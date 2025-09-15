2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Прогноз Bitcoin на сьогодні, оскільки прибутковість BTC досягає історичного піку, Майкл Сейлор каже, що він кращий за Magnificent 7, та інше...

Прогноз Bitcoin на сьогодні, оскільки прибутковість BTC досягає історичного піку, Майкл Сейлор каже, що він кращий за Magnificent 7, та інше...

Допис Bitcoin прогноз сьогодні, оскільки прибутковість BTC досягає історичного піку, Майкл Сейлор каже, що це краще, ніж Чудова сімка, та інше... з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Оновлення Bitcoin Hyper сьогодні: Bitcoin прогноз сьогодні, оскільки прибутковість BTC досягає історичного піку, Майкл Сейлор каже, що це краще, ніж Чудова сімка, та інше... Реєстрація для отримання нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Ліа - британська журналістка з дипломом бакалавра журналістики, медіа та комунікацій і майже десятирічним досвідом написання контенту. Протягом останніх чотирьох років її увага була зосереджена переважно на технологіях Web3, що зумовлено її щирим ентузіазмом до децентралізації та новітніх технологічних досягнень. Вона співпрацювала з провідними виданнями про криптовалюту та NFT - Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport та NFT Lately - що підняло її до старшої ролі в криптожурналістиці. Чи то створюючи останні новини, чи поглиблені огляди, вона прагне залучити своїх читачів найновішими ідеями та інформацією. Її статті часто охоплюють найпопулярніші криптовалюти, біржі та регуляторні зміни. В рамках своєї стратегії залучення новачків у криптовалюті до Web3, вона пояснює навіть найскладніші теми в легкозрозумілий та захопливий спосіб. Додатково підкреслюючи її динамічний журналістський досвід, вона писала для різних секторів, включаючи тестування програмного забезпечення (TEST Magazine), подорожі (Travel Off Path) та музику (Mixmag). Коли вона не занурена глибоко в криптовалютну нору, вона, ймовірно, подорожує островами (Галапагоси та Хайнань - її улюблені місця). Або, можливо, малює крейдяні ескізи, слухаючи Pixies, свій улюблений гурт усіх часів. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-15-202/
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/15 18:58
Поділитись
Вірусний передпродаж Bitcoin Hyper досягає $16 млн, оскільки кити купують на $64 тис. протягом вихідних

Вірусний передпродаж Bitcoin Hyper досягає $16 млн, оскільки кити купують на $64 тис. протягом вихідних

Пост "Вірусний передпродаж Bitcoin Hyper досягає $16 млн, оскільки кити купують $64 тис. протягом вихідних" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin повільний і дорогий, особливо в пікові часи. У світі зручності та очікування майже миттєвих послуг, 7 транзакцій Bitcoin за секунду вже неприйнятні. Що? Bitcoin не ідеальний? Це, можливо, щось, що ви почуєте від новачків, але для тих, хто в курсі, це як найгірше збережена таємниця галузі. Через це $BTC розглядається більше як сховище вартості, ніж повсякденна валюта. Але давайте визнаємо, ми всі очікуємо більшого від наших інвестицій сьогодні. Навіть з оновленням Taproot у 2021 році, яке було спрямоване на покращення конфіденційності та масштабування, $BTC, на жаль, все ще відстає. Що ж, не надовго. Bitcoin Hyper ($HYPER) пропонує нове рішення Layer-2 для цих проблем і перетворює $BTC на героя зі швидкістю, що конкурує з Флешем! Bitcoin Hyper ($HYPER) - це швидкісна сила для відродження $BTC Bitcoin Hyper ($HYPER) - це новий Layer-2, побудований на основі мережі Bitcoin. Основна ідея полягає в тому, щоб об'єднати транзакції поза основним блокчейном Bitcoin, обробити їх з блискавичною швидкістю, а потім надіслати крихітне, стиснуте резюме всієї цієї активності назад до основного блокчейну. Цей метод згортання зменшує перевантаження та комісії, і ви отримуєте величезний стрибок у швидкості та здатності обробляти значно більше транзакцій. Це справжній прорив, просто кажучи. Layer-2 від $HYPER стосується не лише швидкості. Він також приносить смартконтракти до $BTC, використовуючи технологію Solana Virtual Machine (SVM). Це дозволить розробникам створювати всілякі круті речі, такі як DeFi додатки, NFT і навіть ігри, прямо на найбезпечнішому блокчейні у світі. Ця магічна трансформація можлива завдяки канонічному мосту $HYPER. Це двосторонній, безпечний шлюз. Коли ви хочете використовувати свій $BTC у мережі Hyper, ви надсилаєте його до спеціального...
NEAR
NEAR$2.416-17.06%
DAR Open Network
D$0.02162-31.79%
Threshold
T$0.01201-21.19%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/15 18:46
Поділитись
Чому BlockchainFX може стати наступною криптовалютою вартістю $1, оскільки Tron і Hedera втрачають інтерес інвесторів

