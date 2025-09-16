2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Пропозиція Банку Англії щодо обмеження стейблкоїнів критикується як "обмежувальна"

Пропозиція Банку Англії щодо обмеження стейблкоїнів критикується як "обмежувальна"

Допис "Пропозиція Банку Англії щодо обмеження стейблкоїнів критикується як 'обмежувальна'" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко: пропозиція Банку Англії обмежить володіння стейблкоїнами до £10 000-£20 000 для фізичних осіб і £10 мільйонів для бізнесу. Представник Coinbase заявив, що обмеження будуть "поганими для британських вкладників, поганими для Сіті та поганими для фунта стерлінгів". Банківські чиновники в США також висловили занепокоєння щодо впливу стейблкоїнів на ринок. Криптовалютні групи закликають Банк Англії (BoE) відмовитися від планів обмежити кількість стейблкоїнів, якими можуть володіти фізичні особи та підприємства у Великобританії. "Встановлення обмежень на стейблкоїни погано для британських вкладників, погано для Сіті та погано для фунта стерлінгів", - сказав Financial Times Том Дафф Гордон, віце-президент з міжнародної політики Coinbase. "Жодна інша велика юрисдикція не вважала за необхідне встановлювати обмеження". Протидія виникла після повідомлення FT про те, що чиновники BoE планують продовжувати впровадження консультаційного документа BoE 2023 року щодо стейблкоїнів. У документі пропонується обмежити індивідуальні володіння системними стейблкоїнами — тими, що широко використовуються для платежів у Великобританії або, ймовірно, будуть використовуватися — до £10 000-£20 000 ($13 600-$27 200). Для підприємств встановлено верхню межу близько £10 мільйонів ($13,6 мільйона). Центральні банкіри стверджують, що обмеження необхідні для запобігання великим відтокам з традиційних банківських депозитів, що може загрожувати кредитуванню та фінансовій стабільності. Дебати відбуваються на тлі швидкого зростання інтересу до стейблкоїнів у всьому світі. Глобальна ринкова капіталізація досягла $293 мільярдів, згідно з даними CoinGecko. Аналітики прогнозують, що сектор може зрештою вирости до трильйонів. Проте подібні прогнози також робилися для інших криптовалютних проєктів, які пройшли періоди ажіотажу та популярності, але зрештою провалилися, таких як NFT та метавсесвіт. Підхід Великобританії контрастує з нещодавніми подіями за кордоном. Конгрес США прийняв закон GENIUS у липні цього року, створивши ліцензійну та резервну структуру для емітентів стейблкоїнів без встановлення обмежень на володіння. "Ця новина підкреслює, як...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 09:48
Ось де може з'явитися північне сяйво в понеділок увечері

Ось де може з'явитися північне сяйво в понеділок увечері

Пост "Ось де може з'явитися північне сяйво в понеділок ввечері" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне Північне сяйво має помірні шанси з'явитися в небі над північною частиною США в понеділок, згідно з Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень, після впливу геомагнітної бурі на Землю. Прогноз на понеділок з'явився після того, як NOAA зафіксувало G3 "сильну" геомагнітну бурю в неділю ввечері. Getty Images Ключові факти Прогнозисти NOAA передбачають індекс Kp п'ять із дев'яти, що означає, що північне сяйво може з'явитися "яскравішим" з більшою кількістю "рухів і формацій". Земля зазнала сильної геомагнітної бурі в неділю ввечері, повідомляє NOAA, досягнувши G3 (за шкалою від 5) через вплив сонячних вітрів, що виходять з холоднішої, щільної області Сонця. Які штати можуть побачити північне сяйво? Північні штати вздовж кордону з Канадою потенційно можуть побачити північне сяйво в понеділок ввечері, згідно з NOAA, з усією Північною Дакотою, Міннесотою вище "лінії огляду", яку NOAA оцінює як південну межу для можливості побачити сяйво. Фактично вся Аляска, вся, крім найпівденнішої частини Вісконсину та північного Мічигану, знаходяться вище лінії огляду. Значна частина Вашингтону, Монтани та Південної Дакоти також може побачити сяйво, згідно з NOAA, разом з деякими північними частинами Айдахо, Вайомінгу та Айови. На Східному узбережжі північні частини штату Нью-Йорк, Вермонт, Нью-Гемпшир і Мен також можуть побачити північне сяйво. Який найкращий спосіб спостерігати за північним сяйвом? Експерти NOAA рекомендують глядачам наблизитися до магнітного північного полюса Землі, щоб отримати найкращі потенційні види. Глядачам слід знайти вищу точку огляду подалі від міських вогнів і вийти в той період, коли північне сяйво найбільш активне — зазвичай між 22:00 і 2:00. Додаткове читання Forbes Північне сяйво: отвір на Сонці може викликати північне сяйво в США цими вихідними Автор: Джеймі Картер Джерело: https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/09/15/northern-lights-could-appear-in-these-15-states-monday-night/
BitcoinEthereumNews2025/09/16 09:37
Казначейства цифрових активів - більший драйвер для Ether (ETH), ніж для Bitcoin (BTC), Solana (SOL): StanChart

