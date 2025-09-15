2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Bitcoin б'є 15-річний рекорд, оскільки з 2024 року надійшло $625 мільярдів: деталі

Bitcoin б'є 15-річний рекорд, оскільки з 2024 року надійшло $625 мільярдів: деталі

Пост Bitcoin побиває 15-річний рекорд, оскільки з 2024 року надійшло $625 мільярдів: Деталі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin побив 15-річний рекорд, оскільки нещодавній аналіз даних показує, що Bitcoin додав більше до своєї реалізованої капіталізації за останні 18 місяців ($625 мільярдів), ніж за перші 15 років, коли було додано $435 мільярдів. У нещодавньому твіті генеральний директор CryptoQuant Кі Йонг Джу підкреслив порівняння ончейн притоку капіталу Bitcoin. Між 2009 та 2024 роками, 15-річний часовий проміжок, Bitcoin отримав притік капіталу в розмірі $435 мільярдів. Тим часом, за останні 18 місяців або 1,5 роки, які охоплювали період з 2024 по 2025 рік, Bitcoin додав $625 мільярдів притоку капіталу. Вам також може сподобатися Генеральний директор CryptoQuant опублікував скріншот графіка реалізованої капіталізації Bitcoin, ончейн метрики, яка вимірює вартість монет за ціною їх останньої транзакції. Реалізована капіталізація Bitcoin, яка оцінює Bitcoin лише коли він рухається, перевищила $1 трильйон, згідно з графіком. Ціна Bitcoin Криптовалютний ринок здебільшого торгується в червоній зоні рано в понеділок, при цьому Bitcoin знову не зміг утриматися вище $116 000, оскільки ранні користувачі продовжували продавати. На момент публікації Bitcoin знизився на 0,78% за останні 24 години до $114 988 після досягнення внутрішньоденного максимуму в $116 802 і продовження падіння третій день поспіль. Вам також може сподобатися Трейдери очікують, що Федеральна резервна система США (FRS) рухатиметься вперед зі зниженням ставки пізніше цього тижня. Очікується, що члени комісії з встановлення процентних ставок Федерального резерву зустрінуться на два дні цього тижня, перш ніж оголосити своє рішення 17 вересня. Ринок оцінює зниження на 25 базисних пунктів, а також подібний крок у жовтні та грудні. Минулого тижня дані показали, що Індекс споживчих цін (ІСЦ) США зріс до 2,9% на річній основі в серпні, при цьому ІСЦ зафіксував найбільший місячний стрибок з січня. Річна базова інфляція, за якою уважніше стежать чиновники ФРС, зросла до 3,1%. Джерело:...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 00:12
Складна справа? Сумнозвісний клієнт? Марк Агніфіло боротиметься за перемогу

Складна справа? Сумнозвісний клієнт? Марк Агніфіло боротиметься за перемогу

Пост "Складна справа? Сумнозвісний клієнт? Марк Агніфіло буде боротися за перемогу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Марк Агніфіло Фірма: Agnifilo Intrater Посада: Співзасновник Список Forbes: Найкращі юристи Америки 2025 Марк Агніфіло взявся за одні з найскладніших, найскладніших і найсумнозвісніших справ у публічній сфері — такі справи, за які інші адвокати захисту можуть вагатися братися. "Я як жорсткий і енергійний хлопець у залі суду", — каже Агніфіло. "Юрист, яким я хочу бути, не з тих, хто допомагає корпорації стати кращою версією себе. Багато чудових юристів роблять це — багато з них друзі. Але я люблю судові процеси, конфлікт, захоплюючий людський компонент. Судові процеси — це чудові історії, і я просто люблю цю частину". Агніфіло провів понад 200 справ протягом 30-річної кар'єри як державний і федеральний прокурор та адвокат приватної практики, займаючись усім: від торгівлі зброєю до розтрати, відмивання грошей до вбивства. Багато з них були гучними справами, включаючи його представництво "фарма-бро" Мартіна Шкрелі та колишнього лідера культу NXIUM Кіта Раньєра. Але його найгучнішою справою досі був захист музичного імпресаріо Шона "Дідді" Комбса у найбільш пильно спостережуваному судовому процесі року. У розділеному вердикті присяжні виправдали Комбса за найсерйознішими звинуваченнями у федеральному рекеті та торгівлі людьми, визнавши його винним у перевезенні осіб для заняття проституцією. Комбсу винесуть вирок у жовтні, але справа широко вважається успіхом для команди Агніфіло — уникнувши потенційного довічного ув'язнення. "Я завжди знав, що у нас хороший захист", — каже Агніфіло. "Уряд виграє 95% своїх судових процесів, я завжди думав, що це може бути одним із тих 5%". Наступне для Агніфіло: допомога своїй дружині, відомому адвокату з кримінального захисту Карен Фрідман Агніфіло, у представництві Луїджі Манджоне, якому висунуто державні та федеральні звинувачення у вбивстві генерального директора UnitedHealthcare Браяна Томпсона. Це ще одна сенсаційна...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 00:02
Підготовка до засідання FOMC у середу – ING

