Пост "Strategy додає 525 BTC, оскільки Майкл Сейлор каже, що Bitcoin заслуговує на 'кредит'" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Strategy, раніше відома як MicroStrategy, здійснила сьому поспіль щотижневу купівлю Bitcoin. Це відбувається на тлі падіння ціни BTC та акцій MSTR, тоді як Майкл Сейлор віддав належне флагманській криптовалюті за успішність своєї компанії протягом років. Strategy придбала 525 BTC за 60 мільйонів доларів У прес-релізі компанія оголосила, що придбала 525 BTC за 60,2 мільйона доларів за середньою ціною 114 562 долари за Bitcoin. Вона також досягла прибутковості BTC у 25,9% і тепер володіє 638 985 BTC, які вона придбала за 47,23 мільярда доларів за середньою ціною 73 913 доларів за Bitcoin. Це відбулося після традиційного недільного посту Майкла Сейлора у X, в якому він натякнув на ще одну купівлю Bitcoin компанією Strategy. У своєму пості він просто сказав "Bitcoin заслуговує на кредит", висвітлюючи трекер BTC-портфеля своєї компанії. Раніше Сейлор також віддав належне BTC за перевершення показників MSTR над акціями "Mag 7". Bitcoin Deserves Credit pic.twitter.com/PN92eSDfNf — Michael Saylor (@saylor) 14 вересня 2025 Документи Комісії з цінних паперів і бірж США показують, що цього разу компанія не продавала акції MSTR для фінансування цієї купівлі Bitcoin. Натомість вона продала акції STRF, STRK та STRD, залучивши 34 мільйони, 17,3 мільйона та 16,9 мільйона доларів відповідно. Джерело: Документи Strategy для SEC Тим часом це відзначає сьому поспіль щотижневу купівлю Strategy. Минулого тижня компанія оголосила про придбання 1 955 BTC за 217,4 мільйона доларів, що відбулося на тлі ігнорування S&P 500. Акції MSTR падають сьогодні більш ніж на 2% Акції Strategy падають на тлі цього розвитку. Дані TradingView показують, що акції зараз торгуються приблизно по 325 доларів, що майже на 2% нижче від ціни закриття минулого тижня у 331 долар. Джерело: TradingView; Щоденний графік MSTR Акції MSTR також падають за останні п'ять днів і більш ніж на 16% за останній місяць. Це відбулося на тлі бічного руху Bitcoin, який знизився від свого історичного максимуму (ATH) у 124 000 доларів, який...