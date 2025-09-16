Казначейства цифрових активів - більший драйвер для Ether (ETH), ніж для Bitcoin (BTC), Solana (SOL): StanChart
Пост "Казначейства цифрових активів - більший драйвер для Ether (ETH), ніж для Bitcoin (BTC), Solana (SOL): StanChart" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Казначейства цифрових активів (DATs), публічно торговані компанії, які тримають криптовалюту на своїх балансах, зазнали серйозних ударів в останні тижні, оскільки їхні ринкові NAV (mNAVs) впали нижче 1, заявив Джефф Кендрік зі Standard Chartered у новому звіті. Дивлячись у майбутнє, DATs ефіру (ETH) здаються найбільш стійкими завдяки прибутковості стейкінгу, регуляторній ясності та можливостям для зростання, стверджує Кендрік. Співвідношення mNAV є вирішальним. Коли воно падає, ці фірми втрачають стимул (а іноді й можливість) продовжувати купувати криптовалюту, що загрожує ключовому джерелу попиту на bitcoin BTC$115 487,94, ether та solana. Кендрік сказав, що наступна фаза для DATs буде фазою диференціації. Переможцями стануть ті, хто зможе залучати кошти за найнижчою вартістю, досягти масштабу, який привертає ліквідність та увагу інвесторів, і, що важливо, отримувати прибуток від стейкінгу. Цей останній пункт схиляє ігрове поле на користь казначейств ефіру та solana порівняно з bitcoin, який не має прибутковості. Насичення ринку також відіграє роль. Успіх Strategy як флагманського казначейства BTC надихнув на появу безлічі наслідувачів, майже 90 за останнім підрахунком, які разом тепер володіють більш ніж 150 000 BTC, що в шість разів більше, ніж цього року, зазначив аналітик. Але якщо mNAVs залишаться нижче 1, Standard Chartered очікує консолідації. Для казначейств BTC це може означати, що такі фірми, як Strategy Сейлора, купуватимуть конкурентів, а не нові bitcoin на відкритому ринку, тобто відбуватиметься ротація монет, а не свіжий попит. Казначейства ефіру виглядають краще позиціонованими. Вони агресивно накопичували, з 3,1% циркуляційної пропозиції ETH, придбаної з червня. Найбільший гравець, Bitmine (BMNR), добре розташований, щоб продовжувати додавати до своїх 2 мільйонів ETH, йдеться у звіті. Для криптовалютних ринків це має значення. Купівля DAT була ключовим драйвером цін на bitcoin та ether у 2025 році. Але з казначействами BTC, що стикаються з тиском консолідації, і казначействами solana, які все ще відносно малі, Standard...