Підготовка до засідання FOMC у середу – ING

Пост "Підготовка до засідання FOMC у середу – ING" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Державне свято в Японії призвело до спокійного початку тижня на глобальних ринках Форекс (FX). Щодо нічних новин, були відзначені слабкі дані про активність Китаю, що вимагають додаткового стимулювання. Також можна відзначити ралі на корейських ринках активів після того, як уряд скасував заплановане зниження порогу для податку на приріст капіталу. Це знову відтягнуло USD/KRW від позначки 1400, зазначає аналітик FX ING Кріс Тернер. DXY продовжить торгуватися у вузькому діапазоні 97.20-98.00 "Дивлячись уперед, це важливий тиждень для засідань центральних банків. П'ять із центральних банків G10 проводять засідання, і очікується, що три з них знизять ставки. Головною подією, звичайно, є засідання FOMC у середу. Ми та сильний консенсус очікуємо зниження на 25 базисних пунктів, а потім ще два зниження по 25 базисних пунктів у жовтні та грудні. Ринок наразі оцінює 68 базисних пунктів із 75 базисних пунктів очікуваних знижень цього року. Ми бачимо, що долар залишається м'яко пропонованим до засідання, і він може трохи більше знизитися, якщо зниження на 50 базисних пунктів на засіданні виявиться ближчим, ніж очікує більшість." "Окрім засідань FOMC, головними подіями календаря США цього тижня є публікація даних про роздрібні продажі за серпень у вівторок та публікація щотижневих заявок на допомогу по безробіттю і даних про міжнародний рух капіталу (TIC) за липень у четвер. Минулотижневе зростання заявок на допомогу по безробіттю ненадовго вдарило по долару, а дані TIC будуть ретельно проаналізовані на предмет будь-яких ознак того, що іноземні інвестори не просто хеджують активи США, а відверто їх продають." "Ми все ще вважаємо, що існують деякі сезонні ефекти, які м'яко підтримують долар, але засідання FOMC цього тижня має задати тон на четвертий квартал. Очікується, що DXY продовжить торгуватися у вузькому діапазоні 97.20-98.00 до вечора середи." Джерело: https://www.fxstreet.com/news/usd-gearing-up-for-wednesdays-fomc-meeting-ing-202509151106
BitcoinEthereumNews2025/09/15 23:35
Strategy додає 525 BTC, оскільки Майкл Сейлор каже, що Bitcoin заслуговує на "кредит"

Strategy додає 525 BTC, оскільки Майкл Сейлор каже, що Bitcoin заслуговує на "кредит"

Пост "Strategy додає 525 BTC, оскільки Майкл Сейлор каже, що Bitcoin заслуговує на 'кредит'" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Strategy, раніше відома як MicroStrategy, здійснила сьому поспіль щотижневу купівлю Bitcoin. Це відбувається на тлі падіння ціни BTC та акцій MSTR, тоді як Майкл Сейлор віддав належне флагманській криптовалюті за успішність своєї компанії протягом років. Strategy придбала 525 BTC за 60 мільйонів доларів У прес-релізі компанія оголосила, що придбала 525 BTC за 60,2 мільйона доларів за середньою ціною 114 562 долари за Bitcoin. Вона також досягла прибутковості BTC у 25,9% і тепер володіє 638 985 BTC, які вона придбала за 47,23 мільярда доларів за середньою ціною 73 913 доларів за Bitcoin. Це відбулося після традиційного недільного посту Майкла Сейлора у X, в якому він натякнув на ще одну купівлю Bitcoin компанією Strategy. У своєму пості він просто сказав "Bitcoin заслуговує на кредит", висвітлюючи трекер BTC-портфеля своєї компанії. Раніше Сейлор також віддав належне BTC за перевершення показників MSTR над акціями "Mag 7". Bitcoin Deserves Credit pic.twitter.com/PN92eSDfNf — Michael Saylor (@saylor) 14 вересня 2025 Документи Комісії з цінних паперів і бірж США показують, що цього разу компанія не продавала акції MSTR для фінансування цієї купівлі Bitcoin. Натомість вона продала акції STRF, STRK та STRD, залучивши 34 мільйони, 17,3 мільйона та 16,9 мільйона доларів відповідно. Джерело: Документи Strategy для SEC Тим часом це відзначає сьому поспіль щотижневу купівлю Strategy. Минулого тижня компанія оголосила про придбання 1 955 BTC за 217,4 мільйона доларів, що відбулося на тлі ігнорування S&P 500. Акції MSTR падають сьогодні більш ніж на 2% Акції Strategy падають на тлі цього розвитку. Дані TradingView показують, що акції зараз торгуються приблизно по 325 доларів, що майже на 2% нижче від ціни закриття минулого тижня у 331 долар. Джерело: TradingView; Щоденний графік MSTR Акції MSTR також падають за останні п'ять днів і більш ніж на 16% за останній місяць. Це відбулося на тлі бічного руху Bitcoin, який знизився від свого історичного максимуму (ATH) у 124 000 доларів, який...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 22:45
Bitcoin ETF забезпечують тижневий приплив у розмірі $2,34 мільярда, оскільки Ether ETF додають $638 мільйонів