Чому BlockchainFX може стати наступною криптовалютою вартістю $1, оскільки Tron і Hedera втрачають інтерес інвесторів

Пост "Чому BlockchainFX може стати наступною криптовалютою вартістю $1, оскільки Tron та Hedera втрачають інтерес інвесторів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини 15 вересня 2025 | 16:35 Уявіть, що перетворюєте дрібні гроші на статок, тому що помітили наступну криптовалюту вартістю $1 раніше за решту ринку. Саме таку можливість зараз пропонує BlockchainFX (BFX). З ціною лише $0,023 та $7,3 мільйона, залучених від 9 174 ранніх інвесторів, вона набирає той імпульс, який колись підняв Solana та BNB до легендарних висот. Тим часом Tron (TRX) та Hedera (HBAR) намагаються відновити інтерес — залишаючи BlockchainFX у центрі уваги як передпродаж, який інвестори не хочуть пропустити. BlockchainFX: передпродаж, що вже перевершує очікування BlockchainFX більше не є тихим новачком. Його передпродаж вибухнув, перевищивши $7,3 мільйона, а зростаюча база інвесторів доводить, що попит реальний. За поточною ціною $0,023 потенціал вражає: підтверджений запуск за $0,05 миттєво подвоює ранні інвестиції, тоді як довгострокові прогнози націлені на $5 за токен, відкриваючи двері до прибутку в 500 разів. На відміну від Tron чи Hedera, які покладаються на повільне впровадження мережі, BlockchainFX вже працює. Додаток обробляє мільйони щоденного обсягу торгівлі на ринках криптовалют, Форекс (FX), акцій США та товарів. Тисячі користувачів приєднуються ще до лістингу токена, що є рідкісним соціальним доказом того, що Прогрів передпродажу перетворюється на реальне використання. Заробіток вбудований у дизайн токена. Власники можуть стейкати з APY до 90%, а щоденні винагороди в USDT — іноді перевищують $25 000 для найкращих інвесторів — дають відчуття зарплати, а не азартної гри. Додайте реферальну програму, яка виплачує 10% з кожної нової покупки, та призи в рейтингу, і інвестори не просто чекають на зростання вартості — вони генерують дохід з першого дня. Заходи безпеки, такі як аудити та KYC, вже пройдені, але справжнім рушієм є дефіцит. Кожен етап підвищує ціну передпродажу, і ранні покупці все ще мають перевагу...
Threshold
T$0.01201-21.19%
Binance Coin
BNB$1,124.62-10.03%
RealLink
REAL$0.07069-13.37%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/15 18:36
Поділитись
Ціна Ethereum тримається на тлі накопичення Bitmine, притоку ETF та попереджень ончейн

Ціна Ethereum тримається на тлі накопичення Bitmine, притоку ETF та попереджень ончейн

Ціна Ethereum стикається зі змішаними сигналами, оскільки Bitmine накопичує 2,1 млн ETH, а ETF бачать притоки у розмірі 638 млн доларів. Передпродаж BullZilla набирає обертів на тлі зростання роздрібного попиту.
GAINS
GAINS$0.02156-8.95%
Ethereum
ETH$3,785.87-13.06%
Поділитись
Blockchainreporter2025/09/15 18:35
Поділитись
Ethereum стає доларовим центром DeFi зі стейблкоїнами на суму $166 млрд

