвадор запустить Bitcoin банки до кінця 2025 року

Сальвадор запустить Bitcoin банки до кінця 2025 року

Пост "Сальвадор запустить Bitcoin банки до кінця 2025 року" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сальвадор планує запустити Bitcoin банки до кінця 2025 року, посилюючи цифрові фінанси інноваційними криптопослугами та регуляторною підтримкою. Сальвадор зробив ще один сміливий крок на шляху до становлення лідером цифрових фінансів. У четверту річницю свого історичного Закону про Bitcoin, офіційні особи повідомили, що Bitcoin банки почнуть працювати цього разу до кінця 2025 року. Це оголошення слідує за схваленням Закону про інвестиційний банкінг у серпні і є частиною більших зусиль з трансформації національної фінансової системи. Bitcoin банки регулюватимуться Комісією з цифрових активів, а не традиційними органами влади Для початку, новину принесла Стейсі Герберт, яка є головою Національного офісу Bitcoin (ONBTC). Вона зробила оголошення під час відкриття нової Зони Bitcoin у Національній бібліотеці. У зв'язку з цим, Герберт пояснила, що Bitcoin банки, як прогнозується, почнуть працювати пізніше цього року. Вона заявила, що багато громадян висловили своє розчарування існуючою банківською системою. За її словами, нова банківська модель покликана вирішити ці давні проблеми. Пов'язане читання: Справжня історія за купівлею 21 BTC у День Bitcoin Сальвадором | Live Bitcoin News Нещодавно прийнятий Закон про інвестиційний банкінг формує унікальну структуру для Bitcoin банків. Ці установи не працюватимуть під наглядом традиційного фінансового регулятора, Управління фінансової системи. Натомість, вони будуть контролюватися Комісією з цифрових активів (CNAD). Ця нова категорія забезпечує більшу гнучкість та інновації у фінансових послугах, де основна увага приділяється цифровим активам. На відміну від традиційних банків, Bitcoin банки обслуговуватимуть клієнтів з високим рівнем статків, а також криптобізнеси. Кожен банк повинен мати мінімальний капітал у 50 мільйонів доларів. Клієнти повинні продемонструвати, що вони мають щонайменше 250 000 у ліквідних активах, таких як готівка, Bitcoin або...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 14:28
Експерт з Уолл-стріт прогнозує різке зростання інвестицій у Bitcoin наприкінці 2025 року

Експерт з Уолл-стріт прогнозує різке зростання інвестицій у Bitcoin наприкінці 2025 року

Допис "Інвестиції в Bitcoin, як очікується, різко зростуть наприкінці 2025 року, заявляє експерт з Уолл-стріт" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Очікується, що інвестиції в Bitcoin від установ різко зростуть наприкінці 2025 року завдяки притоку коштів в ETF, корпоративному впровадженню та сильному інтересу ринку. Відомий діяч з Уолл-стріт, Джорді Віссер, передбачив значне зростання інвестицій у Bitcoin з боку фінансових установ США. Віссер, який є президентом та головним інвестиційним директором у Weiss Multi-Strategy Advisers, вважає, що це зростання відбудеться до кінця 2025 року. За його словами, ця зміна зробить фінансові портфелі готовими до ще більшого Bitcoin у 2026 році. Його коментарі з'являються в той час, коли Bitcoin торгується близько до $115,000, демонструючи хороші показники на поточному ринку. Компанії утримують Bitcoin на суму $117 мільярдів, оскільки корпоративне впровадження зростає Насамперед, Віссер зробив ці заяви в нещодавньому інтерв'ю з інвестором Ентоні Помпліано. Під час розмови він сказав, що розподіл Bitcoin у традиційних фінансах збільшиться між теперішнім часом і кінцем року. Він додав, що ця зміна не лише ймовірна – вона є певною. Це передбачення вказує на четвертий квартал 2025 року як на значний період для зростання Bitcoin. Це також відбувається в той час, коли на ринку сперечаються про те, чи Bitcoin вже досяг свого піку, чи йому ще є куди рости. Пов'язане читання: Ставка Capital Group на Bitcoin у розмірі $1 мільярда зросла до $6 мільярдів | Live Bitcoin News Наприклад, цифри з біржових фондів Bitcoin (ETF) підтримують погляд Віссера. Лише за 5 днів спотові ETF Bitcoin у США зафіксували понад $2,3 мільярда чистих притоків. З моменту їх запуску в січні 2024 року ці ETF залучили майже $57 мільярдів загалом. У той же час компанії зараз утримують Bitcoin на суму близько $117 мільярдів на своїх балансах. Це різке збільшення і свідчить про те, що все більше підприємств серйозно ставляться до Bitcoin як до активу. У...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 13:46
Чи мільярдери руйнують соціальні мережі? Бутерін з Ethereum висловлюється