Bitcoin ETF забезпечують тижневий приплив у розмірі $2,34 мільярда, оскільки Ether ETF додають $638 мільйонів

Пост Bitcoin ETFs забезпечують щотижневий притік у розмірі 2,34 мільярда доларів, оскільки Ether ETFs додають 638 мільйонів доларів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Біржові інвестиційні фонди Bitcoin (ETFs) забезпечили домінуючий притік у розмірі 2,34 мільярда доларів за тиждень, а ETF ефіру відновилися, забезпечивши 638 мільйонів доларів. Інституційні фаворити очолили наступ, вказуючи на зростаючий апетит до цифрових активів. Крипто-ETF забезпечують зелений тиждень із значним притоком для фондів Bitcoin та Ether. Динаміка крипто-ETF прискорилася за минулий [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoin-etfs-secure-2-34-billion-weekly-inflow-as-ether-etfs-add-638-million/
BitcoinEthereumNews2025/09/15 22:42
ШІ прогнозує ціну Bitcoin на 1 жовтня 2025 року

ШІ прогнозує ціну Bitcoin на 1 жовтня 2025 року

Пост "ШІ прогнозує ціну Bitcoin на 1 жовтня 2025 року" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У той час як Bitcoin (BTC) намагається перетворити ключовий поріг у $115 000 на рівень підтримки, йому вдалося зрости більш ніж на два відсотки за минулий тиждень. Однак за останній місяць Bitcoin втратив 2,58%, рухаючись у широкому діапазоні між $107 000 та $119 000. ШІ-агент Finbold спрогнозував, що Bitcoin буде торгуватися за ціною $118 167 до 1 жовтня 2025 року, що передбачає зростання на 2,7% від сьогоднішньої ціни $115 056. На даний момент BTC торгується трохи більше ніж на три тисячі доларів нижче прогнозованого рівня. Для досягнення цього прогнозу ШІ-агент Finbold використав кілька великих мовних моделей, включаючи GPT-4o, Claude Sonnet 4 та Grok 3. Поєднуючи результати кількох моделей, система надає усереднений прогноз, розроблений для усунення невідповідностей та забезпечення більш надійного погляду на ринок. Прогноз BTC від ШІ-агента Finbold. Джерело: Finbold Аналіз також включав індикатори імпульсу, такі як Конвергенція/дивергенція ковзних середніх (MACD), Індекс відносної сили (RSI), Стохастичний осцилятор, нахил MACD та 50- і 200-денні прості ковзні середні. У цих рамках Grok 3 запропонував найбільш оптимістичний шлях із зростанням на 2,99%, тоді як GPT-4o схилявся до більш консервативних 2,12%. Ринкова активність BTC Ринкова активність залишається стабільною поряд із цими прогнозами. Обсяг торгівлі за останні двадцять чотири години досяг $46,66 мільярда, що означає зростання на 48%. Повністю розбавлена оцінка Bitcoin наразі становить $2,4 трильйона, із співвідношенням обсягу до ринкової капіталізації 2,02%. Цей фон додатково формується ширшим ландшафтом цифрових активів. Індекс альткоїнів піднявся до 72 зі 100, локального максимуму, що відображає зростаючий апетит до альтернатив, навіть коли домінування Bitcoin опустилося майже до семимісячного мінімуму. Ринкові коментатори уважно стежать за цією динамікою. Відомий аналітик Міхаель ван де Поппе описав поточну ситуацію як "дуже класичну цінову дію перед засіданням FOMC". Він зазначив, що це звичайно для...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 22:14
Bitcoin стикається з кризою ліквідності через розпродаж китами

