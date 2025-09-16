2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
American Express починає пропонувати клієнтам NFT туристичні марки як сувеніри

American Express починає пропонувати клієнтам NFT туристичні марки як сувеніри

American Express почав пропонувати цифрові пам'ятні речі клієнтам у формі невзаємозамінних токенів (NFT), випущених на блокчейні Base. Станом на 16 вересня American Express офіційно представив ініціативу Amex Passport, за допомогою якої платіжний гігант буде...
Crypto.news2025/09/16 14:35
Bitcoin (ETH), Ether (ETH), інші криптовалюти незабаром додадуть до P2P платежів

Bitcoin (ETH), Ether (ETH), інші криптовалюти незабаром додадуть до P2P платежів

Пост Bitcoin (ETH), Ether (ETH), інші криптовалюти незабаром додадуть до P2P-платежів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Платіжна компанія PayPal (PYPL) заявила, що розширює свій сервіс однорангових платежів, додаючи криптовалютні перекази до свого платіжного потоку, про що компанія оголосила в понеділок. Користувачі в США незабаром зможуть надсилати Bitcoin BTC$108,783.53, Ether (ETH), стейблкоїн PayPal PYUSD та інші цифрові активи через PayPal, Venmo та зростаючу кількість криптовалютних гаманців по всьому світу, повідомила компанія в понеділок у прес-релізі. Інтеграція з'являється разом із "PayPal links", новим інструментом, який дозволяє користувачам створювати одноразове персоналізоване посилання для надсилання або запиту грошей. Посилання можна вставляти в текстові повідомлення, чати або електронну пошту, вбудовуючи оплату в повсякденні розмови. Особисті перекази між друзями та родиною залишаться звільненими від вимог податкової звітності IRS 1099-K, що означає, що подарунки, відшкодування та спільні витрати не генеруватимуть податкові форми, навіть якщо в транзакції задіяна криптовалюта, заявила компанія. Компанія заявила, що цей крок базується на "PayPal World", її новій ініціативі з інтероперабельності, спрямованій на з'єднання найбільших цифрових гаманців та платіжних систем. Однорангові платежі є ключовим драйвером зростання, при цьому обсяг споживчих платежів зріс на 10% у другому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року. У липні компанія заявила про розширення криптовалютних платежів для американських продавців як частину свого глибшого просування у сферу глобальних платежів цифровою валютою. Читайте більше: PayPal розширює криптовалютні платежі для американських продавців, щоб скоротити транскордонні комісії Джерело: https://www.coindesk.com/business/2025/09/15/paypal-adding-crypto-to-peer-to-peer-payments-allowing-direct-transfer-of-btc-eth-others
BitcoinEthereumNews2025/09/16 13:38
Компанія зміцнює позицію масштабними інвестиціями в Bitcoin

Компанія зміцнює позицію масштабними інвестиціями в Bitcoin

Пост "Компанія зміцнює позицію масштабними інвестиціями в Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Strategy створила хвилю в індустрії криптовалют, придбавши додаткові 525 Bitcoin за 60 мільйонів доларів, підкреслюючи свою відданість Bitcoin. З вражаючою колекцією у 638 985 Bitcoin, вартістю понад 73 мільярди доларів, компанія зміцнює свою репутацію як ключовий учасник ринку Bitcoin. Продовжити читання: Компанія зміцнює позицію масштабними інвестиціями в Bitcoin Джерело: https://en.bitcoinhaber.net/company-fortifies-position-with-massive-bitcoin-investment
BitcoinEthereumNews2025/09/16 13:32
Південнокорейський суд виносить вирок у 18 місяців за вкрадені BTC

Південнокорейський суд виносить вирок у 18 місяців за вкрадені BTC

Допис Південнокорейський суд виносить 18-місячний вирок за вкрадені BTC з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Знакова справа про криптовалютне змішування: Південнокорейський суд виносить 18-місячний вирок за вкрадені BTC Перейти до вмісту Головна Криптовалютні новини Знакова справа про криптовалютне змішування: Південнокорейський суд виносить 18-місячний вирок за вкрадені BTC Джерело: https://bitcoinworld.co.in/crypto-mixing-south-korea-sentence/
BitcoinEthereumNews2025/09/16 12:06
Bitcoin Core знижує комісію за ретрансляцію на 90%: оновлення випущено

