2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Dogecoin, Shiba Inu і Layer Brett; який з них, на думку найкращих крипто-аналітиків, злетить до небес у вересні

Пост Dogecoin, Shiba Inu і Layer Brett; Які з них, на думку найкращих трейдерів, злетять до небес у вересні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини 15 вересня 2025 | 12:15 Оскільки криптовалютний ринок набирає обертів у вересні, мемкоїни знову опинилися в центрі уваги інвесторів. Коли Dogecoin і Shiba Inu повертають собі заголовки, а Layer Brett (LBRETT) набирає популярності під час передпродажу, багато трейдерів намагаються з'ясувати, які з цих токенів можуть запропонувати найбільшу віддачу в найближчі тижні. Хоча кожен має свою історію та позицію на ринку, аналітики кажуть, що всі вони мають потенціал зростання, хоча один може виділятися своїм потенціалом на ранній стадії. Dogecoin: оригінальний мемкоїн з новим імпульсом Dogecoin (DOGE) торгується близько $0,30 станом на середину вересня, відновлюючись разом із ширшим відновленням альткоїнів. DOGE продовжує отримувати вигоду від своєї сили бренду, низової спільноти та асоціації з Ілоном Маском, чиї дописи в X (колишній Twitter) часто викликають обсяги торгівлі. Хоча Dogecoin не має смарт-контрактів або складної екосистеми DeFi, його простота є частиною його привабливості. Він швидкий, дешевий для відправлення та широко визнаний. Нещодавні спекуляції навколо потенційного ETF DOGE також підлили масла у вогонь, навіть якщо офіційні заявки ще не подані. Технічні аналітики спостерігають за діапазоном від $0,35 до $0,38 як потенційною зоною прориву. Якщо тенденція мемкоїнів продовжиться, а соціальна активність залишатиметься високою, DOGE може побачити нову хвилю роздрібного інтересу цього вересня. Shiba Inu: побудова повної екосистеми за межами мему Shiba Inu (SHIB) вже не просто мемкоїн-копія. Він перетворився на багаторівневий проєкт з реальною інфраструктурою та корисністю. Наразі торгується близько $0,0000137, SHIB працює на власному блокчейні Layer 2, який називається Shibarium, що значно зменшує витрати на транзакції та прискорює обробку. Екосистема Shiba Inu також включає такі токени, як BONE і LEASH, разом із проєктами, такими як SHIB: Метавсесвіт, колекції NFT та зростаючі інструменти DeFi. Нещодавні оновлення Shibarium...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 17:21
Аналітик, який точно передбачив зростання ціни Solana, розкриває наступну ціль

Відомий аналітик криптовалют, який точно передбачив нещодавнє зростання ціни Solana, щойно зробив ще один сміливий прогноз, оскільки висхідна тенденція цієї монети продовжує набирати силу. Прогноз ціни Solana, коли експерт висловив сміливу думку [...]
Bitcoinist2025/09/15 17:03
Фонд Ethereum випускає орієнтовану на конфіденційність дорожню карту для мережі, перераховує пріоритетні цілі

Фонд Ethereum випустив дорожню карту в п'ятницю, 12 вересня, щоб впровадити функції наскрізної конфіденційності на рівні застосунків мережі.читати далі
Coinstats2025/09/15 16:32
Найкращі криптовалюти, на які варто звернути увагу у 2025 році

Допис Найкращі криптовалюти, на які варто звернути увагу у 2025 році з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Hyper & MaxiDoge: Найкращі криптовалюти, на які варто звернути увагу у 2025 році Зареєструйтеся для отримання нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. З більш ніж 5-річним досвідом роботи в галузі аналізу ринку криптовалют, Кханг завжди прагне надати читачам корисні знання про криптовалюти. Він має багато якісних статей, що аналізують тенденції блокчейну, DeFi та нові потенційні проєкти з попереднім продажем монет. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/top-2-crypto-coins-to-watch-in-2025-vn/
BitcoinEthereumNews2025/09/15 16:25
Зниження ставки ФРС США зробить або зламає трейдерів: криптовалютний тиждень попереду