Bitcoin стикається з кризою ліквідності через розпродаж китами

Пост Bitcoin стикається з кризою ліквідності, оскільки кити розпродають з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 15 вересня 2025 | 15:45 Рекордний ріст Bitcoin починає показувати тріщини, оскільки аналітики попереджають, що найбільша криптовалюта світу незабаром може зіткнутися з серйозним випробуванням своєї стійкості. Серед найбільш активних критиків - ончейн стратег Віллі Ву, який стверджує, що ринок тихо сповзає до кризи ліквідності, навіть коли ціни залишаються близькими до циклічних максимумів. Зростаючі ціни, слабкі основи Аналіз Ву свідчить про те, що поточний бичачий цикл різко відрізняється від попередніх. Притоки нового капіталу — паливо, яке зазвичай забезпечує нові історичні максимуми — згасають, залишаючи ціни підтримуваними на тоншій ліквідності. Він описує цю модель як моторошно схожу на умови перед корекцією 2017 року, коли Bitcoin зростав, але базова структура вже почала погіршуватися. Кити скорочують свої позиції Посилюючи тиск, великі власники, схоже, зменшують свою присутність. Ву оцінює, що від 115 000 до 120 000 BTC було вивантажено китами за останні кілька тижнів. Для активу, настільки чутливого до змін ліквідності, такий рівень продажів достатній, щоб змінити настрої. Якщо глобальна ліквідність ще більше скоротиться, попереджає Ву, Bitcoin може впасти значно нижче 40 000 доларів, перш ніж знайти справжнє дно. Макроекономічний тиск року виборів Фоном для цих побоювань є цикл політики Федерального резерву. Ву зазначає, що Bitcoin історично відображав чотирирічний ритм ліквідності ФРС — той, який часто перетинається з виборчими циклами США. З очікуваннями уповільнення потоків капіталу попереду, він вважає, що криптовалютний ринок може служити раннім попереджувальним знаком ширшого фінансового стресу. Альткоїни не встигають за темпом Примітно, що альткоїни борються за відтворення вибухових показників минулих циклів. Ву зазначає, що інституційні гроші мають нові варіанти, такі як публічно торговані компанії, що утримують BTC на своїх балансах. Цей зсув може пояснити, чому кити перерозподіляють капітал від...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 21:23
$200B пенсійний фонд вчителів Техасу розкриває $25M Bitcoin через акції MSTR, оскільки стратегія перевершує 'Mag 7'

$200B пенсійний фонд вчителів Техасу розкриває $25M Bitcoin через акції MSTR, оскільки стратегія перевершує 'Mag 7'

Допис "$200B Пенсійний фонд вчителів Техасу розкриває $25M Bitcoin через акції MSTR, оскільки Стратегічний пул перевершує 'Mag 7'" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Пенсійний фонд вчителів Техасу на $200 мільярдів розкрив Bitcoin-експозицію вартістю мільйони. Пенсійний фонд інвестував у акції Strategy (MSTR), щоб отримати експозицію BTC, оскільки компанія перевершила акції 'Mag 7', незважаючи на те, що компанія не увійшла до індексу S&P 500. Пенсійний фонд вчителів Техасу отримує Bitcoin-експозицію через акції Strategy (MSTR) Пенсійний фонд вчителів Техасу інвестував у акції MSTR, щоб отримати Bitcoin-експозицію, оскільки зростає прийняття криптовалют на тлі дружньої до криптовалют адміністрації Трампа. Пенсійний фонд вчителів Техасу розкрив Bitcoin вартістю $25 мільйонів від акцій Strategy, згідно з дописом The Bitcoin Historian у X 15 вересня. Інвестування пенсійних фондів у компанії з Bitcoin-резервами є важливим етапом. Цей крок відбувається на тлі останніх подій, включаючи підписання губернатором Грегом Ебботтом закону про Стратегічний резерв Bitcoin Техасу в травні та оголошення президентом Дональдом Трампом про стратегічний резерв Bitcoin США. Крім того, Міністерство праці США у травні відкликало свої рекомендації 2022 року, які забороняли пенсійним фондам додавати Bitcoin та інші криптовалюти до пенсійних планів 401(k). Bitcoin та криптоекспозиція з планів 401(k) може додатково легітимізувати Bitcoin як клас активів. Нещодавно Майкл Сейлор розкрив, що Strategy очолив графік продуктивності з прибутком у 100,5%. Він заявив, що акції MSTR значно випереджають 26% Tesla і набагато перевищують інші акції Magnificent 7, такі як Nvidia, Meta, Alphabet, Apple, Amazon і Microsoft. Сейлор приписав Bitcoin заслугу в перевершенні Strategy над акціями 'Mag 7'. Продуктивність MSTR. Джерело: Michael Saylor на X Bitcoin та активність акцій MSTR сьогодні Президент Трамп підписав минулого місяця указ, що дозволяє пенсійним планам 401(k) інвестувати в криптовалюти. Цей крок відбувся на тлі заборони Трампом ідеологічного дебанкінгу в умовах зміни політики на користь криптовалют. Це спричинило зростання BTC вище $120 тис. На момент написання ціна BTC торгується на 1% нижче за останні 24 години, з поточною ціною торгів у $$114,858.…
BitcoinEthereumNews2025/09/15 21:09
Bitcoin перевищує $116K на тлі зростання інституційного та роздрібного інтересу