Ethereum стає доларовим центром DeFi зі стейблкоїнами на суму $166 млрд

Пост Ethereum стає доларовим хабом DeFi з стейблкоїнами на $166 млрд з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ethereum 15 вересня 2025 | 16:20 Домінування блокчейн Ethereum у децентралізованих фінансах посилюється сплеском активності стейблкоїнів, аналітики вказують на свіжу ліквідність як ознаку того, що мережа стала фактичним розрахунковим шаром для доларової економіки криптовалют. Вінсент Лю, CIO Kronos Research, описав цю тенденцію як "визначальний момент", коли Ethereum більше не розглядається лише як платформа для спекулятивних активів, а як основа для ончейн доларизації. Він стверджував, що масштаб ліквідності, яка зараз циркулює в Ethereum, робить екосистему достатньо стійкою, щоб витримати ринкові турбулентності. Нік Рак, директор з досліджень LVRG, погодився, що ця віха означає глибшу інституційну участь. "Це відображає масовий притік інституційної ліквідності та більшу впевненість в інфраструктурі Ethereum", - сказав він, додавши, що зростання може призвести до вищої активності DeFi — і зрештою до більшого попиту на сам ETH. Цифри за сплеском Свіжі дані ілюструють масштаб цієї трансформації. Загальна пропозиція стейблкоїнів на Ethereum досягла $166 мільярдів, новий історичний максимум і різкий стрибок з $149,5 мільярдів лише місяць тому. Tether залишається важковаговиком з $87,8 мільярдів, що циркулюють на Ethereum, тоді як USDC становить ще $48 мільярдів. Разом ці два стейблкоїни представляють більшу частину токенізованих доларів Ethereum. Чому це важливо для Ethereum Стейблкоїни служать життєвою силою протоколів кредитування, торгівлі та ліквідності, дозволяючи учасникам здійснювати транзакції без впливу волатильності нативних криптовалют. Їх зростання сигналізує про те, що Ethereum став розрахунковим хабом вибору для інституцій та платформ DeFi. Оскільки цей пул токенізованих доларів поглиблюється, очікується, що попит на блокчейн-простір, розрахунки транзакцій та винагороди за стейкінг зростатиме паралельно. Для багатьох цей сплеск активності стейблкоїнів — це не лише про ліквідність, а й попередній перегляд наступного циклу зростання Ethereum. Інформація...
Threshold
T$0.01201-21.19%
Sunrise Layer
RISE$0.009342-8.01%
Moonveil
MORE$0.02617-17.36%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/15 18:21
Поділитись
Кити вливаються у передпродаж Bitcoin Hyper, доводячи його до $16 млн у своїй заявці на посилення Bitcoin

Кити вливаються у передпродаж Bitcoin Hyper, доводячи його до $16 млн у своїй заявці на посилення Bitcoin

Передпродаж Bitcoin Hyper ($HYPER) продовжує набирати обертів: кити придбали токенів $HYPER на суму $64K протягом минулих вихідних. Це дозволило проєкту зібрати понад $16M у рамках поточного збору коштів. Як проєкт Layer 2, Bitcoin Hyper ($HYPER) має потенціал трансформувати екосистему Bitcoin і зробити транзакції швидшими та дешевшими, одночасно [...]
CreatorBid
BID$0.04914-21.43%
Hyperlane
HYPER$0.18151-30.64%
Solayer
LAYER$0.288-26.17%
Поділитись
Bitcoinist2025/09/15 18:10
Поділитись
Наступна криптовалюта, яка вибухне сьогодні: своєчасні інсайти для аналітиків графіків (15 вересня)

Наступна криптовалюта, яка вибухне сьогодні: своєчасні інсайти для аналітиків графіків (15 вересня)

Випереджайте інших з нашими своєчасними аналізами сьогоднішньої наступної Криптовалюти, яка вибухне Перегляньте наші оновлення в реальному часі про наступну Криптовалюту, яка вибухне, на 15 вересня 2025 року! Криптовалюта на даний момент неймовірно величезна, це майже 4-трильйонна індустрія, яка прагне до світового панування. Останні заголовки говорять про те, що Circle і Mastercard планують додати USDC до […]
USDCoin
USDC$0.9986-0.07%
SecondLive
LIVE$0.00823-27.61%
CrypTalk
TALK$0.0209+3.46%
Поділитись
Bitcoinist2025/09/15 18:00
Поділитись
Найкраща криптовалюта для покупки зараз? XRP Tundra запускається з пропозицією "купи один - отримай два токени"

