Bitcoin стикається з кризою ліквідності через розпродаж китами
Пост Bitcoin стикається з кризою ліквідності, оскільки кити розпродають з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 15 вересня 2025 | 15:45 Рекордний ріст Bitcoin починає показувати тріщини, оскільки аналітики попереджають, що найбільша криптовалюта світу незабаром може зіткнутися з серйозним випробуванням своєї стійкості. Серед найбільш активних критиків - ончейн стратег Віллі Ву, який стверджує, що ринок тихо сповзає до кризи ліквідності, навіть коли ціни залишаються близькими до циклічних максимумів. Зростаючі ціни, слабкі основи Аналіз Ву свідчить про те, що поточний бичачий цикл різко відрізняється від попередніх. Притоки нового капіталу — паливо, яке зазвичай забезпечує нові історичні максимуми — згасають, залишаючи ціни підтримуваними на тоншій ліквідності. Він описує цю модель як моторошно схожу на умови перед корекцією 2017 року, коли Bitcoin зростав, але базова структура вже почала погіршуватися. Кити скорочують свої позиції Посилюючи тиск, великі власники, схоже, зменшують свою присутність. Ву оцінює, що від 115 000 до 120 000 BTC було вивантажено китами за останні кілька тижнів. Для активу, настільки чутливого до змін ліквідності, такий рівень продажів достатній, щоб змінити настрої. Якщо глобальна ліквідність ще більше скоротиться, попереджає Ву, Bitcoin може впасти значно нижче 40 000 доларів, перш ніж знайти справжнє дно. Макроекономічний тиск року виборів Фоном для цих побоювань є цикл політики Федерального резерву. Ву зазначає, що Bitcoin історично відображав чотирирічний ритм ліквідності ФРС — той, який часто перетинається з виборчими циклами США. З очікуваннями уповільнення потоків капіталу попереду, він вважає, що криптовалютний ринок може служити раннім попереджувальним знаком ширшого фінансового стресу. Альткоїни не встигають за темпом Примітно, що альткоїни борються за відтворення вибухових показників минулих циклів. Ву зазначає, що інституційні гроші мають нові варіанти, такі як публічно торговані компанії, що утримують BTC на своїх балансах. Цей зсув може пояснити, чому кити перерозподіляють капітал від...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 21:23