Bitcoin перевищує $116K на тлі зростання інституційного та роздрібного інтересу

Пост Bitcoin перевищує $116 тис. на тлі зростання інституційного та роздрібного інтересу з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin, провідна криптовалюта, досягла ще однієї визначної віхи у ціновому показнику. Згідно з ринковими даними, Bitcoin ($BTC) подолав позначку в $116 тис. після значної боротьби. Цей рівень ціни вказує на прибуток у 2,31% за останні 24 години. Зокрема, інституційні та роздрібні інвестори проявляють значний інтерес до головного криптоактиву, що сприяє його висхідній траєкторії. Ціна Bitcoin досягає $116 107,37, викликаючи припущення про подальші сплески З ростом на 2,31% за 24 години, Bitcoin ($BTC) піднявся вище позначки $116 000 за ціною. Зокрема, поточна ціна флагманського криптоактиву зараз становить $116 107,37. Незважаючи на значний рівень опору навколо позначки $116 тис. протягом останніх кількох днів, його остаточний прорив вище цієї точки є помітним сигналом "так" для ймовірного руху до подальших висот. У той час як інституції та роздрібні інвестори переходять до Bitcoin ($BTC), члени спільноти обговорюють потенціал для постійного зростання. Отже, поточний перехід може призвести до цінового ралі в найближчій перспективі. Тим часом, інші ринкові фундаментальні показники також підтримують позитивний імпульс навколо Bitcoin ($BTC). Ринкова капіталізація досягає $2,31 трлн на тлі зміцнення ринкових настроїв У цьому відношенні, крім зростання ціни, ринкова капіталізація Bitcoin ($BTC) також зросла на 0,39%, досягнувши позначки $2,31 трлн. Крім того, 24-годинний обсяг старшого брата в криптосекторі зараз коливається навколо $32,24 млрд, що вказує на зростання на 4,36%. Водночас, ринкова домінація $BTC становить 57%. Одночасно, 7-денний ціновий показник домінуючого товариша серед криптовалют демонструє стрибок на 4,63%. Враховуючи всі ці позитивні показники, Bitcoin ($BTC) потенційно готується до масштабної цінової дії в найближчому майбутньому. Тим часом, спостерігачі ринку уважно стежать за відповідним каталізатором...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 20:42
RocoMamas впроваджує платежі Bitcoin Lightning у понад 100 закладах у Південній Африці

RocoMamas впроваджує платежі Bitcoin Lightning у понад 100 закладах у Південній Африці

Пост RocoMamas впроваджує платежі Bitcoin Lightning у понад 100 закладах у Південній Африці з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти RocoMamas, велика південноафриканська мережа швидкого харчування, тепер приймає платежі Bitcoin Lightning у понад 100 закладах. Впровадження Lightning Network дозволяє здійснювати швидші та дешевші транзакції Bitcoin у точках продажу. Південноафриканська мережа швидкого харчування RocoMamas тепер приймає платежі Bitcoin Lightning у понад 100 закладах по всій країні. Ресторанна мережа впровадила платіжну систему Lightning Network, яка забезпечує швидші та дешевші транзакції Bitcoin порівняно з основним блокчейном Bitcoin. Lightning Network дозволяє клієнтам здійснювати майже миттєві платежі з нижчими комісіями за транзакції. RocoMamas працює як мережа ресторанів бургерів та ребер із закладами по всій Південній Африці. Це впровадження робить її однією з добре встановлених роздрібних мереж у країні, що приймають платежі Bitcoin за покупку їжі. Lightning Network — це платіжний протокол другого рівня, який працює поверх блокчейну Bitcoin, розроблений для полегшення малих, частих транзакцій, які були б непрактичними в основній мережі через комісії та час обробки. Джерело: https://cryptobriefing.com/rocomamas-adopts-bitcoin-lightning-payments-south-africa/
BitcoinEthereumNews2025/09/15 20:28