Чи мільярдери руйнують соціальні мережі? Бутерін з Ethereum висловлюється

Пост "Чи руйнують мільярдери соціальні мережі? Бутерін з Ethereum висловлює свою думку" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Старі добрі часи? Антикапіталізм чи елітаризм? Зростаюча токсичність соціальних мереж є гострою проблемою, і дехто вважає, що в цьому винні мільярдери. Віталік Бутерін з Ethereum нещодавно висловився з цього приводу, пояснюючи, що Web 1.0, який зазвичай вважається найпершим етапом Всесвітньої мережі, вважався набагато більш необмеженим джерелом добра. Старі добрі часи? Незважаючи на те, що технологія була досить посередньою зі статичними вебсайтами та мінімальною інтерактивністю, дехто все ще відчуває ностальгію за цією епохою через її низовий дух, оскільки Кремнієва долина ще не захопила контроль, а онлайн-досвід не формувався технологічними гігантами, такими як Facebook, Amazon і Google. Вам також може сподобатися Крім того, аудиторія менш вибіркова, оскільки контент тепер явно нав'язується споживачам, а не шукається ними. У ранні дні, наприклад, користувачам доводилося шукати конкретний інтернет-форум, який відповідав їхнім інтересам. Антикапіталізм чи елітаризм? З Web 1 було мало тиску на вебсайти щодо прибутковості, на відміну від платформ Web 2, які пріоритезують сильну оптимізацію капіталу. Отже, якщо прийняти антикапіталістичну точку зору, нинішня токсичність соціальних мереж по суті зводиться до помилкової структури стимулів. У той же час, як стверджує Бутерін, проблема з нинішнім станом інтернету полягає в тому, що він призначений для звичайних людей з поверхневим і часто реактивним контентом, який в основному складається з мемів і звукових фрагментів. Для порівняння, Web 1 в основному створювався добре інформованими користувачами "правої кривої". Співзасновник Ethereum також вважає, що це може бути через "певну суміш" обох цих факторів. Джерело: https://u.today/are-billionaires-destroying-social-media-ethereums-buterin-weighs-in
BitcoinEthereumNews2025/09/15 13:43
Пропустили джекпот Bitcoin? Наступна монета з прибутком 1000x можливо вже на полюванні

Пропустили джекпот Bitcoin? Наступна монета з прибутком 1000x можливо вже на полюванні

Що якщо можливість, про втрату якої ви найбільше шкодуєте, могла б з'явитися знову в іншій формі? У 2009 році, коли Bitcoin [...] Допис "Пропустили джекпот Bitcoin? Наступна монета з потенціалом зростання в 1000 разів, можливо, вже на полюванні" вперше з'явився на Coindoo.
Coindoo2025/09/15 13:15
Очікується, що ФРС знизить ставки на тлі зростаючих розбіжностей та тиску з боку Трампа

Очікується, що ФРС знизить ставки на тлі зростаючих розбіжностей та тиску з боку Трампа

