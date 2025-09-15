Dogecoin, Shiba Inu і Layer Brett; який з них, на думку найкращих крипто-аналітиків, злетить до небес у вересні

Пост Dogecoin, Shiba Inu і Layer Brett; Які з них, на думку найкращих трейдерів, злетять до небес у вересні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини 15 вересня 2025 | 12:15 Оскільки криптовалютний ринок набирає обертів у вересні, мемкоїни знову опинилися в центрі уваги інвесторів. Коли Dogecoin і Shiba Inu повертають собі заголовки, а Layer Brett (LBRETT) набирає популярності під час передпродажу, багато трейдерів намагаються з'ясувати, які з цих токенів можуть запропонувати найбільшу віддачу в найближчі тижні. Хоча кожен має свою історію та позицію на ринку, аналітики кажуть, що всі вони мають потенціал зростання, хоча один може виділятися своїм потенціалом на ранній стадії. Dogecoin: оригінальний мемкоїн з новим імпульсом Dogecoin (DOGE) торгується близько $0,30 станом на середину вересня, відновлюючись разом із ширшим відновленням альткоїнів. DOGE продовжує отримувати вигоду від своєї сили бренду, низової спільноти та асоціації з Ілоном Маском, чиї дописи в X (колишній Twitter) часто викликають обсяги торгівлі. Хоча Dogecoin не має смарт-контрактів або складної екосистеми DeFi, його простота є частиною його привабливості. Він швидкий, дешевий для відправлення та широко визнаний. Нещодавні спекуляції навколо потенційного ETF DOGE також підлили масла у вогонь, навіть якщо офіційні заявки ще не подані. Технічні аналітики спостерігають за діапазоном від $0,35 до $0,38 як потенційною зоною прориву. Якщо тенденція мемкоїнів продовжиться, а соціальна активність залишатиметься високою, DOGE може побачити нову хвилю роздрібного інтересу цього вересня. Shiba Inu: побудова повної екосистеми за межами мему Shiba Inu (SHIB) вже не просто мемкоїн-копія. Він перетворився на багаторівневий проєкт з реальною інфраструктурою та корисністю. Наразі торгується близько $0,0000137, SHIB працює на власному блокчейні Layer 2, який називається Shibarium, що значно зменшує витрати на транзакції та прискорює обробку. Екосистема Shiba Inu також включає такі токени, як BONE і LEASH, разом із проєктами, такими як SHIB: Метавсесвіт, колекції NFT та зростаючі інструменти DeFi. Нещодавні оновлення Shibarium...