Найкраща криптовалюта для покупки зараз? XRP Tundra запускається з пропозицією "купи один - отримай два токени"

Допис "Найкраща криптовалюта для купівлі зараз? XRP Tundra запускається з пропозицією токенів "купи один - отримай два" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Інвестори в криптовалюту постійно шукають нові можливості, і передпродажі стали популярним способом отримати ранній доступ до перспективних проєктів. Здебільшого ці продажі включають один токен і складні бонусні структури. XRP Tundra перевернула цю формулу з ніг на голову. У вересні 2025 року проєкт запустився з моделлю "купи один - отримай два", яка дає кожному учаснику як токен Solana, так і токен XRP Ledger через одну покупку. Замість жонглювання кількома продажами чи гаманцями, інвестори отримують доступ до двох екосистем за ціною одного входу. Ця структура усуває компроміси, які зазвичай супроводжують диверсифікацію. Швидкість Solana та інтеграції DeFi поєднуються зі стабільністю та управлінням XRPL, надаючи власникам два різні активи, які служать різним цілям. Крім того, Tundra представляє Cryo Vaults, систему стейкінгу, яка дозволяє самому XRP заробляти винагороди в реєстрі. Разом пакет трансформує спосіб взаємодії учасників з екосистемою Ripple, поєднуючи простоту, прибутковість та доступ до кількох блокчейнів в одній пропозиції. Купи один - отримай два: як працює пропозиція? Кожний розподіл доставляє TUNDRA-S на Solana разом з TUNDRA-X на XRP Ledger. Токен Solana створений для швидкості, недорогого виконання та доступу до інтеграцій DeFi. Токен XRPL закріплює управління та резерви в реєстрі, відомому надійними розрахунками. Інвесторам не потрібно розділяти капітал або часові входи між мережами. Одна транзакція покриває обидві ролі та маршрути. Ця конструкція "два за ціною одного" також зменшує тертя. Учасники уникають дублювання процесів KYC, повторних комісій за транзакції та ризику пропустити поетапні вікна продажу. Ранні покупці завершують з збалансованим впливом на дві усталені екосистеми, сплачуючи один раз. Коментатори ринку в цьому нещодавньому огляді Crypto Vlog зазначають, що чіткі ролі токенів мають значення для прийняття та постійної ліквідності; модель Tundra відображає це розділення обов'язків. Підтримка гаманців на обох блокчейнах зберігає заявку...
Threshold
T$0.01201-21.19%
GET
GET$0.003622-13.16%
Ripple
XRP$2.3798-14.91%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/15 17:06
Поділитись
Native Markets виграв голосування за розробку стейблкоїну Hyperliquid

Native Markets виграв голосування за розробку стейблкоїну Hyperliquid

Команда Native Markets виграла голосування за розробку USDH, нативного стейблкоїну Hyperliquid. Новину оголосив співзасновник Максиміліан Фіге. Native Markets отримала тікер USDH на Hyperliquid. Дякуємо всім стейкерам HYPE та валідаторам мережі за їхній час та зусилля у розгляді запропонованих пропозицій. — max.hl (@fiege_max) Вересень [...] Повідомлення Native Markets wins vote to develop Hyperliquid's stablecoin з'явилися спочатку на INCRYPTED.
Hyperliquid
HYPE$38.74-11.97%
Forward
FORWARD$0.0002183-0.18%
Поділитись
Incrypted2025/09/15 16:54
Поділитись
Відкрийте ефективність: LSEG запускає свою цифрову ринкову інфраструктуру

Відкрийте ефективність: LSEG запускає свою цифрову ринкову інфраструктуру

LSEG запустила свою блокчейн-платформу DMI для приватних фондів. Перша угода була успішно завершена з MCM Fund 1. Продовжити читання: Відкрийте ефективність: LSEG впроваджує свою інфраструктуру цифрових ринків Публікація Відкрийте ефективність: LSEG впроваджує свою інфраструктуру цифрових ринків вперше з'явилася на COINTURK NEWS.
FUND
FUND$0.0197--%
Поділитись
Coinstats2025/09/15 16:37
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Криптовалютні новини: Платформа для криптовалютних ставок Shuffle підтверджує витік даних користувачів