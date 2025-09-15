Легендарний китайський аналітик попереджає про ціну Bitcoin (BTC) – прогнозує, куди вона може впасти
Пост "Легендарний китайський аналітик попереджає про ціну Bitcoin (BTC) – прогнозує, куди вона може впасти" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Онлайн-аналітик Віллі Ву детально описав нещодавню ситуацію на ринку Bitcoin та вплив макроекономічних факторів на криптовалюту. Він зазначив, що наближається криза ліквідності, а тиск продажів від китів зростає. За словами Ву, структурні основи Bitcoin слабшають на поточному бичачому ринку. Він зазначає, що хоча ціни зростають, ліквідність, яка підживлювала ринок протягом останніх шести місяців, зменшується. Він описує це як явище, яке він також спостерігав під час циклу 2017 року. Він зазначає, що нещодавній пік Bitcoin у $120 000, на відміну від попередніх історичних максимумів, не підтримувався вищим притоком інвесторського капіталу, що можна назвати "ведмежою дивергенцією". Ву сказав у звіті, що кити продали від 115 000 до 120 000 Bitcoin за останній місяць або два, що свідчить про те, що навіть довгострокові інвестори намагаються отримати прибуток. Bitcoin розглядається як "провісник кризи ліквідності", оскільки це актив, найбільш чутливий до глобальної ліквідності. Ву вважає, що чотирирічний цикл ліквідності ФРС може бути під впливом виборчих циклів. Він очікує макроекономічний спад у найближчий період і прогнозує, що Bitcoin постраждає від цієї ситуації через його високу чутливість до ліквідності. Він стверджує, що ціни можуть впасти нижче $40 000, але визначення дна є більш надійним, ніж визначення вершини. Аналітик стверджував, що ринок альткоїнів не працює так добре, як у попередніх циклах. Він припустив, що це може бути пов'язано з тим, що інвесторам пропонуються альтернативні шляхи інвестування, такі як публічно торговані компанії та компанії, які додали Bitcoin до своїх балансів. Ву припускає, що кити можуть інвестувати в ці компанії, продаючи свій Bitcoin. Він вважає, що вхід великих інвесторів, таких як BlackRock, у цей простір є позитивним розвитком для класу активів. Зростання Tether зробило...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 14:55