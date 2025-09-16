2025-10-11 Saturday

Фінансовий гуру Рауль Пал пояснює, як інвестувати $1,000 і "ні про що не турбуватися"

Пост "Фінансовий гуру Рауль Пал пояснює, як інвестувати $1,000 і 'не турбуватися ні про що'" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Відомий макроінвестор Рауль Пал окреслив стратегію для всіх, хто хоче інвестувати $1,000 без постійного хвилювання про ринкові коливання. Пал рекомендував розподілити 70% портфеля на Nasdaq 100 через ETF з низькою вартістю, що забезпечує доступ до провідних технологічних та зростаючих компаній США, він поділився цим підходом під час виступу в подкасті The Diary of a CEO, опублікованому 15 вересня. Решту 30%, за словами Пала, слід спрямувати в криптовалюти для забезпечення диверсифікації портфеля та вищого потенціалу зростання. На його думку, ця проста комбінація дозволяє інвесторам змусити свої гроші працювати, мінімізуючи потребу в щоденному управлінні. Для тих, хто має нижчу толерантність до ризику, Пал запропонував коригувати розподіл, збільшуючи готівкові запаси або переміщуючи частину інвестицій у більш стабільні активи, такі як золото. "Купуйте NASDAQ 100. Це ETF, нульова вартість. Я б сказав, зробіть 70%, потім 30% криптовалюти, і вам не потрібно ні про що турбуватися. Якщо у вас інша толерантність до ризику, ви можете налаштувати ці параметри", - сказав Пал. Однак він підкреслив, що всі основні класи активів, від акцій до криптовалют і навіть золота, мають тенденцію рухатися у відповідь на ті самі макроекономічні сили, особливо знецінення валюти. Ідеальна інвестиційна стратегія У той же час, генеральний директор Real Vision застеріг, що інвестиції з вищою волатильністю природно призводять до більших падінь, оскільки ринки часто зростають і падають разом. Замість того, щоб боятися цих спадів, він підкреслив можливість, яку вони представляють, купівля більшої кількості активів за нижчими цінами може прискорити довгострокове накопичення і в кінцевому підсумку створити багатство. Хоча Пал рекомендував розподілити 30% на цифрові активи, він також визначив кілька криптовалют, за якими варто спостерігати, оскільки очікує їх зростання. Як повідомляв Finbold наприкінці серпня, Пал зазначив, що ринок цифрових активів знаходиться на межі великого прориву, описуючи поточну ситуацію як...
Starknet представляє стейкінг BTC для стимулювання впровадження DeFi

Допис Starknet представляє стейкінг BTC для стимулювання впровадження DeFi з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Starknet запускає стейкінг BTC з силою стейкінгу 0,25 та підтримкою кількох обгорнутих токенів BTC. Період розблокування скорочено з 21 до 7 днів, що дає користувачам швидший доступ до коштів. Оновлення пройшло з 93,6% підтримки спільноти, що підкреслює сильну довіру та потенціал впровадження. Впровадження стейкінгу Bitcoin (BTC) представляє собою важливе поєднання безпеки Bitcoin з інноваціями DeFi на Starknet, рішенні для масштабування другого рівня Ethereum. Стейкхолдери зможуть стейкати та заробляти мережеві винагороди за свої BTC у мережі, яка зазвичай запускається 30 вересня. Сила стейкінгу Bitcoin встановлена на рівні однієї чверті в цьому новому налаштуванні, що означає, що Bitcoin вносить 25% ваги консенсусу мережі, а нативний токен Starknet, STRK, забезпечує інші 75%. Це гібридна модель для подальшої децентралізації та безпеки, яка дає чіткий голос BTC в управлінні мережею. Starknet також розширив доступність, підтримуючи кілька обгорнутих токенів Bitcoin, включаючи WBTC, LBTC, tBTC та SolvBTC, дозволяючи широкому колу власників BTC брати участь. Ключовим покращенням є скорочення періоду розблокування з 21 дня до всього 7 днів, що дає інвесторам швидший доступ до їхніх коштів, зберігаючи при цьому безпеку мережі. Чому це важливо Світ DeFi став набагато більшим із запуском стейкінгу Bitcoin на Starknet, оскільки він об'єднує дві основні екосистеми в криптовалюті. Вперше власники BTC можуть стейкати на Starknet, не відмовляючись від своїх активів, поєднуючи надійність Bitcoin з гнучкістю другого рівня Ethereum. Цей розвиток може привабити як роздрібних, так і інституційних інвесторів, які шукають нові способи отримання прибутку від своїх вкладень у Bitcoin. Швидші терміни виведення коштів, підвищена безпека та участь з низьким ризиком роблять пропозицію особливо привабливою. Оновлення було схвалено через пропозицію управління SNIP-31 з переважною підтримкою спільноти у 93,6%. Високий рівень схвалення відображає...
BitMine збільшує запаси Ethereum до 2,15 млн ETH та утримує 192 BTC, $569 млн готівкою, $214 млн частки в Eightco