TLDR Федеральна резервна система США (FRS) готується вперше за дев'ять місяців знизити ставки. Трамп тиснув на ФРС, щоб зменшити витрати на запозичення для стимулювання житлового сектору. Претензії з безробіття зростають, сигналізуючи про послаблення ринку праці. ФРС стикається з розбіжностями щодо масштабу зниження ставки, деякі виступають за менші скорочення. Федеральна [...] Публікація "Очікується, що ФРС знизить ставки на тлі зростаючих розбіжностей та тиску Трампа" вперше з'явилася на CoinCentral.
Coincentral2025/09/15 13:11
Драматичне завершення битви стейблкоїнів на Hyperliquid

Драматичне завершення битви стейблкоїнів на Hyperliquid

Допис "Битва за стейблкоїн Hyperliquid закінчується драматично" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Альткоїни 15 вересня 2025 | 08:00 Гонка за отримання тікера стейблкоїна USDH на Hyperliquid завершилася, і Native Markets став офіційним переможцем після голосування спільноти. Це рішення знаменує першу важливу віху в управлінні для децентралізованої біржі, яка запускає свою першу пропозицію з покращення Hyperliquid (HIP). Засновник Native Markets, Макс Фіге, підтвердив результат на X, заявивши, що команда незабаром запустить версію USDH на базі ERC-20 разом із початковим тестуванням. Ранні учасники зможуть створювати та викупати стейблкоїни в обмежених транзакціях до $800, перш ніж система розшириться до необмежених викупів і відкриття спотової торгівельної пари USDH/USDC. Шанси різко схилилися на користь Native Markets наприкінці минулого тижня після того, як конкуруючий учасник Ethena, відомий своїм проєктом синтетичного долара, несподівано вийшов з гонки. До суботи прогнозний ринок Polymarket оцінив шанси Native на отримання тікера більш ніж у 99%. Але перемога не обійшлася без суперечок. Кілька представників галузі критикували процес відбору, припускаючи, що Native Markets був бажаним кандидатом від самого початку. Партнер Dragonfly Хасіб Куреші стверджував, що інші пропозиції були відхилені без змістовного обговорення, назвавши процес "фарсом". Інші мали ширшу перспективу. Мерт Мумтаз, генеральний директор постачальника інфраструктури Helius, зазначив, що битва за USDH підкреслює, наскільки взаємозамінними стають стейблкоїни. Він припустив, що в майбутньому користувачі можуть навіть не бачити окремі тікери, такі як USDC або USDH, що відображаються на біржах. Натомість платформи могли б представляти єдиний баланс "USD", автоматично обробляючи конвертації між стейблкоїнами за лаштунками. Результат гонки за USDH — це більше, ніж просто перемога в брендингу для Native Markets. Це сигналізує про початок входження Hyperliquid у переповнений сектор стейблкоїнів, ринок, яким уже домінують такі гіганти, як Tether і Circle. З питаннями щодо прозорості, децентралізації,...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 13:00
Bitcoin кит знову скидає, оскільки BTC зупинився на позначці $116K — що це означає для Cr інвесторів

Bitcoin кит знову скидає, оскільки BTC зупинився на позначці $116K — що це означає для Cr інвесторів

Bitcoin пережив нещодавну стагнацію, ціна криптовалюти коливається близько $116 000, на тлі ознак підвищеної активності китів. Провідний цифровий актив, схоже, стикається з новим тиском продажів з боку великих власників гаманців, яких зазвичай називають китами, які володіють великою кількістю bitcoin. Цей розвиток подій викликав інтерес серед інвесторів та аналітиків, оскільки [...]
Crypto Breaking News2025/09/15 12:49
Bitcoin: Що далі, оскільки старі монети на суму $421 млн рухаються, а майнери продають?

Bitcoin: Що далі, оскільки старі монети на суму $421 млн рухаються, а майнери продають?

Незважаючи на дві великі хвилі продажу та сплеск CDD, BTC продовжував рух вперед.
Coinstats2025/09/15 12:00
