Bitcoin Core знижує комісію за ретрансляцію на 90%: оновлення випущено
Пост Bitcoin Core знижує стандартну комісію ретрансляції на 90%: оновлення випущено з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Базове програмне забезпечення Bitcoin знизило стандартну мінімальну комісію ретрансляції для транзакцій, що є однією з найзначніших змін за роки для економічного переміщення коштів у мережі. Bitcoin Core 29.1, випущений 4 вересня, встановлює стандартну мінімальну ставку комісії ретрансляції на рівні 100 сатоші за тисячу віртуальних байтів (0,1 сатоші/vB), що на 90% менше порівняно з попередньою стандартною ставкою 1 сатоші/vB. Користувачі сплачують комісії в сатоші (найменша одиниця Bitcoin), помножені на розмір їхньої транзакції. Хоча кожен оператор ноди може змінити це налаштування, очікується, що більшість дотримуватиметься стандартного значення. Ноди не ретранслюють і здебільшого ігнорують транзакції з комісіями, нижчими за встановлене ними значення мінімальної ставки комісії ретрансляції. Рішення про внесення змін було прийнято розробниками Bitcoin Core 15 серпня "у відповідь на зміни обмінного курсу bitcoin за останні ~10 років". У пропозиції зазначалося, що мінімальна комісія є правилом захисту від атак типу "відмова в обслуговуванні" (DoS), але було запропоновано, що при значно вищих цінах нижча комісія в Bitcoin (BTC) є прийнятною. Очікується поступове впровадження За даними BitRef, понад 72,5% усіх нод Bitcoin (18 811) працюють на програмному забезпеченні Bitcoin Core, а решта майже 27,25% використовують Bitcoin Knots, форк програмного забезпечення Bitcoin Core, орієнтований на забезпечення більшого контролю користувачів. Глибший аналіз показав, що найпопулярнішим програмним забезпеченням для нод є Bitcoin Core 29, з 4 510 нодами, що становить понад 18% мережі. Пов'язано: Розробник Ordinals пропонує форкнути Bitcoin Core через проблеми з цензурою За ним слідують 3 991 нода Bitcoin Core 28.1 (майже 16%) та 3 083 ноди Bitcoin Knots 29.1 (12,31%). Лише 571 нода працює на Bitcoin Core 29.1, що становить менше 2,3% мережі. Хоча Bitcoin Knots 29.1 базується на Bitcoin Core 29.1, він не успадковує його...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 11:56