Казначейства цифрових активів - більший драйвер для Ether (ETH), ніж для Bitcoin (BTC), Solana (SOL): StanChart

Пост "Казначейства цифрових активів - більший драйвер для Ether (ETH), ніж для Bitcoin (BTC), Solana (SOL): StanChart" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Казначейства цифрових активів (DATs), публічно торговані компанії, які тримають криптовалюту на своїх балансах, зазнали серйозних ударів в останні тижні, оскільки їхні ринкові NAV (mNAVs) впали нижче 1, заявив Джефф Кендрік зі Standard Chartered у новому звіті. Дивлячись у майбутнє, DATs ефіру (ETH) здаються найбільш стійкими завдяки прибутковості стейкінгу, регуляторній ясності та можливостям для зростання, стверджує Кендрік. Співвідношення mNAV є вирішальним. Коли воно падає, ці фірми втрачають стимул (а іноді й можливість) продовжувати купувати криптовалюту, що загрожує ключовому джерелу попиту на bitcoin BTC$115 487,94, ether та solana. Кендрік сказав, що наступна фаза для DATs буде фазою диференціації. Переможцями стануть ті, хто зможе залучати кошти за найнижчою вартістю, досягти масштабу, який привертає ліквідність та увагу інвесторів, і, що важливо, отримувати прибуток від стейкінгу. Цей останній пункт схиляє ігрове поле на користь казначейств ефіру та solana порівняно з bitcoin, який не має прибутковості. Насичення ринку також відіграє роль. Успіх Strategy як флагманського казначейства BTC надихнув на появу безлічі наслідувачів, майже 90 за останнім підрахунком, які разом тепер володіють більш ніж 150 000 BTC, що в шість разів більше, ніж цього року, зазначив аналітик. Але якщо mNAVs залишаться нижче 1, Standard Chartered очікує консолідації. Для казначейств BTC це може означати, що такі фірми, як Strategy Сейлора, купуватимуть конкурентів, а не нові bitcoin на відкритому ринку, тобто відбуватиметься ротація монет, а не свіжий попит. Казначейства ефіру виглядають краще позиціонованими. Вони агресивно накопичували, з 3,1% циркуляційної пропозиції ETH, придбаної з червня. Найбільший гравець, Bitmine (BMNR), добре розташований, щоб продовжувати додавати до своїх 2 мільйонів ETH, йдеться у звіті. Для криптовалютних ринків це має значення. Купівля DAT була ключовим драйвером цін на bitcoin та ether у 2025 році. Але з казначействами BTC, що стикаються з тиском консолідації, і казначействами solana, які все ще відносно малі, Standard...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 09:32
Колаборація G-DRAGON X LINE FRIENDS 'ZO&FRIENDS' спливне вікно розпродано по всьому світу

Колаборація G-DRAGON X LINE FRIENDS 'ZO&FRIENDS' спливне вікно розпродано по всьому світу