Bitcoin Core знижує комісію за ретрансляцію на 90%: оновлення випущено

Пост Bitcoin Core знижує стандартну комісію ретрансляції на 90%: оновлення випущено з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Базове програмне забезпечення Bitcoin знизило стандартну мінімальну комісію ретрансляції для транзакцій, що є однією з найзначніших змін за роки для економічного переміщення коштів у мережі. Bitcoin Core 29.1, випущений 4 вересня, встановлює стандартну мінімальну ставку комісії ретрансляції на рівні 100 сатоші за тисячу віртуальних байтів (0,1 сатоші/vB), що на 90% менше порівняно з попередньою стандартною ставкою 1 сатоші/vB. Користувачі сплачують комісії в сатоші (найменша одиниця Bitcoin), помножені на розмір їхньої транзакції. Хоча кожен оператор ноди може змінити це налаштування, очікується, що більшість дотримуватиметься стандартного значення. Ноди не ретранслюють і здебільшого ігнорують транзакції з комісіями, нижчими за встановлене ними значення мінімальної ставки комісії ретрансляції. Рішення про внесення змін було прийнято розробниками Bitcoin Core 15 серпня "у відповідь на зміни обмінного курсу bitcoin за останні ~10 років". У пропозиції зазначалося, що мінімальна комісія є правилом захисту від атак типу "відмова в обслуговуванні" (DoS), але було запропоновано, що при значно вищих цінах нижча комісія в Bitcoin (BTC) є прийнятною. Очікується поступове впровадження За даними BitRef, понад 72,5% усіх нод Bitcoin (18 811) працюють на програмному забезпеченні Bitcoin Core, а решта майже 27,25% використовують Bitcoin Knots, форк програмного забезпечення Bitcoin Core, орієнтований на забезпечення більшого контролю користувачів. Глибший аналіз показав, що найпопулярнішим програмним забезпеченням для нод є Bitcoin Core 29, з 4 510 нодами, що становить понад 18% мережі. Пов'язано: Розробник Ordinals пропонує форкнути Bitcoin Core через проблеми з цензурою За ним слідують 3 991 нода Bitcoin Core 28.1 (майже 16%) та 3 083 ноди Bitcoin Knots 29.1 (12,31%). Лише 571 нода працює на Bitcoin Core 29.1, що становить менше 2,3% мережі. Хоча Bitcoin Knots 29.1 базується на Bitcoin Core 29.1, він не успадковує його...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 11:56
Bitcoin-майнери DL Holdings запалюють криптосцену Гонконгу

Bitcoin-майнери DL Holdings запалюють криптосцену Гонконгу

Допис DL Holdings Bitcoin Miners запалюють криптосцену Гонконгу з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Стратегічне придбання: майнери Bitcoin від DL Holdings запалюють криптосцену Гонконгу Перейти до вмісту Головна Криптовалюта Новини Стратегічне придбання: майнери Bitcoin від DL Holdings запалюють криптосцену Гонконгу Джерело: https://bitcoinworld.co.in/dl-holdings-bitcoin-miners/
BitcoinEthereumNews2025/09/16 11:39
Масовий розпродаж Bitcoin підштовхує інвесторів до цього нового прихованого скарбу

Масовий розпродаж Bitcoin підштовхує інвесторів до цього нового прихованого скарбу

SEO Title: Масовий розпродаж Bitcoin підштовхує інвесторів до прихованої перлини Meta Description: Bitcoin стикається з сильним тиском продажів, оскільки інвестори переходять до альтернативних активів та спекулятивних можливостей. Bitcoin зазнав значного відкату ринку цього вересня, оскільки розпродажі від китів та макроекономічні невизначеності випробовують переконання інвесторів. Останні дані показують, що спотові ETF Bitcoin залучають капітал, тоді як Ethereum [...] Продовжити читання: Масовий розпродаж Bitcoin підштовхує інвесторів до цієї нової прихованої перлини
Coinstats2025/09/16 11:30
Перший 'Спот' XRP ETF запускається цього тижня, але є нюанс

