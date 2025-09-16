Фінансовий гуру Рауль Пал пояснює, як інвестувати $1,000 і "ні про що не турбуватися"

Відомий макроінвестор Рауль Пал окреслив стратегію для всіх, хто хоче інвестувати $1,000 без постійного хвилювання про ринкові коливання. Пал рекомендував розподілити 70% портфеля на Nasdaq 100 через ETF з низькою вартістю, що забезпечує доступ до провідних технологічних та зростаючих компаній США, він поділився цим підходом під час виступу в подкасті The Diary of a CEO, опублікованому 15 вересня. Решту 30%, за словами Пала, слід спрямувати в криптовалюти для забезпечення диверсифікації портфеля та вищого потенціалу зростання. На його думку, ця проста комбінація дозволяє інвесторам змусити свої гроші працювати, мінімізуючи потребу в щоденному управлінні. Для тих, хто має нижчу толерантність до ризику, Пал запропонував коригувати розподіл, збільшуючи готівкові запаси або переміщуючи частину інвестицій у більш стабільні активи, такі як золото. "Купуйте NASDAQ 100. Це ETF, нульова вартість. Я б сказав, зробіть 70%, потім 30% криптовалюти, і вам не потрібно ні про що турбуватися. Якщо у вас інша толерантність до ризику, ви можете налаштувати ці параметри", - сказав Пал. Однак він підкреслив, що всі основні класи активів, від акцій до криптовалют і навіть золота, мають тенденцію рухатися у відповідь на ті самі макроекономічні сили, особливо знецінення валюти. Ідеальна інвестиційна стратегія У той же час, генеральний директор Real Vision застеріг, що інвестиції з вищою волатильністю природно призводять до більших падінь, оскільки ринки часто зростають і падають разом. Замість того, щоб боятися цих спадів, він підкреслив можливість, яку вони представляють, купівля більшої кількості активів за нижчими цінами може прискорити довгострокове накопичення і в кінцевому підсумку створити багатство. Хоча Пал рекомендував розподілити 30% на цифрові активи, він також визначив кілька криптовалют, за якими варто спостерігати, оскільки очікує їх зростання. Як повідомляв Finbold наприкінці серпня, Пал зазначив, що ринок цифрових активів знаходиться на межі великого прориву, описуючи поточну ситуацію як...