Допис G-DRAGON X LINE FRIENDS Collab 'ZO&FRIENDS' спливне вікно розпродано по всьому світу з'явився на BitcoinEthereumNews.com. LINE FRIENDS SQUARE – Universal CityWalk Hollywood LINE FRIENDS Було 5:50 ранку, коли Belle* прибула до LINE FRIENDS SQUARE в Universal CityWalk Hollywood. Там вже було від п'яти до десяти людей з 5:30 ранку. Фанати з усього світу з нетерпінням чекали можливості стати першими, хто придбає товари з колекції ZO&FRIENDS, співпраці між G-DRAGON, IPX та LINE FRIENDS. Натхненний своєю реальною кішкою Princess Zoa, G-DRAGON створив анімаційну версію на ім'я ZOA та її найкращого друга, A&NE, персонажа-ромашку, що представляє його символічний мотив. "Це єдине спливне вікно, що відбувається в США", - сказала Belle. "Я велика фанатка персонажа ZOA. Його буркотлива, але мила натура дійсно мене зачепила. Коли з'явилися перші зображення ZOA, я знала, що мені потрібен один. Я не хотіла ризикувати і думала, що черга буде довшою". Магазин зазвичай не відкривається до 11 ранку, але персонал зробив виняток того ранку і відкрився о 10:30. На момент відкриття черга розтягнулася навколо сусідніх магазинів позаду. Люди чекали в теплу погоду лише заради можливості придбати кілька ексклюзивних товарів. Серед товарів були три типи плюшевих іграшок ZOA – брелок, середній та XL, плюшевий брелок A&NE, килимки ZOA та A&NE, тарілки, наліпки, шарф та багаторазова сумка. LINE FRIENDS SQUARE – Universal CityWalk Hollywood LINE FRIENDS На жаль, магазин отримав обмежену кількість великих товарів, таких як середні та XL плюшеві іграшки, які розпродалися першими. У черзі виникла напруга, коли люди зрозуміли, що можуть не мати змоги придбати все зі свого списку. Одна молода дівчина посеред черги розплакалася...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 08:25
Blackpink повторює власний радіорекорд

Blackpink повторює власний радіорекорд

Пост Blackpink повторює власний радіорекорд з'явився на BitcoinEthereumNews.com. "Jump" від Blackpink повторює найтриваліший хіт гурту в Pop Airplay, що тримається вісім тижнів, як "Ice Cream" та "Pink Venom", досягаючи нових висот у Billboard. ІНДІО, КАЛІФОРНІЯ – 12 КВІТНЯ: (зліва направо) Дженні Кім, Розе, Ліса та Джісу з 'BLACKPINK' в лаунжі для артистів YouTube Music на Coachella 2019 12 квітня 2019 року в Індіо, Каліфорнія. (Фото Роджера Кісбі/Getty Images для YouTube) Getty Images для YouTube Blackpink має лише кілька хітів у чарті Pop Airplay Billboard, але гурт вже є одним із найуспішніших K-pop виконавців усіх часів у цьому рейтингу. Цей список відомий своєю надзвичайною конкурентністю, оскільки зосереджується на топ-40 поп-станціях, які орієнтуються лише на найбільші хіти та найвідоміші імена. Сингл Blackpink "Jump" залишається в списку ще раз, і при цьому композиція повторює два інші успіхи гурту на поп-радіо в Америці. "Jump" від Blackpink творить історію "Jump" вже протримався у чарті Pop Airplay вісім тижнів. На даний момент він повторює рекорд найтривалішого хіта в дискографії дівочого гурту в цьому списку. Як "Ice Cream", колаборація гурту з Селеною Гомес, так і "Pink Venom" також протрималися вісім тижнів у рейтингу. Дивовижно, але всі три чартові перемоги Blackpink провели точно однакову кількість часу в списку, але це може незабаром змінитися. "Jump" тримається на своєму піку "Jump" залишається на 19 позиції, що є його історичним максимумом у чарті Pop Airplay. Сингл вже є найвищим досягненням Blackpink і майже напевно отримає дев'ятий тиждень у списку, коли Billboard знову опублікує рейтинг. "Jump" може продовжувати залишатися в рейтингу ще кілька тижнів, якщо не місяців, на цьому етапі. Blackpink отримує...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 07:47
Bitcoin ETF залучили $2,3 млрд минулого тижня, що свідчить про "чіткий імпульс попиту"

