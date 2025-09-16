Акції Oracle зростають більш ніж на 3%, оскільки S&P 500 вперше закривається вище 6 600

Пост "Акції Oracle зростають більш ніж на 3%, оскільки S&P 500 вперше закривається вище 6600" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Oracle підскочив більш ніж на 3% у понеділок, рухаючись із серйозним імпульсом після того, як Білий дім Дональда Трампа підтвердив, що попередня угода щодо TikTok була досягнута під час торгових переговорів між США та Китаєм у Мадриді. S&P 500 також вперше в історії закрився вище 6600. Угода ще не завершена, але міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що два уряди погодили рамкову угоду, і Трамп та Сі Цзіньпін поговорять у п'ятницю, щоб її завершити. Американський покупець для TikTok ще офіційно не названий, але Oracle зараз розглядається як фаворит. Акції компанії зросли на 5% на передринковій сесії після того, як Трамп опублікував інформацію про угоду в Truth Social, назвавши торгову зустріч "ДУЖЕ ХОРОШОЮ!" і заявивши, що угода була досягнута для "певної" компанії, яку "молоді люди в нашій Країні дуже хотіли врятувати". Акції знизилися протягом дня, але все ж закінчили зростанням більш ніж на 3%. Oracle вже зберігає дані користувачів TikTok у США Зв'язок Oracle з TikTok не новий. Як раніше повідомляв Cryptopolitan, компанія вже зберігає дані американських користувачів TikTok через Project Texas, домовленість, яка почалася приблизно в 2022 році. Додаток повинен бути проданий компанії, союзній США, до 17 вересня або зіткнутися з забороною. Трамп, який зараз перебуває на другому терміні, заявив, що може знову відсунути крайній термін. Але на даний момент Oracle має як інфраструктуру, так і політичну підтримку, щоб швидко закрити угоду. Білий дім раніше цього року розглядав угоду, за якою Oracle керуватиме TikTok, повідомляло Politico, хоча The Information зазначило, що план все ще може надати ByteDance, китайській материнській компанії, певний контроль. Ця частина домовленості не була оприлюднена. Інші претенденти включають групу інвесторів на чолі з Френком Маккортом-молодшим, Microsoft, Mr. Beast та Perplexity AI, але жоден з них не має існуючої структури Oracle...