Пост BitMine збільшує запаси Ethereum до 2,15 млн ETH і утримує 192 BTC, $569 млн готівки, $214 млн частки в Eightco з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти BitMine збільшив свої запаси Ethereum на 81 676 ETH, довівши загальну суму до 2,15 мільйона ETH. Їхні запаси Bitcoin залишаються на рівні 192 BTC. BitMine Immersion збільшив свої запаси Ethereum до 2,15 мільйона ETH, порівняно з 2,07 мільйона 7 вересня, згідно з прес-релізом. Поточний портфель інвестиційної компанії включає 192 Bitcoin, $569 мільйонів вільної готівки та частку в Eightco вартістю $214 мільйонів. Додаткова покупка Ethereum представляє приріст приблизно 82 тисяч ETH порівняно з їхньою попередньою позицією, про яку повідомлялося на початку вересня. Джерело: https://cryptobriefing.com/bmnr-tom-lee-boost-ethereum-holdings-portfolio-update/
Bitcoin залишається стабільним, оскільки компанії казначейства призупиняються

Пост Bitcoin залишається стабільним, оскільки компанії з казначейськими запасами призупиняються з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Дослідження лондонського Standard Chartered Bank показує, що модифіковані чисті активи (mNAVs) для компаній з казначейськими запасами Bitcoin мають тенденцію до зниження. BTC бере перепочинок, оскільки DAT стикаються з труднощами Стратегія Майкла Сейлора (Nasdaq: MSTR) щойно оголосила про ще одну покупку 525 Bitcoin (BTC) у понеділок, збільшивши запаси фірми до 638,985 BTC, але mNAV MSTR знизився до 1.47. [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitcoin-flat-as-treasury-companies-stall/
5 найкращих криптовалют для покупки сьогодні: чому передпродаж BlockchainFX готовий збільшити гроші інвесторів у 100 разів

BlockchainFX ($BFX) - єдиний пресейл у цьому списку, за ціною $0,023 з бонусом 30%. Його супер застосунок охоплює понад 500 активів і виплачує щоденні винагороди в USDT.
Китай звинувачує США у "тактиці залякування" щодо кампанії з тарифів на російську нафту

Пост "Китай звинувачує США у 'тактиці залякування' щодо кампанії з тарифів на російську нафту" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Китай різко виступив у понеділок, звинувачуючи Сполучені Штати у використанні "одностороннього залякування" для примушування союзників вводити тарифи на китайські товари через його нафтові угоди з Росією. Заява була зроблена, коли китайські та американські офіційні особи були залучені до торговельних переговорів у Мадриді, намагаючись вчетверте за чотири місяці охолодити погіршення економічної ворожнечі. За даними Reuters, міністерство торгівлі Китаю описало останній крок Вашингтона як "класичний приклад економічного примусу", закликаючи США зняти тиск і вирішувати суперечки через рівноправний діалог. Гнів Пекіна був викликаний лобіюванням США в G7 і НАТО щодо підтримки вторинних тарифів на китайський імпорт. Білий дім стверджує, що поточні закупівлі нафти Китаєм у Росії допомагають Москві обходити глобальні санкції. Але Китай чітко дав зрозуміти, що не має наміру дотримуватися санкцій під керівництвом США і не збирається припиняти купувати російську нафту. Ці суперечки відбувалися, коли міністр фінансів США Скотт Бессент і віце-прем'єр Китаю Хе Ліфен розпочали другий день закритих зустрічей у іспанському Паласіо-де-Санта-Крус. Переговори щодо власності TikTok досягають попередньої угоди У той час як торговельна напруженість зростала, інше важливе питання, TikTok, побачило прогрес. Бессент підтвердив, що офіційні особи США та Китаю погодили рамкову угоду про передачу власності американського бізнесу додатку американській контрольованій організації. Остаточне підтвердження очікується під час дзвінка між президентом Дональдом Трампом і президентом Сі Цзіньпіном у п'ятницю. Бессент сказав, що наближення кінцевого терміну 17 вересня змусило переговірників діяти швидко, але він також згадав, що термін може бути продовжений ще на 90 днів для завершення деталей. Він пояснив, що обидві сторони підходили до TikTok з абсолютно різних кутів. "Їх цікавлять китайські характеристики додатку, які вони вважають м'якою силою", - сказав Бессент. "Нас не хвилюють китайські характеристики. Нас турбує національна безпека". Раніше...
American Express запускає цифрові туристичні марки на блокчейні

