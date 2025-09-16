Bitwise подає заявку на спотовий ETF AVAX до Комісії з цінних паперів і бірж США

Bitwise, провідний світовий менеджер криптоактивів, подав форму S-1 до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), вказуючи на свої наміри створити біржовий фонд (ETF) для відстеження нативного токена блокчейну Avalanche Layer 1. Форма S-1 вказує на початкову реєстраційну заяву, необхідну регуляторному органу для нових пропозицій цінних паперів. Ця заявка знаменує останні зусилля Bitwise розширити свої пропозиції крипто-ETF за межі існуючих продуктів. Coinbase буде діючим кастодіаном цих продуктів, якщо комісія схвалить цю пропозицію. Bitwise подає пропозицію щодо свого Avalanche ETF до SEC У заявці S-1 Bitwise від 15 вересня менеджер криптоактивів зазначив, що Траст дозволяє інвесторам отримати доступ до ринку Avalanche через звичайний брокерський акаунт. За словами фірми, це дозволяє їм уникнути проблем і ризиків, пов'язаних з прямою купівлею та утриманням Avalanche. Крім того, компанія стверджувала, що вони вважають, що дизайн Трасту може допомогти певним інвесторам ефективно реалізувати свої стратегічні та тактичні стратегії розподілу активів з Avalanche. Bitwise підкреслив, що цього можна досягти, інвестуючи в акції замість купівлі, утримання та торгівлі Avalanche. Заявка до SEC розкрила, що фонд визначатиме свою вартість чистих активів (NAV) залежно від референтної ставки CME CF Avalanche–Dollar, додаючи, що він безпосередньо зберігатиме токени AVAX і не застосовуватиме жодних деривативів. Тим часом варто зазначити, що для отримання NAV ETF потрібно розрахувати загальну вартість його активів за вирахуванням будь-яких зобов'язань, а потім розділити її на кількість доступних акцій, що вказуватиме на вартість за акцію фонду. Пропозиція Bitwise спонукає інших менеджерів криптоактивів подавати заявки на спот AVAX ETF