Публікація "Зниження ставки ФРС США зробить або зламає трейдерів: Криптотиждень попереду" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Ви читаєте Криптотиждень попереду: вичерпний список того, що відбуватиметься у світі криптовалют та блокчейну в найближчі дні, а також основні макроекономічні події, які вплинуть на ринки цифрових активів. Щоб отримувати щоденні оновлення електронною поштою про те, що очікується, натисніть тут, щоб підписатися на Crypto Daybook Americas. Ви не захочете починати свій день без цього. Джерело: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/15/fed-rate-decision-mkr-sky-conversion-deadline-crypto-week-ahead
BitcoinEthereumNews2025/09/15 16:16
Аналітик Bitcoin попереджає, що пік циклу може настати протягом тижнів

У нещодавно опублікованому звіті він підкреслив, що провідний цифровий актив ще не досяг свого циклічного піку, вказуючи [...] Допис Bitcoin аналітик попереджає, що циклічний пік може настати протягом кількох тижнів вперше з'явився на Coindoo.
Coindoo2025/09/15 15:55
Найкращі криптовалюти для покупки зараз та перетворення $500 на $25,000

Пост "Найкращі криптовалюти для купівлі зараз та перетворення $500 на $25,000" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Мало проєктів генерують заголовки так часто, як Pepe Coin (PEPE) та Mutuum Finance (MUTM). Mutuum Finance стає найбільш розрекламованою можливістю для роздрібних трейдерів, враховуючи потенціал перетворення невеликих ставок на величезні прибутки. Проєкт залучив понад $15,8 мільйонів від більш ніж 16 300 прихильників під час передпродажу. Окрім Pepe (PEPE), Mutuum Finance виділяється як один з інноваторів зі своїм новим позиціонуванням на переповненому ринку, підживлюючи роздуми про те, чи стане він наступною великою історією прориву в криптоекономіці. PEPE торгується близько $0,000012, оскільки активність мемкоїнів зберігається PEPE (PEPE) торгується за ціною $0,00001214. Токен зафіксував двозначне 24-годинне зростання та високий обсяг порівняно з недавніми середніми показниками, що свідчить про короткостроковий інтерес до купівлі. Оскільки PEPE є соціальним мемкоїном, ціна залишається чутливою до соціальних настроїв та настроїв у блокчейні, що створює дикі внутрішньоденні коливання в межах тижневого діапазону. Спостерігачі ринку відстежують обсяг та опір на недавніх тижневих максимумах для подальшого розвитку, тоді як нові можливості DeFi, такі як Mutuum Finance, також привертають увагу. Передпродаж Mutuum Finance прискорюється Mutuum Finance (MUTM) добре працює на шостому етапі передпродажу, забезпечуючи величезну тягу, оскільки обсяги інвесторів продовжують зростати. Проєкт вже має понад 16 300 зареєстрованих власників і досяг понад $15,8 мільйонів заблокованого капіталу, а останні дії показують, що темп продовжуватиме зростати. Такий величезний поштовх є чітким показником зростаючої довіри інвесторів, оскільки платформа продовжує наближатися до запуску. Стратегічна цінність для перших учасників Інвестори, які купують за ціною передпродажу, не лише отримують токени за значно нижчою вартістю, але й готують себе до астрономічних короткострокових прибутків до 300% у перший день запуску, і навіть більших довгострокових можливостей, оскільки екосистема продовжує розширюватися. Ранні...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 15:42
Оскільки криптовалютні злами зростають, засновник Ethereum Віталік тестує новий 'невидимий гаманець'

Віталік Бутерін тестує "невидимий гаманець" від Hinkal, новий інструмент, який приховує ончейн активність для захисту великих гаманців від хакерів.
Coinstats2025/09/15 15:25
$17,5 млрд у катастрофічних облігаціях під загрозою після попередження ESMA

Європейські регулятори націлені на облігації катастроф на суму $17,5 мільярдів, що утримуються у фондах UCITS. ESMA вважає ці цінні папери, що піддаються впливу стихійних лих, занадто складними та ризикованими для роздрібних інвесторів. Якщо Європейська комісія дотримається цієї рекомендації, хвиля примусових продажів може похитнути вже напружений ринок. L'article $17.5B In Cat Bonds At risk After ESMA Warning est apparu en premier sur Cointribune.
Coinstats2025/09/15 15:15
Трейдери Shiba Inu та Dogecoin переслідують новий RWA пресейл – Avalon X перед лістингом

Передпродаж Avalon X за ціною $0,005 приваблює трейдерів SHIB та DOGE, які шукають криптовалюту, забезпечену нерухомістю, з аудитами CertiK, винагородами за стейкінг та довгостроковою стабільністю.
Blockchainreporter2025/09/15 14:00