Пост American Express запускає цифрові туристичні марки на блокчейні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти American Express запускає туристичні марки на блокчейні без ринкової вартості Цифрові марки пропонують мандрівникам унікальні сувеніри, пов'язані з подорожами Нові функції додатку також включають інструменти ШІ та оновлення преміум-лаунжів American Express впроваджує блокчейн у спогади про подорожі American Express додав нову функцію до свого туристичного додатку: цифрові "туристичні марки", розроблені для створення тривалих спогадів про подорожі клієнтів. Марки випускаються на блокчейні Ethereum і карбуються як токени ERC-721 у мережі Base від Coinbase. На відміну від типових NFT, ці марки не підлягають обміну і не пов'язані з програмами лояльності. Натомість Amex розглядає їх як цифрові сувеніри, спосіб для власників карток документувати свої подорожі в сучасному та персоналізованому форматі. Колін Марлоу, віце-президент з нових партнерств у Amex Digital Labs, пояснив ідею: "Технічно це NFT, але ми не представляємо це таким чином. Ми хотіли, щоб люди сприймали їх як марки, які природно вписуються в досвід подорожей." Без ринкової вартості, але з довгостроковим потенціалом Мандрівники отримують цифрові марки щоразу, коли використовують свою картку Amex, але токени не призначені для продажу і не мають грошової цінності. Натомість American Express сподівається, що концепція може еволюціонувати у щось більше. "Ми не прагнули продавати токени чи гнатися за швидким прибутком," сказав Марлоу. "Мета полягає в тому, щоб зробити досвід подорожей багатшим і більш пам'ятним." Компанія також бачить можливості для майбутніх партнерств, які могли б розширити корисність марок. Більше ніж просто марки Поряд із марками, оновлений додаток Amex тепер включає розширені інструменти планування та нові функції для користувачів Centurion Lounge. Це відбувається після того, як American Express оголосив у травні 2023 року, що інтегруватиме штучний інтелект у послуги, починаючи від виявлення шахрайства до коригування кредитних лімітів та аналізу настроїв клієнтів. Поєднуючи керовані ШІ послуги з сувенірами подорожей на блокчейні, Amex позиціонує свій додаток як фінансовий інструмент...
Термінові новини: нова функція P2P від PayPal запущена, підтримка BTC та ETH з'явиться незабаром

Новина "Термінові новини: нова Р2Р-функція PayPal запущена, підтримка BTC та ETH з'явиться незабаром" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Американська багатонаціональна фінансово-технологічна компанія PayPal оголосила про нову функцію однорангового (P2P) переказу під назвою "Links", яка дозволяє користувачам переказувати гроші за допомогою одноразового посилання. Нова функція дозволяє вставляти посилання в будь-яку розмову (текст, особисті повідомлення тощо). Варто зазначити, що у прес-релізі PayPal підкреслюється, що цифрові активи будуть додані до того ж P2P-потоку. Список підтримуваних цифрових активів включатиме Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) та PayPal USD (PYUSD). Нова Р2Р-функція спочатку буде доступна в США, але пізніше її розширять на низку інших країн. У липні компанія також представила PayPal World, глобальну платформу, призначену для з'єднання різних платіжних систем з метою забезпечення безперешкодної транскордонної комерції. Вам також може сподобатися історія інтеграції криптовалют PayPal PayPal спочатку був представлений для купівлі, зберігання та продажу Bitcoin та кількох альткоїнів. Цей крок допоміг запустити повномасштабне криптовалютне ралі в той час. Спочатку компанія вийшла на ринок криптовалют у США, а пізніше розширила нову функцію по всьому світу. У 2021 році вона запустила функцію "Checkout with Crypto", яка дозволяє продавцям приймати криптовалюту від клієнтів. Того ж року вона також представила криптовалюту в додатку Venmo. У 2022 році PayPal дозволив здійснювати переказ криптовалют на зовнішні гаманці. Наступного року компанія випустила свій високорегульований стейблкоїн PYUSD. За даними CoinGecko, ринкова капіталізація стейблкоїну наразі становить приблизно 1,3 мільярда доларів. Джерело: https://u.today/breaking-paypals-new-p2p-feature-goes-live-btc-and-eth-support-coming-soon
Топ-4 криптовалюти за версією Grok, які злетять після останнього ралі Bitcoin