Bitcoin ETF залучили $2,3 млрд минулого тижня, що свідчить про "чіткий імпульс попиту"

Пост Bitcoin ETFs залучили $2,3 млрд минулого тижня, що свідчить про "чіткий імпульс попиту" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коротко: спотові Bitcoin ETF у США залучили близько $2,3 млрд з 8 по 12 вересня. IBIT від BlackRock та FBTC від Fidelity отримали більшість притоків, тоді як інші емітенти показали менші прибутки. Спостерігачі зазначили, що сплеск відображає структурний попит з боку інституцій, при цьому очікується подальше зростання притоків. Спотові біржові фонди Bitcoin у США залучили приблизно $2,3 млрд минулого тижня, що є найвищим тижневим притоком з середини липня. Ця серія тривала протягом усіх п'яти торгових сесій з 8 по 12 вересня, згідно з агрегованими даними від Farside та SoSoValue. iShares Bitcoin Trust від BlackRock лідирував з притоком трохи більше $1 млрд, тоді як Wise Origin Bitcoin Fund від Fidelity залучив майже $850 млн. Інші емітенти, включаючи Ark Invest та Bitwise, також показали прибутки, хоча й менші. Щоденні потоки демонстрували стабільний попит. Понеділок почався з $364 млн, за ним слідував приглушений вівторок з $23 млн. Темп прискорився до $742 млн у середу, $553 млн у четвер і $642 млн у п'ятницю. Притоки минулого тижня "сигналізують про чіткий імпульс попиту, який виглядає як значущим, так і своєчасним", сказав Decrypt Георгій Вербицький, трейдер деривативів та засновник децентралізованого протоколу TYMIO. Оскільки вересень-жовтень знаменує "початок ділового сезону", Вербицький зазначає, що це "часто задає тон тенденціям, які розгортаються до кінця року". Базовий сценарій, додав він, полягає в тому, що це може бути "початком нового висхідного тренду з сильним потенціалом для подальшого зростання в четвертому кварталі". Проте, хоча притоки показують помітне повернення до рівнів середини липня, "сама цифра не є трансформаційною", сказав Decrypt Веслі Крук, генеральний директор інженерної блокчейн-фірми FP Block. "Значна частина цієї активності зумовлена очікуваннями зниження ставок поряд із ширшою тенденцією входження підприємств на ринок", сказав Крук, додавши, що він очікує, що імпульс...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 07:04
Чи втрачає Dogecoin популярність, поки Pepeto зростає

Чи втрачає Dogecoin популярність, поки Pepeto зростає

Пост "Чи втрачає Dogecoin популярність, поки Pepeto зростає" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновини 16 вересня 2025 | 00:25 Чи справді Dogecoin помирає? Коли трейдери сканують ринок у пошуках найкращої криптовалюти для купівлі зараз і найкращої криптовалюти для інвестування у 2025 році, Dogecoin (DOGE) все ще володіє мем-культурою, але імпульс обертається до проектів, які поєднують спільноту з реальною ончейн корисністю. Покупці, які шукають "найкращу криптовалюту для купівлі зараз", хочуть готові продукти, аудити та чітку токеноміку. Це створює реальне порівняння: Dogecoin проти Pepeto. Зустрічайте Pepeto (PEPETO), мемкоїн на базі Ethereum з живими рейками: PepetoSwap, DEX без комісії, та Pepeto Bridge для плавних кросчейн переміщень. Поєднуючи історію з інструментами, якими люди можуть користуватися сьогодні, і звертаючись безпосередньо до попиту на криптопресейли 2025 року, Pepeto ставить на перше місце корисність, ясність та розподіл. На ринку, де старі мемкоїни ризикують дрейфувати на настроях, виконання Pepeto дає йому вагомі претензії в дебатах про "найкращу криптовалюту для купівлі зараз". Спочатку давайте зрозуміємо, чому Dogecoin може згасати. Чи справді Dogecoin втрачає популярність? Пам'ятаєте, коли Dogecoin зробив криптовалюту простою? У 2013 році DOGE перетворив мем на гроші, а спільноту на рух. Десятиліття потому він більше не насолоджується невпинним імпульсом своїх ранніх років; ринкові умови явно змінилися. Сьогодні ціна Dogecoin знаходиться близько $0,30: покупці захищають поточний рівень, але падаюча 20-денна середня та імпульс середнього діапазону дають короткострокову перевагу продавцям, втрата $0,21 і $0,19-$0,16 стає можливою. Окрім ціни, Dogecoin все ще зосереджений на платежах і не має нативних смартконтрактів; запропоновано верифікацію з доведенням з нульовим розголошенням, залишаючи розрив у корисності порівняно з програмованими блокчейнами. Доки ширші функції не будуть випущені та не отримають реального використання, зростання DOGE більше залежить від бренду та циклів, ніж від нових ончейн додатків. Після років гонитви за "життєзмінними прибутками" від тих самих монет, багато трейдерів шукають раніше, на криптопресейлах. Ось де з'являється Pepeto: пресейл, за яким спостерігають...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 06:53
Прогноз ціни Cardano: ADA націлюється на $3, але інвестори звертаються до цього вірусного DeFi токена для стрибка в 40 разів