Перший 'Спот' XRP ETF запускається цього тижня, але є нюанс

Пост Перший 'Спотовий' XRP ETF запускається цього тижня, але є нюанс з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Спотовий ETF з родзинкою Існуючі XRP ETF REX Shares, американський провайдер біржових фондів (ETF), підтвердив, що REX-Osprey XRP ETF (XRPR) запуститься цього тижня. Продукт, який буде запущено у співпраці з Osprey Funds цього тижня, стане першим американським продуктом, що надасть американським інвесторам "спотову експозицію", згідно з понеділковим оголошенням. Спотовий ETF з родзинкою Деякі спостерігачі ринку, ймовірно, були спантеличені цим оголошенням, враховуючи, що спотові Bitcoin ETF ще не отримали зеленого світла від Комісії з цінних паперів і бірж США. Однак REX-Osprey XRP ETF не є типовим спотовим ETF через свою структуру. Замість прямого утримання токену, пов'язаного з Ripple, продукт призначений для роботи як фонд "40 Act". Окрім XRP, він також утримуватиме інші активи, такі як готівка, деривативи та казначейські облігації. Вам також може сподобатися Процес схвалення таких продуктів кардинально відрізняється, оскільки вони не потребують явного схвалення від SEC. Вони набувають чинності через 75 днів, якщо агентство не блокує їх запуск. Існуючі XRP ETF На даний момент вже існує кілька спотових XRP ETF, які пропонують левереджну експозицію до відомого токену. Серед них Teucrium 2x Long Daily XRP ETF та Volatility Shares Trust XRP ETF (XRPI). Отже, REX-Osprey XRP ETF дійсно виділятиметься як єдиний продукт у спотовому стилі. Однак є кілька очікуваних спотових ETF, які, як очікується, будуть схвалені найближчим часом. Як повідомляє U.Today, SEC нещодавно відклала своє рішення щодо XRP ETF від Franklin Templeton до 14 листопада. Джерело: https://u.today/first-spot-xrp-etf-launching-this-week-but-theres-a-catch
BitcoinEthereumNews2025/09/16 11:05
MicroStrategy здійснює 28 покупок BTC, але її більша гра з Bitcoin ще попереду

MicroStrategy здійснює 28 покупок BTC, але її більша гра з Bitcoin ще попереду

638 тис. BTC, $27 мільярдів прибутку - у центрі уваги стратегія MicroStrategy у 4 кварталі.
Coinstats2025/09/16 11:00
Bitwise подає заявку на спотовий ETF AVAX до Комісії з цінних паперів і бірж США

Bitwise подає заявку на спотовий ETF AVAX до Комісії з цінних паперів і бірж США

Пост Bitwise подає заявку на Спот AVAX ETF до Комісії з цінних паперів і бірж США з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitwise, провідний світовий менеджер криптоактивів, подав форму S-1 до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), вказуючи на свої наміри створити біржовий фонд (ETF) для відстеження нативного токена блокчейну Avalanche Layer 1. Форма S-1 вказує на початкову реєстраційну заяву, необхідну регуляторному органу для нових пропозицій цінних паперів. Ця заявка знаменує останні зусилля Bitwise розширити свої пропозиції крипто-ETF за межі існуючих продуктів. Coinbase буде діючим кастодіаном цих продуктів, якщо комісія схвалить цю пропозицію. Bitwise подає пропозицію щодо свого Avalanche ETF до SEC У заявці S-1 Bitwise від 15 вересня менеджер криптоактивів зазначив, що Траст дозволяє інвесторам отримати доступ до ринку Avalanche через звичайний брокерський акаунт. За словами фірми, це дозволяє їм уникнути проблем і ризиків, пов'язаних з прямою купівлею та утриманням Avalanche. Крім того, компанія стверджувала, що вони вважають, що дизайн Трасту може допомогти певним інвесторам ефективно реалізувати свої стратегічні та тактичні стратегії розподілу активів з Avalanche. Bitwise підкреслив, що цього можна досягти, інвестуючи в акції замість купівлі, утримання та торгівлі Avalanche. Заявка до SEC розкрила, що фонд визначатиме свою вартість чистих активів (NAV) залежно від референтної ставки CME CF Avalanche–Dollar, додаючи, що він безпосередньо зберігатиме токени AVAX і не застосовуватиме жодних деривативів. Тим часом варто зазначити, що для отримання NAV ETF потрібно розрахувати загальну вартість його активів за вирахуванням будь-яких зобов'язань, а потім розділити її на кількість доступних акцій, що вказуватиме на вартість за акцію фонду. Пропозиція Bitwise спонукає інших менеджерів криптоактивів подавати заявки на спот AVAX ETF Bitwise був спочатку заснований у 2017 році. З того часу він позиціонував себе як...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 09:55