Пост Grok's Top 4 Next Cryptos to Explode After Bitcoin's Latest Rally з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Топ-4 криптовалют від Grok, які вибухнуть після останнього ралі Bitcoin Зареєструйтеся для отримання нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Як криптовалютний письменник, Кріші розділяє свій час між розшифровкою хаосу ринків і написанням про це таким чином, щоб ви не заснули. Він займається цим вже майже два роки в криптовалютних окопах. Так, він шкодує, що пропустив чудові ралі, які були до цього (а хто ні!), але він більш ніж готовий підкріпити свої слова грошима. Перш ніж з головою зануритися в криптовалюту, Кріші провів понад п'ять років, пишучи для деяких з найбільших імен у технологіях, включаючи TechRadar, Tom's Guide та PC Gaming, висвітлюючи все: від гаджетів і кібербезпеки до ігор і програмного забезпечення. Коли він не досліджує і не пише про останні події у криптовалюті, Кріші торгує на форекс-ринку, зберігаючи криптовалюту у своїх довгострокових планах HODL. Він вірить у Bitcoin, хоча ніколи не дозволяє цій упередженості проникати в його тексти. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я згоден Джерело: https://bitcoinist.com/grok-top-4-next-cryptos-to-explode-after-bitcoin-latest-rally/
Ім'я, відоме як дуже близьке до Трампа, робить заяву про Bitcoin та Альткоїни! Він критикував Альткоїни, сказав "Єдиний шлях - це Bitcoin"

Допис "Людина, відома як дуже близька до Трампа, робить заяву про Bitcoin та Альткоїни! Він критикував Альткоїни, сказав "Єдиний шлях - це Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Як відомо, корпоративні скарбниці все частіше приймають криптовалюти. Очікується, що корпоративне впровадження криптовалют прискориться у 2025 році, при цьому Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH) лідируватимуть як найбільш бажані казначейські активи. У той час як блакитні фішки NFT (термін, що використовується для найнадійніших та найцінніших криптовалют на ринку) продовжують домінувати в резервах, все більше компаній додають Альткоїни, окрім BTC та ETH, до своїх скарбниць. Однак генеральний директор BTC Inc Девід Бейлі, який консультує президента США Дональда Трампа з питань криптовалютної політики, критикував включення деяких Альткоїнів у казначейську стратегію. Бейлі, який опублікував у своєму акаунті X, сказав, що компанії, які додають неефективні Альткоїни до своїх балансів, розмивають ширшу казначейську розповідь. З цього приводу Бейлі критикував те, що він назвав "токсичним фінансуванням" та перепрофілюванням невдалих проектів як нових засобів. Бейлі стверджував, що додавання невдалих Альткоїнів створює оманливу розповідь про казначейську стратегію. "Токсичні фінанси, невдалі Альткоїни, перейменовані як DAT, занадто багато невдалих компаній без плану чи бачення. Це повністю розмило наратив." Насправді шлях простий і єдиний: Bitcoin! Попереджаючи, що занадто багато компаній переслідують тенденції без бачення та підривають легітимність всього казначейського сектору, він сказав, що шлях простий: "ефективно зростати та монетизувати баланси". Вказуючи на зростаючу роль Bitcoin в інституційних резервах, Бейлі описав компанії з казначейством BTC як природне продовження системи фіатних валют. Порівнюючи компанії з казначейством Bitcoin з традиційними банками, Бейлі сказав, що галузь по суті будує "банки Bitcoin", або принаймні фінансові установи, орієнтовані на Bitcoin. Він сказав, що галузь входить у критичну фазу тестування, де виживуть лише деякі. "Компанія казначейства Bitcoin фіатної системи - це банк у традиційній системі. Сьогодні ми будуємо банки Bitcoin. Якщо ви боїтеся цього терміну, називайте їх Bitcoin...