Прогноз ціни Cardano: ADA націлюється на $3, але інвестори звертаються до цього вірусного DeFi токена для стрибка в 40 разів

Пост Прогноз ціни Cardano: ADA націлюється на $3, але інвестори звертаються до цього вірусного токена DeFi для стрибка в 40 разів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Cardano (ADA) продовжує бути в тренді, оскільки аналітики сперечаються, чи досягне токен коли-небудь заздрісної позначки в $3 знову, але справжній ажіотаж на криптовалютному ринку йде в іншому напрямку. Новачок у DeFi (Децентралізовані фінанси), Mutuum Finance (MUTM), вже привертає увагу заголовків своїми амбітними перспективами 40-кратного зростання завдяки своєму новому кредитному протоколу та швидко зростаючій присутності спільноти. Mutuum Finance вже закрив 5 раундів передпродажів, шостий раунд зараз активний за ціною $0,035. Інвестори, які купують токени, отримають величезний ROI, коли монета буде представлена на відкритих ринках. Передпродаж вже має 16300 власників і зібрав понад $15,8 мільйонів. Оскільки ADA стабільно зростає, інвестори починають зосереджуватися на Mutuum Finance як на наступній проривній монеті в децентралізованих фінансах. Прогноз ціни Cardano до $3 ADA наразі має вартість $0,94 і добре торгується за виміряною шкалою, оскільки аналітики розглядають, чи зможе вона набрати обертів у наступному ринковому циклі до позначки $3 чи ні. ADA все ще залежить від розширення екосистеми, додаткової інтеграції смартконтрактів та її інтеграції в більшу блокчейн екосистему, щоб визначити своє майбутнє. Незважаючи на те, що ADA все ще серед найкращих криптовалют на ринку, зростаюча кількість інвесторів також говорить про майбутні проєкти, такі як Mutuum Finance. CertiK та Mutuum Finance запускають винагороду за виявлення помилок у розмірі $50,000 Mutuum Finance (MUTM) впровадив Програму винагород за виявлення помилок на суму $50,000 доларів, щоб залучити розробників, експертів з безпеки та етичних хакерів для пошуку помилок у проєкті. Після виявлення та повідомлення про вразливості, які можуть вплинути на безпеку протоколу, вони отримують винагороду. Виплата залежатиме від складності проблеми, від некритичних помилок до серйозних загроз. Це...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 06:20
Мондо Дюплантіс б'є світовий рекорд 14-й раз, здобуваючи третій чемпіонат світу

Мондо Дюплантіс б'є світовий рекорд 14-й раз, здобуваючи третій чемпіонат світу

Пост Мондо Дюплантіс б'є світовий рекорд 14-й раз, здобуваючи третій титул чемпіона світу з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Арманд Дюплантіс зі збірної Швеції встановлює новий світовий рекорд, подолавши висоту 6,30 метра під час фіналу змагань з стрибків з жердиною серед чоловіків у третій день Чемпіонату світу з легкої атлетики Токіо 2025 на Національному стадіоні 15 вересня 2025 року в Токіо, Японія. (Фото: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto через Getty Images) NurPhoto через Getty Images В ідеальному світі Мондо Дюплантіс побив би світовий рекорд на своїй сьомій спробі в стрибках з жердиною серед чоловіків, виконавши ідеальну серію стрибків на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в понеділок у Токіо. Але іноді досконалість не така весела. Натомість найвидатнішому стрибуну з жердиною в історії знадобилася третя і остання спроба, щоб подолати планку на висоті 6,30 метра (20 футів, 8 дюймів), закріпивши свій 14-й світовий рекорд у цій дисципліні з 2020 року. Загалом у понеділок він зробив дев'ять спроб. "Я відчував, що був дуже близько на останній Олімпіаді тут", - сказав Дюплантіс на прес-конференції після змагань. "Я думаю, що вирішальним фактором була можливість мати глядачів і повну енергію натовпу. Тому що це один із найкращих стадіонів, атмосфер і досвідів, які я коли-небудь мав". За зростаючим успіхом Мондо Дюплантіса Шведська суперзірка здобула свій третій титул чемпіона світу у віці 25 років, після попередніх перемог у Будапешті та Юджині. Він також виграв два останні олімпійські титули в Токіо та Парижі. На даний момент Дюплантіс просто продовжує підніматися все вище і вище. Хто знає, як далеко він зрештою зайде, але для перспективи, француз Рено Лавіллені останнім володів світовим рекордом до Дюплантіса, і ця позначка становила 6,18. Переможна позначка в понеділок, яка піднялася до 6,30 після того, як грек Еммануїл Караліс не зміг виконати свою останню спробу на висоті 6,15, перевершила його найкращий результат 6,29 на...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 05:50
Акції Oracle зростають більш ніж на 3%, оскільки S&P 500 вперше закривається вище 6 600

Акції Oracle зростають більш ніж на 3%, оскільки S&P 500 вперше закривається вище 6 600

Пост "Акції Oracle зростають більш ніж на 3%, оскільки S&P 500 вперше закривається вище 6600" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Oracle підскочив більш ніж на 3% у понеділок, рухаючись із серйозним імпульсом після того, як Білий дім Дональда Трампа підтвердив, що попередня угода щодо TikTok була досягнута під час торгових переговорів між США та Китаєм у Мадриді. S&P 500 також вперше в історії закрився вище 6600. Угода ще не завершена, але міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що два уряди погодили рамкову угоду, і Трамп та Сі Цзіньпін поговорять у п'ятницю, щоб її завершити. Американський покупець для TikTok ще офіційно не названий, але Oracle зараз розглядається як фаворит. Акції компанії зросли на 5% на передринковій сесії після того, як Трамп опублікував інформацію про угоду в Truth Social, назвавши торгову зустріч "ДУЖЕ ХОРОШОЮ!" і заявивши, що угода була досягнута для "певної" компанії, яку "молоді люди в нашій Країні дуже хотіли врятувати". Акції знизилися протягом дня, але все ж закінчили зростанням більш ніж на 3%. Oracle вже зберігає дані користувачів TikTok у США Зв'язок Oracle з TikTok не новий. Як раніше повідомляв Cryptopolitan, компанія вже зберігає дані американських користувачів TikTok через Project Texas, домовленість, яка почалася приблизно в 2022 році. Додаток повинен бути проданий компанії, союзній США, до 17 вересня або зіткнутися з забороною. Трамп, який зараз перебуває на другому терміні, заявив, що може знову відсунути крайній термін. Але на даний момент Oracle має як інфраструктуру, так і політичну підтримку, щоб швидко закрити угоду. Білий дім раніше цього року розглядав угоду, за якою Oracle керуватиме TikTok, повідомляло Politico, хоча The Information зазначило, що план все ще може надати ByteDance, китайській материнській компанії, певний контроль. Ця частина домовленості не була оприлюднена. Інші претенденти включають групу інвесторів на чолі з Френком Маккортом-молодшим, Microsoft, Mr. Beast та Perplexity AI, але жоден з них не має існуючої структури Oracle...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 05:44
